50+ modelli di Notion gratis per note, attività e altro ancora

Destreggiarsi tra più strumenti - uno per prendere le note, un altro per il brainstorming, uno separato per il monitoraggio delle attività e un altro ancora per la condivisione dei documenti - è opprimente. Un approccio dispersivo porta a perdere informazioni, a sbagliare la comunicazione e a perdere tempo.

È qui che entrano in gioco i modelli di Notion: aiutano a riunire il flusso di lavoro in un'unica piattaforma. 🤝

Per aiutarvi a trovare quello più adatto alle vostre esigenze, abbiamo collegato oltre 50 modelli Notion gratis. In più, un elenco di 10 modelli alternativi con solide capacità di gestione delle attività e di personalizzazione.

Ma prima, analizziamo le caratteristiche dei modelli Notion.

Cosa sono i modelli Notion?

I modelli Notion sono strumenti pre-progettati che rendono più facile prendere note, monitorare obiettivi, gestire attività ricorrenti e persino organizzare progetti, singolarmente o tutti insieme, in un'unica piattaforma.

Costruiti dalla comunità Notion, coprono molti aspetti e casi d'uso (organizzazione e produttività personale, project management, monitoraggio delle abitudini, pianificazione delle lezioni, ecc.) Per i nuovi utenti di Notion, sono un punto di partenza per creare i propri sistemi e modelli.

Ad esempio, il Modello di calendario dei contenuti di Notion è ideale per gestire più campagne di content marketing e progetti creativi. Fornisce un modo strutturato per pianificare e programmare i post, con sezioni per le sequenze temporali, le idee di contenuto e le date di pubblicazione, tutte ordinatamente visualizzate in un calendario all'interno dell'area di lavoro di Notion.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Notion-Content-Calendar-Template.png Modello di calendario dei contenuti di Notion /$$$img/

via Notion È anche possibile ordinare le attività per stato e priorità, impostando le dipendenze e i follower secondo le necessità. Sebbene questo sia un modello gratuito, Notion offre anche modelli a pagamento con funzionalità avanzate per esigenze più complesse.

Per ottenere il massimo da ogni modello di Notion, è necessario capire cosa li rende efficaci per le proprie esigenze.

Cosa rende un buon modello Notion?

Che siate project manager, studenti o freelance, un buon modello Notion deve offrire più di quanto non faccia il vostro lavoro solo i comuni metodi per prendere le note . Ecco le principali funzionalità/funzione da tenere d'occhio:

Dettagliato : Selezione di un modello che si adatta alle proprie esigenze, ad esempio gratisModelli di calendario di Notion per monitorare obiettivi e scadenze

: Selezione di un modello che si adatta alle proprie esigenze, ad esempio gratisModelli di calendario di Notion per monitorare obiettivi e scadenze Ben strutturato: Scegliete un modello con un flusso logico di informazioni, sezioni ben definite (come categorie, sottocategorie e titoli) e una navigazione intuitiva

Scegliete un modello con un flusso logico di informazioni, sezioni ben definite (come categorie, sottocategorie e titoli) e una navigazione intuitiva Personalizzazione: Cercate modelli che permettano una facile modifica di sezioni, colori e layout senza disturbare il design generale e che possano essere duplicati per progetti diversi

Cercate modelli che permettano una facile modifica di sezioni, colori e layout senza disturbare il design generale e che possano essere duplicati per progetti diversi Efficienza: Cercate modelli con database, calendari ed elenchi di attività integrati per ridurre al minimo le attività amministrative

Cercate modelli con database, calendari ed elenchi di attività integrati per ridurre al minimo le attività amministrative Collaborazione: Assicuratevi che il modello supporti funzionalità/funzione come la modifica in tempo reale e i thread di commento per aiutare i team a collaborare in tempo reale

Assicuratevi che il modello supporti funzionalità/funzione come la modifica in tempo reale e i thread di commento per aiutare i team a collaborare in tempo reale Integrazione : Verificare la compatibilità del modello con la configurazione esistente di Notion, comprese funzionalità come la sincronizzazione automatica con il calendario di Notion

: Verificare la compatibilità del modello con la configurazione esistente di Notion, comprese funzionalità come la sincronizzazione automatica con il calendario di Notion Design reattivo: Verificare che il modello lavori bene su tutti i dispositivi (ad esempio, computer, cellulare, tablet) e su tutte le dimensioni dello schermo

**Per saperne di più Come usare Notion per il project management (database, Gantt Chart, Sequenza, CRM)

50+ modelli gratuiti di Notion per diversi casi d'uso

Notion offre una collezione sempre crescente di modelli Free del suo team e di autori esterni, che rendono facile trovare strumenti per diverse esigenze. Di seguito, abbiamo raccolto alcuni dei casi d'uso più richiesti:

Modelli di documenti di Notion Modelli di documenti per Notion includono una serie versatile di layout personalizzabili che semplificano il processo di documentazione per i professionisti e i team di progetto. È possibile personalizzare il documento aggiungendo immagini, testi, collegamenti e grafici. 📊

Dalle note delle riunioni e dai brief creativi ai documenti tecnici documentazione di produttività e l'analisi SWOT, Notion offre diversi modelli di documenti per semplificare i flussi di lavoro della documentazione. Vediamo alcuni esempi.

1. Modello di procedura operativa standard di Notion

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Notion-Standard-Operating-Procedure-Template.png Modello di procedura operativa standard di Notion /%img/

via Notion Il Modello di procedura operativa standard Notion crea protocolli di passaggio e standard operativi fondamentali per le attività della vostra azienda in vari progetti, dal project management alla finanza. Queste linee guida includono indicazioni chiare e concrete per garantire che tutti i reparti mantengano qualità e conformità.

2. Modello di documento di marketing Notion

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Notion-Marketing-Docs-Template.png Modello di documento di marketing di Notion /$$$img/

via Notion I team di marketing possono utilizzare il metodo Modello di documenti di marketing per consolidare in un'unica posizione le risorse chiave come i brief delle campagne e le linee guida del marchio.

3. Modello di analisi della concorrenza di Notion

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Notion-Competitor-Analysis-Template.png Modello di analisi della concorrenza di Notion /$$$img/

via NotionModello di analisi della concorrenza di Notion è particolarmente utile per valutare il vantaggio competitivo della vostra azienda, fare un benchmarking delle best practice e identificare le aree di miglioramento.

4. Notion Strategia di influenza Modello di documento

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Notion-Influencer-Strategy-Doc-Template.png Modello di documento sulla strategia di influenza di Notion /%img/

via Notion Avete in programma una collaborazione con un influencer per aumentare la portata? Modello di documento sulla strategia degli influencer di Notion può aiutare a sviluppare un piano completo, dalla comprensione degli interessi del pubblico di riferimento e la ricerca di un influencer alla definizione degli obiettivi e alla misurazione delle metriche chiave.

5. Modello di mappa del viaggio dell'utente Notion

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Notion-User-Journey-Map-Template.png Modello di mappa del viaggio dell'utente di Notion /$$$img/

via Notion Una parte essenziale della creazione di strategie incentrate sull'utente è la comprensione delle sue esperienze. Il Mappa del viaggio dell'utente modello di Notion consente di identificare i punti dolenti dei clienti nei vari punti di contatto e di ottenere informazioni preziose.

6. Modello di flusso del processo di onboarding dei clienti di Notion

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Notion-Customer-Onboarding-Process-Flow-Template.png Modello di flusso del processo di avvio del cliente di Notion /$$$img/

via Notion Per aiutare i nuovi utenti a iniziare rapidamente a utilizzare i vostri prodotti e servizi, potete utilizzare l'opzione Modello di flusso del processo di onboarding del cliente per riunire demo, guide, FAQ e altro ancora in un unico luogo. Grazie alle informazioni sui punti dolenti e sulle personas, è possibile fornire formazione e supporto personalizzati e migliorare il coinvolgimento.

7. Modello di retrospettiva Notion

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Notion-Retrospective-Template.png Modello di retrospettiva di Notion /%img/

via Notion Una volta completato un progetto, Modello retrospettivo di Notion può aiutarvi a raccogliere intuizioni chiave e a creare una tabella di marcia per il futuro.

8. Modello di revisione delle prestazioni di Notion

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Notion-Performance-Review-Template.png Modello di revisione delle prestazioni di Notion /$$$img/

via Notion Il Modello di revisione delle prestazioni consente ai manager di valutare i contributi individuali e lo stato di avanzamento all'interno del team e di condividere un feedback dettagliato.

9. Modello di RFP per agenzie Notion

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Notion-Agency-RFP-Template.png Modello di RFP dell'agenzia Notion /$$$img/

via Notion Notion Modello di RFP per agenzia definisce chiaramente l'ambito e gli oggetti del progetto per la documentazione specifica dell'offerta, semplificando la comunicazione tra gli stakeholder interni ed esterni.

10. Modello di riepilogo/riassunto per riunioni IA Notion

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Notion-AI-Meeting-Summaries-Template.png Modello di riepilogo/riassunto delle riunioni di Notion IA /$$$img/

via Notion Notion Modello di riepilogo/riassunto delle riunioni dell'IA è uno strumento alimentato dall'IA che **riassume le note delle riunioni, gli ordini del giorno, gli elementi da trattare, ecc. e archivia tutte le informazioni rilevanti in una posizione centralizzata per un facile accesso.

Progetti Modelli di Notion

Cercate un modo strutturato per gestire le vostre campagne, funnel o pipeline? Modelli di progetti per Notion offrono diversi layout per l'organizzazione e l'esecuzione dei progetti da parte di team e singoli. Utilizzate la funzionalità/funzione di assegnazione delle attività per delegare il lavoro e costruire una dashboard per mantenere allineati gli stakeholder.

1. Modello di Carta del progetto di Notion

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Notion-Project-Charter-Template.png Modello di carta del progetto Notion /$$$img/

via Notion Per la riunione di avvio del progetto, la Modello di Carta del Progetto fornisce un quadro di riferimento per definire lo scopo e gli oggetti, stabilire le sequenze e allocare le risorse.

2. Modello di roadmap del design di Notion

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Notion-Design-Roadmap-Template.png Modello di roadmap del design di Notion /%img/

via Notion Mantenere i team interfunzionali allineati con la funzione Modello di roadmap di progettazione . Con filtri e visualizzazioni personalizzate, è possibile visualizzare una vista a volo d'uccello di più progetti o dettagli granulari di ogni attività.

3. Modello di roadmap multiprodotto di Notion Rippling

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Notion-Multi-Product-Roadmap-Template.png Modello di roadmap multiprodotto di Notion /$$$img/

via NotionModello di roadmap multiprodotto di Rippling aiuta a tenere traccia di più progetti con facilità, grazie a funzionalità come la sequenza delle attività e la mappatura delle dipendenze su un grafico Gantt.

4. Modello di tracciatore degli oggetti e dei risultati chiave di Notion

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Notion-Objectives-Key-Results-Tracker.png Modello di tracciamento degli oggetti e dei risultati chiave di Notion /$$$img/

via Notion Il Modello di tracciatura degli oggetti e dei risultati chiave consente di creare e aggiornare ogni OKR con informazioni importanti come stato, titolare, priorità e sequenza. Questo aiuta a definire chiaramente le responsabilità e a mantenere i team allineati e concentrati sugli obiettivi generali.

5. Modello di tracciatore di feedback Notion

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Notion-Feedback-Tracker-Template.png Modello di tracciatore di feedback di Notion /$$$img/

via Notion Con i database interconnessi, il Modello di tracciatore di feedback di Notion chiude le distanze tra i clienti e i team di sviluppo dei prodotti. Aiuta gli ingegneri delle soluzioni a ottenere informazioni dettagliate sulle prestazioni del prodotto e a migliorarne l'usabilità.

6. Modello di hub per venditori di Notion Marketing

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Notion-Marketing-Vendor-Hub-Template.png Modello di hub per i fornitori di Notion Marketing /%img/

via Notion Quando si lavora con più fornitori, utilizzare l'opzione Modello di hub dei fornitori di marketing per consolidare la documentazione e la comunicazione in un unico luogo.

7. Modello di segnalazione di un bug di Notion

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Notion-Report-a-Bug-Template.png Modello di segnalazione di un bug da parte di Notion /%img/

via Notion Ottimizzate i flussi di lavoro end-to-end per il monitoraggio dei bug, dalla reportistica alla risoluzione, con Modello di segnalazione di un bug di Notion . Il modello fornisce anche un database per mantenere i log e monitorare le correzioni.

8. Modello di CRM per le partnership di Notion

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Notion-Partnerships-CRM-Template.png Modello di CRM per le partnership di Notion /$$$img/

via Notion Semplificate i flussi di lavoro per la gestione delle relazioni con i partner con l'opzione Modello CRM per le partnership di Notion . **Categorizzate i partner in base al settore, alla regione, ecc. e gestite tutto da un portale dedicato.

9. Modello di pianificazione dei media sociali Notion

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Notion-Social-Media-Planner-Template.png Modello di pianificazione dei media sociali di Notion /$$$img/

via Notion Volete rafforzare la vostra presenza sui social media? Utilizzate Il modello di pianificazione dei social media di Notion per pubblicare contenuti tempestivi e coerenti su tutte le piattaforme. Visualizzate le diverse fasi dalla nascita dell'idea alla pubblicazione, su un tabellone in stile Kanban per un piano efficiente.

10. Modello di tracciatore di candidati Notion

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Notion-Applicant-Tracker-Template.png Modello di tracciatura dei candidati di Notion /$$$img/

via Notion Assumere per più ruoli? Utilizzare Modello di tracciatura dei candidati di Notion per monitorare lo stato dei candidati nelle diverse fasi di assunzione. Passate da una visualizzazione all'altra per analizzare l'intero processo di assunzione in un colpo d'occhio o per ottenere dettagli sui singoli candidati.

Leggi tutto: Come creare un modulo in Notion

Modelli wiki di Notion I modelli wiki per Notion include alcuni dei migliori modelli di Notion per aiutarvi a rimanere organizzati. Offrono un modo intuitivo per centralizzare le conoscenze, trasformando un'accozzaglia di documenti in un hub di informazioni ordinatamente strutturato.

Questi modelli gratuiti di Notion sono perfetti per creare basi di conoscenza e direttive di lavoro. È possibile aggiornare facilmente il contenuto, personalizzare il layout e collegare pagine correlate. Inoltre, grazie alla modifica in tempo reale, anche i membri del team possono contribuire e garantire che le informazioni siano sempre aggiornate e accessibili a tutti.

1. Modello di manuale dei dipendenti di base Notion

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Notion-Basic-Employee-Handbook-Template.png Modello di base di manuale per i dipendenti di Notion /%img/

via Notion Il Modello di base di manuale per i dipendenti copre la condotta sul posto di lavoro, i vantaggi, il codice di abbigliamento e le norme di sicurezza, assicurando che tutti i dipendenti comprendano e rispettino le regole dell'azienda politiche e procedure aziendali .

2. Modello di wiki commerciale Notion

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Notion-Sales-Wiki-Template.png Modello di wiki commerciale di Notion /%img/

via Notion Creare un repository centralizzato delle risorse commerciali, come schede di battaglia, script e modelli email, con Modello di wiki commerciale di Notion per garantire un facile accesso alle informazioni importanti.

3. Modello di wiki per l'ingegneria Notion

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Notion-Engineering-Wiki-Template.png Modello di wiki per l'ingegneria di Notion /%img/

via Notion Stabilite un'unica fonte di verità per i vostri team di ingegneri con l'opzione Modello di wiki di ingegneria di Notion . Documentando i processi e le best practice, il modello aiuta anche a coinvolgere i nuovi dipendenti e a farli entrare a regime in modo semplice e veloce.

4. Modello di elenco team Notion

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Notion-Team-Directory-Template.png Modello di elenco del team di Notion /$$$img/

via NotionModello dell'elenco dei team di Notion aiuta ad archiviare e organizzare tutte le informazioni relative ai dipendenti in un repository facilmente accessibile. Oltre a semplificare la gestione della forza lavoro, facilita i contatti tra i membri del team, favorendo una cultura di collaborazione e supporto reciproco.

5. Modello di visione e strategia di Notion

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Notion-Vision-and-Strategy-Template.png Modello di visione e strategia di Notion /$$$img/

via Notion Una dichiarazione di visione ben definita è essenziale per mantenere il piano strategico e il processo decisionale allineati agli obiettivi dell'organizzazione. La Modello di visione e strategia di Notion è uno strumento che fornisce ai dipendenti una chiarificazione completa dei valori e delle aspirazioni dell'azienda, degli indicatori di stato e delle metriche di esito positivo.

6. Modello di calendario eventi Notion

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Notion-Events-Calendar-Template.png Modello di calendario degli eventi di Notion /%img/

via Notion Dai family day ai talent show, dalle cerimonie di premiazione agli eventi offshore, sono diversi gli eventi con cui potreste lavorare. Utilizzate il Modello di Calendario degli eventi di Notion per aiutarvi a tenere informato il personale dell'evento sui dettagli dell'evento e ad aggiungere ulteriori dettagli, come sponsor, posizione, collegamenti, immagini e altro ancora, per incoraggiare la partecipazione.

7. Modello di guida al colloquio di Notion

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Notion-Interview-Guide-Template.png Modello di guida al colloquio di Notion /$$$img/

via Notion I colloqui possono spaventare. Mettete i candidati a proprio agio aiutandoli a capire il processo, cosa aspettarsi, i dettagli della descrizione del lavoro, le varie fasi del colloquio, e le risorse aziendali per aiutarli nella preparazione al colloquio Modello di guida al colloquio di Notion .

8. Modello di elenco media Notion

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Notion-Media-Elenco-Template.png Modello di elenco dei media di Notion /$$$img/

via Notion Monitoraggio di ciò che viene detto sulla vostra azienda attraverso i canali con Il modello di elenco dei media di Notion . Utilizzate due database interconnessi per mappare la copertura mediatica con i giornalisti e le piattaforme.

9. Modello di cartella stampa Notion

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Notion-Press-Kit-Template.png Modello di cartella stampa Notion /$$$img/

via Notion Creare un set preconfezionato di branding e risorse visive, informazioni sulla leadership, notizie su lanci di prodotti, fusioni, ecc. e copertura mediatica con Modello di cartella stampa di Notion . La sua interfaccia facile da usare rende semplice e rapida l'aggiunta e la condivisione di informazioni con il pubblico.

10. Modello di FAQ interne di Notion

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Notion-Internal-FAQs-Template.png Modello di FAQ interne di Notion /%img/

via Notion Promuovere la trasparenza e la fiducia all'interno dell'organizzazione utilizzando Modello di FAQ interne di Notion che consente ai dipendenti di porre domande su politiche, benefici e altro in una base di conoscenze centralizzata e valida per tutta l'azienda.

💡Pro Tip: Utilizzare software wiki per centralizzare le informazioni a livello organizzativo e di progetto per i dipendenti e per creare manuali dettagliati sui prodotti per gli utenti finali.

Modelli di lavoro per Notion Modelli di lavoro di Notion sono disponibili in tutti i tipi di forme e moduli. Si possono usare per gestire un blog personale, per monitorare le finanze personali o per portare la propria idea aziendale dall'inizio alla realizzazione.

Esploriamo alcuni dei migliori modelli di lavoro con layout adattabili che si adattano a varie esigenze.

1. Modello di project management agile Notion

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Notion-Agile-Project-Management-Template.png Modello di gestione agile del progetto Notion /$$$img/

via Notion Volete visualizzare in modo granulare le attività che si svolgono nelle diverse fasi di un progetto di sviluppo software? Modello di project management agile di Notion consente a voi e al vostro team di visualizzare gli sprint sulle bacheche di Scrum e Kanban per una migliore comprensione delle sequenze e delle dipendenze.

2. Modello di Starter Kit aziendale Notion

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Notion-Business-Starter-Kit-Template.png Modello di Starter Kit aziendale Notion /$$$img/

via Notion Il Modello di Starter Kit Aziendale è un centro di comando digitale per la gestione delle operazioni aziendali nei vari reparti. Con sezioni dedicate ai dati dei clienti, ai calendari dei social media, ai documenti interni e al monitoraggio delle attività, connette e aggiunge efficienza ai flussi di lavoro interni.

3. Modello di progetto e attività Notion

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Notion-Project-Tasks-Template.png Modello di progetto e attività di Notion /$$$img/

via Notion Con le visualizzazioni Sequenza, Calendario e Bacheca Kanban, l'applicazione Modello di progetto e attività di Notion fornisce una dettagliata suddivisione di sequenze, responsabilità e dipendenze per tutte le attività del progetto.

4. Modello per l'inserimento dei nuovi assunti di Notion

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Notion-New-Hire-Onboarding-Template.png Modello per l'inserimento di nuovi assunti di Notion /$$$img/

via NotionModello di inserimento dei nuovi assunti di Notion aiuta a semplificare il processo di inserimento dei nuovi assunti. Le informazioni sui dipendenti vengono aggiunte alle schede con etichette per facilitare la categorizzazione. È anche possibile scambiare le visualizzazioni per visualizzare le informazioni di un particolare reparto o stato di inserimento.

5. Modello di Pipeline commerciale di Notion con Automazioni

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Notion-Sales-Pipeline-with-Automations-Template.png Pipeline commerciale di Notion con modello di Automazioni /$$$img/

via Notion Alimentato dall'automazione del database, il programma Pipeline commerciale con modello di Automazioni di Notion consente il monitoraggio in tempo reale dei potenziali clienti che si muovono attraverso le varie fasi di conversione. È anche possibile automatizzare azioni come lo spostamento delle attività attraverso le fasi utilizzando le automazioni personalizzate di questo modello.

6. Modello di portfolio per il design Notion

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Notion-Design-Portfolio-Template.png Modello di portfolio per il design di Notion /$$$img/

via Notion Il Modello di design portfolio vi aiuta a riunire i vostri lavori migliori in un portfolio digitale che può essere condiviso con potenziali client con un semplice pulsante. È inoltre possibile aggiungere note dettagliate a ciascun progetto per fornire un contesto più ampio sul suo scopo e sul processo di sviluppo.

7. Modello di CRM commerciale Notion

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Notion-Sales-CRM-Template.png Modello di CRM commerciale di Notion /$$$img/

via Notion Se siete alla ricerca di un modello semplice e diretto per tracciare i contatti e gestire i dati dei clienti, Modello CRM commerciale di Notion fa al caso vostro. Con un'interfaccia facile da usare, consente di aggiungere note dettagliate per le interazioni tra i vari punti di contatto e di aggiungere etichette personalizzate per classificare e dare priorità ai contatti.

8. Modello di Moodboard per il design di Notion

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Notion-Simple-Design-Moodboard-Template.png Modello di Moodboard per il design semplice di Notion /%img/

via Notion Cercate un'ispirazione creativa? Creare un collage di colori e texture in Modello semplice di Moodboard per il design di Notion per esplorare nuove idee e impostare il prossimo progetto di design.

9. Modello di calendario editoriale Notion

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Notion-Editorial-Calendar-Template.png Modello di calendario editoriale Notion /$$$img/

via Notion Creare una piattaforma di gestione dei contenuti personalizzata e visualizzare i flussi di lavoro con Modello di calendario editoriale di Notion . È possibile creare e assegnare attività, programmare le date di pubblicazione, categorizzare i contenuti per tipo, monitorare lo stato di avanzamento e coordinarsi con i colleghi da un'unica posizione.

10. Modello di homepage per corso online Notion

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Notion-Online-Course-Homepage-Template.png Modello di homepage del corso online di Notion /$$$img/

via NotionModello di homepage del corso online di Notion aiuta a progettare homepage professionali per corsi online e materiale di formazione per i dipendenti. È possibile utilizzarlo per visualizzare informazioni chiave come il programma, la durata, il livello di difficoltà, gli obiettivi di apprendimento e altro ancora.

Se dovete destreggiarvi tra più scadenze o coordinare i lavori richiesti dal team, questi modelli forniscono un sistema strutturato che aiuta a tenere tutti (e tutto) sotto controllo. È inoltre possibile creare Grafici di Gantt in Notion per raccogliere e visualizzare i dati in modo più efficiente.

Modelli personali di Notion

Ora che il mio lavoro è stato risolto, discutiamo di alcuni Modelli personali (di vita) per Notion che vi aiutano a rimanere organizzati nella vostra vita quotidiana. Coprono tutti gli aspetti, dalla gestione del budget alla pianificazione dei pasti, fino a pratici elenchi di cose da fare e a tracciatori di abitudini.

1. Modello di elenco di lettura di Notion

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Notion-Reading-Elenco-Template.png Modello di elenco di lettura di Notion /%img/

via Notion Volete salvare libri, articoli, post di blog, newsletter, ecc. letti e da leggere in un unico posto? Ottenete il Modello di elenco di lettura per creare il vostro elenco di cose da leggere.

2. Modello di domanda di lavoro Notion

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Notion-Job-Application-Tracker-Template.png Modello di tracciatura della domanda di lavoro di Notion /$$$img/

via Notion Utilizza il Modello di tracciatura delle domande di lavoro per monitorare le vostre candidature e programmare il follow-up tempestivo con i responsabili delle assunzioni.

3. Modello di pianificatore di viaggio Notion

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Notion-Travel-Planner-Template.png Modello di pianificatore di viaggio Notion /$$$img/

via Notion Che si tratti dei biglietti aerei, delle prenotazioni alberghiere o dell'itinerario del viaggio, il Modello di pianificatore di viaggio aiuta a conservare tutta la documentazione di viaggio in un unico posto.

4. Modello di tracciatore di finanza personale Notion

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Notion-Personal-Finance-Tracker-Template.png Modello di tracciatore di finanza personale Notion /$$$img/

via Notion Con l'automazione del database al centro, Modello di tracciatore di finanza personale di Notion semplifica il vostro percorso finanziario aggiornando automaticamente il dashboard quando aggiungete nuove entrate o spese.

5. Modello di diario di Notion

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Notion-Journal-Template.png Modello di diario di Notion /$$$img/

via Notion Avete bisogno di un diario personale? Utilizzate Modello di diario di Notion per documentare gli eventi con voci datate e organizzate per tag. Aiuta a promuovere la crescita personale e professionale semplificando il monitoraggio delle abitudini e degli obiettivi.

6. Modello per il piano dei pasti e l'elenco della spesa di Notion

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Notion-Meal-Planning-and-Grocery-Elenco-Template.png Modello per la pianificazione dei pasti e l'elenco della spesa di Notion /$$$img/

via Notion Cercate uno strumento per facilitare la pianificazione dei vostri pasti? Ecco uno strumento di Modello per la pianificazione dei pasti e l'elenco della spesa in Notion per aiutarvi a organizzare i vostri pasti settimanali, aggiungere le vostre ricette preferite, e preparare un elenco della spesa.

7. Modello di elenco settimanale delle cose da fare semplice di Notion

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Notion-Simple-Weekly-To-do-Elenco-Template.png Modello di elenco settimanale delle cose da fare semplice di Notion /$$$img/

Ottenete una chiara visibilità delle vostre attività più importanti per la settimana con il modello Semplice modello di elenco settimanale di Da fare . Con un programma chiaro, potete stabilire le priorità del vostro lavoro in modo efficiente.

8. Modello di calendario Notion My Calendar

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Notion-My-Calendar-Template.png Notion Il mio modello di calendario /%img/

via Notion Creare un calendario personalizzato con Il mio modello di calendario di Notion e non dimenticare mai più un appuntamento importante o il compleanno di una persona cara! 🎂

9. Modello di gestore dei segnalibri Notion

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Notion-Bookmarks-Manager-Template.png Modello di gestore dei segnalibri di Notion /$$$img/

via Notion Per avere sempre a portata di mano le pagine più importanti di Internet, è possibile conservarle come segnalibri, inviarle alla finestra In arrivo e suddividerle in categorie in base al loro tipo con l'opzione Modello di gestione dei segnalibri .

10. Modello di curriculum professionale Notion

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Notion-Professional-Resume-Template.png Modello di curriculum professionale Notion /$$$img/

via Notion Distinguiti nel mercato del lavoro creando un curriculum strutturato che porti tutte le tue esperienze, le tue qualifiche e i tuoi risultati all'attenzione dei selezionatori in modo istantaneo con Notion Modello di curriculum professionale .

💡Pro Tip: Utilizza un modello di agenda giornaliera per strutturare la vostra agenda in base alle attività più importanti e ridurre il caos nei giorni più impegnativi.

I modelli Free Notion sono ottimi strumenti per intraprendere il viaggio verso l'organizzazione e la produttività. Tuttavia, se cercate modelli di flusso di lavoro con funzionalità avanzate o più personalizzate, Notion vi porrà dei limiti.

Limiti di Notion

Utilizzate un modello aziendale gratuito di Notion per organizzare le attività e i team? O un modello personale gratis per semplificare la vostra routine? Scoprite i limiti di questi layout predefiniti:

Integrazioni limitate: I modelli gratuiti di Notion hanno un numero limitato di opzioni di integrazione con strumenti di terze parti, il che rende il flusso di lavoro e la sincronizzazione dei dati una sfida senza soluzione di continuità

I modelli gratuiti di Notion hanno un numero limitato di opzioni di integrazione con strumenti di terze parti, il che rende il flusso di lavoro e la sincronizzazione dei dati una sfida senza soluzione di continuità Restrizioni alla personalizzazione : Le funzionalità/funzione avanzate sono per lo più bloccate dietro i modelli a pagamento, limitando l'accesso a personalizzazioni più estese

: Le funzionalità/funzione avanzate sono per lo più bloccate dietro i modelli a pagamento, limitando l'accesso a personalizzazioni più estese Limiti di file: I modelli gratuiti di Notion hanno limitazioni sulle dimensioni e sulla quantità di file caricati, il che rappresenta una seccatura se si ha a che fare con file di grandi dimensioni o con una serie estesa di documenti

I modelli gratuiti di Notion hanno limitazioni sulle dimensioni e sulla quantità di file caricati, il che rappresenta una seccatura se si ha a che fare con file di grandi dimensioni o con una serie estesa di documenti Collaborazione di base con il team: Le funzionalità/funzione per la collaborazione e l'autorizzazione del team sono più basilari nei modelli gratis, il che li rende meno adatti a team più grandi o a progetti complessi

Questi limiti possono influire sulla capacità dei modelli gratuiti di Notion di gestire flussi di lavoro complessi.

Esploriamo un modello di Alternativa a Notion che ha lo scopo di portare maggiore efficienza a progetti e processi intricati.

Modelli alternativi Notion

Quando si cerca un'opzione per gestire attività più avanzate, ClickUp può essere una buona scelta.

Si tratta di un'efficiente piattaforma di project management che offre un intervallo di modelli per soddisfare le diverse esigenze di produttività, sia che si tratti di gestire attività, progetti o obiettivi personali.

Grazie a funzionalità/funzioni quali grafici di Gantt, Sequenza e dipendenza delle attività, i layout predefiniti rendono più facile la gestione del team, la pianificazione dei progetti, la gestione dei documenti e altro ancora.

Inoltre, i modelli di produttività personale sono dotati di dashboard dettagliate per il monitoraggio di tutto, dai KPI agli obiettivi personali. Esplorate qui di seguito la nostra top ten di modelli gratuiti e completamente personalizzabili per potenziare i vostri flussi di lavoro.

1. Modello per i documenti del team ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/image-560.png Modello per i documenti del team ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6420600&department=operations Scarica questo modello /$$$cta/

Il Modello per i documenti del team ClickUp è stato progettato per migliorare il lavoro di squadra. Con questo modello è possibile cogliere note, decisioni e elementi di azione delle riunioni in un unico posto. Lavagne online ClickUp aiuta a visualizzare le idee, mentre la modifica in tempo reale rende il brainstorming e il piano un lavoro richiesto dalla collaborazione.

Il modello consente anche di creare un wiki del team, informando tutti sulla gerarchia organizzativa, la visione aziendale e altro ancora.

Inoltre, include sezioni per la registrazione delle attività cardine del progetto. È possibile collegare questi modelli alle altre pagine di ClickUp (come il tracker del budget), assicurando che tutte le informazioni siano organizzate e a portata di mano.

Ideale per: I team leader che desiderano creare un wiki centralizzato per i loro team specifici.

**Per essere sicuri di catturare le idee in modo efficace, scegliete l'app giusta per prendere appunti. Date un'occhiata alla nostra recensione di 10 migliori app per prendere appunti per valutare il vostro strumento attuale o trovarne uno nuovo.

2. Modello di documentazione del progetto ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/image-84.png Documentazione del progetto ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6071548&department=operations Scarica questo modello /$$$cta/

Volete organizzare meglio il flusso di lavoro del vostro progetto? Il Modello di documentazione del progetto ClickUp è qui per aiutarvi. Il quadro pre-progettato cattura tutti gli aspetti del progetto, dalla creazione di una panoramica e dall'impostazione degli obiettivi all'assegnazione delle attività e al monitoraggio dello stato, in un unico spazio.

È possibile tracciare l'ambito del progetto e il piano di gestione e documentare le attività cardine programmate, i budget e i rischi. Il modello supporta la collaborazione in tempo reale grazie a funzionalità/funzione quali tag per le attività e commenti assegnati aiutando il team a lavorare insieme.

Ideale per: I project manager che cercano di costruire un piano e una documentazione chiari per il progetto.

3. Modello ClickUp Wiki

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/07/image-397.png Modello di ClickUp Wiki https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6110164&department=other Scaricare questo modello /$$$cta/

Un wiki è come una biblioteca elettronica per il vostro team. E il Modello di wiki di ClickUp aiuta a creare e mantenere queste basi di conoscenza.

Offre una struttura personalizzata per l'organizzazione delle informazioni, con opzioni per le sottopagine e layout flessibili per adattarsi alle vostre esigenze.

Il modello combina documentazione wiki con funzionalità di gestione delle attività, consentendo di collegare le pagine wiki alle attività, di impostare promemoria e di tenere traccia dello stato. Questo assicura che la documentazione sia sempre rilevante per i progetti in corso.

Inoltre, supporta il collegamento interno a pagine wiki correlate e l'inclusione di documenti, immagini e altri media, creando un repository ricco e interconnesso.

Ideale per: wiki di progetto o wiki di team, a seconda delle esigenze.

**Per saperne di più 10 Modelli di wiki gratis: Lo scorciatoia per una gestione dei dati senza soluzione di continuità

4. Modello di wiki aziendale ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ClickUp-Company-Wiki-Template.png Modello di wiki aziendale ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6438640&department=operations Scarica questo modello /$$$cta/

Una versione specializzata del modello Wiki, il modello Modello di wiki per l'azienda ClickUp si concentra sulla raccolta di informazioni a livello aziendale. Fornisce un hub unificato per documentare i valori aziendali, i grafici organizzativi e le politiche aziendali, rendendo più facile per i vostri dipendenti rimanere informati.

Grazie alla sua struttura gerarchica, il modello supporta sottopagine per diverse aree, come le newsletter aziendali, le politiche HR e le risorse L&D. La funzione di ricerca integrata aiuta a trovare rapidamente dettagli specifici.

È anche possibile aggiungere interruzioni visive come tabelle, grafici e moduli per rispondere alle query dei dipendenti.

Ideale per: I team che si occupano di risorse umane devono creare una documentazione completa sulle politiche aziendali.

💡Pro Tip: Utilizzare la rete neurale di ClickUp Brain , uno dei migliori strumenti di scrittura IA, per scrivere, modificare e formattare i contenuti delle vostre pagine wiki. Se siete a corto di idee, eseguite un prompt e avrete la vostra prima bozza pronta in pochi secondi.

5. Modello di note per riunioni ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-45.png Modello di note per riunioni ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6438620&department=operations Scarica questo modello /$$$cta/

Il Modello di note per riunioni ClickUp consente di catturare e organizzare facilmente i dettagli chiave delle riunioni in una posizione centrale. Fornisce sezioni per la registrazione di elementi d'azione importanti e punti di discussione, aiutandovi a mantenere la chiarezza su ciò che è stato trattato e su ciò che necessita di un follower.

È possibile creare e assegnare attività di follow-up direttamente all'interno del modello, taggando i partecipanti e impostando le priorità per aiutarli a concentrarsi sulle cose più importanti.

Il modello ha anche una sezione dedicata al "riepilogo/riassunto" della riunione con una revisione dei punti chiave generata dall'IA, che evita di passare al setaccio l'intero verbale.

Ideale per: Acquisire note rapide da riunioni di team, incontri con i client, ecc.

6. Modello di nota per progetti ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/image-163.png Modello di nota di progetto di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6140344&department=pmo Scarica questo modello /$$$cta/

Realizzato su misura per la documentazione specifica di un progetto, il modello Modello di nota del progetto ClickUp aiuta a prendere note dettagliate per qualsiasi progetto. Grazie ai campi personalizzabili, è possibile organizzare tutto, dall'ambito e dal brief del progetto alla revisione finale.

È anche possibile sottolineare le best practice e le attività cardine raccomandate, insieme all'impatto previsto sul progetto. In questo modo la documentazione è completa e orientata.

È possibile collegare direttamente le risorse del progetto, come file, documenti e attività, all'interno del modello per facilitarne l'accesso. Inoltre, il sistema di tag consente di ordinare tutte le attività in base alle priorità e alle fasi del progetto. Inoltre, grazie alla cronologia delle versioni, è possibile monitorare facilmente le modifiche e vedere come i piani si sono sviluppati nel tempo.

Ideale per: I project manager sono alla ricerca di solidi modelli di documentazione di progetto.

7. Modello di produttività personale ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-136.png Modello di produttività personale ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-54073153&department=personal-use Scarica questo modello /$$$cta/

Progettato per uso individuale, il modello Modello per la produttività personale ClickUp aiuta a gestire le attività e gli obiettivi personali. Presenta elenchi di cose da fare, monitoraggio degli obiettivi e controllo dello stato di avanzamento per mantenere l'organizzazione e la concentrazione.

Assegnate categorie ampie alle vostre attività (come 'Imparare', 'Comprare' o 'Contattare') e poi suddividetele in attività secondarie più piccole. È anche possibile aggiungere livelli personalizzabili (urgente, alto, normale e basso) per assicurarsi di affrontare l'attività giusta in un determinato momento.

Utilizzate la vision board integrata per vedere la vostra tabella di marcia della produttività (potete importare i dati da strumenti esterni come Figma e l'area di lavoro di Google). Il modello ha anche una funzionalità/funzione di journaling che consente di aggiungere note, evidenziare voci e trasformare qualsiasi testo in attività.

Ideale per: Chiunque voglia aumentare la produttività personale e raggiungere i propri obiettivi.

8. Modello di agenda settimanale ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/image-337.png Modello di pianificazione settimanale di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-200531422&department=personal-use Scarica questo modello /$$$cta/

Il Modello di pianificazione settimanale ClickUp è stato progettato per mantenere la vostra settimana organizzata ed efficiente. È possibile personalizzare l'agenda con una visualizzazione giornaliera, settimanale o mensile in base alle proprie esigenze.

Il modello combina elementi di un'agenda e di un calendario, aiutandovi a monitorare le attività, a mantenere la responsabilità e persino a registrare le attività passate. È possibile annotare elementi su note adesive e fissarli sull'agenda, oppure aggiungere foto per personalizzarla ulteriormente.

Il modello pulito della lavagna online consente di visualizzare rapidamente tutte le attività e gli appuntamenti. In questo modo è facile distribuire le attività nei diversi giorni, aiutandovi a bilanciare il carico di lavoro durante la settimana.

Ideale per: Freelance e imprenditori solitari che hanno bisogno di pianificare le loro settimane in anticipo.

9. Modello di pianificatore di progetti ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/image-307.png Modello di pianificazione del progetto di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-200524076&department=pmo Scarica questo modello /$$$cta/

Il Modello di pianificatore di progetti ClickUp aiuta a pianificare dettagliatamente il progetto. Serve come documento vivo per tenere traccia dell'ambito del progetto, comunicare le aspettative e gestire i tempi. Documenta inoltre le ipotesi e le decisioni di piano per mantenere allineati gli stakeholder.

Con questo layout, è possibile impostare le dipendenze delle attività per garantire che le attività secondarie siano completate nell'ordine corretto. Le formule integrate tengono traccia della durata e del budget del progetto, aiutandovi a prendere decisioni informate.

Ideale per: I team di progetto che desiderano creare un approccio strutturato allo scoping e alla pianificazione dei loro progetti.

10. Modello di base di conoscenza ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-751.png Modello di Knowledge Base di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6449400&department=operations Scarica questo modello /$$$cta/

Il Modello di base di conoscenza ClickUp vi aiuta a creare il centro assistenza online della vostra azienda. Impostare una libreria ben strutturata e accessibile di documenti e risorse essenziali, da FAQ e guide alla risoluzione dei problemi a video tutorial e politiche aziendali.

Categorizzate e taggate i contenuti in modo che i dipendenti possano trovare rapidamente ciò di cui hanno bisogno. È anche possibile utilizzare pagine personalizzate duplicate per garantire la coerenza di tutti gli articoli della knowledge base.

Ideale per: I gestori della conoscenza e i team delle risorse umane che stanno creando repository centralizzati

Gestire meglio i flussi di lavoro con ClickUp

Sia che stiate facendo un brainstorming per un progetto passionale o che stiate supervisionando una campagna aziendale, sia che lavoriate da soli o con un team, i modelli di produttività di ClickUp offrono una varietà di opzioni per soddisfare le vostre esigenze specifiche.

Se Notion è ottimo, i modelli di ClickUp offrono funzionalità specifiche e avanzate e un livello di personalizzazione più elevato per mantenere i processi organizzati ed efficaci.

E la parte migliore? È possibile accedere a questi modelli e utilizzarli gratuitamente. 💸 Iscrivetevi gratis su ClickUp e sperimentate un modo più efficiente di seguire il vostro lavoro.