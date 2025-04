Modelli gratuiti di Gantt Chart in Excel per il project management

I modelli di Gantt sono una spalla affidabile per tenere sotto controllo i progetti. Utilizzano le familiari funzionalità/funzione di Microsoft Excel per darvi un'idea visiva della sequenza temporale del vostro progetto. 📊

Che siate un project manager in grado di gestire diverse scadenze, un titolare di una piccola azienda che organizza il proprio team o un libero professionista che si destreggia tra le richieste dei clienti, questi modelli si adattano alle vostre esigenze specifiche.

Per aiutarvi a scegliere, abbiamo selezionato i migliori modelli di Gantt chart Excel gratis.

Ma prima, analizziamo cosa considerare quando si sceglie il modello Excel.

Cosa rende un buon modello di Gantt Chart Excel?

Quando scegliete un modello di grafico Gantt, cercate di trovare un equilibrio tra funzioni e facilità d'uso. Le funzionalità/funzione chiave da considerare sono:

Design facile da usare: Cercate modelli con campi chiaramente etichettati e una navigazione intuitiva per facilitare la voce, come i menu a discesa per la selezione delle fasi delle attività o dei livelli di priorità

Cercate modelli con campi chiaramente etichettati e una navigazione intuitiva per facilitare la voce, come i menu a discesa per la selezione delle fasi delle attività o dei livelli di priorità Sequenza chiara e regolabile : Scegliete un modello che rappresenti visivamente le vostre attività e che regoli automaticamente le sequenze temporali quando modificate la durata stimata per il completamento delle attività

: Scegliete un modello che rappresenti visivamente le vostre attività e che regoli automaticamente le sequenze temporali quando modificate la durata stimata per il completamento delle attività Capacità di monitoraggio dello stato di avanzamento : Optate per un modello di tipoGantt Chart modello che utilizza formule di Excel per calcolare le percentuali di completamento delle attività in tempo reale e include barre di avanzamento per visualizzare lo stato attuale

: Optate per un modello di tipoGantt Chart modello che utilizza formule di Excel per calcolare le percentuali di completamento delle attività in tempo reale e include barre di avanzamento per visualizzare lo stato attuale Layout personalizzabile : Scegliete un modello che vi permetta di modificare le colonne, come le date di inizio e fine, assicurandovi che siano in linea con le esigenze specifiche del progetto

: Scegliete un modello che vi permetta di modificare le colonne, come le date di inizio e fine, assicurandovi che siano in linea con le esigenze specifiche del progetto Indicatori di dipendenza dalle attività: scegliete un modello che utilizzi frecce o linee di collegamento per mostrare come i ritardi in un'attività abbiano un impatto sulle altre, rendendo più chiare le relazioni tra le attività

Modelli di Gantt Chart Excel gratis

Anche se Excel non offre opzioni integrate, creare il vostro grafico Gantt in Excel è facile con pochi e semplici passaggi.

Ma se preferite saltare del tutto la configurazione, date un'occhiata al nostro elenco dei migliori modelli gratuiti di diagrammi di Gantt in Excel.

1. Modello di grafico Gantt di Vertex42

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Gantt-Chart-Template-by-Vertex42.png Gantt Chart Excel Modello di Vertex42 /%img/

via Vertice42 Il Modello di Gantt Chart di Vertex42 è stato progettato per facilitare la pianificazione dei progetti. Presenta una struttura di ripartizione del lavoro che divide le attività cardine in attività e le attività secondarie. È inoltre possibile assegnare i titolari delle attività, tenere traccia delle percentuali di completamento e personalizzare la Sequenza, ad esempio selezionando la settimana da cui iniziare.

Per una maggiore efficienza, impostare le dipendenze delle attività in Excel utilizzando formule personalizzate. Ad esempio, collegare la data di inizio di un'attività alla data di fine di un'attività precedente. I suggerimenti del modello offrono una guida utile per l'applicazione di queste formule.

Ideale per: Project manager alla ricerca di uno strumento di project management semplice che semplifichi la gestione delle attività e del carico di lavoro.

2. Modello di pianificazione di progetto Gantt di Microsoft

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Gantt-Project-Planner-Template-by-Microsoft.png Modello di pianificazione del progetto Gantt di Microsoft /$$$img/

via Microsoft Il Modello di Gantt per progetti di Microsoft è uno strumento utile per i project manager che desiderano visualizzare una vista dettagliata delle scadenze e delle attività cardine.

Questo modello Excel gratis visualizza chiaramente le date di inizio e lo stato di avanzamento di ogni attività, evidenziando anche quando le attività vanno oltre il programma del progetto. È possibile modificare il grafico cambiando la durata delle attività o aggiustando le date di inizio per riflettere i cambiamenti del progetto.

Ideale per: Team di piccole e grandi dimensioni che cercano di migliorare la trasparenza e l'account dei loro progetti.

3. Modello di tracciatore di progetto Gantt di Microsoft

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Gantt-Project-Tracker-Template-by-Microsoft.png Modello di tracciatore di progetti Gantt di Microsoft /$$$img/

via Microsoft Il Modello di Gantt per la tracciabilità dei progetti di Microsoft è un must per i gestori del team che vogliono ottimizzare il flusso di lavoro del project management e garantire che tutti siano responsabili e sincronizzati.

Grazie alla calcolatrice incorporata e alla formattazione a condizioni, il layout segnala rapidamente le attività in eccesso o in difetto, fornendo informazioni immediate sullo stato di salute del progetto. Inoltre, l'area dei grafici aiuta a visualizzare le dipendenze delle attività per avere un maggiore controllo sulla pianificazione del progetto.

È possibile utilizzare questo modello anche in abbinamento a un'opzione modello di prioritizzazione del progetto per gestire in modo efficiente più progetti.

Ideale per: Project management che cercano una soluzione facile da usare per monitorare le attività in base a categorie definite e ai dipendenti assegnati.

4. Modello di grafico Gantt agile di Microsoft

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Agile-Gantt-Chart-Template-by-Microsoft.png Grafico Gantt Agile Excel Modello di Microsoft /$$$img/

via Microsoft Progettato per progetti veloci e iterativi, il programma Modello di Gantt Agile di Microsoft è ideale per i team che hanno bisogno di flessibilità e aggiornamenti frequenti.

Ciò che contraddistingue questo modello Excel è la sua adattabilità. Quando le attività o la Sequenza cambiano, il modello si aggiorna automaticamente, assicurando che le informazioni siano sempre aggiornate.

Inoltre, include temi personalizzati, icone per segnalare i problemi e barre colorate per segnalare lo stato: se un'attività è in corso, a basso o medio rischio o non assegnata.

Ideale per: Teams che lavorano su flussi di lavoro Agile e che cercano un modello flessibile per monitorare i flussi di lavoro e apportare le modifiche necessarie.

5. Grafico Gantt per la formazione dei dipendenti by Template.net

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Employee-Training-Gantt-Chart-Template-by-Template.net\_.png Grafico Gantt per la formazione dei dipendenti - Excel Modello da Template.net /$$$img/

via Modello.net Il Grafico Gantt per la formazione dei dipendenti da Template.net aiuta i professionisti delle risorse umane e i gestori del team a monitorare i programmi di formazione dei diversi coordinatori. Il suo design flessibile e i calcoli automatici del tasso di completamento forniscono informazioni visive in tempo reale sullo stato della formazione.

Che si tratti di programmare workshop per piccoli gruppi o grandi team, questo semplice modello di Gantt aiuta a mantenere tutto organizzato.

Ideale per: Professionisti delle Risorse Umane che organizzano programmi di formazione e monitorano il coinvolgimento dei dipendenti.

6. Grafico Gantt per progetti di ricerca by Template.net

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Research-Project-Gantt-Chart-Template-by-Template.net\_-1400x426.png Grafico Gantt per progetti di ricerca da Template.net /$$$img/

via Modello.net Il Grafico Gantt per progetti di ricerca by Template.net aiuta i ricercatori e i project manager a pianificare e gestire efficacemente le attività di ricerca.

Il modello segmenta il processo di ricerca in attività specifiche, dalla revisione della letteratura alla stesura di report, offrendo una chiara visualizzazione delle sequenze temporali e delle dipendenze.

Una funzionalità/funzione di spicco è l'evidenziazione automatica delle date di inizio e fine del progetto, che consente di mantenere gli obiettivi al centro dell'attenzione. Include anche calcolatori automatici per le previsioni e i budget dei progetti, semplificando l'ottimizzazione delle risorse.

Ideale per: Professionisti coinvolti in varie fasi del piano di ricerca.

7. Modello di diagramma di Gantt orario da Template.net

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Hourly-Gantt-Chart-Template-by-Template.net\_.png Modello di diagramma di Gantt orario da Template.net /$$$img/

via Modello.net Il Modello di diagramma di Gantt orario da Template.net è perfetto per i team leader e i freelance che hanno bisogno di visualizzare le attività, le dipendenze e le risorse all'ora per una programmazione accurata.

Le formule integrate nel modello aiutano a stimare istantaneamente i costi, semplificando il budgeting. Include anche un tracker dello stato dell'ordine per monitorare le fasi di consegna e di pagamento.

Ideale per: I freelance che monitorano il tempo trascorso su attività specifiche per una fatturazione accurata.

8. Grafico Gantt del piano di reclutamento by Template.net

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/Recruitment-Plan-Gantt-Chart-Template-by-Template.net\_.png Grafico Gantt del piano di reclutamento da Template.net /$$$img/

via Modello.net Progettato per i team delle risorse umane, il Grafico Gantt del piano di assunzione da Template.net semplifica il processo di assunzione end-to-end. Mappa le attività cardine del reclutamento - dall'annuncio di lavoro all'assunzione - in attività attuabili, fornendo una panoramica visiva delle relazioni e delle tempistiche del progetto.

Il modello include fogli separati per un grafico Gantt, un piano di reclutamento (compresi gli assegnatari delle attività e le date di inizio e fine) e procedure operative standard per una facile organizzazione.

Ideale per: Teams che gestiscono flussi di lavoro di reclutamento end-to-end.

Modelli di Gantt chart in Fogli Google ed Excel sono ottimi punti di partenza per il project management. Ma quando il vostro team cresce e le sequenze temporali si allungano, inizierete a sentirne il peso: quei fogli di calcolo non possono andare oltre.

Limiti dell'utilizzo di Excel per i modelli di Gantt Chart

Utilizzate un modello di grafico Gantt di Excel per il project management? Conoscete le sfide:

Mancanza di funzionalità/funzione avanzate: Excel manca di funzionalità come la collaborazione in tempo reale, la reportistica dettagliata e le dipendenze integrate delle attività, il che significa che vi ritroverete a inviare continuamente email con l'ultima versione a tutti

Excel manca di funzionalità come la collaborazione in tempo reale, la reportistica dettagliata e le dipendenze integrate delle attività, il che significa che vi ritroverete a inviare continuamente email con l'ultima versione a tutti **La gestione di attività e sequenze multiple può diventare ingombrante, generando confusione e confusione

Rappresentazione visiva limitata : Gli strumenti visivi di Excel possono mostrare lo stato del progetto, ma mancano di viste intuitive come le tavole Kanban o le mappe mentali, limitando l'analisi efficace del flusso di lavoro

: Gli strumenti visivi di Excel possono mostrare lo stato del progetto, ma mancano di viste intuitive come le tavole Kanban o le mappe mentali, limitando l'analisi efficace del flusso di lavoro **Sebbene siano in qualche modo personalizzabili, i modelli di Excel richiedono anche aggiornamenti manuali significativi, aumentando il rischio di errori se non vengono gestiti con attenzione Esplora alcuni Alternative di Excel costruite per progetti e processi più complessi.

Alternative ai modelli di Gantt Chart di Excel

Non tutti Software per la creazione di grafici Gantt è creato allo stesso modo. Per una pianificazione solida dei progetti, è necessario un software per la creazione di grafici di Gantt con funzionalità avanzate di automazione e collaborazione: è qui che passa ClickUp. ClickUp è una piattaforma di project management all-in-one progettata per consolidare i flussi di lavoro. Dalla gestione delle attività e delle integrazioni a uno strumento di scrittura dotato di IA, l'area di lavoro di ClickUp ha tutto ciò che serve in un unico posto. La vista Gantt di ClickUp è una componente chiave dei nostri modelli di project management. Ma non ci fermiamo qui. Offriamo anche un livello completamente nuovo di visibilità del progetto con Alternative al grafico Gantt come le schede Kanban, le visualizzazioni del calendario e altro ancora.

Di seguito sono riportati i nostri modelli gratuiti di project management più apprezzati, con funzionalità/funzioni grafiche Gantt.

1. Modello di diagramma di Gantt per la costruzione di ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/06/ClickUp-Construction-Gantt-Chart-Template.png Modello di diagramma di Gantt della costruzione di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-200549767&department=pmo Scarica questo modello /$$cta/

Che si tratti della costruzione di un piano o di un grattacielo, l'utilizzo di un diagramma di un grafico di Gantt per il progetto di costruzione è un modo intelligente per gestire le attività cardine.

E il Modello di diagramma di Gantt della costruzione di ClickUp da fare proprio questo.

Progettato per utenti di livello intermedio, questo modello mappa le attività di costruzione su un'unica sequenza di Gantt, con i relativi dettagli e dipendenze. È disponibile anche una vista Elenco attività che si sincronizza direttamente con questo grafico.

Le **formule integrate aiutano a stimare la durata delle attività, consentendo di pianificare la sequenza di esecuzione e di anticipare il fabbisogno di risorse.

Se avete bisogno di organizzare le vostre cianografie e i piani di progettazione, il documento dei progetti di costruzione personalizzati è un posto conveniente per questo.

Ideale per: i direttori dei lavori che si occupano di progetti edilizi in estensione e i proprietari di casa o gli appaltatori che supervisionano le ristrutturazioni.

2. ClickUp Piano Business Account Grafico Gantt

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ClickUp-Business-Account-Planning-Gantt-Chart-Template.png ClickUp Piano Business Gantt Chart /cta/ https://app.clickup.com/signup?template=t-200543365&department=sales-crm Scaricare questo modello /$$$cta/

Il Modello di Gantt Chart per il piano Business Account Planning di ClickUp fornisce un modo centralizzato per gestire gli account dei clienti, le attività e i follower.

Con questo modello adatto ai principianti, impostare un grafico di Gantt per monitorare le fasi del ciclo di vita del cliente, le scadenze e l'allocazione delle risorse. Inoltre, nella visualizzazione 'Account per fase', si può accedere a tutti i dati specifici dell'account in una scheda unificata, compresi gli indirizzi email e i numeri di telefono.

Il modello aiuta anche nel monitoraggio finanziario; è possibile stimare i costi utilizzando le opzioni integrate per la somma, la media e gli intervalli per monitorare le entrate mensili.

Ideale per: Gli account manager che cercano di ottimizzare il processo di gestione dei client.

3. Modello di lista di controllo per il lancio di un prodotto ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-533.png Modello di lista di controllo per il lancio del prodotto di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-176181385 Scaricare questo modello /$$$cta/

Il Modello di lista di controllo per il lancio di prodotti ClickUp supporta il piano di roadmap per il lancio di un prodotto o di una funzionalità, mantenendo allineati i team interfunzionali sui risultati da raggiungere.

Ad esempio, durante il lancio di un software, il modello aiuta a tenere traccia delle fasi del progetto (cicli di test, correzioni di bug e miglioramenti delle funzionalità/funzioni), assicurando che tutto sia risolto prima della data di rilascio. Un'apposita visualizzazione "Attività cardine" filtra le attività in base agli eventi chiave, aiutandovi a individuare i principali passaggi del lancio.

Inoltre, il grafico di Gantt incorporato offre una tempistica bidimensionale che mostra come ogni attività contribuisce al piano di lancio complessivo.

Questo modello è adatto a utenti di livello avanzato.

Ideale per: I gestori del team che si occupano di allineare le attività dei vari team durante il lancio di un prodotto.

4. Modello di Gantt di ClickUp per la Sequenza

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-245.png Modello di Sequenza Gantt di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-200604864&department=pmo Scarica questo modello /$$$cta/

Il Modello di Gantt Sequenza di ClickUp è uno strumento facile da usare per tenere sotto controllo le attività aziendali. Visualizza chiaramente lo stato di avanzamento giornaliero, mensile e annuale.

In primo luogo, la Vista Gantt settimanale offre una chiara Sequenza dei progetti, organizzandoli in base alle date di inizio e di scadenza di ogni settimana. È possibile regolare la durata delle attività trascinando e rilasciando le barre direttamente sul grafico.

C'è poi la visuale Gantt mensile, che consente di monitorare lo stato dei progetti per l'intero mese, e la vista Gantt annuale, che fornisce un'istantanea dettagliata di tutte le attività e le attività cardine dell'anno.

Infine, la vista Elenco riepilogativo raggruppa tutte le attività per stato, consentendo di individuare facilmente le attività in sospeso e le scadenze imminenti.

Ideale per: i responsabili delle operazioni che hanno bisogno di una panoramica chiara dal giorno all'anno e gli analisti aziendali che monitorano l'efficienza operativa nel tempo.

5. ClickUp Building Web Pages Modello di grafico Gantt

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/06/Building-Web-Pages-Template.png Modello per la costruzione di pagine Web di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-90091332611&department=engineering-product Scarica questo modello /$$$cta/

Il ClickUp Building Web Pages Modello di diagramma di Gantt è stato progettato per semplificare i progetti di sviluppo web. Organizza le aree di destinazione, come le pagine dei prodotti, le pagine di supporto e le pagine principali, in cartelle separate, aiutandovi a monitorare lo stato di avanzamento di ciascuna di esse.

Questo modello di livello intermedio include anche un grafico Gantt che aiuta a mappare le attività del progetto e a tenere traccia dello stato dalla scoperta al lancio. Dispone inoltre di una vista Elenco con campi personalizzati per monitorare la fase di marketing di ogni pagina e includere collegamenti di anteprima. I progettisti possono anche inserire collegamenti a Figma per accedere rapidamente ai wireframe.

Inoltre, questo modello gratuito di Gantt chart presenta una sitemap blueprint con una panoramica dell'intero progetto web.

Ideale per: gli sviluppatori di siti web che desiderano costruire o gestire più pagine web in modo efficiente.

6. Modello di diagramma di Gantt per la gestione a cascata di ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/12/ClickUp-Waterfall-Management-Template.png Modello di gestione a cascata di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-48349794&department=engineering-product Scaricare questo modello /$$$cta/

Il Modello di diagramma di Gantt per la gestione a cascata di ClickUp è stato creato per i team che lavorano secondo la metodologia Waterfall, in cui le attività devono essere completate in una sequenza predefinita.

Questo modello di livello intermedio presenta cartelle dedicate per ogni fase del ciclo di vita del progetto, aiutandovi a chiarire i ruoli del team e a monitorare lo stato delle fasi. Include anche esempi di progetti semplici e complessi per guidarvi.

C'è anche la vista Gantt, che mostra lo stato di avanzamento sequenziale delle attività. Per rendere più fluido il lavoro di squadra, è possibile aggiungere note, attività cardine ed etichette direttamente alle attività.

Ideale per: team di sviluppo software che lavorano in fasi di progetto sequenziali e gestori del team IT che supervisionano flussi di lavoro complessi e lineari.

7. Modello di Gantt Chart per la roadmap IT di ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/ClickUp-IT-Roadmap-Gantt-Chart-Template.png Modello di diagramma di Gantt della roadmap di ClickUp IT https://app.clickup.com/signup?template=t-200555626&department=it Scarica questo modello /$$cta/

Il Modello di Gantt Chart per la roadmap IT di ClickUp aiuta i team IT a pianificare, monitorare e comunicare le iniziative strategiche a livello aziendale. Progettato per i principianti, combina le funzionalità/funzione di roadmap e grafici di Gantt per un project management olistico.

La vista Gantt, che si trova nella scheda 'Itinerario del progetto', organizza visivamente le attività lungo una sequenza temporale, aiutando a garantire uno stato tempestivo. La visualizzazione Iniziative a priorità visualizza le attività insieme a informazioni chiave come la disposizione (se si tratta di un 'nice to have' o di un 'must have'), l'impatto, il lavoro richiesto e altro ancora.

Inoltre, la vista 'Larghezza di banda del team' offre un'istantanea chiara della distribuzione del carico di lavoro, assicurando che le attività siano bilanciate tra i membri del team.

Per snellire ulteriormente i flussi di lavoro, potete usare ClickUp Brain automazione context-aware per potenziare le vostre Automazioni IT. Impostate un'automazione che faccia scattare lo strumento IA per recuperare i dati di progetti passati o le procedure operative standard in corrispondenza di attività cardine.

Ideale per: I gestori del team IT vogliono allineare le iniziative del loro team agli obiettivi aziendali.

8. Modello di Gantt Chart per la gestione del blog ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ClickUp-Blog-Management-Gantt-Chart-Template.png Modello di Gantt Chart per la gestione del blog di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-102456492&department=marketing Scarica questo modello /$$cta/

Il Modello di Gantt Chart per la gestione del blog di ClickUp struttura e perfeziona il processo di gestione del blog, dal brainstorming delle idee alla pubblicazione dei contenuti.

Questo modello di livello intermedio organizza il vostro flusso di lavoro in tre cartelle chiave: 'Blog Requests' per l'invio di brief tramite moduli integrati; 'Active Blog Posts' per la gestione dei lavori in corso; e 'Blog Assets', un elenco di cose da fare per assegnare le ore e dare priorità ai contenuti.

La vista Gantt del modello fornisce una sequenza temporale intuitiva per la programmazione dei post, aiutando a mappare la strategia complessiva dei contenuti.

È presente anche una procedura operativa standard di marketing centralizzata per memorizzare la voce del marchio, i ruoli del team e altro ancora, garantendo la coerenza di tutte le voci del blog.

Ideale per: i team di marketing che desiderano incrementare la collaborazione sulla pipeline di contenuti del blog

10. ClickUp Lista di controllo per il test di accettazione dell'utente Modello di diagramma di Gantt

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ClickUp-User-Acceptance-Testing-Checklist-Gantt-Chart-Template.png ClickUp Lista di controllo per il test di accettazione dell'utente Modello di diagramma di Gantt https://app.clickup.com/signup?template=t-176168916&department=engineering-product Scaricare questo modello /$$cta/

Se si desidera strutturare il processo di testing prima del lancio di un prodotto o di un'applicazione, il modello ClickUp User Acceptance Testing (UAT) Lista di controllo Gantt Chart modello è qui per aiutarvi. Questo modello consente agli utenti reali di convalidare che tutto funzioni come previsto.

Il Gantt del modello mostra graficamente le attività UAT e le loro dipendenze, aiutandovi a monitorare come ogni caso di test sia collegato a specifici cicli di feedback e attività cardine.

C'è anche una visualizzazione 'Fasi e passaggi UAT' che raggruppa le attività per stato e ha barre di avanzamento che si aggiornano automaticamente per ogni attività.

Questo modello funziona meglio per utenti di livello avanzato.

Ideale per: Team di QA che vogliono garantire la funzione del prodotto e la soddisfazione dell'utente.

Migliora il tuo project management con i modelli di Gantt Chart di ClickUp

L'uso di Excel per i grafici di Gantt può essere una scelta classica, ma ClickUp la porta in alto inserendo i grafici di Gantt nel quadro generale del project management.

È sufficiente inserire i dati e passare da una visualizzazione all'altra: elenchi, tabelle, grafici Gantt (e altro ancora). Questa flessibilità favorisce il lavoro di squadra e aiuta a utilizzare meglio le risorse.

ClickUp si distingue anche per le sue avanzate capacità di automazione e integrazione.

Sia che siate agli inizi o che siate project manager esperti, ClickUp ha uno strumento grafico di Gantt robusto e adatto alle vostre esigenze. E la parte migliore? Questi modelli sono completati gratis. 💰 Iscrivetevi gratis su ClickUp e iniziate a gestire meglio i vostri progetti.