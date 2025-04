Modelli di inventario Excel gratis per un monitoraggio efficiente

Il monitoraggio delle scorte può essere scoraggiante, soprattutto per le aziende che gestiscono più prodotti e produttività. Le continue variazioni dei livelli di scorte possono causare confusione, opportunità commerciali mancate e perdite finanziarie.

Senza un sistema organizzato, il monitoraggio di ciò che è in magazzino e di ciò che deve essere rifornito può rapidamente andare fuori controllo.

Microsoft Excel offre una soluzione con il suo intervallo di modelli di inventario gratuiti. Questi modelli forniscono un quadro strutturato per registrare i prodotti, monitorare le quantità e gestire i provider. La loro versatilità li rende adatti sia ai titolari di piccole aziende sia ai grandi magazzini, consentendo di personalizzarli per soddisfare esigenze specifiche.

Esploriamo questi modelli di inventario Excel, efficienti e di facile utilizzo, che aiutano a gestire le scorte in modo efficiente.

Cosa rende un buon modello di inventario Excel?

Un modello di inventario Excel è un foglio di calcolo pre-progettato che aiuta a monitorare e gestire in modo efficiente i livelli di inventario.

Quando si cerca il miglior modelli di gestione dell'inventario considerare le seguenti funzionalità/funzione chiave:

Clarità: Il modello deve avere un layout ben organizzato con titoli, sezioni e categorie cancellate per facilitare l'inserimento e la revisione dei dati di inventario

Il modello deve avere un layout ben organizzato con titoli, sezioni e categorie cancellate per facilitare l'inserimento e la revisione dei dati di inventario **Semplicità d'uso: il modello deve essere intuitivo, consentendo al team di navigarlo facilmente, indipendentemente dalle proprie conoscenze di Excel

Automazioni: Deve supportare formule integrate per calcolare i totali, riducendo il lavoro richiesto manualmente e minimizzando gli errori

Deve supportare formule integrate per calcolare i totali, riducendo il lavoro richiesto manualmente e minimizzando gli errori Personalizzabilità: Un buon modello di foglio di calcolo Excel per l'inventario consente di aggiungere o rimuovere colonne, incorporare categorie specifiche e applicare elementi di branding (come loghi e schemi di colore) per adattarsi alle specifiche esigenze aziendali

Un buon modello di foglio di calcolo Excel per l'inventario consente di aggiungere o rimuovere colonne, incorporare categorie specifiche e applicare elementi di branding (come loghi e schemi di colore) per adattarsi alle specifiche esigenze aziendali Rappresentazione visiva Dovrebbe includere grafici o diagrammi che forniscano una rapida visione dei livelli e delle tendenze delle scorte

Dovrebbe includere grafici o diagrammi che forniscano una rapida visione dei livelli e delle tendenze delle scorte Funzionalità/funzione collaborative: Il modello deve consentire a più utenti di visualizzarlo, modificarlo e condividerlo in tempo reale, promuovendo un efficace lavoro di squadra

8 Modelli di inventario Excel per le sfide di tutti i giorni

Discutiamo gli otto principali modelli di inventario Excel per una gestione efficiente delle scorte:

1. Elenco dell'inventario con evidenziazione del riordino modello di Microsoft

via Microsoft Il Elenco dell'inventario con evidenziazione del riordino modello di Microsoft fornisce un modo semplice ma efficace per monitorare i livelli delle scorte, monitorare i punti di riordino e assicurarsi di avere gli elementi necessari in magazzino.

È dotato di colonne come ID inventario, Nome, Descrizione, Prezzo unitario, Quantità in magazzino e Valore totale dell'inventario. La funzione di formattazione condizionale evidenzia automaticamente gli elementi che devono essere riordinati. Se le scorte di un elemento popolare scendono al di sotto di un livello stabilito, vengono segnalate immediatamente in modo da poterle rifornire prima che si esauriscano.

Ideale per: I titolari di negozi al dettaglio che hanno bisogno di monitorare i livelli delle scorte e di riordinare rapidamente gli elementi più venduti per evitare gli esaurimenti.

2. Modello di inventario dei beni personali di Microsoft

via Microsoft Microsoft Modello di inventario dei beni personali consente di visualizzare le finanze personali in un colpo d'occhio, senza dover spulciare infiniti fogli di calcolo.

È possibile inserire diverse categorie di beni, come 401(k), obbligazioni, risparmi, azioni o anche beni fisici come l'auto e la casa, con i rispettivi valori. Il grafico a barre incorporato trasforma i dati in una visualizzazione chiara, mostrando quali categorie di attività dominano il vostro portfolio.

Il modello è completamente personalizzabile: è possibile regolare il testo, i colori, le immagini e lo stile del grafico in base alle proprie preferenze.

Ideale per: Persone che desiderano catalogare e valutare le proprie attività per comprendere il proprio portfolio finanziario.

3. Modello di inventario di magazzino di Microsoft

via Microsoft Il Modello di inventario di magazzino di Microsoft consente di vedere tutto ciò che accade nel magazzino. Organizza le scorte in base alle descrizioni degli elementi, ai numeri SKU (Stock Keeping Unit) e alle posizioni specifiche dei contenitori.

Le funzionalità/funzione chiave includono:

Calcolo del valore totale dell'inventario : Visualizzazione immediata del valore totale dell'inventario

: Visualizzazione immediata del valore totale dell'inventario Posizione e organizzazione dei contenitori : Con queste funzioni è possibile individuare rapidamente la posizione degli elementi nello spazio di archiviazione, mantenendo il pavimento del magazzino libero da ingombri

: Con queste funzioni è possibile individuare rapidamente la posizione degli elementi nello spazio di archiviazione, mantenendo il pavimento del magazzino libero da ingombri Avvisi di riordino : Il modello segnala gli elementi da riordinare, eliminando le congetture e assicurando che i prodotti più venduti siano sempre disponibili

: Il modello segnala gli elementi da riordinare, eliminando le congetture e assicurando che i prodotti più venduti siano sempre disponibili Stampa di liste di prelievo: È possibile stampare un elenco direttamente da Excel. Questo fornisce al team una guida chiara su cosa prendere e dove trovarlo durante la preparazione degli ordini

Ideale per: I responsabili di magazzino di aziende di vendita al dettaglio o di e-commerce che hanno bisogno di monitorare i livelli delle scorte per evadere gli ordini in modo accurato e tempestivo.

4. Modello di foglio di calcolo dell'inventario da Template.net

via Modello.net Il Modello di foglio di calcolo per l'inventario da Template.net è un altro modello di monitoraggio delle attività che permette di:

Inserire dettagli chiave come il nome dell'azienda, lo slogan, l'indirizzo e le informazioni di contatto nella sezione di intestazione

Memorizzare informazioni essenziali come SKU, descrizioni degli elementi, quantità disponibili, costi unitari e valori totali

Registrare tutti i movimenti di inventario - acquisti, vendite, resi e rettifiche - per mantenere i vostri registri accurati e aggiornati

Monitorare i livelli delle scorte in tempo reale e impostare gli avvisi di riordino per evitare di esaurire i prodotti più venduti o di accumulare scorte eccessive di prodotti a bassa rotazione

Tenere traccia dei contatti con i fornitori, dei tempi di consegna e dei prezzi per semplificare il monitoraggio delle scorte

Ideale per: I titolari di piccole aziende che si destreggiano tra più produttività e linee di prodotti.

5. Modello di inventario del negozio da Template.net

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Store-Inventory-Template-by-Template.net\_.png Modello di inventario del negozio da Template.net: modello di inventario excel /$$$img/

via Modello.net La gestione dell'inventario del negozio può essere una sfida costante: i prodotti arrivano e si esauriscono, e il monitoraggio di tutto può essere difficile. Tuttavia, il Modello di inventario del negozio da Template.net consente di avere tutte queste informazioni a portata di mano.

Offre funzionalità/funzione quali:

Tracciamento in tempo reale dell'inventario: Il dashboard mostra il movimento totale delle scorte - 25 elementi entrati, 150 usciti e 75 rimanenti - offrendo una visualizzazione chiara per prendere decisioni rapide di rifornimento

Il dashboard mostra il movimento totale delle scorte - 25 elementi entrati, 150 usciti e 75 rimanenti - offrendo una visualizzazione chiara per prendere decisioni rapide di rifornimento Rappresentazione visiva: Il grafico a linee confronta gli elementi ricevuti rispetto a quelli venduti nel tempo, evidenziando tendenze come le T-shirt da uomo ad alto rendimento o le scarpe da ginnastica a basso rendimento. Il grafico radar suddivide l'inventario in categorie come Abbigliamento e Calzature

Il grafico a linee confronta gli elementi ricevuti rispetto a quelli venduti nel tempo, evidenziando tendenze come le T-shirt da uomo ad alto rendimento o le scarpe da ginnastica a basso rendimento. Il grafico radar suddivide l'inventario in categorie come Abbigliamento e Calzature Sezione note: Utilizzare quest'area per informazioni aggiuntive, come istruzioni speciali per la gestione o note sulla promozione commerciale

Ideale per: Le aziende di vendita al dettaglio di abbigliamento e calzature che hanno bisogno di monitorare le scorte stagionali, come le giacche invernali e i sandali estivi, per ottimizzare i livelli delle scorte durante i periodi di picco dello shopping.

6. Modello di foglio di calcolo per la gestione dell'inventario dei trasporti e della logistica by Template.net

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Transport-and-Logistics-Inventory-Management-Spreadsheet-Template-by-Template.net\_-1400x472.png Modello di foglio di calcolo per la gestione dell'inventario dei trasporti e della logistica da Template.net: modello di inventario excel /$$$img/

via Modello.net Il Modello di foglio di calcolo per la gestione dell'inventario dei trasporti e della logistica by Template.net gestisce una serie di dati logistici in un'unica soluzione:

Descrizione dell'elemento : Descrizione chiara di ogni elemento in un colpo d'occhio

: Descrizione chiara di ogni elemento in un colpo d'occhio Numero di articolo e fornitore : Sono fondamentali per il riordino e per mantenere relazioni solide

: Sono fondamentali per il riordino e per mantenere relazioni solide Livello delle scorte : Monitoraggio di ciò che si ha, di ciò che arriva e di ciò che esce per tenere sotto controllo l'inventario

: Monitoraggio di ciò che si ha, di ciò che arriva e di ciò che esce per tenere sotto controllo l'inventario Punti di riordino: Sapere quando riordinare le scorte per evitare carenze. Il sistema calcola automaticamente per voi, togliendovi il carico mentale

Inoltre, quando si seleziona un elemento, gli altri campi vengono compilati o calcolati automaticamente, risparmiando tempo e riducendo gli errori.

Ideale per: I responsabili della logistica che devono monitorare le scorte per evitare interruzioni nelle operazioni di spedizione.

➡️ Leggi di più: 10 migliori software e strumenti per la gestione degli acquisti

7. Modello di gestione dell'inventario da Template.net

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Inventory-Management-Template-by-Template.net\_-1400x489.png Modello di gestione dell'inventario da Template.net: modello di inventario excel /$$$img/

via Modello.net Il Modello di gestione dell'inventario da Template.net fornisce una chiarezza immediata sullo stato del vostro inventario.

Monitora i costi unitari e i prezzi, aiutandovi a comprendere i margini di profitto complessivi. È inoltre possibile accedere ai dettagli dei fornitori per ogni prodotto, rendendo il riordino rapido e semplice.

Inoltre, il modello include rappresentazioni visive (grafici, diagrammi a barre e grafici a torta) delle scorte per prodotto e categoria.

Ideale per: i gestori di ristoranti che devono analizzare le valutazioni di utilizzo di ingredienti specifici per ridurre al minimo gli sprechi e mantenere la disponibilità del menu.

8. Modello di inventario fisico del magazzino di WPS Office

via Ufficio WPS Il Modello di inventario fisico del magazzino di WPS Office fornisce un'istantanea completa delle scorte di magazzino, consentendo di monitorare materie prime, prodotti finiti e imballaggi.

Le funzionalità/funzione chiave sono:

Categorizzazione chiara : Suddivide l'intero magazzino in categorie ordinate: materie prime, prodotti semilavorati, prodotti finiti e materiali di consumo

: Suddivide l'intero magazzino in categorie ordinate: materie prime, prodotti semilavorati, prodotti finiti e materiali di consumo Inventario effettivo e inventario di sistema : Le colonne consentono di registrare il conteggio dell'inventario e di confrontarlo con i numeri del sistema. È possibile registrare eventuali eccedenze (scorte extra) o perdite (elementi mancanti), il che aiuta a identificare rapidamente potenziali problemi

: Le colonne consentono di registrare il conteggio dell'inventario e di confrontarlo con i numeri del sistema. È possibile registrare eventuali eccedenze (scorte extra) o perdite (elementi mancanti), il che aiuta a identificare rapidamente potenziali problemi Monitoraggio: Il modello tiene traccia di quanti elementi avete e del loro valore. Grazie ai campi per il prezzo unitario e l'importo totale in dollari, è facile tenere sotto controllo l'impatto finanziario dell'inventario

Ideale per: I responsabili di magazzino nel settore manifatturiero hanno bisogno di monitorare le discrepanze di magazzino per una gestione efficiente dell'inventario e un'accurata reportistica finanziaria.

➡️ Leggi di più: Risorse per il project management: Tipi, significato e processo di piano

Limiti dell'uso di Excel per il monitoraggio dell'inventario

Sebbene Excel sia uno strumento economico e accessibile per la gestione dell'inventario, presenta diversi limiti:

Gestione manuale : Excel richiede un inserimento manuale, che può portare a errori, soprattutto quando si gestiscono grandi volumi di dati

: Excel richiede un inserimento manuale, che può portare a errori, soprattutto quando si gestiscono grandi volumi di dati Problemi di collaborazione : La modifica simultanea in Excel può portare a problemi di controllo delle versioni e a conflitti di dati

: La modifica simultanea in Excel può portare a problemi di controllo delle versioni e a conflitti di dati Nessuna automazione per i processi complessi : Excel può automatizzare i calcoli di base, ma i processi di inventario più avanzati, come la previsione della domanda o il riordino automatico, sono difficili da implementare

: Excel può automatizzare i calcoli di base, ma i processi di inventario più avanzati, come la previsione della domanda o il riordino automatico, sono difficili da implementare Mancanza di integrazione : L'integrazione di Excel con altri software ERP o CRM richiede spesso importazioni ed esportazioni manuali, che possono richiedere molto tempo

: L'integrazione di Excel con altri software ERP o CRM richiede spesso importazioni ed esportazioni manuali, che possono richiedere molto tempo Sicurezza limitata : Excel non ha le solide funzionalità/funzione di sicurezza dei software specializzati, il che lo rende meno ideale per la gestione dei dati sensibili dell'inventario

: Excel non ha le solide funzionalità/funzione di sicurezza dei software specializzati, il che lo rende meno ideale per la gestione dei dati sensibili dell'inventario Limiti visivi: Excel non dispone di strumenti avanzati di visualizzazione dei dati, come dashboard interattivi o grafici dinamici. Questo rende più difficile il monitoraggio delle tendenze, l'individuazione di schemi o l'approfondimento delle prestazioni dell'inventario

Il risultato è che c'è un bisogno crescente di Alternative di Excel per soddisfare al meglio le esigenze delle aziende moderne.

Alternative ai modelli Excel di inventario

Le aziende con catene di fornitura complesse potrebbero trovare software di gestione dell'inventario più efficace per le loro esigenze.

Ecco dove ClickUp passaggio.

I suoi dashboard personalizzabili offrono una panoramica chiara dell'inventario, monitorando metriche chiave come il fatturato, i punti di riordino e le prestazioni dei fornitori, il tutto in un unico luogo per prendere decisioni più intelligenti. Inoltre, è possibile impostare avvisi e promemoria per i livelli bassi delle scorte, le esigenze di rifornimento o le spedizioni di ordini.

Inoltre, più membri del team possono accedere e aggiornare i dati dell'inventario simultaneamente, in modo che tutti, dal personale di magazzino ai manager, siano allineati con le informazioni in tempo reale.

La parte migliore? ClickUp dispone di una vasta collezione di modelli di inventario precostituiti per iniziare, il che lo rende un sistema efficiente software di gestione dell'inventario .

Esploriamo alcuni di questi.

1. Modello di inventario ClickUp

Il Modello di inventario ClickUp centralizza tutto in un unico spazio - contatti dei fornitori, stati di pagamento e altro ancora - in modo da poter abbandonare gli infiniti passaggi tra fogli di calcolo, email e moduli d'ordine.

Offre:

Visualizzazioni personalizzate: offre molteplici prospettive del vostro inventario, come la 'Vista fornitori' per vedere quali fornitori forniscono cosa o la 'Vista inventario' per monitorare in dettaglio i livelli attuali delle scorte

offre molteplici prospettive del vostro inventario, come la 'Vista fornitori' per vedere quali fornitori forniscono cosa o la 'Vista inventario' per monitorare in dettaglio i livelli attuali delle scorte Campi personalizzati : Monitoraggio di tutto, dal costo unitario ai punti di riordino, per facilitare la previsione dei fabbisogni

: Monitoraggio di tutto, dal costo unitario ai punti di riordino, per facilitare la previsione dei fabbisogni Automazioni: Automazioni personalizzate per ricordare quando è necessario rifornirsi o quando si devono effettuare i pagamenti

Inoltre, se avete diversi dipartimenti come commerciale, acquisti e finanza, il modello offre un formato ben strutturato per un piano organizzativo efficiente .

Ideale per: I responsabili operativi di aziende con più reparti hanno bisogno di un sistema centralizzato per ottimizzare il monitoraggio dell'inventario.

**Per saperne di più 10 migliori software di logistica (recensioni e prezzi)

2. Modello di gestione dell'inventario ClickUp

Il Modello di gestione dell'inventario ClickUp è uno strumento in tempo reale per il monitoraggio delle quantità di prodotti, dei riordini, dei fornitori e persino delle fluttuazioni dei costi, il tutto in una configurazione ordinata e facile da gestire.

Aiuta a prevenire le scorte eccessive o insufficienti con avvisi integrati e revisioni programmate. È possibile prendere decisioni informate sui tempi di riordino e sugli investimenti analizzando le variazioni dei costi e le tendenze delle scorte.

Utilizzate la Visualizzazione Sequenza per monitorare le variazioni di inventario nel tempo, assicurandovi di essere pronti ad affrontare le impennate della domanda durante i picchi stagionali come il Black Friday.

Ideale per: I Teams e i responsabili dell'inventario che vogliono assicurarsi che tutti, dal direttore operativo al team commerciale, siano sulla stessa pagina per quanto riguarda lo stato delle scorte e le esigenze di riordino.

3. Modello di inventario per ufficio ClickUp

Il Modello di inventario dell'ufficio ClickUp organizza l'inventario dell'ufficio, che si tratti di computer portatili, snack o di una scorta infinita di caffè.

Grazie alle funzionalità di monitoraggio del tempo, è possibile monitorare la durata delle attività, individuare i colli di bottiglia (come i ritardi dei fornitori) e modificare il programma di ordini, anticipando l'approvvigionamento o passando a un fornitore più affidabile.

Inoltre, è possibile utilizzare la Visualizzazione conversazione per comunicare direttamente i problemi o le modifiche dell'inventario. Se c'è un ritardo nella consegna di un nuovo ordine, taggate i membri del team per sincronizzare tutti, in modo che nessuno sia colto di sorpresa.

Ideale per: Manager di uffici o team amministrativi che gestiscono forniture per ufficio.

4. Modello di inventario delle forniture per ufficio ClickUp

Il Modello di inventario delle forniture per ufficio ClickUp visualizza a volo d'uccello tutte le forniture di cui il vostro ufficio ha bisogno.

Include campi personalizzati per monitorare gli ordini dell'ufficio, come ad esempio:

Costo totale : Calcola il costo totale dell'ordine in base al prezzo unitario e alla quantità

: Calcola il costo totale dell'ordine in base al prezzo unitario e alla quantità Dipartimento : Assegna ogni ordine a un reparto per facilitare la stesura del bilancio

: Assegna ogni ordine a un reparto per facilitare la stesura del bilancio Stato del pagamento: Monitora se un elemento è completamente pagato, parzialmente pagato o in sospeso. Ad esempio, le decorazioni per l'albero di Natale costano 40 dollari, ma con la dicitura "Pagamento parziale" si saprà che è necessario contattare il fornitore

Ideale per: I responsabili di uffici che gestiscono grandi volumi di contratti con i fornitori, ordini all'ingrosso o necessità di forniture ricorrenti.

5. Modello di inventario IT ClickUp

Il Modello di inventario informatico ClickUp è una soluzione completa che consente di completare il controllo dell'inventario tecnologico con promemoria e dipendenze automatizzate.

È possibile impostare promemoria trimestrali per controllare la disponibilità delle licenze o collegare gli ordini di hardware in modo che un'attività si aggiorni automaticamente quando un'altra viene completata.

La Vista riepilogo/riassunto offre una rapida istantanea di ciò che è in magazzino e di ciò che è in sospeso, mentre la Vista inventario corrente visualizza un elenco dettagliato degli elementi in magazzino.

Ideale per: manager IT e amministratori di sistema che supervisionano diverse risorse tecnologiche.

➡️ Leggi di più: 10 migliori strumenti software di gestione delle operazioni

6. Modello di rapporto sull'inventario di ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image3-19.png Modello di rapporto sull'inventario e monitoraggio degli ordini di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6105648&department=other Scaricare questo modello /$$$cta/

Il Modello di rapporto sull'inventario di ClickUp vi aiuta a rifornire velocemente i prodotti più venduti e a cancellare i prodotti più lenti che prendono polvere sugli scaffali.

Ecco come vi aiuta:

Visualizzare i livelli delle scorte a colpo d'occhio: Il formato a tabella di facile lettura del modello consente di visualizzare tutti i dettagli delle scorte senza dover spulciare infinite righe di dati

Il formato a tabella di facile lettura del modello consente di visualizzare tutti i dettagli delle scorte senza dover spulciare infinite righe di dati Inserimento dei dati senza sforzo: Grazie alla possibilità di inserire dati senza codice, regolare i dettagli dei prodotti è un gioco da ragazzi: basta un clic, una digitazione e il gioco è fatto

Grazie alla possibilità di inserire dati senza codice, regolare i dettagli dei prodotti è un gioco da ragazzi: basta un clic, una digitazione e il gioco è fatto Strumenti di analisi: Individuate i modelli di movimento delle scorte, anticipate i picchi di domanda e modificate il vostro ordine

Ideale per: I manager del commercio elettronico che gestiscono diverse linee di prodotti.

💡Pro Suggerimento: Usare ClickUp Brain per inserire automaticamente dettagli come i costi dei prodotti o le modifiche ai fornitori, riducendo i tempi di voce. Inoltre, aggiorna i membri del team quando i livelli delle scorte cambiano o gli elementi richiedono attenzione. Può anche riepilogare/riassumere commenti e feedback, semplificando le discussioni del team sulle scorte.

Generazione di formule e semplificazione della voce con ClickUp Brain

7. Modello di inventario del ristorante ClickUp

Il Modello di inventario per ristoranti ClickUp vi aiuta a monitorare i livelli delle scorte di ingredienti importanti, a ridurre gli sprechi e a prevenire le scorte.

È dotato di diverse visualizzazioni, tra cui:

Visualizzazione consumi settimanali: visualizza l'utilizzo settimanale di ogni elemento: se il vostro ristorante utilizza 20 libbre di parmigiano ogni settimana, potete regolare gli ordini per evitare acquisti eccessivi o scorte insufficienti

visualizza l'utilizzo settimanale di ogni elemento: se il vostro ristorante utilizza 20 libbre di parmigiano ogni settimana, potete regolare gli ordini per evitare acquisti eccessivi o scorte insufficienti Visualizzazione dello spazio di archiviazione: Organizza tutti gli elementi presenti in cucina, nella dispensa, nel frigorifero e nel congelatore, assegnando loro posizioni specifiche

Organizza tutti gli elementi presenti in cucina, nella dispensa, nel frigorifero e nel congelatore, assegnando loro posizioni specifiche **Vista Tutto: visualizza tutti gli articoli in esaurimento o completati, in modo da sapere esattamente cosa riordinare

Visualizzazione delle date di scadenza: Consente di ordinare gli elementi in base alla loro scadenza, assicurando che vengano utilizzati in tempo ed evitando sprechi

Ideale per: I titolari di ristoranti di piccole e medie dimensioni che supervisionano le operazioni quotidiane di cucina e hanno bisogno di uno strumento preciso per la gestione dell'inventario.

8. Modello di ordine di acquisto e inventario ClickUp

Il Modello di ordine d'acquisto e inventario di ClickUp è stato progettato per monitorare ogni ordine e gestire i livelli di inventario e i dettagli dei fornitori.

È possibile organizzare gli elementi dell'inventario per categoria, ID prodotto o produttività. È inoltre possibile memorizzare le informazioni chiave sui fornitori direttamente nell'area di lavoro: dettagli di contatto, prezzi e tempi di consegna. In questo modo è possibile vedere chi offre le condizioni migliori e la consegna più rapida.

Inoltre, in ClickUp è possibile impostare attività ricorrenti per i riordini periodici e usare Promemoria di ClickUp per ricevere una notifica quando è il momento di effettuare il prossimo ordine.

Ideale per: I titolari di aziende che cercano un software di inventario per monitorare gli ordini di acquisto e automatizzare i riordini.

➡️ Leggi di più: 10 migliori software per la gestione degli ordini

9. Modello di registro d'inventario aziendale semplice ClickUp

Il Modello di registro d'inventario aziendale semplice di ClickUp organizza l'intero magazzino in sezioni chiare e con codici colore, come Esaurito, Critico e Riordino, in modo da non perdere mai più una vendita a causa delle scorte scarse.

Dispone di 15 campi personalizzati per memorizzare i dati di ogni elemento:

Quantità di scorte: Visualizza la quantità di scorte rimaste

Visualizza la quantità di scorte rimaste Quantità d'ordine: Specifica la quantità di scorte da ordinare quando i livelli raggiungono il punto critico

Specifica la quantità di scorte da ordinare quando i livelli raggiungono il punto critico Informazioni sui fornitori: Monitora i fornitori a cui avete ordinato e i loro dettagli di contatto

Monitora i fornitori a cui avete ordinato e i loro dettagli di contatto Livello di riordino: Imposta una soglia di riordino e invia avvisi quando le scorte scendono al di sotto di tale livello

Ideale per: I titolari di bar che hanno bisogno di un sistema semplice per gestire i livelli di scorte degli ingredienti essenziali.

Navigare agevolmente nella gestione dell'inventario con ClickUp

Una gestione efficace dell'inventario garantisce l'ottimizzazione dei livelli di scorte, il controllo dei costi e la soddisfazione dei clienti.

Sebbene Excel fornisca diversi modelli per semplificare il processo di monitoraggio delle scorte, affidarsi esclusivamente ai fogli di calcolo può portare a inefficienze e complicazioni man mano che le esigenze di inventario e l'azienda crescono.

ClickUp va oltre il semplice monitoraggio. Grazie a funzionalità/funzione come la collaborazione in tempo reale, gli avvisi automatici di rifornimento e gli strumenti avanzati di visualizzazione dei dati, vi consente di gestire l'inventario con facilità e precisione. Iscriviti a ClickUp oggi stesso e trasformate il vostro modo di gestire l'inventario.