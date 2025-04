11 modelli gratuiti per la revisione dello sprint

Alla fine di ogni sprint, il team si riunisce per discutere lo stato di avanzamento, condividere i feedback e pianificare il futuro. Ma troppo spesso queste revisioni sembrano una serie disarticolata di aggiornamenti piuttosto che una riflessione collaborativa sul lavoro del team.

Il feedback non viene recepito, le persone dimenticano le chiavi di lettura e, prima che ve ne rendiate conto, la riunione si conclude senza una chiara direzione da seguire.

È qui che i modelli di sprint review possono fare la differenza. Un modello progettato con cura non si limita a fornire una struttura, ma crea uno spazio in cui il team può concentrarsi su ciò che conta: celebrare i risultati, imparare dalle sfide e allinearsi sul percorso da seguire.

In questo articolo esploreremo i modelli di sprint review che trasformano le revisioni da momenti di routine a momenti che alimentano lo slancio del team.

Cosa sono i modelli di Sprint Review?

I modelli di sprint review sono strutture o schemi che i team possono utilizzare per strutturare e facilitare riunioni di sprint review produttive

Questi modelli includono tipicamente sezioni per la revisione dei lavori completati, la discussione delle metriche chiave, l'identificazione delle lezioni apprese e il piano per lo sprint successivo basato sui risultati dello sprint corrente.

Ecco gli elementi comuni dei modelli di revisione dello sprint:

Programma : Delinea la struttura della riunione di revisione, includendo il tempo per le dimostrazioni, le sessioni di feedback e le discussioni

: Delinea la struttura della riunione di revisione, includendo il tempo per le dimostrazioni, le sessioni di feedback e le discussioni Lavori completati : Elenco delle attività o funzionalità completate durante lo sprint

: Elenco delle attività o funzionalità completate durante lo sprint Dimostrazioni : Spazio per mostrare nuove funzionalità/funzioni

: Spazio per mostrare nuove funzionalità/funzioni Raccolta di feedback : Aree per catturare i feedback e le domande degli stakeholder

: Aree per catturare i feedback e le domande degli stakeholder Elementi di azione: Sezioni per annotare eventuali azioni di follower o miglioramenti per lo sprint successivo

Cosa rende un buon modello di Sprint Review?

Un buon modello per la revisione dello sprint dovrebbe essere:

chiaro e conciso: facile da capire e da seguire

facile da capire e da seguire Flessibile: Adattabile a team di diverse dimensioni e a diversi tipi di progetto

Adattabile a team di diverse dimensioni e a diversi tipi di progetto Orientato all'azione: Focalizzato sull'identificazione e la risoluzione dei problemi

Focalizzato sull'identificazione e la risoluzione dei problemi Collaborativo: Incoraggia la partecipazione di tutti i membri del team

Incoraggia la partecipazione di tutti i membri del team Guidato dai dati: Utilizza le metriche per misurare lo stato e identificare le aree di miglioramento

11 Modelli di Sprint Review per l'esito positivo di Agile

Ora che sapete cosa rende un modello eccellente, esploriamo 11 modelli di Sprint Review gratis che hanno tutte queste funzionalità/funzione e sono assolutamente da provare:

1. Il modello per la retrospettiva di sprint di ClickUp

Il modello Modello di retrospettiva Brainstorm di ClickUp Sprint fornisce ai team un quadro strutturato per riflettere sul recente sprint. I team possono usarlo per identificare ciò che è andato bene e ciò che avrebbe potuto essere migliore e apportare miglioramenti per il futuro.

Scaricare questo modello

Questo modello organizza i punti di discussione in sezioni specifiche, aiutando il team a categorizzare i feedback in vittorie, sfide e aree di miglioramento. Utilizzando queste sezioni dedicate, i team possono garantire che retrospettive di sprint non si riducono a discussioni generali, ma si concentrano su azioni concrete.

Un vantaggio chiave di questo modello è la capacità di monitoraggio a lungo termine I team possono rivedere le retrospettive passate per vedere se hanno affrontato gli elementi d'azione degli sprint precedenti.

L'integrazione del modello di retrospettiva con Attività di ClickUp consente ai team di convertire i feedback direttamente in elementi d'azione. In questo modo si garantisce che le preziose intuizioni acquisite durante le retrospettive di sprint vengano implementate e non perse tra uno sprint e l'altro.

L'approccio al monitoraggio dei feedback e delle azioni di questo modello può essere particolarmente vantaggioso per i team Agile che desiderano migliorare la trasparenza e responsabilizzare tutti.

ideale per: Teams che vogliono migliorare i loro processi e le loro prestazioni nel tempo.

2. Il modello ClickUp Backlog e Sprint

Il Modello di Backlog e Sprint per ClickUp combina la preparazione del backlog e la pianificazione degli sprint, diventando uno strumento potente per i team Agile che vogliono semplificare questi processi.

Scaricare questo modello

Il modello consente ai titolari dei prodotti di stabilire le priorità e di affinare gli elementi del backlog, in modo che le attività siano ben definite e pronte per i prossimi sprint.

I vantaggi chiave di questo modello:

Prioritizzazione: Tagga, organizza e filtra facilmente gli elementi del backlog in base all'importanza

Tagga, organizza e filtra facilmente gli elementi del backlog in base all'importanza Chiarezza: Definire con chiarezza le attività e prepararle per i prossimi sprint

Definire con chiarezza le attività e prepararle per i prossimi sprint Adattabilità: Riorganizzare o adattare rapidamente le attività del backlogbacklog di sprint in base al cambiamento delle priorità

Riorganizzare o adattare rapidamente le attività del backlogbacklog di sprint in base al cambiamento delle priorità Flusso di lavoro senza soluzione di continuità: Navigare tra l'elaborazione del backlog e il piano di sprint senza lasciare lo strumento

Navigare tra l'elaborazione del backlog e il piano di sprint senza lasciare lo strumento Backlog organizzato: Mantenere un backlog agibile per evitare il "gonfiore del backlog"

Mantenere un backlog agibile per evitare il "gonfiore del backlog" Risposta agile: Adattamento al cambiamento degli obiettivi del progetto e alle richieste del mercato

Utilizzando questo modello, i team Agile possono lavorare in modo più efficace, fornire prodotti di qualità superiore e ottenere risultati migliori dal progetto.

ideale per: Teams che vogliono adattarsi rapidamente al cambiamento delle priorità.

3. Il modello ClickUp Sprints

Il Modello di ClickUp Sprints è stato creato appositamente per la gestione e il monitoraggio degli sprint, visualizzando in modo chiaro e in tempo reale lo stato di avanzamento degli sprint. Questo modello è ideale per monitorare le attività, i loro stati di avanzamento, le scadenze e il lavoro richiesto rispetto a quello effettivo.

Scarica questo modello

Da fare per evitare le comuni insidie del sovraccarico o del sottoutilizzo degli sprint, assicurando che il carico di lavoro in ogni sprint sia equilibrato e realizzabile.

Il punto di forza di questo modello è il monitoraggio del tempo in tempo reale, che consente ai team leader e ai Teams di identificare i potenziali colli di bottiglia all'inizio dello sprint e di soddisfare le esigenze del progetto Valori di Scrum .

Grazie a questa visibilità, i manager possono affrontare i blocchi o regolare le assegnazioni prima che abbiano un impatto sull'intero sprint. Monitorando metriche come la velocità del team e l'equilibrio del carico di lavoro, il modello Sprints di ClickUp aiuta i team a mantenere la rotta, rendendo facile la valutazione dello stato a colpo d'occhio.

ideale per: I team che vogliono assicurarsi che i loro progetti rispettino i tempi e il budget.

Gestite facilmente le revisioni degli sprint con il software di Agile Project Management di ClickUp

Inoltre, Agile Project Management di ClickUp può migliorare significativamente le revisioni degli sprint, fornendo una piattaforma centralizzata per:

Accedere facilmente e rivedere gli obiettivi e le finalità definite per lo sprint

Monitorare lo stato di avanzamento del team rispetto a questi obiettivi nel corso dello sprint

Raccogliere i feedback degli stakeholder e dei membri del team in un unico luogo

Utilizzare tag, etichette o campi personalizzati per categorizzare e dare priorità ai feedback

Assegnare elementi d'azione a specifici membri del team e monitorare il loro stato per migliorare gli sprint futuri

Facilitare le discussioni e le sessioni di brainstorming con funzionalità/funzione di collaborazione in tempo reale

Leggi anche: Sprint Review vs. Retrospettiva: Qual è la differenza?

4. Il modello di eventi di ClickUp Agile Sprints

Il Modello per gli eventi di ClickUp Agile Sprints consolida tutti gli eventi essenziali di Agile Sprints in un unico flusso di lavoro organizzato, dal piano di sprint e dagli standup giornalieri alle revisioni di sprint.

Scarica questo modello

Ogni tipo di evento, come il piano degli sprint, gli standup giornalieri e il sprint reviews -ha una sezione dedicata, che consente ai team di documentare obiettivi, note e elementi d'azione in un modo strutturato e facile da rivedere.

Ad esempio, durante la pianificazione dello sprint i team possono delineare gli oggetti, elencare le attività assegnate e stabilire gli obiettivi dello sprint. I membri del team possono aggiornare i blocchi, condividere le priorità e monitorare lo stato in standup giornalieri.

Le sezioni dedicate riducono la dipendenza da strumenti esterni, assicurando la documentazione di tutti gli aspetti del progetto Riunione agile note e azioni in un unico luogo. Questo migliora l'accessibilità alle informazioni e riduce la probabilità di trascurare dettagli importanti tra le riunioni Eventi Scrum .

✨Ideale per: I team Scrum che vogliono centralizzare gli eventi e la documentazione degli sprint.

5. Il modello ClickUp Simple Sprints

Perfetto per i team più piccoli o più snelli, il modello di Modello di sprint semplice di ClickUp **offre un layout semplice che si concentra sull'essenziale: le attività assegnate, le scadenze e lo stato attuale

Scarica questo modello

L'eliminazione di campi e funzioni complesse consente ai team di concentrarsi interamente sul completamento delle attività entro la Sequenza, senza essere distratti da funzionalità aggiuntive.

Ecco alcune funzionalità/funzione chiave di questo modello:

Design minimalista: Evita funzionalità/funzioni non necessarie e distrazioni

Evita funzionalità/funzioni non necessarie e distrazioni Focalizzazione cancellata: Concentra l'attenzione sul completamento delle attività e sulle scadenze

Concentra l'attenzione sul completamento delle attività e sulle scadenze Comunicazione semplificata: Migliora la chiarezza e riduce il carico cognitivo

Migliora la chiarezza e riduce il carico cognitivo Esecuzione efficiente: Semplifica i flussi di lavoro e migliora la produttività

Ideale per i team che privilegiano l'azione rispetto all'analisi, questo modello fornisce gli strumenti per raggiungere gli obiettivi di sprint senza l'onere di un monitoraggio o di una reportistica complessi.

ideale per: Teams che sono alle prime armi con le metodologie Agile e che vogliono iniziare in piccolo.

Leggi anche: Come impostare un'efficace pianificazione degli sprint

6. Il modello per la gestione di ClickUp Agile Scrum

Il Modello di gestione agile ClickUp Scrum provvede a un solido framework che copre tutti gli aspetti di Scrum, dal perfezionamento del backlog alle revisioni di sprint.

Scaricare questo modello

I suoi tabelloni strutturati e personalizzabili sono pensati per aiutare i team a gestire tutti i ruoli, le attività e gli eventi di Scrum in un'unica visualizzazione, facilitando il monitoraggio di ogni fase e ruolo del processo di Scrum.

L'organizzazione di questo modello è particolarmente utile per gli Scrum Master, che devono tenere traccia delle dipendenze delle attività, dei blocchi e degli oggetti dello sprint. Ogni fase ha il suo spazio dedicato Vista Bacheca in ClickUp che facilita la supervisione dello stato e la gestione delle dipendenze del flusso di lavoro.

Il modello è inoltre altamente personalizzabile, consentendo ai team di adattarlo ai propri processi, priorità e obiettivi del progetto.

ideale per: Gli Scrum Master possono monitorare le dipendenze delle attività, i blocchi e gli oggetti dello sprint in un unico posto.

7. Il modello di piano di sprint agile di ClickUp

Il Modello di piano di sprint agile di ClickUp è destinato all'impostazione degli obiettivi di sprint, all'allocazione delle risorse e alla stima dei carichi di lavoro in modo efficace

Scarica questo modello

Fornendo un approccio strutturato alla pianificazione degli alla pianificazione degli sprint questo modello aiuta i team:

Fissare obiettivi chiari: Definire obiettivi specifici, misurabili, raggiungibili, rilevanti e vincolati nel tempo (SMART) per lo sprint

Definire obiettivi specifici, misurabili, raggiungibili, rilevanti e vincolati nel tempo (SMART) per lo sprint Suddividere il lavoro: Dividere le attività in parti gestibili per facilitare una stima e un'assegnazione accurate

Dividere le attività in parti gestibili per facilitare una stima e un'assegnazione accurate Assegnare le risorse: Assegnare le attività ai membri del team in base alle loro competenze e disponibilità

Assegnare le attività ai membri del team in base alle loro competenze e disponibilità Stimare il carico di lavoro: Usare tecniche come gli story point o la stima della durata stimata per valutare accuratamente il lavoro richiesto per ogni attività

La struttura organizzata del modello promuove la trasparenza e la responsabilità, assicurando che tutti i membri del team comprendano gli obiettivi generali dello sprint e le loro responsabilità.

Utilizzando questo modello, i team Agile possono migliorare il processo di pianificazione, aumentare la prevedibilità e, in ultima analisi, fornire risultati di qualità superiore.

ideale per: Un team di sviluppo che vuole comprendere chiaramente il proprio lavoro per il prossimo sprint.

8. Modello di Sprint Review di Miro Modello di revisione dello sprint di Miro è uno strumento ideale per i team che cercano un approccio coinvolgente e collaborativo alle sprint review. La sua interfaccia in stile lavagna online trasforma le revisioni di sprint in sessioni interattive e coinvolgenti.

via Miro Il modello incoraggia la collaborazione in quanto Teams di Scrum visualizzano i lavori completati, condividono i feedback in tempo reale e catturano le intuizioni sulla Bacheca. Lo spazio libero permette di fare brainstorming senza formattare in modo rigido, il che è ideale per i team che preferiscono uno stile di discussione più organico.

Con note adesive digitali, strumenti di disegno e aggiornamenti in tempo reale, questo modello incoraggia un'esperienza di revisione dinamica e collaborativa.

Il layout visivo incoraggia i membri del team a partecipare attivamente, rendendo il modello particolarmente vantaggioso per i team in distribuzione a cui manca l'energia delle riunioni di persona.

Ideale per: I team di Sprints che vogliono rendere le loro revisioni di sprint più coinvolgenti e collaborative.

9. Modello di Sprint Review by Mural Modello per la revisione dello sprint di Mural è uno strumento visivamente accattivante e interattivo per facilitare efficaci sessioni di revisione degli sprint

via Murale Fornendo un quadro strutturato per discutere i lavori completati, raccogliere feedback e identificare le aree di miglioramento, questo modello aiuta i team a mantenere la concentrazione e la responsabilità.

Ecco alcuni vantaggi di questo modello:

Organizzazione visiva: Sezioni cancellate per il lavoro completato, il feedback e gli elementi d'azione

Sezioni cancellate per il lavoro completato, il feedback e gli elementi d'azione Collaborazione in tempo reale: Permette ai team remoti di contribuire e collaborare senza problemi

Permette ai team remoti di contribuire e collaborare senza problemi Priorità dei feedback: I team si concentrano sulle informazioni di maggiore impatto

I team si concentrano sulle informazioni di maggiore impatto Esperienza interattiva: Coinvolge i membri del team e incoraggia una comunicazione aperta

Ideale per: Teams remoti, in quanto offre un modo dinamico e coinvolgente per condurre revisioni di sprint virtuali.

10. Modello di diagramma di flusso per la revisione degli incrementi di prodotto e degli sprint di SlidesTeam

Il Modello di diagramma di flusso per la revisione degli incrementi di prodotto e degli sprint del team Slides è una scelta pratica per i team che cercano una panoramica di alto livello per le presentazioni. Esso rappresenta visivamente il processo Scrum per le revisioni di sprint e gli incrementi di prodotto.

via SlidesTeam Il suo layout strutturato suddivide le relazioni tra ogni passaggio dello sprint, dando ai team e agli stakeholder una chiara visualizzazione di come gli incrementi del prodotto vengono raggiunti nel tempo.

Il formato del diagramma di flusso è particolarmente utile per l'onboarding dei nuovi membri del team o per spiegare il processo di revisione degli sprint agli stakeholder che non hanno familiarità con Agile.

Il suo design pronto per la presentazione ne facilita l'utilizzo in Cerimonie agili e riunioni, fornendo un modo conciso e visivo per dimostrare il flusso di lavoro.

ideale per: I team Scrum che vogliono rappresentare visivamente il processo di revisione degli sprint

11. Modello di riunione di revisione dello sprint per intervallo

Il Modello di riunione per la revisione dello sprint per intervallo è una risorsa pratica che migliora significativamente l'efficacia delle sprint review. **Il suo format ben organizzato affronta direttamente le comuni insidie che i team devono affrontare durante queste riunioni

via Intervallo Questo modello assicura che tutti gli aspetti critici dello sprint siano coperti, guidando i team attraverso punti chiave di discussione, come la revisione delle storie utente completate, la raccolta di feedback e l'identificazione delle aree di miglioramento.

Questo modello fornisce anche:

Sezioni cancellate che aiutano a mantenere l'attenzione e a evitare conversazioni fuori tema

Uno spazio dedicato alla registrazione dei feedback e degli elementi d'azione assicura che le intuizioni preziose vengano catturate e messe in pratica

Una documentazione chiara dei feedback e degli elementi d'azione aiuta i team a rimanere in carreggiata e a ottenere risultati

Questo modello consente ai team Agile di snellire il processo di revisione degli sprint, migliorare la comunicazione e, in ultima analisi, fornire prodotti di qualità superiore.

ideale per: Un team Scrum che vuole promuovere una cultura di comunicazione aperta e di responsabilità.

Ridefinizione delle revisioni Sprint per un maggiore impatto con ClickUp

Nello sviluppo Agile, la tradizionale sprint review spesso non riesce a raggiungere il suo pieno potenziale. Sfruttando la potenza di questi 11 modelli gratuiti di sprint review, i team possono elevare le loro pratiche Agile e ottenere miglioramenti significativi.

Questi modelli sono più che semplici strumenti: catalizzano conversazioni significative e riflessioni approfondite. Andando oltre le metriche superficiali, i team possono approfondire l'impatto del loro lavoro, identificando lezioni preziose e opportunità di crescita.

Con i modelli e il software Agile di ClickUp, potete far sì che ogni revisione di sprint diventi un passaggio verso il miglioramento continuo e l'innovazione del vostro lavoro. Iscrivetevi a ClickUp oggi stesso!