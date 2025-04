I migliori Teams alternativi a Miro per la collaborazione con il team nel 2025

Avete notato che le vostre sessioni di lavagna online con Miro stanno diventando un po' opprimenti? Le note appiccicate si accumulano, ma le idee e la collaborazione sembrano irraggiungibili. Lo capisco.

Miro è stato un punto di riferimento per molti. Tuttavia, non sempre è l'ideale per la collaborazione visiva del team e per le sessioni di brainstorming multimediale.

Dopo mesi di prove ed errori, il team di ClickUp e io abbiamo finalmente testato le alternative a Miro che offrono migliori capacità di personalizzazione e prezzi accessibili. Questi dieci concorrenti offrono la flessibilità necessaria per una collaborazione e un project management più efficienti.

Tuffiamoci! 👇

Miro Limiti

Pur apprezzando le funzionalità/funzione collaborative di Miro, non mancano i seguenti limiti:

Disordine delle bacheche: Quando le bacheche crescono, possono diventare un po' opprimenti, rendendo più difficile mantenere le sessioni concentrate e produttive

Quando le bacheche crescono, possono diventare un po' opprimenti, rendendo più difficile mantenere le sessioni concentrate e produttive Complessità per i team più grandi: La gestione del ruolo e delle autorizzazioni degli utenti può richiedere molto tempo per i team più grandi e la piattaforma potrebbe non essere scalabile come ci si aspetta per le esigenze di livello aziendale

La gestione del ruolo e delle autorizzazioni degli utenti può richiedere molto tempo per i team più grandi e la piattaforma potrebbe non essere scalabile come ci si aspetta per le esigenze di livello aziendale Controlli e interfaccia complicati: I controlli di Miro sono poco intuitivi, soprattutto quando si usa un mouse o un trackpad, e causano frustrazione durante la navigazione o la modifica

I controlli di Miro sono poco intuitivi, soprattutto quando si usa un mouse o un trackpad, e causano frustrazione durante la navigazione o la modifica **Problemi di prestazioni su bacheche di grandi dimensioni: le prestazioni di Miro soffrono quando le bacheche si riempiono di contenuti come immagini, video e note adesive, rendendo le bacheche di grandi dimensioni lente da navigare e frustranti da usare, il che ostacola la produttività

Limitazioni al piano Free: La versione gratuita di Miro consente un massimo di tre bacheche modificabili, il che limita notevolmente l'usabilità per i team che necessitano di più aree di lavoro

Alternative a Miro in sintesi

Ecco una tabella che riepilogherà le modalità di collaborazione e di project management visuale le funzionalità/funzione delle alternative di Miro sono migliori in termini di prestazioni:

Alternativa di Miro Caso d'uso Migliore per Attività di ClickUp Gestione del progetto e collaborazione all-in-one Teams agili che necessitano di integrazione di attività e progetti Mural Collaborazione visiva e sessioni di brainstorming Teams remoti e workshop di design-thinking Lucidchart Creazione di diagrammi e diagrammi di flusso Team tecnici che necessitano di una mappatura dei processi Creately Creazione di diagrammi con funzionalità di project management Teams con esigenze di piano e documentazione visiva Whimsical Wireframing, mappe mentali e diagrammi rapidi Teams che si occupano di design di prodotto e UX FigJam Lavagna online in tempo reale con l'integrazione di Figma Teams che collaborano a progetti visivi Microsoft Whiteboard Lavagna online integrata con Microsoft 365 Organizzazioni che utilizzano l'ecosistema Microsoft Jamboard Lavagna online semplice e interattiva Formazione e piccoli team per sessioni veloci Klaxoon Workshop interattivi e strumenti per il coinvolgimento dei team Facilitatori che gestiscono workshop collaborativi Sketch Software di progettazione UI e UX Progettisti che creano prototipi interattivi

Le 10 migliori alternative a Miro da provare

Ecco le mie scelte migliori per il miglior software per lavagne online per la collaborazione in tempo reale, il brainstorming, le integrazioni e altro ancora. 📋

Se siete alla ricerca di flussi di lavoro flessibili, di funzionalità/funzione di facilitazione o di una maggiore collaborazione tra team, questi concorrenti di Miro vi offrono tutto ciò di cui avete bisogno per aumentare la produttività e la creatività.

1. ClickUp (migliore per il project management e la collaborazione visiva)

Provate le lavagne online di ClickUp per pianificare attività e progetti su un'interfaccia visiva

La mia alternativa preferita a Miro è ClickUp grazie alle sue estese funzionalità/funzione di collaborazione, che aiutano i team a ottimizzare il project management visivo.

Lavagne online ClickUp Lavagne online ClickUp ha rivoluzionato il mio uso degli strumenti visivi per spiegare concetti più ampi. Ho potuto organizzare ogni fase del progetto utilizzando grafici di flusso e schede personalizzate con codice colore, che mi hanno aiutato a mappare le idee dall'ideazione all'esecuzione.

Questo strumento è perfetto per mantenere la sincronizzazione del flusso di lavoro del team e per monitorare lo stato dei progetti Agile.

Delegare attività di brainstorming nelle lavagne online di ClickUp per una gestione delle attività senza soluzione di continuità

E soprattutto, posso trasformare rapidamente le mie idee in elementi d'azione e assegnarli ai miei collaboratori.

Mappe mentali ClickUp

Inoltre, ClickUp Mappe mentali ha aiutato il mio team a visualizzare i concetti, dalle fondamenta fino all'aspetto, alla funzione e alla sensazione del prodotto finale. È possibile scomporre facilmente progetti complessi e regolare l'organizzazione e il layout delle idee con pochi clic.

Utilizzate le mappe mentali di ClickUp per creare un brainstorming sui percorsi degli utenti e altri flussi di lavoro

Oltre ai colori personalizzati per i diversi pulsanti, l'aggiunta di elenchi aiuta a rivedere le indicazioni rilevanti in un batter d'occhio.

Riorganizzazione dei nodi nelle mappe mentali di ClickUp per una migliore personalizzazione e un miglioramento dei flussi di lavoro

Modelli ClickUp

Considerare provando il ClickUp Modello semplice di mappa mentale per visualizzare le vostre proposte e prendere rapidamente decisioni sul posto. Sono rimasto colpito dalla flessibilità di questo modello nel modificare dinamicamente la mia mappa mentale con il coinvolgimento di altri membri.

Un altro elemento di spicco è il Modello di diagramma a spina di pesce di ClickUp che consente di individuare le cause principali di un difetto. Inoltre, consente di sviluppare e raggruppare le idee in categorie pertinenti.

ClickUp Documenti

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ClickUp-Docs-11-1400x934.png Creare una base di conoscenze con il proprio team in un ecosistema collaborativo come ClickUp Documenti /$$$img/

Creare una base di conoscenze con il proprio team in un ecosistema collaborativo come ClickUp Docs ClickUp Documenti è un'altra funzionalità/funzione che aiuta a creare documentazione aggiuntiva per i file di brainstorming visivo e le linee guida. È possibile regolare le impostazioni di privacy e condivisione in base alle esigenze e distribuire le autorizzazioni come richiesto dal progetto.

Inoltre, la modalità di messa a fuoco, la colonna delle statistiche dettagliate delle pagine e i modelli integrati rendono questo strumento un ottimo partner per i vostri progetti.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ClickUp-Docs-for-a-better.gif Modalità di messa a fuoco di ClickUp Docs : Alternativa Miro /$$$img/

Sfruttate la modalità di messa a fuoco di ClickUp Docs per una migliore esperienza di digitazione

Altro, Automazioni di ClickUp offre funzioni per evitare oltre 100 ore di lavoro manuale al mese. Dopo aver fatto brainstorming e organizzato le idee, è possibile automatizzare attività come l'assegnazione di elementi d'azione, l'impostazione di scadenze o l'aggiornamento degli stati di avanzamento.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ClickUp-Automations-4-1400x971.png Automazioni personalizzate di ClickUp per risparmiare tempo nelle attività amministrative quotidiane /$$$img/

Impostazione di Automazioni ClickUp personalizzate per risparmiare il tempo dedicato alle attività amministrative quotidiane

Che si tratti di automatizzare progetti di codifica, marketing o gestione dei clienti, il costruttore di automazioni IA integrato nello strumento e gli innumerevoli scorciatoie garantiscono la produttività del team.

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

**Collaborazione creativa: i team possono fare brainstorming e organizzare le idee in tempo reale, collegandole direttamente alle attività e ai progetti

Mappatura strutturata delle idee: Suddivisione di idee complesse in passaggi chiari e attuabili, facili da seguire e da gestire

Suddivisione di idee complesse in passaggi chiari e attuabili, facili da seguire e da gestire Documentazione condivisa: Creare e condividere piani di progetto o basi di conoscenza del team, consentendo a tutti di accedere e collaborare agli stessi documenti

Creare e condividere piani di progetto o basi di conoscenza del team, consentendo a tutti di accedere e collaborare agli stessi documenti Automazione dei compiti: Automazione di attività ripetitive come l'assegnazione di compiti, l'impostazione di scadenze e l'aggiornamento dello stato di avanzamento in base a trigger specifici

Automazione di attività ripetitive come l'assegnazione di compiti, l'impostazione di scadenze e l'aggiornamento dello stato di avanzamento in base a trigger specifici Aggiornamenti in tempo reale: Collaborazione istantanea con il team, per garantire che tutti siano sulla stessa pagina senza ritardi

Collaborazione istantanea con il team, per garantire che tutti siano sulla stessa pagina senza ritardi **Flussi di lavoro personalizzabiliProgettazione di flussi di lavoro creativi che si adattano alle esigenze del progetto e li automatizzano per risparmiare tempo e ridurre il lavoro richiesto

Funzionalità di integrazione: Connessione con altri strumenti per ottimizzare la collaborazione tra piattaforme diverse

Limiti di ClickUp

Alcuni utenti trovano l'interfaccia ricca di funzionalità/funzione di ClickUp eccessiva all'inizio a causa di una curva di apprendimento un po' ripida

Prezzi di ClickUp

Free per sempre

Unlimitato: $10/mese per utente

$10/mese per utente Business: $19/mese per utente

$19/mese per utente Azienda: Prezzo personalizzato

Prezzo personalizzato ClickUp Brain: Aggiungi a qualsiasi piano a pagamento per $7/mese per utente

Valutazioni e recensioni ClickUp

G2: 4,7/5 (9.800+ recensioni)

4,7/5 (9.800+ recensioni) Capterra: 4,6/5 (4.200+ recensioni)

**Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

_ClickUp è un fantastico strumento di project management che combina facilità d'uso e potenti funzionalità/funzioni. È super intuitivo e rende semplice l'organizzazione di team di qualsiasi dimensione _Uno dei suoi aspetti più interessanti è la varietà di viste che offre, come Elenco, Bacheca, Calendario e Grafici di Gantt, che permettono agli utenti di affrontare le attività da diverse angolazioni. Le opzioni di personalizzazione della piattaforma consentono di adattarla perfettamente alle proprie esigenze specifiche Nel complesso, ClickUp unisce la semplicità a un'infinità di funzionalità/funzione a un prezzo vantaggioso, e rappresenta la scelta migliore per incrementare la produttività e la collaborazione del team, sia che si tratti di un piccolo gruppo che di una grande azienda

G2

Bonus: Studia questo guida alle lavagne online di ClickUp per avere un quadro più ampio dei progetti visivi che si possono realizzare.

2. Murale (Ideale per la collaborazione visiva e i laboratori creativi)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Mural-1400x875.png L'area di lavoro digitale di Mural: alternativa di Miro /$$$img/

Via: Murale L'area di lavoro digitale di Mural si rivolge specificamente al design thinking e alle attività di piano strategico che si basano sulla grafica. È possibile creare bacheche dinamiche e interattive per dare vita alle idee in tempo reale.

Direi che questo strumento è ideale per i team creativi e i facilitatori che organizzano workshop o sviluppano storyboard. Che il vostro team sia remoto o ibrido, l'ambiente collaborativo di Mural vi permette di mappare i percorsi degli utenti.

Le migliori funzionalità/funzione di Mural

Sfrutta la tela infinita senza vincoli di spazio, offrendo flessibilità per progetti di grandi dimensioni

Consentite l'accesso ai visitatori per coinvolgere collaboratori esterni senza autorizzazioni complete per l'area di lavoro

Esplorare strumenti interattivi come note adesive, votazioni e timer per aumentare la collaborazione

Accedere alla libreria di modelli per dare il via ai progetti con layout già pronti

Limiti del murale

Pochi strumenti grafici per costruire le presentazioni

Necessità di importare forme dall'esterno

Prezzi del murale

Gratis

Teams+: 12/mese per utente

12/mese per utente Business: $18/mese per utente

$18/mese per utente Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni dei muri

G2: 4.6/5 (1.380 recensioni)

4.6/5 (1.380 recensioni) Capterra: 4.6/5 (130 recensioni)

**Se lavorate con un team globale, usate la lavagna online asincrona. Teams come i commenti o le annotazioni permettono ai membri del team di contribuire anche dopo la fine della sessione dal vivo, mantenendo la collaborazione continua.

3. Lucidchart (il migliore per la creazione di diagrammi e la visualizzazione di processi complessi)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Lucidchart-1400x788.png La potente piattaforma web Lucidchart è ideale per creare diagrammi tecnici dettagliati, diagrammi di flusso e visualizzare flussi di lavoro /$$$img/

Via: Lucidchart Questa potente piattaforma basata sul web è ideale per creare diagrammi tecnici dettagliati, diagrammi di flusso e visualizzare i flussi di lavoro, rendendola perfetta per l'ingegneria, l'informatica e l'analisi aziendale. Rinomato per la sua struttura drag-and-drop, Lucidchart consente di costruire e progettare rapidamente architetture software.

Suggerisco di usare questo strumento per creare grafici organizzativi o per trasformare idee tecniche e aziendali in passaggi attuabili.

Le migliori funzionalità/funzione di Lucidchart

Connessione alle origini dati in tempo reale per aggiornamenti in tempo reale e perfetta integrazione nei diagrammi

Collaborazione con più membri del team contemporaneamente sullo stesso diagramma

Condivisione di aggiornamenti e approfondimenti direttamente attraverso la modalità di presentazione, eliminando la necessità di software di terze parti

Esportazione dei progetti su piattaforme simili per una facile condivisione e per continuare a lavorare con strumenti diversi

Limiti di Lucidchart

L'interfaccia utente sembra obsoleta rispetto ad altri concorrenti di Miro

Le prestazioni possono diminuire con documenti di grandi dimensioni o con numerose schede

Prezzi di Lucidchart

Gratis

Individuo: $9/mese, addebitato annualmente

$9/mese, addebitato annualmente Team: $10/mese per utente, fatturati annualmente

$10/mese per utente, fatturati annualmente Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di LucidChart

G2: 4,5/6 (5.600+ recensioni)

4,5/6 (5.600+ recensioni) Capterra: 4,5/5 (oltre 2.100 recensioni)

4. Creately (il migliore per la creazione di diagrammi versatili e per il piano di progetti)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Creately.png Strumento versatile per la creazione di diagrammi chiamato interfaccia utente di Creately /$$$img/

Via: Creately La struttura multifunzionale di Creately unisce diagrammi tecnici, project management e creazione di database in una piattaforma unificata. Pertanto, è perfetto per i team che hanno bisogno di creare più diagrammi mentre si gestiscono le attività all'interno dei progetti.

È inoltre possibile utilizzare mappe mentali, grafici di Gantt e diagrammi ER, passando rapidamente dalla pianificazione all'esecuzione per mantenere i team concentrati.

Le migliori funzionalità/funzione

Creazione di database personalizzati direttamente all'interno della piattaforma per organizzare e gestire le informazioni in modo efficiente

Effettuare aggiornamenti in tempo reale che siano immediatamente visibili a tutti i partecipanti, mantenendo tutti informati

Tenere traccia dello stato del progetto, delle Sequenze e delle Dipendenze utilizzando gli strumenti integrati per essere sempre al corrente del proprio lavoro

Creare diagrammi su misura per progetti di piccole e grandi dimensioni, garantendo visualizzazioni chiare e dettagliate

Limiti di grandezza

Gli utenti segnalano una bassa velocità di caricamento e una scarsa reattività con diagrammi molto grandi

Occasionali ritardi di sincronizzazione

Cretamente i prezzi

Gratis

Personale: $8/mese

$8/mese Team: $8/mese per utente

$8/mese per utente Business: $149/mese

$149/mese Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni accurate

G2: 4,4/5 (1.300 recensioni)

4,4/5 (1.300 recensioni) Capterra: 4.2/5 (170 recensioni)

**Se si lavora con diagrammi o flussi di lavoro complessi, utilizzare ancore e connettori per mostrare le relazioni tra i diversi elementi. Questo aiuta a creare una mappa visiva facile da seguire e da capire.

5. Whimsical (Ideale per piani leggeri e visivi con un'interfaccia intuitiva)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Whimsical-1400x816.png Whimsical è una scelta fantastica per i designer UX/UI: alternativa a Miro /$$$img/

Via: Capriccioso Whimsical è una scelta fantastica per i designer UX/UI, i team remoti e i product manager.

La sua semplicità e velocità lo rendono facile da usare. È possibile creare rapidamente wireframe e framework visivi senza la confusione associata a strumenti più pesanti dal punto di vista delle funzionalità.

Inoltre, può essere utilizzato per organizzare e categorizzare in modo efficiente le idee, rendendolo efficace per il piano di sprint e per rapide sessioni di brainstorming.

Migliori funzionalità/funzione stravaganti

Utilizzare la modalità outline per organizzare gli elementi in una chiara struttura gerarchica, aiutando a mappare idee complesse

Accesso a funzionalità/funzione wireframe dedicate per creare mockup e visualizzare rapidamente i progetti prima dello sviluppoStruttura delle mappe mentali Realizzata da Figma, FigJam è una piattaforma di lavagna online collaborativa, ideale per la sua perfetta integrazione con la suite di progettazione Figma.

La transizione senza soluzione di continuità tra brainstorming e lavori di progettazione dettagliati contraddistingue questo strumento. Fornisce un ponte efficiente per i team che lavorano all'interno dell'ecosistema Figma.

Le migliori funzionalità/funzione di FigJam

Aggiunta di widget come timer, pulsanti di reazione e sondaggi per migliorare l'interazione e il coinvolgimento

Lasciare commenti e feedback direttamente sulla Bacheca per facilitare la comunicazione e l'input senza soluzione di continuità

Utilizzare strumenti di puntamento e cursori utente per guidare riunioni e workshop per una navigazione e una concentrazione senza problemi

Avviare chiamate vocali direttamente all'interno dell'app per discussioni in tempo reale, eliminando la necessità di strumenti di comunicazione esterni

Limiti di FigJam

Limitate funzioni standalone senza Figma

Vincoli di personalizzazione per i modelli e gli elementi della Bacheca

Prezzi di FigJam

Gratis

Professionale: $5/mese per postazione completa

$5/mese per postazione completa Organizzazione: $5/mese per postazione completa

$5/mese per postazione completa Azienda: $5/mese per postazione completa

Valutazioni e recensioni di FigJam

G2: 4.5/5 (400+ recensioni)

4.5/5 (400+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (30+ recensioni)

7. Microsoft Whiteboard (migliore per i team che lavorano nell'ecosistema Microsoft)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Microsoft-Whiteboard.png La piattaforma di lavagna virtuale, Microsoft Whiteboard /$$$img/

Via: Lavagna online di Microsoft Microsoft Whiteboard è uno strumento di collaborazione visiva progettato per lavorare in modo intuitivo con Microsoft Teams, OneDrive e Outlook, consentendo un flusso di lavoro unificato e semplificato.

Supporta diversi elementi visivi, come il disegno e il riconoscimento delle forme, tutti accessibili tramite tocco, penna o mouse. Funzionalità interattive come l'inchiostrazione digitale permettono al team di catturare e organizzare senza soluzione di continuità tecniche di brainstorming , trasformando le idee in attività realizzabili.

Le migliori funzionalità della lavagna online di Microsoft

Riconoscimento di forme e note scritte a mano per migliorare la memoria del progetto e l'organizzazione

Automazioni nella conversione di contenuti grezzi in elementi puliti e ben formati per un project management più rapido e fluido

Accessomodelli di lavagna online per scenari comuni come il piano e il monitoraggio dei progetti, rendendo più facile iniziare a lavorare

Utilizzo dell'inchiostro digitale con penne e touch per un approccio più intuitivo e pratico alla creazione e alla modifica dei contenuti

Limiti della lavagna online Microsoft

Inaccessibile durante le interruzioni di rete o in ambienti offline

Impacciata su dispositivi non Microsoft

Prezzi della lavagna online Microsoft

Gratis

Valutazioni e recensioni di Microsoft Whiteboard online

G2: 4.1/5 (45+ recensioni)

4.1/5 (45+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (150+ recensioni)

**Tony Buzan ha reso popolare il concetto di mappe mentali negli anni '60, ma da secoli le persone utilizzano diagrammi visivi per organizzare pensieri e idee.

8. Jamboard (il migliore per una collaborazione semplice e interattiva)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Jamboard-1400x788.png Google Jamboard è uno strumento semplice che si integra con l'area di lavoro di Google.

/$$$img/

Via: Jamboard Google Jamboard è uno strumento semplice che si integra con l'area di lavoro di Google. È perfetto per i team e gli educatori che hanno bisogno di una piattaforma semplice e interattiva per collaborazione sul posto di lavoro .

La perfetta integrazione dello strumento con l'area di lavoro di Google consente agli utenti di prelevare i file direttamente da Google Drive. È inoltre possibile aggiungere facilmente contenuti da Documenti Google, Fogli Google o Slides e condividere le lavagne attraverso Google Meet.

Le migliori funzionalità/funzioni di Jamboard

Utilizzate gli strumenti di disegno per annotare e contrassegnare le Bacheca, rendendo le vostre idee più chiare e visive

Collaborazione senza sforzo su tutte le piattaforme e i dispositivi, per garantire un lavoro di team senza interruzioni, indipendentemente da dove si trovi il vostro team

Integrazione della condivisione dello schermo per riunioni virtuali tramite Google Meet, semplificando le presentazioni e le discussioni

Funzione fluida sui dispositivi touchscreen per un'esperienza più interattiva e reattiva

Limiti di Jamboard

Non sono offerte funzioni di automazione del flusso di lavoro

Nessun controllo di versione

Prezzi di Jamboard

Gratis

Valutazioni e recensioni di Jamboard

G2: 4.3/5 (70+ recensioni)

4.3/5 (70+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (100+ recensioni)

**Il diagramma più famoso al mondo è probabilmente il diagramma di Venn, inventato da John Venn nel 1880. Originariamente veniva utilizzato per mostrare relazioni logiche tra gruppi diversi.

9. Klaxoon (il migliore per i workshop interattivi e gamificati)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Klaxoon.png Klaxoon è uno strumento versatile e di alta qualità, progettato per i team che desiderano workshop coinvolgenti. Alternativa Miro /$$$img/

Via:

/href/ https://klaxoon.com/for-teams/klaxoon-for-project-management-teams Klaxoon {\an8}Che cosa?

Klaxoon è uno strumento versatile e di alta qualità progettato per i team che desiderano workshop coinvolgenti. La sua lavagna digitale interattiva integra quiz, sondaggi ed esperienze gamificate per garantire il coinvolgimento di ogni partecipante.

Gli elementi di gioco della piattaforma, come le sfide in tempo reale e i word cloud, trasformano le normali riunioni in sessioni di brainstorming coinvolgenti ed efficienti. Klaxoon offre anche una funzione Capsule per la creazione di presentazioni interattive che combinano contenuti multimediali, rendendola perfetta per il trasferimento di conoscenze e le sessioni di formazione.

Le migliori funzionalità/funzioni di Klaxoon

Compilazione di feedback in word cloud durante le sessioni, per ottenere una panoramica chiara e visiva dei punti chiave

Accesso a una libreria di modelli personalizzabili e adatti a vari scenari, come il project management e i flussi di lavoro agili

Creare sondaggi e raccogliere recensioni istantanee per ottenere input in tempo reale dai partecipanti

Registrare le sessioni e riprodurre le discussioni per rivedere i momenti chiave e assicurarsi che i punti importanti non vengano persi

Limiti di Klaxoon

Nessuna modalità offline per la lavagna online

Opzioni di esportazione restrittive

Prezzi di Klaxoon

Gratis

Starter: $27/mese per utente

$27/mese per utente Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Klaxoon

G2: 4.7/5 (200+ recensioni)

4.7/5 (200+ recensioni) Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni

**I diagrammi di flusso sono stati utilizzati per la prima volta negli anni '20 da Frank Gilbreth, un pioniere dello studio del movimento. La sua idea era quella di migliorare l'efficienza delle attività industriali, ma oggi i diagrammi di flusso sono utilizzati per qualsiasi cosa, dalla progettazione di software alla risoluzione di problemi.

10. Sketch (migliore per i progettisti UI/UX e per la prototipazione interattiva)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Sketch.png Sketch lavora bene per i designer che vogliono costruire, testare e iterare rapidamente i progetti. Alternativa Miro /$$$img/

Via: Schizzo Famoso per i suoi punti di forza nella progettazione vettoriale, Sketch lavora bene per i designer che vogliono costruire, testare e iterare rapidamente i progetti. Supporta i team grazie ai suoi potenti strumenti di layout, alle guide intelligenti e a un vasto ecosistema di plugin, ampliando le sue funzioni principali con l'animazione e la prototipazione avanzata.

Interessante è la sua estesa libreria di componenti e simboli che aiutano i team a mantenere la coerenza tra i progetti e ad aggiornare rapidamente i prototipi secondo le necessità.

Le migliori funzionalità/funzione di Sketch

Regolazione automatica dei componenti e degli elementi nei progetti per adattarli alle diverse dimensioni dello schermo per layout reattivi

Personalizzazione degli artboard per creare schermate e flussi di utenti con flessibilità, in base alle esigenze specifiche del progetto

Utilizzare funzionalità avanzate di gestione dei livelli per organizzare e semplificare progetti complessi

Applicare guide e righelli intelligenti per mantenere la precisione del layout e assicurare la coerenza

Limiti dello schizzo

Piattaforma solo per Mac

Nessun strumento avanzato per il project management

Prezzi di Sketch

Standard: $10/mese per editor

$10/mese per editor Licenza solo Mac: $120 per postazione

$120 per postazione Business: $22/mese per editor

Valutazioni e recensioni degli schizzi

G2: 4,5/5 (oltre 1.200 recensioni)

4,5/5 (oltre 1.200 recensioni) Capterra: 4.6/5 (800+ recensioni)

Passa a ClickUp per un project management visivo più forte

Trovare il giusto strumento di collaborazione va ben oltre la semplice lavagna online: serve una piattaforma che si adatti al flusso di lavoro del team e aumenti la produttività senza complessità.

Sebbene Miro rimanga un'opzione potente, gli strumenti di collaborazione come ClickUp offrono un repository di funzionalità che possono migliorare il vostro approccio al project management.

In definitiva, lo strumento giusto dipende dalla dimensione del team, dai requisiti tecnici e dal budget. Prendete in considerazione ClickUp per la sua architettura a risposta rapida, che gestisce tutto, dai file cloud alle attività integrate, alle comunicazioni interne e a interi progetti.

