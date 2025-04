Zoom Pro vs. Zoom Business: Qual è il migliore?

In un'area di lavoro globale, le videochiamate non sono solo un oggetto piacevole: sono l'arma segreta per mantenere i team in contatto tra i vari continenti!

Che si tratti di fare brainstorming in tempo reale con la condivisione dello schermo o di registrare sessioni chiave per il vostro team internazionale, avere il giusto kit di strumenti digitali è assolutamente essenziale.

Certo, Zoom Basic è in grado di terminare il lavoro, ma se vi sentite stretti dai suoi limiti, potrebbe essere il momento di alzare il livello del vostro gioco!

Scoprite con noi le funzionalità/funzione di Zoom Pro e Zoom Business per trovare il vostro partner ideale.

Cos'è Zoom Pro?

Progettato per i singoli e i piccoli team, Zoom Pro è un account a pagamento che consente di ospitare riunioni illimitate senza preoccuparsi del limite di 40 minuti del piano base. Si ha inoltre accesso a funzionalità avanzate come la gestione del team di utenti, 30 ore di limite per le riunioni e strumenti per mantenere fluido il flusso di lavoro del team.

Zoom Pro rappresenta il bilanciamento perfetto per i team in crescita che hanno bisogno di qualcosa di più delle basi senza le dimensioni offerte dal piano Enterprise di Zoom.

➡️ Leggi di più: Le 8 migliori alternative e concorrenti di Microsoft Teams

Funzionalità/funzione di Zoom Pro

Se state pensando di passare a Zoom Pro, ecco alcune delle funzionalità/funzione chiave che potete trovare in questo particolare livello di prezzo.

1. Funzionalità/funzione 1: conteggio delle licenze

Zoom Pro consente fino a nove utenti con licenza, permettendo a ciascuno dei membri del team di avere un proprio account Zoom e di ospitare riunioni simultaneamente. Questo elimina i problemi di pianificazione e lo rende perfetto per le configurazioni remote o ibride in cui le videoconferenze sono la norma.

È possibile assegnare le licenze ai leader o ai dirigenti, mentre si possono utilizzare licenze condivise per il resto del team. Il vero vantaggio è che le licenze possono essere riassegnate in qualsiasi momento per mantenere le aziende agili.

2. Funzionalità/funzione n. 2: conteggio dei partecipanti

Con Zoom Pro è possibile portare fino a 100 partecipanti in ogni riunione per sessioni di brainstorming, town hall o forum Q&A. Per i team remoti, il limite più alto di partecipanti consente alla vostra squadra globale di connettersi in un unico spazio e condividere gli aggiornamenti, indipendentemente da dove stiano lavorando.

Suggerimento: Usate un'agenda di lavoro per le riunioni di gruppo

modello di note per le riunioni

per rendere le riunioni più produttive. Offre una struttura di base per la stesura delle note delle riunioni, che possono essere condivise con altri interlocutori.

3. Funzionalità/funzione n. 3: compagno di IA

I piani a pagamento di Zoom includono un pratico assistente IA che semplifica la gestione delle riunioni. L'assistente cattura i punti chiave della discussione e li riepiloga in elementi d'azione da condividere tramite la chat del team o via email.

E se avete bisogno di rivedere qualcosa, le trascrizioni ricercabili rendono facile sfogliare le registrazioni.

via Zoom Inoltre, l'IA di Zoom modifica anche il tono, la lunghezza e il formato dei messaggi email o di chat per adattarli ai casi d'uso specifici.

➡️ **Leggi di più 10 migliori verbali di riunione e software per le note

4. Funzionalità/funzione n. 4: Clip

I Clip sono brevi frammenti video o audio che si possono creare e condividere con Zoom Pro. Sono utili per spiegare un concetto generale, condividere aggiornamenti rapidi o fornire un feedback dettagliato su un progetto.

È possibile utilizzare i clip per catturare i momenti chiave di una riunione e condividerli con il team. Questo è molto utile per mantenere tutti allineati, soprattutto quando il team è distribuito in diverse aree geografiche e fusi orari.

Prezzi di Zoom Pro

Zoom Pro (1-9 utenti): $15,99/mese per utente

Cos'è Zoom Business?

Zoom Business è il kit di strumenti all-in-one per i team in crescita, con tutto ciò che offre il piano Pro e funzioni avanzate per rendere la comunicazione più fluida. Si pensi a capacità di riunione più ampia, opzioni di branding personalizzate, e strumenti che rendono la gestione del team e delle riunioni un gioco da ragazzi.

Funzionalità/funzione di Zoom Business

Ecco cosa troverete al suo interno:

1. Funzionalità/funzione #1: conteggio delle licenze

Zoom Business è pensato per i team che amano la flessibilità. Consente di impostare fino a 250 licenze, con un minimo di 10 per iniziare. Tutti i 250 account possono ospitare riunioni simultaneamente, il che lo rende perfetto per le grandi organizzazioni che hanno bisogno di gestire più conversazioni contemporaneamente.

Con una capacità di 300 partecipanti per riunione, Zoom Business consente di gestire eventi Zoom, check-in di team e riunioni su larga scala senza problemi.

2. Funzionalità/funzione n. 2: dominio di posta personalizzato

Con Zoom Business è possibile inviare inviti alle riunioni e notifiche degli eventi utilizzando il dominio di posta personalizzato della propria azienda. Oltre all'aspetto professionale, questa funzionalità/funzione aggiunge un livello di fiducia. Oltre all'aspetto professionale, questa funzione aggiunge un livello di fiducia. È un passaggio in più rispetto al piano Pro e aiuta il vostro ambiente di lavoro Zoom a rimanere professionale e sicuro.

3. Funzionalità/funzione n. 3: Zoom Scheduler

Zoom Business è dotato di uno "Scheduler" Ottimizza la programmazione delle riunioni mostrando la propria disponibilità agli altri membri del team (o ai client). In questo modo si riducono gli interminabili tira e molla per l'impostazione delle riunioni, soprattutto per i team più numerosi che devono consultare diversi calendari individuali prima di impostare una riunione.

Da fare è condividere blocchi della propria disponibilità tramite un link, che si rifletterà nelle email, nei testi o nelle chat.

➡️ Leggi di più: 10 migliori software di condivisione dei file per i documenti online 🍬 Bonus Tip: Abbinare le trascrizioni delle registrazioni con un modello di riunione individuale è un buon modo per ottimizzare i follower dopo le discussioni. Il modello può aiutare a monitorare lo stato di avanzamento delle attività, mentre la trascrizione consente di registrare le azioni chiave e le scadenze.

Zoom Prezzi aziendali

Zoom Business (10-250 utenti): $21,99/mese per utente

Zoom Pro vs Zoom Business: Funzionalità/funzione a confronto

Zoom Pro e Business offrono molte funzionalità/funzione simili con capacità diverse a seconda della dipendenza dal prezzo.

Di seguito riportiamo un confronto delle funzionalità/funzione di entrambi i piani per aiutarvi a scegliere quello più adatto alle vostre esigenze aziendali.

Funzionalità/funzione Zoom Pro Zoom Business Conteggio licenze 1-9 10-250 Capacità di partecipazione 100 300 Dominio di posta personalizzato Non disponibile Disponibile Clips Unlimitato Unlimited Zoom Scheduler Non disponibile Disponibile Registrazione delle trascrizioni Non disponibile Disponibile IA Companion Disponibile Disponibile Chattare in diretta e supporto telefonico Disponibile solo per piani di sottoscrizione superiori a $50/mese e $200/mese Disponibile senza alcun costo aggiuntivo Video supporto Non disponibile Disponibile solo per piani di sottoscrizione superiori a $200/mese

Funzionalità/funzione #1: Capacità dei partecipanti

Zoom Pro vi permette di ospitare riunioni con un massimo di 100 partecipanti (ideale per i check-in del team, i webinar su piccola scala o i workshop). È possibile ampliare il limite di partecipanti con i componenti aggiuntivi per riunioni di grandi dimensioni, che però hanno un costo aggiuntivo.

Per i team più grandi, Zoom Business fa un salto di qualità, consentendo fino a 300 partecipanti per riunione. Per i team più numerosi, Zoom Business fa un salto di qualità, consentendo fino a 300 partecipanti per riunione. È dotato di tutte le funzionalità/funzione necessarie per ospitare presentazioni o gestire sessioni di videoconferenza con interlocutori esterni.

Vincitore 🏆: Zoom Pro è perfetto per i piccoli team e gli individui che hanno bisogno di un'opzione affidabile ed economica per le riunioni e i workshop di tutti i giorni. Zoom Business è perfetto per i team più numerosi e gli eventi più importanti, offrendo maggiore capacità e funzionalità/funzione professionali per gestire tutto senza sforzo

Funzionalità/funzione #2: Pianificazione delle riunioni

Con Zoom Pro, è possibile impostare le riunioni direttamente dall'app Zoom o attraverso strumenti come Google Calendar o Microsoft Outlook. Tuttavia, gli inviti alle riunioni provengono dal dominio predefinito di Zoom (ad esempio, @zoom.us), quindi non vi è alcuna opzione per il branding personalizzato.

Zoom Business fa un passo avanti con lo "Scheduler", che mostra la vostra disponibilità e consente ai membri del team e alle parti interessate di prenotare le riunioni negli orari di lavoro più adatti a tutti. È una salvezza per i team che si destreggiano con un alto volume di riunioni. Inoltre, è possibile dare un tocco professionale ai propri inviti, personalizzandoli e inviandoli tramite un dominio di posta personalizzato.

Vincitore🏆: Zoom Business è in testa alla classifica. Permette di prenotare riunioni in modo semplice, mostrando la propria disponibilità agli altri. Inoltre, aggiunge un marchio personalizzato per gli inviti e li rende più professionali.

Funzionalità/funzione #3: Reportistica

Gli strumenti di reportistica di Zoom consentono di monitorare le statistiche delle riunioni chiave, come il numero di riunioni, i giorni di maggiore affluenza e il numero di partecipanti.

Questi dati possono mostrare gli orari di massima attività, l'efficacia del piano attuale e persino il livello di coinvolgimento del team durante le riunioni. È perfetto per le piccole e medie imprese.

La parte migliore è che sia Zoom Pro che Zoom Business sono dotati di pratiche funzionalità di reportistica, che rendono più facile la messa a punto della strategia di riunione.

Vincitore🏆: Per quanto riguarda la reportistica, Zoom Pro e Business si comportano altrettanto bene. Tuttavia, Zoom Pro è un'opzione più economica per chi organizza meno riunioni ma ha bisogno di informazioni sulla frequenza, i giorni di attività, il coinvolgimento, ecc.

Funzionalità/funzione #4: Assistenza

Se si opta per Zoom Pro, si ottiene l'accesso al supporto tecnico e alla knowledge base, alla community e al chatbot di Zoom. È anche possibile inviare ticket all'help desk ogni volta che si ha una query.

Zoom Business offre tutti i canali di supporto di cui sopra, oltre a chattare dal vivo e telefonare. Se il vostro piano supera i 200 dollari mensili, potete anche parlare con un agente Zoom in videochiamata.

Vincitore 🏆: Zoom Business ha vinto a mani basse questo round semplicemente perché consente di accedere al supporto attraverso diversi canali diretti. L'assistenza dal vivo e personalizzata è utile, cosa che a Zoom Pro manca.

Funzionalità/funzione #5: Prezzi

Zoom Pro offre una serie di funzionalità/funzione: riunioni più lunghe, archiviazione cloud di Zoom, streaming, reportistica e accesso multidispositivo. Il prezzo è di 15,99 dollari al mese per utente e, con un massimo di nove licenze (che possono essere riassegnate), è perfetto per i piccoli team con esigenze flessibili

Zoom Business, invece, si basa sulle funzionalità/funzione di Pro con alcuni aggiornamenti. Il punto forte? Offre fino a 250 licenze e consente di ospitare riunioni con un massimo di 300 partecipanti: l'ideale per i team più grandi o per gli impegni dei client.

Vincitore 🏆: Zoom Pro è perfetto per i team più piccoli che hanno bisogno di flessibilità senza spendere troppo. Zoom Business è ideale per i team più grandi che hanno bisogno di più licenze e capacità di partecipazione

➡️ **Leggi di più Quali sono i migliori registratori dello schermo Free senza filigrana?

Zoom Pro vs. Zoom Business su Reddit

Diamo un'occhiata a questo Commento di Redditor che evidenzia le sfide e le considerazioni per trovare il piano Zoom più conveniente:

Negli ultimi anni ho gestito un singolo account Pro con la necessità occasionale di ospitare due riunioni simultanee.

Quindi ogni pochi mesi pago un secondo account Pro (stessi dati di pagamento, e-mail diversa). Poi cancello il secondo account per l'ennesima volta.

Esiste un modo migliore/più economico per avviare 2 riunioni simultanee di durata superiore a 40 minuti?

Guardando il confronto dei piani completi, vedo che c'è l'opzione Conteggio licenze per Pro 1-9.

Come funzionerebbe l'aumento del numero di licenze? Sarebbe lo stesso prezzo di una licenza separata, no?

Come alternativa sto valutando la possibilità di ottenere una licenza Business Zoom, ma ho bisogno solo di 2 riunioni contemporanee ogni pochi mesi.

A questo ha risposto un altro utente di Reddit:

Sì, Business ha un minimo di dieci licenze. Penso che tu stia facendo la cosa migliore aggiungendo una licenza al tuo account Pro quando ne hai bisogno. Dato che il minimo è di un mese, se avete bisogno di 2 riunioni simultanee ogni mese, sembra che siate bloccati con il costo di 2 licenze, e forse il risparmio sull'impegno annuale sarebbe applicabile. Tuttavia, se ci sono dei vuoti, è possibile aggiungere la seconda licenza al proprio account in base alle necessità su base mensile e la licenza si ridurrà dopo il mese.

Io mi sono trovato in una situazione simile, ma dato che abbiamo bisogno della funzione di interpretazione linguistica, per quel periodo è stato meglio optare per il Business da 10 licenze. Con Zoom è molto facile aggiungere e togliere licenze. Se non lo state già facendo, suggerite di mantenere un account e di aggiungere/sottrarre licenze da quello. Io ho creato diversi account email e ognuno con il proprio login a Zoom sul nostro account aziendale. Quindi, posso acquistare una licenza aggiuntiva e assegnarla a seconda delle necessità.

Ho pensato che l'esempio riportato nell'articolo di Zoom fosse un po' fuorviante perché non indica che John deve acquistare una licenza aggiuntiva per Paul in ordine di "invitarlo".

Quindi, è meglio esaminare i propri modelli di utilizzo e scegliere la soluzione più adatta alle proprie esigenze e al proprio budget.

💡Pro Tip: Quando si scelgono i piani, è bene considerare anche le opzioni di spazio di archiviazione. I piani Zoom Pro e Business offrono 5 GB di archiviazione cloud per utente con licenza, mentre i piani Enterprise offrono uno spazio di archiviazione illimitato.

Riunione ClickUp: La migliore alternativa a Zoom Pro vs. Zoom Business

Zoom è fantastico per tutte le comunicazioni: standup quotidiani con il team, webinar su larga scala e tutto il resto. Ma quando si gestisce un'azienda, spesso si ha bisogno di qualcosa di più di un'ottima comunicazione (e di una migliore Alternativa a Zoom ).

È necessario ClickUp , l'app di tutto, per il lavoro.

Combina project management, gestione delle conoscenze e chat, il tutto alimentato dall'IA che aiuta a lavorare in modo più veloce e intelligente. Oltre alla collaborazione e al brainstorming, ClickUp semplifica qualsiasi attività, dalla gestione delle attività al monitoraggio dei progetti.

Cerchiamo di capire perché ClickUp può essere un'alternativa migliore a Zoom Pro vs Business.

ClickUp One Up #1: ClickUp Riunioni

Registrate le riunioni senza sforzo e rendete produttive tutte le discussioni con ClickUp Meetings ClickUp Riunioni .

Semplificate le attività relative alle riunioni, come Programma, documentazione e gestione delle attività, in modo che tutti abbiano un quadro di ciò che viene discusso e che gli elementi d'azione essenziali non vengano mai trascurati.

Date una struttura alle vostre riunioni e 👇

✅Centralizza tutte le informazioni relative alle riunioni in un'unica sezione Documenti ClickUp e utilizzare la modifica ricca per evidenziare ciò che è importante

convertire i punti chiave della discussione in attività di ClickUp e assegnarli ai membri del team appropriati

creare liste di controllo per tutte le sottoattività e gli elementi d'azione più piccoli che necessitano di un follow-up e contrassegnarli una volta completati usando Lista di controllo delle attività di ClickUp creare un'attività ricorrente per diversi tipi di attività tipi di riunioni come i check-in del team o gli incontri individuali, in modo da non dover creare un programma da zero ogni volta

Con ClickUp Meetings è possibile destreggiarsi tra molte cose contemporaneamente, ma perché iniziare da zero quando non è necessario? Prendete il programma pronto per l'uso Modello per le riunioni ClickUp per saltare la configurazione e concentrarsi su ciò che conta.

Basta riempire gli spazi vuoti, modificarlo in base alle esigenze del team e il gioco è fatto. Che si tratti di un check-in veloce o di una sessione strategica dettagliata, questo modello elimina la seccatura del piano e mantiene le cose fluide e senza stress.

Questo modello vi aiuta a:

Registrare tutte le riunioni in base allo stato: programmate, completate o in corso

Creare attività per tutti gli elementi d'azione discussi durante la riunione e monitorare lo stato di avanzamento

Ottenere una panoramica chiara delle azioni e dei follower successivi alla riunione, grazie a Le oltre 15 visualizzazioni personalizzate di ClickUp Pianificate riunioni regolari creando attività ricorrenti per aggiornamenti settimanali, revisioni mensili e riunioni strategiche trimestrali



⚡️Quick Hack: Utilizzare ClickUp Brain per riepilogare/riassumere facilmente le chiavi di lettura delle riunioni. È sufficiente inserire i dettagli di base, come gli elementi del programma, le decisioni prese, i punti d'azione e i partecipanti. L'IA analizzerà la conversazione, evidenzierà i punti vitali e genererà automaticamente le note della riunione in un batter d'occhio!

ClickUp's One Up #2: ClickUp Clip ClickUp Clip semplifica la condivisione di aggiornamenti o la spiegazione di concetti difficili. Basta premere il tasto di registrazione per catturare la schermata e comunicare esattamente ciò che serve, mantenendo intatto il contesto.

Utilizzate le Clip di ClickUp per registrare lo schermo e spiegare concetti complessi con facilità

La parte migliore? Le Clip sono accessibili da qualsiasi punto della vostra area di lavoro di ClickUp. Una volta registrati, potete incorporarli direttamente in ClickUp, scaricarli o creare istantaneamente un collegamento pubblico da condividere.

Ma c'è di più: ClickUp vi permette di condividere le clip con il vostro team, di lasciare commenti per un feedback e persino di trasformarle in attività di ClickUp.

E grazie a ClickUp Brain, le clip vengono trascritte in pochi secondi, rendendo più facile sfogliarle, individuare le date e trovare rapidamente i dettagli critici. è la condivisione della conoscenza resa più intelligente

ClickUp One Up #3: ClickUp Chattare

Sono finiti i tempi in cui bisognava destreggiarsi tra gli strumenti per tenere il passo con le conversazioni del team. ClickUp Chattare è la novità che risolve tutto, riunendo le chat e le attività in un unico luogo. Non dovrete più andare avanti e indietro: tutto ciò che vi serve è qui.

Con ClickUp Chat la collaborazione con il team è perfetta

Grazie agli aggiornamenti in tempo reale e alle risposte annidate, è possibile evitare il caos di lunghi thread di email e infiniti follower utilizzando le menzioni @ per coinvolgere immediatamente i membri del team. Inoltre, le notifiche assicurano che nessuno si perda nulla.

Ma la magia non si ferma qui. Ogni conversazione può essere collegata a un'attività pertinente, in modo che gli assegnatari sappiano sempre con precisione Da fare. E con ClickUp Brain, è possibile **riepilogare/riassumere i thread o ottenere risposte suggerite, mantenendo le chat chiare e contestuali

Avete bisogno di altre munizioni? Utilizzate ClickUp Commenti assegnati per creare elementi di azione dai commenti e assegnarli a se stessi o ad altri. Tutti i commenti assegnati sono organizzati nell'area di lavoro sotto l'etichetta "Commenti", per facilitarne la ricerca e il monitoraggio.

ClickUp's One Up #4: Integrazioni ClickUp

ClickUp si integra perfettamente con strumenti di collaborazione come Slack, Microsoft Teams, Google Calendar e Zoom, rendendo il flusso di lavoro più fluido ed efficiente. Per istanza, con l'opzione Integrazione di ClickUp con Zoom è possibile avviare riunioni direttamente da un'attività nell'area di lavoro senza dover cambiare app.

Integrazione di ClickUp con innumerevoli strumenti per rendere la collaborazione ancora più fluida

Inoltre, una volta terminata la riunione, l'attività viene aggiornata automaticamente con un collegamento opzionale alla registrazione (un'unica destinazione per tutto ciò che riguarda il lavoro). Potete concentrarvi sulla produttività delle discussioni, sul rispetto del Programma e sul raggiungimento dei vostri obiettivi galateo delle riunioni virtuali senza sudare.

➡️ Leggi di più: 10 Migliori app per chattare con i team nelle aziende

ClickUp: L'alternativa completa a Zoom

Zoom Pro e Business sono solide opzioni di videoconferenza per le piccole aziende e i team che cercano uno strumento facile da usare per rendere il lavoro collaborativo e produttivo.

Ma perché fermarsi qui?

E se si potessero combinare le riunioni video con la collaborazione del team, la gestione del team, l'assistenza basata sull'IA, l'automazione e altro ancora in un'app "tutto per il lavoro"?

Questo è ciò che ClickUp fa meglio. Colma il divario tra le riunioni e gli elementi d'azione.

Dal monitoraggio delle attività alla gestione del progetto, è stata creata per aiutare il team a rimanere connesso, produttivo e collaborativo. Siete pronti a provarlo? Iscrivetevi gratuitamente e scopri come ClickUp cambia il gioco!