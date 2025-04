Modelli CRM Fogli Google gratis per migliorare il processo commerciale

Secondo McKinsey, i leader hanno la possibilità di guadagnare un 2-5% di aumento delle vendite commerciali implementando un processo decisionale basato sui dati. ✨

Tuttavia, molte organizzazioni faticano ancora a implementare questo approccio in modo efficace a causa di una gestione inefficiente dei dati. La mancanza di strumenti adeguati per raccogliere, organizzare e analizzare i dati fa sì che i team commerciali perdano opportunità di crescita.

È qui che i modelli CRM di Fogli Google possono fare una differenza significativa.

Questi modelli aiutano le aziende a centralizzare e gestire i dati di vendita in un formato semplice e accessibile, consentendo ai team di monitorare i lead, le interazioni con i clienti e lo stato delle vendite in tempo reale per prendere decisioni basate sui dati.

In questo articolo vi illustreremo alcuni dei migliori modelli gratuiti per le vendite Modelli CRM gratuiti progettati per semplificare il processo di vendita e scalare le operazioni commerciali.

Cosa rende un buon modello CRM Fogli Google?

Un buon modello di Fogli Google CRM aiuta a organizzare e gestire in modo efficiente la pipeline commerciale.

Un modello CRM per Fogli Google dovrebbe essere:

🌟 Facile da navigare: deve fornire una struttura ed etichette chiare, rendendo più facile per il team commerciale il monitoraggio dei dati, anche per coloro che non hanno una conoscenza approfondita dei fogli di calcolo

Adattabile: Deve avere campi personalizzati per adattare le esigenze aziendali e i processi commerciali specifici

📋 Comprensivo: Un modello CRM gratis deve includere campi essenziali come le informazioni di contatto, la fase dell'affare, il settore, i ricavi previsti, le commissioni e così via, per migliorare l'accessibilità dei dati

📊 Intuitivo: Selezionare un modello che offra un dashboard CRM intuitivo o funzionalità di analisi commerciale per un processo decisionale guidato dai dati

🔗 Compatibile: Un modello di foglio di calcolo CRM gratis dovrebbe integrarsi facilmente con il vostro stack tecnologico commerciale, in modo da poter raccogliere e gestire i dati commerciali da più piattaforme

Fogli Google Modelli CRM

Sia che si tratti di monitorare le relazioni con i clienti, di monitorare le vendite o di organizzare i contatti, i modelli di CRM per le vendite di Fogli Google sono un buon punto di partenza per gestire i dati aziendali e migliorare la gestione delle relazioni con i clienti.

Vediamo sei modelli popolari modelli di CRM su foglio di calcolo che potete integrare nel vostro flusso di lavoro.

1. Modello CRM di Salesflare

via Vendite flash Il Modello CRM di Salesflare è uno strumento robusto progettato per fornire alle piccole aziende e alle startup funzionalità CRM essenziali all'interno di Fogli Google. Questo modello fornisce un layout facile da navigare che organizza le interazioni con i clienti, monitora le fasi commerciali e aiuta nella gestione dei lead, tutti aspetti cruciali per aumentare le entrate.

Con sezioni dedicate alle informazioni di contatto, allo stato delle trattative e alle note sulle attività chiave, il modello CRM di Salesflare consente di tenere tutto in un unico posto, riducendo al minimo la necessità di strumenti multipli e sistemi CRM complessi.

Una funzionalità/funzione di questo modello gratis è il sistema intuitivo di monitoraggio della pipeline. Questa funzionalità/funzione categorizza visivamente i lead in base alla fase (ad esempio, contatto iniziale, trattativa, chiuso), consentendo una rapida comprensione della posizione di ciascun lead nell'imbuto commerciale.

Ideale per: Rappresentanti commerciali e specialisti che desiderano acquisire tutte le informazioni sui lead in un unico posto.

2. Mini modello di strumento CRM di HubSpot

via HubSpot Il Mini modello di strumento CRM di HubSpot offre un modo semplice ma strutturato per monitorare le relazioni con i clienti e i dati commerciali. Disponibile sia per Excel che per Fogli Google, guida l'utente nella configurazione con una scheda "Inizia qui" e consente una facile personalizzazione dei menu a discesa per adattarli alle singole fasi commerciali.

Le sezioni chiave sono Organizzazioni, Contatti, Opportunità e Interazioni, dove è possibile registrare e organizzare i dettagli dei client, gli accordi e la cronologia delle comunicazioni. La scheda Dashboard fornisce una vista dettagliata della pipeline commerciale, dei valori delle opportunità aperte e del numero di contatti.

Ideale per: i team commerciali che desiderano visualizzare le tendenze dei clienti.

3. Modello di elenco di contatti di HubSpot

via HubSpot È possibile utilizzare l'opzione Modello di elenco di contatti di HubSpot per gestire i dati di contatto essenziali dei potenziali clienti, come nomi, indirizzi email, numeri di telefono e dati aziendali, per una comunicazione senza interruzioni.

Consente di aggiungere note e categorizzare i contatti in base al loro stato di relazione o alla fase commerciale per segmentare e indirizzare le comunicazioni in modo efficace.

Il modello di Fogli Google consente una rapida voce di dati e facili aggiornamenti, assicurando che tutte le informazioni di contatto rimangano aggiornate e accessibili.

Ideale per: i team del supporto commerciale che devono mantenere i dati di contatto dei potenziali clienti.

4. Modello di dashboard commerciale mensile di HubSpot

via HubSpot Il Modello di dashboard commerciale mensile di HubSpot offre una visualizzazione unificata degli obiettivi e delle prestazioni commerciali mensili. Vi aiuta a monitorare i nuovi account, le versioni di prova e le entrate generate al mese. È possibile utilizzare grafici e diagrammi per analizzare le tendenze commerciali e i modelli nel tempo, consentendo un migliore processo decisionale.

Iniziate con la scheda Istruzioni per imparare a inserire i dati e utilizzate questo modello di Fogli Google per mappare le vostre attività commerciali. Quindi, è possibile inserire gli obiettivi commerciali mensili nella scheda Configurazione e utilizzare le schede Dati-Vendite e Dati-Account per inserire i dati relativi a lead, prove e conversioni.

Ideale per: I responsabili delle vendite possono visualizzare in modo completo le attività commerciali mensili e lo stato degli obiettivi.

➡️ Leggi di più: ClickUp contro HubSpot

5. Modello di foglio elettronico CRM di SalesTable

via Tabella vendite Il Modello di foglio di calcolo CRM di SalesTable è uno strumento personalizzato che consente alle aziende di gestire efficacemente le relazioni con i clienti e le attività commerciali.

Fornisce una panoramica chiara di lead, opportunità e offerte, consentendo di visualizzare l'imbuto commerciale e di identificare potenziali colli di bottiglia. Con campi personalizzabili, calcoli automatizzati e una dashboard visiva, questo modello di foglio di calcolo CRM gratuito aiuta a snellire il processo commerciale, a migliorare l'efficienza e a incrementare le prestazioni delle vendite.

Ideale per: i responsabili commerciali che hanno bisogno di visualizzare l'imbuto commerciale e identificare i blocchi.

6. Modello CRM di Fogli Google per grafici e diagrammi di Tipsographic

via Suggerimento geografico Il Modello CRM di Tipsographic aiuta a visualizzare e analizzare i dati commerciali. Grazie a grafici e diagrammi, è possibile identificare facilmente tendenze, modelli e opportunità commerciali all'interno dei dati del CRM. Questo modello è utile per comprendere le prestazioni commerciali, monitorare le metriche chiave e prendere decisioni basate sui dati.

Ideale per: i responsabili commerciali che desiderano analizzare i dati sulle vendite per prendere decisioni informate.

Limiti dell'utilizzo di Fogli Google/Docs per il CRM

Sebbene Fogli Google offra una piattaforma versatile per la gestione delle relazioni con i clienti, presenta diversi limiti che possono influire sulla sua efficacia come strumento CRM, tra cui:

🚫 Mancanza di funzionalità/funzione avanzate: I modelli di Fogli Google non hanno le funzionalità avanzate dei modelli dedicati Software CRM come i flussi di lavoro automatizzati, il lead scoring intelligente e l'analisi predittiva

✍️ Inserimento manuale dei dati: L'inserimento ripetitivo dei dati in Fogli Google può richiedere molto tempo ed essere soggetto a errori umani, portando a decisioni commerciali imprecise

📈 Scalabilità limitata: Con la crescita dell'azienda, la gestione di un ampio set di dati commerciali in un foglio di calcolo può diventare ingombrante e inefficiente

🛠️ Integrazione complessa: L'integrazione di Fogli Google con altri strumenti e piattaforme può essere impegnativa e può richiedere soluzioni personalizzate

🔒 Preoccupazioni per la sicurezza: Sebbene Fogli Google offra misure di sicurezza, la memorizzazione di dati personalizzati dei clienti in un foglio di calcolo può destare preoccupazioni, soprattutto per le aziende più grandi

📍 Ed è per questo che avete bisogno di questi strumenti Alternative a Fogli Google . ✨

Alternativa ai modelli CRM di Fogli Google

Sebbene Fogli Google possa essere uno strumento utile per la gestione dei dati dei clienti, la mancanza di automazione e le opzioni di analisi al limite possono lasciarvi alle prese con le incongruenze dei dati.

Le aziende con processi commerciali complessi e grandi insiemi di dati possono trarre vantaggio da un software CRM dedicato per la gestione dei clienti Processi CRM che vanno oltre le basi di Fogli Google.

È qui che software CRM personalizzabile come ClickUp entra in gioco.

ClickUp offre modelli CRM intuitivi per semplificare il processo commerciale, aumentare la produttività e guidare la crescita. Ecco alcuni dei migliori modelli commerciali che potete utilizzare per creare il vostro CRM con ClickUp .

1. Modello di ClickUp CRM

Il silo dei dati è una sfida importante per i team CRM. Porta a una visione frammentata dei clienti, a una collaborazione inefficiente e a un processo decisionale insufficiente, con un impatto finale sui ricavi aziendali. È possibile risolvere questo problema integrando una piattaforma CRM avanzata che centralizza i dati commerciali.

Il Modello ClickUp CRM può essere un buon punto di partenza per ottenere una visibilità completa delle operazioni commerciali. Aiuta a impostare e monitorare l'intero ecosistema commerciale. Dalla creazione di un elaborato processo commerciale alla creazione di un quadro di qualificazione dei lead e al loro monitoraggio, questo modello vi aiuta a gestire tutto.

**Questo modello può essere utilizzato per

Centralizzare i dati dei clienti

Ottenere aggiornamenti in tempo reale sulle trattative, consentendo di prendere decisioni basate sui dati

Privilegiare le attività in base alla fase commerciale per una gestione migliore

Ideale per: Team commerciali alle prese con dati disorganizzati e flussi di lavoro inefficienti.

2. Modello di CRM semplice ClickUp

L'aggiornamento di nuove offerte, il monitoraggio dello stato dei lead e la gestione delle preferenze dei clienti in continua evoluzione possono diventare un'impresa ardua, soprattutto per i team più piccoli. Per fortuna, il Modello CRM semplice di ClickUp viene in vostro soccorso.

Questo modello, adatto ai principianti, fornisce semplici format per il monitoraggio dei lead. Nelle viste Elenco e Tabella è possibile visualizzare rapidamente dettagli essenziali come il livello di priorità, la fase, il valore stimato dell'affare e i numeri di telefono. Se si desidera controllare lo stato dettagliato di ogni lead, è sufficiente passare alla visualizzazione Pipeline.

Ideale per: Titolari di piccole aziende e startup che cercano soluzioni semplici per la gestione commerciale.

➡️ Leggi di più: Scopri come convertire i personalizzati in client .

3. Modello di monitoraggio delle commissioni ClickUp

Niente stimola le prestazioni come l'offerta di commissioni competitive al vostro team commerciale. Perciò, se volete motivare i vostri rappresentanti commerciali, provate il modello Modello di monitoraggio delle commissioni ClickUp . Aiuta a monitorare tutti gli affari e automatizza il calcolo delle commissioni, facendovi risparmiare tempo e lavoro richiesto.

È possibile utilizzare questo modello anche per visualizzare le prestazioni e monitorare lo stato degli obiettivi di ciascun dipendente. In questo modo, saprete quando è il momento di fare un passaggio e offrire una guida o delle sessioni di formazione al vostro team commerciale.

Utilizzate questo modello per:

Mantenere un registro chiaro e accurato di ogni vendita per un calcolo accurato delle commissioni

Monitorare le commissioni in tempo reale, incentivando i membri del team a impegnarsi per raggiungere gli obiettivi prefissati

Monitorare lo stato degli affari e delle commissioni con stati personalizzati come "Nuovo lead", "Negoziazione del prezzo" e "Commissione pagata"

Ideale per: Gestori del team commerciale e finanziario che desiderano semplificare il monitoraggio delle commissioni.

🔮 Lo sapevi? Entro il 2025, 60% delle organizzazioni commerciali B2B passerà da una vendita basata sull'esperienza e sull'intuito a una vendita basata sui dati.

4. Modello di pipeline commerciale ClickUp

Per attuare questo cambiamento è necessario monitorare in tempo reale la pipeline commerciale. A tal fine, sono necessari strumenti come Modello di pipeline commerciale di ClickUp . Consente di gestire i dati dei clienti senza soluzione di continuità per prendere decisioni commerciali informate.

Con questo modello è possibile:

Gestire e ottimizzare i contatti in ogni fase del processo commerciale

Gestire i dati dei clienti con un'interfaccia drag-and-drop

Dare priorità ai contatti in base a criteri quali l'urgenza, il valore e il potenziale

Prevedere le entrate commerciali

Ideale per: Rappresentanti commerciali, gestori del team e team di sviluppo aziendale che desiderano visibilità in tempo reale sullo stato delle trattative e sulle prestazioni del team.

5. Modello di CRM commerciale ClickUp

Il Modello CRM commerciale ClickUp semplifica la gestione dei lead e il monitoraggio degli account, facilitando ai team commerciali l'organizzazione dei contatti e la visualizzazione delle opportunità commerciali nell'imbuto, garantendo che nessun lead venga trascurato.

Con questo modello è possibile:

Ottenere una maggiore chiarezza sulle comunicazioni con i clienti e sui follower

Centralizzare i dati dei clienti per un accesso migliore

Automatizzare gli aggiornamenti dei lead per aumentare la produttività

Ottenere analisi commerciali in tempo reale per migliorare il processo decisionale

Ideale per: Teams, responsabili dello sviluppo aziendale e account executive che desiderano gestire in modo efficiente i lead, migliorare le interazioni con i clienti e stimolare la crescita.

6. Modello di reportistica commerciale ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-334.png Modello di reportistica commerciale di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-234012457&department=sales-crm Scarica questo modello /$$$cta/

Anche i team commerciali più efficienti possono avere difficoltà con la reportistica sulle vendite a causa della dispersione dei dati e della mancanza di metriche standardizzate. Il Modello di reportistica commerciale di ClickUp consente il monitoraggio e la reportistica delle prestazioni commerciali.

È possibile utilizzarlo per tracciare le metriche chiave in tutte le fasi del processo di vendita, come il totale delle vendite, la dimensione media degli accordi e la lunghezza del ciclo di vendita.

Questo modello offre una visualizzazione completa delle attività commerciali. Consolida i dati provenienti da più fonti in un'unica reportistica organizzata, che fornisce informazioni sulle tendenze, sui tassi di conversione e sulle prestazioni complessive del team.

Ideale per: Gestori del team, analisti aziendali e team leader che desiderano semplificare la reportistica commerciale.

7. Modello di tracciatore commerciale di ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-337.png Modello di tracciatura delle vendite di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-182104365&department=sales-crm Scarica questo modello /$$$cta/

Il Modello di tracciatore commerciale di ClickUp è la soluzione ideale per aiutare i team commerciali a gestire e analizzare ogni aspetto del processo di vendita. Dal monitoraggio delle prestazioni commerciali al monitoraggio della conversione dei lead e alla previsione della pipeline, questo modello fa tutto.

Il modello Sales Tracker consente di:

Impostare e rivedere i traguardi commerciali per il vostro team

Identificare le tendenze e le opportunità per aumentare le vendite commerciali

Tracciare le prestazioni e gli stati di avanzamento degli obiettivi commerciali

Ideale per: I team commerciali desiderano snellire e ottimizzare i processi e migliorare le prestazioni del team.

8. Modello di ClickUp per le chiamate commerciali

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-336.png Modello per le chiamate commerciali di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-134210135&department=sales-crm Scarica questo modello /$$$cta/

Il team commerciale fatica a convertire i lead nonostante le ore passate a interagire con i potenziali clienti? Un modo per affrontare il problema è analizzare le chiamate commerciali e identificare i potenziali elementi di rottura dell'accordo.

Il Modello di ClickUp per le chiamate commerciali può aiutarvi a monitorare le chiamate commerciali e ad analizzarne le prestazioni. Assicura che tutte le interazioni con i clienti siano professionali e seguano lo stesso messaggio.

I follower chiusi sono uno dei motivi più comuni per cui le aziende faticano a chiudere i contatti. Questo modello aiuta a risolvere anche questo problema. È possibile visualizzare le chiamate commerciali e assegnare attività ai membri del team affinché intervengano tempestivamente per aiutare a costruire relazioni durature con i clienti.

Con questo modello è possibile:

Visualizzare la vostra pipeline commerciale e monitorare lo stato di ogni accordo

Memorizzare e accedere a copioni commerciali pre-scritti per diversi scenari

Raggiungere gli oggetti commerciali

Ideale per: Teams commerciali che desiderano migliorare la comunicazione con i clienti.

9. Modello di processo commerciale ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-338.png Modello di processo commerciale di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-2x1wa04&department=sales-crm Scarica questo modello /$$$cta/

Le vendite centrate sul cliente sono la chiave dell'esito positivo a lungo termine di qualsiasi organizzazione. Richiede un processo commerciale strategico che consenta ai team di concentrarsi sulle esigenze dei clienti, facilitando così un coinvolgimento più significativo.

Il Modello del processo commerciale ClickUp vi aiuta a gestire l'intero processo commerciale, personalizzandolo per specifici lead. Funge da tabella di marcia, aiutandovi a visualizzare ogni passaggio del vostro imbuto commerciale. È possibile utilizzarlo per personalizzare le fasi commerciali, monitorare gli stati e gestire le attività associate a ciascun lead.

È perfetto per organizzare le attività commerciali in modo che il team possa rimanere allineato e concentrarsi sugli obiettivi.

Questo modello vi aiuta a:

Snellire il flusso di lavoro commerciale

Migliorare la coerenza e la responsabilità del team

Formare i nuovi rappresentanti commerciali

Ideale per: Business che desiderano migliorare o scalare le proprie operazioni commerciali.

10. Modello di KPI commerciale per ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-335.png Modello di KPI commerciali di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-216181927&department=operations Scaricare questo modello /$$$cta/

Coltivare e motivare i talenti ad alte prestazioni è un fattore chiave per aiutare le imprese a superare i loro obiettivi commerciali . Ciò richiede KPI strategici. Il Modello di KPI commerciali di ClickUp consente di tenere sotto controllo le prestazioni del team commerciale, di identificare le opportunità e di incrementare la generazione di ricavi.

Potete usare questo modello per fissare obiettivi misurabili e monitorare gli indicatori chiave di prestazione (KPI) in tutte le fasi dell'imbuto commerciale.

Utilizzate questo modello per:

Definire e monitorare importanti KPI

Aumentare la visibilità e la comprensione delle principali metriche commerciali

Fornire chiarezza e trasparenza al team commerciale

Ideale per: Aziende che desiderano raggiungere gli obiettivi commerciali e migliorare le prestazioni del team.

Elevare il processo commerciale con ClickUp

I modelli CRM gratuiti di Fogli Google offrono un solido punto di partenza per qualsiasi team commerciale. Tuttavia, mancano di scalabilità e funzionalità/funzione di automazione, portando a un processo decisionale inefficiente.

I modelli CRM avanzati di ClickUp vengono in soccorso consentendo di creare il proprio sistema CRM. Offrono una migliore visibilità dei processi commerciali e automatizzano le operazioni di vendita per migliorare l'efficienza e ridurre i costi.

Che si tratti di una piccola azienda o di una grande impresa, il modello CRM giusto può aiutarvi a gestire efficacemente la vostra pipeline commerciale e a prendere decisioni basate sui dati. Quindi, cosa state aspettando? Iscrivetevi a ClickUp gratis oggi stesso e vedrete fiorire i vostri lavori richiesti in ambito commerciale!