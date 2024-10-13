Quando il piano Free di Zoom non è più sufficiente: è ora di fare l'upgrade?

Avete presente quel momento, a metà di una riunione Zoom sugli utili trimestrali, in cui compare il temuto messaggio "Ti restano 10 minuti"?

Iniziate freneticamente a calcolare: riuscite a racchiudere il programma rimanente in poche frasi frettolose o è il momento di prendere in considerazione un aggiornamento? Se questa situazione vi suona fin troppo familiare, non siete i soli.

Molti professionisti sono confusi dalle offerte di piani di Zoom. Un piano a pagamento di Zoom ha senso per voi? Se sì, quale?

Scopriamo la guida ai prezzi di Zoom per confrontare i piani Free e quelli a pagamento e trovare la risposta. 💻

**Che cos'è Zoom?

Zoom è una piattaforma di videoconferenza che consente agli utenti di connettersi virtualmente, chattare dal vivo e altro ancora. È disponibile su piattaforme come Windows, Mac, Linux, Web, iOS e Android.

Che si tratti di un incontro con il team o di un webinar, Zoom vi aiuta a connettervi con persone in qualsiasi parte del mondo. Ecco alcune funzionalità/funzione chiave di Zoom:

Videoconferenze: Zoom vi offre video e audio ad alta definizione, permettendovi di connettervi con un massimo di 1.000 partecipanti e di visualizzare 49 video contemporaneamente sul vostro schermo

Zoom vi offre video e audio ad alta definizione, permettendovi di connettervi con un massimo di 1.000 partecipanti e di visualizzare 49 video contemporaneamente sul vostro schermo Condivisione dello schermo: È possibile condividere facilmente l'intero desktop o solo applicazioni specifiche, in modo che tutti siano sulla stessa pagina, sia che stiate presentando o lavorando insieme in tempo reale

È possibile condividere facilmente l'intero desktop o solo applicazioni specifiche, in modo che tutti siano sulla stessa pagina, sia che stiate presentando o lavorando insieme in tempo reale Registrazione e trascrizione: Volete rivedere una riunione? Zoom consente di registrare e archiviare la riunione in locale o nel cloud, completata da trascrizioni automatiche

Volete rivedere una riunione? Zoom consente di registrare e archiviare la riunione in locale o nel cloud, completata da trascrizioni automatiche Sfondi virtuali: Gli sfondi virtuali di Zoom consentono di sostituire lo sfondo reale con un'immagine o un video, mantenendo la professionalità e il privato

La facilità d'uso di Zoom, la sua solida qualità video e le sue pratiche funzionalità, come la condivisione dello schermo e le sale riunioni, lo rendono uno dei prodotti preferiti da diversi utenti tipi di riunione . Diamo ora un'occhiata a tutti i piani di Zoom. 👇

Fatto divertente: Il martedì è il giorno più affollato su Zoom, con il numero maggiore di riunioni, utilizzo della sala conferenze ed eventi ibridi. Non sorprende che il venerdì sia il giorno lavorativo più lento per le riunioni, le telefonate e le chat su Zoom.

Caratteristiche del piano Free di Zoom

Il piano Free di Zoom, o Zoom Workplace Basic, è un'opzione valida per le riunioni più piccole e meno frequenti.

Funzione #1: videoconferenza di 40 minuti

È possibile ospitare riunioni Zoom one-to-one illimitate e godersi riunioni di gruppo ininterrotte per un massimo di 40 minuti ciascuna. Questa flessibilità consente discussioni produttive senza preoccuparsi dei limiti di tempo.

Inoltre, è possibile accedere a conferenze video e audio in HD, che migliorano la qualità complessiva delle riunioni e garantiscono una comunicazione cancellata con i partecipanti.

Funzione #2: fino a 100 partecipanti alle riunioni

Zoom Workplace Basic consente di ospitare riunioni con un massimo di 100 partecipanti, rendendolo adatto a un ampio intervallo di scenari.

Per molti Teams di piccole dimensioni, questa capacità offre ampio spazio per la collaborazione, sia che si tratti di brainstorming di idee, di check-in del team o di discussioni con i client. È anche adatto a casi d'uso personali, come riunioni virtuali con amici o familiari, dove è possibile connettersi facilmente senza barriere di costo.

Funzione #3: Strumenti di collaborazione essenziali

Anche sul piano Free Basic, Zoomprovvede le funzionalità di condivisione dello schermo e di sfondo virtuale, che sono fondamentali per la collaborazione e per mantenere un aspetto professionale nell'ambito di un gruppo di lavoro galateo delle riunioni virtuali .

La funzionalità della lavagna online di Zoom amplifica la collaborazione, facilitando il brainstorming in tempo reale. È possibile abbozzare idee, annotare documenti o mappare strategie, il tutto mantenendo il team impegnato e concentrato.

Funzione #4: sicurezza

Zoom Basic include solide funzionalità/funzione di sicurezza, come le sale d'attesa, che consentono agli host di controllare la voce dei partecipanti, e le password per le riunioni, che garantiscono la partecipazione solo degli utenti autorizzati. I padroni di casa possono bloccare le riunioni e utilizzare i controlli dei partecipanti per gestire il comportamento, come ad esempio il silenziamento o l'eliminazione dei partecipanti che disturbano.

La crittografia end-to-end protegge i contenuti sensibili delle riunioni, mentre i meccanismi di reportistica consentono agli host di affrontare prontamente qualsiasi problema.

Funzione #5: chattare durante le riunioni

La chattare durante la riunione permette ai partecipanti di inviare messaggi di testo a tutti o a persone specifiche. È particolarmente utile per condividere pensieri veloci, porre domande o fornire provider senza interrompere l'oratore. Ha anche una funzionalità/funzione di condivisione dei file. Incoraggia il coinvolgimento, in quanto i partecipanti possono interagire più liberamente durante le discussioni.

Zoom consente reazioni ed emoji nella chat per aggiungere un po' di divertimento e coinvolgimento. I partecipanti possono esprimere accordo, eccitazione o qualsiasi emozione senza interrompere verbalmente la riunione.

**Se preferite una soluzione di comunicazione flessibile senza impegnarvi in una videoconferenza completa, potete scegliere Zoom Phone per le funzionalità di videochiamata, beneficiando comunque dell'infrastruttura di Zoom.

Funzioni Zoom a pagamento

Si può prendere in considerazione l'aggiornamento dei piani a pagamento di Zoom se si desidera ospitare più di 100 persone ed evitare la chiusura automatica di 40 minuti delle riunioni.

Vediamo cosa offrono i piani a pagamento. 👇

Funzione n. 1: durata delle riunioni estesa

Ricordate quando Zoom ha interrotto la vostra importante telefonata con il cliente allo scadere dei 40 minuti? Questo è un classico problema di Zoom gratis. Con un piano a pagamento, quelle brusche interruzioni sono ormai storia.

I livelli a pagamento, come Zoom Pro e Business, consentono riunioni della durata massima di 30 ore, perfette per lunghe sessioni strategiche o workshop di formazione di un'intera giornata.

Funzione #2: più partecipanti

A seconda del piano, le sottoscrizioni a pagamento possono ospitare un numero significativamente maggiore di partecipanti rispetto al piano Basic.

Ad istanza, il piano Pro consente fino a 100 partecipanti, mentre i piani di livello superiore (come Zoom Workplace Business e Zoom Workplace Enterprise) supportano da 300 a 1.000 partecipanti. Questa scalabilità è essenziale per le organizzazioni o gli eventi più grandi.

Funzione #3: registrazioni e spazio di archiviazione delle riunioni

La registrazione nel cloud, disponibile nei piani a pagamento, consente di salvare le riunioni direttamente nel cloud di Zoom. Con 5 GB di spazio di archiviazione per licenza su Zoom Pro e Business e 10 GB per Business+, è possibile condividere e rivedere facilmente le sessioni. È inoltre possibile registrarle senza filigrana per caricarle su YouTube.

**Il piano Enterprise di Zoom offre un'archiviazione cloud illimitata, che consente di memorizzare tutte le registrazioni e i file delle riunioni senza preoccuparsi di esaurire lo spazio.

Funzione n. 4: branding personalizzato

I piani a pagamento consentono alle organizzazioni di personalizzare l'esperienza dell'app Zoom con opzioni di branding. Ciò include l'aggiunta di loghi agli inviti alle riunioni, la personalizzazione delle schermate delle sale d'attesa e l'utilizzo di URL personalizzati per le riunioni, che aiutano a mantenere la coerenza del marchio.

Queste funzionalità migliorano l'aspetto professionale delle riunioni e creano un'identità organizzativa coesa. Inoltre, i materiali con il marchio possono lasciare un'impressione duratura su client e partner, contribuendo a rafforzare le relazioni aziendali.

Funzione #5: Gestione delle sale riunioni

Mentre gli utenti di base possono utilizzare le sale riunioni, i piani a pagamento offrono funzionalità di gestione avanzate, come la preassegnazione dei partecipanti alle sale riunioni prima dell'inizio della riunione. In questo modo le riunioni e le sessioni di formazione sono ben organizzate, anche quando coinvolgono gruppi numerosi.

I facilitatori possono personalizzare l'assegnazione delle sale riunioni in base a criteri specifici, in modo da creare discussioni mirate che rispondano a interessi o oggetti diversi.

Piani a pagamento Zoom

Piano Pro: $14,99/mese/utente

$14,99/mese/utente Piano Business: $21,99/mese/utente

$21,99/mese/utente Piano Business Plus: Prezzo personalizzato

**Le Zoom Rooms trasformano gli spazi fisici per le riunioni in ambienti professionali per le videoconferenze. Queste configurazioni dedicate richiedono una sottoscrizione a pagamento (separata dai prezzi di Zoom elencati sopra) e utilizzano hardware di partner come Logitech, Poly e Crestron.

Investire nelle licenze di Zoom Rooms consente alle organizzazioni di creare esperienze di videoconferenza senza soluzione di continuità, facilitando la connessione e il coinvolgimento dei team.

Zoom Free vs. Paid: un confronto fianco a fianco

Passare da un account Zoom Free a una versione a pagamento consente di accedere a funzionalità/funzione che possono migliorare notevolmente l'esperienza di riunione.

Diamo un'occhiata più da vicino alle differenze tra i piani Free e quelli a pagamento di Zoom.

Funzionalità/funzione Piano Free di Zoom Piani a pagamento di Zoom Ideale per piccoli team e utenti occasionali, adatto per grandi organizzazioni e utenti frequenti Durata delle riunioni Limite di 40 minuti per le riunioni di gruppo Durata delle riunioni estesa fino a 30 ore Partecipanti Assistenza fino a 100 partecipanti alle riunioni Opzioni scalabili, con piani che supportano da 100 a 1.000 partecipanti Strumenti di collaborazione_ Include condivisione dello schermo e sfondi virtuali Strumenti avanzati come la gestione delle sale riunioni Registrazione delle riunioni_ Registrazione locale disponibile, senza spazio di archiviazione cloud Registrazione su cloud con opzioni di archiviazione (da 5 GB a 10 GB) Sicurezza Funzionalità/funzione di base per la sicurezza, come sale d'attesa e password Sicurezza migliorata con controlli avanzati Custom branding Non disponibile Opzioni di branding personalizzato, inclusi loghi e URL personalizzati Chattare in riunione Funzionalità di chattare di base con reazioni ed emoji Opzioni di chattare migliorate con funzionalità/funzioni più robuste

Funzione #1: Durata della riunione

La durata delle riunioni è il fattore di differenziazione più evidente. Il limite di 40 minuti del piano Free per le riunioni di gruppo può essere sufficiente per incontri casuali o brevi riunioni giornaliere, ma diventa rapidamente un ostacolo per discussioni più consistenti.

I piani a pagamento, che offrono fino a 30 ore di riunione ininterrotta, sono una soluzione efficace per chi ha bisogno di garantire eventi virtuali senza interruzioni.

Vincitore: Zoom Paid

Funzione #2: Capacità dei partecipanti

Il piano Free, con il suo limite di 100 partecipanti, è perfettamente adeguato per piccoli team o riunioni informali. Tuttavia, una volta che ci si avventura in webinar di grandi dimensioni, riunioni aziendali o eventi comunitari, questo limite diventa rapidamente restrittivo.

Se state scalando le operazioni o state organizzando eventi più grandi, i piani a pagamento valgono la pena. Per chi gestisce un pubblico in crescita o facilita interazioni più ampie, non si tratta solo di aumentare le postazioni, ma di assicurarsi che tutti possano partecipare e sentirsi inclusi.

Vincitore: Zoom Free

Funzionalità/funzione #3: Registrazione su cloud

Il piano Free limita le registrazioni locali, il che significa che tutte le riunioni registrate vengono salvate direttamente sul dispositivo anziché essere archiviate nel cloud. Questo può risultare complicato quando si accede o si condivisione dei file in remoto.

I piani a pagamento introducono la registrazione su cloud, con Zoom Pro che inizia con 5 GB di spazio di archiviazione cloud. Questa funzionalità/funzione è preziosa per i professionisti che si affidano al cloud comunicazione video asincrona che consente di distribuire le registrazioni ai team, archiviare le sessioni per garantire la conformità o accedere comodamente ai contenuti delle riunioni ovunque e in qualsiasi momento.

Vincitore: Zoom a pagamento

Funzione #4: Supporto clienti

I problemi tecnici durante una riunione possono essere frustranti, soprattutto se si utilizza il piano Free con opzioni di supporto limitate.

I piani a pagamento offrono un supporto tecnico migliore, tra cui un'assistenza telefonica 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e un'assistenza via chat con risposte più rapide. Ottenete un aiuto immediato in caso di problemi, per evitare che le vostre riunioni deraglino.

Vincitore: Zoom a pagamento

💡 Suggerimento: Utilizza software per i verbali delle riunioni per semplificare la documentazione delle riunioni e catturare tutte le discussioni, le decisioni e gli elementi importanti. Questo software consente di organizzare le note in un formato chiaro, per facilitarne la consultazione successiva e la condivisione con i membri del team.

Zoom Free vs. Paid su Reddit

Gli utenti di Reddit hanno molto da dire sulle offerte gratuite e a pagamento di Zoom, a volte con un consenso sorprendente, altre volte meno.

Molti utenti, come quelli della sezione r/Zoom comunità, ammettono di ricominciare semplicemente le riunioni una volta scaduto il limite di tempo, vedendolo come una un piccolo inconveniente piuttosto che una rottura dell'accordo .

Gli utenti di Reddit sul sito ' Come/perché Zoom è così popolare? ' menzionano spesso come Zoom "funzioni e basta" e sia facile da usare per chiunque, anche se non si è esperti di tecnologia.

Non importa se si tratta del vostro dipendente più inetto, di vostra nonna o di un bambino di prima elementare, tutti sono riusciti a partecipare a una riunione Zoom facendo clic su un collegamento.

Utente di Reddit

La versione gratuita è molto apprezzata per la sua accessibilità e per il fatto di essere sufficiente per le riunioni occasionali, ma si fa presto a sottolinearne i limiti, come il limite di 40 minuti per le riunioni di gruppo.

Quando si tratta di decidere tra Zoom gratis e Zoom a pagamento, molti utenti ritengono che la versione a pagamento valga la pena se si ha bisogno di qualcosa di più delle basi.

Per webinar avanzati, conferenze, ecc. è un prodotto molto solido e facilissimo da usare

Utente di Reddit

Conosci ClickUp-La migliore alternativa a Zoom Free Vs. Zoom a pagamento

Zoom è ottimo per le videochiamate, ma quando si ha bisogno di qualcosa di più, come tenere traccia degli argomenti discussi o integrare i risultati delle riunioni con le attività quotidiane, si sentono le difficoltà. ClickUp passa a questo punto, offrendo una soluzione che collega le riunioni direttamente al flusso di lavoro.

Non è più necessario mettere insieme conversazioni da app diverse; con ClickUp, tutto ciò che serve è in connessione. Si tratta di un modo più intelligente e coeso di lavorare, soprattutto se avete sentito i limiti di Zoom o il disordine di Microsoft Teams. Scopriamo come:

ClickUp's One-Up #1: ClickUp Meetings con contesto integrato

Gestire gli elementi e le note dell'agenda delle riunioni con ClickUp Meetings

Tenere traccia dei follower con Zoom può essere complicato; Riunioni ClickUp semplifica questo aspetto. Si avvia la riunione all'interno di un'attività e ogni dettaglio (partecipanti, note, registrazioni) rimane automaticamente collegato.

Dopo la riunione? Tutto è lì, nell'attività.

Non dovrete cercare di capire cosa è stato deciso o chi deve fare cosa dopo. Tutto viene catturato nel contesto, senza alcun lavoro richiesto. Questa funzionalità/funzione da sola potrebbe farvi risparmiare ore se gestite progetti complessi in cui ogni informazione è fondamentale.

ClickUp's One-Up #2: ClickUp Clip per una comunicazione chiara

Registrare lo schermo e condividere il video con gli assegnatari delle attività utilizzando ClickUp Clip

Avete mai lottato per individuare un momento chiave in una registrazione di Zoom? Può essere lungo e frustrante. ClickUp Clip ha un approccio diverso. Con Clip è possibile registrare lo schermo, aggiungere commenti vocali e condividerli immediatamente con il proprio team.

Ma è qui che la cosa si fa interessante: i Clip non sono solo video. Sono integrati nel flusso di lavoro. È possibile trasformare i Clip in attività e assegnarle, il tutto senza lasciare ClickUp.

Questo è perfetto per i team che hanno bisogno di comunicare idee complesse senza programmare un'altra riunione. Inoltre, a differenza di Zoom, dove una registrazione è solo un file, i Clip diventano attivabili, facendo progredire il progetto.

Ho riunioni bisettimanali con il mio supervisore e usiamo ClickUp per la nostra agenda. Mi sento più al passo con i tempi perché tutte le mie richieste di eventi e presentazioni sono qui, insieme a un indicatore di stato aggiornato che lei può controllare.

Michael Turner, Direttore associato delle Comunità di carriera su ClickUp

ClickUp's One-Up #3: Chattare che è più di una semplice chiacchierata

Non perdere mai di vista le cose importanti con ClickUp Chattare

Nella maggior parte degli strumenti, la chat è il luogo in cui il lavoro perde di contesto: tendiamo a perdere di vista dettagli importanti in thread infiniti. Non in ClickUp Chat . La chat di ClickUp si integra direttamente con le attività di ClickUp. Avete bisogno di trasformare un messaggio in un'attività? Basta un clic e il gioco è fatto.

Ogni conversazione rimane collegata alle attività pertinenti, assicurandovi di rimanere sempre concentrati su ciò che conta di più. Siete pronti a dire addio al cambio di contesto?

ClickUp Brain

Visualizza ClickUp Assegnare commenti nelle attività e usare le @menzioni per notificare ai membri del team le loro responsabilità

Ancora meglio, ClickUp Brain è in grado di riepilogare/riassumere i thread di discussione e di creare automaticamente attività dalle conversazioni, che possono poi essere integrate nel proprio sito web modelli di riunione individuale per semplificare il piano.

ClickUp Brain per riepilogare/riassumere le discussioni del team per recuperare più velocemente

ClickUp Brain può anche trascrivere le riunioni e creare documenti strutturati a partire dalle conversazioni.

ClickUp's One-Up #4: Modelli e integrazioni

ClickUp ha una libreria di modelli per tutto, dal project management ai programmi e alle note delle riunioni, quindi iniziare è facile. Grazie a integrazioni come Google Drive, Outlook e, sì, anche Zoom, è possibile personalizzare ClickUp per adattarlo perfettamente ai processi esistenti.

Partecipare e programmare riunioni su Zoom direttamente da ClickUp

Modello per le riunioni di ClickUp

Scarica questo modello

Il Modello per le riunioni ClickUp semplifica la gestione delle riunioni. Consente di organizzare gli elementi all'ordine del giorno, prendere note e monitorare i follower all'interno del documento Programma di riunione, rendendo il processo più efficiente e organizzato.

Questo modello conserva tutte le informazioni importanti in un unico posto, in modo che nulla venga trascurato durante le discussioni. È possibile personalizzarlo in base alle proprie esigenze, sia per le riunioni del team, sia per le chiamate ai client o per gli aggiornamenti del progetto.

Inoltre, la possibilità di creare riunioni ricorrenti e impostare promemoria migliora l'usabilità del modello, rendendo più facile mantenere il team allineato sui progetti in corso.

Scarica questo modello

💡 Suggerimento: Create il vostro modello di modelli di note per le riunioni aggiungendo sezioni per gli argomenti rilevanti per le riunioni specifiche, come gli aggiornamenti sul progetto o il feedback del team.

In questo modo, tutti sanno cosa aspettarsi e possono prepararsi di conseguenza. Tenete il modello a portata di mano per una facile consultazione e non dimenticate di condividere le note con i partecipanti per rafforzare l'account e mantenere tutti allineati sui passaggi successivi.

In poche parole, se Zoom e Microsoft Teams vi hanno fatto sentire chiusi in una scatola, ClickUp apre nuove possibilità. Non è solo uno strumento per gestire le riunioni, ma una piattaforma per gestire il lavoro in modo migliore, più intelligente e più efficace.

Organizzare riunioni con ClickUp

Il piano Free di Zoom soddisfa efficacemente le esigenze di base, ma i limiti sono frustranti.

Se vi è capitato di essere interrotti a metà conversazione o di avere difficoltà a gestire le registrazioni, potrebbe essere il momento di considerare l'aggiornamento a un piano a pagamento.

Se i piani a pagamento di Zoom non risolvono completamente i vostri problemi, ClickUp è la vostra risposta. Gestisce le riunioni e riunisce tutto (attività, note, registrazioni) in un unico luogo. Non dovrete più destreggiarvi tra più strumenti o perdere il monitoraggio dei dettagli. ClickUp vi aiuta a mantenere tutto organizzato e in connessione.

Siete pronti per un modo migliore di gestire il vostro lavoro?

