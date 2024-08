Come creare un dashboard in Notion

Notion ha guadagnato una posizione significativa come strumento di produttività! Oltre 35 milioni di utenti in tutto il mondo lo usano per gestire i contenuti, monitorare le abitudini o tenere un diario.

In questa guida scopriremo come creare una dashboard funzionale in Notion per gestire qualsiasi cosa, dalle attività quotidiane agli obiettivi a lungo termine.

Tuttavia, è essenziale comprendere i limiti di Notion in termini di project management avanzato e di ottimizzazione delle prestazioni e considerare piattaforme alternative che potrebbero soddisfare meglio le vostre esigenze specifiche.

Per chi è alla ricerca di una soluzione più robusta, esploreremo anche ClickUp come alternativa che offre un intervallo più ampio di strumenti per team e singoli, tra cui monitoraggio del tempo, grafici Gantt e flussi di lavoro personalizzabili.

Ma prima, costruiamo un dashboard personalizzabile in Notion.

Guida passo passo alla creazione di un dashboard in Notion

Creare una dashboard estetica in Notion è come costruire l'area di lavoro dei propri sogni. Ecco come iniziare.

Passaggio 1: Impostazione di una nuova pagina

Quando iniziate a usare un'area di lavoro Notion, vi sembrerà di aprire un quaderno nuovo di zecca, pieno di possibilità e pronto per essere riempito di idee. Dare un nome alla pagina di Notion è il primo passaggio per renderla propria. Ecco come impostarla:

Aprire Notion e navigare nella barra laterale di sinistra

e navigare nella barra laterale di sinistra Cliccare su "Nuova pagina " . Questa opzione si trova in basso o all'interno di un'area di lavoro specifica

. Questa opzione si trova in basso o all'interno di un'area di lavoro specifica Dare alla pagina un nome che rifletta il suo scopo, come "Project dashboard" o "Personal hub"

Bonus:_ Utilizza questi esempi di dashboard del progetto per trarre ispirazione prima di creare il vostro primo dashboard per il project management._

via Notion

Passaggio 2: aggiungere una tabella o una vista Tabella

Ora aggiungiamo un po' di struttura alla dashboard di Notion. Una tabella o una visualizzazione a tabellone possono fungere da spina dorsale della dashboard personalizzata di Notion:

Tipo "/database " **Le tabelle sono ideali per aggiungere dati dettagliati, mentre le schede (simili a quelle Kanban) sono perfette per visualizzare le attività e il monitoraggio dello stato

via Notion

Passaggio 3: personalizzare la tabella o la Bacheca

La personalizzazione è il punto in cui avviene la magia. Ecco come modificare la tabella o il tabellone in base alle proprie esigenze:

Aggiungere colonne: Fare clic sull'icona '+' per aggiungere nuove colonne. Le colonne tipiche sono Attività, Date di scadenza, Stato e Assegnato a: Aggiungere colonne: * Fare clic sull'icona "+" per aggiungere nuove colonne Impostazione delle proprietà: In Notion, ogni colonna può avere proprietà diverse. Ad istanza, la colonna Data di scadenza può avere proprietà di data, mentre la colonna Stato può avere proprietà di selezione per diversi stati come 'In corso' o 'Completato' Applicare i filtri: È possibile utilizzare i filtri per visualizzare solo le informazioni necessarie. Ad esempio, è possibile filtrare le attività per mostrare solo quelle assegnate all'utente o quelle in scadenza questa settimana

Questo passaggio potrebbe richiedere più tempo e spingere la vostra creatività ai limiti, ma è fondamentale. Non saltatela! Ogni personalizzato migliorerà la funzione del vostro dashboard Notion e farà sì che sia perfettamente in linea con il vostro flusso di lavoro.

via Notion

Passaggio 4: incorporare widget e strumenti

Una dashboard non si completa senza alcuni pratici widget, giusto? Ecco una panoramica dei widget e degli strumenti che si possono incorporare nella dashboard di Notion:

Calendario: È possibile utilizzare il widget del calendario per tenere traccia di date e scadenze importanti. Questo vi aiuterà a tenere traccia delle scadenze in modo visivo, riducendo il rischio di perdere date importanti Grafici: È una buona idea incorporare dei grafici per visualizzare i dati. Questo è particolarmente utile per il monitoraggio degli stati e delle prestazioni Barre di avanzamento: È possibile utilizzare barre di avanzamento per monitorare il completamento di attività o progetti. È una vera gioia vedere i propri progressi alla fine della giornata, quando le barre di avanzamento si riempiono, mostrando il livello di avanzamento delle attività e dei progetti

Per incorporare un widget:

Fare clic sulla chiave '/' per aprire il menu del blocco Cercare il widget che si desidera aggiungere, ad esempio "Incorpora" o "Calendario" Incollare il collegato al widget o selezionarlo dal menu

via Notion

Passaggio 5: Disporre e stilizzare la dashboard

L'ultimo passaggio consiste nel sistemare e sistemare il modello di dashboard di Notion per renderlo visivamente accattivante e facile da navigare:

**Disporre i blocchi trascinandoli e rilasciandoli al loro posto. È possibile creare colonne trascinando i blocchi uno accanto all'altro

**Usare le opzioni di stile di Notion per cambiare font, colori e immagini di sfondo. È possibile creare un tema che renda la dashboard di Notion esteticamente gradevole. È anche possibile scegliere tra i numerosi modelli di dashboard di Notion disponibili online

Un consiglio: date un codice colore alle diverse sezioni del vostro dashboard personale di Notion È un piccolo tocco, ma rende la navigazione delle attività molto più veloce. Una ricerca ha rilevato che i codici a colori possono migliorare l'elaborazione cognitiva e il richiamo della memoria, rendendo più facile per il cervello organizzare e recuperare le informazioni in modo efficiente.

via Notion

Limiti dell'uso di Notion per creare dashboard

Notion è uno strumento fantastico, ma non è esente da inconvenienti. Ecco alcuni limiti in cui ci si può imbattere durante la creazione del dashboard:

Capacità di analisi avanzate limitate: Gli strumenti di analisi integrati in Notion sono piuttosto elementari. Se avete bisogno di un'analisi approfondita dei dati, potreste doverla integrare con app esterne

Gli strumenti di analisi integrati in Notion sono piuttosto elementari. Se avete bisogno di un'analisi approfondita dei dati, potreste doverla integrare con app esterne Dipendenza dagli aggiornamenti manuali: Dovrete aggiornare tutti i dati manualmente, il che può richiedere molto tempo, soprattutto per i dashboard dei progetti più grandi

Dovrete aggiornare tutti i dati manualmente, il che può richiedere molto tempo, soprattutto per i dashboard dei progetti più grandi Integrazione limitata con altri strumenti: Sebbene i dashboard Notion offrano alcune integrazioni, non sono così estese come si potrebbe desiderare. Questo può essere un ostacolo se si fa molto affidamento su altre piattaforme

Sebbene i dashboard Notion offrano alcune integrazioni, non sono così estese come si potrebbe desiderare. Questo può essere un ostacolo se si fa molto affidamento su altre piattaforme **Problemi di prestazioni con grandi impostazioni di dati: i dashboard di Notion possono diventare lenti se si ha a che fare con grandi volumi di dati. Questo può rallentare il flusso di lavoro e influire sulla produttività

**Mancanza di funzionalità/funzione: i dashboard Notion non offrono robuste opzioni di automazione. L'automazione delle attività ripetitive può far risparmiare molto tempo e, in mancanza di ciò, ci si potrebbe ritrovare impantanati nel lavoro manuale

Se le funzionalità/funzione di Notion sono insufficienti, soprattutto in aree come l'analisi avanzata, l'automazione o l'integrazione con altri strumenti, potreste considerare di esplorare alternative.

Strumenti come ClickUp sono stati progettati per colmare queste lacune, offrendo funzionalità/funzione complete e avanzate per semplificare il project management e migliorare la produttività.

Creare dashboard con ClickUp

ClickUp è uno strumento di produttività all-in-one che rappresenta la migliore alternativa a Notion. Dispone di funzionalità/funzione complete per la creazione di dashboard personali ed è costruito per gestire facilmente esigenze complesse di project management, da semplici dashboard per il monitoraggio delle attività quotidiane a complesse dashboard per il project management dashboard per la gestione dei prodotti .

Leggi anche_: Guida per principianti ai dashboard in ClickUp (con 15 esempi di casi d'uso)

Guida passo-passo alla creazione di dashboard in ClickUp

Creare il proprio dashboard in ClickUp è un gioco da ragazzi rispetto a Notion e supera i vincoli che ne derivano. La sua interfaccia user-friendly e le funzioni avanzate rendono più facile l'impostazione di un dashboard che non solo soddisfa, ma supera le vostre esigenze.

Ecco una guida dettagliata su come fare:

Passaggio 1: Impostazione di un nuovo dashboard

Recarsi nella sezione Dashboard di ClickUp e fare clic su "Nuova dashboard". Assegnategli un nome adatto al suo scopo.

Navigare nella sezione ClickUp dashboard dalla barra laterale

dalla barra laterale Fare clic sul pulsante "Nuova dashboard " per iniziare a creare la dashboard

per iniziare a creare la dashboard Inserite un nome per il vostro dashboard che ne rifletta la funzione, ad esempio 'Panoramica del progetto' o 'Prestazioni commerciali'.

💡Pro tip:Utilizzare un nome descrittivo che renda facile identificare a colpo d'occhio l'obiettivo del dashboard.

Iniziate a costruire la vostra dashboard su ClickUp facendo clic sul pulsante "Nuova dashboard"

Passaggio 2: Aggiungere i widget

ClickUp offre una serie di widget e visualizzazioni. Eccone alcuni che potrebbero essere utili per tenere sotto controllo le cose più importanti kPI e metriche del progetto :

Personalizzate la vostra dashboard con i widget di ClickUp che si adattano a diversi casi d'uso

Passaggio 3: personalizzare i widget

È possibile personalizzare ogni widget per visualizzare le informazioni necessarie:

Selezionare ogni widget che si desidera aggiungere e personalizzarlo in base alle proprie esigenze

che si desidera aggiungere e personalizzarlo in base alle proprie esigenze Usare i filtri per mostrare solo i dati più rilevanti, come le attività in base alla priorità o alle date di scadenza

per mostrare solo i dati più rilevanti, come le attività in base alla priorità o alle date di scadenza Raggruppare i dati in modi significativi, ad esempio per progetto, membro del team o stato dell'attività

Suggerimento speciale: Usate i filtri e i raggruppamenti per personalizzare i dati mostrati in ogni widget. Per istanza, è possibile filtrare le attività in base alla priorità o raggrupparle per progetto per avere un quadro più chiaro di ciò che deve essere preso in considerazione per primo.

Sfruttare i filtri di ClickUp per personalizzare i dati in ogni widget

Passaggio 4: Organizzare il layout

**Il sistema a griglia flessibile di ClickUp aiuta a creare un design pulito ed efficiente.

Collocate i widget esattamente dove volete utilizzando la funzione di trascinamento di ClickUp

utilizzando la funzione di trascinamento di ClickUp Regolate la dimensione di ogni widget per assicurarvi che le informazioni più importanti siano ben visibili

Suggerimento speciale: Considerate la gerarchia visiva. Posizionate i widget più importanti in alto o al centro, dove siano facilmente visibili. In questo modo si garantisce che le informazioni critiche siano sempre a portata di mano. ClickUp offre una serie completa di funzionalità/funzione per garantire il massimo della qualità agile dashboard .

ClickUp offre ottime opzioni di layout e di formattazione per fornire a colpo d'occhio i dati più significativi dei dashboard

Passaggio 5: salvataggio e condivisione

Una volta completata la dashboard, salvatela e condividetela con il vostro team. ClickUp consente la collaborazione e gli aggiornamenti in tempo reale, assicurando che tutti siano informati.

Salvare il dashboard facendo clic sul pulsante "Salva"

facendo clic sul pulsante "Salva" Condividete il vostro dashboard con i membri del team facendo clic sul pulsante "Condividi" e selezionando i membri del team o i gruppi a cui volete dare accesso

**I dashboard possono essere un modo efficace per aggiornare tutti sullo stato del progetto. I nostri team li utilizzano per tenere informati gli stakeholder interni ed esterni e voi potreste fare lo stesso. Ad istanza, è possibile costruire cruscotti personalizzati e automatizzati dashboard personalizzate e automatizzate per segnalare le metriche ai vostri clienti per dare loro visibilità in tempo reale sullo stato dei progetti.

Esploriamo ora le funzionalità/funzione chiave che differenziano ClickUp da Notion.

Visualizzate la produttività e lo stato di avanzamento dei progetti senza sforzo con ClickUp Dashboard

Vantaggi di ClickUp rispetto a Notion per i dashboard

Ecco i cinque motivi principali per cui ClickUp Dashboard potrebbe essere lo strumento perfetto per creare i dashboard più completi:

Analisi avanzate

ClickUp offre potenti funzionalità analitiche e di reportistica che consentono di approfondire i dati e di generare report significativi per la produttività professionale e personale. A differenza dell'analisi di base di Notion, ClickUp offre strumenti avanzati di reportistica che consentono di monitorare lo stato dei progetti, le prestazioni del team e l'analisi dei flussi di lavoro in tempo reale.

È possibile creare dashboard personalizzati con widget che visualizzano metriche chiave, come i tassi di completamento delle attività, il monitoraggio del tempo e la distribuzione del carico di lavoro. Queste informazioni dettagliate vi aiutano a prendere decisioni informate, a identificare i colli di bottiglia e a ottimizzare i processi per una maggiore efficienza.

In qualità di analista aziendale, la funzionalità dashboard di ClickUp ha reso molto più semplice rappresentare i dati in modo bello e mirato. La funzionalità/funzione di confronto è personalizzata e consente di visualizzare i dati in modo completo e significativo e di comprenderli con estrema facilità. {\code(0144)} Shikha Chaturvedi , Analista aziendale, Cedcoss Technologies Private Limited

Un esempio di dashboard di produttività completo costruito su ClickUp

Supporto per le Automazioni

Con ClickUp è possibile automatizzare le attività di routine, risparmiando tempo e riducendo le possibilità di errore umano. Le funzionalità di automazione di ClickUp consentono di impostare trigger e azioni if-then per varie attività.

Ad esempio, è possibile automatizzare l'assegnazione delle attività in base a criteri specifici, inviare promemoria automatici prima delle scadenze o spostare le attività in fasi ed elenchi diversi a seconda del loro stato. Questo livello di automazione garantisce che nulla vada perso e che il team possa concentrarsi su attività più strategiche piuttosto che su lavori amministrativi ripetitivi.

Leggi anche:_ Come creare un dashboard per gestire le attività

Integrazione con lo stack tecnologico

ClickUp si integra con oltre 1000 strumenti che fanno parte della vostra routine quotidiana, da Slack a Google Drive, rendendo più semplice la connessione di tutti i vostri flussi di lavoro. Questa perfetta integrazione consente di estrarre i dati dalle app preferite e di gestire tutto da un'unica piattaforma centrale.

Questa connettività semplifica il flusso di lavoro, riduce la necessità di passare da un'app all'altra e migliora la produttività complessiva.

Collaborazione in tempo reale

Grazie alle funzionalità di collaborazione in tempo reale di ClickUp, il team può lavorare insieme senza problemi, ovunque si trovi. È possibile assegnare attività, lasciare commenti e aggiornare lo stato delle attività in tempo reale, assicurando che tutti siano sulla stessa pagina. La piattaforma offre anche funzionalità/funzione quali chat, menzioni e commenti thread, rendendo più facile la comunicazione e la collaborazione sulle attività.

Questo livello di collaborazione è fondamentale per i team remoti e garantisce che i progetti procedano senza intoppi, senza ritardi o incomprensioni.

Molti dei nostri dirigenti di alto livello hanno molte cose da tenere sotto controllo e non vogliono necessariamente accedere a ClickUp, ma possiamo inviare collegamenti di sola visualizzazione in modo che loro, o chiunque altro ne abbia bisogno, possano vedere il calendario dei contenuti o la dashboard degli sprint per capire rapidamente a cosa stiamo lavorando._

Lauren Makielski, capo dello staff, Hawke Media

Dashboard scalabili

ClickUp gestisce facilmente impostazioni di dati di grandi dimensioni e database collegati, garantendo prestazioni fluide anche per i progetti più intensivi di dati. Man mano che la vostra azienda cresce e i progetti diventano più complessi, ClickUp cresce con voi.

La piattaforma è in grado di gestire migliaia di attività e sottoattività, database di grandi dimensioni ed estese sequenze di progetti senza problemi di prestazioni. Questa scalabilità garantisce che ClickUp rimanga veloce e reattivo, indipendentemente dalle dimensioni dei progetti.

Leggi anche:_ Miglioramenti al dashboard per monitorare il lavoro da ogni punto di vista

Sfruttate il modello di dashboard per il project management di ClickUp per iniziare in pochi secondi

Se siete un project manager che coordina progetti complessi, un imprenditore che si destreggia tra più imprese, uno studente che gestisce i programmi di studio o semplicemente qualcuno che ama tenere in ordine le cose con un elaborato elenco di cose da fare, un dashboard personalizzato di ClickUp può essere una buona aggiunta al vostro kit di strumenti. È possibile crearne uno rapidamente con il programma Modello di dashboard di ClickUp per il project management .

Questo modello è stato progettato per fornire una visualizzazione completa di tutti i progetti in un unico posto.

Questo modello consente di personalizzare il dashboard con widget che visualizzano le metriche chiave come lo stato delle attività, le date di scadenza e i carichi di lavoro Avrete tutti i dati del progetto a portata di mano, aiutandovi a prendere decisioni informate in modo rapido e senza sforzo. Gli aggiornamenti in tempo reale assicurano che siate sempre informati, riducendo la necessità di riunioni interminabili sullo stato dei lavori o di revisioni manuali del vostro lungo elenco di cose da fare.

Ecco un rapido riepilogo di ciò che troverete in questo modello:

Vista Elenco: Visualizza un semplice elenco di tutte le attività dall'inizio alla fine

Visualizza un semplice elenco di tutte le attività dall'inizio alla fine Vista Gantt: Offre una timeline visiva del progetto, mostrando come le attività e le cardine sono connesse tra loro

Offre una timeline visiva del progetto, mostrando come le attività e le cardine sono connesse tra loro Vista Calendario: Fornisce un'istantanea di tutte le attività pianificate in un calendario

Fornisce un'istantanea di tutte le attività pianificate in un calendario Vista Bacheca: Visualizza una panoramica dello stato delle attività in stile Kanban

Visualizza una panoramica dello stato delle attività in stile Kanban Vista Carico di lavoro: Mostra il carico di lavoro di ogni membro del team e se è sotto o sopra la capacità

Mostra il carico di lavoro di ogni membro del team e se è sotto o sopra la capacità Vista Carico di lavoro: Riporta le attività a cui ciascun membro del team sta lavorando, quelle completate e il carico di lavoro complessivo

Scarica questo modello

Con ClickUp abbiamo fatto un passo avanti e abbiamo creato dashboard da cui i nostri client possono accedere e monitorare le prestazioni, l'occupazione e i progetti in tempo reale. Questo permette ai client di sentirsi in connessione con i loro team, soprattutto se si trovano in paesi diversi, e a volte anche in continenti diversi

Dayana Mileva, Account Director di Soluzioni Pontica

Costruisci oggi stesso i tuoi dashboard preferiti su ClickUp

Ecco come funziona! Notion è uno strumento fantastico per creare dashboard personalizzati, ma da fare ha alcuni limiti. Se avete bisogno di funzionalità più avanzate, di migliori integrazioni o di una robusta automazione, ClickUp potrebbe essere la soluzione che state cercando.

Che si tratti della gestione di un singolo progetto o di più iniziative strategiche, ClickUp offre la flessibilità e le funzioni necessarie per essere sempre all'avanguardia. E non è tutto: ClickUp si impegna a introdurre continui aggiornamenti e miglioramenti alle funzioni del suo dashboard.

Utilizzate le dashboard di ClickUp come sistema di produttività. Registrate oggi stesso il vostro account gratuito su ClickUp!