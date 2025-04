Come contattare i reclutatori su LinkedIn (+esempi)

Con innumerevoli candidature in competizione per gli stessi ruoli, distinguersi in un mercato del lavoro affollato è difficile. Ecco perché sapere come fare un'impressione duratura sui selezionatori non è solo una competenza da avere, ma è essenziale.

LinkedIn è il punto di riferimento per i professionisti per esplorare le opportunità di avanzamento di carriera. La sua vasta rete vi permette di entrare in contatto con i responsabili delle decisioni, di mostrare le vostre competenze e di candidarvi per ruoli che non sono elencati pubblicamente.

In effetti, ogni minuto vengono presentate oltre 9.000 candidature. Quindi, come contattare un selezionatore su LinkedIn e creare un'impressione che rimanga tale?

Scopriamolo.

Capire il ruolo dei reclutatori su LinkedIn

I reclutatori su LinkedIn possono lavorare per un'azienda, un'agenzia di reclutamento o come cacciatori di teste indipendenti. Utilizzano LinkedIn per trovare candidati le cui competenze ed esperienze sono in linea con l'annuncio di lavoro, spesso individuando talenti al di là delle tradizionali Bacheche.

Il loro ruolo consiste principalmente nel cercare tra gli utenti di LinkedIn utilizzando parole chiave, titoli di lavoro, competenze e formazione. Ad esempio, un reclutatore alla ricerca di un "Senior Data Analyst" potrebbe concentrarsi su competenze come SQL o la visualizzazione dei dati.

Ecco perché LinkedIn è uno strumento efficace per i reclutatori:

LinkedIn mette in evidenza le competenze, l'esperienza, i consensi e le raccomandazioni dei candidati

Gli aggiornamenti in tempo reale informano i reclutatori sucambiamenti di carriera o di nuove competenze, consentendo un contatto tempestivo con i candidati

La piattaforma si integra con molti sistemi di monitoraggio dei candidati, consentendo una facile importazione dei dati relativi al lavoro e ai candidati

🔍 **Da fare? Sette persone vengono assunte ogni minuto su LinkedIn. Questo dimostra l'efficacia della piattaforma sia per i reclutatori che per le persone in cerca di lavoro.

Prepararsi a inviare un messaggio a un reclutatore

Prima di premere il tasto "Connetti" o di inviare un messaggio messaggio ai responsabili delle assunzioni , prendete questi passaggi per far sì che il vostro profilo si distingua:

1. Ottimizzate il vostro profilo LinkedIn prima di fare outreach

Il vostro profilo LinkedIn è più di un semplice curriculum online: è la prima impressione che fate quando contattate i reclutatori.

Con numerose sezioni da compilare, può essere difficile sapere dove concentrarsi. Ecco gli elementi essenziali a cui dare priorità prima di contattare i selezionatori:

Titolo: Create un titolo chiaro e professionale di non più di dieci parole che rifletta la vostra posizione attuale e le vostre competenze più importanti

Create un titolo chiaro e professionale di non più di dieci parole che rifletta la vostra posizione attuale e le vostre competenze più importanti Foto del profilo: Utilizzate un'immagine professionale e di alta qualità che sia in linea con il vostro marchio personale

Utilizzate un'immagine professionale e di alta qualità che sia in linea con il vostro marchio personale Chi siamo: Scrivete una storia di carriera avvincente in 2600 caratteri, che metta in luce le vostre competenze, esperienze e qualità uniche

Scrivete una storia di carriera avvincente in 2600 caratteri, che metta in luce le vostre competenze, esperienze e qualità uniche Istruzione e certificazioni: Includete il vostro percorso formativo e le certificazioni pertinenti per dimostrare le vostre qualifiche

Includete il vostro percorso formativo e le certificazioni pertinenti per dimostrare le vostre qualifiche Esperienza: Mantenete aggiornate le vostre esperienze lavorative, descrivendo chiaramente le vostre responsabilità e i vostri risultati. Siate trasparenti su eventuali lacune nella carriera

Mantenete aggiornate le vostre esperienze lavorative, descrivendo chiaramente le vostre responsabilità e i vostri risultati. Siate trasparenti su eventuali lacune nella carriera Competenze e riconoscimenti: Rivolgetevi a colleghi e supervisori per ottenere riconoscimenti e creare credibilità

Rivolgetevi a colleghi e supervisori per ottenere riconoscimenti e creare credibilità Funzionalità/funzione: Evidenziate progetti, articoli o risultati chiave che mettano in evidenza le vostre capacità e i vostri contributi

Evidenziate progetti, articoli o risultati chiave che mettano in evidenza le vostre capacità e i vostri contributi Parole chiave: Incorporate parole chiave specifiche del settore nel titolo, nel riepilogo/riassunto e nelle descrizioni delle mansioni per aumentare la vostra visibilità nelle ricerche dei selezionatori

2. Ricercate il selezionatore e la sua azienda

Controllate il profilo LinkedIn e la pagina aziendale del reclutatore per conoscere il suo processo di assunzione, i ruoli specializzati e la cultura aziendale. Questo vi aiuterà a creare un messaggio LinkedIn personalizzato che risuoni.

Per una ricerca corretta:

Applicate filtri come "Dimensione dell'azienda", "Livello di esperienza" e "Posizione" per trovare i reclutatori del vostro settore e della vostra regione

Identificate le competenze e le qualifiche chiave dalle descrizioni del lavoro da evidenziare nel vostro messaggio

Osservate come il responsabile delle assunzioni interagisce con le sue connessioni per adattare il vostro tono di conseguenza

Controllate i social media dell'azienda per capire le sue strategie di assunzione e la sua cultura

**Per saperne di più 10 migliori software di gestione delle competenze

3. Personalizzare la richiesta di connessione

Una semplice richiesta di connessione non è sufficiente: includete sempre una nota breve ma d'impatto per rendere la vostra richiesta più personalizzata. Spiegate brevemente come avete trovato il loro profilo e perché vorreste entrare in connessione.

nota generica | Messaggio personalizzato | Messaggio generico | Messaggio personalizzato | Messaggio generico | Messaggio personalizzato | Messaggio generico | Messaggio personalizzato

| ------------------------ | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |

| Ciao, vorrei entrare in connessione. | Ciao [Nome del reclutatore], mi sono imbattuto nel tuo profilo mentre facevo ricerche su [Nome dell'azienda] e sono rimasto colpito dal tuo lavoro in [area specifica]. Mi piacerebbe entrare in contatto con voi e saperne di più su potenziali opportunità presso la vostra organizzazione. |

Creare il messaggio perfetto per un reclutatore

Con il profilo pronto e le informazioni sui selezionatori in mano, è il momento di scrivere un messaggio che si distingua e stimoli una conversazione.

1. Elementi chiave da includere nel messaggio

Rendete il vostro messaggio chiaro e nitido, indicando chi siete e cosa state cercando.

**Iniziare con una breve introduzione che includa il nome, la posizione attuale e una breve descrizione del proprio background professionale. Questo aiuta il selezionatore a capire subito chi siete

**Motivo per cui vi siete rivolti: cancellate il vostro scopo, se siete interessati a una posizione aperta, se cercate una consulenza o se volete fare networking

Valore aggiunto: Menzioni le vostre competenze, i risultati specifici e le esperienze che si allineano con le esigenze del selezionatore

Menzioni le vostre competenze, i risultati specifici e le esperienze che si allineano con le esigenze del selezionatore **Chiedete se sono disponibili a discutere di opportunità o se possono fornirvi informazioni su ruoli che potrebbero essere adatti al vostro profilo

2. Mantenere un tono professionale

Se la personalizzazione può far risaltare il vostro messaggio, mantenere un tono professionale è altrettanto fondamentale per una comunicazione efficace. Ecco come fare:

Evitare un linguaggio informale: Usare un linguaggio formale e mantenere un tono rispettoso

Usare un linguaggio formale e mantenere un tono rispettoso Essere concisi: Mantenere il messaggio breve e diretto: puntare a 2-3 paragrafi brevi che si concentrino sulle informazioni essenziali

Mantenere il messaggio breve e diretto: puntare a 2-3 paragrafi brevi che si concentrino sulle informazioni essenziali La cortesia è essenziale: Riconoscete i loro impegni e chiedete gentilmente il loro tempo prima di formulare la vostra richiesta

Riconoscete i loro impegni e chiedete gentilmente il loro tempo prima di formulare la vostra richiesta Rileggete prima di inviare: Controllate due volte il vostro messaggio per verificare che non ci siano errori di ortografia, grammatica e punteggiatura

3. Domande da fare e da evitare

Porre domande ponderate può migliorare la conversazione con i selezionatori. Tuttavia, è altrettanto importante evitare le domande che possono lasciare un'impressione negativa.

domande | Note | Domande | Domande | Domande | Domande | Domande | Note

| ----------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |

| Ci sono ruoli che corrispondono alle mie competenze ed esperienze? | Questo dimostra iniziativa e aiuta il selezionatore a mettervi in connessione con le opportunità più adatte

| ✅ Può dirci qualcosa di più sul processo di condivisione o sulla cultura aziendale? | Questo dimostra un genuino interesse per l'azienda e fornisce preziose indicazioni su cosa aspettarsi

| Cosa fa la vostra azienda? | Questo vi fa apparire impreparati

| ❗Può trovarmi un lavoro? | Questo è troppo diretto e può farvi apparire come un diritto. Concentratevi invece sulla costruzione di relazioni organiche e sulla discussione di potenziali ruoli in modo naturale

Domande da porre ai selezionatori su LinkedIn

Esempi di messaggi di contatto efficaci su LinkedIn

Vediamo alcuni esempi di messaggi su LinkedIn che vi mostreranno come contattare un reclutatore su LinkedIn:

Esempio 1: Richiesta di informazioni a freddo per una posizione aperta

salve [nome del reclutatore], [nome del reclutatore], [nome del reclutatore], [nome del reclutatore], [nome del reclutatore]

mi sono imbattuto nel suo profilo mentre cercavo opportunità presso [Nome dell'azienda]. Con [X anni di esperienza] in [il vostro campo o una competenza specifica], credo di poter essere adatto a [ruolo o reparto specifico]. Sarei lieto di entrare in connessione e di esplorare qualsiasi opportunità che si allinei con il mio background.{\i}

grazie per il suo tempo e non vedo l'ora di entrare in connessione! {\a6}[Il tuo nome]

Perché funziona: Questo messaggio è diretto, mette in evidenza le esperienze rilevanti ed esprime un interesse genuino per un ruolo specifico, mostrando al selezionatore i vantaggi reciproci della connessione.

Esempio 2: Richiesta di informazioni sul processo di assunzione

salve [Nome del reclutatore],

Spero che tu stia bene! Recentemente mi sono imbattuto nel ruolo [Titolo del lavoro] presso [Nome dell'azienda] e sono entusiasta dell'opportunità. Potrebbe darmi qualche delucidazione sul processo di assunzione o sulle qualità che il team sta cercando?

grazie mille per il suo tempo! {\a6}[Nome dell'azienda]

Perché funziona: Questo messaggio mostra iniziativa e un interesse genuino per il ruolo, invitando al contempo il provider a fornire informazioni preziose. È educato e mostra rispetto per il tempo del selezionatore.

Esempio 3: creazione di una rete di contatti per opportunità future

salve [nome del selezionatore],_

ho visto che siete specializzati nel reclutamento per [settore/ campo]. Con il mio background in [la vostra esperienza], sto esplorando attivamente nuove opportunità. Mi piacerebbe stabilire una connessione in modo da poter rimanere sui radar dell'altro per futuri ruoli.{\i}

grazie e buona giornata! {\a6}Il tuo nome

Perché funziona: Questo messaggio vi posiziona come un candidato proattivo che valorizza il networking senza fare pressione immediata sul selezionatore. Mantiene la porta aperta per opportunità future.

4 Strategie efficaci di follower

Seguire un reclutatore dopo averlo contattato può sembrare un'impresa ardua: non si vuole essere invadenti, ma non si vuole nemmeno scomparire dal suo radar. Un follow-up ben fatto e ponderato può fare la differenza tra l'ottenere un colloquio e l'essere dimenticati in una pila di email.

Ecco perché:

Riporta la vostra email in cima alla loro finestra In arrivo

Dimostra il vostro interesse per la loro azienda

Vediamo come:

1. Quando e come dare un follow-up dopo il messaggio iniziale

I selezionatori spesso gestiscono più candidati e la vostra email potrebbe essere stata semplicemente trascurata. Un breve follow-up può aiutare a riportare il vostro messaggio alla loro attenzione.

Ecco come farlo:

Aspettate uno o due giorni prima di dare un seguito. Se necessario, inviate un secondo follow-up dopo 7-10 giorni, ma evitate email eccessive

Mantenete il follow-up conciso e rispettoso

Menzionate il vostro messaggio iniziale per rinfrescare la memoria del selezionatore

Ribadite il vostro entusiasmo per l'opportunità

Concludete con una CTA specifica, come la programmazione di una chiamata

Esempio: _Ciao [Recruiter], volevo solo dare seguito alla mia precedente email sulla [posizione]. Sono ancora molto interessato e mi piacerebbe mettermi in contatto con lei quando ha un momento. Grazie per il suo tempo!

2. Gestione delle mancate risposte o delle opportunità mancate

Se non ricevete risposta dopo diversi follower, non prendetela sul personale. I selezionatori sono impegnati e potrebbe non essere il momento giusto. Lo stesso vale se non ottenete il ruolo: ringraziateli per il loro tempo e chiedete loro di rimanere in connessione per future opportunità.

Esempio: _Comprendo e apprezzo completamente l'aggiornamento. Mi piacerebbe rimanere in contatto per qualsiasi futura opportunità che potrebbe essere adatta

3. Offrire valore e rimanere in contatto

Mantenere una connessione può essere vantaggioso anche se non c'è un ruolo immediato. Condividete notizie sul settore, articoli rilevanti o aggiornamenti sui vostri successi per rimanere visibili senza essere disperati.

Esempio: _Ciao [Recruiter], ho trovato questo articolo su [topic] e ho pensato che l'avresti trovato interessante. Mi piace in particolare il punto di vista dell'autore sul [sotto-argomento]. Mi piacerebbe conoscere il tuo parere in merito.{\i}

4. Preparazione all'intervista

Una volta ottenuto un colloquio, spostate la vostra strategia di follower sulla preparazione. Confermate la data, l'ora e il formato del colloquio per evitare confusione. Inoltre, chiedete se c'è qualcosa di specifico per cui dovreste prepararvi, come un test tecnico o una presentazione, per affrontare il colloquio le domande più comuni dei colloqui con sicurezza.

salve [nome del selezionatore]

grazie per aver fissato il mio colloquio per la posizione [Titolo del lavoro]. Potrebbe confermarmi la data, l'ora e il formato? Mi faccia sapere se c'è qualcosa di specifico per cui dovrei prepararmi_.

attendo con ansia la nostra conversazione

i migliori,

{\an8}Nel caso in cui il tuo nome non sia stato scelto, non ci sono problemi

3 consigli per distruggere la tua campagna di sensibilizzazione su LinkedIn

Ecco le strategie efficaci per aiutarvi a costruire connessioni significative con i reclutatori.

1. Pubblicate argomenti di tendenza e approfondimenti chiave

Condividete regolarmente le tendenze del settore o le esperienze personali su argomenti di tendenza per stabilire la credibilità e attirare i reclutatori che valorizzano la leadership di pensiero. Utilizzate hashtag pertinenti per ampliare la vostra portata e coinvolgere il pubblico giusto.

2. Partecipa ai contenuti dei reclutatori

Rispondete in modo significativo ai post dei selezionatori per dimostrare la vostra conoscenza e il vostro entusiasmo. Evitate di usare emoji o risposte brevi. Se qualcuno risponde, continuate la conversazione per favorire le connessioni.

3. Evitare gli errori più comuni

Non fare ricerche sul selezionatore: Non riconoscere i risultati o i valori degni di nota del selezionatore segnala una mancanza di interesse genuino

Non riconoscere i risultati o i valori degni di nota del selezionatore segnala una mancanza di interesse genuino Invio di messaggi generici: Un modello generico non riesce a catturare l'attenzione dei selezionatori, che ricevono innumerevoli messaggi ogni giorno

Un modello generico non riesce a catturare l'attenzione dei selezionatori, che ricevono innumerevoli messaggi ogni giorno **Inquadrare il vostro contatto come una richiesta di lavoro può farvi apparire come un soggetto titolato o disperato, dissuadendo i selezionatori dall'impegnarsi con voi

Storia di un esperto: esempio di esito positivo di outreach

Verifichiamo perché questo messaggio di LinkedIn outreach di David C. Baker ha esito positivo.

Esempio di messaggio di successo su LinkedIn

Personalizzazione : Il messaggio inizia con la menzione di dettagli specifici, il che lo rende altamente probabile per catturare l'attenzione del reclutatore

: Il messaggio inizia con la menzione di dettagli specifici, il che lo rende altamente probabile per catturare l'attenzione del reclutatore Tono disinvolto : Frasi come "Sentiti libero di dire di no o di ignorare questo messaggio - non ti darò seguito" riducono la pressione, facendo sentire il destinatario a proprio agio

: Frasi come "Sentiti libero di dire di no o di ignorare questo messaggio - non ti darò seguito" riducono la pressione, facendo sentire il destinatario a proprio agio Proposta di valore : Il messaggio evidenzia l'esperienza del mittente con l'app del destinatario e offre preziosi spunti per migliorare la strategia UX. In questo modo si affrontano i punti dolenti del destinatario senza sembrare venditori

: Il messaggio evidenzia l'esperienza del mittente con l'app del destinatario e offre preziosi spunti per migliorare la strategia UX. In questo modo si affrontano i punti dolenti del destinatario senza sembrare venditori Chiaro CTA : Il messaggio include un chiaro invito a discutere ulteriormente la strategia UX via email

: Il messaggio include un chiaro invito a discutere ulteriormente la strategia UX via email Politica : Si conclude con un genuino apprezzamento per lo strumento del destinatario e una nota di speranza per le connessioni future

: Si conclude con un genuino apprezzamento per lo strumento del destinatario e una nota di speranza per le connessioni future Nessuna pressione sul follow-up: Dichiarare che il mittente non darà un seguito rispetta il tempo del destinatario, facendo sembrare la comunicazione più sincera

**Per saperne di più 10 Migliori software di gestione delle competenze (Recensioni e prezzi)

Utilizzo degli strumenti e delle funzionalità di LinkedIn

LinkedIn offre una suite completa di strumenti e funzionalità per migliorare la vostra attività di reclutamento. Ecco come sfruttarli al meglio:

1. LinkedIn Premium

LinkedIn Premium è una funzionalità/funzione a pagamento che vi permette di raggiungere direttamente i reclutatori senza bisogno di una connessione reciproca. Le funzionalità/funzione chiave includono:

InMail: invio di messaggi ai reclutatori al di fuori della vostra rete. Riceverete un numero specifico di crediti InMail ogni mese: 5 con Premium Career e 15 con Premium Business

invio di messaggi ai reclutatori al di fuori della vostra rete. Riceverete un numero specifico di crediti InMail ogni mese: 5 con Premium Career e 15 con Premium Business Funzionalità/funzione "Chi ha visualizzato il vostro profilo": Vedete chi ha visualizzato il vostro profilo negli ultimi 365 giorni. Se un reclutatore lo ha visitato, potete usarlo come spunto di conversazione, esprimendo il vostro interesse per la loro azienda o per i ruoli aperti

Suggerimento speciale: Usate la funzione "Profilo" Strumenti di scrittura per l'IA per creare messaggi di posta elettronica raffinati e in grado di attirare l'attenzione. In questo modo si risparmia tempo e si garantisce che la comunicazione mantenga un tono professionale.

2. Approvazioni e raccomandazioni

Mentre i consensi sono una rapida convalida delle vostre capacità, le raccomandazioni sono testimonianze approfondite che servono a dimostrare la vostra competenza e il vostro carattere.

Rivolgetevi a ex colleghi o client per ottenere raccomandazioni, soprattutto se conoscono bene il vostro lavoro. Per incoraggiare la reciprocità, offritevi di scrivere una raccomandazione in cambio.

Inoltre, assicuratevi che le vostre raccomandazioni siano in linea con le competenze ricercate dai selezionatori nel vostro campo. Ad esempio, se lavorate nel settore del marketing, concentratevi sulle sponsorizzazioni relative a SEO, strategia dei contenuti e marketing digitale per aumentare l'attrattiva del vostro profilo.

3. Gruppi LinkedIn

Unitevi ai gruppi di LinkedIn per entrare in connessione con professionisti, selezionatori e leader del settore che la pensano allo stesso modo. Partecipate alle discussioni e condividete le vostre conoscenze per affermarvi come collaboratore attivo.

Consiglio: Cercate i gruppi incentrati sugli annunci di lavoro o sul reclutamento specifico del settore. Alcuni reclutatori condividono qui le aperture esclusive prima di renderle pubbliche.

4. Eventi su LinkedIn

Gli eventi di LinkedIn facilitano il networking virtuale e gli incontri specifici del settore. Molti reclutatori partecipano a questi eventi per scovare talenti.

💡Pro Tip: Utilizzate la funzionalità "Partecipanti" per identificare i reclutatori chiave e i leader del settore durante gli eventi. Questo può aiutarvi a preparare messaggi o domande personalizzate.

Sebbene queste funzionalità di LinkedIn siano utili per la ricerca di personale, la gestione dei lavori richiesti può essere impegnativa. Ecco perché strumenti di messaggistica aziendale come ClickUp sono utili.

Usare ClickUp per organizzare e monitorare i contatti su LinkedIn ClickUp è uno strumento versatile per il project management che consolida tutte le vostre

obiettivi professionali , attività di rete e comunicazione in un'unica piattaforma.

Vi aiuta a monitorare in modo efficiente i vostri lavori richiesti, compresi i contatti, i tempi di follow-up e i passaggi successivi del vostro percorso di networking.

Ecco come sfruttare le funzionalità/funzione di ClickUp per un'efficace attività di LinkedIn:

1. Monitoraggio delle conversazioni con le attività di ClickUp e le email Attività di ClickUp centralizza tutte le attività di outreach in un unico luogo.

Organizzate le vostre attività di outreach con Visualizzazioni ClickUp -Scegliere tra Elenco, Tabella o Bacheca e molto altro ancora

In ClickUp è possibile creare attività specifiche per diversi segmenti di outreach, come "Connettersi con i fondatori di startup" o "Seguire gli influencer del settore" Questa organizzazione consente di gestire i lavori richiesti per ciascun gruppo senza confondere le strategie o i messaggi.

Potete anche utilizzare i campi personalizzati per aggiungere ulteriori dettagli a ogni attività, come le informazioni di contatto, lo stato di risposta e la priorità.

Con la vista Tabella o Elenco, è possibile monitorare facilmente le attività su più segmenti, per tenere tutto sotto controllo. Inoltre, la visualizzazione Calendario consente di visualizzare chiaramente le scadenze delle attività di outreach, comprese le date di follow-up e i calendari dei colloqui.

Inoltre, la vista Gestione delle email di ClickUp la funzionalità/funzione si integra con diversi servizi di posta elettronica, in modo da poter gestire tutte le email di sensibilizzazione relative a LinkedIn da un'unica piattaforma.

Consolidate e monitorate le conversazioni via email su LinkedIn con ClickUp Email

Le notifiche in tempo reale vi tengono aggiornati sulle risposte e sui nuovi messaggi. Ciò consente di effettuare follower tempestivi e di sfruttare al meglio ogni opportunità. Inoltre, le funzionalità mobili di ClickUp vi permettono di gestire le vostre attività di outreach e le email anche in movimento.

**Per saperne di più Come utilizzare l'IA nelle email (Casi d'uso e strumenti)

2. Scrivi un'introduzione professionale con ClickUp Brain ClickUp Brain è l'assistente IA di riferimento per la generazione di idee e la creazione di presentazioni di presentazione su LinkedIn che catturano l'attenzione dei reclutatori e dei responsabili delle assunzioni.

Utilizzare i prompt in linguaggio naturale con ClickUp Brain per sviluppare presentazioni efficaci

Ecco come fare:

Inserite alcune parole chiave relative alla vostra presentazione e ClickUp Brain vi fornirà diverse opzioni per iniziare

Selezionate il tono che preferite, formale, informale, umoristico o serio, in base alla vostra personalità e al vostro pubblico

Incollare l'introduzione esistente per ricevere indicazioni su chiarezza, concisione o coinvolgimento e chiedere all'IA di accorciare o allungare il testo o migliorarne il tono

Chiedete di inserire aneddoti e spunti avvincenti per migliorare la vostra introduzione

3. Memorizzate i messaggi in ClickUp Documenti

Utilizzare Documenti ClickUp per creare documenti dedicati che organizzano i messaggi per pubblico, scopo o campagna. Questa struttura facilita la ricerca e il riferimento a specifici lavori richiesti, riducendo al minimo il rischio di opportunità perse e di follower dimenticati.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/ClickUp-3.0-Docs-Subpages-Simplified-1400x934.png Sottopagine dei documenti di ClickUp 3.0 semplificate per la generazione di idee: Come contattare un reclutatore su LinkedIn /%img/

Organizzate le vostre comunicazioni di contatto su LinkedIn in ClickUp Documenti

Inoltre, l'utilizzo di modelli ClickUp predefiniti per gli scenari di contatto più comuni può farvi risparmiare tempo.

Il Modello di proposta di lavoro di ClickUp presenta una struttura precompilata, che consente una rapida personalizzazione per ogni opportunità di lavoro. Questo vi evita di scrivere una proposta di lavoro da zero e vi aiuta a delineare in modo efficiente le vostre qualifiche, i vostri servizi e le sequenze del progetto.

Il modello offre diverse visualizzazioni, tra cui

Vista Gantt: Mappa la proposta dall'inizio alla fine e assegna i tempi alle diverse sezioni come la ricerca, la stesura e le revisioni

Mappa la proposta dall'inizio alla fine e assegna i tempi alle diverse sezioni come la ricerca, la stesura e le revisioni Visualizzazione Calendario: Monitora le date e le scadenze importanti relative alla proposta di lavoro

Monitora le date e le scadenze importanti relative alla proposta di lavoro Vista Bacheca: Offre un tabellone in stile Kanban per trascinare facilmente le attività tra fasi come "Ricerca", "Redazione", "Revisione" e "Completato"

Inoltre, il pulsante Modello di ricerca di lavoro ClickUp aiuta a organizzare tutte le informazioni relative al lavoro, come le candidature, le offerte di lavoro, le valutazioni delle aziende e le risorse per i colloqui, in un unico posto.

Si adatta a utenti principianti e avanzati, offrendo una configurazione rapida e personalizzazioni per un'esperienza di ricerca di lavoro su misura. Il modello include anche stati come "Aperto", "Applicato", "In attesa" e altro ancora, offrendo una chiara visibilità della posizione di ciascuna candidatura.

Grazie alle diverse opzioni di visualizzazione, è possibile visualizzare comodamente lo stato della ricerca di lavoro. Ad esempio, la vista Elenco mostra la ripartizione dettagliata di tutte le domande di lavoro, mentre la vista Calendario aiuta a visualizzare le scadenze imminenti, i colloqui e le date di follow-up su una sequenza temporale.

ClickUp offre inoltre modelli di curriculum tecnico per aiutarvi a mostrare le vostre competenze, i vostri progetti e i vostri risultati in un formato chiaro e professionale, sia che stiate facendo domanda per una posizione di codifica che per un ruolo di tech project management.

💡Pro Tip: Utilizzate un modello di modello di mappa della carriera per valutare le competenze attuali, identificare le lacune e sviluppare una strategia per raggiungere gli obiettivi di carriera.

Adottare una strategia di networking coerente

Oltre a sapere come contattare un reclutatore su LinkedIn, dovreste anche essere in grado di mantenere la vostra presenza su LinkedIn e far crescere la vostra rete. La coerenza è la chiave di tutto. Ecco come ottenerla:

Costruire e mantenere la propria presenza su LinkedIn: Pubblicare regolarmente, partecipare ai contenuti degli altri e condividere gli aggiornamenti del settore. Mantenete il vostro profilo completato e aggiornato per attirare i reclutatori

Pubblicare regolarmente, partecipare ai contenuti degli altri e condividere gli aggiornamenti del settore. Mantenete il vostro profilo completato e aggiornato per attirare i reclutatori Interagire con contenuti rilevanti per il vostro settore: Interagire con i post del vostro campo per posizionarvi come partecipanti attivi del settore

Interagire con i post del vostro campo per posizionarvi come partecipanti attivi del settore Mantenere la propria rete attiva e in crescita: Connettersi settimanalmente con almeno un nuovo contatto tramite messaggi o post su LinkedIn. Coltivate le relazioni esistenti menzionandoli nei vostri post e interagendo con i loro contenuti

Connettersi settimanalmente con almeno un nuovo contatto tramite messaggi o post su LinkedIn. Coltivate le relazioni esistenti menzionandoli nei vostri post e interagendo con i loro contenuti Pianificazione di attività e promemoria regolari su LinkedIn: Utilizzate i seguenti strumenti Promemoria di ClickUp per pianificare post regolari, coinvolgere i reclutatori e seguire i lavori richiesti per rimanere in cima alla lista.

**Per saperne di più Tutto quello che dovete sapere prima di iniziare un nuovo lavoro ed eccellere nella vostra nuova area di lavoro!

Passa a LinkedIn con ClickUp

I messaggi ai reclutatori su LinkedIn ampliano efficacemente la vostra rete e scoprono opportunità di lavoro. Da fare in modo strategico, vi contraddistingue e aumenta le possibilità di ottenere il lavoro dei vostri sogni. Speriamo che questi suggerimenti su come contattare un reclutatore su LinkedIn vi siano utili.

I solidi strumenti di ClickUp semplificano il processo di ricerca su LinkedIn, riducono il sovraccarico di lavoro in rete e aumentano le possibilità di stabilire connessioni significative che portano a opportunità di lavoro o di crescita professionale.

ClickUp Docs archivia e organizza i messaggi di contatto per un accesso rapido, mentre ClickUp Brain vi aiuta a creare presentazioni di grande impatto, adatte al vostro pubblico. Inoltre, i modelli precostituiti consentono di risparmiare tempo e garantiscono comunicazioni raffinate e professionali. Iscriviti a ClickUp e portate il vostro networking al livello successivo.