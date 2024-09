Modelli di diagrammi di Gantt gratis per Fogli Google

avete mai avuto la sensazione che le vostre responsabilità di project management vi stiano sfuggendo di mano?

Destreggiarsi tra scadenze, monitorare lo stato di avanzamento e mantenere tutto (e tutti) allineati rende la gestione dei progetti un difficile gioco di equilibri.

I modelli di Gantt in Fogli Google potrebbero essere ciò che vi serve per mettere ordine nel caos, senza la complessità di un software costoso.

Questi modelli vanno oltre la semplice Sequenza. Oltre ad aiutarvi a creare grafici di Gantt, vi permettono di personalizzare il vostro piano di progetto. Con un po' di lavoro richiesto, è possibile regolare le dipendenze delle attività, monitorare le attività cardine e integrare gli aggiornamenti in tempo reale, il tutto all'interno di uno strumento che già utilizzate.

siete curiosi di vedere come questi modelli possono semplificare il vostro processo di piano?

Esploriamo i migliori modelli di Gantt che Fogli Google offre per la pianificazione di progetti e attività.

Cosa rende un buon modello di diagramma di Gantt di Fogli Google?

Un modello di Fogli Google Grafico di Gantt Il modello è un foglio di calcolo preconfezionato per pianificare e monitorare le tempistiche dei progetti.

È ideale per i gestori del team che hanno bisogno di un modo semplice per snellire progetti complessi, mantenere il team sincronizzato e garantire il completamento nei tempi previsti.

Ecco cosa distingue i migliori modelli:

Clarità : Il modello deve includere colonne per i nomi delle attività, le date di inizio e fine, le durate e le dipendenze. Questo aiuta a utilizzare il grafico di Gantt per organizzare e visualizzare efficacemente la sequenza temporale del progetto

: Il modello deve includere colonne per i nomi delle attività, le date di inizio e fine, le durate e le dipendenze. Questo aiuta a utilizzare il grafico di Gantt per organizzare e visualizzare efficacemente la sequenza temporale del progetto Facilità per l'utente : Deve essere intuitivo, consentendo aggiornamenti rapidi e una facile collaborazione senza bisogno di ulteriore formazione

: Deve essere intuitivo, consentendo aggiornamenti rapidi e una facile collaborazione senza bisogno di ulteriore formazione Personalizzabilità : Deve consentire agli utenti di modificare la durata delle attività, regolare le dipendenze e aggiungere o rimuovere colonne per adattarsi alle esigenze specifiche del progetto

: Deve consentire agli utenti di modificare la durata delle attività, regolare le dipendenze e aggiungere o rimuovere colonne per adattarsi alle esigenze specifiche del progetto Rappresentazione visiva : Il modello di grafico a barre dovrebbe utilizzare barre o linee per rappresentare le durate delle attività per facilitarne il monitoraggio

: Il modello di grafico a barre dovrebbe utilizzare barre o linee per rappresentare le durate delle attività per facilitarne il monitoraggio Funzionalità/funzione collaborative : Più utenti devono essere in grado di visualizzare, modificare e condividere il modello in tempo reale, facilitando il lavoro di squadra

: Più utenti devono essere in grado di visualizzare, modificare e condividere il modello in tempo reale, facilitando il lavoro di squadra Praticità : Dovrebbe includere una sezione con istruzioni o note sull'uso efficace, per aiutare le persone che non conoscono i grafici Gantt

: Dovrebbe includere una sezione con istruzioni o note sull'uso efficace, per aiutare le persone che non conoscono i grafici Gantt Automazioni: Il modello per la creazione di grafici Gantt deve supportare formule di base e funzionalità di automazione per snellire le attività ripetitive, come il calcolo automatico delle durate o la regolazione delle sequenze temporali in base alle dipendenze

**Per saperne di più Grafico di Gantt e Sequenza: Cosa sono e come si usano

I 6 migliori modelli di diagrammi di Gantt di Fogli Google per la pianificazione dei progetti

Ecco i sei migliori modelli di diagrammi di Gantt di Fogli Google per un efficiente monitoraggio dei progetti e per la gestione delle scadenze.

1. Fogli Google Grafico di Gantt di base

via Area di lavoro di Google Il Modello di Gantt di base di Fogli Google è un semplice strumento di project management in un semplice foglio di calcolo.

Questo semplice modello di grafico Gantt ha tutto ciò che serve: ID attività, titolo, titolare, data di inizio, data di scadenza e durata dell'attività. Inoltre, visualizza la percentuale di completamento di ogni attività del progetto e segmenta le sequenze temporali in settimane, fornendo una panoramica chiara dello stato del progetto.

È inoltre possibile:

Aggiungere o rimuovere colonne per monitorare ulteriori dettagli, come la priorità delle attività o l'allocazione delle risorse

Distinguere lo stato delle attività con barre di colore, per individuare facilmente i ritardi o le scadenze imminenti

Questo modello gratis è perfetto per progetti di piccole e medie dimensioni che richiedono un monitoraggio semplice e non complicato.

2. Modello di grafico Gantt per la gestione dei progetti di DPM

via DPM Il Modello di grafico Gantt di The Digital Project Manager (DPM) è un modo intelligente per mappare le sequenze dei progetti e assicurarsi che tutto sia in regola. Include diversi elementi indispensabili per suddividere un progetto in parti gestibili, tra cui:

Numeri della struttura di ripartizione del lavoro (WBS): Questi numeri aiutano a suddividere il progetto in attività di dimensioni ridotte

Questi numeri aiutano a suddividere il progetto in attività di dimensioni ridotte Titoli delle attività : Con titoli cancellati per ogni singola attività, potete assicurarvi di non dovervi scervellare per ricordare cosa c'è dopo

: Con titoli cancellati per ogni singola attività, potete assicurarvi di non dovervi scervellare per ricordare cosa c'è dopo Proprietario dell'attività : Ogni attività ha un titolare, in modo che non ci sia confusione su chi sta Da fare

: Ogni attività ha un titolare, in modo che non ci sia confusione su chi sta Da fare Durata : Questa colonna mostra quanto tempo dovrebbe durare un'attività in giorni

: Questa colonna mostra quanto tempo dovrebbe durare un'attività in giorni Stato dell'attività : è tutto colorato da verde (buono per andare) a rosso (oh oh), in modo da avere un'idea chiara dello stato del progetto

: è tutto colorato da verde (buono per andare) a rosso (oh oh), in modo da avere un'idea chiara dello stato del progetto Predecessori: Alcune attività devono essere completate prima che altre possano iniziare. Questa sezione collega le attività collegate per garantire una sequenza corretta

Le fasi e le settimane sono strutturate in modo da fornire una ripartizione visiva dello stato del progetto nel tempo, con ogni fase che rappresenta una sezione chiave del progetto.

**Ad esempio, la "Fase Uno" comprende le settimane da 1 a 3 per il piano e l'avvio. la "Fase due" copre le settimane da 4 a 6 per l'esecuzione e la "Fase tre" si svolge nelle settimane da 7 a 9 per la conclusione e la revisione del progetto.

3. Grafico di Gantt per il piano di lancio di un prodotto Modello di GanttPRO

via GanttPRO Il Modello di piano di lancio del prodotto con diagramma di GanttPRO è stato progettato per fornire una tabella di marcia chiara e strutturata per gestire tutti gli aspetti del lancio di un prodotto.

Suddivide il progetto in fasi per facilitare la gestione delle attività e include il monitoraggio del tempo reale per evitare ritardi e garantire la responsabilità. Inoltre, le ore stimate e i tempi registrati consentono di gestire in modo efficiente tempo e risorse.

**Ad esempio, se la "Ricerca sui concorrenti" supera le due settimane previste, è possibile modificare il resto del programma per mantenere il lancio in linea con le previsioni.

Inoltre, la colonna "Priorità" consente di concentrarsi sulle attività critiche, assicurando che gli elementi urgenti vengano affrontati per primi. La colonna "Costo" controlla il vostro budget, mentre "Descrizione dell'attività" vi permette di aggiungere istruzioni più dettagliate.

4. Modello di diagramma di Gantt orario da Template.net

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/Hourly-Gantt-Chart-Template-by-Template.net\_.png Modello di diagramma di Gantt orario di Fogli.net Modello di diagramma di Gantt di google sheets /$$$img/

via Modello.net Il Modello di diagramma di Gantt orario da Template.net tiene tutto organizzato, dalle riunioni all'esecuzione delle attività, tracciate su una griglia oraria di facile lettura.

Con questo grafico, potete monitorare facilmente più attività, ognuna con i suoi orari di inizio e fine.

**Ad esempio, la "Revisione del progetto" si conclude alle 12:00, seguita dalla "Ispezione della qualità" alle 15:00, mentre la "Configurazione della campagna" è stata eseguita nel corso della giornata.

I vantaggi sono evidenti: semplifica il piano orario per project manager, organizzatori di eventi o chiunque gestisca più progetti a breve termine. Inoltre, garantisce che le attività non si sovrappongano e permette ai team di essere responsabili del raggiungimento delle attività cardine.

Inoltre, è possibile individuare potenziali tempi morti o inefficienze, assicurando che ogni ora sia utilizzata in modo efficiente per far avanzare il progetto.

Se c'è un intervallo di due ore tra la "Revisione della progettazione" che termina alle 12 e la "Ispezione della qualità" che inizia alle 15, è possibile riassegnare i membri del team ad attività più piccole, come la finalizzazione dei materiali di presentazione o la preparazione della riunione successiva.

5. Modello di piano di formazione Gantt da Template.net

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/Training-Plan-Gantt-Template-by-Template.net\_.png Piano di formazione Gantt modello di google sheets modificabile /$$$img/

via Modello.net Quando si gestiscono più attività di formazione, ognuna con le sue scadenze e le sue dipendenze, l'opzione Modello di Gantt per il piano di formazione da Template.net può fornire una rapida panoramica di chi si occupa di ogni attività, di ciò che è stato completato e di ciò che verrà dopo.

Uno dei vantaggi principali è quello di individuare tempestivamente i ritardi. Se la creazione di materiale formativo è in ritardo, si può vedere immediatamente l'impatto su altre attività, come le sessioni di formazione. Questo approccio proattivo consente di risparmiare tempo e garantisce che nulla deragli.

La colonna "% di stato" aiuta a definire le priorità delle attività in base alla criticità e all'avvicinarsi delle scadenze.

**Ad esempio, se "Sviluppare il curriculum di formazione" è all'80%, sapete che è vicino al completamento ma ha bisogno di una spinta. Perciò, seguite l'autore del contenuto per finirlo. Nel frattempo, se "Prepare Training Slides" è al 60%, concentratevi sul completamento del contenuto e del design per la presentazione imminente.

6. Grafico Gantt del piano di assunzione by Template.net

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/Recruitment-Plan-Gantt-Chart-Template-by-Template.net\_.png Modello di diagramma di Gantt del piano di reclutamento da Template.net Modello di diagramma di Gantt di google sheets /$$$img/

via Modello.net Vi sentite sopraffatti dal processo di assunzione? Il Grafico del piano di reclutamento da Template.net può aiutare a identificare i requisiti dei vari dipartimenti e ad aiutare il dipartimento delle Risorse Umane a pianificare e monitorare le attività di reclutamento.

I vantaggi chiave includono:

Clarità : Attività come "Identificazione del bisogno" e "Analisi delle mansioni" sono elencate con il personale assegnato e le date di inizio e fine, in modo da non perdere nulla

: Attività come "Identificazione del bisogno" e "Analisi delle mansioni" sono elencate con il personale assegnato e le date di inizio e fine, in modo da non perdere nulla Efficienza : Invece di gestire le attività attraverso infinite email o fogli di calcolo, è possibile vedere chi è responsabile di cosa, ad esempio il responsabile delle assunzioni è responsabile della pubblicazione del lavoro

: Invece di gestire le attività attraverso infinite email o fogli di calcolo, è possibile vedere chi è responsabile di cosa, ad esempio il responsabile delle assunzioni è responsabile della pubblicazione del lavoro Riduzione dei colli di bottiglia: se lo "screening iniziale" subisce un ritardo, è possibile individuarlo immediatamente e adeguarsi per mantenere i colloqui nei tempi previsti

Questo modello di grafico di Gantt gratis è perfetto per i dipartimenti delle risorse umane che vogliono rimanere organizzati, per i responsabili delle assunzioni che vogliono visualizzare chiaramente lo stato delle assunzioni e per i team che hanno bisogno di un modo collaborativo per gestire il processo di assunzione senza confusione.

Leggi tutto: 20 esempi di Gantt Chart per il project management

Limiti dell'uso di Fogli Google per i grafici Gantt

L'uso di Fogli Google per i grafici Gantt è un'opzione comoda e accessibile, ma presenta diversi limiti:

Lavoro manuale : Creazione di grafici Gantt in Fogli Google comporta una configurazione manuale piuttosto complessa e continui aggiustamenti, che possono richiedere molto tempo per progetti complessi

: Creazione di grafici Gantt in Fogli Google comporta una configurazione manuale piuttosto complessa e continui aggiustamenti, che possono richiedere molto tempo per progetti complessi Mancanza di funzionalità/funzione avanzate : Fogli Google non supporta funzionalità avanzate di project management come l'allocazione delle risorse,analisi del percorso criticoe la dipendenza delle attività

: Fogli Google non supporta funzionalità avanzate di project management come l'allocazione delle risorse,analisi del percorso criticoe la dipendenza delle attività Problemi di scalabilità : Quando i progetti scalano e diventano complessi, Fogli Google può avere difficoltà a gestire il volume dei dati del progetto, con conseguente rallentamento delle prestazioni e un'esperienza utente pesante

: Quando i progetti scalano e diventano complessi, Fogli Google può avere difficoltà a gestire il volume dei dati del progetto, con conseguente rallentamento delle prestazioni e un'esperienza utente pesante Limiti visivi : A differenza dei fogli specializzatiGantt software per i graficifogli Google limita gli elementi visivi dettagliati come le sfumature di colore, la lunghezza delle barre sfumate e le etichette avanzate delle attività

: A differenza dei fogli specializzatiGantt software per i graficifogli Google limita gli elementi visivi dettagliati come le sfumature di colore, la lunghezza delle barre sfumate e le etichette avanzate delle attività Problemi di collaborazione : Quando più utenti modificano simultaneamente il grafico di Gantt in Fogli Google, possono verificarsi conflitti o sovrascritture accidentali, soprattutto in assenza di un rigoroso controllo della versione

: Quando più utenti modificano simultaneamente il grafico di Gantt in Fogli Google, possono verificarsi conflitti o sovrascritture accidentali, soprattutto in assenza di un rigoroso controllo della versione Rischi per l'integrità dei dati : La natura manuale di Fogli Google aumenta il rischio di imprecisione dei dati e di problemi di integrità, come cancellazioni accidentali o voci errate

: La natura manuale di Fogli Google aumenta il rischio di imprecisione dei dati e di problemi di integrità, come cancellazioni accidentali o voci errate Mancanza di integrazione: Fogli Google potrebbe non integrarsi perfettamente con altri strumenti e software di project management, limitando così la sua utilità in un ecosistema di project management più complesso

Pro Tip: Le lavagne online e le mappe mentali fungono da eccellenti strumenti per la gestione dei progetti Alternative al grafico Gantt per la collaborazione in tempo reale e per dare una struttura logica a idee complesse.

Alternative ai modelli di diagrammi di Gantt di Google Sheet

Cercate un passaggio da Fogli Google a un software per grafici Gantt ricco di funzionalità? ClickUp offre una soluzione più efficiente e facile da usare, con funzionalità complete di Gantt chart e capacità di project management come le dipendenze dalle attività, l'analisi del percorso critico e gli elementi visivi dinamici. La sua interfaccia intuitiva e le sue estese opzioni di personalizzazione facilitano la gestione e il monitoraggio dei progetti.

ClickUp dispone inoltre di una vasta libreria di programmi gratuiti e pronti all'uso Modelli di Gantt chart gratuiti e pronti all'uso . Questi modelli consentono di applicare e personalizzare rapidamente pianificazioni di progetti complessi con strutture e flussi di lavoro predefiniti.

1. Modello di Gantt Sequenza di ClickUp

Scarica questo modello

Modello di Gantt Sequenza di ClickUp

Il Modello di Gantt Sequenza di ClickUp è lo strumento ideale per tenere sotto controllo i progetti. Che si tratti di gestire operazioni quotidiane o obiettivi a lungo termine, è possibile visualizzare le sequenze temporali dei progetti, monitorare le dipendenze e controllare lo stato in tempo reale.

È dotato di funzionalità/funzione quali:

Stati personalizzati: Traccia facilmente lo stato delle attività con etichette come 'Da fare', 'Bloccato', 'Completato' e 'In corso'

Traccia facilmente lo stato delle attività con etichette come 'Da fare', 'Bloccato', 'Completato' e 'In corso' Campi personalizzati: Gestite le attività con attributi come 'Completato', 'Durata' e 'Fasi'. Questi campi mostrano i dettagli di ogni attività e tengono tutto ben organizzato

Gestite le attività con attributi come 'Completato', 'Durata' e 'Fasi'. Questi campi mostrano i dettagli di ogni attività e tengono tutto ben organizzato Visualizzazioni personalizzate: Passate dalle visualizzazioni 'Mensile', 'Annuale', 'Settimanale' e 'Riepilogo' per visualizzare le informazioni nel modo più adatto a voi

Passate dalle visualizzazioni 'Mensile', 'Annuale', 'Settimanale' e 'Riepilogo' per visualizzare le informazioni nel modo più adatto a voi Project management: Il monitoraggio del tempo consente di vedere la durata delle attività e di rispettare le scadenze. Gli avvisi di dipendenza prevengono i colli di bottiglia segnalando quando un'attività non può essere avviata fino a quando un'altra non è stata completata, mentre le integrazioni email consentono di inviare aggiornamenti direttamente da ClickUp

Ideale per: I gestori del progetto e i team che gestiscono più progetti, in particolare quelli con sequenze temporali complesse in cui la sovrapposizione delle attività è frequente.

Scaricare questo modello

2. ClickUp Building Web Pages Modello di grafico Gantt

Scarica questo modello

Modello per la creazione di pagine Web di ClickUp

State costruendo un nuovo sito web? Con le revisioni del design, la creazione dei contenuti e le scadenze che si accumulano, avete bisogno di un modo efficiente per gestire le attività sul vostro sito web lista di controllo per il lancio di un sito web . ClickUp Building Web Pages Modello di diagramma di Gantt è personalizzabile per adattarsi alle esigenze del progetto, sia per la creazione della homepage che delle pagine di produttività. Inoltre, è veloce da impostare: potete iniziare a pianificare e ottimizzare il flusso di lavoro in pochi secondi.

Con quattro viste Gantt, Elenco, Bacheca e Incorpora, è possibile ingrandire le attività più importanti. Ad esempio:

Vedere quanto tempo richiede la progettazione o lo sviluppo di ogni pagina e rispettare le scadenze conVista Gantt* Suddividete le attività e concentratevi sui dettagli, come l'aggiunta di descrizioni dei prodotti o la modifica delle immagini, utilizzando la funzioneVista Elenco Il modello include anche campi personalizzati come "Figma", "Permalink" e "Fase"

Supponiamo che stiate creando una pagina di destinazione per una vendita stagionale. Allegate il collegato Figma direttamente all'attività per un accesso rapido durante le revisioni del progetto. Il campo "Permalink" monitora l'URL esatto, in modo che il team sappia dove si troverà la pagina sul sito. Il campo "Fase" consente di taggare se la pagina è in "Wireframe", "Design" o "Revisione finale"

Ideale per: i web designer che mettono a punto i layout delle pagine web, i project manager che controllano le sequenze e le attività e i team di sviluppo che monitorano lo stato di avanzamento e i dettagli.

Scaricare questo modello

💡Pro Tip: Se avete bisogno di un approfondimento rapido sul vostro progetto di web design, chiedete semplicemente ClickUp Brain -L'assistente IA di ClickUp. Ad esempio, può fornire istantaneamente la scadenza per la pagina di destinazione dei saldi stagionali e generare riepiloghi/riassunti sullo stato del progetto, sulle scadenze imminenti e su eventuali problemi segnalati nel grafico Gantt.

3. Lista di controllo per il lancio di un prodotto Modello di diagramma di Gantt

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-533.png Modello di lista di controllo per il lancio di un prodotto di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-176181385&department=engineering-product Scarica questo modello /$$$cta/

Quando il vostro team è impegnato nello sviluppo di una nuova app, nella creazione di materiale di marketing e nel piano dell'evento di lancio, potete contare sulla lista di controllo di ClickUp per il lancio del prodotto Lista di controllo per il lancio di un prodotto ClickUp Modello di diagramma di Gantt per trasformare questo caos in un piano razionale e strutturato.

Questo modello fornisce una timeline visiva che mostra le date di inizio e fine delle attività, aiutando i team a tenere traccia delle scadenze. Con attività e responsabilità chiaramente definite e visibili a tutti, si riducono anche gli errori di comunicazione e i ritardi.

Con questo modello è possibile:

Gestire lo stato di avanzamento delle attività utilizzando stati come "Completato", "Da rivedere" e "In corso"

Evidenziare fasi chiave come "Completamento del prototipo" e "Test finale del prodotto" come pietre miliari per tracciare lo stato di avanzamento e mantenere il lancio in linea con le scadenze

Visualizzare il rapporto tra le singole attività e le attività cardine attraverso la Vista Gantt

Categorizzare e gestire le attività sotto intestazioni come "Analisi di mercato", "Prezzi" o "Target di riferimento" utilizzando il campo "Categoria di attività"

Ideale per: I team di produttività, compresi i designer UX che lavorano ai prototipi, gli sviluppatori che gestiscono la creazione e il rilascio dei prodotti e gli strateghi che si concentrano sulla posizione di mercato e sugli obiettivi di lancio.

4. Modello di diagramma di Gantt per la gestione a cascata

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/12/ClickUp-Waterfall-Management-Template.png Modello di gestione a cascata ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-48349794&department=engineering-product Scarica questo modello /$$$cta/

Il Modello di diagramma di Gantt per la gestione a cascata di ClickUp è uno strumento strutturato e facile da usare per aiutare i team a monitorare, gestire ed eseguire progetti complessi. Consente agli utenti di suddividere le attività, assegnare le responsabilità, tenere traccia delle dipendenze e monitorare visivamente lo stato.

I suoi vantaggi chiave sono:

Riduzione dei ritardi: Con una panoramica chiara delle attività e delle attività cardine, il team può anticipare i potenziali ritardi e adottare tempestivamente le misure correttive

Con una panoramica chiara delle attività e delle attività cardine, il team può anticipare i potenziali ritardi e adottare tempestivamente le misure correttive **Miglioramento della collaborazione: i team possono comunicare facilmente lo stato di avanzamento con aggiornamenti visivi dello stato e aggiungere commenti, tenendo informati tutti gli stakeholder

Con la vista Gantt si possono anche visualizzare le dipendenze tra le attività. Ad esempio, in un progetto di pianificazione di eventi, la prenotazione di una sede dipende dalla concessione di un permesso. Se il processo di autorizzazione subisce un ritardo, si può vedere come questo si ripercuote su altre attività come il catering e gli inviti, dando il tempo di adattarsi.

Ideale per: I project manager che supervisionano revisioni IT su larga scala, sviluppo di software, lancio di prodotti o progetti infrastrutturali, dove le dipendenze delle attività, la Sequenza e il monitoraggio collaborativo sono fondamentali.

5. Modello di Gantt Chart per la pianificazione dei conti

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/ClickUp-Account-Planning-Gantt-Chart-Template.png Modello di diagramma di Gantt per il piano dei conti di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-200543365&department=sales-crm Scarica questo modello /$$$cta/

Il team di gestione degli account spesso fatica a monitorare tempestivamente i rinnovi dei client, l'introduzione dei prodotti e i follower su più account. Il Modello di Gantt Chart per il piano degli account di ClickUp semplifica la gestione degli account attraverso il monitoraggio di passaggi semplici e attuabili, facili da tracciare e monitorare.

Permette di:

Vedere tutte le scadenze e le attività di rinnovo dei client in un colpo d'occhio, assicurando che nulla venga trascurato

Allineare gli obiettivi dei team commerciali, di customer success e di marketing grazie alla visibilità delle attività condivise

Dare priorità agli account chiave e alle attività d'impatto monitorando le scadenze

Inoltre, il Sequenza visualizzata consente di pianificare attività e scadenze, come il rinnovo dei client, direttamente nel Calendario. La Vista Gantt visualizza una ripartizione dettagliata dello stato delle attività nel tempo. Infine, la vista Account per fase visualizza un'istantanea di alto livello dello stato di ciascun account, ad esempio quali sono in fase di onboarding, di rinnovo o di follow-up.

È inoltre possibile sfruttare Attività cardine di ClickUp per identificare le parti critiche del progetto.

Ad istanza, si possono impostare delle attività cardine per eventi chiave come l'invio della proposta di rinnovo, la sicurezza dell'approvazione del contratto e l'impostazione della riunione di revisione. Ogni tappa segna un punto di controllo essenziale, aiutandovi a concentrarvi su queste attività cruciali.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/Project-Milestones-in-ClickUp-Gantt-View-1.gif Attività cardine del progetto in ClickUp Vista Gantt Modello di diagramma di Gantt in Fogli Google /$$$img/

Trasformate le attività più importanti in attività cardine per creare una rappresentazione visiva dello stato di avanzamento dei vostri progetti con ClickUp Milestones

Ideale per: Success Manager e account manager che supervisionano più client e si concentrano sulla fidelizzazione e sull'esito positivo dei clienti.

6. Modello di grafico Gantt della roadmap IT

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/ClickUp-IT-Roadmap-Gantt-Chart-Template.png Modello di diagramma di Gantt della roadmap IT di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-200555626&department=it Scarica questo modello /$$cta/

Il Modello di Gantt Chart per la roadmap IT di ClickUp visualizza l'intero progetto IT per garantire l'esecuzione regolare di ogni attività critica, dalla configurazione alla distribuzione.

Alcune delle sue funzionalità/funzione chiave sono:

**Se state implementando una nuova infrastruttura di rete, contrassegnate le attività come "Preparazione", "Implementazione", "Assistenza" o "Completata" Mostra esattamente lo stato di ogni attività

Attività cardine e scadenze : Dovete lanciare un nuovo server entro la fine del terzo trimestre. Utilizzando i grafici di Gantt, suddividete ogni fase, come la configurazione dell'hardware, i test e la distribuzione, e assegnate le scadenze per non perdere la rotta

: Dovete lanciare un nuovo server entro la fine del terzo trimestre. Utilizzando i grafici di Gantt, suddividete ogni fase, come la configurazione dell'hardware, i test e la distribuzione, e assegnate le scadenze per non perdere la rotta Visualizzazione della Lobby dei progetti: Mostra tutti i progetti in un unico posto, in modo da poter dare priorità alle attività più urgenti, come la configurazione del server, e rimandare quelle meno critiche, come la migrazione dei dati, a un momento successivo

Ideale per: i responsabili IT e i capi progetto che gestiscono progetti IT complessi e in più fasi, come l'introduzione di nuovi sistemi, la migrazione di dati o l'aggiornamento dell'infrastruttura.

**Per saperne di più Gantt Chart vs. Roadmap: Guida dei project manager alle somiglianze e alle differenze

Migliora il tuo Gantt Chart con i modelli di ClickUp

I grafici di Gantt forniscono una chiara visualizzazione della sequenza temporale del progetto, delle dipendenze delle attività e dello stato di avanzamento, mantenendo sotto controllo le scadenze, le risorse e le pianificazioni.

Da fare, Fogli Google offre un solido punto di partenza con i suoi modelli di diagrammi di Gantt, ma ha i suoi limiti.

È qui che ClickUp passa ad essere un potente software di project management. I suoi modelli di Gantt vanno oltre le basi, offrendo elementi visivi avanzati, monitoraggio del tempo in tempo reale e aggiornamenti automatizzati. Inoltre, è possibile adattare questi modelli a diversi flussi di lavoro.

Questo livello di personalizzazione e funzione consente di tenere sotto controllo i dettagli, di snellire i processi e di garantire un project management senza intoppi. Registratevi gratuitamente e passate oggi stesso ai modelli di diagrammi di Gantt di ClickUp per un monitoraggio continuo dei progetti.