Modelli di valutazione del rischio gratuiti per Excel

La gestione del rischio è importante per qualsiasi organizzazione di successo, ma iniziare un progetto di valutazione del rischio da zero può essere una perdita di tempo.

Per fortuna, i modelli di valutazione del rischio gratis per Excel possono salvare la situazione.

Che siate alle prese con progetti, valutazioni di sicurezza o decisioni importanti, questi modelli rendono facile organizzare, dare priorità e affrontare qualsiasi processo di valutazione dei rischi senza troppo lavoro richiesto.

Esploriamo i migliori modelli di valutazione dei rischi per Excel per accelerare il processo.

Cosa rende un buon modello di valutazione dei rischi in Excel?

Un modello di base per la valutazione del rischio in Excel dovrebbe avere caratteristiche chiave per aiutarvi a costruire solide strategie di mitigazione del rischio. Ecco cosa cercare:

Rappresentazione chiara del rischio: Definizione chiara di ogni rischio potenziale

Definizione chiara di ogni rischio potenziale Priorità dei rischi: Includere un sistema di punteggio standardizzato per valutare la probabilità e l'impatto di ogni rischio

Includere un sistema di punteggio standardizzato per valutare la probabilità e l'impatto di ogni rischio Scheda azioni personalizzabile: Fornisce lo spazio per delineare le azioni necessarie a mitigare i rischi

Fornisce lo spazio per delineare le azioni necessarie a mitigare i rischi Assegnazione della titolarità: Offrire una sezione per assegnare la responsabilità della gestione di ciascun rischio

Offrire una sezione per assegnare la responsabilità della gestione di ciascun rischio Tracciabilità delle scadenze: Consente l'impostazione e il monitoraggio delle scadenze con promemoria tempestivi

Consente l'impostazione e il monitoraggio delle scadenze con promemoria tempestivi Flessibilità: Assicurarsi che il modello sia facile da aggiornare quando i rischi si risolvono o cambiano

Assicurarsi che il modello sia facile da aggiornare quando i rischi si risolvono o cambiano Visualizzazione: Incorporare dashboard, grafici ed elenchi per una panoramica chiara dei rischi e delle priorità

Modelli Excel per la valutazione dei rischi

I modelli di base per la valutazione dei rischi sono facilmente reperibili online, ma trovare quello giusto che soddisfi davvero le vostre esigenze può essere una sfida. Per togliervi questo peso dalle spalle, date un'occhiata al nostro elenco accuratamente selezionato di modelli di valutazione del rischio modelli gratuiti di valutazione dei rischi che vi aiuteranno a trovare il migliore del gruppo:

1. Modello di registro dei rischi di ProjectManager

Via: Responsabile del progetto Il modello di registro dei rischi di ProjectManager vi aiuta a monitorare e gestire i rischi del progetto senza sforzo. È possibile registrare i rischi, assegnare i titolari e monitorare il loro stato.

Permette inoltre di classificare i rischi in base alla gravità e alla probabilità, aiutandovi a dare priorità ai problemi e ad adottare misure di controllo proattive. È possibile aggiungere, rimuovere o modificare campi direttamente nel foglio Excel, consentendo di aggiornare la tabella in base all'evoluzione dei rischi.

Tuttavia, la mancanza di automazione integrata può rendere la gestione di grandi volumi di rischi dispendiosa in termini di tempo. Inoltre, non esiste un modo nativo per impostare avvisi o promemoria. Tuttavia, è facile condividere e collaborare con il team.

Ideale per: I project manager che vogliono identificare, monitorare e rispondere sistematicamente ai rischi potenziali durante il ciclo di vita del progetto.

Archivio modelli: Esplora i modelli gratis modelli di registro dei rischi per monitorare, dare priorità e gestire in modo efficiente i rischi in tutti i progetti.

2. Modello di matrice dei rischi di ProjectManager

Via: Responsabile del progetto Il modello di matrice dei rischi di ProjectManager è ideale per una panoramica dei rischi potenziali. Si tratta di una griglia con due assi - probabilità e gravità - che aiuta a identificare i rischi che richiedono maggiore attenzione.

Il lato sinistro mostra la probabilità, da rara a quasi certa, mentre la parte superiore mostra la gravità, da insignificante a grave La matrice con codice colore aiuta a dare rapidamente la priorità ai rischi, concentrandosi sulle aree ad alto rischio in rosso e su quelle moderate in giallo.

Tuttavia, questo modello di matrice dei rischi può semplificare eccessivamente i rischi complessi. Fornisce dettagli al limite della priorità e della probabilità del rischio. Mancano inoltre gli aggiornamenti in tempo reale e le automazioni, per cui è necessario rimuovere manualmente i rischi risolti.

Ideale per: I gestori del progetto e i team che hanno bisogno di uno strumento strutturato e visivo per valutare e dare priorità ai rischi del progetto in modo efficace.

3. Modello di valutazione dei rischi IT di ProjectManager

Via: Responsabile del progetto Il modello per la valutazione del rischio informatico di ProjectManager può non guadagnare punti per lo stile, ma eccelle nella valutazione della sostanza. Offre numerosi campi per valutare a fondo ogni potenziale rischio all'interno del vostro ambiente IT.

L'approccio completo del modello consente ai team IT di affrontare preventivamente le minacce e le vulnerabilità della cybersecurity. L'implementazione di una solida gestione del rischio di cybersecurity diventa più facile con questa struttura dettagliata e ricca di contesto.

Il modello consente il monitoraggio di vari problemi, dai guasti ai sistemi alle violazioni dei dati, e include sezioni dettagliate per la descrizione del rischio, l'impatto e le strategie di mitigazione.

È dotato di formule Excel incorporate per calcolare l'impatto potenziale dei rischi, il che aiuta a creare una solida struttura di controllo piano di emergenza per la gestione delle crisi. Tuttavia, ha bisogno di maggiori funzionalità di automazione e collaborazione, il che lo rende meno pratico per i team più grandi. Purtroppo si tratta di un documento statico, quindi non è possibile effettuare aggiornamenti in tempo reale.

Ideale per: manager IT, chief technology officer, risk officer e project manager responsabili dell'identificazione, della gestione e della mitigazione dei rischi nei progetti IT.

4. Modello di matrice di valutazione dei rischi da TeamGantt

Via: TeamGantt Il modello di matrice di valutazione del rischio di TeamGantt è uno strumento di valutazione visiva del rischio che categorizza i rischi in base a scale di gravità e probabilità.

La matrice è divisa in probabilità e gravità del rischio. Entrambi i lati hanno 3 livelli.

Per quanto riguarda la probabilità, è suddivisa in "Non probabile", "Moderatamente probabile" e "Molto probabile". Per quanto riguarda la gravità, si ha "Accettabile", "Tollerabile" e "Generalmente inaccettabile". Suddividendo i rischi in queste categorie intersecanti, è possibile capire meglio cosa affrontare per primo e cosa può essere ignorato per il momento.

La semplicità del modello limita la sua capacità di catturare rischi complessi e in evoluzione. Senza un monitoraggio automatizzato, la gestione dei rischi in tempo reale è più difficile e le opzioni di personalizzazione sono limitate.

Ideale per: I project manager di tutti i settori hanno bisogno di uno strumento visuale e semplificato per valutare e dare priorità ai rischi del progetto.

5. Modello di registro dei rischi di HubSpot

Via: HubSpot Il modello di registro dei rischi di HubSpot aiuta a valutare i rischi semplicemente dividendo lo spazio in sezioni principali e poi in sottosezioni, migliorando così la leggibilità.

Ha un formato intuitivo e facile da usare, che facilita la registrazione dei rischi, la loro categorizzazione, l'assegnazione dei titolari e il monitoraggio dello stato. Include anche sezioni per strategie di mitigazione del rischio e piani, aiutandovi ad affrontare in modo proattivo i potenziali problemi.

Trattandosi di un modello Excel, la collaborazione è limitata a ciò che Excel offre attraverso OneDrive, una funzione funzionale ma non ideale. Questo modello è anche statico, quindi non è possibile effettuare aggiornamenti in tempo reale: è necessario apportare modifiche manuali.

Ideale per: Project manager, analisti aziendali e team operativi che vogliono documentare e ridurre i rischi.

6. Modello di analisi dei rischi di You Exec

Via: Tu Esegui Il modello di analisi dei rischi di You Exec è una matrice visiva 3 per 4 che svolge un'attività simile a quella degli altri modelli di prioritizzazione pura presenti nell'elenco.

Il modello migliora i livelli di rischio standard aggiungendo la categoria "molto alto", completata da un codice colore per facilitare l'analisi l'identificazione del rischio .

Quando si scarica il modello, si riceve un utile video tutorial di YouTube che ne illustra le modalità. Il modello include strumenti come RACI, Triage, grafici Gantt e schede Kanban, fornendo un approccio completo alla gestione del rischio.

Ideale per: Project manager, analisti aziendali e stakeholder che hanno bisogno di un approccio strutturato per identificare, valutare e mitigare i rischi nei piani di progetto.

Limiti dell'uso di Excel per la valutazione dei rischi

Quando si tratta di valutazione del rischio excel è stato per lungo tempo uno strumento di riferimento per molte aziende.

Sebbene sembri una soluzione semplice e familiare, affidarsi solo a Excel ha dei limiti che incidono sulla qualità e sull'efficienza dell'analisi del rischio.

1. Mancanza di scalabilità

Le valutazioni del rischio spesso coinvolgono grandi insiemi di dati, soprattutto in settori come la finanza, le assicurazioni o la gestione della catena di approvvigionamento. Con l'aumento del volume dei dati, i fogli di calcolo diventano difficili da gestire.

Il software rallenta, le formule richiedono più tempo per essere calcolate e anche attività di base come lo scorrimento delle righe diventano difficili. I fogli di calcolo non sono progettati per gestire i grandi insiemi di dati necessari per un'analisi approfondita del rischio, creando colli di bottiglia nell'elaborazione.

2. Inserimento manuale a rischio di errori

È nella natura umana commettere errori; anche il più piccolo errore di battitura o di formula può portare a valutazioni del rischio imprecise.

Potreste accorgervi di un decimale sbagliato o di un riferimento di cella errato solo quando è troppo tardi, con enormi ripercussioni. Questo, a sua volta, fa perdere tempo prezioso e aumenta significativamente il rischio di errore umano.

3. Mancanza di funzionalità/funzione adeguate per la collaborazione

Spesso più parti interessate devono partecipare alla valutazione dei rischi, ma i fogli di calcolo tradizionali non supportano bene la collaborazione. La condivisione di un file tramite email o servizi cloud porta a problemi di controllo delle versioni.

I team lavorano su versioni diverse o sovrascrivono le modifiche degli altri, causando confusione e mettendo a rischio l'integrità dei dati. Questo diventa particolarmente problematico quando diversi dipartimenti richiedono un contributo, ognuno dei quali apporta i propri dati, le proprie prospettive e i propri fattori di rischio

4. Trasparenza insufficiente

Formule e calcoli complessi possono essere facilmente nascosti nelle celle. Questo rende difficile per altri capire come è stato calcolato un particolare punteggio di rischio.

Inoltre, è più difficile capire perché sono state fatte determinate ipotesi. Questa mancanza di trasparenza diventa un problema per la revisione contabile o quando si cerca di risalire alle decisioni.

5. Nessun aggiornamento istantaneo dei dati

I fogli di calcolo non sono progettati per fornire aggiornamenti dinamici e in tempo reale. Il rischio non è un concetto statico: i fattori cambiano ogni giorno o addirittura ogni ora, a seconda del settore.

Con Excel o software simili, è necessario aggiornare manualmente i dati e rieseguire i calcoli, il che ritarda un rapido processo decisionale. L'automazione dei fogli di calcolo tradizionali è a dir poco macchinosa, il che significa che le aziende non riescono a ottenere informazioni in tempo reale.

Modelli alternativi di Excel per la valutazione del rischio

I limiti non dovrebbero rallentare la vostra attività.

Ecco perché abbiamo stilato un elenco di modelli avanzati e di base per la valutazione del rischio all'interno del database di Excel ClickUp ecosistema. ClickUp è un'app per il lavoro che funge anche da potente software di gestione del rischio.

Grazie alla sua fantastica libreria di modelli, ClickUp rende il processo di gestione del rischio 100 volte più facile. Esploriamoli insieme.

1. Modello di lavagna online per la valutazione del rischio di ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-727.png Il modello di lavagna online per la valutazione dei rischi di ClickUp è stato progettato per aiutarvi a valutare, documentare e gestire i rischi associati a un progetto.

https://app.clickup.com/signup?template=t-375290599&department=pmo&\_gl=1\*xrqpgr*\_gcl\au\*MTUxMTIwNTk4MC4xNzMwMTI2NjU5 Scaricare questo modello /$$$cta/

Volete un enorme spazio di condivisione che elenchi visivamente tutti i potenziali rischi in ordine di probabilità e qualsiasi altro parametro a vostra scelta? Allora il Modello di lavagna online per la valutazione dei rischi di ClickUp è l'abbinamento perfetto.

È uno strumento dinamico che migliora la strategia di gestione del rischio nei progetti e nelle operazioni dell'organizzazione. Offre una piattaforma liberamente modificabile, interattiva e unificata che consente ai team di identificare i rischi potenziali, valutarli e affrontare le potenziali minacce.

Il layout della lavagna online facilita il brainstorming e la documentazione delle vulnerabilità da parte del team. È uno spazio di condivisione in cui tutti sono sulla stessa pagina per quanto riguarda i rischi chiave che l'azienda deve affrontare.

Una delle sue funzionalità/funzione chiave è la possibilità di classificare e classificare i rischi in base al loro impatto potenziale con codici colore personalizzabili.

ClickUp non solo mantiene i progetti in carreggiata e rileva i rischi in anticipo, ma mi aiuta anche a gestire le mie attività quotidiane di collaboratore individuale.

Raúl Becerra, Responsabile della produttività, Atrato

Ideale per: I project manager e i team leader che hanno bisogno di una piattaforma collaborativa per gestire visivamente e dare priorità ai rischi nei vari progetti.

2. Modello di lavagna online per l'analisi dei rischi di ClickUp

Scarica questo modello

Se volete portare i vostri modelli visivi al livello successivo, il modello Modello di lavagna online per l'analisi del rischio di ClickUp è un'ottima scelta. È pieno di colori che non sono solo estetici, ma possono essere usati per definire le priorità dei rischi con maggiore precisione.

Il modello utilizza un sistema di colori sfumato, che va oltre le tipiche categorie verde, giallo e rosso. La matrice mostra i rischi con la Probabilità del rischio su un asse e la Grandezza del rischio sull'altro.

Lo sfondo a colori crea una transizione graduale, aiutandovi a individuare facilmente i livelli di rischio intermedi. Questo formato di lavagna online incoraggia la collaborazione, consentendo al team di discutere e collocare liberamente i rischi che si presentano.

Aiuta a mantenere il processo di analisi dei rischi dinamico e organizzato, con tutto ciò che è visibile all'intero team per un migliore coinvolgimento.

Ideale per: I team che hanno bisogno di uno strumento altamente visivo e collaborativo per impegnarsi attivamente nell'analisi dei rischi, in particolare quelli che lavorano a progetti complessi che richiedono una categorizzazione sfumata dei rischi.

3. Modello di gestione del rischio ClickUp

Scarica questo modello

Il Modello di gestione del rischio ClickUp è lo strumento più completo formato da un elenco per la valutazione dei rischi. Fornisce un metodo strutturato e dettagliato per identificare, monitorare e ridurre i rischi del progetto.

Offre flessibilità per qualsiasi progetto, con campi personalizzabili per la descrizione dei rischi, la probabilità, l'impatto e i piani di mitigazione. Il modello si integra inoltre perfettamente con altre funzionalità di project management, come la creazione di attività e il monitoraggio delle stesse, migliorando la collaborazione.

Ideale per: Teams che gestiscono progetti complessi che richiedono un monitoraggio dettagliato dei rischi, responsabilità e controllo dello stato in tempo reale.

💡Da fare? Software GRC come ClickUp aiuta i team a fornire servizi fino al 64% più velocemente grazie ai playbook per la consegna ai client. I modelli di ClickUp fanno risparmiare tempo prezioso e migliorano l'efficienza semplificando l'organizzazione del lavoro e le operazioni, come si è visto con RevPartners !

4. Modello di analisi dei rischi e dei benefici di ClickUp

Scaricare questo modello

Il Modello di analisi rischi-benefici di ClickUp è lo strumento ideale per prendere decisioni più intelligenti. Semplifica l'identificazione dei rischi e la valutazione i costi dei rischi del progetto accanto ai benefici.

Il modello suddivide visivamente tutto per facilitare il confronto. Si ottiene un'immagine chiara di valutazione del progetto aiutandovi a vedere sia i costi che i benefici. Con tutti i dettagli chiave in anticipo, il processo decisionale diventa più rapido e informato. Questo metodo è perfetto per mantenere il progetto in carreggiata senza fare congetture.

Ideale per: Project manager, analisti aziendali, team di leadership, team interfunzionali e professionisti del risk management per la valutazione di rischi e benefici.

Leggi anche: 15 migliori software di gestione del rischio

5. Modello di analisi dei rischi per il project management di ClickUp

Scarica questo modello

Il Modello di analisi dei rischi per il project management di ClickUp aiuta i team a identificare e valutare attivamente i rischi durante il ciclo di vita del progetto.

Il suo formato strutturato consente di registrare in modo dettagliato i rischi, gli impatti potenziali, i rischi finanziari, le fonti di rischio, i dipartimenti interessati, le strategie di mitigazione e altro ancora.

Il modello incoraggia la definizione delle priorità, fornendo campi per le valutazioni di probabilità e gravità, aiutandovi a concentrarvi sui rischi più critici. Inoltre, consente di mantenere un budget controllato e di seguire piani e scadenze predefiniti per i lavori di gestione del rischio.

Ideale per: I project manager e i team che gestiscono progetti complessi e ad alto rischio hanno bisogno di un monitoraggio dettagliato dei rischi e di una collaborazione continua.

6. Modello di matrice del rischio di valore ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/c698fdcd-1000.png Il modello di matrice del rischio di valore di ClickUp è stato progettato per aiutarvi a valutare rapidamente il rischio e il valore di attività e progetti.

https://app.clickup.com/signup?template=t-222094710&department=engineering-product&\_gl=1\*1obyrgr\*\_gcl_au\*MTUxMTIwNTk4MC4xNzMwMTI2NjU5 Scaricare questo modello /$$$cta/

Il Modello di matrice del rischio del valore ClickUp aiuta voi e il vostro team a prendere decisioni più intelligenti valutando le attività in base ai loro rischi e valori potenziali. È particolarmente efficace per stabilire le priorità del lavoro e indirizzare le risorse verso le attività con il valore più alto e il rischio minore.

Mappando visivamente le attività su una matrice, è possibile identificare rapidamente quali progetti devono avere priorità.

Una delle funzionalità/funzione di questo modello è la sua semplicità e precisione. È possibile assegnare valutazioni di valore e di rischio utilizzando una scala, rendendo più veloce la mappatura delle attività sulla matrice.

Con ClickUp Vista Bacheca il team di ClickUp è in grado di visualizzare in modo chiaro le proprie priorità. Questo aiuta il team a rimanere allineato e concentrato sulle attività che producono il massimo impatto, riducendo al contempo i rischi potenziali.

Ideale per: Project management, product manager e team leader che devono stabilire le priorità delle attività in base al valore e al rischio.

7. Modello di griglia di ipotesi ClickUp

Scarica questo modello

Non riuscite a decidere a quali funzionalità/funzione dare priorità nello sviluppo o a quali progetti dedicarvi? Provate il modello Modello di matrice decisionale della griglia delle ipotesi di ClickUp . Questo strumento organizza le idee in base alla certezza e ai rischi associati, semplificando il processo decisionale.

Valuta anche le decisioni complesse organizzando i pro e i contro, consentendo di soppesare facilmente le opzioni. È possibile assegnare pesi a ciascuna opzione in base a criteri come il costo, il feedback dei clienti o il livello di rischio, aiutandovi a concentrarvi su ciò che conta di più.

Ideale per: Product manager, project manager e responsabili aziendali che si trovano spesso ad affrontare decisioni difficili sulla prioritizzazione delle funzionalità/funzione o sulla selezione dei progetti.

8. Modello di registro dei rischi ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Risk-Register.png Il modello di registro dei rischi di ClickUp è stato progettato per aiutarvi a gestire e monitorare i potenziali rischi associati a un progetto.

https://app.clickup.com/signup?template=t-126294038&department=engineering-product&\_gl=1\*10a3l4w\*\_gcl\au\*MTUxMTIwNTk4MC4xNzMwMTI2NjU5 Scarica questo modello /%cta/

Il Modello di registro dei rischi di ClickUp è eccellente per mantenere i progetti in carreggiata e gestire efficacemente i rischi potenziali. Offre un modo chiaro e organizzato per identificare, valutare e monitorare tutti i possibili rischi che potrebbero avere un impatto sul progetto.

È anche possibile individuare i problemi potenziali prima che si verifichino e diventino veri e propri problemi, consentendo di essere sempre un passo avanti.

Il suo approccio standardizzato alla valutazione e al monitoraggio dei rischi lo rende ancora più utile, garantendo che tutti siano sulla stessa pagina. Questo migliora la comunicazione tra le parti interessate e i reparti, in modo che non vengano trascurati dettagli importanti.

Inoltre, aiuta a pianificare strategie efficaci per mitigare i rischi, aumentando l'accuratezza e l'efficienza del processo di gestione del rischio. È possibile organizzare facilmente tutte le valutazioni dei rischi in un unico formato, monitorarne lo stato, assegnare la titolarità e valutare l'impatto potenziale, il tutto in un unico luogo.

Ideale per: I gestori del progetto, i team leader e i professionisti del project management che devono monitorare, valutare e gestire efficacemente i rischi durante l'intero ciclo di vita di un progetto.

9. Modello di piano ClickUp Pi

Scarica questo modello

Pianificare un progetto a volte è come cercare di organizzare un grande puzzle. Ci sono tutti questi pezzi - compiti, scadenze, risorse - che devono incastrarsi alla perfezione. I metodi di piano tradizionali sono un po' faticosi e spesso richiedono più tempo del dovuto.

È qui che il Modello di piano di ClickUp Pi viene fornito in.

Questo modello aiuta a suddividere attività complesse in parti più piccole e gestibili, per una maggiore chiarezza e una migliore allocazione delle risorse. Inoltre, fornisce un approccio strutturato al project management, consentendo di monitorare lo stato di avanzamento e di identificare le aree che richiedono maggiore attenzione.

Inoltre, questo modello migliora la comunicazione con il team e gli stakeholder, assicurando che tutti siano allineati e pronti a gestire i cambiamenti di portata o di Sequenza.

Ideale per: Gestori del progetto, team leader e team agili che hanno bisogno di suddividere attività complesse, migliorare la comunicazione e ottimizzare l'allocazione delle risorse.

10. Modello di analisi della sicurezza sul lavoro ClickUp

Scarica questo modello

Sia che abbiate a che fare con macchinari pesanti o che stiate semplicemente gestendo un ufficio affollato, è importante individuare i potenziali pericoli per la salute e la sicurezza e ridurre i rischi. Ecco perché è necessario il Modello di analisi della sicurezza sul lavoro di ClickUp .

Questo modello aiuta sia i datori di lavoro che i dipendenti a identificare e valutare sistematicamente i rischi associati a qualsiasi lavoro.

È come avere una lista di controllo per la valutazione dei rischi e la sicurezza Il mio lavoro è un'analisi dei rischi che vi aiuta a individuare i potenziali pericoli fisici o ergonomici prima che diventino problemi reali. Potete anche sviluppare strategie per controllare questi rischi e creare un ambiente di lavoro più sicuro per il vostro team.

Ideale per: Datori di lavoro, gestori della sicurezza e team delle risorse umane di tutti i settori che hanno la responsabilità di garantire i rischi per la salute e la sicurezza sul posto di lavoro.

Mitigare i rischi con gli strumenti di project management superiori di ClickUp

Una gestione efficace dei rischi è la chiave per un esito positivo a lungo termine e, sebbene i modelli Excel siano utili, un software GRC dinamico come ClickUp offre molto di più.

Grazie a funzionalità/funzione come la collaborazione avanzata, gli aggiornamenti in tempo reale, le automazioni e la flessibilità, ClickUp vi aiuta a identificare, valutare e mitigare facilmente i rischi, costruendo un piano di gestione del rischio a prova di bomba.

Volete guidare la crescita restando al passo con i rischi potenziali?

Allora

