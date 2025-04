Strumenti e strategie di automazione del marketing per le aziende

Un'incredibile 73% dei clienti utilizza più canali durante il loro percorso di acquisto.

Dalla consapevolezza all'acquisto e al supporto, le organizzazioni incontrano i clienti attraverso una dozzina o più di canali, tra cui il sito web aziendale, l'app mobile, l'email, la live chat, il testo, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok e altro ancora!

Fornire un'esperienza coerente e personalizzata attraverso questi canali su scala è impossibile senza l'automazione del marketing aziendale. In questo post esploriamo il perché e il come.

Che cos'è l'automazione del marketing aziendale?

L'automazione del marketing aziendale (EMA) è l'uso di software e dati per automatizzare i processi e le attività di marketing in modo olistico e strategico per raggiungere gli obiettivi dell'organizzazione.

In genere, l'EMA viene utilizzato nelle attività di marketing digitale. Il caso d'uso più comune è l'email marketing. Le aziende utilizzano l'automazione del marketing aziendale per segmentare il pubblico, inviare campagne email, personalizzare i messaggi e inviare avvisi basati su trigger.

Tuttavia, oggi le organizzazioni utilizzano l'EMA per gestire un ampio intervallo di esperienze digitali e in negozio.

Come funziona l'automazione del marketing aziendale?

Una buona automazione del marketing aziendale è un approccio olistico al coinvolgimento di potenziali clienti e clienti.

Invece di trattare una persona come un ID email o un follower di Instagram, l'EMA unifica tutte le sue attività per creare un profilo di cliente, servendo le sue esigenze indipendentemente da dove o come si presenta. EMA aiuta i clienti a riprendere da dove si sono fermati e a essere serviti in modo contestuale.

In genere, le organizzazioni B2C utilizzano EMA per consolidare le attività di utilizzo in un unico ID email. Quando il cliente torna a rivolgersi al marchio, il suo numero di telefono, le sue preferenze, la sua storia di acquisti, i suoi feedback, le sue interazioni con il supporto clienti, ecc. saranno associati a quel profilo.

D'altra parte, le aziende B2B tipicamente consolidano le informazioni sulla base di quello che viene chiamato account. Riuniscono ogni individuo associato a un particolare account/prospect e automatizzano la comunicazione di conseguenza.

Da fare per l'automazione del marketing aziendale?

Alcuni dei principali vantaggi dell'EMA sono i seguenti.

Scala : EMA esegue le attività in modo rapido e 24/7. Può eseguire centinaia di attività senza risorse aggiuntive. Ad istanza, il software EMA può inviare 100.000 email o attivare 100 flussi di lavoro diversi senza l'intervento umano

: EMA esegue le attività in modo rapido e 24/7. Può eseguire centinaia di attività senza risorse aggiuntive. Ad istanza, il software EMA può inviare 100.000 email o attivare 100 flussi di lavoro diversi senza l'intervento umano Efficienza : L'invio di comunicazioni su scala è significativamente più conveniente con EMA. Infatti, l'automazione delle attività ripetitive libera il tempo del team di marketing per lavori creativi/innovativi

: L'invio di comunicazioni su scala è significativamente più conveniente con EMA. Infatti, l'automazione delle attività ripetitive libera il tempo del team di marketing per lavori creativi/innovativi Consistenza : L'automazione assicura che le attività siano completate in tempo, con maggiore coerenza e precisione rispetto ai lavori richiesti manualmente

: L'automazione assicura che le attività siano completate in tempo, con maggiore coerenza e precisione rispetto ai lavori richiesti manualmente ROI : EMA rende le campagne più mirate e personalizzate, migliorandone l'efficacia

: EMA rende le campagne più mirate e personalizzate, migliorandone l'efficacia Gestibilità: Una buona piattaforma di automazione consolida i lavori richiesti e i risultati di tutti i canali, le campagne di marketing, i gruppi di clienti e così via, fornendo una visualizzazione più chiara del vostro motore di crescita

Funzioni dell'Automazione del marketing aziendale

La funzione principale dell'automazione del marketing aziendale è l'unificazione dei profili dei clienti per offrire esperienze omnicanale coerenti. A tal fine, l'EMA svolge anche le seguenti funzioni.

Gestione dei dati

Unificazione dei dati: EMA raccoglie dati da tutte le origini dati, come i software di gestione delle relazioni con i clienti (CRM), i social media, i modelli di acquisto nell'e-commerce, ecc. per creare una visualizzazione unificata di ogni cliente. Inoltre, aggiorna questi dati in tempo reale per mantenere i lavori richiesti pertinenti ed efficaci.

Segmentazione del pubblico: Sulla base dei dati raccolti, EMA segmenta i clienti in gruppi personalizzati. La segmentazione può essere granulare come "persone che hanno abbandonato il carrello negli ultimi tre giorni", aprendo un mondo di possibilità per la creazione di messaggi mirati.

Punteggio dei lead: EMA assegna un punteggio ai lead in base al loro potenziale di conversione. Questo aiuta le aziende a mirare i messaggi al pubblico giusto in base alla probabilità di acquisto e al valore potenziale.

Gestione dei contenuti

Contenuto dinamico: Software di marketing per le aziende può personalizzare dinamicamente i contenuti inviati ai clienti. Non basta aggiungere il nome di battesimo all'oggetto, EMA può personalizzare vari campi, come l'ultimo prodotto acquistato, l'ultima conversazione in chat, un elemento della wishlist, un viaggio abbandonato, ecc.

Ottimizzazione del contenuto: Le piattaforme EMA dispongono di strumenti integrati per creare pagine di destinazione e ottimizzarle in base alle campagne inviate.

Distribuzione dei contenuti: Su tutti i canali, EMA aiuta a programmare ed eseguire le campagne. È possibile inviare email, pubblicare sui social media, notifiche push sull'app, triggerare messaggi di testo o una combinazione di tutti questi elementi.

Gestione dei flussi di lavoro

Le piattaforme EMA sono essenzialmente la gestione del flusso di lavoro strumenti di gestione dei flussi di lavoro, che consentono di triggerare le azioni in base ai comportamenti dei clienti. Per istanza, si può triggerare un flusso di onboarding nel momento in cui un utente si iscrive.

I team commerciali e di marketing utilizzano EMA anche per condurre esperimenti. Potrebbero impostare un test A/B per vedere quale versione funziona meglio e ottimizzare di conseguenza i flussi di lavoro futuri.

Analisi

Una funzione integrante dell'automazione del marketing aziendale è il processo decisionale guidato dai dati, alimentato da analisi avanzate. Le buone piattaforme EMA tracciano le prestazioni attraverso le metriche chiave, misurano il ritorno sull'investimento e producono reportistica che facilita l'azione dei team.

Affinché tutte queste funzioni funzionino correttamente, è necessario impostare correttamente alcuni componenti. Vediamo come.

Componenti dell'Enterprise Marketing Automazioni

Una buona automazione del marketing aziendale si basa su quattro pilastri: persone, processi, tecnologia e dati. Ecco come lavorano in tandem.

Persone

EMA ha due tipi di stakeholder: I clienti, che sono i soggetti dei dati; e gli utenti, che utilizzano i dati dei clienti per progettare la comunicazione. Le piattaforme EMA sono progettate per soddisfare le loro esigenze in modo efficiente, efficace ed etico.

Per i clienti, EMA consente il controllo delle loro informazioni. Alcune funzionalità/funzione orientate al cliente includono:

La possibilità di accettare o rifiutare i cookie

Moduli di registrazione

Disiscrizione

Richiesta di cancellazione dell'account o dei dati

Per gli utenti, EMA offre l'opportunità di ideare, sperimentare, eseguire e ottimizzare le comunicazioni verso gli obiettivi aziendali. Le funzionalità/funzione incentrate sull'utente includono:

Filtri per segmentare i personalizzati

Personalizzazione dei moduli di comunicazione

Pianificazione basata su trigger e tempo

Processo

Processo e automazioni del flusso di lavoro sono parte integrante delle piattaforme EMA. Le funzionalità/funzione correlate includono:

Automazioni di campagna : Flussi di lavoro avviati in base a trigger specifici, come una data particolare o un evento o un'azione del cliente, come l'iscrizione a una newsletter o un pagamento

: Flussi di lavoro avviati in base a trigger specifici, come una data particolare o un evento o un'azione del cliente, come l'iscrizione a una newsletter o un pagamento Automazioni per il project management: Attività come la creazione di reportistica, l'assegnazione del giusto membro del team, l'invio di email di follow-up, ecc

Tecnologia

Naturalmente, EMA si basa su una piattaforma tecnologica. Oltre alle funzionalità/funzione di base dell'automazione, la piattaforma dispone di solito di quanto segue.

Integrazioni con diversi strumenti, come ad esempiosoftware CRM di marketing, sistemi di gestione dei contenuti, social media, ecc.

Modelli di piani di marketing e strutture riutilizzabili per semplificare i flussi di lavoro

Regole personalizzate per l'impostazione delle linee guida del marchio, per vietare parole/termini selezionati, ecc.

Spazio di archiviazione per le risorse di marketing

Funzionalità/funzione di collaborazione per consentire ai team di lavorare insieme, fare brainstorming, approvare/disapprovare, ecc.

IA generativa per la creazione rapida dei contenuti

Dati

I dati costituiscono la base di una buona automazione del marketing aziendale. Alcune delle funzionalità/funzione di dati più critiche in un EMA sono:

Gestione : Raccolta e archiviazione dei dati rilevanti, eliminazione dei duplicati, mantenimento della qualità dei dati, ecc.

: Raccolta e archiviazione dei dati rilevanti, eliminazione dei duplicati, mantenimento della qualità dei dati, ecc. Reportistica : Dashboard e reportistica su varie metriche e KPI

: Dashboard e reportistica su varie metriche e KPI Approfondimenti: Raccomandazioni per l'ottimizzazione delle campagne e suggerimenti generativi dell'IA per i contenuti

Vediamo come alcuni degli strumenti di marketing più diffusi oggi integrano questi componenti.

Strumenti e piattaforme di automazione del marketing per le aziende

Gli strumenti di automazione del marketing aziendale hanno forme e dimensioni diverse. Vediamo alcuni degli strumenti e delle piattaforme di automazione del marketing aziendale più comunemente utilizzati.

1. ClickUp (Miglior piattaforma di automazione del marketing aziendale basata sul project management) ClickUp per i team di marketing è una piattaforma di produttività all-in-one per organizzazioni di tutte le dimensioni. Progettata per essere altamente personalizzabile,

ClickUp è un'area di lavoro flessibile per i team di marketing, con accurate funzionalità di automazione e diverse opportunità di integrazione con gli strumenti di marketing automation.

Se si utilizza ClickUp CRM è possibile integrare perfettamente il project management e l'automazione del marketing per ottenere operazioni più efficaci e olistiche.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Marketing_Teams_Campagna_Template.png ClickUp per l'automazione del marketing in azienda /$$$img/

Automazione del marketing aziendale e project management con ClickUp

Le migliori funzionalità/funzione

Ideazione e creazione rapida di contenuti con ClickUp Brain

Ricerca in connessione in tutti gli strumenti integrati, come Google Drive, HubSpot, ecc.

Brainstorming con Lavagne online di ClickUp con la possibilità di creare attività o assegnare utenti automaticamente

Automazioni "se-questo-quello"

Dashboard KPI personalizzabili basati sui dati del progetto di marketing

Project management completo per i progetti di marketing

Se siete alle prime armi con l'automazione di marketing, provate Gestione delle campagne di marketing di ClickUp Modello per monitorare, coordinare e accelerare i lavori richiesti.

2. Adobe Marketo Engage (il miglior software di automazione del marketing aziendale incentrato sulla pipeline)

Marketo Engage è la piattaforma di marketing di Adobe che aiuta i team a gestire il coinvolgimento omnichannel dei clienti, la pubblicazione dei contenuti, le operazioni di campagna, l'intelligence commerciale e le analisi avanzate.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-522.png Adobe Marketo Engage: uno strumento per l'automazione del marketing in azienda /$$$img/

Informazioni commerciali con Adobe Marketo Engage (Fonte: Adobe.com )

Le migliori funzionalità/funzione

Segmentazione dei clienti e profilo a livello di account per le aziende B2B

Integrazioni precostituite con gli strumenti più diffusi

Capacità di gestire diversi tipi di dati, tra cui quelli di tipo aziendale, tecnologico, geografico, comportamentale e relativi al CRM

Elenchi predittivi, con l'utilizzo di pubblici simili

Previsioni delle performance delle email e delle disiscrizioni

Integrazione bidirezionale con i CRM per un migliore coinvolgimento commerciale

3. Salesforce Pardot (Miglior strumento di automazione del marketing aziendale incentrato sul CRM)

Salesforce Pardot è un'app che si trova sulla piattaforma CRM di Salesforce. Costruito sulla base di un CRM, Pardot automatizza i processi di email marketing, lead scoring, lead nurturing, prioritizzazione, ecc.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-523-1400x880.png Salesforce Pardot: Un esempio di strumenti di automazione del marketing per le aziende /$$$img/

Progettazione del flusso di lavoro con Salesforce Pardot (Fonte: Salesforce )

Le migliori funzionalità/funzione

Integrazione nativa con il CRM Salesforce

Monitoraggio dell'integrazione dei prospect, compresi gli scarichi, le visualizzazioni delle pagine, le chattare sul web, ecc.

Ottimizzazione della produttività del team commerciale

4. Enterprise Eloqua (il miglior strumento di automazione del marketing aziendale orientato al CX)

Oracle Eloqua si concentra sulla creazione di esperienze unificate per i clienti attraverso l'acquisizione, la fidelizzazione, il marketing basato sugli account e altro ancora. Eloqua è integrato nel più ampio ecosistema di customer experience (CX) di Oracle per processi commerciali e di assistenza senza soluzione di continuità.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-524.png Oracle Eloqua /$$$img/

Dashboard di analisi di Oracle Eloqua (Fonte: Oracle )

Le migliori funzionalità/funzioni

Orchestrazione della campagna con segmentazione, contenuti, distribuzione omnichannel e funzionalità/funzione di produttività

Pubblico precostituito

Modelli e contenuti approvati dal marchio

Approfondimenti sul profilo dei clienti ed estensioni degli strumenti commerciali

Sebbene i quattro strumenti sopra citati siano molto popolari tra i clienti delle aziende per la loro completezza, la scala e le integrazioni esistenti, non sono gli unici disponibili.

Per esempio, c'è Mailchimp, uno strumento principalmente di email marketing, che le aziende utilizzano per automatizzare i processi di comunicazione. Ci sono poi i player di nicchia, come Klaviyo per l'e-commerce e Braze per l'automazione del marketing mobile. All'altro estremo, le organizzazioni implementano soluzioni personalizzate anche su cloud privato/pubblico.

Per saperne di più 10 migliori strumenti software per l'automazione del marketing .

Lo strumento scelto avrà un impatto significativo sull'efficacia dei vostri lavori di marketing. Ecco alcune best practice per la scelta e l'implementazione di uno strumento di automazione del marketing aziendale.

Implementazione e ottimizzazione della strategia di automazione del marketing aziendale

Dalla scelta dello strumento giusto all'ottimizzazione continua, l'implementazione dell'automazione del marketing aziendale è un lavoro strategico. Da fare in modo approfondito e attento seguendo il seguente schema.

1. Scegliere lo strumento di automazione del marketing

Quando si parla di automazione del marketing in azienda, c'è l'imbarazzo della scelta. Esistono decine di strumenti, con un intervallo di prezzi che va da quasi zero a diverse migliaia di dollari, a seconda dell'utilizzo. Scegliere quello giusto per le vostre strategie di marketing è la prima e più importante decisione. Da fare, considerando quanto segue.

Funzionalità/funzione : Cercate gli elementi di cui avete bisogno, come l'automazione delle email, la collaborazione, le analisi di marketing, ecc.

: Cercate gli elementi di cui avete bisogno, come l'automazione delle email, la collaborazione, le analisi di marketing, ecc. Scalabilità : Valutate la capacità dello strumento di gestire la scala di email, utenti, eventi e automazioni di cui avete bisogno

: Valutate la capacità dello strumento di gestire la scala di email, utenti, eventi e automazioni di cui avete bisogno Usabilità : Verificare se è facile da usare anche per i team non tecnologici o se è necessario un supporto informatico per aggiornare/modificare le cose

: Verificare se è facile da usare anche per i team non tecnologici o se è necessario un supporto informatico per aggiornare/modificare le cose Integrazioni : Verificate le capacità dello strumento scelto di lavorare bene con gli altri software che state utilizzando

: Verificate le capacità dello strumento scelto di lavorare bene con gli altri software che state utilizzando Prezzi: Calcolare il costo totale di titolarità dello strumento e confrontarlo con il ROI previsto

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-525.png ClickUp per l'automazione del marketing /$$$img/

ClickUp per l'automazione del marketing

Considerate uno strumento come ClickUp che si adatta senza sforzo al vostro CRM, gestione delle campagne di marketing e le esigenze di automazione. Vi aiuta a organizzare, ideare, eseguire e ottimizzare decine di attività di marketing.

I vostri team interni possono utilizzarlo anche come software di project management per l'azienda che consente di visualizzare a 360 gradi l'efficacia delle campagne e delle operazioni.

ClickUp è la prima rete neurale al mondo che connette attività, documenti, persone e tutte le conoscenze della vostra azienda Strumenti di IA per il marketing disponibili oggi.

2. Implementare e personalizzare

Pochissimi strumenti sono perfetti già dal Box. Ogni strumento diventa efficace grazie a personalizzazioni, che rappresentano il passaggio successivo.

Integrare: Riunite tutti i dati nel vostro software di automazione del marketing attraverso le integrazioni. ClickUp si integra con oltre 1000 strumenti, tra cui HubSpot, Figma, Salesforce e altri. È inoltre possibile incorporare qualsiasi cosa nell'area di lavoro attraverso integrazioni personalizzate.

Organizzare: Impostare la piattaforma di automazione in base alle proprie esigenze.

Aggiungere utenti e abilitare le autorizzazioni

Creare le linee guida del marchio e caricare gli asset

Condurre programmi di formazione e onboarding per gli utenti

Migrare: Pulire e formattare i dati provenienti da altre piattaforme per renderli coerenti e accurati. Eliminare i duplicati e altre informazioni non necessarie.

Finastra, società di software per la finanza, è un esempio di impostazione e personalizzazione di ClickUp per le proprie esigenze di go-to-market. L'azienda utilizza ClickUp per orchestrare la generazione della domanda in tutte le unità aziendali e le regioni.

Questo include il monitoraggio delle attività di go-to-market, la creazione di dashboard, il consolidamento delle informazioni e la gestione di campagne e automazioni per mantenere il team in sincronizzazione.

Leggi anche: Scoprite come il gigante dei servizi finanziari Finastra ha sperimentato una 40% di efficienza nel go-to-market (GTM) utilizzando ClickUp.

3. Eseguire la strategia di automazione del marketing

Una volta impostate le basi dell'automazione del marketing, è il momento di eseguire la strategia.

Mappare i percorsi dei clienti

Mappate i percorsi dei tipi di clienti, delle produttività e dei canali. Identificate il percorso e i vari punti di contatto. Le lavagne online di ClickUp sono un ottimo modo per strutturare questa attività processo di piano di marketing in modo collaborativo.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-526.png Utilizzo delle lavagne online di ClickUp per l'automazione del marketing in azienda /$$$img/

Visualizzare le esperienze e mappare i viaggi dei clienti con ClickUp Whiteboards

Creazione di flussi di lavoro automatizzati

Identificate i percorsi che volete automatizzare per i vostri clienti. Disegnate flussi di lavoro per ognuno di essi e impostateli con Automazioni di ClickUp da triggerare automaticamente.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-527.png Automazioni di ClickUp /$$$img/

Automazioni per email con ClickUp

Scegliete tra gli oltre 100 modelli di automazione predefiniti o createne di vostri con ClickUp. Ecco alcune automazioni per il marketing e il project management che potete impostare.

Invio di un'email di benvenuto quando un utente si iscrive alla newsletter

Inviare un flusso di lavoro per la conservazione quando il cliente abbandona un acquisto

Invio automatico di auguri di compleanno con codici sconto personalizzati

Invio di campagne di nurture agli account inattivi

Bonus: Scopri i più importanti strumenti di gestione delle campagne da considerare come parte del vostro stack di marketing.

Creare contenuti riutilizzabili

Per accompagnare i flussi di lavoro che state automatizzando, create o caricate contenuti. Utilizzate ClickUp Documenti per scrivere le linee guida del marchio. Utilizzate la vista Elenco per visualizzare tutte le risorse di design visivo in un'unica schermata. Con ClickUp Modulo, create meccanismi di acquisizione di contatti e incorporateli nelle vostre pagine di destinazione.

4. Abilitare le interazioni con l'utente

L'esito positivo del vostro programma di automazione del marketing aziendale dipende dall'uso che ne faranno i vostri team. Rendetelo facile per loro.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-485-1400x652.png ClickUp Brain /$$$img/

ricerca universale e risposte dell'IA con ClickUp Brain_

Eliminate il gioco delle sedie rotanti e portate tutti i dati in un unico posto

Formare i dipendenti sul nuovo strumento

Attivare un chatbot facile da usare come ClickUp Brain per rispondere a tutte le domande che gli utenti potrebbero avere

5. Impostazione dei dashboard

Identificate le vostre metriche chiave e impostatele in modo che ClickUp Dashboard per monitorarli. Monitorate le prestazioni delle campagne, lo stato di avanzamento dei progetti, la produttività del team, il tempo dedicato alle attività di marketing e altro ancora.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-528.png ClickUp Dashboard /$$$img/

Dashboard di marketing con ClickUp

Quando si tratta di gestire i social media, nessun altro strumento è robusto come ClickUp. Se volete sapere tutto quello che succede in qualsiasi momento, nessun altro strumento può darvi lo stesso livello di comprensione.

Sarah Lively, Direttore dei social media, Cartoon Network

6. Eseguire campagne di test

Prima di fare il passo più lungo della gamba, eseguite alcune campagne di prova. Scegliete un piccolo gruppo di utenti ed eseguite per loro delle automazioni di prova. Verificate se i flussi di lavoro funzionano come previsto. Inoltre, verificate che le dashboard impostate riflettano accuratamente le prestazioni.

7. Pianificare le revisioni e il miglioramento continuo

La moderna automazione del marketing aziendale non è una cosa una tantum. Man mano che le situazioni si evolvono, si raccolgono più dati e si hanno a disposizione più informazioni, anche le automazioni devono essere ottimizzate.

Per garantire ciò, è necessario impostare revisioni regolari con il team. Monitorate l'efficacia di ogni flusso di lavoro automatizzato e ottimizzatelo come si deve. Eliminate i flussi di lavoro non performanti e sperimentatene regolarmente di nuovi.

Automazione dei processi e accelerazione dei risultati di marketing con ClickUp

Nel mondo digitale, una buona esperienza del cliente è alla base dell'esito positivo dell'azienda. L'integrazione di automazione ne è parte integrante. Fornire esperienze personalizzate a numerosi clienti attraverso i canali richiede un solido programma di automazione del marketing.

L'efficacia di questo programma si basa su quattro componenti: Persone, processi, tecnologia e dati.

L'area di lavoro virtuale di ClickUp è progettata per gestire con facilità tutte queste quattro componenti. ClickUp consente alle persone di riunirsi e collaborare in modo efficace. Consente di condividere la giusta quantità di informazioni con le persone giuste e con il giusto controllo degli accessi.

Gli strumenti di collaborazione e automazione aiutano a snellire questi processi. Danno visibilità a ogni touchpoint in tempo reale e le loro molteplici integrazioni e funzionalità di dati aiutano i team a comprendere le tendenze in modo contestuale.

ClickUp riunisce le funzionalità di marketing e project management per fornire un controllo completo sui vostri lavori richiesti. Provate gratis ClickUp oggi stesso .