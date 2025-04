Migliori opzioni di modelli di Bacheca Excel per un migliore project management

**Da fare?

Secondo l'Associazione Psicologica Americana, quasi 79% dei dipendenti riferisce di aver sperimentato lo stress da lavoro nel proprio ruolo attuale.

Lo stress e il burnout legati al lavoro derivano spesso da carichi di lavoro pesanti, ruoli poco chiari e scarso equilibrio tra vita privata e lavoro. Una comunicazione cancellata e flussi di lavoro definiti possono aiutare a prevenire questi problemi.

È qui che entrano in gioco le Bacheche! ✅

Le lavagne Kanban utilizzano colonne per rappresentare fasi del flusso di lavoro come:

Da fare: attività che devono ancora essere avviate

In corso: Attività in corso

Da fare: Attività completate

Le schede sulla lavagna rappresentano singole attività o elementi. Man mano che il lavoro procede, le schede vengono spostate sulle colonne per riflettere il loro stato attuale. Utilizzo delle Bacheche Kanban trasforma l'organizzazione e la visualizzazione del lavoro, rendendo il monitoraggio dei progetti più intuitivo ed efficiente. In questo articolo presenteremo dei modelli di Bacheca Kanban in Excel che vi aiuteranno a incrementare la collaborazione, a snellire i progetti e a migliorare la produttività ✨

**Cosa rende un buon modello di Bacheca Kanban?

**Il sistema di Bacheca e schede Kanban per il project management è stato sviluppato per la prima volta alla fine degli anni '40 da un ingegnere industriale della Toyota, Taiichi Ohno.

Da quando è stato creato un sistema di Bacheca Kanban in Excel un buon modello di bacheca Kanban dovrebbe idealmente concentrarsi su aspetti chiave quali:

Semplicità: Selezionare un modello semplice e intuitivo, che consenta di adattarlo alle esigenze specifiche del team e di gestire le risorse in modo efficiente

Selezionare un modello semplice e intuitivo, che consenta di adattarlo alle esigenze specifiche del team e di gestire le risorse in modo efficiente Adattabilità: Scegliere un modello che sia semplice e intuitivoModello di Bacheca Kanban che abbia indicatori come le priorità codificate per colore, un campo per il titolare dell'attività e una colonna per l'aggiornamento dello stato per rendere più facile visualizzare lo stato del progetto

Scegliere un modello che sia semplice e intuitivoModello di Bacheca Kanban che abbia indicatori come le priorità codificate per colore, un campo per il titolare dell'attività e una colonna per l'aggiornamento dello stato per rendere più facile visualizzare lo stato del progetto Chiarezza visiva : Scegliete schede Kanban che rappresentino il vostro flusso di lavoro utilizzando colonne che riflettano le diverse fasi di un progetto, da "Da fare" a "Terminato"

: Scegliete schede Kanban che rappresentino il vostro flusso di lavoro utilizzando colonne che riflettano le diverse fasi di un progetto, da "Da fare" a "Terminato" **Scegliete un modello di lavagna Kanban che sia facile da capire e da usare, assicurandovi di definire le singole attività in base a diversi parametri. Dovreste anche essere in grado di gestire le attività e spostare le schede Kanban da una fase all'altra con facilità

Top 5 Modelli Excel di Bacheca Kanban

Abbiamo stilato un elenco dei migliori modelli di Bacheca Excel per aiutarvi a visualizzare il vostro flusso di lavoro, a monitorare le fasi del progetto e a rimanere organizzati.

Che si tratti di supervisionare lo sviluppo di un software, di coordinare un team o di gestire i propri impegni personali, questi modelli offrono la personalizzazione necessaria per adattarsi alle vostre esigenze. 🤩

Analizziamo ogni modello Kanban per aiutarvi a trovare l'opzione perfetta per il vostro progetto.

1. Modello di Bacheca Kanban in Excel di ProjectManager

via ProjectManager Il modello Excel Kanban Bacheca di ProjectManager si distingue per il suo design pulito e intuitivo, che rende facile il monitoraggio delle attività nelle varie fasi del flusso di lavoro. Questo modello gratis offre colonne completamente personalizzabili, in modo da poterlo adattare ai vostri processi unici e gestire le attività con facilità.

Ciò che lo contraddistingue è la funzionalità/funzione di reportistica integrata. Queste consentono di generare reportistica dettagliata sullo stato di avanzamento, tenendo informati gli stakeholder sulle sequenze del progetto e fornendo al contempo preziose informazioni per ottimizzare i flussi di lavoro. È uno strumento potente per rimanere organizzati e migliorare l'efficienza, il tutto senza lasciare Excel.

Perché vi piacerà:

Fate chiarezza sui progetti monitorando lo stato di avanzamento delle attività in ogni fase con schede Kanban con codice colore

Accesso a molteplici visualizzazioni del progetto e a flussi di lavoro automatizzati per migliorare il flusso di lavoro del team

Aggiungete o rimuovete colonne Kanban predefinite per categorizzare le attività e iniziare a monitorare lo stato del progetto

Ideale per:

Questo modello è adatto ai project manager, ai team leader o a chiunque voglia gestire progetti semplici con uno strumento visivo

2. Modello di Bacheca CFD in Excel di Agile-Mercurial

via Agile-Mercuriale Il modello Excel CFD Kanban Bacheca di Agile-Mercurial adotta un approccio unico al Kanban board. Integra il potente diagramma di flusso cumulativo (CFD) nella struttura per il monitoraggio del tempo dello stato del progetto.

L'integrazione dei CFD nell'analisi del progetto consente di osservare schemi e tendenze, aiutando i team a capire cosa non funziona e a mantenere uno stato costante. La parte migliore del modello CFD è la sua facile integrazione nel framework di Excel.

Perché vi piacerà:

Regolate le colonne e aggiungete nuove righe al foglio dati in pochi semplici passaggi, per ottenere i dati giusti per la vostra visualizzazione CFD

Tracciate lo stato di avanzamento con i diagrammi di flusso cumulativi per un'analisi approfondita dei dati

Utilizzare la metodologia Kanban con l'analisi dei progetti per comprendere le fasi del flusso di lavoro e individuare le aree in cui le attività si bloccano e rallentano lo stato

Ideale per:

Questo modello è perfetto per i team Agile, gli scrum master, gli sviluppatori di software e i manager che desiderano approfondimenti sulle dinamiche del flusso di lavoro

3. Modello di Bacheca Kanban di You Exec

via {\an8}Esegui.. Il Modello di Bacheca Kanban di Vertex42 offre un approccio semplificato e facile da usare al monitoraggio dei progetti. Questo modello è ideale per chi è alle prime armi con Kanban, in quanto fornisce un layout pulito e intuitivo per qualsiasi utente ed è disponibile sia per Fogli Google che per Microsoft Excel.

Questo modello presenta colonne pre-etichettate e schede con codice colore, consentendo di aggiungere facilmente Schede Kanban assegnare date di scadenza, aggiornare i livelli di priorità e personalizzare le colonne in base alle fasi del flusso di lavoro.

Perché vi piacerà:

Ottenete una panoramica più dettagliata dei requisiti di ogni attività con sezioni aggiuntive per le descrizioni delle attività e le scadenze

Prevenire le distrazioni dovute agli elementi in sospeso e concentrarsi sulle attività a più alta priorità con l'opzione "Nascondere le righe"

Ottenere un dashboard dettagliato per monitorare lo stato delle attività e identificare potenziali blocchi utilizzando il sistema Kanban minimalista

Ideale per:

Questo modello è ideale per piccoli team, freelance e chiunque voglia gestire le attività con un approccio senza fronzoli

5. Modello di tracciatore di attività per la Bacheca di Excel di Indzara

via Indzara Il modello Kanban Bacheca Task Tracker di Indzara è fatto su misura per monitorare le attività con informazioni più dettagliate. I campi dettagliati della Bacheca Kanban per il project management, come la priorità delle attività, l'assegnatario e la percentuale di completamento, la rendono ideale per monitorare in modo approfondito lo stato del progetto.

Un altro punto di forza di questo modello è la funzionalità "dipendenza dalle attività", che consente ai membri del team di identificare le attività interconnesse, riducendo al minimo le interruzioni del flusso di lavoro. Con questo strumento, i manager tengono traccia dello stato delle attività e si assicurano che vengano completate nell'ordine corretto, rispettando le tempistiche del progetto.

Perché vi piacerà:

Individuate attività specifiche e monitorate lo stato di avanzamento grazie ai filtri e alle opzioni di ricerca integrati

Utilizzate i flag di avviso per indicare le date di scadenza che si avvicinano rapidamente e le attività scadute

Andate oltre le nozioni di base con una soluzione di inserimento dati completamente automatizzata all'interno di Excel

Ideale per:

Questo modello di lavagna Kanban in Excel è ideale per individui e team che hanno bisogno di lavagne Kanban dettagliate e organizzate per gestire le loro attività

Limiti dell'utilizzo di Excel per le Bacheche

Sebbene i modelli di bacheca Kanban in Excel siano una soluzione pratica e conveniente, ci sono alcuni limiti da tenere presenti:

Funzioni di visualizzazione limitate: Microsoft Excel è idealmente uno strumento di foglio di calcolo con una rappresentazione visiva limitata per attività e progetti. Sebbene un modello base di lavagna Kanban sia personalizzabile, non sempre fornisce lo stesso livello di chiarezza visiva o di personalizzazione degli strumenti Kanban specializzati

Microsoft Excel è idealmente uno strumento di foglio di calcolo con una rappresentazione visiva limitata per attività e progetti. Sebbene un modello base di lavagna Kanban sia personalizzabile, non sempre fornisce lo stesso livello di chiarezza visiva o di personalizzazione degli strumenti Kanban specializzati **Excel ha bisogno di funzionalità/funzione come la gestione delle attività tramite drag-and-drop, notifiche e integrazioni con altri strumenti (come piattaforme di monitoraggio del tempo o di comunicazione), che sono disponibili in diversi strumenti di project management

Nessuna collaborazione in tempo reale e flussi di lavoro automatizzati: In un foglio Excel, le collaborazioni in tempo reale sono impossibili: dovrete aggiornare manualmente i contenuti del foglio di lavoro principale, con conseguenti problemi di controllo delle versioni e ritardi negli aggiornamenti dei dati. Sebbene Fogli Google lo permetta, diventa un problema quando sono coinvolti più membri del team in diversi dipartimenti

Per ovviare a questi limiti, molti team si rivolgono a soluzioni dedicate strumenti di piano dedicati al progetto che offrono un ambiente più ottimizzato e ricco di funzionalità per gestire in modo efficiente attività e progetti.

Modelli alternativi di Bacheca Kanban

Se siete alla ricerca di un modo più dinamico e potente per gestire le attività, molti modelli di lavagna Kanban Software per Bacheca Kanban alternative ai fogli Excel, offrono funzionalità/funzione avanzate e maggiore flessibilità. ClickUp è uno di questi strumenti di project management. Offre un intervallo di modelli gratuiti di lavagna Kanban progettati per semplificare la gestione del flusso di lavoro, migliorare la collaborazione del team e monitorare facilmente le sequenze di progetto. Questi modelli sono preconfigurati per diversi casi d'uso, il che li rende una scelta fantastica per vari settori e team di dimensioni diverse.

💡 Pro Tip: Quando i team crescono e le attività diventano più complesse, mantenere chiarezza e organizzazione diventa una sfida. Con ClickUp vista Bacheca per visualizzare il flusso di lavoro su team distribuiti, ottimizzare lo stato di avanzamento di ogni attività e migliorare la collaborazione.

Ecco alcuni validi motivi per farlo:

Personalizzare il flusso di lavoro del foglio Kanban con colonne flessibili personalizzate in base alle fasi del progetto

Trascinare e rilasciare le attività senza sforzo per aggiornare gli stati e dare priorità ai lavori con facilità 🖱️

Automazioni di attività ripetitive con l'assistenza dell'IA di ClickUp Brain per risparmiare tempo e ridurre il lavoro richiesto 🤖

Monitoraggio dello stato in tempo reale con indicatori visivi e analisi complete

Ecco un elenco curato di modelli di lavagne Kanban di ClickUp:

1. Modello di lavagna Kanban di ClickUp

Il Modello Kanban di ClickUp è un'opzione semplice e facile da usare, perfetta per i principianti. Consente di impostare il flusso di lavoro con colonne personalizzabili, rendendo facile l'organizzazione delle attività dall'inizio alla fine.

Questo modello di foglio di calcolo per lavagna Kanban si concentra sulla semplicità visiva. Vi aiuterà ad aggiungere rapidamente attività, impostare date di scadenza e monitorare lo stato. Che si tratti di attività quotidiane o di progetti più grandi, questo modello permette di fare tutto senza complicare le attività di project management.

Perché vi piacerà:

Gestite progetti complessi con funzionalità avanzate come i tag e le attività secondarie annidate per un controllo e un'efficienza completi

Personalizzate i flussi di lavoro delle attività con stati personalizzati per monitorare con precisione ogni fase dei progetti

Passare senza problemi da una visualizzazione all'altra per adattarsi alle esigenze e ai flussi di lavoro dei progetti

Organizzate le attività utilizzando campi personalizzati e categorie, per ottenere attributi dettagliati e una migliore visualizzazione

Ideale per:

Questo modello è perfetto per individui o piccoli team che hanno bisogno di un flusso di lavoro visivo di base per gestire efficacemente le attività

2. Modello di Bacheca Sprints semplice di ClickUp

Il Modello di Sprints semplice di ClickUp è stato progettato per i team che seguono le metodologie Agile, in particolare per quelli che usano la pianificazione degli sprint per gestire le attività. Se il vostro team pianifica spesso attività di sprint di una o due settimane per i vostri progetti, questo modello fa per voi!

Divide le attività in colonne personalizzabili che si allineano alle diverse fasi dello sprint, rendendo più facile la visualizzazione dello stato e assicurando che tutte le attività siano completate nei tempi previsti.

Perché vi piacerà:

Utilizza colonne preconfigurate per adattarsi ai cicli di sprint Agile, rendendolo ideale per il monitoraggio di progetti che sfruttano il framework Agile

Ottenete una panoramica chiara delle attività di ogni sprint, assicurando che nessuna attività venga trascurata e facilitando la collaborazione del team

Monitoraggio dello stato dello sprint e identificazione dei colli di bottiglia tramite visualizzazioni e dashboard

Utilizzate gli aggiornamenti di stato delle attività integrati con funzionalità di drag-and-drop per spostare rapidamente le attività tra gli sprint

Ideale per:

Questo modello è adatto ai team Agile che necessitano di un modo semplice ed efficiente per gestire e visualizzare le attività di sprint nel formato Kanban

3. Modello di tabella di marcia con visualizzazione a Kanban di ClickUp

Il Modello di roadmap della visualizzazione Kanban di ClickUp offre una vista dettagliata dei progetti, ideale per i project manager che desiderano una visione strategica di ogni attività e elenco di attività nell'organizzazione.

Con le sue colonne Kanban personalizzabili, questo modello consente di organizzare le attività per attività cardine o fasi, aiutandovi a gestire facilmente i progetti. La funzionalità/funzione di roadmap visiva consente ai membri del team di vedere il quadro generale, migliorando il coordinamento e la responsabilità del progetto.

Perché vi piacerà:

Personalizzate le attività con otto diversi tipi di Campi personalizzati di ClickUp -tra cui Area di prodotto, Durata, Team e Descrizione della funzionalità, per un monitoraggio dettagliato e una chiara visualizzazione dello stato di avanzamento

Assegnazione di schede di attività a membri specifici del team per una maggiore responsabilità

Monitorate il progetto in modo efficace utilizzando i campi Stati personalizzati in ClickUp che forniscono una maggiore visibilità sullo stato di ogni attività

Identificare e gestire le dipendenze tra le attività per evitare ritardi e garantire che non venga persa la Sequenza del progetto

Ideale per:

Questo modello è adatto ai project manager che cercano una visualizzazione completa delle sequenze temporali del progetto e dello stato di avanzamento delle attività

➡️ Per saperne di più: Analisi dei flussi di lavoro: 4 passaggi per migliorare i flussi di lavoro del team

4. Modello ClickUp Kanban per lo sviluppo software

Il Modello di ClickUp Kanban per lo sviluppo del software è pensato per i team di sviluppo software. Consente agli sviluppatori di gestire attività come la revisione del codice, il monitoraggio dei bug e le richieste di funzionalità/funzione, il tutto all'interno di un quadro Kanban semplificato.

Il modello semplifica il monitoraggio dei cicli di sviluppo del software e aiuta a garantire la continuità dei progetti. L'integrazione delle attività di sviluppo software con Kanban consente di monitorare facilmente le attività di codifica, gestire gli sprint di sviluppo e risolvere i bug in modo efficiente.

Perché vi piacerà:

Impostare un limite di lavoro in corso (WIP) per evitare colli di bottiglia e garantire che i membri del team non siano sovraccaricati

Semplificare l'accettazione delle richieste con un sistema organizzato che migliora la collaborazione e mantiene tutti sulla stessa pagina

Monitoraggio della durata ciclo con dashboard intuitivi, che forniscono informazioni in tempo reale per monitorare lo stato e ottimizzare il flusso di lavoro

Organizzare le attività in base alle fasi di sviluppo, come il monitoraggio dei bug, la revisione del codice e i test

Ideale per:

Questo modello è destinato ai team di sviluppo software che desiderano organizzare le attività di codifica, gestire gli sprint e monitorare lo stato in stile Kanban

5. Modello di piano di sprint agile ClickUp

Il Modello di piano di sprint agile di ClickUp è stato creato per aiutare i team a gestire gli sprint Agile e garantire che ogni ciclo di sprint sia ben organizzato. Dotato di colonne personalizzabili, il modello consente di visualizzare come le attività si muovono attraverso le diverse fasi degli sprint Agile, comprendendo chiaramente lo stato del progetto.

Lo si può usare per definire gli obiettivi dello sprint, assegnare le attività e monitorare lo stato, fornendo una guida visiva per tutto lo sprint. Per i progetti più complessi, il modello dispone di stati personalizzati per tracciare con precisione lo stato dello sprint.

Perché vi piacerà:

Esaminare le discrepanze tra le ore stimate e quelle effettive durante le Sprint Retrospective per migliorare l'accuratezza dei piani futuri e aumentare le prestazioni del team

Migliorare l'efficienza attraverso l'impostazione di aspettative realistiche, considerando le capacità del team durante la pianificazione dello sprint

Utilizzare campi personalizzati unici per catturare i dettagli vitali delle attività e ottenere approfondimenti sugli sprint

Accesso a visualizzazioni specializzate per monitorare lo stato, ottimizzando la collaborazione e la produttività

Ideale per:

Questo modello è perfetto per project manager, team lead e team Agile che necessitano di una panoramica delle attività cardine del progetto. È ideale anche per i team o per i project manager che gestiscono più progetti in corso o iniziative a lungo termine

➡️ Per saperne di più: Come implementare le strategie di trasformazione agile

6. Modello ClickUp per Da Fare Terminato

La famosa metodologia per la produttività di David Allen ispira il modello Modello ClickUp per Da fare (GTD) . È stato progettato per aiutare i singoli e i team a tenere traccia di tutte le attività, a categorizzarle in modo efficiente e a dare priorità a ciò che deve essere terminato.

Questo modello in stile Kanban suddivide le attività in categorie azionabili, rendendo più facile concentrarsi sugli elementi più urgenti. La categorizzazione delle attività in elementi azionabili e attività secondarie gestibili consente un approccio strutturato e privo di distrazioni alla produttività.

Perché vi piacerà:

Colonne predefinite per la categorizzazione delle attività, come Da fare, In corso, In attesa, Annullate e Completate

Aggiungete specifiche come la categoria dell'attività, il livello di energia richiesto o altri dettagli che lo rendono ideale per l'uso personale

Utilizzate la funzione drag-and-drop per aggiornare facilmente le attività e stabilire le priorità

Ulteriori informazioni suMetodologia GTD con la Guida introduttiva integrata

Ideale per:

Questo modello è perfetto per chiunque voglia migliorare la produttività e ridurre al minimo le distrazioni. È uno strumento prezioso per freelance, imprenditori e chiunque voglia ottenere di più con meno stress

7. Modello per l'inserimento dei clienti ClickUp

Il Modello per l'avvio dei clienti di ClickUp fornisce un flusso di lavoro dettagliato per l'onboarding di nuovi client o clienti. È stato progettato per aiutare i team a garantire che ogni processo di onboarding sia monitorato, documentato e completato in modo efficiente.

Grazie al suo approccio strutturato, questo modello presenta delle funzionalità/funzioni che aiutano a coltivare le relazioni con i clienti fin dal primo giorno. Ogni fase rappresenta una parte chiave del percorso di onboarding, rendendo più facile mantenere lo stato e fornire follow-up tempestivi per un'esperienza di onboarding senza soluzione di continuità.

Perché vi piacerà:

Tenete d'occhio lo stato di avanzamento con colonne di passaggio per il monitoraggio del percorso di onboarding dei clienti

Utilizzare modelli di attività predefiniti per le attività di onboarding più comuni

Ricevere promemoria e notifiche per i follower più tempestivi

Assegnate informazioni e valore a 13 campi personalizzati, tra cui Feedback del cliente, POC e Valore della sottoscrizione

Ideale per:

Questo modello è utile per i team che si occupano dell'esito positivo dei clienti, per i rappresentanti commerciali o per chiunque sia responsabile dell'integrazione di nuovi client nel vostro servizio o prodotto

8. Modello di matrice di selezione delle assunzioni ClickUp

Il Modello di matrice di selezione delle assunzioni ClickUp offre un modo strutturato per monitorare i candidati durante il processo di assunzione. Poiché il processo coinvolge spesso più fasi e soggetti interessati, questo modello è una grande risorsa per i team che cercano una rappresentazione visiva per standardizzarlo e semplificarlo.

Fornisce inoltre una panoramica visiva di ogni fase del ciclo di assunzione, dalla candidatura iniziale alla decisione finale, aiutando i team delle risorse umane a gestire il reclutamento in modo efficiente.

Perché vi piacerà:

Colonne predefinite per ogni fase del processo di reclutamento

Raccogliere e categorizzare in modo efficiente le informazioni del team, con criteri di valutazione per assegnare un punteggio e confrontare i candidati

Sfruttate le funzionalità/funzione di collaborazione per ottenere il contributo del team durante il processo di selezione e identificare i modelli per un miglioramento continuo

Archiviare tutte le informazioni sui candidati in un luogo centralizzato con la visualizzazione del database dei candidati ClickUp all'interno del modello

Ideale per:

Questo modello è adatto ai team HR, ai gestori del team e ai reclutatori che desiderano semplificare il processo di assunzione per prendere decisioni basate sui dati senza pregiudizi

9. Modello di retrospettiva del progetto ClickUp

Mentre la maggior parte dei modelli di lavagna Kanban fornisce un quadro per tracciare e pianificare le attività del progetto, questo modello unico vi aiuta a usare una lavagna Kanban per analizzare le attività completate. Il modello Modello di retrospettiva del progetto ClickUp è stato progettato per i team che seguono le metodologie Agile e Scrum, consentendo di rivedere e riflettere sui progetti completati.

Questo modello in stile Kanban monitora ciò che è andato bene, ciò che non è andato bene e ciò che può essere migliorato per i progetti futuri, rendendolo perfetto per l'analisi retrospettiva. La documentazione sistematica dei feedback incoraggia una cultura di miglioramento continuo e di lavoro di squadra.

Perché vi piacerà:

Utilizzate colonne per classificare i risultati dell'analisi retrospettiva (cosa è andato bene, cosa non è andato bene, lezioni apprese e ulteriori informazioni)

Colonne precostituite per aggiungere e monitorare il feedback del team nel tempo

Accedere a funzionalità/funzione di reportistica per tenere traccia dei problemi e dei miglioramenti ricorrenti

Ottenere informazioni sul miglioramento del monitoraggio retrospettivo dei progetti con automazioni, IA, dipendenze e tag

Ideale per:

Questo modello è ideale per i team Agile e Scrum che vogliono rivedere sistematicamente i risultati del progetto e integrare le lezioni apprese nei progetti futuri

10. Modello di ClickUp per l'assistenza informatica

Il Modello di assistenza informatica ClickUp è stato creato appositamente per i team IT per gestire ticket, incidenti e richieste di assistenza. È una scelta eccellente per semplificare le operazioni IT e gestire le sequenze di progetti di sviluppo software.

I professionisti dell'IT utilizzano una visualizzazione Kanban integrata nel modello per tenere traccia di ogni caso di supporto, dalla segnalazione iniziale alla risoluzione, garantendo una gestione efficiente dei problemi tecnici. Inoltre, il modello si integra con ClickUp dashboard per generare reportistica che consente di comprendere meglio le metriche del supporto clienti.

Perché vi piacerà:

Gestite tutte le richieste di ticket in un'unica dashboard

Colonne integrate e personalizzabili per le diverse fasi di supporto

Organizzate e date priorità ai ticket in base all'urgenza e al tipo per una migliore gestione del supporto

Migliorate i tempi di risposta grazie alle notifiche automatiche per i ticket assegnati

Ideale per:

Come suggerisce il nome, questo modello dovrebbe essere utilizzato dai team del supporto IT che gestiscono problemi multipli e che hanno bisogno di un flusso di lavoro chiaro e organizzato per tracciare e dare priorità alle richieste di supporto in modo efficace

💡 Pro Tip: Non importa se state sviluppando una piccola app o un sistema su larga scala, strumenti per il project management sono essenziali per gestire con sicurezza qualsiasi progetto di sviluppo software. 🛠️

11. Modello di nota spese aziendale ClickUp

Il Modello di rendiconto delle spese aziendali di ClickUp è uno strumento strutturato per il monitoraggio e la gestione delle spese. Utilizza un layout Kanban per spostare i costi attraverso diverse fasi di revisione e approvazione.

Le funzionalità di reportistica consentono di analizzare facilmente le spese, fornendo informazioni sull'utilizzo del budget e aiutando le aziende a prendere decisioni informate.

Come manager, potete usare questo modello per identificare le aree di risparmio e di spesa eccessiva, per ottenere un migliore controllo del flusso di cassa.

Perché vi piacerà:

Colonne predefinite per il monitoraggio degli stati di spesa

Monitoraggio delle spese per varie categorie e tipi per semplificare la voce e la reportistica

Approvare e rifiutare tutte le richieste di spesa al momento giusto con la Vista Bacheca

Individuare le tendenze nelle abitudini di spesa della vostra azienda visualizzando i dati di spesa

Ideale per:

Questo modello è perfetto per i team finanziari o i titolari di aziende che hanno bisogno di un sistema strutturato per gestire e monitorare le spese aziendali durante l'intero processo di approvazione. Ciò consentirà loro di tenere sotto controllo i bilanci e le spese

12. Calendario editoriale del blog ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/blog-editorial-calendar-2-1200.png calendario editoriale del blog https://app.clickup.com/signup?template=t-205492904&department=marketing Scarica questo modello /$$$cta/

State pensando di utilizzare una Bacheca Kanban per tracciare il calendario editoriale del vostro blog?

Il Modello di calendario editoriale del blog ClickUp è perfetto per i team che hanno bisogno di pianificare, monitorare e gestire il processo di creazione dei contenuti. La delineazione dell'intero flusso di lavoro dei contenuti, dall'ideazione alla pubblicazione, su una tavola Kanban assicura la riunione delle scadenze e la pubblicazione costante dei contenuti.

Con la possibilità di integrare le scadenze, assegnare gli autori e gestire le attività direttamente dalla lavagna, questo modello mantiene tutti in carreggiata e organizzati.

Perché vi piacerà:

Tracciate i contenuti dalla generazione dell'idea fino alla pubblicazione con colonne come Redazione e Modifica

Aggiungete e modificate le schede delle attività per ogni articolo con informazioni dettagliate

Brainstorming e collaborazione in tempo reale con i membri del team sulle pubblicazioni del blog

Integrazione con il calendario e con strumenti di pianificazione del blog di terze parti per organizzare facilmente gli aggiornamenti del blog

Ideale per:

Questo modello è adatto a chi si occupa di marketing dei contenuti, ai blogger e a chiunque abbia bisogno di gestire un calendario dei contenuti

Elevare il project management con le Bacheche di ClickUp

Una gestione positiva delle attività è essenziale, sia che si tratti di guidare un team o di organizzare progetti personali. Sebbene un modello gratuito di Bacheca Kanban in Excel possa aiutarvi a iniziare, spesso necessita di maggiore flessibilità e funzionalità/funzione per essere efficiente visual project management .

ClickUp è la piattaforma di produttività all-in-one che offre modelli di Bacheca Kanban di qualità superiore e gratis. ✅

I modelli Kanban gratuiti della piattaforma consentono inoltre di visualizzare facilmente il lavoro, ottimizzare processi complessi, automatizzare attività ripetitive e creare piani attuabili. In questo modo si risparmia tempo e si aumenta la produttività e la comunicazione del team. ⚡

Siete pronti ad elevare il vostro project management e a lasciarvi alle spalle strumenti obsoleti? Iscrivetevi oggi stesso a ClickUp e fai il primo passaggio per sperimentare il vero potenziale delle Bacheche Kanban! 🏆