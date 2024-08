5 valori di Scrum per elevare le vostre pratiche agili

Commit. Concentrazione. Apertura. Rispetto. Coraggio. Non sono solo parole d'ordine: insieme permettono ai team di lavorare bene per il successo dei progetti. Sono anche i valori chiave di Scrum.

Scrum, che oggi è un metodo immensamente popolare agile per il project management la metodologia agile ha origine in un articolo del 1986 scritto da Hirotaka Takeuchi e Ikujiro Nonaka per la Harvard Business Review. Questo documento fondamentale, The New Product Development Game, ha cambiato per sempre il modo in cui i team agili realizzano esiti positivi dei progetti.

I cinque valori di Scrum formano il nucleo di un lavoro di squadra ottimizzato e sostengono il framework Scrum. Vediamo di analizzarli.

Cosa sono i valori di Scrum? Valori di Scrum sono i principi fondamentali che guidano i comportamenti e le interazioni dei team Scrum. Consentono ai team di creare fiducia, collaborare efficacemente, concentrarsi sulla fornitura di valore e migliorare costantemente. Commitment, Focus, Openness, Respect e Courage sono i valori fondamentali che definiscono Scrum.

Questi valori valori agili sottolineano la flessibilità, la rapidità di adattamento e la stretta collaborazione.

Esistono molti altri valori Termini di Scrum , ma questi cinque valori fondamentali aiutano a rimanere produttivi, rendendo lo sviluppo del software un lavoro richiesto dal team efficiente e produttivo!

Definizione dei cinque valori di Scrum

Creare un pacchetto completo Flussi di lavoro Scrum in ClickUp Affinché un progetto abbia successo, i Teams devono spiegare chiaramente ai loro team l'importanza dei cinque valori. Anche i team devono accettare di seguire questi cinque valori.

Impegno

Commitment significa assumersi la piena responsabilità dei progetti in corso. Implica che i membri del team siano padroni del loro lavoro e si sentano personalmente responsabili del raggiungimento dei risultati. Ciò include anche il follow-up degli impegni assunti in passato.

In parole povere, Commitment significa definire un risultato e rispettarlo fino al completamento del progetto. Un esempio di Commitment potrebbe essere la decisione di un team di lanciare una specifica funzionalità/funzione di un prodotto durante uno sprint.

Concentrazione

Concentrarsi significa visualizzare con chiarezza e concentrarsi solo su ciò che conta davvero. Significa lavorare solo sugli elementi essenziali ed evitare distrazioni da attività non cruciali per gli obiettivi.

Per istanza, consideriamo un team Scrum che collabora a un progetto per la progettazione di una nuova app iOS per un'azienda. Il loro obiettivo è creare rapidamente l'app per iOS con bug e revisioni minime (e non creare un'app per Android, Windows o Mac oltre alla versione per iOS).

Apertura

L'apertura implica la disponibilità a condividere le proprie conoscenze e i propri lavori richiesti, ad ascoltare le idee degli altri e ad accettare i feedback. Significa anche condividere prontamente con i team i piani generali dell'organizzazione.

L'apertura consiste nello scambiare liberamente informazioni tra i dipendenti, facilitando il lavoro e la comunicazione di tutti. In una configurazione Scrum, i team condividono le proprie conoscenze ed esperienze con gli altri membri dell'organizzazione, migliorando così le prestazioni lavorative complessive.

Rispetto

Il rispetto implica l'apprezzamento di prospettive diverse, l'ascolto delle idee altrui e il supporto quando necessario. Significa trattare i membri del team con cortesia e onestà e riconoscere il tempo che dedicano all'esito positivo dell'organizzazione.

Per istanza, durante la discussione di un progetto, il titolare di un prodotto dimostra rispetto ascoltando attentamente le idee del suo team e dando valore ai loro contributi prima di prendere decisioni.

Coraggio

Il coraggio si traduce nella fiducia nell'assunzione di rischi e nell'incoraggiamento di un ambiente in cui i dipendenti sono aperti a imparare dagli errori e a sviluppare nuove competenze. Nelle organizzazioni, i team Scrum migliorano imparando collettivamente dai propri errori nel corso del tempo.

Per esempio, se un team corre un rischio provando una nuova tecnica di progettazione di un sito web, può condividere questa conoscenza con altri team. In questo modo, i team possono migliorare le reciproche conoscenze e competenze.

Differenza tra valori e principi di Scrum

I valori di Scrum sono le convinzioni fondamentali che formano la mentalità e il comportamento dei team Team Scrum nel project management Agile.

D'altra parte, i principi di Scrum sono le linee guida e le regole pratiche delineate in documenti come la Guida di Scrum, che aiutano ogni membro del team ad applicare questi valori in modo strutturato.

Mentre i valori rappresentano le convinzioni fondamentali, i principi forniscono un quadro strutturale.

All'interno di Scrum, si hanno la pianificazione degli sprint (cicli di lavoro brevi) e cerimonie (riunioni per mantenere tutti sulla stessa pagina). Gli sprint e le cerimonie traducono queste convinzioni in azioni tangibili all'interno del framework Scrum.

I valori e i principi di Scrum costituiscono la base essenziale per un lavoro di squadra efficace e per un esito positivo Scrum project management .

Analizziamo ulteriormente le differenze tra i due.

Aspetto Valori di Scrum Principi di Scrum Definizione Credenze fondamentali che guidano l'intero team Scrum Linee guida pratiche per un project management strutturato Elementi chiave Commitment, Focus, Openness, Respect, Courage Piano di sprint, cerimonie e ruoli delineati nella Scrum Guide Ruolo Forma il comportamento e la collaborazione Fornisce un approccio sistematico al project management Applicazione Influenzare le interazioni e la mentalità del team Guidare l'implementazione di Scrum nelle attività quotidiane Costruisce la fiducia, la titolarità e l'adattabilità Consente un approccio agile e sistematico al project management

Tabella comparativa che evidenzia le differenze tra i valori e i principi di Scrum

Il ruolo dei valori di Scrum nella vita lavorativa di tutti i giorni

Il ruolo dei valori di Scrum nella vita lavorativa di tutti i giorni è simile a una bussola che guida gli individui e i team attraverso le complessità delle loro attività quotidiane e mantiene intatto il team.

I valori - Commitment, Focus, Openness, Respect e Courage - fungono da guardrail fondamentali che formano il modo in cui le persone collaborano e affrontano le sfide.

Vediamo come ciascuno di essi può essere utilizzato nella vita lavorativa di tutti i giorni.

$$$a Ruolo del "Commitment" in un ambiente professionale

I progetti Scrum prevedono un approccio dedicato e costante al raggiungimento degli obiettivi.

Iniziate con il definire chiaramente gli oggetti del progetto e l'impostazione di sequenze realistiche. Date la priorità alle attività per allinearle all'obiettivo dello sprint e assicurate un lavoro mirato su ogni aspetto.

Comunicare e rafforzare il Commitment all'interno del team Scrum, incoraggiando una condivisione della dedizione all'esito positivo del progetto. Valutare regolarmente lo stato di avanzamento, apportare le modifiche necessarie e sostenere la responsabilità per la riunione degli impegni.

Inculcando il Commitment come principio guida, i team di scrum possono affrontare le sfide con resilienza e raggiungere esiti positivi del progetto.

$$$a Ruolo di "Focus" in un ambiente professionale

Per implementare la focalizzazione nella vita lavorativa quotidiana, è necessario dare priorità alle attività, impostare obiettivi di sprint chiari e assegnare blocchi di tempo specifici per il lavoro mirato. Stabilire un'area di lavoro organizzata, utilizzare strumenti di produttività e gestire la comunicazione in modo efficace.

Evitate il multitasking, fate pause regolari ed eliminate le riunioni non necessarie. Questo approccio deliberato coltiva un ambiente che favorisce la concentrazione, la produttività e l'esito positivo dell'esecuzione del progetto.

$$$a Ruolo del "rispetto" in un ambiente professionale

L'implementazione del rispetto come valore di Scrum nella vostra vita professionale all'interno di qualsiasi progetto implica la promozione di una cultura del lavoro collaborativa e positiva.

Trattate i vostri colleghi con rispetto, valorizzate le prospettive altrui e incoraggiate una comunicazione aperta per condividere idee e feedback con rispetto.

Abbracciate un approccio orientato al team che riconosca le capacità degli altri e apprezzi le competenze di ciascun membro.

Mantenendo un tono rispettoso in tutte le interazioni, i professionisti contribuiscono a creare un ambiente positivo che valorizza i punti di forza individuali. L'integrazione del Rispetto come valore di Scrum consente di coltivare un ambiente di lavoro in cui la comprensione reciproca e la cooperazione prosperano, con un impatto positivo sull'esito complessivo del progetto.

$$$a Ruolo dell'"apertura" in un ambiente professionale

Facilitare l'apertura come valore di Scrum significa alimentare una cultura di sicurezza psicologica all'interno dell'organizzazione. Potete abbracciare la trasparenza e la comunicazione aperta incoraggiando i membri del team Scrum a esprimere liberamente le loro idee e i loro feedback, senza temere contraccolpi.

Stabilite canali di dialogo aperto per affrontare in modo trasparente preoccupazioni e sfide. Sviluppate una mentalità che valorizzi l'onestà e la comunicazione diretta, creando un'atmosfera in cui tutti si sentano a proprio agio nella condivisione delle proprie prospettive.

Inculcare l'apertura migliora la collaborazione e costruisce la fiducia tra i membri del team Scrum. Inoltre, aiuta gli Scrum Master a guidare i progetti in modo chiaro, risultando in una dinamica di team positiva.

$$$a Ruolo del "coraggio" in un ambiente professionale

Il coraggio è un altro valore chiave di Scrum che può aiutare i progetti a raggiungere l'apice della qualità. Il coraggio in un ambiente professionale riguarda la capacità di affrontare le sfide con coraggio e di affrontare i problemi in modo trasparente.

Motivate i membri del team a parlare, condividere le proprie opinioni ed esprimere le proprie preoccupazioni senza timore di ritorsioni. Ciò contribuirà a creare una cultura che valorizza le idee innovative e accoglie le critiche costruttive.

In un ambiente coraggioso, gli individui sono più propensi a correre rischi, ad adattarsi ai cambiamenti e a contribuire al miglioramento continuo. Instillando il coraggio come principio guida, è possibile incrementare la qualità, la creatività e l'obbligo collettivo all'esito positivo del team.

Come implementare i 5 valori fondamentali di Scrum

Mettere in pratica i cinque valori fondamentali di Scrum può sembrare difficile, ma da fare con i giusti accorgimenti Strumenti Scrum e strategia. Strumenti come ClickUp possono facilitare l'implementazione di questi cinque valori di Scrum nei vostri progetti in modo rapido. Ecco le principali funzionalità/funzione di ClickUp che potete utilizzare per guidare i vostri progetti Team agile verso l'esito positivo.

La Bacheca di Scrum

Il tabellone di Scrum è uno strumento cruciale per gli Scrum Master e i titolari dei prodotti per l'implementazione dei valori fondamentali di Scrum nello sviluppo dei prodotti o per la realizzazione di un progetto project management . Vista Bacheca di ClickUp fornisce una panoramica completa delle schede di flusso di lavoro dello sprint a tutto il team, garantendo una completa trasparenza sullo stato del progetto. È possibile utilizzarlo per analizzare più eventi Scrum in un'unica dashboard.

Questa apertura permette a tutto il team di vedere lo stato delle attività, le dipendenze, i blocchi e altro ancora in tempo reale, creando un'unica fonte di verità. Inoltre, rafforza il commit del team nel raggiungimento degli obiettivi dello sprint. Inoltre, la possibilità di aggiornare facilmente lo stato delle attività al volo consente ai membri del team di mantenere una chiara concentrazione sul completamento delle attività. La Scrum board è essenziale per mantenere il team concentrato sugli obiettivi dello sprint e impegnato a consegnare il lavoro come da piano.

Utilizzate il tabellone Scrum personalizzabile di ClickUp per avere una panoramica dello stato del progetto a colpo d'occhio

Stati personalizzati Stati personalizzati di ClickUp forniscono un approccio personalizzato alla gestione delle attività, consentendo ai team di definire e monitorare fasi specifiche delle attività. Questo facilita la gestione di Scrum.

Gli stati aiutano a mantenere la concentrazione, visualizzando chiaramente la posizione di ciascuna attività nel flusso di lavoro. Ad esempio, il passaggio di un'attività a "In corso" indica l'impegno del team a lavorarci attivamente.

Ottenete chiarezza sulle fasi delle attività e aumentate la concentrazione dei team Scrum con gli stati personalizzati di ClickUp

Priorità Le priorità di ClickUp e

Bacheche Kanban offrono un sistema flessibile per la definizione delle priorità delle attività, allineandosi ai valori di Scrum di Commitment e Focus.

I Teams e i titolari dei prodotti possono designare le attività come Urgenti, Alte, Normali o Basse, facilitando l'impegno ad affrontare per primi gli elementi ad alta priorità e creando un senso di titolarità all'interno del team.

La visibilità delle priorità sulla lavagna Kanban rafforza questa attenzione ogni giorno. L'apertura e il coraggio sono necessari al team per stabilire in modo efficace i criteri di priorità e per avere conversazioni sul carico di lavoro.

Promuovete il commit del team con la priorità flessibile delle attività di ClickUp

Durata stimata Stime di durata stimata di ClickApp permettono ai Teams di impegnarsi coraggiosamente per raggiungere obiettivi raggiungibili nel rispetto delle dinamiche del team.

Incoraggia i team a confrontarsi con le realtà di vincoli di tempo in modo trasparente e mantiene il piano del progetto Scrum sul binario giusto.

Utilizzate le stime dei tempi in ClickUp per dare ai team una durata stimata delle attività e un processo decisionale coraggioso

ClickUp consente ai Teams di Scrum e ai titolari dei prodotti di radicare in ogni membro del team Scrum il commitment, la concentrazione e l'apertura. In questo modo i progetti vengono portati a termine con successo.

Massimizzare i risultati di Scrum con ClickUp

I valori di Scrum sono la forza trainante di un project management di successo e favoriscono l'impegno, la concentrazione, l'apertura, il rispetto e il coraggio all'interno dei team.

ClickUp, come versatile strumento di gestione dei progetti, è in grado di piattaforma per il project management del team fornisce ai team le capacità per realizzare pienamente questi valori nel loro lavoro.

Sfruttando le funzionalità/funzione di ClickUp è possibile attivare i valori di Scrum, invece di lasciarli diventare semplici idee teoriche. Una volta fatto ciò, le cose andranno al loro posto e il team inizierà a funzionare in modo ottimale. Potrete usufruire di una grande collaborazione, di conversazioni produttive e di una tendenza naturale al miglioramento continuo.

Siete pronti a creare uno slancio inarrestabile?

FAQ comuni

1. Da fare: come si relazionano i valori di Scrum con i principi di Scrum?

I principi di Scrum sono le linee guida e le best practice che guidano l'applicazione del framework Scrum in qualsiasi progetto, come lo sviluppo di un software o il lancio di un'app.

Questi principi aiutano i team a implementare la metodologia Scrum in modo efficace, facilitando la collaborazione, l'adattabilità e lo stato iterativo.

Ecco una spiegazione dei sei principi di Scrum, insieme ad esempi di come si allineano ai valori di Scrum:

1. Controllo empirico del processo

**Le decisioni si basano sullo stato e sulle prove del mondo reale, non solo sulla teoria o sulle ipotesi. Trasparenza, ispezione e adattamento sono elementi chiave

**Allineamento con l'apertura: i team condividono apertamente dati e stati, incoraggiando il feedback e l'adattamento

**Allineamento con il coraggio: i team accolgono l'incertezza dei processi empirici e si adattano con coraggio in base ai feedback

2. Auto-organizzazione

**Significato: i team gestiscono il proprio lavoro, prendendo decisioni in modo autonomo all'interno del framework Scrum

**Allineamento con l'impegno: i team dotati di potere si assumono la titolarità e si impegnano più a fondo nei loro obiettivi

**Allineamento con il rispetto: la fiducia e il rispetto delle competenze individuali guidano l'auto-organizzazione

3. Collaborazione

Significato: Le parti interessate, gli sviluppatori e i clienti lavorano a stretto contatto durante l'intero processo

Le parti interessate, gli sviluppatori e i clienti lavorano a stretto contatto durante l'intero processo Allineamento con il rispetto: Si dà valore alle diverse prospettive, consentendo una collaborazione costruttiva

Si dà valore alle diverse prospettive, consentendo una collaborazione costruttiva Allineamento con l'apertura: La trasparenza e la comunicazione aperta consentono un coordinamento efficace

4. Priorità basata sui valori

Significato: Le funzionalità/funzione sono prioritizzate in base al valore personalizzato per il cliente

Le funzionalità/funzione sono prioritizzate in base al valore personalizzato per il cliente **Allineamento con l'obiettivo: i team si concentrano sulla consegna dei lavori di maggior valore per primi

**Allineamento con l'impegno: l'allineamento con il valore del cliente aumenta il commit del team

5. Boxing

Significato: Gli eventi e gli sprint di Scrum hanno limiti di tempo fissi per promuovere la concentrazione e l'urgenza

Gli eventi e gli sprint di Scrum hanno limiti di tempo fissi per promuovere la concentrazione e l'urgenza Allineamento con la concentrazione: Il monitoraggio del tempo aiuta i team a evitare le distrazioni e a rimanere in carreggiata

Il monitoraggio del tempo aiuta i team a evitare le distrazioni e a rimanere in carreggiata Allineamento con il rispetto: I limiti di tempo proteggono il tempo e l'energia degli individui

6. Sviluppo iterativo:

**Il mio lavoro è suddiviso in piccoli cicli incrementali (Sprints) per ottenere feedback e miglioramenti continui

Allineamento con il coraggio: I team abbracciano il cambiamento con coraggio e si adattano in base al feedback

I team abbracciano il cambiamento con coraggio e si adattano in base al feedback Allineamento con l'apertura: La trasparenza sullo stato e sulle sfide consente di correggere la rotta

2. In che modo i valori di Scrum migliorano il processo di lavoro?

L'adozione dei valori di Scrum risulta in un ambiente di lavoro che aumenta l'efficienza, la trasparenza e l'adattabilità. Con un'attenzione mirata alle attività, un backlog con priorità e obiettivi di sprint chiari, i team diventano più produttivi.

L'apertura si ottiene attraverso una comunicazione trasparente, discussioni oneste e una cultura del feedback

si ottiene attraverso una comunicazione trasparente, discussioni oneste e una cultura del feedback il coraggio autorizza i team ad assumersi rischi, a sfidare le ipotesi e a parlare apertamente, incoraggiando l'innovazione

autorizza i team ad assumersi rischi, a sfidare le ipotesi e a parlare apertamente, incoraggiando l'innovazione Impegno comporta la condivisione della titolarità, la riunione degli obiettivi e l'adattabilità a circostanze mutevoli

comporta la condivisione della titolarità, la riunione degli obiettivi e l'adattabilità a circostanze mutevoli Rispetto forma una cultura che valorizza i contributi individuali, l'ascolto attivo e l'accoglienza di idee diverse

Tutto ciò risulta in una maggiore collaborazione, in una migliore comunicazione, in una maggiore adattabilità, in un'elevata qualità e in un'accelerazione delle consegne. Abbracciando con convinzione questi valori, i team Scrum sviluppano un ambiente di lavoro che stimola l'innovazione, l'efficienza e un profondo senso di titolarità, che alla fine porta a prodotti di qualità superiore, clienti soddisfatti e team altamente impegnati.

3. In che modo strumenti come ClickUp possono migliorare l'adesione del mio team ai valori di Scrum?

ClickUp migliora l'adesione ai valori di Scrum fornendo una piattaforma versatile che si allinea ai principi chiave di Commitment, Focus, Openness, Respect e Courage.

Attraverso l'uso di La Bacheca di ClickUp e funzionalità/funzioni come stati personalizzati, priorità e stime di durata, i Teams e i titolari dei prodotti possono instillare questi valori nei loro team di progetto.

Le funzioni della Scrum board supportano l'Impegno offrendo una chiara visualizzazione dello stato di avanzamento delle attività, mentre gli stati personalizzati garantiscono un lavoro concentrato e dedicato. Le priorità si allineano al valore Commitment, favorendo il senso di titolarità dei membri del team. Le stime di durata stimate in ClickUp incoraggiano un processo decisionale coraggioso, riconoscendo in modo trasparente i vincoli di tempo realistici, allineandosi al valore del Coraggio.