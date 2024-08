I 10 migliori software di gestione del flusso di lavoro nel settore edile del 2024

Nel 2024 il settore delle costruzioni si trova ad affrontare sfide e opportunità senza precedenti. La spinta verso l'efficienza, la sicurezza e la sostenibilità non è più facoltativa, ma necessaria. Guardate le statistiche: 75% Archdesk offre dashboard in tempo reale per il monitoraggio delle prestazioni, estese funzionalità di reportistica e una solida creazione di processi per aiutare a gestire il flusso di lavoro nel settore edile.

Dalla gestione finanziaria e degli appaltatori alla stima e alla pianificazione, Archdesk offre un supporto completo per le esigenze dei progetti di costruzione.

Le migliori funzionalità/funzione di Archdesk

Accesso a dashboard in tempo reale per ottenere informazioni sulle prestazioni e semplificare il processo decisionale

Semplificare la gestione finanziaria e il coordinamento degli appaltatori per garantire la conformità al budget e la distribuzione efficace delle risorse

Generazione di reportistica personalizzata per un'analisi approfondita dei progetti e per un'intelligence efficace

Automazioni dei processi del flusso di lavoro per migliorare l'efficienza e ridurre al minimo gli errori manuali

Limiti di Archdesk

Alcuni utenti trovano la pagina frontale leggermente restrittiva nella visualizzazione delle informazioni sui progetti, anche se sono previsti miglioramenti

Prezzi dell'archdesk

Essenziale: A partire da $790/mese

A partire da $790/mese Professionale: Prezzo personalizzato

Prezzo personalizzato Enterprise: Prezzo personalizzato

Valutazioni di archdesk

G2: Non ci sono abbastanza recensioni

Non ci sono abbastanza recensioni Capterra: 4.6/5 (49 recensioni)

3. eSUB

via eSUB eSUB Cloud rivoluziona il flusso di lavoro degli imprenditori edili, semplificando la raccolta, la condivisione e l'analisi delle informazioni relative al progetto e al cantiere. eSUB Cloud è apprezzato da migliaia di persone per le sue piattaforme web e mobile intuitive, appositamente studiate per le esigenze degli imprenditori edili. Semplifica la creazione, la gestione e l'accesso a documenti cruciali, assicurando che ogni membro del team rimanga informato e connesso.

Le migliori funzionalità/funzione di eSUB

Esperienze web e mobile intuitive, studiate su misura per gli appaltatori, per adottare e migliorare l'efficienza

Semplificare la gestione dei documenti per ottimizzare la creazione, il controllo e l'accesso a documenti critici come le richieste di informazioni e gli ordini di modifica

Ottenere informazioni in tempo reale sul project management per una gestione attiva e aggiustamenti immediati

Migliorare le comunicazioni sul campo rendendo le note e le relazioni giornaliere facilmente accessibili sui dispositivi mobili

limiti di eSUB

Alcuni utenti di vecchia generazione trovano difficile utilizzare efficacemente tutte le opzioni in campo, sottolineando l'importanza di un design e di una formazione di facile utilizzo

Prezzi dell'eSUB

Prezzo personalizzato

Valutazioni per i servizi di assistenza tecnica

G2: 4.1/5 (66 recensioni)

4.1/5 (66 recensioni) Capterra: 4.4/5 (245 recensioni)

4. CoConstruct

via CoConstruct CoConstruct, ora parte di Buildertrend, offre una piattaforma completa per la gestione del flusso di lavoro nel settore edile che unisce la gestione finanziaria a quella del progetto per i costruttori e i ristrutturatori di case.

Questa collaborazione migliora i processi di costruzione, fornendo strumenti solidi per la gestione dei progetti, delle finanze e delle relazioni con i client.

Le migliori funzionalità/funzione di CoConstruct

Rapida adozione ed efficienza operativa grazie a un'esperienza intuitiva su web e mobile

Semplificare la creazione, il controllo e l'accesso a documenti critici come le richieste di informazioni e gli ordini di modifica per semplificare la gestione dei documenti

Acquisizione di capacità di project management attivo e di regolazione immediata con approfondimenti in tempo reale sul progetto

Rendere le note sul campo e i report giornalieri facilmente accessibili sui dispositivi mobili per migliorare le comunicazioni sul campo

Limiti di CoConstruct

Alcuni utenti segnalano difficoltà nell'esportare i dati dalla piattaforma, rendendo difficile la transizione ad altri sistemi

Gli aumenti imprevisti dei prezzi sono stati un problema, in particolare per le piccole aziende, e hanno complicato la gestione del budget

Prezzi di CoConstruct

Prezzi personalizzati

Valutazioni CoConstruct

G2: Non ci sono abbastanza recensioni

Non ci sono abbastanza recensioni Capterra: 4.7/5 (864 recensioni)

5. Methvin

via Methvin Methvin si distingue come una delle principali suite per l'edilizia online, offrendo una piattaforma intuitiva e di facile utilizzo per il settore edile. Semplifica il processo di stima, pubblica offerte, produce confronti e scopre potenziali opportunità aziendali, rendendo più gestibile il project management e la stima.

Le migliori funzionalità/funzione di Metvin

Inchiodate i costi del progetto fin dall'inizio, assicurando la precisione nella definizione del budget

Ottiene capacità di stima precise, assicurando un'accurata determinazione dei costi del progetto fin dall'inizio

Visualizzazione vivida delle Sequenze del progetto, per facilitare il monitoraggio dello stato di avanzamento e l'ottimizzazione dell'allocazione delle risorse

Misurare e sondare con precisione le quantità dai piani digitali, semplificando le attività di stima

Semplificare i processi di pubblicazione delle offerte e delle gare d'appalto, promuovendo efficienza e competitività

Limiti della metanfetamina

I nuovi utenti possono aver bisogno di tempo per comprendere appieno le capacità del software

Per accedere al software è necessaria una connessione internet stabile

Prezzi di Metvin

**Gratis

Business: $27/mese

$27/mese Azienda: $179/mese

Valutazione della metanfetamina

G2: 4.4/5 (30 recensioni)

4.4/5 (30 recensioni) Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni

6. Caposquadra

via {\an8}Caposquadra dell'appaltatore Contractor Foreman è un software completo per la gestione dell'edilizia, dotato di numerose funzionalità/funzione per semplificare la gestione del flusso di lavoro delle imprese edili. Le sue funzionalità/funzione chiave includono strumenti di project management come la pianificazione Gantt, i registri giornalieri, i permessi e il monitoraggio delle ispezioni.

Le sue funzionalità di gestione dei documenti coprono le richieste di informazioni, gli invii e oltre 100 reportistiche, rendendolo la scelta migliore per i professionisti dell'edilizia di tutto il mondo.

Le migliori funzionalità/funzione di Contractor Foreman

Semplificate il project management con funzionalità/funzione come la programmazione Gantt, i registri giornalieri, gli ordini di lavoro e i portali per i client

Accesso a strumenti finanziari completi, tra cui stime, gestione delle offerte, fatture, ordini di acquisto e monitoraggio dei costi in tempo reale

Gestire il team in modo efficiente con timecard guidati dal GPS, chattare con i team, gestire i lead, programmare gli equipaggi e monitorare gli incidenti

Semplificate la gestione dei documenti con funzionalità/funzione quali RFI, sottomissioni, document writer, markup di disegni e PDF e una libreria di moduli e liste di controllo precostituite

Limiti del capocantiere

Un limite di Contractor Foreman è l'impossibilità di trasferire automaticamente le note dai lead al preventivo quando questo viene creato

Prezzi di Contractor Foreman

Basic: $49/mese

$49/mese Standard: $79/mese

$79/mese Plus: $125/mese

$125/mese Pro: $166/mese

$166/mese Unlimited: $249/mese

Valutazioni per capocantiere

G2: 4.5/5 (213 recensioni)

4.5/5 (213 recensioni) Capterra: 4.5/4 (628 recensioni)

7. Fieldwire

via Fieldwire Fieldwire è un eccellente software di project management per l'edilizia, che consente ai team di oltre 1.000.000 di progetti in tutto il mondo di tenere il passo con lo stato di avanzamento dei progetti. Fieldwire semplifica le attività, gli elenchi e le ispezioni, dalle piccole imprese ai grandi progetti, riducendo la documentazione cartacea e aumentando la produttività.

Facilita la collaborazione in tempo reale e l'assegnazione delle attività per i progetti di costruzione, colmando il divario tra il campo e l'ufficio.

Le migliori funzionalità/funzione di Fieldwire

Assegnazione di attività, collaborazione con disegni aggiornati e sincronizzazione delle operazioni in campo e in ufficio su tutti i dispositivi

Documentare i dettagli del progetto "as-built" per creare un registro affidabile dei lavori completati e ridurre le controversie

Facilitare le conversazioni specifiche per le attività con notifiche push per un processo decisionale più rapido

Monitoraggio e gestione di tutte le attività del progetto, registrazione dei problemi del sito e annotazione dei piani con contenuti multimediali

Limiti del cavo di alimentazione

Gli utenti potrebbero aver bisogno di aiuto con le dimensioni del testo quando lavorano su sfondi grandi, come 30×42 o più. Il testo può apparire sproporzionatamente grande, soprattutto quando si opta per testi di dimensioni più piccole #6 per semplicità

Il caricamento delle immagini può presentare problemi occasionali, soprattutto quando si utilizzano immagini dal vivo

Prezzi per il cavo di alimentazione

Basic: Gratis

Gratis Pro: $39/mese per utente

$39/mese per utente Business: $59/mese per utente

$59/mese per utente Business Plus: $79/mese per utente

Valutazioni di Fieldwire

G2: 4.5/5 (208 recensioni)

4.5/5 (208 recensioni) Capterra: 4.6/5 (88 recensioni)

8. Flusso di lavoro

via WorkflowMax WorkflowMax è uno dei principali strumenti online per il project management nel settore delle costruzioni. Questo strumento di project management per l'edilizia racchiude l'intero ciclo di vita del progetto in un'unica piattaforma, dalla quotazione e programmazione iniziale al monitoraggio dettagliato del tempo, alla fatturazione e alla reportistica avanzata.

WorkflowMax è stato progettato per semplificare le operazioni, aumentare la visibilità dei progetti e migliorare la redditività delle imprese edili. Le funzionalità/funzioni integrate dello strumento consentono alle aziende di garantire l'esecuzione e il project management senza soluzione di continuità.

Le migliori funzionalità/funzione di WorkflowMax

Gestione di tutti i lavori, le attività e le persone da un'unica postazione per non perdere mai le scadenze

Monitoraggio e reportistica di ogni minuto grazie a oltre otto diversi metodi di registrazione delle ore di lavoro

Mantenere la gestione del lavoro e il software di account completamente riconciliati in tempo reale con l'integrazione con Xero

Monitoraggio di contatti, proposte e progetti commerciali con la gestione completa dei contatti

Limiti diWorkflowMax

L'applicazione web sembra obsoleta e manca di efficienza moderna

Processo dispendioso in termini di tempo a causa della necessità di aggiornare la pagina tra una voce e l'altra, che impedisce una rapida immissione dei dati

Prezzi diWorkflowMax

Standard: $45/mese

$45/mese Premium: $95/mese

Valutazione diWorkflowMax

G2: Non abbastanza recensioni

Non abbastanza recensioni Capterra: 4.3/5 (120 recensioni)

9. Procore

via Procore La piattaforma di project management di Procore migliora il controllo del progetto, minimizza i rischi e salvaguarda i profitti. È stata progettata per consentire ai project manager e agli stakeholder di avere una visione in tempo reale dei processi di costruzione.

Con soluzioni appositamente studiate per titolari, appaltatori principali e subappaltatori, Procore facilita la gestione senza soluzione di continuità dalla gara d'appalto alla chiusura. La produttività è affidata a una suite di prodotti che connette il cantiere all'ufficio, garantendo l'efficienza e la sicurezza del progetto.

Le migliori funzionalità/funzione di Procore

Connessione tra cantiere e ufficio per una visibilità del progetto in tempo reale grazie alle funzionalità di project management mobile

Prendere decisioni informate con una gestione della qualità e della sicurezza basata su dati in tempo reale

Ottenere informazioni sulla salute finanziaria del progetto in tempo reale grazie alla gestione finanziaria

Accesso a oltre 500 integrazioni per migliorare le funzioni attraverso il Procore App Marketplace

Limiti di Procore

Mancanza di connessioni native tra gli strumenti, che richiedono link ipertestuali manuali per l'integrazione di elementi come RFI, elenchi e verbali di riunione

Prezzi principali

Prezzi personalizzati

Valutazioni di base

G2: 4.6/5 (2.475 recensioni)

4.6/5 (2.475 recensioni) Capterra: 4.5/5 (2693 recensioni)

10. Yookkan

via Yookkan Yookkan offre un software intuitivo di project management online per semplificare il lavoro di squadra, la strutturazione delle attività, il piano e la collaborazione. Consente agli utenti del settore edile di gestire più progetti contemporaneamente, visualizzando chiaramente le attività attraverso schede Kanban e grafici Gantt.

Si integra perfettamente con i calendari più diffusi per ricevere avvisi e notifiche tempestive e supporta la flessibilità del lavoro da remoto.

Le migliori funzionalità/funzioni di Yookkan

Monitoraggio simultaneo di vari progetti di costruzione grazie alla dashboard multi-progetto

Pianificazione semplificata con grafici di Gantt condivisi e automatizzati che si sincronizzano con il vostro calendario

Delegare le attività in modo chiaro, assegnando le azioni a membri specifici del team

Riducete i tempi di riunione e aumentate l'efficienza con gli strumenti di automazione delle riunioni

Controllare le finanze e i rischi del progetto in tempo reale per un project management completo

Limiti di Yookkan

Le limitazioni tipiche riguardano la profondità dell'integrazione con strumenti esterni o le esigenze di personalizzazione di settori specifici

Prezzi di Yookkan

**Gratis

Pro: $27/mese

$27/mese Azienda: $55/mese

$55/mese Custom: Prezzo personalizzato

Valutazioni Yookkan

G2 : Non ci sono abbastanza recensioni

: Non ci sono abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

Costruisci il futuro ed eleva i tuoi progetti di costruzione con ClickUp

Con l'evoluzione del settore edile, un solido software di gestione del flusso di lavoro diventa indispensabile. Il software giusto può trasformare il vostro approccio al project management, aumentando l'efficienza, migliorando la comunicazione e migliorando i risultati del progetto.

Dopo aver esplorato i 10 migliori strumenti di gestione del flusso di lavoro nel settore edile nel 2024, il vostro prossimo passaggio dovrebbe essere quello di valutare queste soluzioni in base alle vostre esigenze specifiche. Considerate uno strumento che offra una suite completa di funzionalità/funzione, flessibilità e scalabilità.

Le versatili funzionalità di project management di ClickUp sono un ottimo punto di partenza. Esplorate ulteriormente ClickUp per vedere come si allinea con i requisiti del vostro progetto. Registrati gratis su ClickUp e iniziate oggi stesso a ottimizzare il project management dell'edilizia.