Modelli di calendario di Notion gratis: I cinque migliori

L'uso di modelli di calendario efficaci può cambiare le carte in tavola.

Vi aiutano a monitorare le scadenze, le riunioni e gli eventi importanti, assicurandovi di non perdere nemmeno un colpo nella vostra fitta agenda. Con il modello giusto, potete stabilire le priorità delle attività e mantenere la concentrazione senza sentirvi sopraffatti.

Notion, un'app versatile per prendere appunti e per la produttività, offre un intervallo di modelli personalizzabili progettati per ottimizzare il flusso di lavoro.

In questo post esploreremo i cinque migliori modelli di calendario di Notion per le vostre esigenze di produttività.

**Cosa rende un buon modello di calendario di Notion?

Un buon e semplice modello di calendario Notion è personalizzabile e facile da usare. Presenta i seguenti elementi:

Playout organizzato: Un buon modello di Calendario Notion ha un layout ben strutturato e organizzato, che lo rende facile da usare e da navigare per i principianti

Un buon modello di Calendario Notion ha un layout ben strutturato e organizzato, che lo rende facile da usare e da navigare per i principianti Opzioni personalizzabili: Permette di personalizzare categorie, tag, stati e colori per soddisfare le esigenze di pianificazione e organizzazione

Permette di personalizzare categorie, tag, stati e colori per soddisfare le esigenze di pianificazione e organizzazione Funzionalità/funzione di monitoraggio: Include funzionalità come promemoria per le scadenze e indicatori di stato che consentono di tenere sotto controllo il programma e il lavoro

Include funzionalità come promemoria per le scadenze e indicatori di stato che consentono di tenere sotto controllo il programma e il lavoro Capacità di integrazione: Si integra bene con altri database Notion, consentendo di collegare attività e note all'interno del calendario, migliorando così l'efficienza del flusso di lavoro

Si integra bene con altri database Notion, consentendo di collegare attività e note all'interno del calendario, migliorando così l'efficienza del flusso di lavoro Funzionalità multipiattaforma: Funziona bene su telefoni cellulari, laptop e computer, consentendo di accedere e aggiornare il calendario indipendentemente dal dispositivo utilizzato

I migliori 5 modelli di calendario Free Notion

Ecco i cinque migliori modelli di calendario gratuiti di Notion per le vostre esigenze di pianificazione, programmazione e produttività:

1. Il mio modello di calendario di Notion

via Nozione **Organizza il tuo tempo in modo efficiente e rimani in cima ad ogni commit con il modello di Calendario di Notion

Questo modello presenta tre schede di database:

Calendario mensile: Permette di programmare gli impegni giornalieri e mensili

Permette di programmare gli impegni giornalieri e mensili Necessità di programmare: Fornisce un elenco di tutte le cose da programmare

Fornisce un elenco di tutte le cose da programmare Tutte le attività: Visualizza un elenco completo di tutte le attività con le rispettive scadenze

In definitiva, questo modello permette di pianificare e programmare attività, appuntamenti, riunioni ed eventi.

Ideale per: Gestire attività, appuntamenti ed eventi quotidiani e mensili, personali e professionali, per mantenere un buon equilibrio tra lavoro e vita privata

2. Modello di Calendario dei contenuti di Notion

via Nozione Pianifica e organizza la tua strategia di contenuti e il tuo calendario di pubblicazione con il modello di Calendario dei contenuti di Notion.

Come pianificatore editoriale e calendario di marketing tutto in uno, questo modello presenta due schede di database in connessione tra loro:

Campagne: Completa la panoramica delle campagne di marketing con dettagli quali il nome della campagna, il titolare, lo stato, le date, il livello di priorità, la percentuale di completamento, ecc.

Completa la panoramica delle campagne di marketing con dettagli quali il nome della campagna, il titolare, lo stato, le date, il livello di priorità, la percentuale di completamento, ecc. Teams: Cattura i dettagli chiave dei contenuti coinvolti nelle campagne, comprese le date di scadenza, il tipo di contenuto, i membri del team coinvolti, ecc.

Questo modello aiuta a gestire i deliverable di più campagne di marketing e a garantire che ogni pubblicazione sia in linea con la roadmap dei contenuti.

Ideale per: Gestire la strategia dei contenuti e i programmi di pubblicazione di più campagne di marketing

3. Modello di calendario per i social media di Notion

via Nozione Stai al passo con tutte le tue esigenze di social media con il modello di calendario per i social media di Notion.

Questo modello presenta quattro diverse schede:

Tutti i post: Elenca tutti i post con dettagli quali nome, data, area, piattaforma, stato, ecc.

Elenca tutti i post con dettagli quali nome, data, area, piattaforma, stato, ecc. Calendario: Pianifica i post in base alla data di pubblicazione

Pianifica i post in base alla data di pubblicazione Visuals needed: Fornisce un elenco di tutti i post che necessitano di visual

Fornisce un elenco di tutti i post che necessitano di visual Piattaforma per stato: Mostra lo stato dei post (da fare, in stato e completati) per diverse piattaforme di social media, tra cui LinkedIn, Instagram, Twitter e Facebook

Questo modello vi permette di vedere lo stato di avanzamento a colpo d'occhio grazie alla

dashboard visualizzata in Notion

. È necessario selezionare categorie come per settimana, piattaforma o area e applicare filtri e colonne, grafici a barre e a torta per visualizzare i dati desiderati.

Questo modello aiuta a rimanere organizzati e a progredire in modo strategico nel mondo frenetico dei social media.

Ideale per:Pianificare, monitorare e gestire i post sui social media su più piattaforme per garantire un lavoro organizzato e strategico sui social media

4. Modello di Calendario degli eventi di Notion

via Nozione Centralizza le informazioni sugli eventi e semplifica il processo di comunicazione con il modello di Calendario degli eventi di Notion.

Questo modello presenta tre schede:

Calendario: Permette di programmare gli eventi aziendali, dagli hackathon di gruppo alle sessioni di benessere fuori sede, su una pagina di calendario online con le relative date di svolgimento

Permette di programmare gli eventi aziendali, dagli hackathon di gruppo alle sessioni di benessere fuori sede, su una pagina di calendario online con le relative date di svolgimento Tutti gli eventi: Elenca tutti gli eventi aziendali con dettagli quali nome dell'evento, data, organizzatore, partner, posizione, tag, collegamento alla pagina dell'evento, ecc.

Elenca tutti gli eventi aziendali con dettagli quali nome dell'evento, data, organizzatore, partner, posizione, tag, collegamento alla pagina dell'evento, ecc. Gallery: Visualizza gli eventi dell'azienda con tag come meetup, apprendimento, hackathon, ecc.

Ideale per: Centralizzare e gestire gli eventi aziendali per mantenere i dipendenti informati e impegnati

5. Modello di calendario GTM di Notion

via Nozione Porta la tua produttività dall'idea al mercato con il modello di calendario GTM di Notion.

Questo modello presenta tre funzionalità/funzioni:

Visualizzazione Sequenza: Fornisce un'immagine di Sequenza temporale simile a un grafico di Gantt in Notion per il lancio dei prodotti, aiutandovi a monitorare lo stato di avanzamento e a garantire che i prodotti vengano lanciati secondo le date di lancio decise

Fornisce un'immagine di Sequenza temporale simile a un grafico di Gantt in Notion per il lancio dei prodotti, aiutandovi a monitorare lo stato di avanzamento e a garantire che i prodotti vengano lanciati secondo le date di lancio decise Visualizzazione del calendario: Permette di programmare e monitorare le attività, le attività cardine e le date di lancio dei prodotti su base mensile

Permette di programmare e monitorare le attività, le attività cardine e le date di lancio dei prodotti su base mensile Tutti gli eventi: Offre una tabella di visualizzazione di tutti i programmi di lancio dei prodotti, con le date, i nomi dei membri coinvolti, i collegamenti alle strategie e ai documenti di lancio e altre informazioni

Questo modello aiuta i team interfunzionali a collaborare, a gestire i programmi di lancio e a lanciare con successo i prodotti sul mercato.

Ideale per: Coordinare il lancio di un prodotto con sequenze, programmi e monitoraggi dettagliati per garantire un esito positivo del lancio sul mercato

Bonus:

Come usare Notion per il project management (database, Gantt Chart, Sequenza, CRM)

Limiti dell'uso di Notion per i calendari

Pur offrendo modelli personalizzabili e robusti per l'organizzazione dei calendari e la gestione degli impegni, Notion ha i suoi limiti.

Eccone alcune:

Funzioni avanzate limitate: Notion non offre funzioni avanzate come promemoria dettagliati per gli eventi, impostazione di modelli di eventi ricorrenti, ecc. Di conseguenza, le sue funzionalità/funzione potrebbero risultare un po' basilari rispetto ad altre app calendario

Notion non offre funzioni avanzate come promemoria dettagliati per gli eventi, impostazione di modelli di eventi ricorrenti, ecc. Di conseguenza, le sue funzionalità/funzione potrebbero risultare un po' basilari rispetto ad altre app calendario Problemi di sincronizzazione: Notion Area di lavoro offre l'integrazione con calendari esterni come Google Calendar, ma non supporta la sincronizzazione bidirezionale in tempo reale con essi. Questo può risultare in discrepanze e ritardi se si utilizzano più piattaforme di calendario per gestire i propri impegni

Notion Area di lavoro offre l'integrazione con calendari esterni come Google Calendar, ma non supporta la sincronizzazione bidirezionale in tempo reale con essi. Questo può risultare in discrepanze e ritardi se si utilizzano più piattaforme di calendario per gestire i propri impegni Sistema di notifiche limitato: Il calendario di Notion manca di notifiche personalizzabili ed è meno robusto di altre app. Questo può essere uno svantaggio quando è necessario tenere traccia di scadenze ed eventi importanti

Il calendario di Notion manca di notifiche personalizzabili ed è meno robusto di altre app. Questo può essere uno svantaggio quando è necessario tenere traccia di scadenze ed eventi importanti Problemi di prestazioni: La programmazione di molti eventi nel calendario di Notion può portare a tempi di caricamento lenti, con un conseguente impatto sull'efficienza. La lentezza delle prestazioni lo rende meno adatto alla gestione di grandi team o alla gestione di quantità significative di informazioni

Alternative ai modelli di Calendario Notion

Sebbene Notion offra modelli di calendario utili, può risultare inadeguato per alcuni utenti che richiedono prestazioni più veloci o funzionalità/funzioni più avanzate.

Per chi è alla ricerca di una soluzione più potente, un'app per la produttività all-in-one, come Notion, può essere un'alternativa ClickUp si distingue come un potente strumento di alternativa a Notion .

Rispetto a Notion, ClickUp offre funzionalità di calendario migliorate, progettate per soddisfare le esigenze di pianificazione e produttività di privati e aziende.

Diamo un'occhiata alle funzionalità/funzione avanzate dei migliori modelli di calendario offerti da ClickUp.

1. Modello di calendario di ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/02/ClickUp-Calendar-Planner-Template.png Modello di pianificazione del calendario ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-182201221&department=pmo&\_gl=1\*97eoz0\*\_gcl_au\*MjYxOTcyNTQxLjE3MjYwNTYyOTcuMjAyOTc1NzQxNi4xNzI2MDU2MzAxLjE3MjYwNTYzMDA .

Scaricare questo modello /%cta/

Gestite tutte le vostre attività, incluse le attività, le riunioni e gli eventi, con il modello Modello di calendario ClickUp .

Personalizzabile e facile da usare, questo modello rende il piano un gioco da ragazzi e vi aiuta a creare un calendario giornaliero, settimanale e mensile calendario per la gestione dei progetti e attività.

Questo modello consente inoltre a voi e al vostro team di:

Organizzare i progetti in attività gestibili

Allocare e gestire le risorse in modo efficiente

Mantenere il controllo delle scadenze

Essere al corrente degli eventi imminenti

Monitorare lo stato di avanzamento e il flusso di lavoro complessivo

Ideale per:Organizzare e gestire in modo efficiente attività, riunioni, progetti ed eventi giornalieri, settimanali e mensili

Scarica questo modello

2. Modello di calendario ClickUp per l'elenco dei Da fare

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/ClickUp-Calendar-To-Do-Elenco-Template.png Modello di calendario ClickUp per gli elenchi Da fare https://app.clickup.com/signup?template=t-200573617&department=personal-use&\_gl=1\*t11nvr\*\_gcl\au\*MjYxOTcyNTQxLjE3MjYwNTYyOTcuMjAyOTc1NzQxNi4xNzI2MDU2MzAxLjE3MjYwNTYzMDA .

Scaricare questo modello /%cta/

Tenete traccia dei vostri impegni settimanali, bisettimanali e mensili con il modello Modello di Calendario ClickUp per l'elenco dei Da fare .

Ottimo per utenti principianti e avanzati, questo modello vi aiuta a terminare le cose in modo efficace e a raggiungere i vostri obiettivi. Vi permette di gestire meglio il vostro tempo e di seguire il vostro lavoro con facilità.

Questo modello permette anche di:

Pianificare le attività e organizzarle in categorie

Ottenere una rapida panoramica dei dettagli di ogni attività

Visualizzare gli Obiettivi e le scadenze

Organizzare le attività in base allo stato e ai livelli di priorità

Monitorare lo stato di avanzamento delle attività

Ideale per:Monitoraggio e definizione delle priorità delle attività settimanali e mensili per rispettare obiettivi e scadenze

Scarica questo modello

3. Modello di calendario annuale ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/ClickUp-Annual-Calendar-Template.png Sfrutta al meglio il tuo anno e raggiungi gli obiettivi con il modello di calendario annuale ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-200555453&department=operations&\_gl=1\*1dgt37e\*\_gcl\au\*MjYxOTcyNTQxLjE3MjYwNTYyOTcuMjAyOTc1NzQxNi4xNzI2MDU2MzAxLjE3MjYwNTYzMDA .

Scarica questo modello /%cta/

Pianificare, monitorare e gestire gli obiettivi annuali con **Il modello di calendario annuale di ClickUp .

All'inizio di ogni anno, le aziende fissano obiettivi ambiziosi da raggiungere entro la fine dell'anno. Ma con le innumerevoli attività e responsabilità che richiedono attenzione, è facile che leader e dipendenti perdano di vista gli oggetti. Ecco perché diventa importante utilizzare strumenti che aiutino a tenere traccia di tutto.

Questo modello vi aiuta:

Pianificare e organizzare le attività per l'intero anno

Assegnare i Teams ai membri del team

Monitorare gli Obiettivi e le attività cardine per le iniziative e i progetti del team

Ottenere chiarezza su ciò che è stato fatto e su ciò che è da fare

Monitoraggio dello stato di avanzamento di ogni attività e progetto importante

Ideale per:Monitoraggio e gestione degli obiettivi annuali, delle attività, dei progetti e delle attività cardine per garantire il raggiungimento degli obiettivi annuali

Scarica questo modello

4. Modello di calendario settimanale ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/ClickUps-Weekly-Calendar-Template.png Modello di calendario settimanale di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-200694122&department=personal-use&\_gl=1\*1dp16yg\*\_gcl\_au\*MjYxOTcyNTQxLjE3MjYwNTYyOTcuMjAyOTc1NzQxNi4xNzI2MDU2MzAxLjE3MjYwNTYzMDA .

Scarica questo modello /%cta/

Visualizzate e organizzate le vostre attività settimanali in modo efficiente con il modello Modello di calendario settimanale ClickUp .

Questo modello aiuta a gestire le attività legate al lavoro e i commit personali e familiari, in modo simile a app per il calendario della famiglia .

Consente inoltre di:

Identificare e regolare i conflitti di pianificazione e le sovrapposizioni

Monitorare e rivedere lo stato di avanzamento di ogni attività

Completare le attività prima delle rispettive scadenze

Ideale per:Organizzare e gestire le attività settimanali personali e di lavoro e gestire efficacemente i conflitti di pianificazione

Scarica questo modello

5. Modello di calendario per la pubblicazione di ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/ClickUp-Posting-Calendar-Template.jpg Modello di calendario dei messaggi di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-182148076&department=marketing&\_gl=1\*90m3n2\*\_gcl\au\*MjYxOTcyNTQxLjE3MjYwNTYyOTcuMjAyOTc1NzQxNi4xNzI2MDU2MzAxLjE3MjYwNTYzMDA .

Scarica questo modello /%cta/

Ideate piani di marketing efficaci e tenete sotto controllo il vostro programma di monitoraggio dei social media con il modello Modello di calendario per i post di ClickUp .

Questo modello aiuta a pianificare, pubblicare e monitorare lo stato dei contenuti sui vari canali dei social media.

Con questo modello è possibile:

Strategizzare il programma di pubblicazione dei contenuti

Semplificare il processo di creazione, modifica e approvazione dei post

Monitorare le scadenze dei contenuti

Categorizzare i post in base ai tipi di contenuto, come articoli di blog, contenuti di siti web, video, ecc.

Organizzare i contenuti per argomento e canale

Identificare le opportunità di ottimizzazione dei contenuti

Ideale per: Pianificare e gestire i post sui social media, monitorare le scadenze dei contenuti e ottimizzare le strategie di pubblicazione

Scarica questo modello

6. Modello di calendario editoriale ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/ClickUp-Editorial-Calendar-Elenco-Template.jpg Modello di elenco del calendario editoriale di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-182377114&department=creative-design&\_gl=1\*1la6zdn\*\_gcl\\au\*MjYxOTcyNTQxLjE3MjYwNTYyOTcuMjAyOTc1NzQxNi4xNzI2MDU2MzAxLjE3MjYwNTYzMDA .

Scarica questo modello /%cta/

Tieni traccia di tutte le tue attività editoriali utilizzando **Il modello di calendario editoriale di ClickUp .

Questo modello aiuta a gestire il calendario dei contenuti editoriali e a raggiungere gli obiettivi di pubblicazione. Vi aiuta a programmare e organizzare i contenuti con le seguenti categorie del calendario:

Nome del contenuto

Data di pubblicazione

Canale

Tipo di contenuto (ad esempio, aggiornamento aziendale, storia di un cliente, post sponsorizzato, ecc.)

Tipo di revisione (maggiore o minore)

Fase di marketing (come nuova bozza, copy, design, correzione di bozze, approvazione del client e pubblicazione)

Ideale per:Pianificare e monitorare le attività editoriali in base alla data di pubblicazione, al tipo di contenuto e alla fase di marketing

Scarica questo modello

7. Modello di calendario ClickUp PTO

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/PTO-Calendar-Template-Clickup.webp Modello di calendario PTO ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-205352846&department=hr-recruiting&\_gl=1\*yesceb\*\_gcl\\au\*MjYxOTcyNTQxLjE3MjYwNTYyOTcuMjAyOTc1NzQxNi4xNzI2MDU2MzAxLjE3MjYwNTYzMDA .

Scarica questo modello /%cta/

Mantenete un registro dei permessi retribuiti presi dal vostro team in modo semplice con Modello di Calendario PTO di ClickUp .

Questo modello aiuta a gestire e monitorare i permessi, le ferie e le vacanze dei membri del team.

Con questo modello è possibile:

Calcolare il numero esatto di ore e giorni di ferie

Organizzare le richieste di ferie in base a stati come In revisione, Approvato, Negato, ecc.

Ottenere informazioni sulla disponibilità del personale

Identificare le carenze di personale attuali e future

Pianificare le esigenze del personale

Ridurre il rischio di conflitti di pianificazione

Ideale per:Monitoraggio dei permessi retribuiti dei membri del team e gestione della disponibilità del personale

Scarica questo modello

8. Modello di calendario dei contenuti ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/content-calendar.png calendario dei contenuti https://app.clickup.com/signup?template=t-228062740&department=marketing&\_gl=1\*ea1b4\*\_gcl_au\*MjYxOTcyNTQxLjE3MjYwNTYyOTcuMjAyOTc1NzQxNi4xNzI2MDU2MzAxLjE3MjYwNTYzMDA .

Scarica questo modello /%cta/

Rimanete in cima ai vostri obiettivi di generazione di contenuti con Modello di Calendario dei Contenuti di ClickUp .

Questo modello di calendario dei contenuti snellisce il flusso di lavoro dei contenuti e garantisce la consegna e la pubblicazione tempestiva degli stessi. Inoltre, vi aiuta a organizzare il calendario con categorie, come ad esempio:

Settimana

Nome dell'attività

Stato (come Briefing, Scrittura, Correzione di bozze, Completamento e Pubblicazione)

Pilastro del contenuto (ad esempio Monday Updates, Tuesday How-to Tutorial, Quick Tips Wednesday, Happy Thursday, $$$a Friday, Testimonial Saturday e Sunday Blog)

Fase di approvazione del cliente (come Pending, Needs Revision e Approved)

Data di pubblicazione

File correlati

Valore

Note

Ideale per:Pianificare e organizzare i calendari dei contenuti e riunire gli obiettivi di generazione e pubblicazione dei contenuti

Pro Tip: Accelerate la generazione dei contenuti e la riunione degli obiettivi di pubblicazione in tempi rapidi con ClickUp Brain . Basta fornire dei prompt e questo strumento di IA genererà contenuti su misura con il tono e il linguaggio giusto sull'argomento o sul tema desiderato.

Scarica questo modello

9. Modello di agenda giornaliera ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/ClickUps-Daily-Planner-Template.png Modello di pianificazione giornaliera di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-129056450&department=personal-use&\_gl=1\*hjexvu\*\_gcl\au\*MjYxOTcyNTQxLjE3MjYwNTYyOTcuMjAyOTc1NzQxNi4xNzI2MDU2MzAxLjE3MjYwNTYzMDA .

Scarica questo modello /%cta/

Gestite le vostre attività quotidiane e ottimizzate il vostro tempo utilizzando Modello di pianificazione giornaliera di ClickUp .

Questo modello aumenta la produttività e l'organizzazione e vi aiuta a sfruttare al meglio la vostra giornata.

Con questo modello è possibile:

Ordinare le attività in categorie come lavoro, personale e obiettivi

Categorizzare e raggruppare le attività in base allo stato, ad esempio da fare e da completare

Dare priorità alle attività in base all'importanza e all'urgenza

Ideale per: Organizzare e dare priorità alle attività quotidiane, impostare obiettivi e monitorare del tempo per un'efficace gestione del tempo

Scarica questo modello

10. Modello di calendario del team ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/team-schedule-1.png calendario-teams-t https://app.clickup.com/signup?template=t-194504419&department=pmo&\_gl=1\*1h8sn0k\*\_gcl\_au\*MjYxOTcyNTQxLjE3MjYwNTYyOTcuMjAyOTc1NzQxNi4xNzI2MDU2MzAxLjE3MjYwNTYzMDA .

Scarica questo modello /%cta/

Creare un programma di lavoro efficace ed equilibrato per i team con **Il modello di pianificazione del team di ClickUp .

Questo modello consente di chiarire chi è responsabile di cosa e riduce la confusione e la cattiva comunicazione tra i membri del team. Aiuta a garantire che i membri del team siano sulla stessa pagina e lavorino per raggiungere un obiettivo.

Questo modello vi aiuta a:

Visualizzare e pianificare i carichi di lavoro del team

Assegnare attività ai team a livello di gruppo

Assegnare attività ai membri di un team a livello individuale

Impostare le scadenze per ogni team

Effettuare aggiustamenti in caso di sovrapposizioni di pianificazione o di sovraccarico di lavoro

Ideale per: Creare programmi di lavoro equilibrati e chiari per i team, assegnare attività ai team e gestire la distribuzione del carico di lavoro e le scadenze

Scarica questo modello

Organizza il tuo programma e resta in cima al tuo lavoro con ClickUp

I modelli di calendario hanno un ruolo importante nella vostra vita personale e professionale: vi aiutano a organizzare il vostro programma giornaliero, settimanale e mensile, a seguire il vostro lavoro e a mantenere un buon equilibrio tra lavoro e vita privata.

Sebbene i modelli di calendario di Notion siano ben strutturati, personalizzabili e facili da usare, da fare hanno alcuni limiti. È qui che si distinguono piattaforme più avanzate come ClickUp. ClickUp offre un intervallo di strumenti, da calendari e calendari avanzati e altamente personalizzabili modelli di gestione del tempo all'automazione e alle funzionalità di IA per rendere la programmazione, l'organizzazione e la gestione del calendario un gioco da ragazzi. Iscriviti con ClickUp e sfruttate al meglio il vostro tempo.