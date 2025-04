Come usare il CRM di WhatsApp per le aziende per semplificare le operazioni

E se poteste riunire i vostri clienti proprio dove si trovano, su WhatsApp?

Con quasi 3 miliardi di utenti in tutto il mondo whatsApp è il luogo in cui avvengono ogni giorno le vere conversazioni. È veloce, familiare e affidabile, il che lo rende lo strumento perfetto per ottimizzare le interazioni con i clienti.

Che si tratti di risposte istantanee, supporto personalizzato o condivisione rapida di file, WhatsApp ha cambiato il modo in cui le aziende si relazionano con il loro pubblico.

In questo articolo vi mostreremo come WhatsApp Business può semplificare il vostro flusso di lavoro, alleggerire la pressione e rendere i vostri clienti più felici che mai.

Repilogo/riassunto di 60 secondi

WhatsApp Business offre efficaci funzionalità di CRM

Consente la comunicazione in tempo reale, la condivisione di contenuti multimediali e cataloghi di prodotti

L'impostazione di WhatsApp per il CRM aziendale è semplice

L'integrazione con gli strumenti CRM snellisce i flussi di lavoro e monitora i dati dei clienti

Chiavi di lettura per l'utilizzo di WhatsApp Business come CRM

WhatsApp Business non dispone di analisi avanzate, il che ne limita l'uso per le aziende più grandi con esigenze CRM complesse

Per le funzionalità avanzate di CRM, ClickUp offre modelli, dashboard e automazione personalizzabili

Cos'è il CRM di WhatsApp Business?

WhatsApp Business CRM è il connubio perfetto tra comunicazione e gestione dei clienti. Sebbene sia stato progettato principalmente per le piccole e medie imprese, funge anche da CRM, aiutando a gestire i dati, le interazioni e le richieste dei clienti.

Funzionalità/funzione chiave

👤 Profilo aziendale: Condivisione di dettagli essenziali come le informazioni di contatto, un collegato al sito web e una breve descrizione della vostra azienda

💬 Risposte rapide: Risparmiate tempo con le risposte pre-scritte alle domande più frequenti, risparmiando tempo e lavoro richiesto per entrambe le parti

📌 Messaggi automatizzati: Impostare messaggi di saluto o di allontanamento per mantenere i clienti impegnati, anche quando siete offline

🔶 Etichette: Organizzate le chat in categorie in base agli stati, ai tipi, alle richieste o alle priorità dei clienti con facilità

Vantaggi dell'utilizzo di WhatsApp Business come CRM

Vediamo come WhatsApp Business può trasformare la vostra gestione delle relazioni con i clienti:

🌟 Miglioramento della comunicazione con i clienti

WhatsApp è uno dei servizi più utilizzati piattaforme di chattare a livello globale, non sorprende che i clienti le preferiscano per le comunicazioni aziendali.

La possibilità di inviare e ricevere messaggi rapidamente consente una comunicazione in tempo reale, essenziale per fornire un ottimo servizio clienti. Le risposte istantanee alle richieste o ai problemi contribuiscono a creare un senso di vicinanza e a rafforzare le relazioni con i clienti.

🌟 Integrazione perfetta del flusso di lavoro

Invece di gestire più piattaforme o di affidarsi a infiniti fogli di calcolo, WhatsApp Business si integra perfettamente nel flusso di lavoro esistente. Il mio lavoro si affianca senza sforzo ad altri Sistemi CRM e strumenti di project management, centralizzando tutti i dati dei clienti e la comunicazione in un unico luogo.

In questo modo, potrete tenere traccia di tutto, dalle discussioni commerciali al servizio clienti, senza passare continuamente da un'app all'altra.

🌟 Maggiore coinvolgimento dei clienti

La natura conversazionale di WhatsApp lo rende ideale per interazioni aziendali più coinvolgenti. È possibile inviare contenuti multimediali come immagini, note vocali e video, rendendo la comunicazione più personale e interattiva.

Inoltre, WhatsApp consente di inviare aggiornamenti, promozioni e notifiche, trasformandosi in un canale chiave per mantenere i clienti impegnati e informati.

**Per saperne di più 10 Migliori software CRM per le aziende di servizi

Come usare WhatsApp Business come CRM?

Siete pronti a trasformare il vostro account WhatsApp Business in un vero e proprio strumento CRM? Ecco come fare.

Impostare WhatsApp per le aziende

Creare un account WhatsApp Business è semplice. Ecco come iniziare:

1. Installare l'app WhatsApp Business: Scaricarla da Google Play o dall'App Store di Apple.

2. Verificare il numero aziendale: Inserire il numero di telefono aziendale, selezionare il Paese e inserire il codice a 6 cifre inviato da WhatsApp. Per aggiungere contatti al proprio account WhatsApp Business, abilitare l'accesso dell'app ai contatti del dispositivo.

3. Inserire le informazioni sulla propria azienda: Andare su Impostazioni > Strumenti Business > Profilo per inserire il nome della propria azienda, la categoria, l'immagine del profilo, l'indirizzo e la descrizione. Assicurarsi che la descrizione sia accattivante per attirare i personalizzati.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/WhatsApp-Business-profile-1-1400x889.jpg Aggiornare il profilo aziendale di WhatsApp per WhatsApp Business CRM /$$$img/

Aggiorna il tuo profilo WhatsApp Business

4. Esplorare gli strumenti aziendali: Accedere a Impostazioni > Strumenti Business per accedere a funzionalità/funzione come etichette, cataloghi di prodotti, collegamenti brevi e messaggi automatizzati. Questi strumenti aiutano a semplificare le interazioni con i clienti direttamente all'interno dell'app.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-15.jpeg Migliorare la comunicazione con funzionalità/funzione come etichette e messaggi automatizzati /$$$img/

Migliorare la comunicazione con funzionalità come etichette e messaggi automatizzati

WhatsApp Business può fungere da semplice CRM, consentendo di organizzare e gestire le interazioni con i clienti direttamente all'interno dell'app. Tuttavia, per usufruire di tutto il suo potenziale, è opportuno considerare l'integrazione con strumenti CRM dedicati di terze parti.

Integrare il software CRM con WhatsApp Integrazione CRM consente funzionalità avanzate come il monitoraggio dei dati dei clienti, l'analisi delle metriche di comunicazione e la sincronizzazione delle interazioni tra i team.

Ecco come iniziare:

1. Impostazione di WhatsApp Business API: Questo permette alle aziende di connettere WhatsApp con CRM di terze parti. Per iniziare, richiedere l'accesso alle API tramite un Business Solution Provider (BSP) come Twilio, 360dialog o i provider approvati da Meta.

2. Scegliere un CRM: Scegliere un CRM che preveda l'integrazione di WhatsApp in modo nativo o attraverso strumenti di integrazione di terze parti. Alcune opzioni CRM popolari sono ClickUp, HubSpot e Salesforce.

3. Connettere il CRM con le API di WhatsApp: Utilizzare middleware di terze parti come Zapier, Make (ex Integromat) o plugin specifici per il CRM per connettere WhatsApp con il proprio CRM. Alcuni CRM possono anche offrire opzioni di integrazione diretta con le API, rendendo il processo più semplice.

4. Personalizzare l'integrazione: Impostare flussi di lavoro che gestiscano le conversazioni di WhatsApp direttamente nel vostro CRM. Questo include:

✅ Registrazione automatica delle interazioni con i clienti

assegnare i contatti ai rappresentanti commerciali appropriati

✅ Utilizzo di modelli di chattare per mantenere una messaggistica coerente

5. Automazioni e ottimizzazioni: Automatizzare attività come l'invio di promemoria, follower e notifiche via WhatsApp. Utilizzate le analisi generate dall'integrazione con il CRM per monitorare le metriche chiave come i tempi di risposta, le prestazioni dei messaggi e il coinvolgimento generale dei clienti.

**Per saperne di più ClickUp vs. HubSpot: Quale strumento CRM è il migliore?

Suggerimenti e best practice per utilizzare efficacemente WhatsApp Business come CRM

Ecco come utilizzare WhatsApp Business come CRM per offrire esperienze eccezionali ai clienti:

Sfruttare messaggi e modelli automatizzati

Quando si gestiscono numerose richieste quotidiane, l'automazione diventa necessaria. WhatsApp CRM vi permette di semplificare la comunicazione con funzionalità/funzioni come le risposte rapide e i modelli di automazione messaggi aziendali automatizzati .

Vediamo come:

💬 Impostare un messaggio di benvenuto: La prima impressione è importante. Accogliete i nuovi clienti con un messaggio amichevole che dia l'impostazione per un'interazione calorosa. Potete includere una CTA per incoraggiare un'azione immediata, come sfogliare un catalogo di prodotti o prenotare un appuntamento.

Esempio: Ciao [Nome del cliente]! 👋 Benvenuto a [Nome della tua azienda]. Siamo entusiasti di averla qui! Dia un'occhiata al nostro catalogo di prodotti qui: [Link], oppure prenda un appuntamento oggi stesso: [Collegato]. Fateci sapere come possiamo aiutarvi!

🤖 Utilizzate risposte automatizzate per le query più comuni: I clienti fanno spesso domande ripetitive, come "Quando arriverà il mio ordine?" o "Quali sono i vostri orari di apertura?"

Risparmiate tempo creando modelli di FAQ per rispondere a queste domande ripetitive. Queste impostazioni predefinite garantiscono ai clienti risposte immediate senza bisogno di interventi manuali.

Esempio: Grazie per averci contattato! L'ordine sarà consegnato entro 3-5 giorni lavorativi. 🚚 È possibile monitorarlo qui: [Link al monitoraggio]. Ci faccia sapere se ha bisogno di ulteriore assistenza!

⭕ Sfrutta i messaggi "fuori sede": Durante le ore non lavorative, usa i messaggi fuori sede per informare i clienti che risponderai più tardi. Potete anche includere opzioni di self-service come collegamenti alle FAQ o a un chatbot per le richieste di base.

Esempio: Salve [Nome], grazie per averci contattato! Al momento siamo chiusi, ma la nostra sezione FAQ potrebbe essere d'aiuto: [collegato]. Ti risponderemo entro le 9 di domani mattina.

💡Pro Tip: Potete anche indirizzare i clienti verso offerte in corso per tenerli impegnati durante l'attesa!

Esempio: Al momento siamo offline, ma torneremo alle 9 del mattino. Nel frattempo, date un'occhiata ai nostri saldi commerciali del Black Friday: [Collegato]

Usare le etichette per organizzare i contatti

Le etichette di WhatsApp Business consentono di colorare le chat, rendendo più facile la gestione di alti volumi di richieste o campagne.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/chat-management-with-labels-in-WhatsApp-Business--1400x1378.jpg Gestione delle chat con le etichette nel CRM di WhatsApp Business /$$$img/

Semplificare la gestione delle chat con le etichette in WhatsApp Business

Ecco come usarle in modo efficace:

Categorizzare i contatti: Assegnare etichette chiare e specifiche come New Lead, Follow-Up, Payment Pending, o VIP Client per segmentare i contatti in base alla loro interazione o al loro stato

Assegnare etichette chiare e specifiche come New Lead, Follow-Up, Payment Pending, o VIP Client per segmentare i contatti in base alla loro interazione o al loro stato **Filtrare le chat in base alle etichette per identificare rapidamente le attività urgenti o i follower. Ad esempio, concentratevi sulle chat "Follow-Up" per coinvolgere nuovamente i contatti e "Payment Pending" per completare le transazioni

Tracciare i risultati delle campagne: Raggruppare i clienti in base al coinvolgimento nelle campagne con etichette come "Campagna A - Interessato" o "Campagna B - Acquistato" per monitorare i risultati dei lavori richiesti dal marketing

Suggerimento speciale: Combinate le etichette con gli elenchi broadcast per inviare messaggi personalizzati a gruppi specifici di clienti senza creare nuovi gruppi.

esempio: Un negozio online di prodotti per la pelle etichetta i clienti come "Primo acquisto" o "Acquirenti frequenti" Quando viene lanciato un nuovo prodotto, i clienti "Primo acquisto" ricevono un codice sconto per il loro prossimo acquisto, mentre i clienti "Acquirenti frequenti" hanno accesso anticipato ai saldi commerciali e alle offerte esclusive.

Monitoraggio dei dati e delle interazioni dei clienti

Un CRM è tanto valido quanto la sua capacità di aiutarvi a capire e servire meglio i vostri clienti. Utilizzate WhatsApp per raccogliere e organizzare i dati dei clienti e tenere traccia delle interazioni.

Ecco come fare:

Mantenere la cronologia delle chat: WhatsApp Business vi permette di archiviare e rivedere le interazioni passate con i clienti. Potete monitorare le domande, i problemi e i feedback più comuni per migliorare la vostra produttività e i vostri servizi

WhatsApp Business vi permette di archiviare e rivedere le interazioni passate con i clienti. Potete monitorare le domande, i problemi e i feedback più comuni per migliorare la vostra produttività e i vostri servizi Sfruttare le statistiche : WhatsApp Business fornisce analisi di base per aiutare le aziende a monitorare le metriche chiave dei messaggi, come i messaggi inviati, consegnati, ricevuti e letti. Ciò consente alle aziende di misurare l'efficacia dei loro lavori richiesti, di comprendere i livelli di coinvolgimento dei clienti e di identificare eventuali problemi (ad esempio, mancate consegne o bassi tassi di lettura)

: WhatsApp Business fornisce analisi di base per aiutare le aziende a monitorare le metriche chiave dei messaggi, come i messaggi inviati, consegnati, ricevuti e letti. Ciò consente alle aziende di misurare l'efficacia dei loro lavori richiesti, di comprendere i livelli di coinvolgimento dei clienti e di identificare eventuali problemi (ad esempio, mancate consegne o bassi tassi di lettura) **Usare le integrazioni con ClickUp, HubSpot o Salesforce per monitorare le preferenze dei clienti, i reclami e la cronologia degli acquisti

Utilizzate la funzionalità dei messaggi con le stelle di WhatsApp per evidenziare le informazioni critiche dei clienti, come i dettagli della consegna o le richieste urgenti. Esportate questi messaggi con asterisco nel vostro sistema CRM principale per una facile consultazione.

esempio: Un'agenzia di viaggi utilizza WhatsApp Business per confermare le prenotazioni e tenere traccia delle preferenze dei clienti (ad esempio, posti in corridoio o pasti vegetariani). Dopo la sincronizzazione con un sistema CRM, può assegnare attività di follower agli agenti, assicurandosi che tutte le richieste speciali vengano riunite prima del viaggio del cliente.

**Per saperne di più Componenti CRM: Come gestire e ottimizzare il CRM

Limiti del CRM aziendale WhatsApp

Sebbene WhatsApp Business sia uno strumento utile, non è privo di limiti.

Strumenti analitici limitati

A differenza di alcuni sistemi CRM completi, WhatsApp Business non dispone di strumenti analitici e reportistici avanzati. Questo può rendere più difficile il monitoraggio di metriche dettagliate come la soddisfazione dei clienti, l'efficacia delle campagne o i tassi di risposta.

Problemi di scalabilità

Il CRM di WhatsApp Business è stato progettato per le piccole e medie imprese, quindi potrebbe avere difficoltà a scalare con grandi basi di clienti o flussi di lavoro complessi. Le aziende più grandi potrebbero aver bisogno di sistemi più avanzati per gestire team più grandi e flussi di lavoro più intricati Processi CRM .

Pertanto, per le aziende che cercano funzionalità/funzione più robuste, esplorare Alternative a WhatsApp con funzionalità CRM avanzate potrebbero essere la chiave per rimanere in testa.

Perché scegliere ClickUp per il CRM?

La gestione di più strumenti per il CRM può essere opprimente: dati scollegati, mancati follower e tempo sprecato per passare da un'app all'altra. È difficile rimanere al passo con le esigenze dei clienti quando tutto è disperso.

Ecco dove ClickUp viene fornito in.

Non è solo per il project management, ma è un potente strumento per la gestione dei progetti Software CRM per il project management che unifica project management, monitoraggio dei progetti, condivisione dei documenti e spazio di archiviazione dei dati in un unico luogo.

Grazie a promemoria automatici, dashboard personalizzati e integrazioni di strumenti senza soluzione di continuità, tenere sotto controllo le interazioni con i clienti non è mai stato così facile. È un CRM, ma migliore. imparate a configurare un CRM personalizzato nell'area di lavoro di ClickUp /$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/ClickUps-CRM-Project-Management-Software-Dashboard-Image.png Software CRM Project Management di ClickUp: whatsapp crm aziendale /$$$img/

Gestite in modo efficiente le relazioni con i clienti e monitorate le attività e i progetti in ClickUp CRM

Con un sistema altamente flessibile 15+ visualizzazioni personalizzate in ClickUp la gestione delle relazioni con i client e delle pipeline commerciali diventa un gioco da ragazzi.

Il Vista Bacheca Kanban consente di visualizzare chiaramente lo stato di ogni affare o progetto, facilitando il monitoraggio dei diversi stadi della pipeline commerciale. Per una gestione più dettagliata delle attività e per organizzare i dati, la vista Vista Elenco offre un layout efficiente.

Inoltre, se siete alla ricerca di approfondimenti numerici o di una visualizzazione a volo d'uccello dei vostri progetti, la visualizzazione Vista Tabella fornisce una soluzione perfetta.

Indipendentemente dal vostro flusso di lavoro, le versatili visualizzazioni di ClickUp vi aiutano a tenere tutto sotto controllo.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/ClickUp-Views-to-Plan-Track-and-Manage-Work.gif Visualizzazioni di ClickUp per pianificare, monitorare e gestire il lavoro /$$$img/

Organizzate e visualizzate le informazioni sui clienti e lo stato dei progetti con le visualizzazioni personalizzate di ClickUp ClickUp Dashboard permettono di visualizzare tutti i dati dei clienti in un'unica schermata interattiva e in tempo reale. Con oltre 50 widget tra cui scegliere, è possibile visualizzare facilmente metriche essenziali come le previsioni di fatturato, il valore della vita del cliente e i tassi di conversione commerciale.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-68-1400x935.png ClickUp Dashboard : whatsapp crm aziendale /$$$img/

Visualizzate i dati del CRM, la pipeline commerciale e le prestazioni del team in un colpo d'occhio grazie alle dashboard di ClickUp

Non è tutto! Automazioni di ClickUp riduce ulteriormente il peso delle attività ripetitive, rendendo i flussi di lavoro più efficienti. Le attività vengono assegnate automaticamente allo stato in cui si trovano e i trigger notificano ai team o ai client i cambiamenti importanti.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/image4.gif Automazioni personalizzate in ClickUp /$$$img/

Semplificate il vostro flusso di lavoro impostando le Automazioni di ClickUp per le attività ripetitive e l'assegnazione delle attività

Vediamo questi esempi:

Automazioni trigger | Script d'azione | Esempio di caso d'uso di un CRM |

| --------------------------- | -------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |

| Quando viene creata un'attività | Invia un'email al rappresentante commerciale assegnato con i dettagli dell'attività | ClickUp invia automaticamente un'email con tutte le informazioni rilevanti al rappresentante assegnato |

| Quando un'attività di proposta commerciale passa a "Necessità di approvazione", ClickUp la riassegna al capo reparto per la revisione e l'approvazione finale

| Se il campo personalizzato "Priorità" passa da "Media" a "Alta", ClickUp CRM aggiunge un commento per informare il team dell'escalation

A proposito di comunicazione, L'email di ClickUp consente di inviare aggiornamenti sui progetti, comunicare con i client e gestire i thread email dall'interno di ClickUp ClickUp CRM . Inoltre, è possibile collegare le email a compiti specifici, assicurando che tutte le comunicazioni relative a un'attività o a un progetto siano organizzate in un unico luogo.

I membri del team possono chattare sulle attività, sugli aggiornamenti e sulle esigenze dei clienti direttamente all'interno di ClickUp Chattare . In questo modo le conversazioni sono rapide e mirate, senza dover passare da un'app all'altra.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ClickUp-Chat-Interface-1400x985.png ClickUp Chattare: whatsapp crm aziendale /$$$img/

Tenete sotto controllo tutte le comunicazioni con i clienti e il team grazie all'interfaccia utente di ClickUp Chat

È inoltre possibile creare e gestire attività direttamente all'interno di Chattare. Ad esempio, mentre si discute delle esigenze di un client, è possibile trasformare istantaneamente i messaggi in attività, garantendo il monitoraggio dei follower e degli elementi di azione senza lasciare la chat.

💡Pro Tip: ClickUp Brain agisce come un assistente intelligente che aiuta a cercare e recuperare informazioni relative alle attività, risposte a domande o conversazioni precedenti. In questo modo si risparmia tempo, fornendo informazioni pertinenti proprio quando se ne ha bisogno.

Inoltre, ClickUp offre un tesoro di informazioni gratuite e pronte all'uso Modelli di CRM gratuiti e pronti all'uso .

Il Modello di ClickUp CRM è la soluzione ideale per le aziende che desiderano gestire in modo efficiente i contatti, le relazioni con i clienti e la loro pipeline commerciale in un'unica piattaforma centralizzata. Progettato per i principianti, questa cartella pronta all'uso e completamente personalizzabile consente di iniziare in pochi secondi, con una configurazione minima.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/07/CRM-Template.png Modello di ClickUp CRM https://app.clickup.com/signup?template=t-6331882&department=sales-crm Scarica questo modello /$$$cta/

Fornisce inoltre visualizzazioni multiple per gestire i contatti e le interazioni con i clienti:

Vista Calendario: Mappa le date chiave come i follower, i rinnovi dei contratti o i lanci delle campagne. esempio: i team commerciali possono programmare check-in settimanali con i clienti più interessanti per mantenere vivo lo slancio

Mappa le date chiave come i follower, i rinnovi dei contratti o i lanci delle campagne. esempio: i team commerciali possono programmare check-in settimanali con i clienti più interessanti per mantenere vivo lo slancio Vista Documento: Risparmiate tempo archiviando contratti, proposte o pitch decks in un unico posto. esempio: un designer freelance può tenere facilmente accessibili i feedback dei client e le consegne

Risparmiate tempo archiviando contratti, proposte o pitch decks in un unico posto. esempio: un designer freelance può tenere facilmente accessibili i feedback dei client e le consegne Vista Elenco: Organizza i contatti, le informazioni e le fasi dell'affare in un elenco pulito e scorrevole. esempio: gli agenti immobiliari possono monitorare i potenziali acquirenti, le preferenze degli immobili e gli orari degli appuntamenti

Inoltre, gli stati personalizzati consentono di sapere facilmente a che punto è ogni affare:

Chiuso [Won]: Contrassegnare gli affari che hanno fatto centro e concentrarsi sull'onboarding del client

Contrassegnare gli affari che hanno fatto centro e concentrarsi sull'onboarding del client Chiuso [Perso]: Monitoraggio delle opportunità perse e aggiunta di note per migliorare le proposte future. un'agenzia di marketing potrebbe taggare motivi come "problemi di budget" o "concorrente preferito", per ottenere follow-up più intelligenti in seguito.

È possibile utilizzare anche Modello CRM di ClickUp per migliorare le relazioni con i clienti, monitorando lead e opportunità, centralizzando le informazioni di contatto e dando priorità alle attività in base alla fase commerciale per una migliore gestione.

Inoltre, il Modello di CRM commerciale di ClickUp mantiene il team commerciale organizzato, aumenta il monitoraggio delle prestazioni e fornisce visibilità alle interazioni con i clienti. Inoltre, vi aiuta a identificare i potenziali clienti, a chiudere più velocemente le trattative e a prendere decisioni intelligenti e basate sui dati.

Controllate le vostre relazioni con i clienti con ClickUp

WhatsApp Business è ottimo per le comunicazioni veloci, ma quando si tratta di gestire le relazioni con i clienti su scala più ampia, non è all'altezza. È qui che passa ClickUp CRM.

Grazie alle visualizzazioni personalizzate, potete organizzare i dati dei clienti esattamente come volete. Avete bisogno di monitorare i contatti o di vedere come si comporta il vostro team? I dashboard vi offrono un'istantanea chiara della vostra pipeline commerciale e del vostro stato, il tutto con un solo sguardo.

Impostazioni? È facile. I modelli CRM gratuiti di ClickUp vi aiutano a partire da zero. Sia che stiate gestendo un piccolo team sia che stiate scalando rapidamente, questi modelli sono già pronti per tenere in ordine i vostri contatti, le offerte e i dettagli dei clienti.

Mentre WhatsApp Business gestisce le chat veloci, ClickUp vi dà gli strumenti per costruire relazioni durature con i clienti e scalare i vostri lavori richiesti senza il caos.

Volete portare le vostre relazioni con i clienti a un livello superiore? Iscrivetevi a ClickUp oggi.