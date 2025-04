Come sfruttare i vari stili di mentoring per la crescita

Se c'è una cosa che aiuta le organizzazioni a crescere (oltre all'IA, ovviamente) è investire nella crescita dei dipendenti. Secondo LinkedIn's Workplace Learning Report 2024 il 57% delle "aziende mature per lo sviluppo della carriera" offre programmi di mentorship per stimolare la crescita individuale dei dipendenti.

Ma cosa rende il mentoring così potente? La connessione umana, la guida personalizzata e il supporto costante. Si riceve una guida pratica da parte di qualcuno che ha già fatto e terminato tutto.

Esploriamo perché il mentoring è importante e come può formare i percorsi di carriera personali e l'esito positivo dell'organizzazione.

⏰ Riepilogo/riassunto di 60 secondi

I diversi tipi di stili di mentoring includono:

Che cos'è il mentoring?

Il mentoring è una relazione di sviluppo tra una persona più esperta o anziana (il mentore) e una persona meno esperta (il mentee). Un mentore offre guida, consigli e supporto al mentee, aiutandolo a sviluppare le proprie capacità e a fare carriera.

Il potere di una buona mentorship sta nella capacità del mentore di adattarsi ai diversi obiettivi dei mentee, sia che si tratti di avanzamento di carriera, acquisizione di competenze o crescita personale.

Un buon mentore è qualcuno che vede in voi più talento e capacità di quanto ne vediate voi stessi.

Bob Proctor, autore di Sei nato ricco

Il mentoring può assumere diversi moduli, tra cui programmi formali, relazioni informali e guida tra pari.

Vediamo i vari stili e le applicazioni per la crescita degli individui e delle organizzazioni.

Tipi di mentoring sul posto di lavoro

Esploriamo i diversi tipi di programmi di mentoring nelle organizzazioni che promuovono la condivisione delle conoscenze, la collaborazione e l'integrazione sviluppo personale e professionale obiettivi.

Mentoring individuale

Il mentoring one-to-one significa assegnare a ciascun dipendente un coach personale e dedicato sul posto di lavoro. Il mentore offre assistenza, guida e conoscenze su misura al mentee.

Si tratta di una versione evoluta del "buddy system" sul posto di lavoro, in cui un dipendente più esperto (buddy) addestra un nuovo dipendente. L'unica differenza è che il mentore aiuta il mentee a raggiungere una crescita professionale a lungo termine rispetto all'onboarding del nuovo dipendente.

🌟 **Quando funziona meglio il mentoring one-to-one?

I dipendenti sono in fase di transizione verso nuovi ruoli o dipartimenti

Durante l'inserimento e l'integrazione di nuovi dipendenti

I dipendenti hanno bisogno di sviluppare competenze specifiche, come competenze tecniche, comunicazione o leadership

Mentoring situazionale

Nel mentoring situazionale, i mentori esperti adattano il loro approccio in base alle esigenze e alle circostanze specifiche. Si tratta di un approccio dinamico per affrontare le sfide o gli oggetti unici di un mentee.

Sia che si tratti di padroneggiare una nuova abilità, sia che si tratti di navigare in una situazione complessa ingegneria del software il mentoring situazionale si concentra su una guida specifica per affrontare la situazione in questione.

🌟 Quando il mentoring situazionale funziona meglio:

Il mentee ha bisogno di un feedback rapido e fattibile per continuare a fare progressi in un'attività o in un progetto

In situazioni sensibili al tempo o ad alta pressione, come la gestione di una crisi o di un conflitto

Il mentee sta cercando di padroneggiare una nuova abilità, di adattarsi a una nuova tecnologia o di imparare un metodo di lavoro diverso

L'esito positivo del mentoring situazionale risiede nella impostazione di obiettivi ben definiti utilizzando strumenti come il software di mentoring. Obiettivi di ClickUp può aiutare a fissare obiettivi chiari e misurabili per mentori e mentee. Aiuta a suddividere l'obiettivo in traguardi raggiungibili e a stabilire chiare Sequenze.

imposta e monitora le tue attività cardine di mentoring senza fatica con ClickUp Goals

📌 Esempio: Se un mentee deve imparare un nuovo strumento software, l'obiettivo potrebbe essere "Padroneggiare il software CRM entro la fine del secondo trimestre", con attività cardine come "Completare i moduli di formazione" e "Eseguire una presentazione dimostrativa"

Mentoring inverso

Questo tipo di mentoring segue un approccio unico in cui i dipendenti meno esperti fanno da mentori a quelli più esperti, spesso attraverso generazioni o impostazioni di competenze. Ad esempio, un dipendente più giovane che ha familiarità con le attuali tendenze del marketing potrebbe fare da mentore a un dirigente senior più esperto di metodi di marketing tradizionali.

Un esempio brillante di questo tipo di approccio è rappresentato da Il programma di mentoring inverso di Deloitte in cui leader provenienti da contesti diversi vengono abbinati per condividere le loro esperienze in materia di diversità culturale, equilibrio di genere, ecc. Il programma si concentra sul miglioramento delle conoscenze e della sensibilità nei confronti di vari argomenti.

🌟 Da fare quando il reverse mentoring funziona meglio:

Nelle startup, dove è necessario apportare idee fresche e nuovi approcci ai problemi

Nelle grandi organizzazioni in cui la forza lavoro è composta da un mix di giovani, millennial e GenZ

I dipendenti o i leader più anziani hanno bisogno di aggiornarsi su tecnologie, strumenti e piattaforme moderne

I dipendenti senior spesso preferiscono una documentazione chiara e strutturata per i processi e le attività, essendo abituati a metodi di lavoro tradizionali. Per questo motivo ClickUp Documenti funziona benissimo per il mentoring inverso. I giovani dipendenti possono documentare i nuovi processi, gli strumenti e le pratiche moderne, rendendoli facilmente comprensibili e seguibili dai dipendenti senior.

I mentori e i mentee possono collaborare direttamente all'interno del documento, aggiungendo commenti, condividendo risorse di apprendimento e offrendo feedback. In questo modo si garantisce una collaborazione fluida e si facilita l'allineamento e l'apprendimento reciproco.

crea un hub centralizzato per le tue risorse di mentoring _con ClickUp Docs

Ad esempio, un mentore junior può utilizzare Docs per creare una guida su come sfruttare TikTok per il marketing, mentre un senior leader fornisce commenti o domande direttamente all'interno del documento.

Se un processo o una tecnologia sono troppo complicati per essere spiegati tramite testo, i dipendenti junior possono facilmente registrare brevi video in qualsiasi conversazione usando ClickUp Clip . I dipendenti senior possono aggiungere commenti ai Clip per porre query.

👀 Da fare? il 63% dei responsabili delle risorse umane ritiene che il mentoring aumenti le prestazioni individuali.

Tipi di mentoring di gruppo

Il mentoring individuale ha i suoi vantaggi, ma spesso non è fattibile per le grandi organizzazioni. Il mentoring di gruppo lavora meglio in questi casi.

Si tratta di un mentore che lavora con più mentee per la formazione dei dipendenti o anche una coorte di mentori e mentee che si supportano a vicenda. Il mentoring di gruppo offre un'opportunità unica a più mentee di imparare da un unico mentore o da più mentori.

Vediamo i diversi tipi di mentoring di gruppo che potete praticare nella vostra organizzazione.

Mentoring di gruppo facilitato

Il mentoring di gruppo facilitato prevede un **facilitatore formato che guida e struttura le discussioni, le attività e le esperienze di apprendimento del gruppo. Questo approccio può essere molto efficace per sviluppare le capacità di leadership, costruire la coesione del team e promuovere un ambiente di apprendimento positivo.

Ad esempio, in Programma di mentorship ingegneristica di Buffer i mentori (ingegneri senior) condividono con i mentee le best practice, la qualità del codice e i framework di testing.

Tuttavia, la sfida più grande del mentoring di gruppo è la comunicazione efficace. Da fare per risolvere le query comuni, chiedere un feedback e assicurarsi che tutti partecipino allo stesso modo? ClickUp Chattare può facilitare discussioni significative tra mentori e mentee.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-77-1400x985.png Utilizzate ClickUp Chat per garantire una comunicazione continua in diversi tipi di stili di mentoring /$$$img/

assicurate una comunicazione semplice e veloce tra mentori e mentee con ClickUp Chat

ClickUp Chat vi aiuta:

Creare canali separati per le discussioni sulla mentorship. È possibile pubblicare risorse, suggerimenti e aggiornamenti importanti sui canali

Connessione tra attività e messaggi, in modo che i mentee possano facilmente porre query relative alle attività e i provider possano fornire un feedback rapido senza perdere il contesto

Creare attività direttamente attraverso i Messaggi. Se molti mentee hanno dubbi simili, è possibile convertire il messaggio in un'attività per rispondere alla query nella sessione successiva

Connessione con i mentee attraverso videochiamate o audiochiamate

Mentoring tra pari Mentoring tra pari questo approccio collaborativo favorisce relazioni di lavoro solide, migliora lo sviluppo personale e aumenta il morale. Condividendo esperienze, offrendo feedback e affrontando insieme le sfide, i colleghi creano un senso di cameratismo che rende la crescita personale e professionale più coinvolgente e gratificante.

Mentoring del team

Il mentoring di gruppo prevede che un gruppo di membri esperti del team faccia da mentore ai membri meno esperti. Questo metodo può alimentare una forte cultura di team migliorare la condivisione delle conoscenze, accelerare le carriere dei team e migliorare lo sviluppo delle competenze. È particolarmente efficace per l'apprendimento basato su progetti, lo sviluppo della leadership, l'acquisizione di competenze tecniche e la risoluzione di problemi in collaborazione.

ClickUp è gestione delle attività e le funzionalità di collaborazione possono migliorare in modo significativo il tutoraggio del team. Visualizzazioni ClickUp offre inoltre diverse viste sulle attività, come Elenco, Bacheca e Sequenza, consentendo ai membri del team di visualizzare le attività nel modo più adatto a loro. Questa trasparenza garantisce che ogni mentee comprenda le proprie responsabilità e lo stato generale del team. Ad esempio, la vista Sequenza visualizzata in ClickUp può aiutare a mappare le attività cardine di un programma di mentoring e a mantenere i team allineati sulle scadenze.

visualizzate i vostri percorsi di crescita come mai prima d'ora con ClickUp Views_

Dopo aver acquisito una solida conoscenza delle pratiche di mentoring formale e informale, esploriamo i vari stili di mentoring che formano queste dinamiche e guidano una crescita d'impatto.

📖 Leggi tutto: Come trovare un mentore aziendale per gli imprenditori

Tipi di stili di mentoring

L'efficacia di una relazione di mentoring dipende spesso dallo stile del mentore. Esploriamo alcuni stili di mentoring comuni e come ClickUp può supportarli:

Il consigliere

Il mentore consulente fornisce consigli e indicazioni di esperti. Spesso ha un bagaglio di esperienze e conoscenze da condividere.

I consulenti aiutano i mentee:

✅ chiarire le loro aspirazioni professionali

✅ suddividere i grandi obiettivi in attività cardine raggiungibili

✅ Identificare risorse o strategie per superare gli ostacoli

Il monitoraggio dello stato di avanzamento è fondamentale per l'efficacia dello stile del Consulente, ed è qui che ClickUp Dashboard brillare.

traccia l'esito positivo della mentorship in un colpo d'occhio con le dashboard di ClickUp

Le dashboard consentono ai mentori di visualizzare lo stato del mentee in tempo reale, utilizzando widget personalizzabili per monitorare attività, tappe fondamentali e metriche di performance. È anche possibile generare reportistica dettagliata per analizzare le prestazioni del mentee e identificare le aree di miglioramento.

Il Protettore

Il mentore Protector crea un ambiente sicuro e di supporto in cui i mentee possono sentirsi a proprio agio nella condivisione di pensieri, preoccupazioni e sfide.

Per i mentee, questa sicurezza alimenta la vulnerabilità, consentendo discussioni oneste su ostacoli e aspirazioni. Uno spazio sicuro è fondamentale sia per la crescita personale che per lo sviluppo professionale. Blocco note di ClickUp permette ai mentee di annotare pensieri, monitorare intuizioni personali o delineare preoccupazioni sensibili. Le note rimangono private se non condivise, offrendo ai mentee una piattaforma sicura per l'auto-riflessione.

annotare idee e approfondimenti sulla mentorship in qualsiasi momento con ClickUp Notepad_

Il Coach

Il mentore Coach si concentra su aiutare i mentee a sviluppare le loro capacità e a raggiungere i loro obiettivi. Fornisce guida, feedback e supporto per aiutare i mentee a raggiungere il loro pieno potenziale.

L'impostazione degli obiettivi è un aspetto critico di qualsiasi programma di mentorship strutturato. Inoltre, le revisioni periodiche degli obiettivi aumentano la responsabilità e aiutano i mentee ad adattarsi ai cambiamenti. Il coaching consiste nell'instillare questa disciplina mantenendo una relazione di supporto.

Strumenti come il Lista di controllo delle attività di ClickUp la funzionalità/funzione ClickUp può aiutare a cogliere gli obiettivi di apprendimento del vostro mentee. Ogni obiettivo viene suddiviso in un elenco di attività settimanali e assegnato al mentee. Si riceve una notifica quando completa le attività e le spunta. Questo vi aiuta a tenere sotto controllo lo stato di apprendimento del vostro mentee.

creare elenchi di cose da fare e assegnare elementi d'azione ai mentee con l'attività di ClickUp Task Checklist

📌 Esempio: Un obiettivo come "Completare 5 certificazioni in project management entro la fine del terzo trimestre" può essere impostato, monitorato e modificato in tempo reale.

Il connettore

Questa relazione mentore-mentee si concentra sull'introduzione dei mentee a contatti e risorse importanti. I connettori aiutano i mentee a costruire le loro reti professionali e ad ampliare le loro opportunità. I connettori svolgono un ruolo unico e prezioso, in quanto le reti sono spesso la chiave di volta di un'attività professionale avanzamento di carriera .

Nonostante la sua importanza, un networking efficace richiede un piano strategico. Coordinare gli eventi, monitorare i contatti e assicurarsi che i mentee siano pronti a impegnarsi in modo significativo può sembrare opprimente. È qui che entra in gioco ClickUp. Visualizzazione del calendario di ClickUp offre un modo chiaro e visivo per organizzare gli eventi di networking.

I mentori possono:

Programmare attività chiave come conferenze di settore, presentazioni di team, eventi di networking o webinar online

Allineare questi eventi con gli obiettivi di carriera dei mentee, per assicurarne la rilevanza

visualizzate le attività cardine del mentoring con ClickUp Sequenza View: pianificate le sessioni, tenete traccia degli obiettivi e assicuratevi che ogni passaggio del percorso sia in linea con i tempi previsti

📌 Per istanza, un mentore può organizzare una serie di sessioni "Lunch and Learn", utilizzando la Sequenza per mappare argomenti, relatori ospiti e date.

Lo sfidante

Il mentore sfidante incoraggia i mentee a passare dalla loro zona di comfort e ad accettare attività impegnative. Credono che spingersi oltre sia essenziale per la crescita personale e per il successo crescita professionale .

Assegnando attività ambiziose ma realizzabili, i mentori possono ispirare la crescita, promuovere la resilienza e costruire la fiducia nei loro allievi. Questo approccio riflette il detto: "La crescita inizia dove finisce la zona di comfort"

ClickUp offre strumenti potenti per rendere più semplice ed efficace l'assegnazione, il monitoraggio e la revisione di attività impegnative. I mentori possono stabilire le priorità delle attività per garantire che i mentee si concentrino sulle attività ad alto impatto e impostare scadenze realistiche ma stimolanti per motivare i mentee. È anche possibile monitorare il tempo dedicato alle attività usando Il monitoraggio del tempo dei progetti di ClickUp per identificare le aree di miglioramento.

traccia il tempo trascorso su varie attività con la funzione di monitoraggio del tempo di ClickUp_

Il chiarificatore

Il mentore Clarifier aiuta i mentee a capire concetti complessi e a prendere decisioni informate fornisce spiegazioni chiare, offre feedback costruttivi e aiuta i mentee a sviluppare capacità di pensiero critico.

Un chiarimento efficace aiuta i mentee ad affrontare le sfide con fiducia e con una mentalità più chiara. Come si suol dire, "la chiarezza precede la padronanza"

Le funzionalità di documentazione di ClickUp sono progettate per garantire che la chiarezza sia in primo piano in ogni interazione di mentoring. Ecco come: Documenti di ClickUp consente ai mentori di creare documenti organizzati e dettagliati che delineano concetti, strategie e strutture chiave. Questi documenti possono fungere da hub centrale di conoscenza per i mentee. I mentori possono includere

Istruzioni passo-passo per un processo

Definizioni cancellate di termini o concetti chiave

Collegamenti a risorse aggiuntive come articoli, video o modelli per una comprensione più approfondita

Utilizzando i documenti, i mentori possono suddividere idee complesse in parti facilmente digeribili, aiutando i mentee a rivedere i contenuti al proprio ritmo

ClickUp Documenti consente anche di collaborazione in tempo reale all'interno dei documenti. I mentori possono chiarire i concetti sul posto aggiungendo commenti, taggando i mentee per le domande o facendo revisioni.

clickUp Teams riunisce tutti i membri del team per fare brainstorming, scrivere e dare feedback in tempo reale

Il mentore Sponsor sostiene l'avanzamento di carriera del proprio mentee e lo aiuta a garantirsi delle opportunità. Usa la sua influenza e la sua rete per aprire le porte ai suoi allievi.

A differenza delle relazioni di mentoring tradizionali, che si concentrano sulla guida e sul feedback, la sponsorizzazione consiste nell'utilizzare la propria influenza e le proprie risorse per aprire le porte al mentee

Per istanza, mentori e mentee possono fissare obiettivi per chiari oggetti di carriera. Monitorando gli stati di avanzamento, entrambe le parti possono identificare i risultati raggiunti e le aree di miglioramento . Questo aiuta gli sponsor a sostenere efficacemente i loro mentee, assicurando l'allineamento tra le aspirazioni di carriera e le attività cardine

L'Affermatore

Il mentore Affirmer fornisce incoraggiamento, supporto e rinforzo positivo. Aiuta i mentee ad avere fiducia in se stessi e a credere nelle proprie capacità.

Nel mentoring, l'affermazione costante alimenta la relazione e determina un esito positivo a lungo termine. Secondo uno studio di Gallup, l'80% dei dipendenti che ricevono regolarmente feedback significativi e rinforzi positivi sono più impegnati e produttivi.

I mentori possono celebrare i risultati e le attività cardine dei loro mentee con riconoscimenti pubblici o premi virtuali. Possono anche creare un ambiente di supporto in cui i mentee si sentano a proprio agio nella condivisione dei loro pensieri e sentimenti.

Con ClickUp come strumento per il monitoraggio, la celebrazione e l'affermazione degli stati, i mentori possono creare un ambiente in cui la fiducia e l'autostima prosperano, portando a un esito positivo per il mentee e per l'organizzazione.

Come scegliere il giusto stile di mentoring

Lo stile di mentoring più efficace varia in dipendenza delle esigenze e delle preferenze individuali del mentee e dei punti di forza e dell'esperienza del mentore.

Quando si sceglie la piattaforma e l'approccio di mentoring più adatti, è bene considerare i seguenti fattori:

🙌 Stile di apprendimento del mentee: Alcuni mentee preferiscono un approccio pratico, mentre altri possono beneficiare di un approccio più teorico

🙌 Competenza del mentore: La competenza e l'esperienza del mentore influenzano lo stile di mentoring

🙌 Cultura organizzativa: La cultura dell'organizzazione può avere un impatto sul tipo di relazioni di mentoring possibili

🙌 Obiettivi specifici: Anche gli obiettivi specifici della relazione di mentoring influenzeranno lo stile appropriato

Un mentore può adottare più stili nel corso della relazione di mentoring.

Comprendendo i diversi stili di mentoring e considerando le esigenze uniche del mentee, è possibile creare una relazione di mentoring altamente efficace e gratificante.

Benefici del mentoring

Un programma di mentoring strutturato è una strategia comprovata che favorisce la crescita personale e professionale, a vantaggio di tutte le persone coinvolte. Che siate un mentore che guida un mentee o un'azienda che incoraggia una cultura di mentoring, i vantaggi sono notevoli. Ecco un approfondimento sui benefici chiave del mentoring.

Come i programmi di mentoring beneficiano gli individui:

Aiutano le persone a sviluppare nuove competenze, ad ampliare la propria rete di contatti e a migliorare la propria vita professionalea far progredire le loro carriere. Uno studio condotto da Forbes ha rilevato cheil 76% delle persone ritiene che i mentori siano importantima solo il 37% ne ha uno

Migliora la soddisfazione lavorativa fornendo un senso di scopo, supporto e riconoscimento

Aumenta le prestazioni dei dipendenti fornendo indicazioni, feedback e motivazione. I mentori sonopromossi cinque volte di più di quelli che non lo sono

Aiuta gli individui a sviluppare le capacità di leadership fornendo opportunità di esercitarsi e imparare da leader esperti

Aumenta la fiducia in se stessi fornendo rinforzi e incoraggiamenti positivi

Come i programmi di mentoring beneficiano le organizzazioni:

Aiutano a trattenere i dipendenti offrendo opportunità di crescita e sviluppo

Aumentano l'impegno dei dipendenti promuovendo un ambiente di lavoro positivo e di supporto

Stimola l'innovazione e aiuta a raggiungere gli obiettivi organizzativi incoraggiando la creatività e la condivisione delle idee

Costruisce una cultura organizzativa forte e positiva

Aumenta la produttività migliorando le competenze e le conoscenze dei dipendenti

Migliora il tuo percorso di mentorship con ClickUp

Con il potere di accelerare lo stato di carriera, migliorare il coinvolgimento e coltivare una cultura organizzativa fiorente, il mentoring è uno strumento potente che alimenta il successo a lungo termine.

Ma come si può rendere il mentoring di carriera ancora più efficace e d'impatto? ClickUp può essere lo strumento ideale per semplificare il processo di mentoring. Dal monitoraggio dello stato alla condivisione delle risorse e alla collaborazione sui progetti, ClickUp offre una suite completa di funzionalità/funzione per supportare mentori e mentee.

Sfruttando ClickUp, potete elevare la vostra esperienza di mentoring e ottenere risultati notevoli. Quindi, perché aspettare?

