Modelli gratuiti per la contabilità in Excel

Tutti i titolari di piccole aziende conoscono la storia: è notte fonda, la scrivania è ingombra di ricevute accartocciate e si sta fissando un foglio di calcolo vuoto, chiedendosi come dare un senso a tutte le fatture e le note di credito. Vi suona familiare? Non siete soli.

La gestione delle finanze può essere scoraggiante, soprattutto quando si deve assumere un account o acquistare un software costoso che non rientra nel budget.

È qui che vengono in soccorso i modelli di contabilità gratis per Excel.

Sia che si tratti di monitorare le entrate e le uscite, di gestire i crediti o semplicemente di avere un quadro più chiaro del flusso di cassa, questi modelli di contabilità gratuiti per Excel vengono in aiuto modelli per la contabilità possono far risparmiare tempo e aumentare la produttività.

Cosa rende un buon modello di contabilità?

Un modello di contabilità è un quadro pre-progettato che rende facile l'organizzazione, il monitoraggio e la visualizzazione delle transazioni quotidiane in modo da poter tenere sotto controllo la salute finanziaria della vostra azienda.

Ecco le funzionalità/funzione che dovrebbero far parte di un buon modello di contabilità:

Prevenzione degli errori: Il modello deve includere funzionalità/funzione che aiutino a prevenire gli errori, come i calcoli automatici e la convalida dei dati

Il modello deve includere funzionalità/funzione che aiutino a prevenire gli errori, come i calcoli automatici e la convalida dei dati Chiarezza e semplicità: Il modello deve essere facile da capire e da usare, anche per chi non ha esperienza di account

Il modello deve essere facile da capire e da usare, anche per chi non ha esperienza di account Personalizzazione: Deve essere abbastanza flessibile da adattarsi alle diverse esigenze aziendali e ai diversi standard di account

Deve essere abbastanza flessibile da adattarsi alle diverse esigenze aziendali e ai diversi standard di account **Organizzazione: il modello di contabilità deve essere ben strutturato e organizzato, con sezioni cancellate per la registrazione delle transazioni

Coerenza: Deve utilizzare una formattazione e una terminologia coerenti per garantire l'accuratezza e la facilità d'uso

Deve utilizzare una formattazione e una terminologia coerenti per garantire l'accuratezza e la facilità d'uso Versatilità : Per soddisfare le esigenze di diverse tipologie e dimensioni aziendali, il modello deve essere versatile

: Per soddisfare le esigenze di diverse tipologie e dimensioni aziendali, il modello deve essere versatile Integrazione : Deve essere compatibile con i software di account e altri strumenti aziendali

: Deve essere compatibile con i software di account e altri strumenti aziendali Appeal visivo : Un modello visivamente accattivante può rendere la contabilità più piacevole ed efficiente

: Un modello visivamente accattivante può rendere la contabilità più piacevole ed efficiente Sicurezza dei dati : per proteggere le informazioni finanziarie sensibili, il modello deve essere progettato con solide misure di sicurezza

: per proteggere le informazioni finanziarie sensibili, il modello deve essere progettato con solide misure di sicurezza Correzione di bozze: il modello deve essere adattabile ai cambiamenti degli standard contabili e della tecnologia

Modelli Excel per la contabilità

Ecco un elenco curato di modelli Excel gratuiti per la contabilità che possono semplificare la gestione finanziaria e farvi risparmiare tempo:

1. Il modello di contabilità di Template.net

via Modello.net Il Modello per la contabilità di Template.net è stato progettato per semplificare la tenuta dei registri finanziari per privati e aziende, rendendo più facile il mantenimento di dati finanziari accurati. Le funzionalità/funzione chiave includono sezioni organizzate per il monitoraggio delle entrate, delle spese e delle transazioni, fornendo un'istantanea chiara della salute finanziaria.

Inoltre, dispone di spazi dedicati alla categorizzazione delle spese e alla registrazione dei pagamenti, che aiutano a semplificare le attività di contabilità mensile o annuale. Il layout user-friendly del modello consente una facile personalizzazione, rendendolo adattabile a imprese di varie dimensioni ed esigenze.

✨ Ideale per: Titolari di piccole aziende o liberi professionisti che desiderano gestire le finanze in modo efficace e mantenere registri organizzati e accessibili

2. Il modello di flusso di cassa di Template.net

via Modello.net Questo modello di rendiconto del flusso di cassa di Template.net fornisce un approccio semplificato al monitoraggio dell'afflusso e del deflusso di fondi di un'azienda.

Le sezioni chiaramente definite per le attività operative, di investimento e di finanziamento forniscono agli utenti una visualizzazione completa dei movimenti di cassa. Questo modello di rendiconto del flusso di cassa aiuta a comprendere la liquidità, a pianificare le decisioni finanziarie e a prepararsi per le spese future.

✨ Ideale per: Le piccole e medie imprese che desiderano monitorare facilmente il proprio flusso di cassa

3. Il foglio di calcolo per la contabilità di Template.net

via Modello.net Progettato per garantire precisione e facilità, il modello Foglio di calcolo per la contabilità di Template.net consente di registrare e classificare facilmente le transazioni finanziarie quotidiane.

È suddiviso in sezioni di facile utilizzo per le entrate, le spese e le spese di gestione il libro mastro voci, consentendo di avere dati organizzati e accessibili. Questo modello gratuito di contabilità in Excel fa anche calcoli automatizzati per aiutare gli utenti a risparmiare tempo e ridurre al minimo gli errori.

✨ Ideale per: Liberi professionisti e piccole aziende che desiderano una contabilità efficiente

4. Il modello di Libro cassa di Template.net

via Modello.net Il Modello di libro cassa da Template.net è uno strumento pratico per gestire le transazioni di cassa giornaliere in un formato strutturato.

Le funzionalità/funzione di questo modello di contabilità in Excel includono sezioni per gli incassi e i pagamenti, facilitando la registrazione accurata del flusso di cassa in tempo reale.

ideale per: I titolari di piccole aziende e gli account che necessitano di una visualizzazione chiara e consolidata delle attività di cassa senza la complessità di un sistema più esteso software di account

5. Il modello di bilancio di campione di Template.net

via Modello.net Questo Modello di bilancio di esempio offre un quadro chiaro per presentare la posizione finanziaria di un'azienda. Include sezioni per le attività, le passività e il patrimonio netto, rendendo semplice la valutazione del valore netto di un'azienda.

ideale per: Titolari di aziende, account e analisti finanziari che cercano un modello per le spese aziendali per monitorare la salute finanziaria, prepararsi alle revisioni contabili e prendere decisioni basate sui dati

Leggi anche: Modelli gratuiti di reportistica delle spese in Excel per mantenere intatte le vostre finanze (e la vostra sanità mentale)

6. Il modello di account di Receipt Bot

via Ricevuta Be **Il modello di contabilità di *Receipt Bot è uno strumento versatile che semplifica le attività contabili principali. Include funzionalità/funzione per la gestione di entrate, uscite, attività e passività in un unico luogo.

Le formule automatizzate del modello riducono il lavoro richiesto, mentre il suo formato organizzato rende accessibili i dati finanziari.

ideale per: Privati e aziende che cercano un modello di conto economico rapido ed economico per tenere sotto controllo i propri account

7. Il modello di conto corrente di Financial Cents

via Centesimi finanziari Il modello gratuito Accounts Receivable di Financial Cents è uno strumento utile per le aziende che gestiscono le fatture e i pagamenti dei clienti.

Fornisce colonne per le date di scadenza, i dettagli del cliente, gli importi in sospeso e lo stato dei pagamenti, facilitando il follow-up delle fatture scadute.

✨ Ideale per: Le piccole aziende che desiderano migliorare il flusso di cassa grazie alla gestione delle attività di gestione dei conti

8. Il modello di lista di controllo mensile per la contabilità di Financial Cents

via Centesimi finanziari Il modello di lista di controllo mensile per la contabilità di Financial Cents è stato progettato per guidare le aziende nelle loro attività contabili mensili. Coprendo elementi essenziali come la riconciliazione degli estratti conto bancari, la revisione delle spese e la verifica dei saldi degli account, garantisce che nessun dettaglio venga trascurato.

ideale per: Titolari di aziende e contabili che desiderano un processo coerente e ripetibile per mantenere la contabilità accurata e aggiornata

Limiti dell'utilizzo di Excel per la contabilità

Sebbene Microsoft Excel sia uno strumento fantastico ed economico, presenta alcuni limiti per la contabilità:

Excel manca di integrazione con gli account bancari e le piattaforme di pagamento, rendendo difficile l'automazione della voce

con gli account bancari e le piattaforme di pagamento, rendendo difficile l'automazione della voce Inoltre, non è **l'ideale per i lavori richiesti dalla collaborazione, in quanto non dispone di un supporto in tempo reale per gli utenti

la sicurezza dei dati è un'altra preoccupazione; i file Excel non sono sicuri come un software di contabilità dedicato, e una sovrascrittura accidentale potrebbe significare una perdita significativa di dati

è un'altra preoccupazione; i file Excel non sono sicuri come un software di contabilità dedicato, e una sovrascrittura accidentale potrebbe significare una perdita significativa di dati La scalabilità di Excel può diventare impegnativa, soprattutto quando l'azienda cresce e le esigenze di contabilità aumentano

Modelli alternativi per la contabilità

Per gli utenti che vogliono andare oltre Excel, ClickUp offre una matrice di modelli dinamici di contabilità progettati per semplificare le attività di gestione finanziaria, monitorare le finanze e integrarsi con i flussi di lavoro del team.

Questi modelli specializzati risolvono molti limiti associati a Excel. Ecco come:

A differenza di Excel, ClickUp si integra con diversi strumenti finanziari e piattaforme di pagamento , consentendo di automatizzare l'importazione di transazioni e dati finanziari

, consentendo di automatizzare l'importazione di transazioni e dati finanziari ClickUp supporta la collaborazione in tempo reale , consentendo a più utenti di lavorare contemporaneamente allo stesso progetto di contabilità, una funzionalità/funzione che Excel non ha

, consentendo a più utenti di lavorare contemporaneamente allo stesso progetto di contabilità, una funzionalità/funzione che Excel non ha Con ClickUp, i vostri dati sono archiviati nel cloud con opzioni di backup e controlli di accesso sicuri, rendendoli più sicuri dei tradizionali file di Excel

e controlli di accesso sicuri, rendendoli più sicuri dei tradizionali file di Excel Con la crescita della vostra azienda, i modelli flessibili e personalizzabili di ClickUp possono essere scalati per soddisfare le crescenti esigenze di contabilità. È possibile creare dashboard per il monitoraggio di spese, entrate e altre metriche finanziarie e adattare questi modelli per includere nuove categorie o processi, a seconda delle necessità

Diamo un'occhiata ad alcuni dei modelli ClickUp per le vostre esigenze di contabilità:

1. Il modello ClickUp per la società di contabilità

Il modello di società di contabilità di ClickUp

Il modello tutto in uno Modello di studio contabile ClickUp è pensato per gli studi di contabilità che gestiscono le finanze di più client. Questo modello presenta dashboard specifiche per i client, stati personalizzabili e integrazione dello spazio di archiviazione dei documenti. In questo modo è possibile organizzare facilmente gli account di ogni cliente, tenere traccia delle date di scadenza e facilitare i flussi di fatturazione.

Le automazioni per le attività ricorrenti, come i report finanziari mensili o le promemoria, aiutano a liberare tempo e a mantenere tutto costantemente aggiornato.

Come utilizzare questo modello:

Automazione della generazione delle attività ricorrentireportistica delle spese o riconciliazioni

Utilizzare la visualizzazione dashboard per monitorare lo stato e visualizzare gli andamenti finanziari

Impostazione di campi personalizzati per dettagli specifici del client, come le valutazioni di fatturazione o gli stati fiscali

ideale per: Studi di contabilità e account freelance con più client

2. Il modello di prezzi per la contabilità di ClickUp

Modello di prezzi per la contabilità ClickUp

Perfetto per strutturare le offerte di servizi, il modello Modello di prezzi per la contabilità ClickUp consente di impostare un elenco di prezzi trasparente per i client.

Che si tratti di tariffe orarie, di pacchetti di servizi o di tariffe per client, questo modello vi aiuta a gestire strutture di prezzo complesse senza alcuno sforzo. I campi personalizzati per le tariffe orarie, i livelli di prezzo personalizzati e il monitoraggio degli sconti consentono di mantenere i prezzi chiari e coerenti.

Ecco cosa potete fare con questo modello:

Usare campi personalizzati per documentare servizi, componenti aggiuntivi e tariffe per un facile monitoraggio

Creare tag per i client per organizzare le variazioni di prezzo per i diversi piani di servizio

Salvare i modelli di prezzo per una rapida consultazione durante le consultazioni con i client

ideale per: I titolari di piccole aziende o i consulenti che desiderano standardizzare il loro approccio ai prezzi

3. Il modello di account ClickUp

Il modello di contabilità ClickUp

Progettato per monitorare le entrate e le spese aziendali e per mantenere una contabilità generale, il Modello di account ClickUp è uno strumento eccellente per razionalizzare l'intero sistema di account e contabilità.

Questo modello consente di:

Impostare le dipendenze delle attività per garantire l'allineamento dei flussi di lavoro (ad esempio, approvare le spese prima della fatturazione)

Assegnare tag per categorizzare le spese e le fonti di reddito per una migliore analisi

Programmare promemoria per attività di riconciliazione mensili o trimestrali per tenere sotto controllo le finanze

Questo modello di contabilità completo copre l'intero panorama finanziario delle piccole aziende, dagli account da pagare/ricevere alle riconciliazioni mensili. Con sezioni personalizzabili per le fatture, le voci del libro mastro e l'analisi del flusso di cassa, consente un monitoraggio e una reportistica finanziaria efficienti.

ideale per: I titolari di aziende che desiderano un modello unico per tutte le esigenze contabili

4. Il modello ClickUp Account Payable

Il modello per la contabilità di ClickUp

Il modello Modello ClickUp per la contabilità fornitori vi aiuta a gestire fatture, date di scadenza e relazioni con i fornitori in un unico posto. Grazie alle promemoria integrate per i pagamenti imminenti, non mancherete mai una scadenza. Un layout semplificato organizza le fatture dei fornitori per data di scadenza, importo e priorità.

È anche possibile:

Utilizzare il pannello Kanban per visualizzare le fatture in sospeso, pagate e scadute

Impostare tag di colore diverso per i vari tipi di spese (ad esempio, forniture, utenze)

Allegare ricevute e documenti scannerizzati direttamente a ogni attività per facilitarne l'accesso

ideale per: Le aziende che si affidano alle relazioni con i fornitori e ai pagamenti regolari di questi ultimi

5. Il modello di Giornale contabile ClickUp

Modello di giornale contabile ClickUp

Gestire le finanze aziendali può essere un'attività scoraggiante. Destreggiarsi tra numerose transazioni, pagamenti e crediti può consumare tempo ed energie preziose. È qui che si rivela utile un modello di giornale contabile ben strutturato. Modello di giornale contabile di ClickUp offre una soluzione semplificata alle vostre esigenze di monitoraggio finanziario. Utilizzando questo modello, è possibile:

Registrare le transazioni in modo rapido e accurato: Inserire i dati finanziari con facilità e precisione

Inserire i dati finanziari con facilità e precisione Visualizzare le informazioni finanziarie: Acquisire una chiara comprensione delle prestazioni finanziarie attraverso la visualizzazione dei dati

Acquisire una chiara comprensione delle prestazioni finanziarie attraverso la visualizzazione dei dati Monitoraggio delle tendenze finanziarie: Monitoraggio dei cambiamenti nel tempo per identificare modelli e tendenze

Monitoraggio dei cambiamenti nel tempo per identificare modelli e tendenze Gestione finanziaria semplificata: Eliminare la voce manuale dei dati e risparmiare tempo nelle attività finanziarie

✨ Ideale per: Le aziende che monitorano le voci finanziarie giornaliere o settimanali

Leggi anche: Come utilizzare l'IA in contabilità (Casi d'uso e strumenti)

6. Il modello di reportistica di bilancio di ClickUp

Modello di rapporto sul budget di ClickUp

Prendete il controllo delle vostre finanze con Modello di rapporto sul bilancio di ClickUp . Questo potente strumento fornisce un quadro strutturato per gestire e analizzare il budget in modo efficace.

Le funzionalità/funzioni chiave di questo modello includono:

**Monitoraggio delle variazioni di spesa per identificare le aree di miglioramento

Disaggregazioni mensili: Acquisizione di informazioni granulari sulle prestazioni del vostro budget

Acquisizione di informazioni granulari sulle prestazioni del vostro budget Analisi della varianza: Comprendere le ragioni alla base degli scostamenti di budget

Comprendere le ragioni alla base degli scostamenti di budget Visualizzazione del grafico di Gantt: Visualizzazione delle tendenze del budget nel tempo per una maggiore chiarezza

Utilizzando questo modello, è possibile prendere decisioni finanziarie informate, ottimizzare le spese e raggiungere gli obiettivi finanziari.

Ideale per: I titolari di aziende che hanno bisogno di una panoramica dettagliata delle loro spese rispetto agli obiettivi finanziari

7. Il modello di bilancio semplice di ClickUp

Modello di bilancio semplice ClickUp

Il Modello di bilancio semplice di ClickUp è perfetto per un rapido monitoraggio del bilancio, con campi essenziali per entrate, spese e traguardi di risparmio. Questo modello di bilancio è una soluzione semplificata per le piccole aziende che vogliono tenere sotto controllo le proprie finanze senza complicare troppo le cose.

Ecco come utilizzare questo modello:

Impostare attività ricorrenti per la revisione mensile del bilancio, per tenere tutto aggiornato

Codice a colori per categorie come "Spese fisse" e "Spese variabili" per un facile monitoraggio

Integrazione con gli estratti conto bancari per aggiornare le spese in modo efficiente

Ideale per: Le piccole aziende che necessitano di una soluzione semplice per la stesura del bilancio

8. Modello di rapporto di fine giornata del registratore di cassa ClickUp

Modello di rapporto di fine giornata del registro di cassa ClickUp

Assicurate una gestione accurata ed efficiente del contante con Modello di reportistica per il registro di cassa di fine giornata di ClickUp . Questo modello è stato pensato per le aziende del settore retail per semplificare l'analisi del flusso di cassa giornaliero.

Ecco cosa permette di fare questo modello:

Vendite e spese totali: Monitoraggio delle entrate e delle uscite giornaliere

Monitoraggio delle entrate e delle uscite giornaliere Discrepanze del flusso di cassa: Identificare e affrontare qualsiasi discrepanza nel vostro registratore di cassa

Identificare e affrontare qualsiasi discrepanza nel vostro registratore di cassa **Sezione note: documentare i dettagli e le osservazioni importanti

✨ Ideale per: Rivenditori e aziende di servizi con esigenze di gestione quotidiana del contante

9. Il modello ClickUp di riepilogo/riassunto dei conti finanziari

Modello di riepilogo/riassunto dei conti finanziari di ClickUp

Una gestione finanziaria efficace è fondamentale per l'esito positivo dell'azienda. Con Il modello di riepilogo/riassunto dei conti finanziari di ClickUp è possibile semplificare il monitoraggio finanziario e ottenere informazioni preziose sulla salute finanziaria dell'organizzazione.

I vantaggi chiave dell'utilizzo di questo modello includono:

Analisi finanziaria rapida: Esaminare e analizzare rapidamente i dati finanziari per prendere decisioni informate

Esaminare e analizzare rapidamente i dati finanziari per prendere decisioni informate Presentazione finanziaria organizzata: Presentare le informazioni finanziarie in un formato chiaro e conciso

Presentare le informazioni finanziarie in un formato chiaro e conciso Identificare le discrepanze finanziarie: Individuare e risolvere qualsiasi incongruenza nei vostri account finanziari

Individuare e risolvere qualsiasi incongruenza nei vostri account finanziari Migliorare la trasparenza e la responsabilità finanziaria: Promuovere la trasparenza e la responsabilità all'interno dell'organizzazione

Utilizzando questo modello, potrete mantenere una panoramica completa delle vostre prestazioni finanziarie, consentendovi di prendere decisioni strategiche e di guidare la crescita aziendale.

ideale per: I titolari di aziende che desiderano avere una panoramica di alto livello della propria situazione finanziaria

10. Il modello di bilancio ClickUp

Modello di bilancio ClickUp

Il Modello di bilancio ClickUp consente di elencare le attività, le passività e il patrimonio netto per ottenere un'istantanea finanziaria della vostra azienda. È utile per monitorare la crescita e capire la situazione finanziaria dell'azienda in qualsiasi momento.

È anche possibile:

Implementare aggiornamenti trimestrali o annuali per monitorare le tendenze di crescita

Collegarsi ai conti economici per mantenere un record finanziario completo

Impostare una dashboard di reportistica per analizzare le variazioni di anno in anno

ideale per: Tutti i titolari di aziende che desiderano un sistema affidabile per la gestione dei propri affari bilancio visualizzare

11. Il modello ClickUp per le operazioni di contabilità

Modello per le operazioni di contabilità di ClickUp

Le operazioni di accounting sono la linfa vitale di qualsiasi azienda. Tuttavia, il monitoraggio di intricati dettagli finanziari può essere complesso e richiedere molto tempo. Modello di operazioni contabili di ClickUp semplifica questo processo, fornendo un approccio snello alla gestione delle attività finanziarie quotidiane.

I vantaggi chiave dell'utilizzo di questo modello includono:

Monitoraggio finanziario centralizzato: Monitoraggio facile delle vendite, delle spese, dei pagamenti dei clienti e di altri dati finanziari critici

Monitoraggio facile delle vendite, delle spese, dei pagamenti dei clienti e di altri dati finanziari critici Collaborazione migliorata con il team: Collaborazione perfetta con il team su attività e progetti di contabilità

Collaborazione perfetta con il team su attività e progetti di contabilità Decisioni guidate dai dati: Utilizzare le visualizzazioni dei dati per ottenere informazioni preziose e prendere decisioni finanziarie informate

✨ Ideale per: Piccoli team che gestiscono le operazioni contabili quotidiane

Leggi anche: Come usare l'account di progetto: Principi, processi e suggerimenti indispensabili per i team di progetto

12. Il modello di gestione finanziaria di ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-226.png Il modello di gestione finanziaria ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-63018688&department=finance-accounting Scarica questo modello /$$$cta/

Il Modello di gestione finanziaria ClickUp è una potente soluzione di budgeting, previsione e piano. Fornisce KPI, visualizzazioni e campi di bilancio personalizzabili per monitorare e ottimizzare efficacemente le finanze aziendali.

Ecco come utilizzare questo modello:

Utilizzare i KPI della dashboard per monitorare le prestazioni finanziarie in tempo reale

Impostazione di avvisi per le variazioni di budget per rimanere al passo con i traguardi finanziari

Collaborare con i membri del team aggiungendo commenti sugli aggiustamenti del budget

✨ Ideale per: Aziende in crescita che necessitano di una supervisione finanziaria completa

13. Il modello di rapporto di analisi finanziaria ClickUp

ClickUp Financial Analysis Report Template: modello excel per la contabilità

Il Modello di relazione sull'analisi finanziaria di ClickUp offre funzionalità di reportistica approfondita, aiutandovi ad analizzare i margini di profitto, le entrate e le spese. Fornisce campi per metriche come il profitto lordo, l'utile netto e la ripartizione delle spese.

Con questo modello è possibile:

Utilizzare campi formula precostituiti per il calcolo automatico dei profitti e delle spese

Creare grafici per visualizzare le tendenze finanziarie e individuare le opportunità di crescita

Pianificare sessioni di analisi mensili per valutare regolarmente la redditività

✨ Ideale per: Le aziende che cercano approfondimenti sulle prestazioni finanziarie e sulla redditività

Leggi anche: 10 modelli gratuiti di conto economico per semplificare i processi di contabilità aziendale

Potenziate le vostre finanze con i modelli di ClickUp

Mentre i modelli di Excel per la contabilità sono utili per il monitoraggio finanziario di base, i modelli di ClickUp elevano la vostra contabilità offrendo funzionalità più dinamiche e collaborative.

Con ClickUp non ci si limita a fogli di calcolo statici, ma si ha accesso a dashboard interattivi, flussi di lavoro automatizzati, collaborazione in tempo reale e promemoria delle attività.

Questi modelli sono progettati per una perfetta integrazione con altri strumenti finanziari e di gestione, consentendo di consolidare tutte le attività di contabilità in un'unica piattaforma. Per i titolari di piccole aziende e per i liberi professionisti, ciò significa una migliore organizzazione delle finanze riduzione degli errori manuali e un modo più efficiente di monitorare la salute finanziaria. Provate gratuitamente ClickUp e sperimentate un software che supporta attivamente la crescita della vostra azienda e risponde alle vostre moderne esigenze di contabilità.