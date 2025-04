Modelli gratuiti di percorso di carriera in Excel per pianificare la crescita professionale

Vi siete mai sentiti come se steste girando in tondo con la vostra carriera? Sapete di voler andare avanti e di avere aspirazioni di carriera in fermento, ma capire quali sono i prossimi passaggi può sembrare scoraggiante.

Molti professionisti condividono questa lotta e sono in bilico tra ambizione e incertezza.

I modelli di percorso professionale di Excel possono aiutare il vostro viaggio. Questi strumenti consentono di suddividere gli obiettivi in passaggi praticabili, rendendo il percorso di avanzamento molto più gestibile.

In questo blog abbiamo stilato un elenco di modelli di percorso professionale in Excel gratuiti. Esploreremo anche modelli alternativi di grande valore, come ClickUp . Entriamo nel vivo! 💪

**Cosa rende un buon modello di percorso di carriera in Excel?

Un buon modello Excel di percorso di carriera è uno strumento strategico per individui e organizzazioni per mappare e visualizzare lo sviluppo della carriera.

Ecco alcune funzionalità/funzione da ricercare. 👇

Opzioni di personalizzazione: Deve consentire di modificare le sezioni in base alle aspirazioni individuali e alle esigenze specifiche del campo professionale

Deve consentire di modificare le sezioni in base alle aspirazioni individuali e alle esigenze specifiche del campo professionale Struttura chiara: Una struttura chiara è essenziale per stabilire le attività cardine e monitorare lo stato. Inoltre, è meglio se il modello presenta elementi visivi come grafici, sequenze e sezioni con codice colore per migliorare la leggibilità

Una struttura chiara è essenziale per stabilire le attività cardine e monitorare lo stato. Inoltre, è meglio se il modello presenta elementi visivi come grafici, sequenze e sezioni con codice colore per migliorare la leggibilità **Contenuto completo: il modello deve delineare i potenziali percorsi di carriera, mettendo in evidenza le opzioni per il lavoroverticale e laterale di carriera. Dovrebbe inoltre integrare sezioni per identificare le competenze e le qualifiche necessarie

Scalabilità e flessibilità: È fondamentale che gli obiettivi siano a breve e a lungo termine e che il design favorisca revisioni regolari con un'interfaccia intuitiva e facile da navigare

Modelli di percorso di carriera in Excel

I modelli di percorso di carriera in Excel semplificano la mappatura della vostra crescita e la definizione di obiettivi chiari e raggiungibili. Con Microsoft Excel è possibile pianificare facilmente lo sviluppo della carriera mantenendo tutto accessibile e adattabile.

Ecco alcuni modelli che potete consultare. 👀

1. Modello di roadmap di carriera di Template.net

Via: Modello.net Il modello di mappa della carriera di Template.net aiuta a mappare il proprio percorso professionale in modo chiaro e mirato. Offre un layout completo per delineare le attività cardine e le competenze specifiche da raggiungere obiettivi a breve e a lungo termine .

Questo modello personalizzabile fornisce una visualizzazione strategica con sequenze di tempo e passaggi da attuare per aiutarvi a monitorare la vostra crescita. Inoltre, presenta uno spazio per l'autovalutazione e la riflessione, incoraggiandovi a pensare ai vostri punti di forza, alle aree di miglioramento e alle opportunità di crescita.

Ideale per: Professionisti che vogliono fissare attività cardine chiare e identificare le competenze necessarie per raggiungere obiettivi di carriera a lungo termine.

2. Modello di panoramica della roadmap di carriera di Template.net

Via: Template.net Il modello di panoramica della roadmap di carriera di Template.net fornisce una traccia strutturata e facile da seguire per il vostro percorso professionale. Il suo layout completo aiuta a visualizzare ogni fase del piano di carriera in modo chiaro e organizzato.

Progettato con flessibilità, il modello si adatta alle vostre specifiche esigenze di carriera e di settore. Troverete sezioni dedicate per definire gli obiettivi della vostra carriera, individuare le competenze e le esperienze necessarie per raggiungerli e stabilire una sequenza di attività cardine.

Ideale per: I professionisti che desiderano uno schema strutturato e adattabile per visualizzare e pianificare ogni fase della carriera.

🔍 Da fare? Intorno a 65% dei bambini che entrano oggi nella scuola primaria lavoreranno in lavori che ancora non esistono. La mappatura delle carriere sta diventando sempre più flessibile, poiché emergono rapidamente nuovi settori e ruoli. Questo paesaggio dinamico richiede che i professionisti rimangano adattabili e proattivi nel loro piano di carriera.

3. Modello per la valutazione dei bisogni formativi dei dipendenti di Whatfix

Via: Prefisso Il modello di valutazione dei bisogni formativi dei dipendenti di Whatfix è una risorsa pratica per identificare le competenze e le opportunità di crescita essenziali per l'avanzamento di carriera.

Ha un quadro completo con molti livelli di valutazione, tra cui le aspirazioni organizzative, operative e individuali.

Questo modello fornisce una prospettiva a più livelli, incoraggiando una carriera e una crescita basata sui dati decisioni di piano di transizione . Include anche strumenti per il monitoraggio dello stato successivo all'implementazione, utilizzando sondaggi di feedback e revisioni delle prestazioni per valutare lo sviluppo e perfezionare i futuri passaggi di crescita.

Ideale per: Organizzazioni o professionisti che desiderano valutare le carenze di competenze e dare un traguardo alla formazione mirata per lo sviluppo della carriera.

4. Modello di matrice delle competenze di Agility6

Via: Agilità6 Il modello di matrice delle competenze di Agility6 è uno strumento semplice ed efficace per guidare i professionisti nel piano di crescita professionale e di sviluppo delle competenze. Illustra le competenze necessarie per raggiungere gli obiettivi di carriera e consente di mappare le competenze specifiche relative al ruolo attuale o alle aspirazioni future.

Può essere utilizzato in qualsiasi fase della carriera, soprattutto durante un periodo di transizione cambiamento di carriera grazie al suo modo strutturato ma flessibile di visualizzare il percorso professionale. Inoltre, fornisce indicazioni immediate sulle aree di sviluppo che daranno forma alla vostra crescita.

Ideale per: Professionisti in qualsiasi fase della carriera che necessitano di una panoramica chiara delle competenze richieste per il proprio ruolo.

5. Modello di quadro di riferimento per l'avanzamento di carriera di AIHR

Via: AIHR Questo modello di quadro di progressione della carriera si ispira al quadro di progressione della carriera LEARN dell'AIHR e offre due percorsi flessibili: quello del collaboratore individuale e quello del manager.

Sviluppare le proprie competenze e monitorare la propria crescita diventa molto più facile con questo approccio. Inoltre, è possibile iniziare la carriera a un livello in linea con i requisiti specifici del ruolo.

Inoltre, la flessibilità di adattare il percorso agli interessi personali, ai punti di forza e alle aree di miglioramento garantisce un'esperienza personalizzata.

Ideale per: Individui e manager che desiderano percorsi flessibili per il monitoraggio delle competenze e dello stato di carriera.

Curiosità: Gli individui nati negli ultimi anni del baby boom (1957-64) hanno avuto una media di 12.7 posti di lavoro dai 18 ai 56 anni, e quasi la metà di questi lavori (circa 5,6) sono stati svolti durante la tarda adolescenza e i primi vent'anni. Ciò evidenzia la natura dinamica delle esperienze di inizio carriera, in cui l'esplorazione e l'adattabilità sono fondamentali.

Limiti dell'uso di Excel per i percorsi di carriera

Certo, Excel può essere uno strumento utile, ma ha i suoi problemi quando si tratta di mappare i percorsi di carriera. Dai limiti di personalizzazione alla mancanza di funzionalità interattive, spesso non è all'altezza di un piano a lungo termine.

Vediamo perché affidarsi esclusivamente a Excel potrebbe non essere la scelta migliore per lo sviluppo della carriera:

**In Excel è facile modificare accidentalmente i dati o le formule, il che può compromettere l'intero piano. Senza solide funzionalità di controllo degli errori, i piccoli errori possono passare inosservati, creando lacune nella strategia di carriera

Problemi di scalabilità: Con l'evoluzione dei vostri obiettivi di carriera, potreste scoprire che i limiti di riga e la potenza di elaborazione di Excel vi bloccano. Per i piani di carriera più complessi, come il monitoraggio delle competenze in più ruoli o progetti, può rallentare e diventare difficile da gestire

Con l'evoluzione dei vostri obiettivi di carriera, potreste scoprire che i limiti di riga e la potenza di elaborazione di Excel vi bloccano. Per i piani di carriera più complessi, come il monitoraggio delle competenze in più ruoli o progetti, può rallentare e diventare difficile da gestire **La pianificazione delle carriere spesso beneficia di contributi da parte di chi ha già lavorato con Excelmentori di carriera o manager. Tuttavia, Excel non è costruito per la collaborazione in tempo reale, il che può rendere difficile tenere tutti sulla stessa pagina e monitorare i propri stati

Mancanza di funzionalità/funzione avanzate: Excel fa bene le cose di base, ma manca di strumenti per approfondimenti avanzati, come il monitoraggio delle tendenze delle prestazioni o l'automazione degli obiettivi di sviluppo delle competenze

Modelli alternativi di percorso di carriera

Se state cercando un'alternativa più efficace a Excel, ClickUp vale la pena di prendere in considerazione i modelli. Questi modelli offrono un approccio strutturato e personalizzabile al piano del vostro percorso professionale, consentendo una collaborazione in tempo reale e aggiornamenti continui.

Con ClickUp, potete facilmente monitorare il vostro stato, condividere le informazioni con il vostro team e adattare la vostra strategia su un'unica piattaforma centralizzata.

Diamo un'occhiata! 💁

1. Modello di percorso professionale ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-329.png Il modello di percorso di carriera di ClickUp è stato progettato per aiutarvi a visualizzare e monitorare lo stato di carriera all'interno di un'organizzazione.

https://app.clickup.com/signup?template=t-194505180&department=hr-recruiting&\_gl=1\*edkl34\*\_gcl\au\*MTUxMTIwNTk4MC4xNzMwMTI2NjU5 Scarica questo modello /$$$cta/

Il Modello di percorso professionale ClickUp fornisce un quadro completo per la gestione della crescita professionale all'interno dei team. Si distingue per la capacità di visualizzare i percorsi di carriera individuali e di monitorare lo stato di avanzamento degli obiettivi.

Questo modello aiuta a vedere dove ci si trova attualmente e dove si aspira ad arrivare, rendendo più facile identificare il supporto e le risorse necessarie lungo il percorso.

Inoltre, le opzioni a doppia visualizzazione includono le viste Start Here e Lavagna online. La visualizzazione Start Here funge da tabella di marcia iniziale, delineando i passaggi essenziali per raggiungere gli obiettivi di carriera, mentre la visualizzazione Whiteboard offre una rappresentazione visiva delle attività cardine.

Il modello enfatizza il monitoraggio delle prestazioni e i meccanismi di feedback, che sono fondamentali per il coinvolgimento e il piano.

Ideale per: Mappare i percorsi di carriera individuali all'interno di un'organizzazione, con visualizzazioni per il monitoraggio di ogni attività cardine.

2. Modello di piano di sviluppo per i dipendenti ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/image-33.jpeg Il modello di piano di sviluppo dei dipendenti di ClickUp è stato progettato per aiutarvi a monitorare la crescita e lo sviluppo dei vostri dipendenti.

https://app.clickup.com/signup?template=t-205427166&department=hr-recruiting&\_gl=1\*8pfyqg\*\_gcl_au\*MTUxMTIwNTk4MC4xNzMwMTI2NjU5 Scarica questo modello /$$$cta/

Il Modello di piano di sviluppo per i dipendenti di ClickUp rende efficiente ed efficace la creazione di piani di sviluppo per i dipendenti. È un modo eccellente per concentrarsi sugli obiettivi individuali e verificare lo stato di avanzamento attraverso obiettivi misurabili.

Si inizia con una valutazione delle competenze e delle conoscenze attuali, che aiuta a identificare le aree di miglioramento. Successivamente, si fissano obiettivi chiari e misurabili per ciascun individuo, per dargli una direzione e una motivazione. Il modello vi guida nella determinazione delle risorse necessarie per raggiungere questi obiettivi, come i materiali di formazione o le opportunità di mentorship.

Inoltre, vi suggerisce di monitorare regolarmente lo stato di avanzamento e di apportare le modifiche necessarie. Inoltre, il modello incoraggia a celebrare i risultati raggiunti, il che aumenta il morale e motiva il team a continuare il proprio percorso di crescita.

Ideale per: Creare piani di sviluppo strutturati che monitorino lo stato attraverso obiettivi misurabili.

Fatto curioso: La consulenza di carriera è nata all'inizio del XX secolo, quando i primi consulenti di orientamento aiutavano le persone ad abbinare le loro competenze a potenziali lavori. Frank Parsons, spesso definito il padre della consulenza di carriera, ha contribuito a rendere pionieristico il processo di creazione di percorsi di carriera strutturati.

3. Modello di piano di sviluppo personale ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-38.png Il modello di piano di sviluppo personale di ClickUp è stato progettato per aiutarvi a rimanere organizzati e motivati nel vostro percorso di sviluppo personale.

https://app.clickup.com/signup?template=t-222239413&department=other&\_gl=1\*aso6ci\*\_gcl\au\*MTUxMTIwNTk4MC4xNzMwMTI2NjU5 Scarica questo modello /$$$cta/

Il Modello di piano di sviluppo personale di ClickUp è uno strumento eccellente per guidarvi nel viaggio verso il raggiungimento dei vostri obiettivi personali e professionali. Si inizia con l'identificazione delle aree di miglioramento, consentendo di impostare aspettative realistiche e adeguate alla propria situazione.

Promuove l'account attraverso l'impostazione di obiettivi specifici e di passaggi praticabili, aiutandovi a rimanere motivati durante lo stato di avanzamento.

Inoltre, il modello offre spazio per monitorare i traguardi minimi giornalieri, riflettere sulla soddisfazione per lo stato raggiunto e notare le vittorie e i risultati ottenuti. Questo livello di dettaglio aiuta a visualizzare la crescita, a individuare le tendenze e a identificare le aree che richiedono attenzione.

Ideale per: Impostazione e monitoraggio degli obiettivi personali e di quelli che si vogliono raggiungere obiettivi professionali con attributi dettagliati per visualizzare la crescita.

4. Modello di reportistica sulle prestazioni di ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-68.png Il modello di rapporto sulle prestazioni di ClickUp è stato progettato per aiutarvi a monitorare le prestazioni e lo stato del vostro team.

https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6105868&department=pmo&\_gl=1\*die87i\*gcl_au\*MTUxMTIwNTk4MC4xNzMwMTI2NjU5 Scaricare questo modello /$$$cta/

Il Modello di reportistica sulle prestazioni di ClickUp eleva il processo di monitoraggio dello stato e del raggiungimento degli obiettivi. Ti aiuta a vedere il rendimento del tuo team, aiutandoti a monitorare i KPI in tempo reale.

Si può anche usare per analizzare le tendenze con visualizzazioni intuitive e creare report automatizzati per risparmiare tempo sulla voce manuale dei dati e rimanere in cima al lavoro. Il modello confronta i progressi rispetto agli obiettivi stabiliti e crea un senso di responsabilità e motivazione.

Sia che stiate condividendo la vostra tabella di marcia con un mentore o un lavorare allo sviluppo di un team progetti, potete ottenere feedback e approfondimenti in tempo reale, mantenendovi motivati e allineati con i vostri obiettivi di carriera.

Ideale per: Monitoraggio delle prestazioni del team, controllo dei KPI e creazione di report visualizzati e automatizzati.

5. Modello di valutazione delle prestazioni ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-36.png Il modello di valutazione delle prestazioni di ClickUp è stato progettato per aiutarvi a valutare le prestazioni dei dipendenti e a gestire le revisioni.

https://app.clickup.com/signup?template=1737m-78646&department=hr-recruiting&\_gl=1\*1p5aksz\*\_gcl\au\*MTUxMTIwNTk4MC4xNzMwMTI2NjU5 Scaricare questo modello /$$$cta/

Il Modello di valutazione delle prestazioni di ClickUp semplifica il processo di valutazione delle prestazioni e integra nella struttura di revisione strumenti essenziali di project management.

Una funzionalità/funzione di spicco è la capacità di valutazione a 360 gradi, che consente di raccogliere feedback da più fonti, compresi i colleghi e i supervisori, per una valutazione a tutto tondo del vostro contributo a un progetto o a un'organizzazione.

Inoltre, è possibile monitorare senza problemi la posizione di ogni valutazione e acquisire attributi dettagliati per classificare con precisione le recensioni.

Ideale per: Un'esperienza completa di feedback a 360° con monitoraggio personalizzabile per ogni passaggio del processo di valutazione.

Da fare? Il occupazioni in più rapida crescita con la più alta variazione percentuale di occupazione in progetto includono i tecnici di servizio delle turbine eoliche e gli installatori di impianti solari fotovoltaici, con una crescita stimata rispettivamente del 60% e del 48%.

6. Modello di piano ClickUp 30-60-90 giorni

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/image-400.png Il modello di piano di ClickUp per i 30-60-90 giorni è stato progettato per aiutarvi a gestire il processo di inserimento dei nuovi dipendenti.

https://app.clickup.com/signup?template=t-182104475&department=hr-recruiting&\_gl=1\*3vp6t3\*\_gcl\au\*MTUxMTIwNTk4MC4xNzMwMTI2NjU5 Scarica questo modello /$$$cta/

Il Modello di piano ClickUp 30-60-90 giorni fornisce un modo strutturato per mappare obiettivi e attività cardine per i primi tre mesi in un nuovo ruolo. Questo modello suddivide ogni mese in attività chiare e attuabili, aiutando i neoassunti in nuovi ruoli a rimanere concentrati e organizzati durante lo stato.

Ogni sezione - 30, 60 e 90 giorni - offre aree personalizzabili per delineare gli obiettivi chiave, le metriche e gli oggetti di apprendimento, facilitando il monitoraggio dei risultati ottenuti nel tempo. Con questo piano è possibile stabilire priorità immediate, ampliare gradualmente le responsabilità e rivedere lo stato per rimanere allineati con gli obiettivi dell'organizzazione.

Fin dal primo giorno, sarete incoraggiati a documentare le note sullo stato di avanzamento e a riconoscere i comportamenti, le abilità e le competenze chiave essenziali per prosperare in qualsiasi posizione. È un modo eccellente per iniziare il piano di esito positivo .

Ideale per: Strutturare gli obiettivi iniziali nell'arco di tre mesi, fornendo una chiara tabella di marcia per l'onboarding o per i nuovi ruoli.

Grafica il tuo corso professionale senza problemi con ClickUp

Con questi modelli di percorso professionale in Excel, potete prendere in mano la vostra crescita professionale.

Sia che stiate mappando obiettivi a breve termine o immaginando aspirazioni a lungo termine, questi strumenti offrono un modo strutturato per visualizzare il vostro percorso.

Ricordate che il piano è solo l'inizio!

Per garantire che il vostro percorso rimanga chiaro e attuabile, l'integrazione dei modelli di ClickUp nella vostra routine può fornire il perfetto equilibrio di organizzazione ed efficienza. Iscriviti a ClickUp oggi stesso! ✅