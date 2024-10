Come padroneggiare il video marketing: Strategie, tendenze e strumenti

Al giorno d'oggi non si può negare il potere dei video nel marketing. Il mondo dei social media è stato preso d'assalto, e per una buona ragione.

Secondo Le statistiche di Wyzowl sul video marketing l'88% degli addetti al marketing considera i video una "parte importante" della propria strategia di marketing. Ancora più impressionante, 91% delle aziende utilizza già i video per promuovere i propri prodotti e servizi.

Quindi, non per farvi sentire la FOMO, ma forse vi state perdendo qualcosa se non siete già a bordo!

Questa guida al video marketing tratta tutto ciò che è necessario sapere per creare una strategia di contenuti video di esito positivo. Inoltre, esaminiamo casi di studio reali di aziende che hanno fatto del video marketing il loro cavallo di battaglia. Continuate a leggere per scoprire perché i video dovrebbero essere al centro della vostra strategia di marketing della vostra roadmap di marketing nel qui e ora.

Che cos'è il video marketing?

In parole povere, il video marketing utilizza i video per far conoscere il vostro marchio, la vostra produttività o i vostri servizi.

Ma non si tratta solo di vendere. I video sono ottimi per creare connessioni con il vostro pubblico, raccontare la vostra storia e mantenere le persone impegnate. Se state cercando di aumentare la notorietà del marchio, di acquisire più contatti o di promuovere le vendite, i video possono aiutarvi a raggiungere i vostri obiettivi.

La rilevanza del video marketing è innegabile. I video compaiono su social media, siti web, webinar e campagne email, rendendoli versatili. E non si tratta solo di pubblicità. Esiste una miriade di tipi di contenuti video, dai live stream ai video di testimonianze dei clienti.

Se non avete ancora inserito i video nel vostro piano per i social media, questo è il momento giusto. Ecco come il video marketing può aiutare la vostra azienda a crescere:

Importanza del video marketing

🤝 Aumento del coinvolgimento

I video sono uno dei modi migliori per catturare l'attenzione e stabilire una connessione con i clienti attuali e potenziali. Sono molto più accattivanti delle immagini fisse o del testo normale. I video brevi sono noti per suscitare emozioni e mantenere l'attenzione più a lungo, dando agli utenti la possibilità di esplorare il vostro prodotto.

📈 Migliorare il SEO

Sapevate che l'aggiunta di video alle vostre pagine di destinazione può migliorare il posizionamento del vostro sito sui motori di ricerca? I video fanno rimanere le persone più a lungo e i motori di ricerca ne sono entusiasti. Inoltre, i video appaiono spesso nei risultati di ricerca. YouTube, ad esempio, è un motore di ricerca indipendente. Molte persone non si limitano a guardare i video, ma lo usano anche per cercare informazioni.

🎯 Aumentare le conversioni

I video non catturano solo l'attenzione, ma possono anche aiutare a convertire le visualizzazioni in azioni. Questo significa più vendite e più entrate per la vostra azienda. Molti video si concludono con una call to action (CTA), come Learn More o Shop Now, che sollecita gli spettatori a compiere il passaggio successivo.

🚀 Costruire un marchio più forte

I contenuti video possono anche avere un ruolo importante nel formare l'identità del vostro marchio. Un marchio forte dipende dal modo in cui le persone percepiscono la vostra azienda e la capacità del video di connettersi emotivamente con gli spettatori lo rende uno strumento di branding perfetto.

✨ Creare un'esperienza migliore per gli utenti

Siamo onesti: i video sono più facili da digerire rispetto a lunghi blocchi di testo. Il pubblico può sedersi, rilassarsi e guardare. Un'esperienza che non crea problemi e che li fa tornare per altre volte.

Tutorial, spiegazioni e demo di prodotti sono utili. Volete evidenziare le funzionalità/funzione del vostro prodotto o spiegarne il funzionamento? Un video ben fatto è la scelta migliore per trasmettere le informazioni senza problemi.

Approfondimenti fondamentali sul video marketing

A differenza dei metodi di marketing tradizionali, il video marketing si concentra sulla creazione di un messaggio convincente che risuoni con il pubblico. Questo lo rende un potente strumento di brand awareness e di coinvolgimento dei clienti.

Infatti, il 76% dei consumatori acquista un prodotto o un servizio solo dopo aver visualizzato un video; questo numero sale all'85% per i millennial.

Connessione dei punti: video e marketing

È facile capire perché il video marketing funziona. Si basa sul modo in cui le persone preferiscono consumare i contenuti: rapidamente, visivamente ed emotivamente. I video possono trasmettere informazioni complesse in pochi secondi, creare connessioni emotive e mantenere l'attenzione più a lungo di qualsiasi altro mezzo.

Che si tratti di social media, siti web o campagne email, i video si integrano perfettamente con le diverse piattaforme. Poiché i clienti diventano sempre più selettivi nei confronti dei contenuti, la richiesta di format coinvolgenti, concisi e interattivi come i video è destinata a crescere.

Il cambiamento del panorama del video marketing dal 2023 al 2024

Ogni anno dell'ultimo decennio ha segnato un cambiamento significativo nel modo in cui le aziende utilizzano i video.

I contenuti di breve durata, come i video di TikTok, hanno guadagnato un sorprendente slancio, con il 66% delle aziende lo utilizza per l'influencer marketing per ottenere milioni di visualizzazioni in pochi secondi.

Questa tendenza continua a evolversi, ma con una maggiore attenzione alla personalizzazione e all'autenticazione. I consumatori ora si aspettano video più umani e relazionabili, non solo annunci pubblicitari curati.

Lo streaming in diretta, i contenuti generati dagli utenti e i video dietro le quinte stanno guadagnando popolarità, consentendo alle aziende di stabilire connessioni in tempo reale con il proprio pubblico. L'ascesa di Strumenti di IA per il marketing ha reso più facile la creazione di contenuti mirati e personalizzati che rispondono direttamente alle esigenze dei consumatori.

L'importanza di una strategia di video marketing

Desiderate aumentare la notorietà del marchio, generare lead o fare vendite? Una solida strategia di video marketing assicura che i contenuti siano in linea con i vostri obiettivi. Inoltre, vi aiuta a scegliere il giusto piattaforme di video marketing misurare l'efficacia dei vostri video e prendere decisioni basate sui dati per ottimizzare i contenuti futuri.

Con il panorama digitale in continua evoluzione, una strategia ben fatta vi permetterà di stare al passo con le tendenze e i concorrenti, assicurandovi che i vostri video risuonino con il pubblico giusto al momento giusto.

Iniziare con il video marketing

Le campagne di video marketing di esito positivo non nascono per caso. Richiedono un piano, gli strumenti giusti e la comprensione di ciò che fa risuonare un video con il vostro pubblico.

Passaggio 1: come costruire una strategia di video marketing

Una strategia di video marketing efficace prevede diverse azioni chiave. Queste sono:

Definire gli obiettivi: Stabilire obiettivi chiari per i vostri lavori di video marketing, come aumentare la consapevolezza del marchio, generare lead o guidare le vendite

Stabilire obiettivi chiari per i vostri lavori di video marketing, come aumentare la consapevolezza del marchio, generare lead o guidare le vendite **Identificare il proprio traguardo: sviluppare buyer personas per adattare i video a segmenti specifici del pubblico

Scegliere le piattaforme giuste: selezionare le piattaforme in linea con le abitudini di visualizzazione del pubblico. Le opzioni più diffuse sono YouTube, Facebook, Instagram, TikTok e Snapchat

YouTube, Facebook, Instagram, TikTok e Snapchat Determinare i tipi di video: Decidere quali tipi di video trasmetteranno meglio il vostro messaggio. Le opzioni includono video esplicativi, testimonianze, video su come fare, video di marketing e contenuti generati dagli utenti

Decidere quali tipi di video trasmetteranno meglio il vostro messaggio. Le opzioni includono video esplicativi, testimonianze, video su come fare, video di marketing e contenuti generati dagli utenti **Sviluppare un piano di produzione dettagliato che includa la stesura della sceneggiatura, lo storyboard e il calendario delle riprese. E non dimenticate la fase di modifica

Promuovere i video: Una volta che il video è pronto, promuoverlo su tutti i canali pertinenti

Una volta che il video è pronto, promuoverlo su tutti i canali pertinenti Analizzare le metriche delle prestazioni: Dopo aver lanciato i video, monitorarne le prestazioni utilizzando metriche quali visualizzazioni, tassi di coinvolgimento, tassi di clic e conversioni

Promemoria: La distribuzione dei contenuti video è probabilmente la parte più cruciale oltre alla loro creazione. Anche se avete il contenuto più divertente e coinvolgente ma la vostra strategia di distribuzione fallisce, tutti i lavori richiesti potrebbero essere vani. Anche in questo caso gli addetti al marketing devono costruire canali di distribuzione profondi e affidabili e trovare gli utenti dove si trovano.

Passaggio 2: Impostazione dello studio di video marketing

Non è necessario spendere una fortuna per impostare uno studio di video marketing in funzione. Tuttavia, avere l'attrezzatura giusta può migliorare significativamente la qualità dei contenuti.

Ecco alcuni suggerimenti che vi aiuteranno:

Iniziate con una buona videocamera. Investire in una fotocamera DSLR o mirrorless può dare ai contenuti un aspetto più professionale

Poi, assicuratevi di avere un microfono adeguato. Un audio cancellato è importante quanto la qualità del video. I microfoni lavalier o i microfoni shotgun sono opzioni eccellenti per catturare un suono nitido

L'illuminazione è un altro elemento chiave. Anche la migliore telecamera non sarà d'aiuto se il video è scarsamente illuminato. Le luci ad anello o i kit di illuminazione softbox possono fare la differenza, soprattutto per le riprese in interni

Infine, pensate allo sfondo. Uno sfondo pulito e ordinato o un fondale di marca possono dare ai vostri video un aspetto curato e professionale

Non dimenticate il software di modifica. Strumenti come Adobe Premiere Pro o Final Cut Pro sono standard del settore per i professionisti che creano contenuti video. Tuttavia, molte opzioni adatte ai principianti, come iMovie, possono aiutarvi a modificare i video senza una lunga curva di apprendimento.

Passaggio 3: creazione di contenuti di marketing video

La creazione di contenuti di video marketing di qualità non deve essere un'impresa ardua. Con il giusto approccio, potete produrre video che risuonino con il vostro pubblico mantenendo gli standard del vostro marchio.

Ecco come iniziare:

1. Sviluppare una sceneggiatura

Iniziate scrivendo un copione che evidenzi i punti chiave. Mantenete un tono colloquiale, evitando un linguaggio troppo tecnico. Assicuratevi di agganciare immediatamente il pubblico con un'introduzione intrigante per tenerlo impegnato.

Inoltre, non dimenticate l'invito all'azione (CTA).

Cosa volete che gli spettatori facciano dopo aver visto il vostro video?

Da fare per visitare il vostro sito web?

Puntate a ottenere commenti?

Da fare per acquistare?

Indipendentemente dall'obiettivo, assicuratevi che la CTA sia chiara e convincente. Includete una direzione visiva nel vostro script per aiutare il team del video a sapere dove devono apparire specifiche immagini o transizioni.

Infine, esercitatevi nella realizzazione e chiedete un feedback per assicurarvi che il vostro messaggio abbia successo.

Riprese e modifiche

Una volta che la sceneggiatura è pronta, è il momento di iniziare a filmare. Come menzionato, investire in una buona telecamera è la chiave per evitare riprese di bassa qualità. Assicuratevi un'illuminazione adeguata, possibilmente naturale, e stabilizzate le riprese con un treppiede per ottenere i risultati migliori.

Da fare, inizia la fase di modifica. Utilizzate un buon software di modifica video per perfezionare il contenuto, aggiungendo la correzione del colore e le transizioni dove necessario.

Ricordate l'importanza di miniature forti se il vostro video sarà ospitato su piattaforme sociali. Una miniatura ben progettata può migliorare in modo significativo la percentuale di clic (CTR) e il coinvolgimento.

Utilizzare l'IA per la creazione di contenuti

L'IA sta cambiando il gioco per i marketer e i creativi nella produzione di video. Non si tratta solo di avatar e voci fuori campo generate dall'IA; l'IA può aiutare in tutto, dal brainstorming delle idee alla modifica e al repurposing dei contenuti.

Strumenti come Pictory e Lumen5 permettono agli utenti di trasformare senza sforzo i testi in video coinvolgenti durante la creazione di video. Descript e Kapwing offrono soluzioni robuste per l'aggiunta di sottotitoli. Adobe Premiere Pro offre potenti funzionalità di IA per perfezionare i contenuti in modo efficiente e migliorare la modifica e il riutilizzo dei video.

Da fare: Si prevede che il mercato globale degli strumenti di IA per i video passerà da 411,5 milioni di dollari nel 2022 a 1,08 miliardi di dollari entro il 2027 . Si tratta di un tasso di crescita notevole, pari al 17,5% annuo!

Utilizzate i dati per scoprire cosa funziona

Una volta che i video sono stati pubblicati, è il momento di monitorarne le prestazioni. Le piattaforme di analisi e di dati sono essenziali per affinare la strategia di video marketing; garantiscono un miglioramento continuo e l'adattamento dei contenuti al comportamento del pubblico.

Ecco alcune metriche che potete prendere in considerazione per perfezionare i vostri contenuti man mano che procedete:

Numero di visualizzazioni

Tempi di visione

Coinvolgimento (like, commenti, condivisioni)

Tassi di click-through (CTR)

Tassi di conversazione

Durata media delle visualizzazioni

Ritenzione del pubblico

Condivisioni e salvataggi

Valutazioni di rimbalzo

Fonti di traffico

Inutile dire che è necessario regolare i contenuti in base a ciò che funziona e a ciò che non funziona.

Passaggio 4: Preparare il talento

Sia che lavoriate con attori professionisti, influencer o con il vostro team interno, prendetevi il tempo necessario per prepararli adeguatamente, in modo da garantire riprese senza intoppi e un prodotto finale più curato.

Ecco come Da fare:

Iniziate assicurandovi che i vostri talenti siano a proprio agio con il copione. Date loro tutto il tempo necessario per fare le prove

Eseguite una prova prima del giorno delle riprese per acquisire familiarità

Incoraggiate un tono di conversazione per ottenere un'atmosfera più autentica

Promemoria: parlare come se si stesse conversando a tu per tu con lo spettatore

Assicuratevi che il loro aspetto e il loro guardaroba siano in linea con l'immagine del vostro marchio e con l'impostazione del video

Fornite un feedback tra una ripresa e l'altra per migliorare le prestazioni

Passaggio 5: incorporare elementi di branding

Incorporare elementi di branding come il logo, lo schema di colori e la tagline nei video è fondamentale. Rafforza l'identità del marchio e rende i contenuti più riconoscibili. Una brand experience coerente aiuta gli spettatori ad associare il contenuto alla vostra azienda.

È qui che ClickUp può venire in soccorso.

ClickUp è un versatile programma di piattaforma di project management per la produttività video che fornisce molte funzionalità/funzione per aiutarvi a creare video di grande impatto. Per istanza, il programma Piattaforma di marketing ClickUp offre un'area di lavoro flessibile per i team di marketing. Scopriamo le sue ricche funzionalità/funzioni e i suoi strumenti:

ClickUp Brain

Ideate, pianificate ed eseguite le vostre campagne di video marketing con ClickUp

ClickUp è una soluzione completa per i team di video marketing e ha molto da offrire. Ad esempio, ClickUp Brain , un assistente IA, è in grado di generare script di video marketing e di fare brainstorming di idee in pochi secondi, se gli vengono forniti i giusti prompt.

Utilizzate ClickUp AI per scrivere script efficaci per i video su ClickUp Docs

Ecco cosa può fare:

Generazione di script con IA : ClickUp Brain include un generatore di script video che consente agli utenti di inserire dettagli chiave come lo scopo del video, il traguardo, il messaggio principale e il tono desiderato. L'IA analizza quindi le tendenze del settore e le tecniche di narrazione per produrre uno script su misura che catturi gli spettatori

: ClickUp Brain include un generatore di script video che consente agli utenti di inserire dettagli chiave come lo scopo del video, il traguardo, il messaggio principale e il tono desiderato. L'IA analizza quindi le tendenze del settore e le tecniche di narrazione per produrre uno script su misura che catturi gli spettatori Clarità : L'algoritmo grammaticale e linguistico di ClickUp Brain aiuta a creare sceneggiature raffinate e professionali

: L'algoritmo grammaticale e linguistico di ClickUp Brain aiuta a creare sceneggiature raffinate e professionali Coinvolgimento : Può anche analizzare le preferenze del pubblico e ottimizzare i copioni di conseguenza, assicurandosi che risuonino con il mercato di riferimento

: Può anche analizzare le preferenze del pubblico e ottimizzare i copioni di conseguenza, assicurandosi che risuonino con il mercato di riferimento brainstorming di idee: Utilizzando prompt specificamente progettati per il video marketing, gli utenti possono fare brainstorming di idee innovative per i contenuti video

ClickUp Brain accende il pensiero fuori dagli schemi e aiuta a creare narrazioni video uniche.

Anche altre funzionalità/funzione di ClickUp possono aiutare. È possibile redigere la sceneggiatura utilizzando Documenti ClickUp , mentre ClickUp Lavagna online aiuta a visualizzare il contenuto, compresi passaggi, transizioni ed elementi visivi per il video. Per semplificare ulteriormente il processo di creazione dei video, ClickUp offre modelli che consentono al team di coordinarsi dalla pre-produzione alla post-produzione.

Modello di produzione video di ClickUp

Un esempio è rappresentato dal modello Modello di produzione video ClickUp progettato per aiutare i team a lavorare in modo efficiente ed efficace.

Questo modello include tutto ciò di cui avete bisogno. È dotato di:

Avanzamenti personalizzati: Crea attività con 9 diversi stati personalizzati come Concept, Editing, Final Editing, Live e Publish per tenere traccia del monitoraggio di ogni passaggio del processo di produzione video

Crea attività con 9 diversi stati personalizzati come Concept, Editing, Final Editing, Live e Publish per tenere traccia del monitoraggio di ogni passaggio del processo di produzione video Campi personalizzati: Categorizzate e aggiungete 14 diversi campi personalizzati come Indirizzo della sede, Requisiti del personale, Descrizione, Agenzia partner e Categoria video per gestire e visualizzare il vostro processo di produzione video

Categorizzate e aggiungete 14 diversi campi personalizzati come Indirizzo della sede, Requisiti del personale, Descrizione, Agenzia partner e Categoria video per gestire e visualizzare il vostro processo di produzione video Viste personalizzate: Aprire 4 diverse visualizzazioni in diverse configurazioni di ClickUp, come Elenco progetti, Processo di produzione video, Data di inizio e Guida introduttiva, in modo da poter gestire tutti gli aspetti del processo di produzione video

Aprire 4 diverse visualizzazioni in diverse configurazioni di ClickUp, come Elenco progetti, Processo di produzione video, Data di inizio e Guida introduttiva, in modo da poter gestire tutti gli aspetti del processo di produzione video Project Management: Migliora la tracciabilità della produzione video con funzionalità di monitoraggio del tempo, tag, avvisi di dipendenza, email e molto altro ancora

Scarica questo modello

Infine, ClickUp è in grado di archiviare le risorse di marketing video in modo organizzato, in modo che il processo di creazione avvenga senza problemi. Ecco come:

Utilizzate ClickUp Documenti per documentare ogni progetto video, compresi copioni, storyboard e note di produttività

Acquisire dettagli specifici del progetto, come la lunghezza del video, il traguardo e le date di rilascio, utilizzando campi personalizzati per facilitare la collaborazione

Programmare le date importanti relative alla produttività del video, come i giorni di ripresa e le date di uscita, utilizzando il fileVisualizza il calendario di ClickUp* Infine, utilizzate le funzionalità di collaborazione di ClickUp, come i commenti e le menzioni @, per facilitare la comunicazione tra i membri del team di marketing video

Come soluzione completa per le esigenze di video marketing, ClickUp si occupa delle cose basilari, in modo che voi e il vostro team possiate concentrarvi sul far sbocciare la vostra creatività. Non è fantastico?

Leggi anche: 10 modelli ed esempi di brief creativi gratis

Varietà di contenuti video

Ecco alcune delle varietà più efficaci di contenuti video che potete creare:

Video sulla storia dell'azienda

Questo tipo di video mette in evidenza il viaggio, la missione e i valori del vostro marchio. Permette agli spettatori di entrare in connessione con la vostra azienda a un livello più profondo, mostrando ciò che vi rende unici.

Video di testimonianze

La condivisione delle testimonianze dei clienti aggiunge credibilità al vostro marchio. Questi video di solito hanno come protagonisti clienti soddisfatti che parlano delle loro esperienze con la vostra produttività o i vostri servizi.

Video esplicativi

Un video esplicativo fornisce contenuti educativi su specifiche produttività o servizi. In genere, questi video sono concisi e mirano a semplificare idee complesse. Sono particolarmente interessanti per i potenziali clienti nella fase di consapevolezza o di considerazione.

Video dal vivo

I video in diretta offrono un modo dinamico di interagire con il pubblico in tempo reale, aumentando significativamente i livelli di interazione e coinvolgimento.

Video dimostrativi

I video dimostrativi approfondiscono le funzionalità/funzioni del vostro prodotto, rivolgendosi ai clienti pronti all'acquisto. Questi video mostrano spesso unboxing, installazioni e configurazioni, aiutando gli spettatori a comprendere gli aspetti pratici del prodotto.

Video educativi o di approfondimento

I video educativi (o how-to) affrontano le sfide più comuni che il vostro pubblico potrebbe affrontare, offrendo informazioni preziose sulla vostra produttività. Questi video sono perfetti per evidenziare le funzionalità/funzione chiave e spiegare perché sono importanti per i vostri personalizzati.

Video sul marchio

I video sul marchio vi aiutano a condividere la missione e i valori della vostra azienda, creando una connessione personale con il vostro pubblico attraverso lo storytelling. Questo approccio evoca emozioni e aumenta la consapevolezza del marchio. I video del marchio possono assumere diversi moduli, da brevi documentari a video animati.

Un esempio significativo di video di marca è il seguente Il video "Think Different" di Apple che racchiude lo spirito di innovazione del marchio e incoraggia gli spettatori ad abbracciare la propria unicità.

Da fare con ClickUp non c'è solo questo: c'è di più, ed è magico!

ClickUp Clip

Con ClickUp Clip è possibile registrare video direttamente dallo schermo e condividerli con un solo clic. Create demo di prodotto, tutorial e approfondimenti su un prodotto per commercializzarne le diverse funzionalità/funzioni e i casi d'uso. L'aggiunta di commenti all'interno di ogni Clip aggiunge un riferimento e migliora la collaborazione in tempo reale tra i membri del team.

I Clip possono essere utilizzati anche per registrare demo di prodotti, condividere lo stato di avanzamento dei progetti o fornire approfondimenti sul design senza soluzione di continuità. Questa versatilità migliora la capacità del team di comunicare in modo efficace e di rimanere allineato su tutti gli aspetti dei progetti.

Registrare e condividere catture dello schermo, finestre di app o schede del browser senza soluzione di continuità all'interno delle attività di ClickUp Clip

Inoltre, con l'Hub Clip, non dovrete più preoccuparvi di perdere le vostre registrazioni. Questa funzionalità/funzione organizza automaticamente ogni Clip creato nei commenti, nelle attività o nei documenti di ClickUp. È possibile cercare, ordinare e visualizzare facilmente il proprio hub, assicurando che ogni Clip sia facilmente accessibile ogni volta che se ne ha bisogno.

Implementazione del SEO dei video

Mentre l'ottimizzazione SEO nei contenuti scritti è abbastanza comprensibile, l'implementazione di tecniche SEO nei video è un gioco del tutto diverso.

Ecco quali sono gli elementi da cui partire:

Per implementare efficacemente la SEO nei video, iniziate con la ricerca delle parole chiave.

Identificate le parole chiave pertinenti che si allineano al contenuto del video. Utilizzate strumenti come Google Keyword Planner o SEMrush per trovare termini di ricerca popolari relativi alla vostra nicchia

Successivamente, concentratevi sul titolo e sulla descrizione del video. Incorporate queste parole chiave in modo naturale, assicurandovi che il titolo sia coinvolgente e rifletta accuratamente il contenuto. Una descrizione ben fatta dovrebbe riepilogare il video e includere parole chiave pertinenti per migliorare la visibilità di ricerca.

Anche le miniature hanno un ruolo fondamentale nella SEO dei video. Create miniature accattivanti che incoraggino i clic e rappresentino accuratamente il contenuto del video. Questo elemento visivo può avere un impatto significativo sulle prestazioni del video.

Infine, ricordate di ottimizzare per gli utenti mobili. Con gli spettatori che spendonouna media di 3 ore e 50 minuti al giorno sui loro smartphone, è importante assicurarsi che i video siano adatti ai dispositivi mobili. Ciò include l'utilizzo di contenuti brevi e coinvolgenti che catturino rapidamente l'attenzione, in quanto gli utenti mobili spesso preferiscono video concisi.

**Si noti che i contenuti video di breve durata, come quelli presenti su piattaforme come TikTok e Instagram reels, hanno rapidamente guadagnato popolarità, soprattutto tra il pubblico più giovane. Attirano lo spettatore e lo tengono incollato. Ma, al contrario, è risaputo che può causare dipendenza, seguita da una riduzione delle capacità cognitive e da un aumento dei sintomi depressivi. Gli autori devono tenere conto di questi aspetti.

Distribuzione e promozione dei video

La parte successiva è la più importante, e potremmo dire la più difficile, del lavoro: la distribuzione dei video.

Potete iniziare programmando i vostri video in modo strategico su diverse piattaforme per massimizzare la portata e il coinvolgimento. Una strategia di video marketing di esito positivo si ottiene facendo leva su social media piattaforme, annunci video e modelli di calendario dei contenuti (per pianificare i post).

Quando promuovete i vostri video, adattate il vostro approccio a ogni piattaforma:

Per i video di YouTube, concentratevi su titoli e descrizioni SEO-friendly. Ottimizzate le miniature per ottenere immagini accattivanti

Su Instagram, sfruttate le storie e i reel per clip brevi e coinvolgenti che indirizzino i follower ai vostri video completi

Per TikTok, è necessario sfruttare le tendenze attuali per catturare rapidamente l'attenzione

Leggi anche: 10 trucchi per la crescita di TikTok per rendere il vostro marchio virale nel 2024 Per aumentare il coinvolgimento e le valutazioni, **considerate l'utilizzo di elementi interattivi come sondaggi o domande. Inoltre, la condivisione dei contenuti può semplificare la creazione di più formati video che tengano impegnato il pubblico.

Misurare l'esito positivo del video marketing

Ciò che non viene misurato non produrrà mai risultati. Per iniziare, decidete in anticipo quali sono le metriche importanti da monitorare:

Eccone alcune importanti per iniziare:

Numero di visualizzazioni

Valutazione dei contenuti

Tasso di coinvolgimento

Tasso di click-through (CTR)

Tasso di completamento del video (VCR)

Tasso di conversazione

Valutazione del rimbalzo

Tempo di permanenza sulla pagina

La maggior parte delle piattaforme offre strumenti di analisi integrati per aiutarvi a monitorare queste metriche.

**Per misurare il ROI, confrontate i costi di produzione del video con i ricavi. Utilizzate strumenti come Google Analytics, Moz, Vidyard e YouTube Analytics per raccogliere informazioni sul comportamento e sul coinvolgimento del pubblico.

Esistono anche strumenti di terze parti che possono raccogliere tutti i dati in una posizione comoda.

Creare una rappresentazione visiva del video per tutto il team

Inoltre, incorporare ClickUp Dashboard possono semplificare questo processo, consentendo di visualizzare tutte le metriche in un unico luogo. È possibile impostare dashboard personalizzate per monitorare le prestazioni e seguire lo stato nel tempo. Questo migliora ulteriormente la scalabilità della produttività dei contenuti rendendo più facile l'adattamento della strategia in base ai dati in tempo reale.

Leggi anche: le 10 migliori piattaforme software per il marketing dei contenuti nel 2024

Casi ed esempi: Aziende che hanno avuto esito positivo con il video marketing

Molte aziende hanno sfruttato con esito positivo il video marketing per promuovere la crescita e il coinvolgimento.

GoPro

GoPro, la "videocamera ufficiale del divertimento", ha costruito il suo intero marchio intorno ai contenuti generati dagli utenti. Incoraggia i clienti a condividere filmati avventurosi catturati con le loro videocamere GoPro.

Questa strategia ha un duplice vantaggio: non solo mette in mostra le capacità del prodotto, ma crea anche una comunità di utenti che continuano a promuovere il prodotto. I loro video diventano spesso virali, aumentando ulteriormente la visibilità del marchio e la fiducia dei consumatori.

✔️ Takeaway: Non c'è miglior ambasciatore del marchio di un cliente soddisfatto, con prove video a sostegno delle sue affermazioni!

Coca-Cola

Coca-Cola è leader mondiale nel settore delle bibite gassate, con offerte popolari come Diet Coke, Fanta e Sprite. **La sua missione si concentra sulla creazione di momenti di felicità, come è evidente nelle sue campagne video

La strategia di marketing video di Coca-Cola enfatizza due elementi chiave:

Storytelling emozionale: crea narrazioni relazionabili che evocano forti emozioni. Un ottimo esempio è rappresentato dal video "Condividi una Coca Cola", lanciata a livello globale nel 2014, che incoraggia le persone a condividere una Coca Cola con i propri cari. La campagna ha avuto un tale successo che è stata adattata negli Stati Uniti con "Share a Coke and a Song" chi non vorrebbe una Coca Cola con sopra il testo della propria canzone preferita?!

crea narrazioni relazionabili che evocano forti emozioni. Un ottimo esempio è rappresentato dal video "Condividi una Coca Cola", lanciata a livello globale nel 2014, che incoraggia le persone a condividere una Coca Cola con i propri cari. La campagna ha avuto un tale successo che è stata adattata negli Stati Uniti con "Share a Coke and a Song" chi non vorrebbe una Coca Cola con sopra il testo della propria canzone preferita?! Collaborazioni a pagamento: Coca-Cola collabora anche con personaggi famosi. Per istanza, ha scelto la funzionalità/funzione di Gigi Hadid per evidenziare come la Coca-Cola si inserisca nelle conversazioni di tutti i giorni.

✔️ Takeaway: Scegliete influencer che risuonino con il vostro traguardo. Pensate alle emozioni che il vostro video evocherà per coinvolgere gli spettatori e ispirare l'azione.

Il futuro del video marketing

Con l'evoluzione del video marketing, i marchi devono essere all'avanguardia, abbracciando le tendenze e le tecnologie emergenti. Non è sufficiente Da fare video di qualità e aspettarsi che funzionino a meraviglia. Ecco alcune tendenze emergenti che possono cambiare le carte in tavola per la vostra azienda:

🔮 Realtà aumentata (AR), live e video brevi

I video in realtà aumentata (AR) si stanno diffondendo, fornendo esperienze coinvolgenti che affascinano gli spettatori.

Per istanza, le aziende possono permettere ai clienti di visualizzare i prodotti nel loro spazio prima di acquistarli. Le ricerche dimostrano che l'AR può aumentare i tassi di conversione fino al 90% .

Non è tutto. Secondo studi recenti, il 73% dei consumatori preferisce guardare video brevi rispetto a formati più lunghi, indicando uno spostamento verso contenuti di dimensioni ridotte. Nel frattempo, i video in diretta favoriscono l'interazione in tempo reale, con il pubblico che spende 8 volte più a lungo a guardarli rispetto ai contenuti preregistrati.

🔮 Tendenze video IA dirompenti

Le tendenze dirompenti dei video IA sono destinate a rivoluzionare le strategie di marketing. Gli strumenti di IA semplificheranno la modifica dei video, consentendo agli addetti al marketing di produrre rapidamente video di alta qualità. Queste tecnologie permetteranno anche di creare contenuti video personalizzati su scala, adattandosi alle preferenze dei singoli spettatori.

Inoltre, le analisi migliorate forniranno informazioni più approfondite sul coinvolgimento del pubblico, rendendo il video un'attività di marketing il software di gestione delle campagne fondamentale per il monitoraggio delle prestazioni e il calcolo del ROI.

🔮 L'ascesa dei cortometraggi di YouTube

I cortometraggi di YouTube sono diventati una piattaforma di vitale importanza, con più di 70 miliardi di visualizzazioni giornaliere .

I marchi sfruttano questa funzionalità/funzione per creare video dinamici e in grado di attirare l'attenzione degli spettatori in pochi secondi. Questo format incoraggia la creatività e la spontaneità, garantendo al contempo alti livelli di coinvolgimento, il che lo rende perfetto per raggiungere i consumatori di oggi.

Con ClickUp, potete assicurarvi che la vostra strategia video sia ben pianificata e strutturata, grazie a una moltitudine di strumenti che vi permettono di modelli di piano di comunicazione . In questo modo si garantirà la coerenza del messaggio e della voce del marchio in tutti i video e negli altri formati di contenuto. Infine, grazie al piano, i marchi possono raggiungere in modo efficace il proprio pubblico e produrre contenuti convincenti, che stimolano il coinvolgimento e la fedeltà al marchio.

Usate ClickUp per scoprire i nuovi orizzonti del video marketing

I contenuti video sono i più belli del blocco. Viene celebrato come un mezzo in grado di attirare i fan del vostro marchio. Se è vero che i video sono incredibilmente coinvolgenti, il segreto dell'esito positivo sta nel partire da una solida strategia video.

Per ottenere un ROI impressionante, concentratevi sull'essenziale: definite i vostri obiettivi, comprendete il vostro pubblico, scegliete i vostri canali e curate il vostro mix di contenuti. Non dimenticate di lasciare spazio alla sperimentazione: i test e l'apprendimento sono ciò che distingue i migliori dagli altri.

ClickUp semplifica l'intero processo di creazione dei video!

Grazie ai suoi strumenti di facile utilizzo, potete pianificare, creare e gestire facilmente i vostri progetti di video marketing in un unico posto. Inoltre, la possibilità di registrare e modificare i video direttamente all'interno dell'app consente di produrre contenuti di alta qualità senza dover passare da uno strumento all'altro. Iscrivetevi gratis per ottimizzare i vostri lavori richiesti in materia di video marketing!