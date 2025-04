le 15 migliori app per la gestione del team per il 2025

La gestione di team in crescita comporta sfide uniche: coordinare gli aggiornamenti, evitare riunioni inutili e garantire una collaborazione senza interruzioni.

In qualità di professionista del team e del project management con anni di esperienza, ho visto in prima persona come gli strumenti giusti possano elevare le prestazioni del team. Non si tratta solo di organizzare le attività, ma di trasformare il modo in cui i team comunicano e lavorano insieme.

Basandomi sulla mia esperienza e sulle ricerche del mio team, ho valutato a fondo numerose app per la gestione del team per identificare le 15 migliori opzioni che offrono veramente risultati. Esplorate l'elenco per trovare l'app che si adatta perfettamente alle esigenze del vostro team e che migliora i lavori richiesti.

Cosa cercare nelle app per la gestione del team?

Trovare un'app efficace per la gestione del team non significa scegliere lo strumento più popolare, ma trovare la soluzione giusta per voi e per il vostro team. Ecco cosa serve in uno strumento che supporti davvero la produttività del team senza aggiungere complessità:

Facilità d'uso: Lo strumento di gestione del team deve essere intuitivo e facile da usare, in modo che il vostro team possa adattarsi rapidamente

Lo strumento di gestione del team deve essere intuitivo e facile da usare, in modo che il vostro team possa adattarsi rapidamente Funzionalità/funzione di gestione delle attività: Trovate uno strumento che vi permetta di assegnare, monitorare e dare priorità alle attività in modo da stabilire responsabilità chiare e migliorare il coordinamento

Trovate uno strumento che vi permetta di assegnare, monitorare e dare priorità alle attività in modo da stabilire responsabilità chiare e migliorare il coordinamento Strumenti di collaborazione: Assicuratevi che l'app per la gestione del team abbia ricche funzionalità/funzione come la chat, la condivisione di file o gli aggiornamenti in tempo reale

Assicuratevi che l'app per la gestione del team abbia ricche funzionalità/funzione come la chat, la condivisione di file o gli aggiornamenti in tempo reale Opportunità di integrazione: Scegliete uno strumento che lavori bene in collaborazione con gli altri che già utilizzate

Scegliete uno strumento che lavori bene in collaborazione con gli altri che già utilizzate Reportistica e analisi: Una buona app fornirà approfondimenti sugestione delle prestazioni del team, sullo stato di avanzamento del progetto e su eventuali colli di bottiglia, in modo da poter prendere decisioni basate sui dati

Una buona app fornirà approfondimenti sugestione delle prestazioni del team, sullo stato di avanzamento del progetto e su eventuali colli di bottiglia, in modo da poter prendere decisioni basate sui dati Scalabilità: Infine, scegliete un'app che possa crescere con il vostro team, sia che siate un piccolo gruppo oggi o un team più grande in futuro

Le 15 migliori app per la gestione del team

Ecco le migliori app per il project management che offrono valore: monitoraggio dei progetti migliorato, migliore allineamento del team o canali di comunicazione integrati.

1. ClickUp (la migliore per la gestione del team e la gestione delle attività a tutto tondo)

Portate conversazioni, attività e progetti su un'unica piattaforma e assicurate una collaborazione e una comunicazione senza interruzioni con ClickUp Chat ClickUp è l'app per il lavoro che combina progetti, conoscenze e chat in un unico luogo, il tutto alimentato dall'IA che aiuta voi e il vostro team a lavorare in modo più veloce e intelligente. ClickUp Project Management dispone di molti strumenti per mantenere il team ben connesso e chiaro sui ruoli e le responsabilità.

Una delle principali funzionalità/funzione del software di project management di ClickUp è ClickUp Chattare . Si ottiene uno spazio di messaggistica istantanea proprio dove si svolgono le attività, consentendo ai membri del team di discutere idee, condividere aggiornamenti rapidi e porre domande senza lasciare l'area di lavoro. È possibile aggiornare le attività e vederne lo stato in tempo reale direttamente dall'ambiente di chat.

Con ClickUp, tutti i vostri comunicazione del team avviene in un unico luogo. Niente più tasse da attivare/disattivare!

Amo Lavagne online ClickUp per le sessioni di brainstorming del team. Sono un ottimo strumento di collaborazione visiva per sviluppare strategie e mappare idee.

ClickUp ha anche un'altra funzionalità/funzione in tempo reale, ClickUp Documenti . Qui annoto tutte le mie idee e collego i documenti ai flussi di lavoro. In questo modo si crea uno spazio straordinario per cicli di feedback per migliorare la soddisfazione dei clienti e dei dipendenti.

ClickUp offre diversi modelli pratici per accelerare la gestione del team con il minimo lavoro richiesto. Il Modello di piano per la gestione del team di ClickUp organizza il lavoro del team assegnando attività, impostando attività cardine e monitorando le scadenze. Che si tratti di un team piccolo o grande, questo modello aiuta a garantire che tutti siano sulla stessa pagina.

Modello di piano di gestione del team di ClickUp

Funzionalità/funzione migliori di ClickUp

Ottenete riepiloghi/riassunti automatici dei progetti e aggiornamenti di stato con l'IA di ClickUp per mantenere il vostro team al passo con i traguardi e gestire rapidamente i ritardi, ClickUp Brain Create flussi di lavoro automatizzati e migliorate la collaborazione con diverse integrazioni come Zoom, Slack e l'area di lavoro di Google

Automatizzare attività ripetitive come l'assegnazione di attività o l'aggiornamento dello stato con le Automazioni di ClickUp

Personalizzate completamente le modalità di assegnazione e monitoraggio delle attività con Attività di ClickUp Impostare e tracciare facilmente gli oggetti usando ClickUp Monitoraggio obiettivi e i modelli OKR



Limiti di ClickUp

Il numero elevato di opzioni di flessibilità e personalizzazione può costituire una curva di apprendimento

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Azienda : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi ClickUp Brain: Si aggiunge a qualsiasi piano a pagamento per $7 per membro al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (9.000+ recensioni)

4,7/5 (9.000+ recensioni) Capterra: 4,6/5 (4.000+ recensioni)

2. Asana (migliore per la gestione gamificata del team)

via Asana Asana è la soluzione giusta se cercate un software di gestione del team flessibile e di facile utilizzo. Sembra quasi che Asana abbia gamificato la sua app per motivarvi ogni volta che portate a termine un'attività! Inoltre, riduce la sensazione di essere sopraffatti; potete facilmente suddividere progetti complessi in attività gestibili, assegnarle ai membri del team e monitorare lo stato di avanzamento.

Offre una varietà di viste, come elenchi, schede e sequenze, e consente di impostare le priorità delle attività, se necessario.

Le migliori funzionalità/funzione di Asana

Riduzione dei lavori ripetitivi grazie all'impostazione di automazioni personalizzate

Monitoraggio della capacità del team in tempo reale pergestione del carico di lavoro Visualizzazione del piano del progetto con una timeline drag-and-drop



Limiti di Asana

Se avete bisogno di funzioni per attività ricorrenti, potreste rimanere delusi

A volte, le notifiche si perdono nella finestra In arrivo

È difficile capire quali informazioni sono accessibili a chi, quando si lavora su attività diverse

Prezzi di Asana

Personale: Free

Free Starter: $10.99

$10.99 Avanzato: $24,99

Valutazioni e recensioni di Asana

G2: 4,4/5 (10.000+ recensioni)

4,4/5 (10.000+ recensioni) Capterra: 4,5/5 (13.000+ recensioni)

Leggi anche: 11 modelli gratuiti di impostazione e monitoraggio degli obiettivi per Excel e ClickUp

3. Monday.com (il migliore per la gestione personalizzabile del team)

via Monday.com Che si tratti di gestire attività semplici o progetti complessi, Monday.com assicura che tutto sia chiaro, organizzato e in movimento. Grazie all'interfaccia visiva e alle funzionalità di automazione, è possibile semplificare la collaborazione tra progetti anche per team numerosi e progetti complessi.

L'interfaccia di facile utilizzo di questo strumento consente di adattare completamente l'esperienza alle esigenze del team. Un'altra funzionalità/funzione di spicco è la ricerca. Non dovrete perdere ore per trovare un file importante.

Funzionalità/funzione migliori di Monday.com

Flussi di lavoro personalizzabili per adattarsi ai processi del team

Schede e grafici con codici colore per aiutare a visualizzare ogni aspetto del progetto

Automazioni per gestire attività regolari come aggiornamenti di stato e notifiche

limiti di #### Monday.com

Le metriche di reportistica disponibili sono limitate e la personalizzazione dei report è limitata

Il layout è un po' confuso e rende difficile seguire la catena di eventi di diverse attività

È noioso creare automazioni o avere variabili coerenti in tutto il sistema

Prezzi di Monday.com

**Free Forever

Basic: $27/mese (fatturati annualmente)

$27/mese (fatturati annualmente) Standard: $36/mese (fatturati annualmente)

$36/mese (fatturati annualmente) Pro: $57/mese (fatturati annualmente)

$57/mese (fatturati annualmente) Azienda: Prezzo personalizzato

Monday.com valutazioni e recensioni

G2: 4,7/5 (oltre 12.000 recensioni)

4,7/5 (oltre 12.000 recensioni) Capterra: 4,6/5 (5.000+ recensioni)

4. MeisterTask (il migliore per la gestione centralizzata del team)

via MeisterTask MeisterTask è un software di gestione del lavoro centralizzato e diretto per la gestione del team. Aiuta a chiarire facilmente lo stato del progetto, a creare una base di conoscenze per gli stakeholder e a monitorare con sicurezza lo stato del progetto. L'applicazione dispone anche di un sistema di schede che consente di aggiungere date e di condividere con altri per rendere più fluidi i processi.

Il fattore distintivo di questo software è la sicurezza dei dati, che garantisce la tranquillità di sapere che i dati aziendali sono al sicuro.

Funzionalità/funzione migliori di MeisterTask

Progetti velocizzati grazie a modelli appositamente creati per accelerare il lavoro

Facilita la collaborazione in tempo reale con commenti, menzioni e allegati per mantenere tutti nel giro

Risparmiate tempo e riducete al minimo gli errori grazie all'impostazione di automazioni che attivano le azioni

Limiti di MeisterTask

Le funzionalità reportistiche e analitiche dell'applicazione sono limitate

Non esiste un calendario dei flussi di lavoro che fornisca un quadro completo della produttività di un progetto

Prezzi di MeisterTask

Basic: Gratis

Gratis Pro: $7 / utente/mese

$7 / utente/mese Business: $12,5 / utente/mese

$12,5 / utente/mese Azienda: Prezzo personalizzato

MeisterTask valutazioni e recensioni

G2: 4.6/5 (150+ recensioni)

4.6/5 (150+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (1.000+ recensioni)

5. Bitrix24 (il migliore per una comunicazione istantanea ed efficiente)

via Bitrix24 L'esteso intervallo di funzionalità/funzioni di collaborazione di Bitrix24 le ha fatto guadagnare un posto tra le migliori 15 app di gestione. È dotata di tutto ciò che è necessario per la collaborazione e la comunicazione produttiva del team, dalla chat alle riunioni online, dallo spazio di archiviazione dei file all'automazione del flusso di lavoro.

Inoltre, è presente un'area di lavoro dotata di IA che funge da partner per il brainstorming e aiuta a generare idee e testi originali. La parte migliore? Questo software è facile da usare anche per chi è alle prime armi con le app per la gestione del team.

Le migliori funzionalità/funzione di Bitrix24

Incorporatosoftware di gestione delle attività per creare, assegnare e monitorare le attività

Migliore connessione con il flusso di attività, in cui i membri del team possono commentare, mettere "mi piace" e condividere gli aggiornamenti

Comunicazione senza soluzione di continuità e aggiornamenti in tempo reale con diversi moduli di comunicazione

Limiti di Bitrix24

Il servizio clienti non è all'altezza nel caso in cui ci si trovi bloccati durante la gestione delle attività

Lo strumento è relativamente costoso rispetto ad altre app per la gestione del team

Prezzi di Bitrix24

A partire da 61 dollari al mese (Fonte:Capterra)

Valutazioni e recensioni di Bitrix24

G2: 4.1/5 (500+ recensioni)

4.1/5 (500+ recensioni) Capterra: 4.2/5 (800+ recensioni)

6. Slack (migliore per la gestione del team diviso in categorie)

via Slack Slack riunisce tutto, conversazioni, file e strumenti, in un unico luogo.

Mi ha colpito il fatto che consente di creare canali diversi per progetti diversi, in modo che tutti i membri di un determinato team siano sempre sincronizzati e il flusso di lavoro sia organizzato. Inoltre, è possibile avviare una riunione giornaliera per chattare in diretta con il team e persino registrare una clip quando necessario.

Le migliori funzionalità/funzione di Slack

Creare spazi dedicati a diversi team, progetti o argomenti per conversazioni specifiche

Gestite attività, monitorate lo stato di avanzamento e collaborate senza mai lasciare Slack grazie alla compatibilità con oltre 2400 app

Cercare tra le conversazioni e gli scambi passati per mantenere tutto accessibile

Limiti di Slack

A volte è possibile perdersi nel mezzo di diversi canali e perdere il monitoraggio delle conversazioni

È difficile tenere traccia di password diverse per ogni canale Slack

Prezzi di Slack

Pro: $17,25/persona/mese

$17,25/persona/mese Business+: $22,50/persona/mese

$22,50/persona/mese Griglia aziendale: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su Slack

G2: 4,5/5 (33.000+ recensioni)

4,5/5 (33.000+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (23.000+ recensioni)

7. Trello (il migliore per la gestione del team da remoto)

via Trello Il programma di Trello è "Tieni tutto nello stesso posto, anche se il tuo team non lo fa" Le sue funzionalità/funzione di collaborazione a distanza aiutano a costruire e mantenere un team ad alte prestazioni .

È arricchito da bacheche, elenchi e schede per visualizzare chiaramente le attività in corso e la pipeline. La cosa migliore è che offre grandi funzioni ai piccoli team anche nel piano Free. È possibile creare diverse aree di lavoro, per una maggiore organizzazione.

Le migliori funzionalità/funzione di Trello

Mantenete le attività in carreggiata dando un'occhiata alla pipeline con la visualizzazione della sequenza temporale

Accesso a una visione chiara di ciò che ci aspetta con la visualizzazione del calendario

Tenere tutte le informazioni utilizzando le schede per rappresentare tutte le informazioni su una particolare attività

Limiti di Trello

Limitate funzionalità di reportistica e di monitoraggio del tempo che gli impediscono di essere un software completo

L'interfaccia dell'app può essere complessa da capire quando si lavora su più progetti contemporaneamente

Prezzi di Trello

Free: Per sempre

Per sempre Standard: $5/utente/mese

$5/utente/mese Premium: $10/utente/mese

$10/utente/mese Azienda: $17,50/utente/mese

Valutazioni e recensioni di Trello

G2: 4,4/5 (13.000+ recensioni)

4,4/5 (13.000+ recensioni) Capterra: 4,5/5 (23.000+ recensioni)

8. Podio (migliore per la gestione del team a basso codice)

via Podio Se volete una soluzione aziendale a basso codice per facilitare la gestione e la comunicazione del team, Podio è la risposta. Cosa c'è di più? Podio lavora in sincronizzazione con ShareFile, Dropbox e Google Drive per darvi un accesso continuo ai vostri file da qualsiasi piattaforma vogliate.

Questo strumento vanta anche una stabilità del 99,99% nell'ultimo anno, il che lo rende una scelta sicura. È anche possibile creare widget in base alle proprie esigenze e personalizzare e sperimentare senza bisogno di grandi conoscenze tecniche.

Le migliori funzionalità/funzioni di Podio

Creare reportistica con diverse panoramiche per visualizzare i progetti senza sforzo

Gestisci il viaggio del cliente con moduli web integrati e monitora ogni lead

Massimizza la trasparenza monitorando tutti gli aggiornamenti attraverso i flussi di attività dell'area di lavoro

Limiti di Podio

L'interfaccia utente del software può essere confusa per i nuovi utenti e può essere difficile da navigare

L'app manca di una funzionalità time-lapse per monitorare il tempo impiegato da ogni attività

Prezzi di Podio

Free Forever

Plus: $11,20/mese

$11,20/mese Premium: $19,20/mese

Valutazioni e recensioni di Podio

G2: 4.2/5 (500+ recensioni)

4.2/5 (500+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (300+ recensioni)

9. Lavoro di squadra (migliore per la reportistica e l'analisi approfondita)

via Lavoro di squadra Con il lavoro di squadra, non c'è bisogno di chiedersi chi sia il responsabile delle consegne o se l'allocazione delle risorse è corretta. Teams vi aiuta a bilanciare le capacità del team per garantire un utilizzo sano delle risorse nei vari progetti.

L'attenzione alla visibilità del progetto, al monitoraggio del tempo e alla delega dettagliata delle attività si è fatta notare, rendendolo ideale per la gestione di progetti complessi. È inoltre possibile ottenere una serie di componenti aggiuntivi che soddisfano le vostre esigenze.

Funzionalità/funzione migliori di Teamwork

Monitoraggio del tempo, delle valutazioni e del denaro speso per ottimizzare i profitti

Massimizzazione delle prestazioni del team grazie alla reportistica sulle ore fatturabili dei dipendenti, sul loro sottoutilizzo e sul loro sovrautilizzo

Migliorare la pianificazione e l'esecuzione dei progetti con un modello di project management

Limiti del lavoro di squadra

La nuova interfaccia è relativamente lenta da usare

Non c'è una funzionalità/funzione per comunicare con il team

Prezzi di Teamwork

Deliver: $10,99/utente/mese

$10,99/utente/mese Crescere: $19,99/utente/mese

$19,99/utente/mese Scala: $54,99/utente/mese

$54,99/utente/mese Azienda: Prezzo personalizzato

Teamwork valutazioni e recensioni

G2: 4,4/5 (oltre 1.100 recensioni)

4,4/5 (oltre 1.100 recensioni) Capterra: 4,5/5 (800+ recensioni)

Leggi anche: 10 efficaci tecniche decisionali di gruppo per i Teams

10. ProofHub (il migliore per la gestione di team eterogenei)

via ProofHub Che siate un team di 4 o 40 persone, che si tratti di marketing, sviluppo o team creativo, questa app vi aiuta a risparmiare tempo, a rimanere concentrati e ad aumentare la produttività. Fornisce una fonte centralizzata di informazioni di facile accesso e massimizza la trasparenza con un monitoraggio passo dopo passo.

Inoltre, è possibile creare modelli per accelerare la gestione del team e rimanere organizzati. Un altro punto di forza di questa app è l'interfaccia multilingue e i ruoli personalizzati per mantenere la privacy.

Funzionalità/funzione migliori di ProofHub

Assegnazione e monitoraggio delle attività con priorità e scadenze chiare

Reportistica visiva e riepiloghi/riassunti dei progetti per una migliore comprensione

Visualizzazione dello stato di avanzamento del progetto con vista Gantt, vista Tabella e grafici

Limiti di ProofHub

I moduli di formazione per l'applicazione sono limitati

L'app mobile ha funzionalità/funzione limitate

L'esperienza UI/UX dell'app non è molto buona ed è difficile navigare tra le funzionalità/funzione, come le bacheche Kanan

Prezzi di ProofHub

Essenziale: $45/mese con fatturazione annuale

$45/mese con fatturazione annuale Controllo assoluto: $89/mese con fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni su ProofHub

G2: 4.6/5 (100+ recensioni)

4.6/5 (100+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (100+ recensioni)

11. Basecamp (migliore per la gestione di piccoli team)

via Basecamp Con Basecamp, potete creare una pagina dedicata per ogni progetto, mantenendo intatti tutti i dettagli e le risorse importanti. In questo modo, tutto il team ha accesso a ogni informazione.

Basecamp supporta anche la fatturazione consolidata e semplifica l'onboarding. Lavora come un'unica applicazione che semplifica l'organizzazione, la fatturazione e l'onboarding per il vostro team.

Le migliori funzionalità/funzione di Basecamp

Accesso a una dashboard centralizzata di una sola pagina per progetti, incarichi e orari

Monitoraggio dei progetti in corso o che necessitano di assistenza con Mission Control

Monitoraggio delle ore direttamente in Basecamp con il componente aggiuntivo TimeSheet

Limiti di Basecamp

L'interfaccia utente può essere confusa e a volte causa di ritardi

Il supporto clienti è inadeguato nel caso in cui si rimanga bloccati durante l'utilizzo dell'applicazione

Prezzi di Basecamp

Basecamp: $15/utente al mese (fatturati mensilmente)

$15/utente al mese (fatturati mensilmente) Basecamp Pro Unlimited: $299/mese (fatturati annualmente)

Valutazioni e recensioni di Basecamp

G2: 4.1/5 (5.000+ recensioni)

4.1/5 (5.000+ recensioni) Capterra: 4,3/5 (14.000+ recensioni)

12. Pumble (il migliore per la comunicazione all-in-one del team)

via Pumble Pumble è un'app per la gestione del team semplice e facile da usare. È dotata di molte funzionalità/funzione, come messaggi individuali, canali, thread e condivisione di file, per rendere la comunicazione interna a prova di bomba. È possibile avviare videoconferenze, inviare messaggi e visualizzare la cronologia dei messaggi con un solo clic.

È inoltre possibile connettersi con il team tramite chiamate vocali e videochiamate. In questo modo è possibile mostrare le demo e fornire assistenza con la funzione di condivisione dello schermo.

Le migliori funzionalità/funzioni di Pumble

Accesso a tutte le conversazioni precedenti senza limiti alla cronologia dei messaggi

Registrare idee e salvare note per voi stessi nel vostro DM

Caricare più file contemporaneamente con un semplice drag-and-drop e condividerli nei canali Pumble o nei messaggi diretti

Limiti di Pumble

L'app ha funzionalità/funzioni limitate per un'area di lavoro privata

Da fare: non consente agli utenti di personalizzare l'area di lavoro con il proprio logo o schema di colori

Prezzi di Pumble

**Free Forever

Pro: $2,49/seduta/mese

$2,49/seduta/mese Business: $3,99/seduta/mese

Enterprise: $6,99/seduta/mese

Pumble valutazioni e recensioni

G2: Non ci sono abbastanza recensioni

Non ci sono abbastanza recensioni Capterra: 4.7/5 (180+ recensioni)

13. Scoro (Il migliore per la gestione end-to-end del team)

via Scoro Scoro è particolarmente adatto alle agenzie di consulenza e alle aziende di servizi professionali. Riunisce le attività commerciali, di consegna e finanziarie e funge da straordinaria software di comunicazione interna .

La funzionalità/funzione di Scoro che ha attirato la mia attenzione è il suo report di utilizzo. Vi aiuta nella gestione delle risorse, aiutandovi a individuare le carenze di risorse prima che si verifichino, in modo da poter prendere decisioni proattive di outsourcing o di assunzione.

Le migliori funzionalità/funzione di Scoro

Visualizzazione centralizzata di progetti, attività e dati finanziari per un controllo completo

Consolidamento della fatturazione con modelli preimpostati e monitoraggio del tempo

Ottenere informazioni per prendere decisioni strategiche grazie al monitoraggio dei KPI essenziali per il project management

Limiti di Scoro

Esiste una leggera curva di apprendimento per comprendere le diverse personalizzazioni offerte da Scoro

Il modello PDF per gli ordini di acquisto, la fatturazione e i preventivi è limitato

Prezzi di Scoro

Essenziale: $26/utente/mese

$26/utente/mese Standard: $37/utente/mese

$37/utente/mese Pro: $63/utente/mese

$63/utente/mese Ultimo: Prezzo personalizzato

Scoro valutazioni e recensioni

G2: 4.5/5 (400+ recensioni)

4.5/5 (400+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (200+ recensioni)

14. Google Meet (il migliore per una collaborazione virtuale sicura)

via Google incontra Per molti, Google Meet è il migliore quando si tratta di riunire le esigenze di collaborazione virtuale. È incredibilmente facile da usare: basta qualche clic per organizzare una riunione del team. Inoltre, si integra perfettamente con l'area di lavoro di Google, per cui la pianificazione delle riunioni, la condivisione dei documenti e la collaborazione in tempo reale sono quasi impossibili.

Se la sicurezza è un problema (per me lo è sempre), Google Meet ha tutto sotto controllo. È altamente sicuro, con la crittografia delle videochiamate e dei dati delle riunioni, in modo da garantire la privacy del team.

Le migliori funzionalità/funzioni di Google Meet

Integrazione con Documenti Google, Fogli Google e Slides per la collaborazione dal vivo

Registrazione delle riunioni e archiviazione direttamente in Google Drive

Connessione in più di 65 lingue con didascalie tradotte

Utilizzo di Gemini per prendere le note delle riunioni al posto vostro

Limiti di Google Meet

La qualità dei contenuti può essere incoerente, interrompendo a volte riunioni importanti

Le didascalie sono talvolta imprecise, il che può generare confusione

Prezzi di Google Meet

Free: Invita fino a 100 partecipanti e partecipa a riunioni della durata massima di 60 minuti. Non c'è limite di tempo per le chiamate da cellulare e per quelle 1:1.

Disponibile come parte di un abbonamento all'area di lavoro di Google per riunioni più numerose

Business Starter: $7,20/utente/mese

$7,20/utente/mese Business Standard: $14,40/utente/mese

$14,40/utente/mese Business Plus: $21,60/utente/mese

Google Incontra valutazioni e recensioni

G2: 4,6/5 (oltre 2.500 recensioni)

4,6/5 (oltre 2.500 recensioni) Capterra: 4,5/5 (11.000+ recensioni)

15. nTask (Il migliore per la collaborazione di team su misura)

via nTask Questa app fa al caso vostro se gestite un progetto con budget e tempi ristretti. NTask offre il monitoraggio dei costi di completamento per aiutarvi a tenere traccia di ogni secondo e a mantenere il budget senza intoppi.

Inoltre, offre servizi di gestione del team end-to-end con numerose funzionalità, tra cui grafici Gantt, Bacheca Kanban, monitoraggio dei problemi e reportistica. Infine, la funzione file consente di riservare alcune attività per un secondo momento, mentre ci si concentra sulle attività a priorità massima.

Funzionalità/funzione migliori di nTask

Controllo dell'accesso con ruoli e autorizzazioni flessibili, come la visualizzazione solo per gli ospiti e le autorizzazioni per le attività

Connessione con il team per discutere progetti importanti grazie alla funzionalità/funzione integrata

Gestire i dati finanziari, i metodi di fatturazione e le attività dall'inizio alla fine

limiti di nTask

L'applicazione mobile non è aggiornata e a volte può essere lenta

Il supporto clienti è scarso e può ritardare le operazioni se ci si blocca da qualche parte utilizzando l'app

nTask prezzi

Free: 7 giorni di versione di prova

7 giorni di versione di prova Premium: $3/mese con fatturazione annuale

$3/mese con fatturazione annuale Business: $8/mese con fatturazione annuale

$8/mese con fatturazione annuale Azienda: Prezzo personalizzato

nTask valutazioni e recensioni

G2: Non abbastanza recensioni

Non abbastanza recensioni Capterra: 4.2/5 (100+ recensioni)

Migliorare la gestione del team con ClickUp

L'app giusta per la gestione del team può completare le operazioni del vostro gruppo. Con funzionalità/funzione che automatizzano le attività quotidiane, organizzano i flussi di lavoro e gestiscono persino budget e fatture, questi strumenti vi aiutano a concentrarvi su obiettivi strategici invece che su attività di routine.

ClickUp riunisce tutto ciò che serve in un'unica piattaforma: potete creare attività, creare flussi di lavoro personalizzati, utilizzare modelli già pronti e comunicare con il vostro team in tempo reale.

Con una forte capacità di gestione del team e uno strumento potente come ClickUp, potete allineare senza sforzo il vostro team, semplificare le attività e mantenere i progetti in carreggiata. Iscrivetevi oggi stesso a ClickUp per riunire tutti gli strumenti di gestione del team in un'unica piattaforma intuitiva.