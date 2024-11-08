10 Migliori riepilogatori/riassunti IA per riunioni

Siamo sinceri: prendere note durante le riunioni può essere un gioco da ragazzi. Si cerca di rimanere concentrati su una discussione chiave e allo stesso tempo si cerca di annotare tutto per non dimenticare.

Ma cosa succederebbe se non doveste scegliere tra prestare attenzione e catturare ogni dettaglio importante?

Grazie ai riepilogatori/riassunti per riunioni IA, non è più così. Con questi strumenti, potete concentrarvi completamente sulla conversazione, sapendo che l'IA sta catturando e riepilogando le note della riunione per voi. 🤖

Dalla registrazione degli elementi d'azione alla generazione di riepiloghi chiari, i riassuntori di riunioni IA eliminano la necessità di prendere appunti manualmente, consentendovi di essere più presenti e produttivi nelle vostre riunioni.

Da fare per suscitare il vostro interesse? 🤔

Allora continuate a leggere per scoprire i 10 migliori riepilogatori/riassunti di riunioni IA che possono aiutarvi a trasformare il vostro flusso di lavoro.

**Cosa si deve cercare in un riepilogatore/riassumere di note IA?

Scegliere il giusto riepilogatore/riassumere le riunioni non significa solo trovare uno strumento che "funzioni" Deve essere performante, facile da usare e reattivo. Oltre a queste caratteristiche, ecco alcune qualità essenziali da ricercare:

Accuratezza: Scegliete un riepilogatore/riassunto IA che generi trascrizioni accurate delle riunioni. Facilita la presa di note e garantisce la massima affidabilità

Scegliete un riepilogatore/riassunto IA che generi trascrizioni accurate delle riunioni. Facilita la presa di note e garantisce la massima affidabilità Personalizzabilità: Scegliete uno strumento che offra opzioni personalizzate. Ad istanza, un riepilogatore/riassumere di riunioni di qualità dovrebbe consentire di personalizzare le note delle riunioni in base alla lunghezza, ai dettagli, ai punti chiave, ecc.

Scegliete uno strumento che offra opzioni personalizzate. Ad istanza, un riepilogatore/riassumere di riunioni di qualità dovrebbe consentire di personalizzare le note delle riunioni in base alla lunghezza, ai dettagli, ai punti chiave, ecc. Capacità di integrazione: Scegliete un riepilogatore che si integri con strumenti e software di terze parti. Tra questi, le app e gli strumenti più diffusi per le videoconferenze come Zoom e Google Calendar, le piattaforme di collaborazione come Microsoft Teams e gli strumenti di calendario come Calendly

Scegliete un riepilogatore che si integri con strumenti e software di terze parti. Tra questi, le app e gli strumenti più diffusi per le videoconferenze come Zoom e Google Calendar, le piattaforme di collaborazione come Microsoft Teams e gli strumenti di calendario come Calendly Supporto linguistico: Trovate uno strumento che supporti diverse lingue globali e regionali. Questo facilita la trascrizione in tempo reale e aiuta a registrare le riunioni in modo più efficiente

Trovate uno strumento che supporti diverse lingue globali e regionali. Questo facilita la trascrizione in tempo reale e aiuta a registrare le riunioni in modo più efficiente Sicurezza: Scegliere un riepilogatore/riassumere note IA che fornisca solide misure di sicurezza e aderisca alle normative sulla protezione dei dati, garantendo che i dettagli condivisi nelle registrazioni video siano al sicuro da accessi non autorizzati

**Per saperne di più i 10 migliori riepilogatori/riassunti di video IA che vi faranno risparmiare tempo prezioso

I 10 migliori riepilogatori/riassumitori di note IA da usare

Ecco un rapido confronto dei migliori strumenti sul mercato per aiutarvi a scegliere il riepilogatore/riassumere IA giusto per le vostre esigenze specifiche. Li abbiamo suddivisi in base ai migliori casi d'uso, alle funzionalità/funzione chiave, ai prezzi e all'eventuale offerta di un piano gratuito. In questo modo è possibile individuare facilmente lo strumento più adatto al proprio flusso di lavoro e al proprio budget.

Strumento Migliore per Piano Free Piano a pagamento a partire da Caratteristiche/funzioni ClickUp Riepilogare/riassumere le note delle riunioni grazie all'IA Sì $7/mese Trascrizione in tempo reale, conversione delle attività, spazio di archiviazione dei documenti Fireflies.ai Cattura automatica delle note delle riunioni Sì $18/mese Riepilogare/riassumere le riunioni in video, estensione per il browser per un facile utilizzo Otter.ai Riepilogare/riassumere riunioni online Sì $16,99/mese Generare riassunti delle riunioni, app mobile, evidenzia i punti chiave Avoma Ottenere approfondimenti sulle riunioni Sì $24/mese Fornisce approfondimenti sulle riunioni, modifica le trascrizioni, integrazione CRM Fathom Riepilogare i video delle riunioni Sì $19/mese Riassume i video delle riunioni, estensione per il browser per un facile utilizzo Fellow Creazione di programmi per le riunioni Sì $11/mese Acquisizione di note in tempo reale, assegnazione di attività, notifiche in tempo reale Sembly IA Registrazione delle riunioni Sì $29/mese per postazione Tagga i momenti chiave, supporta 48 lingue, ricerca per parole chiave Laxis Estrazione di note dalle riunioni Sì $13,33/mese Riepilogare/riassumere le riunioni dei clienti, generare informazioni utili all'azione Jamie IA Riepilogare riunioni (virtuali e di persona) Sì $26,31/mese Traduce le trascrizioni in oltre 20 lingue, tagga i momenti importanti Rewatch Nota i video Sì $23,75/mese Organizza le riunioni per canale, fornisce analisi, condivide riepiloghi/riassunti

Tabella di confronto per i riepilogatori/riassunti delle riunioni IA

Dopo aver visto un rapido confronto tra i migliori strumenti di IA per riepilogare/riassumere le riunioni, approfondiamo gli aspetti che contraddistinguono ciascuno strumento. Dalla trascrizione in tempo reale alle integrazioni senza soluzione di continuità e alle funzionalità/funzioni di automazione, esploreremo i vantaggi e i limiti unici di questi strumenti, in modo che possiate decidere con cognizione di causa quale si adatta meglio alle esigenze del vostro team.

1. ClickUp (migliore per riepilogare/riassumere le note delle riunioni grazie all'IA)

Volete un assistente IA sul posto di lavoro che sia robusto, versatile e performante? Non cercate oltre: ClickUp è la soluzione definitiva per voi. 🏆

Piattaforma all-in-one per il project management, ClickUp offre tutti gli strumenti e le funzionalità necessarie per semplificare ogni aspetto del vostro lavoro e la presa di note non fa eccezione.

Cosa rende ClickUp il migliore a livello aziendale? Il segreto è molto diffuso: la sua completezza! A differenza di altri strumenti, ClickUp offre soluzioni per ottimizzare la presa di note per riunioni sincrone e asincrone.

Immaginate una soluzione unica per creare programmi di riunione, riepilogare/riassumere i contenuti delle riunioni e ottenere note automatizzate. Entrate Riunioni ClickUp .

Un sistema completo di gestione del team che è un salvatore per tutti i vostri problemi di team in tempo reale.

Ma aspettate: questo non è nemmeno la metà di ciò che offre ClickUp.

genera riepiloghi e note istantanei e in tempo reale di ogni riunione con ClickUp Brain_

Trascrizione migliorata di riunioni video con ClickUp Brain e Clip ClickUp Brain aiuta a generare programmi di riunione, trascrizioni di riunioni in tempo reale, riepiloghi/riassunti, chiavi di lettura e documenti, il tutto con pochi prompt. Inoltre, vi aiuta ad analizzare le discussioni e a evidenziare automaticamente gli elementi d'azione. Quindi, li converte in attività e li assegna ai rispettivi stakeholder.

La funzionalità/funzione di riepilogazione dello strumento genera anche una panoramica delle decisioni chiave, degli elementi d'azione e dei risultati ottenuti in pochi clic.

Non è tutto! Combinate ClickUp Brain con ClickUp Clip per trascrivere perfettamente tutte le riunioni video asincrone!

organizza le note delle riunioni, i programmi, le discussioni, ecc. in un unico posto con ClickUp Docs_

Documenti organizzati con ClickUp Docs

Una delle principali insidie associate ai normali riepilogatori/riassunti delle riunioni IA è la scalabilità. Quando il team cresce, diventa difficile tenere traccia dei punti critici discussi in ogni riunione. Ma non con ClickUp Documenti .

Questo strumento consente di consolidare tutte le note, le trascrizioni, i riepiloghi e i video delle riunioni precedenti in un unico luogo.

ClickUp offre inoltre due modelli pronti all'uso e personalizzabili per la gestione delle riunioni e delle note.

Modelli per le riunioni che potete utilizzare

Con il Modello per le note delle riunioni ClickUp clickUp crea automaticamente attività a partire da elementi di azione della riunione, centralizza i documenti della riunione per facilitarne l'accesso e semplifica la collaborazione con aggiornamenti e commenti in tempo reale.

Inoltre, il Modello di verbale di riunione di ClickUp fornisce una struttura scheletrica per la registrazione dei verbali delle riunioni come documento nella piattaforma ClickUp. Consente di registrare i verbali delle riunioni, di organizzare le discussioni, le decisioni e i follower in un formato strutturato e di condividere e aggiornare facilmente i verbali delle riunioni con il proprio team.

perfetto per: I project manager e i team che gestiscono più progetti richiedono riepiloghi dettagliati delle riunioni, assegnazioni di attività e una perfetta integrazione con altri strumenti di project management.

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

Converte le note e gli elementi di azione direttamente in attività, assegnando le responsabilità in tempo reale

Impostazione di promemoria automatici per le attività di follow-up, per garantire che nessun elemento venga perso dopo la riunione

Collaborare in diretta con i membri del team sui documenti della riunione, consentendo a tutti di contribuire simultaneamente

Utilizzare opzioni di testo ricco come grassetti, titoli e punti elenco per formattare e organizzare le note della riunione in modo chiaro

Ricerca facile tra le note e le discussioni delle riunioni passate, per un accesso rapido alle informazioni più importanti

Sincronizzazione con le principali piattaforme di riunione e calendari, come Google Calendar e Outlook, per pianificare riunioni e collegare le note a eventi specifici

Limiti di ClickUp

I nuovi utenti potrebbero trovarsi di fronte a una leggera curva di apprendimento

Prezzi di ClickUp

Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp Brain: Da aggiungere a qualsiasi piano a pagamento per $7 per membro al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4.7/5 (9.000+ recensioni)

4.7/5 (9.000+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (4.000+ recensioni)

2. Fireflies.ai (migliore per prendere appunti per le riunioni)

via Firefiles.ai Fireflies.ai è un assistente intuitivo per le riunioni IA che genera note automatiche per le riunioni .

Lo strumento consente di filtrare e ascoltare gli argomenti chiave, aggiungere commenti, inserire elementi fissati nei membri del team, monitorare il tempo di parola degli oratori e altro ancora. È perfetto per creare riepiloghi/riassunti che eliminano la confusione di lunghe riunioni.

perfetto per: **Team remoti o distribuiti che hanno bisogno di riepiloghi veloci e di dimensioni ridotte di lunghe riunioni e che vogliono condividere facilmente le note su piattaforme come Slack o Asana.

Le migliori funzionalità/funzione di Fireflies.ai

Ricerca tra le riunioni e le trascrizioni passate utilizzando parole e frasi chiave con la ricerca IA

Cattura e riepilogare/riassumere gli elementi delle discussioni utilizzando l'intelligenza delle conversazioni

Condivisione delle note delle riunioni istantaneamente con il team tramite Slack, Notion, Asana, ecc.

Integrazione con app di calendario come Google Calendar per pianificare e sincronizzare le riunioni

Limiti di Fireflies.ai

Costi elevati per le funzionalità/funzioni avanzate

Richiede una configurazione manuale pesante per i flussi di lavoro personalizzati

Supporto offline minimo

Prezzi di Fireflies.ai

Free Forever

Pro: $18/mese per postazione (fatturati annualmente)

$18/mese per postazione (fatturati annualmente) Business: $29/mese per postazione (con fatturazione annuale)

$29/mese per postazione (con fatturazione annuale) Azienda: $39/mese per postazione (con fatturazione annuale)

Valutazioni e recensioni su Fireflies.ai

G2: 4.8/5 (490+ recensioni)

4.8/5 (490+ recensioni) Capterra: NA

3. Otter.ai (il migliore per riepilogare/riassumere le riunioni online)

via Lontra.aiOtter.ai è un noto riepilogatore di riunioni IA progettato per facilitare la collaborazione tra team remoti.

Lo strumento automatizza completamente tutte le attività della sala riunioni. Genera riepiloghi/riassunti delle riunioni, assegna elementi d'azione ai provider, fornisce didascalie per le riunioni di persona e virtuali, ecc.

perfetto per: I team che hanno bisogno di generare riepiloghi/riassunti chiari durante gli spostamenti, grazie al supporto di app per dispositivi mobili e all'integrazione con strumenti di videoconferenza.

Le migliori funzionalità/funzione di Otter.ai

Risparmia tempo ascoltando riepiloghi di 30 secondi di riunioni della durata di 1 oraverbali delle riunioni Utilizzate l'app mobile per partecipare e generare trascrizioni di riunioni in movimento

Ottenere approfondimenti diretti sugli argomenti chiave discussi in una riunione con la funzionalità IA Chattare di Otter

Limiti di Otter.ai

Opzioni di esportazione limitate

Il piano Free ha delle restrizioni

Integrazione limitata con strumenti di terze parti

Prezzi di Otter.ai

Basic: Free Forever

Free Forever Pro: $16,99/mese per utente

$16,99/mese per utente Business: $30/mese per utente

$30/mese per utente Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Otter.ai

G2: 4.3/5 (240+ recensioni)

4.3/5 (240+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (80+ recensioni)

4. Avoma (migliore per ottenere approfondimenti sulle riunioni)

via Avoma Avoma è un assistente per riunioni IA noto per l'automazione dell'intero ciclo di vita della riunione, dal piano all'esecuzione.

Vi aiuta a creare programmi per le riunioni trascrivere le riunioni, ottenere riepiloghi/riassunti accurati e altro ancora. Avoma si concentra sul miglioramento dei risultati commerciali e di marketing e fornisce chiavi di lettura attuabili dalle riunioni con i clienti, che si rivelano preziose per chiudere una trattativa.

perfetto per: I team commerciali che desiderano estrarre informazioni utili dalle conversazioni con i clienti, monitorare i modelli di conversazione e migliorare l'efficienza delle riunioni per chiudere più rapidamente le trattative.

Le migliori funzionalità/funzione di Avoma

Modifiche e personalizzazionitrascrizioni di riunioni in tempo reale per modificare i riepiloghi/riassunti o aggiungere note aggiuntive

Monitoraggio di informazioni sulle conversazioni, come i rapporti di conversazione, il ritmo dell'oratore e i modelli di interazione per migliorare l'efficienza delle riunioni

Integrazione con un intervallo di strumenti CRM, calendario, conferenze e dialer

Limiti di Avoma

Curva di apprendimento più elevata

Costoso per i piccoli team

Non ideale per la trascrizione di riunioni non in lingua inglese a causa di problemi di precisione

Prezzi Avoma

Basic: Free Forever

Free Forever Starter: $24/mese per utente

$24/mese per utente Plus: $59/mese per utente

$59/mese per utente Business: $99/mese per utente

$99/mese per utente Azienda: $109/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Avoma

G2: 4.6/5 (1.320+ recensioni)

4.6/5 (1.320+ recensioni) Capterra: NA

5. Fathom (il migliore per riepilogare/riassumere i video delle riunioni)

via Fathom Se siete alla ricerca di un riepilogatore/riassunto IA per facilitare le riunioni interne alla vostra organizzazione, date un'occhiata a Fathom. È completo ma abbastanza facile da navigare.

Fathom fa tutto, dalla registrazione dei video delle riunioni alla loro trascrizione. Vi aiuta a generare riepiloghi/riassunti delle riunioni, a sincronizzare le attività con il vostro CRM e a condividere le note delle riunioni con i vostri colleghi. Inoltre, Fathom offre un sistema di modelli di note per le riunioni per accelerare il processo.

Perfetto per: Le organizzazioni che organizzano spesso riunioni video e vogliono riepiloghi/riassunti facili da digerire, senza dover spulciare ore di video.

Le migliori funzionalità/funzioni di Fathom

Ricevere riepiloghi/riassunti concisi dopo ogni riunione per evitare di rivedere lunghe trascrizioni

Taggare le discussioni importanti per garantire che le chiavi di lettura e i punti di azione siano evidenziati e facilmente accessibili

Utilizzate l'estensione per browser di Fathom per acquisire e trascrivere le riunioni senza installare un'app desktop

Limiti di Fathom

Supporta solo le videochiamate

Funzionalità di esportazione e condivisione limitate nel piano Free

Prezzi di Fathom

Free Forever

Premium: $19/mese per utente

$19/mese per utente Team Edition: $29/mese per utente

$29/mese per utente Team Edition Pro: $39/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Fathom

G2: 5/5 (3.270+ recensioni)

5/5 (3.270+ recensioni) Capterra: 5/5 (490+ recensioni)

**Leggi tutto Come usare l'IA per la documentazione

6. Fellow (migliore per la creazione di programmi per le riunioni)

via Compagno Oltre a essere un popolare riepilogatore/riassunto di riunioni, Fellow è noto per la creazione di programmi di riunione ben pianificati e alimentati dall'IA.

Lo strumento è ideale per prendere appunti sulle riunioni e aiuta a completare le trascrizioni, a evidenziare i momenti chiave, a sfogliare le note delle riunioni dell'IA e a fare un riassunto del contesto.

Tuttavia, la navigazione può essere complessa, soprattutto se non si è mai utilizzato uno strumento simile.

Perfetto per: Teams che necessitano di riunioni strutturate e guidate dall'agenda, assicurando che ogni punto chiave della discussione sia catturato e che le attività di follower siano chiaramente definite.

Migliori funzionalità/funzione

Cattura delle note delle riunioni durante le conversazioni dal vivo su Zoom, Google Meet, ecc. per garantire che tutti i punti chiave siano documentati in tempo reale

Ricevere notifiche in tempo reale per gli elementi d'azione derivanti dalle riunioni

Assegnare attività ed elementi d'azione dalle trascrizioni delle riunioni ai compagni di squadra direttamente dalla piattaforma

Limiti per i colleghi

Limitate funzionalità/funzione di automazione

Costoso per i team più grandi

Prezzi dei colleghi

Free Forever

Pro: $11/mese per utente

$11/mese per utente Business: $10/mese per utente (fatturati annualmente)

$10/mese per utente (fatturati annualmente) Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni dei colleghi

G2: 4,7/5 (oltre 2.200 recensioni)

4,7/5 (oltre 2.200 recensioni) Capterra: 4.9/5 (30+ recensioni)

7. Sembly IA (migliore per la registrazione delle riunioni)

via IA di tipo "paragonabile Sembly è un Strumento di IA per le riunioni che fornisce note automatiche per le riunioni e riassunti intelligenti di dimensioni ridotte.

Lo strumento consente di condividere con il team l'intera trascrizione di una riunione registrata. Inoltre, Sembly si integra con diversi strumenti per ottimizzare la collaborazione e il flusso di lavoro e supporta 48 lingue.

perfetto per: I team globali che hanno bisogno di uno strumento che offra supporto multilingue e trascrizione automatica delle note delle riunioni, facilitando la collaborazione in diverse lingue.

Le migliori funzionalità dell'IA di Sembly

Tagga i momenti chiave delle conversazioni delle riunioni in modo da poter individuare facilmente i punti importanti della trascrizione in un secondo momento

Ricerca nei riepiloghi/riassunti delle riunioni utilizzando filtri per parole chiave per trovare rapidamente discussioni specifiche o punti d'azione

Sincronizzazione automatica delle note delle riunioni con strumenti come Asana, Trello e Slack per una maggiore collaborazione

Limiti dell'IA di riunione

Nessuna modifica in tempo reale

Le trascrizioni possono essere imprecise

Curva di apprendimento ripida per l'utilizzo dello strumento

Prezzi dell'IA di gruppo

Personale: Free Forever

Free Forever Professionale: $15/mese (fatturati annualmente)

$15/mese (fatturati annualmente) Team: $29/mese per postazione (fatturati annualmente)

$29/mese per postazione (fatturati annualmente) Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni su IA Sembly IA

G2: 4.6/5 (30+ recensioni)

4.6/5 (30+ recensioni) Capterra: NA

8. Laxis-Migliore per l'estrazione delle note

via Laxis Siete alla ricerca di strumenti di IA per il riepilogo/riassunto delle riunioni in grado di estrarre informazioni critiche dalle lunghe interazioni con i clienti? Scoprite Laxis.

Costruito all'insegna del motto "dalle conversazioni alle conversioni", questo strumento di IA crea riepiloghi/riassunti concisi delle trascrizioni delle riunioni con i clienti. In questo modo è possibile accedere a elementi cruciali su cui lavorare e ottenere risultati. Inoltre, Laxis si integra con gli strumenti di CRM per aiutarvi a organizzare le note delle riunioni e tenerli a portata di mano.

perfetto per: I team commerciali e di esito positivo che hanno bisogno di trasformare rapidamente le conversazioni con i clienti in informazioni utili, concentrandosi sui risultati delle riunioni.

Le migliori funzionalità/funzione di Laxis

Riepilogare/riassumere le riunioni con intuizioni basate sull'IA per generare automaticamente elementi d'azione, chiavi di lettura e passaggi successivi

Cattura le frasi e i punti chiave durante le riunioni per accedervi facilmente in seguito

Limiti di Laxis

Opzioni di base per l'estrazione delle note

Supporto minimo per riunioni e collaborazioni dal vivo

Prezzi di Laxis

Basic: Free Forever

Free Forever Premium: $13,33/mese

$13,33/mese Business: $24.99/mese

$24.99/mese Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Laxis

G2: 4.9/5 (20+ recensioni)

4.9/5 (20+ recensioni) Capterra: NA

9. IA di Jamie (migliore per riepilogare/riassumere le riunioni)

via Jamie IA Jamie è un App per prendere appunti con l'IA che genera automaticamente note su piattaforme come Google Meet. Ma non si limita a questo.

Anche se state partecipando a una riunione di persona, Jamie può aiutarvi a estrarre riepiloghi/riassunti, trascrizioni e elementi d'azione concisi. Permette anche di guardare i resoconti delle riunioni o le riunioni passate per ottenere approfondimenti e accedere a informazioni importanti.

perfetto per: Teams che operano in impostazioni sia virtuali che fisiche, in quanto cattura e riepiloga in modo efficiente le chiavi di discussione delle riunioni sia di persona che online.

Le migliori funzionalità/funzioni di Jamie IA

Utilizza l'IA di Jamie per identificare i punti di azione e i passaggi successivi per un'azione rapida

Tagga automaticamente i momenti chiave in tempo reale per rivedere i punti essenziali

Tradurre le trascrizioni delle riunioni in oltre 20 lingue per garantire una comunicazione senza interruzioni

Limiti dell'IA di Jamie

Integrazioni limitate con le piattaforme

Opzioni di formattazione minime

Prezzi di Jamie IA (aggiornati al 07/10/2024)

**Free Forever

Standard: $26,31/mese (convertito il 7/10/24)

$26,31/mese (convertito il 7/10/24) Pro: $51,53/mese (convertito il 7/10/24)

$51,53/mese (convertito il 7/10/24) Executive: $108,54/mese (convertito il 7/10/24)

Valutazioni e recensioni di Jamie IA

G2: NA

NA Capterra: NA

10. Rewatch (migliore per notare i video)

via Guarda di nuovo Un altro note-taker dell'IA piuttosto popolare, Rewatch, funge anche da registratore di schermo per team e professionisti.

Con Rewatch è possibile ottenere riepiloghi/riassunti delle riunioni, trascrizioni, elementi d'azione, tutto. Lo strumento è collaborativo e completo e rappresenta una soluzione unica per tutte le esigenze delle riunioni online.

Perfetto per: I Teams che registrano e si affidano a contenuti video, forniscono riepiloghi dettagliati, analisi del coinvolgimento del team e archivi organizzati delle riunioni per una facile consultazione.

Riprendi le funzionalità/funzione migliori

Create canali per organizzare le riunioni per team o progetti,

Condivisione di riepiloghi/riassunti automatizzati o di Clip specifiche della riunione con il team

Ricevere analisi sul coinvolgimento del team, sulle riproduzioni dei video, sulle ricerche, ecc.

Limiti di riproduzione

Costoso per un uso regolare

Richiede una grande larghezza di banda

Non trascrive le telefonate

Prezzi di revisione

Gratis: Free Forever

Free Forever Team: $23,75/mese per utente

$23,75/mese per utente Azienda: Prezzo personalizzato

Vedi valutazioni e recensioni

G2: 4.5/5 (190+ recensioni)

4.5/5 (190+ recensioni) Capterra: NA

**Nota tutte le tue riunioni con il miglior riepilogatore/riassunto di IA ClickUp!

Nel mondo frenetico di oggi, prendere manualmente le note delle riunioni può essere una significativa perdita di tempo e una distrazione. È qui che un riepilogatore/riassunto di riunioni IA passa a snellire il processo.

Questi strumenti consentono di risparmiare tempo generando note automatiche per le riunioni e assicurano che tutti i punti salienti, le chiavi di lettura e gli elementi di azione delle riunioni siano accuratamente catturati. ✍️

Molti di questi strumenti si integrano perfettamente con i software di videoconferenza più diffusi, come Google Meet, permettendovi di concentrarvi interamente sulla conversazione mentre l'IA si occupa di prendere le note. Questo li rende uno strumento essenziale per migliorare la produttività, l'accuratezza e la collaborazione.

Non aspettate, acquistate ClickUp oggi stesso. Iscriviti qui per una versione di prova gratuita! 🚀