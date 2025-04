Come creare video di produttività di grande impatto

Vi è mai capitato di andare in un fast-food mentre seguite un piano dietetico? Cosa succede quando iniziano a girare i video di patatine fritte e crocchette di pollo dorate?

La vostra dieta è andata a farsi benedire.

Ma non date la colpa alla vostra mancanza di autocontrollo. Quei video irresistibili sono progettati per attirare l'attenzione.

Dal punto di vista di un marketer: I video di marketing sui prodotti non sono solo un'attrazione per gli occhi: sono strumenti potenti per evidenziare i vantaggi di un prodotto, creare una connessione con i clienti e, in ultima analisi, promuovere le vendite.

Ad esempio, incorporando i video in una pagina di destinazione si può incrementare la le conversioni fino all'86% .

I video sulla produttività possono essere utilizzati in molti modi creativi. Sono ideali per creare entusiasmo intorno a un lancio, per mostrare le funzionalità/funzione chiave in azione o per rassicurare i potenziali acquirenti con esperienze autentiche dei clienti.

⏰60-Secondo riepilogo/riassunto

Come creare video di produttività di impatto

Catturare l'attenzione in anticipo : Con una soglia di attenzione media di soli 8 secondi, aggancia rapidamente il pubblico nei tuoi video di produttività

: Con una soglia di attenzione media di soli 8 secondi, aggancia rapidamente il pubblico nei tuoi video di produttività Mostra le funzionalità/funzione in modo efficace : Utilizzate immagini cancellate, scatti dimostrativi (per i video dimostrativi dei prodotti) e applicazioni reali per evidenziare ciò che distingue il vostro prodotto

: Utilizzate immagini cancellate, scatti dimostrativi (per i video dimostrativi dei prodotti) e applicazioni reali per evidenziare ciò che distingue il vostro prodotto Incorporare lo storytelling : Creare narrazioni che si connettano emotivamente con gli spettatori e che rendano il vostro prodotto comprensibile

: Creare narrazioni che si connettano emotivamente con gli spettatori e che rendano il vostro prodotto comprensibile Personalizzare il contenuto : Personalizzate i video in base alle preferenze del vostro traguardo, come ha fatto Adidas con la sua campagna per la maratona di Boston

: Personalizzate i video in base alle preferenze del vostro traguardo, come ha fatto Adidas con la sua campagna per la maratona di Boston Utilizzare video di testimonianze dei clienti : Costruite la fiducia includendo Clip di clienti soddisfatti che condividono le loro esperienze

: Costruite la fiducia includendo Clip di clienti soddisfatti che condividono le loro esperienze Aggiungere una forte call-to-action (CTA) : Guidare gli spettatori a compiere il passaggio successivo, come visitare il vostro sito web o effettuare un acquisto

: Guidare gli spettatori a compiere il passaggio successivo, come visitare il vostro sito web o effettuare un acquisto Ottimizzare per le piattaforme : Personalizzare la lunghezza e il formato dei video per adattarli a piattaforme come Instagram, TikTok o YouTube

: Personalizzare la lunghezza e il formato dei video per adattarli a piattaforme come Instagram, TikTok o YouTube Monitoraggio delle metriche: Monitorare il numero di visualizzazioni, il tasso di riproduzione, il coinvolgimento e le conversioni per valutare l'esito positivo del video e adeguare le strategie

Gli elementi essenziali per la realizzazione di video di marketing sui prodotti

Se oggi fate un salto su Instagram o YouTube, l'universo ha deciso che dovete guardare filmati e cortometraggi.

Sono ovunque. E oggi, una strategia di marketing B2B senza video di prodotto è come cercare di scrivere "aziendale" senza la "B"

Che si tratti di un video esplicativo super informativo o di un giocoso TikTok Gen Z, i video di prodotto sono diventati una parte importante di molte strategie di marketing B2B.

Ma da dove cominciare? Sono tante le domande che sorgono spontanee, come ad esempio:

Qual è il format video ideale per il vostro prodotto e il vostro traguardo? Dovrebbe essere breve e veloce o più una spiegazione approfondita?

Come potete assicurarvi che il vostro video di marketing sia pronto per i motori di ricerca e le piattaforme dei social media?

Come monitorare le prestazioni dei contenuti video sulle varie piattaforme e perfezionare l'approccio?

Non preoccupatevi, ci siamo noi.

Ecco 8 consigli per creare video di marketing di prodotto indimenticabili che faranno premere il tasto replay al vostro traguardo.

Suggerimento 1: il contesto è il re

Non è sufficiente mostrare il vostro prodotto: mostrate come si inserisce nella vita dei vostri personalizzati! Un video pubblicitario d'impatto deve approfondire queste domande chiave:

Da cosa dipende il problema che il vostro prodotto risolve?

Da fare per migliorare l'esperienza quotidiana dei vostri clienti?

Li ispirerà a ottenere di più?

Questo prodotto porta un po' di gioia in più?

Concentrandovi sulle funzionalità/funzione del vostro prodotto, trasformerete un normale video in un potente strumento di marketing di prodotto che risuona veramente con il vostro target.

Leggi anche: Come padroneggiare il video marketing: Strategie, tendenze e strumenti

Suggerimento 2: Mostrare e raccontare

Certo, i video di prodotti impeccabili su uno sfondo pittoresco sono visivamente attraenti, ma dovete assicurarvi che i vostri spettatori non si chiedano cosa state vendendo.

Il video di un prodotto deve rivelare cosa lo rende interessante e perché è speciale.

Parlate delle funzionalità/funzione del prodotto, condividete la sua storia o, per lo meno, mostrate come viene utilizzato.

Ecco alcuni tipi di video di prodotto che fanno un ottimo lavoro di "show and tell":

Demo : Un video dimostrativo mette in evidenza il prodotto in azione, mostrando qualcuno che lo utilizza: semplice ma efficace!

: Un video dimostrativo mette in evidenza il prodotto in azione, mostrando qualcuno che lo utilizza: semplice ma efficace! Explainer : Questi video combinano audio e immagini per guidare i personalizzati nel funzionamento del prodotto

: Questi video combinano audio e immagini per guidare i personalizzati nel funzionamento del prodotto Tutorial: I tutorial forniscono una guida passo passo agli utenti e sono particolarmente utili per chi possiede già il prodotto e vuole sfruttarlo al meglio

Suggerimento 3: Condividete la vostra storia o lasciate che siano i vostri clienti a farla

👀 **Da fare?

Su il 72% dei clienti è più propenso a fidarsi di di un marchio in caso di testimonianze e recensioni video positive

Abbiamo incollato i giorni del consumismo senza pensieri. Utilizzate i video dei vostri prodotti per spiegare la storia che sta alla base dell'esistenza della vostra azienda.

Affrontate le domande più importanti, come:

La vostra azienda collabora con iniziative di giustizia sociale?

Da fare una donazione di una parte dei profitti a organizzazioni locali?

I vostri social media sono una piattaforma per educare i follower sui problemi sociali?

State compiendo passaggi verso la sostenibilità, come l'abbandono della plastica monouso o l'obiettivo della neutralità delle emissioni di carbonio?

💡 Pro Tip: Lasciate che i vostri clienti felici siano la vostra hype squad. Le testimonianze possono essere rapidi sfoghi che riempiono un singolo fotogramma o interviste accorate in cui i clienti spiegano come il vostro prodotto abbia fatto la differenza nella loro vita.

Suggerimento 4: Personalizzazione nei video di produttività

Tutti capiamo l'importanza della personalizzazione come strategia di marketing, ma non molti la capiscono (e la fanno) bene come ha fatto Adidas.

Durante l'annuale maratona di Boston, Adidas non si è limitata ad apporre il proprio logo sui banner, ma ha fatto le cose in grande.

Catturando le riprese in diretta di ogni corridore, ha creato e inviato 30.000 video personalizzati il giorno stesso della gara. Il video di ogni corridore presentava i dati della gara e le funzionalità/funzioni della sua corsa.

Il risultato? Un'impressionante percentuale di completamento dei video del 95% e un aumento delle vendite di quasi 12 volte dalle email con questi video personalizzati.

La personalizzazione fa davvero il passo più lungo della gamba (non è un gioco di parole)

Quindi, quando create un video di prodotto, consideratelo come la prima impressione del vostro prodotto. Immagini cancellate e di alta qualità sono d'obbligo. Riprese sfocate o colori non di marca? È un modo rapido per veder calare le vendite.

Per aggiungere coerenza al marchio, provate a incorporare elementi unici del vostro marchio, come il vostro logo o la vostra firma di colore. Potete anche fare un ulteriore passaggio utilizzando lo stesso portavoce, la stessa sigla o un motivo riconoscibile in ogni video.

Ricordate: La familiarità genera fiducia, e la fiducia costruisce la fedeltà.

Leggi anche: Come creare una strategia efficace per il lancio di un prodotto

Suggerimento 4: soddisfare il pubblico di riferimento

Sapevate che da McDonald's in Portogallo si può ordinare la zuppa? O che da McDonald's a Hong Kong c'è la Matcha Red Bean Layer Cake nel menu?

Perché questo remix globale? È importante la connessione con il proprio traguardo, ovviamente.

Sia che ci si concentri su un gruppo demografico specifico, sia che ci si adatti a una particolare regione, è essenziale personalizzare i video di marketing sui prodotti in modo che risuonino con i potenziali clienti.

Dopotutto, un approccio uguale per tutti raramente conquista i cuori (o i clic). Rendete il vostro contenuto il più possibile pertinente e relazionabile per catturare l'attenzione

💡 Pro Tip: Create più versioni dei vostri video per testare ciò che coinvolge meglio gli spettatori, mantenendoli intorno ai 90 secondi. Puntate a 30-60 secondi per le pagine di destinazione per mantenere l'interesse senza sopraffare il pubblico.

Suggerimento 5: Aggiungere personalità ai video sulla produttività

Nel 2012, il fondatore di Dollar Shave Club, Michael Dubin, completò un video ormai leggendario che rivoluzionò completamente il modo di approcciare il marketing dei prodotti.

Dubin si è posizionato come un amministratore delegato diretto e stravagante che parla in modo schietto di un prodotto tipicamente noioso, le lamette. Invece di una presentazione aziendale, ha presentato un monologo comico camminando in un magazzino, facendo battute sui prezzi dei rasoi e sull'esperienza di acquisto tradizionale.

Il video non era una produttività ad alto budget. Aveva l'aspetto e la sensazione di qualcosa che avrebbe creato una persona reale, il che lo rendeva immediatamente comprensibile.

Grazie all'umorismo e all'autenticazione, Dollar Shave Club:

Ha comunicato informazioni complesse (modello di sottoscrizione, prezzo) attraverso l'intrattenimento

Ha eliminato il rumore della pubblicità

Ha fatto sentire i consumatori come se stessero ascoltando un amico, non un'azienda

Quando i marchi aggiungono una personalità autentica, innescano connessioni emotive. In questo caso, i consumatori non hanno visto solo la pubblicità di un rasoio, ma un essere umano che sembrava comprendere le loro frustrazioni nell'acquisto di un rasoio tradizionale.

La conclusione? Non esitate a mostrare l'identità unica del vostro marchio.

Leggi anche: 7 modelli gratuiti di strategia di marketing da tenere a portata di mano

Suggerimento 6: Includere una call-to-action

Mentre vi divertite a creare il video perfetto, non trascurate il tocco finale.

Una volta terminato il vostro capolavoro, rendete facile per i potenziali clienti agire in base al loro interesse.

Come? Aggiungete una chiara call-to-action (CTA) o un passaggio successivo da seguire.

Suggerimento 7: Creare connessioni umane

La tentazione di parlare al pubblico in un video di prodotto è troppo forte, ma ricordate che è più efficace parlare con loro. Poiché l'obiettivo è innescare una conversazione con un potenziale cliente, cercate di raggiungere la persona dall'altra parte dello schermo.

📌 Esempio: Immaginate di realizzare un video per una piccola azienda di caffè. Invece di mostrare solo chicchi di caffè e fantasiose latte art, fate conoscere agli spettatori Sarah, l'amichevole barista che seleziona a mano ogni miscela, o la funzionalità/funzione di Mark, un cliente fedele che inizia la sua mattinata con il vostro caffè per affrontare il suo viaggio. Fate parlare Sarah della sua passione per la ricerca di sapori unici e lasciate che Mark condivida un breve aneddoto su come ha scoperto il vostro caffè in un lunedì mattina difficile.

Suggerimento 8: Utilizzate ClickUp per il project management e la collaborazione

Una gestione efficace della produzione video non è uno scherzo: è essenziale per far funzionare tutto (e tutti) senza intoppi. Ecco perché:

Promuove la collaborazione tra le figure chiave come registi, direttori della fotografia, editor e tecnici del suono, assicurando che tutti siano sulla stessa pagina (e sulla stessa scena)

Aiuta a gestire le risorse in modo oculato e a evitare i temuti sforamenti di budget

I potenziali problemi vengono individuati in anticipo: niente malfunzionamenti delle attrezzature, tempo imprevedibile o cancellazioni dell'ultimo minuto

Fornisce risultati che superano le aspettative dei clienti, rendendoli felici

Per organizzare tutto questo, uno strumento solido di gestione della produzione video come ClickUp può fare la differenza.

Con ClickUp è possibile suddividere il progetto video in attività gestibili, assegnarle ai membri del team e fissare scadenze realistiche, in modo che tutti sappiano qual è il loro ruolo e le scadenze siano chiarissime.

Per istanza, Vista Elenco di ClickUp aiuta a tenere traccia di tutte le attività del progetto in un colpo d'occhio, mentre la Vista Bacheca mostra visivamente ogni fase della produttività.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/ClickUp-Elenco-View-1400x935.png Vista Elenco di ClickUpm: Video della produttività /$$$img/

organizzate e monitorate in modo efficiente i vostri progetti video sui prodotti con la visualizzazione ad elenco di ClickUp Le visualizzazioni personalizzate di ClickUp consentono di concentrarsi su esigenze specifiche, come le attività che richiedono determinate attrezzature o membri del team. Le dipendenze e le priorità delle attività aiutano a semplificare l'allocazione delle risorse, definendo quali attività dipendono l'una dall'altra.

ottimizzate l'allocazione delle risorse per i vostri progetti video con il Carico di lavoro di ClickUp

Nel frattempo, Monitoraggio del tempo di ClickUp registra esattamente la durata delle attività, ottimizzando la gestione del tempo e delle risorse.

visualizzate e gestite il vostro flusso di lavoro per la produzione di video con ClickUp_

Leggi anche: Project management per la produttività video

Come girare video sulla produttività

Se pensate che creare video di prodotti straordinari significhi assumere un'agenzia video costosa, state tranquilli: ci sono altre opzioni.

Certo, a tutti noi piace l'aspetto curato di una produzione a grande budget, ma con un po' di piano e l'attrezzatura giusta, potete realizzare video di marketing sui prodotti che stupiscano senza spendere una fortuna.

Attrezzatura necessaria per le riprese

Per iniziare, non è necessario disporre di una reflex digitale di fascia alta. Infatti, con l'attuale tecnologia degli smartphone, un iPhone o un Android con la modalità ritratto può catturare splendide immagini di prodotti. Ma se volete fare il passo più lungo della gamba, ecco alcuni elementi essenziali:

Un treppiede per scatti fissi

Illuminazione di base da studio (o anche una buona luce anulare per configurazioni rapide)

Un microfono per un audio chiaro, soprattutto se state registrando dialoghi o narrazioni

💡 Pro Tip: Uno sfondo semplice e pulito, come una configurazione bianca o piatta, è perfetto per mettere a fuoco il prodotto.

Passaggi per girare video di produttività di alta qualità

Passaggio #1: Ispirarsi

Guardate i video di prodotti che vi piacciono e notate cosa li distingue. Questo aiuta ad impostare il tono e lo stile a cui puntare.

Passo #2: definire la strategia video

Considerate chi guarderà il vostro video. State creando un annuncio breve e veloce per i social media o una demo più approfondita per il vostro sito web? Adattate il video in modo che parli al vostro pubblico e si adatti alla giusta fase del suo viaggio: consapevolezza, considerazione o decisione.

Tipo di passaggio #3: abbozzare il video

Delineate la storia che volete raccontare e i dettagli di ogni ripresa. Decidete se avrete bisogno di attori, di riprese in b-roll o solo di primi piani del prodotto. Visualizzate ogni scena per garantire il flusso del video.

Passo numero 4: creare un elenco di riprese

Questo elenco di passaggi include ogni scena, con dettagli su tempi, angoli di ripresa e requisiti speciali. In questo modo si mantiene l'organizzazione e ci si assicura di ottenere tutte le inquadrature necessarie.

Passo #5: programmare le riprese

Stabilite una Sequenza chiara per la giornata. Date la priorità agli scatti indispensabili e lasciate un po' di tempo per le riprese o le modifiche dell'ultimo minuto.

Passaggio #6: prepararsi al grande giorno

Raccogliete e ricontrollate tutta l'attrezzatura, dalle luci alle fotocamere, fino alle batterie extra. Preparate una lista di controllo e mettete tutto in valigia la sera prima per evitare lo stress dell'ultimo minuto.

Passo #7: iniziare a scattare

Riprendete ogni scena in base all'elenco degli scatti e non abbiate paura di essere creativi! Provate diverse angolazioni o configurazioni di illuminazione per vedere cosa fa risaltare la vostra produttività.

Passaggio #8: modifica della magia

Una volta che le riprese sono pronte, iniziate la modifica. Sistemate le clip per raccontare una storia coesa, aggiungete la musica di sottofondo, regolate i colori e aggiungete qualche effetto sonoro per dare un tocco in più. Software di modifica come Adobe Premiere Pro o opzioni più semplici come iMovie possono fare miracoli.

Passaggio #9: revisione finale e lucidatura

Guardate il video da un capo all'altro per assicurarvi che il flusso sia coinvolgente. Accorciate le parti che si trascinano e assicuratevi che il montaggio finale sia nitido, emozionante e pronto a catturare l'attenzione degli spettatori.

Fase #10: Aggiungere un invito all'azione

Chiudete il video con una chiara call-to-action, come "Acquista ora" o "Ulteriori informazioni", in modo da facilitare agli spettatori il passaggio successivo.

Leggi anche: 10 software di formazione video di facile utilizzo per la formazione, l'aggiornamento e la riqualificazione degli utenti

Esempi di video di prodotto efficaci

Ecco sei esempi di marchi che hanno fatto centro con i loro video di produttività.

💄 La serie Get Ready with Me di Glossier

Il motto di Glossier, "Creiamo prodotti ispirati dalla vita reale", traspare nei suoi video.

Spesso chiamati "Get Ready with Me" (o GRWM), questi video hanno come protagoniste donne che si svegliano e accompagnano gli spettatori nella loro routine mattutina utilizzando i prodotti Glossier.

È come una chat con un'amica, che mostra come Glossier si inserisca perfettamente nella vita reale.

🛀🏻 Promozione di Lush per Halloween

Lush mantiene le cose fresche con un video a tema Halloween che presenta ciascuna bomba da bagno unica e spettrale della sua collezione stagionale.

Gli spettatori ricevono una dimostrazione completa di come usare ogni prodotto, cosa contiene e persino un accenno alla fragranza. Con ogni design carino e festoso, si possono praticamente sentire le vibrazioni di Halloween e, con gli elementi a tempo limitato, c'è un pizzico di urgenza.

Leggi anche: Strategie di promozione efficaci: Guidare le vendite e aumentare la consapevolezza del marchio

👟 Spot per il trail di Lululemon

I video di Lululemon sono un invito a vivere uno stile di vita attivo.

Queste Clip presentano funzionalità/funzioni di persone reali in movimento e sono supportate da voci fuori campo e didascalie, che le rendono visivamente coinvolgenti e relazionabili. L'approccio di Lululemon è in connessione con chiunque ami mantenersi attivo e sottolinea l'affidabilità dei suoi prodotti per qualsiasi avventura.

🪑 La serie di tour in casa di IKEA

I video di IKEA dedicati all'home tour sono una salvezza quando le difficoltà di spazio o di stile ostacolano le vostre aspirazioni di interior design.

Questi video affrontano le sfide più comuni in fatto di arredamento, mostrando idee di design e soluzioni pratiche.

Gli spettatori saranno ispirati dai consigli per creare uno spazio elegante e funzionale e potranno vedere quali sono i pezzi IKEA più adatti alle loro esigenze per creare la casa dei loro sogni.

📹 La serie di avventure di GoPro

I video di GoPro sono a dir poco emozionanti.

Catturano momenti reali e ad alta adrenalina con la videocamera d'azione HERO12, mostrando gli amanti dell'avventura in azione e mettendo in evidenza le loro impressionanti capacità.

Questi video non si limitano a mostrare il prodotto, ma fanno venire voglia di tuffarsi a capofitto nell'avventura, HERO12 alla mano.

🍪 Video di ricette di Oreo

Oreo adotta un approccio divertente e delizioso con video che mostrano ricette creative di dessert con i suoi iconici biscotti.

Ogni video suddivide la ricetta in passaggi e ingredienti facili da ricreare a Home. Questo approccio creativo ispira gli spettatori a prendere un pacchetto di Oreo e a mettersi a cucinare.

Come creare un video di prodotto stellare in pochi minuti

Con gli strumenti che abbiamo a disposizione oggi e alcuni trucchi intelligenti, non sono necessarie ore di lavoro (o una squadra di produzione completa) per creare un video straordinario.

Dai metodi di creazione rapida alle magie dell'automazione, ecco come portare il vostro video di prodotto dall'idea allo schermo più velocemente che mai:

1. Panoramica dei metodi per la creazione rapida di video 2 milioni di cortometraggi su YouTube vengono visualizzati ogni secondo. Questa è la vostra occasione per far arrivare i video dei vostri prodotti nei feed dei vostri clienti.

Ecco alcuni metodi rapidi di creazione di video per iniziare:

Basta che sia breve e dolce : Puntate a 30-60 secondi per massimizzare il coinvolgimento, soprattutto su piattaforme come Instagram e TikTok. I video veloci non fanno solo risparmiare tempo, ma fanno sì che gli spettatori rimangano fino alla fine

: Puntate a 30-60 secondi per massimizzare il coinvolgimento, soprattutto su piattaforme come Instagram e TikTok. I video veloci non fanno solo risparmiare tempo, ma fanno sì che gli spettatori rimangano fino alla fine Scattare con quello che si ha a disposizione : Non pensate troppo all'attrezzatura se avete poco tempo. Un buon smartphone con un'illuminazione decente è tutto ciò che serve per ottenere filmati di alta qualità e in movimento

: Non pensate troppo all'attrezzatura se avete poco tempo. Un buon smartphone con un'illuminazione decente è tutto ciò che serve per ottenere filmati di alta qualità e in movimento Provare i modelli per la struttura : UtilizzareModelli ClickUp per i video promozionali, tutorial o formattare spiegazioni. I modelli velocizzano la produttività e mantengono l'organizzazione, soprattutto quando si ha poco tempo a disposizione

: UtilizzareModelli ClickUp per i video promozionali, tutorial o formattare spiegazioni. I modelli velocizzano la produttività e mantengono l'organizzazione, soprattutto quando si ha poco tempo a disposizione Riprese in batch: Registrate più Clip in una sessione e modificatele in video separati. Questo approccio consente di risparmiare tempo, mantenere la coerenza visiva e creare rapidamente una libreria di contenuti video

Leggi anche: 10 modelli gratuiti di piani di marketing di prodotto per pianificare le campagne

2. Strumenti per accelerare e scalare la produttività dei video

Quando il tempo stringe, strumenti come ClickUp possono aiutarvi a risparmiare tempo nel processo di produzione dei video:

ClickUp Brain ClickUp Brain è l'assistente IA della piattaforma ed è come avere un partner creativo che lavora 24 ore su 24, 7 giorni su 7!

automatizza le attività, genera idee e migliora il processo di produzione dei video di prodotto con ClickUp Brain_

ClickUp Brain supporta il vostro budget riducendo i costi di post-produzione, trascrivendo automaticamente i clip audio e video e aggiungendo le marche temporali. In questo modo la modifica e la revisione diventano un gioco da ragazzi, riducendo ore di duro lavoro in minuti di lavoro intelligente.

È anche dotato di un Generatore di script video per creare script e flussi per i vostri video.

In breve, è un hub centrale per tutto ciò che riguarda gli script. La parte migliore? Con ClickUp è possibile archiviare le note delle riunioni, le trascrizioni e persino le idee di brainstorming in un unico punto per un facile accesso e una collaborazione in tempo reale.

Leggi anche: i 12 migliori strumenti di IA per la modifica dei video nel 2024

ClickUp Clip

Avete bisogno di condividere un feedback veloce o di catturare un'idea creativa al volo? ClickUp Clip consente di registrare brevi video con narrazione vocale direttamente all'interno della piattaforma

convertite le vostre idee e i vostri feedback sui video in attività realizzabili con ClickUp_

Inoltre, ogni clip è organizzato in un Hub Clip, in modo da non perdere mai il monitoraggio dei filmati: basta ordinare, cercare e voilà!

💡 Pro Tip: Mantenete tutti i commenti e i feedback centralizzati in ClickUp, in modo da poterli consultare in qualsiasi momento durante la produttività. In questo modo si riduce il disordine delle email e si garantisce la sincronizzazione di tutti.

Attività di ClickUp

Il bello di utilizzare gli strumenti ClickUp Clip e Brain è che rendono incredibilmente facile trasformare qualsiasi idea creativa o nota veloce in un'azione fattibile Attività di ClickUp .

Immaginate: catturate un'idea brillante su ClickUp Clip e, con pochi clic, la trasformate in un'attività assegnata alla persona giusta. Il feedback è centralizzato, i commenti sono facili da monitorare e la collaborazione passa da caotica a coordinata: niente più email o note perse.

visualizzate le relazioni tra le attività, monitorate lo stato ed evitate i ritardi con le Dipendenze delle attività di ClickUp

Con le attività di ClickUp potete fare tutto questo e molto di più.

Inoltre, è possibile pianificare le attività, impostare promemoria e gestire l'allocazione delle risorse in tempo reale attraverso una chiara timeline di produzione.

organizzate i vostri video sui prodotti e mantenete la produttività con ClickUp Reminders

Modello per la produzione di video di ClickUp

Oltre alla potente attività di ClickUp, ClickUp offre modelli pronti all'uso e personalizzabili che semplificano la strutturazione di progetti video complessi.

Prendete Modello per la produzione di video di ClickUp per istanza.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-241.png Modello di produzione video ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-240072804&department=creative-design Scarica questo modello /$$$cta/

È stato progettato per i principianti e i professionisti esperti, fornendo tutto il necessario per organizzare e gestire ogni fase della produzione.

Impostare gli obiettivi, programmare le risorse e monitorare lo stato di avanzamento diventerà una seconda natura.

Che si tratti della produttività di un singolo video aziendale o di un'intera serie, il modello di produzione video di ClickUp mantiene il flusso di lavoro organizzato e coerente.

Leggi anche: 15 modelli di piani di marketing gratuiti per costruire una strategia di marketing

Implementare i video di prodotto nella strategia di marketing

🎥 Fatto divertente: A proposito di il 91% delle aziende utilizza il video marketing come strategia principale.

E non c'è da stupirsi: è stato dimostrato che i contenuti video aumentano la notorietà del marchio, spingono i clienti e aumentano le vendite.

Scopriamo quindi come integrare facilmente i video dei prodotti nei vostri canali di marketing e come monitorarne l'esito positivo.

Integrare i video in più canali di marketing significa integrare i contenuti video in piattaforme come i social media, le email, il sito web e persino gli annunci digitali.

Leggi anche: 10 Migliori software di video marketing nel 2024 (Recensioni e prezzi)

Strategie chiave per l'integrazione dei video

1. Media sociali

Condividete Clip brevi e accattivanti su Instagram, TikTok, Facebook e Twitter. Utilizzate funzionalità/funzioni specifiche della piattaforma, come Reels su Instagram o Stories su Facebook, per attirare l'attenzione sui vostri contenuti.

Esempio: Le Instagram Stories di Glossier mostrano rapide dimostrazioni di trucco collegate al sito web per facilitare gli acquisti.

2. Sito web

Inserite i video dove hanno più impatto: demo dei prodotti nelle pagine di destinazione, video esplicativi che evidenziano le funzionalità/funzione chiave o testimonianze dei clienti per creare fiducia.

Esempio: Apple utilizza video esplicativi nelle pagine dei suoi prodotti per dare ai potenziali acquirenti un'occhiata dettagliata a ogni funzionalità/funzione.

3. Marketing via email

Per vivacizzare le newsletter, inserite anteprime dei video con un pulsante "guarda ora" collegato a un video più lungo.

Esempio: Le campagne email di Airbnb includono spesso video brevi e accattivanti sulle nuove funzionalità/funzione o sui consigli di viaggio, che rimandano a contenuti più approfonditi sul sito web.

4. Canale YouTube

Create un canale YouTube per contenuti più lunghi come tutorial, recensioni di prodotti e scorci dietro le quinte. Promuovete i vostri video YouTube su altri canali per ottenere una maggiore visibilità.

Esempio: Il canale YouTube di GoPro presenta contenuti avventurosi generati dagli utenti e tutorial, che l'azienda promuove sulle altre piattaforme sociali.

5. Pubblicità a pagamento

Eseguite annunci video mirati su piattaforme sociali come Facebook, YouTube o anche gli annunci di Google, per catturare specifici gruppi demografici.

Esempio: I video pubblicitari di Nike su YouTube mirano agli appassionati di sport con messaggi motivazionali e demo dei prodotti.

6. Marketing dei contenuti

Integrate i video educativi nei post del blog per dare più valore ai lettori e aumentare il coinvolgimento.

Esempio: HubSpot inserisce video esplicativi nei propri blog, arricchendo il contenuto e migliorando la fidelizzazione degli utenti.

Leggi anche: Come realizzare un video di formazione sul lavoro?

Misurazione dell'esito positivo dei video di produttività

Avete creato un fantastico video sulla produttività. E ora?

È ora di misurarne l'esito positivo!

Il modo migliore per misurare l'efficacia è il monitoraggio delle metriche chiave che rivelano il coinvolgimento degli spettatori nei confronti del contenuto.

Conteggio delle visualizzazioni : È il punteggio di popolarità del video: mostra quante volte gli spettatori premono play. Ricordate che il conteggio delle visualizzazioni varia a seconda della piattaforma (YouTube conta le visualizzazioni dopo 30 secondi, mentre Facebook ne conta solo 3). Un alto numero di visualizzazioni significa che il video sta raggiungendo un ampio pubblico

: È il punteggio di popolarità del video: mostra quante volte gli spettatori premono play. Ricordate che il conteggio delle visualizzazioni varia a seconda della piattaforma (YouTube conta le visualizzazioni dopo 30 secondi, mentre Facebook ne conta solo 3). Un alto numero di visualizzazioni significa che il video sta raggiungendo un ampio pubblico Tasso di riproduzione : Questa metrica indica la percentuale di persone che premono play quando incontrano il vostro video. Se il tasso di riproduzione è basso, provate a spostare il video in una posizione più prominente della pagina o a modificare la miniatura e il testo circostante

: Questa metrica indica la percentuale di persone che premono play quando incontrano il vostro video. Se il tasso di riproduzione è basso, provate a spostare il video in una posizione più prominente della pagina o a modificare la miniatura e il testo circostante Coinvolgimento : L'engagement mostra la quantità di video che gli spettatori guardano, dandovi un'idea di quanto sia interessante il vostro contenuto. Cercate gli schemi dei punti di interruzione per identificare le sezioni che potrebbero aver bisogno di essere rafforzate

: L'engagement mostra la quantità di video che gli spettatori guardano, dandovi un'idea di quanto sia interessante il vostro contenuto. Cercate gli schemi dei punti di interruzione per identificare le sezioni che potrebbero aver bisogno di essere rafforzate Click-Through Rate (CTR) : Il CTR indica quanti spettatori hanno seguito la vostra call-to-action (CTA), ad esempio cliccando su una pagina di destinazione. Un CTR elevato indica che il messaggio del video ha risonanza e spinge all'azione

: Il CTR indica quanti spettatori hanno seguito la vostra call-to-action (CTA), ad esempio cliccando su una pagina di destinazione. Un CTR elevato indica che il messaggio del video ha risonanza e spinge all'azione Tasso di conversazione : È la misura definitiva dell'esito positivo. Monitora il numero di spettatori che diventano clienti dopo aver visto il video, il che può essere un ottimo indicatore dell'efficacia del video nel promuovere le vendite

: È la misura definitiva dell'esito positivo. Monitora il numero di spettatori che diventano clienti dopo aver visto il video, il che può essere un ottimo indicatore dell'efficacia del video nel promuovere le vendite Condivisioni sui social: La condivisione è importante! Questa metrica rivela quanto il pubblico ami i vostri contenuti condividendoli con altri. È un ottimo modo per aumentare la consapevolezza del marchio e raggiungere nuovi spettatori

Leggi anche: Creare una strategia di comunicazione di marketing efficace: Guida passo dopo passo

Utilizzare ClickUp per il monitoraggio e l'analisi delle metriche dei video

In qualità di responsabile del progetto, la visibilità in tempo reale dello stato di produzione dei video vi rende un manager migliore.

Con Le Bacheche Kanban di ClickUp di ClickUp, vi offrono un modo intuitivo e visivo per monitorare ogni fase del progetto. Organizzando le attività in colonne come "Da fare", "In corso", "Da rivedere" e "Terminato", potete vedere a colpo d'occhio a che punto è ogni parte del progetto.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image-535-1400x888.png Bacheca di ClickUp /$$$img/

adattate facilmente il vostro flusso di lavoro alle priorità e alle fasi del progetto video del prodotto

Ma non è tutto ClickUp dashboard semplificano il monitoraggio delle metriche dei video.

È possibile impostare dashboard personalizzate per monitorare metriche chiave come il numero di visualizzazioni, il tasso di riproduzione, il tasso di coinvolgimento, il tasso di click-through (CTR), il tasso di completamento del video (VCR), il tasso di conversione, il tasso di rimbalzo e il tempo di permanenza sulla pagina in un unico punto.

visualizzate il vostro progetto video di prodotto con le tavole Kanban di ClickUp

⚡ Il vantaggio: Questa visualizzazione centralizzata dei dati è perfetta per scalare la produttività dei contenuti, in quanto consente di individuare rapidamente le tendenze, misurare ciò che funziona e apportare modifiche al volo alla strategia video.

Luci, telecamera, ClickUp

Il punto è questo: volete un software per la produttività video che vi semplifichi la vita e aiuti tutti i membri del vostro team a rimanere sincronizzati.

Per questo motivo, disporre di una piattaforma centralizzata per comunicare, archiviare e perfezionare i video dei vostri prodotti è una vera e propria svolta.

Ogni volta che lanciamo un nuovo prodotto o una promozione, il nostro team di progettazione grafica invia la creatività attraverso ClickUp. Invece di destreggiarmi tra email e riunioni, posso semplicemente commentare il documento, rendendo il processo più efficiente. La funzionalità di commento di ClickUp mi fa risparmiare circa il 50% del tempo.

Caelin Smith, Diggs

Con ClickUp, la creazione di video è facile dall'inizio alla fine.

È possibile pianificare, organizzare e gestire tutti i progetti in un unico luogo. Funzionalità/funzione come la registrazione e la modifica sono direttamente nell'app, consentendovi di produrre video di alta qualità senza dover ricorrere a una manciata di strumenti diversi.

Siete pronti a sperimentare il futuro della produttività video?

/Riferimenti/ https://clickup.com/signup Iscrivetevi a ClickUp /%href/

oggi stesso!

Domande frequenti (FAQ)

Quanto deve essere lungo un video pubblicitario di un prodotto?

La lunghezza ideale di un video pubblicitario dipende dal tipo di prodotto e dal target di riferimento. In generale, dovrebbe essere compresa tra i 30 e i 90 secondi. Le demo dei prodotti durano in genere da 60 a 90 secondi, ma per prodotti complessi possono essere necessari fino a due minuti.

I video personalizzati hanno una durata massima di 70-90 secondi, mentre i video educativi hanno un intervallo di 2-4 minuti, a seconda della loro dipendenza. Poiché la durata media dell'attenzione è di soli 8 secondi e circa il 20% degli spettatori abbandona la visione entro i primi 10 secondi, è fondamentale catturare l'attenzione fin da subito.

🧠 Da fare?

La durata media dell'attenzione di un adulto è di soli 8 secondi e circa il 20% degli spettatori clicca entro i primi 10 secondi di un annuncio. Quindi, catturate l'attenzione rapidamente.

Cosa si deve includere in un video di prodotto?

Un video di prodotto deve evidenziare le funzionalità/funzione chiave, i vantaggi e l'attrattiva in un modo che risuoni con il pubblico. Iniziare con una breve introduzione del prodotto che ne illustri le funzionalità/funzione principali. Includere una dimostrazione del prodotto, con primi piani delle sue funzioni. Aggiungete scatti di lifestyle per illustrare i casi d'uso reali e creare una certa relazionalità. Immagini di alta qualità e testimonianze di clienti aumentano la credibilità e il coinvolgimento. Concludete con una forte call-to-action, come "Acquista ora", mantenendo uno stile visivo coerente che rifletta l'identità del vostro marchio.

Cosa devo includere nella mia strategia di marketing dei prodotti video?

Una strategia di video product marketing a tutto tondo deve concentrarsi sulla comprensione del pubblico di riferimento, sulla definizione degli obiettivi e sulla distribuzione dei contenuti su varie piattaforme per coinvolgere efficacemente gli spettatori.

Una strategia efficace di marketing dei prodotti video deve prevedere la comprensione del pubblico di riferimento, l'impostazione di obiettivi chiari e la distribuzione efficace dei contenuti sulle varie piattaforme. Fate una ricerca sul vostro pubblico per identificarne i dati demografici, le preferenze e le sfide. Sviluppate diversi tipi di contenuto, come demo, testimonianze, video educativi e clip dietro le quinte. Incorporare uno storytelling che colleghi emotivamente e risolva i problemi, supportato da immagini convincenti. Distribuite i video sui social media, incorporateli nei siti web e integrateli nelle campagne email o nelle pubblicità a pagamento. Includete sempre una chiara call-to-action, incoraggiando azioni specifiche come la visita al vostro sito web o l'acquisto. Infine, misurate l'esito positivo attraverso metriche come il tasso di coinvolgimento, il tasso di clic e le conversioni; perfezionate la vostra strategia in base a questi dati.