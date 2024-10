Come sviluppare ed eseguire le iniziative strategiche

Vi è mai capitato di trovarvi in una sala riunioni e di presentare un'idea fantastica che potrebbe cambiare il vostro settore? Tutti erano entusiasti e sentivate l'esito positivo a pochi passi da voi. Ma sei mesi dopo avete faticato a realizzarla, con ritardi, sforamenti di budget e perdita di slancio.

Questo succede a 90% delle organizzazioni che cercano di implementare un cambiamento strategico.

Ma cosa succederebbe se si potesse cambiare questa situazione?

Potete trasformare la vostra azienda in una centrale strategica dove le grandi idee diventano realtà e formano il futuro. La chiave è padroneggiare l'arte e la scienza dello sviluppo e dell'esecuzione delle iniziative strategiche.

Vediamo di suddividere il processo di esecuzione della strategia in passaggi praticabili, in modo da poter raggiungere gli obiettivi in modo efficiente.

Che cosa sono le iniziative strategiche?

Le iniziative strategiche sono i passaggi che si compiono per realizzare la visione a lungo termine della vostra azienda. Colmano il divario tra lo stato attuale della vostra azienda e i suoi obiettivi. Sono la tabella di marcia che guida l'azienda verso la sua destinazione.

Queste iniziative sono diverse per ogni azienda. Per la vostra azienda, potrebbe trattarsi del lancio di un prodotto innovativo. Per un'altra azienda, potrebbe trattarsi di espandersi in un nuovo mercato o di rivedere i processi interni.

Un buon piano strategico è fondamentale per determinare quali iniziative vale la pena portare avanti. Si tratta di valutare la posizione attuale della vostra azienda e i cambiamenti del vostro settore e di decidere quali sono le mosse che vi porteranno alla meta.

Le iniziative di pianificazione strategica sono diverse dalle operazioni quotidiane o dai progetti di routine. In genere hanno dimensioni maggiori, richiedono tempi più lunghi per essere completate e, se eseguite sistematicamente, possono trasformare l'intera azienda. Di conseguenza, spesso richiedono soluzioni di project management specializzate per rimanere in carreggiata.

Formulazione e sviluppo di iniziative strategiche

Ora che abbiamo stabilito che lo sviluppo di iniziative strategiche è cruciale per trasformare i vostri obiettivi di ampio respiro in piani attuabili, vediamo di suddividere il processo in parti attuabili.

Passaggio 1: valutare la vostra posizione attuale

Iniziate a dare un'occhiata alla situazione attuale della vostra azienda. Questo comporta:

Analizzare i punti di forza e di debolezza

Identificare le opportunità e le minacce del mercato

Rivedere la missione e la visione dell'azienda

via BNI 💡Pro Tip: Utilizzare l'opzione Modello di analisi SWOT di ClickUp per rendere questo processo agevole

Passaggio 2: Definizione degli oggetti strategici

Sulla base della vostra valutazione, delineate gli obiettivi che volete raggiungere. Questi oggetti dovrebbero essere:

Specifici e misurabili

Allineati con la missione generale dell'azienda

Ambiziosi ma raggiungibili

Per istanza, "Aumentare la quota di mercato del 10% nei prossimi due anni" è un oggetto misurabile.

💡Pro Tip: Impostate obiettivi chiari, suddivideteli in attività cardine e monitorateli con l'aiuto di Obiettivi di ClickUp

Passaggio 3: Generare idee per le iniziative

Cercate di individuare le iniziative che potrebbero aiutarvi a raggiungere gli oggetti. Coinvolgete i team di diversi reparti per ottenere prospettive diverse.

Alcune domande da considerare:

Quali nuovi prodotti o servizi potremmo offrire?

Come possiamo migliorare i nostri processi attuali?

Ci sono nuovi mercati in cui potremmo entrare?

Quali tecnologie potrebbero darci un vantaggio competitivo?

💡Pro Tip: Coinvolgete il team e tutte le parti interessate in questo esercizio di brainstorming con Lavagne online ClickUp

Brainstorming in tempo reale con le lavagne online di ClickUp

Passaggio 4: valutare e stabilire le priorità

Non tutte le idee saranno prese in considerazione. Valutate ogni potenziale iniziativa in base alle sue caratteristiche:

Impatto potenziale sui vostri oggetti strategici

Risorse necessarie (tempo, denaro, persone)

Fattibilità e rischi

Allineamento con i valori e la cultura dell'azienda

Suggerimento: Date priorità alle iniziative che offrono il miglior equilibrio tra impatto e fattibilità.

Passaggio 5: sviluppare piani d'azione

Per ogni iniziativa selezionata, create un piano d'azione dettagliato. Questo dovrebbe includere:

Obiettivi specifici e indicatori chiave di prestazione (KPI)

Sequenza con le attività cardine

Risorse e budget necessari

Ruoli e responsabilità

Rischi potenziali e strategie di mitigazione

💡Pro Tip: Modelli di piani d'azione possono essere utili per assicurarsi di coprire tutti i dettagli necessari.

Passaggio 6: Allineamento con la strategia operativa

La vostra iniziativa strategica non dovrebbe esistere solo sulla carta. Assicuratevi di utilizzare una solida strategia di strategia operativa per allinearla alle operazioni quotidiane. Ciò potrebbe comportare

Adattare i processi attuali

Riallocare le risorse

Formazione del personale su nuove competenze o tecnologie

$$$a 7: Creare un piano di comunicazione

Una comunicazione cancellata è fondamentale per ottenere l'adesione e il supporto di tutta l'organizzazione. Sviluppate un piano per:

Condividere le iniziative con tutti gli stakeholder interessati

Spiegare come le iniziative si collegano agli obiettivi più ampi dell'azienda

Affrontare le potenziali preoccupazioni o resistenze

Leggi anche: Modelli di piani di comunicazione gratuiti Le iniziative strategiche fungono da ponte tra il piano strategico di alto livello e le operazioni quotidiane. Scomponendo la strategia in iniziative specifiche, si crea una chiara tabella di marcia da seguire per l'organizzazione.

Tipi di iniziative strategiche

Non tutte le iniziative strategiche sono dello stesso tipo o livello. La comprensione dei diversi tipi di iniziative strategiche garantirà che le vostre iniziative siano sempre in linea con gli obiettivi generali dell'azienda.

Iniziative di livello aziendale

Le iniziative a livello aziendale hanno un impatto ampio sull'intera organizzazione e spesso comportano cambiamenti significativi. Mirano ad allineare l'organizzazione alla sua visione e ai suoi oggetti a lungo termine. Ciò può significare fusioni, ristrutturazioni e strategie di diversificazione. L'acquisto di Whole Foods da parte di Amazon nel 2017 è un esempio eccellente di iniziativa a livello aziendale.

Amazon voleva espandere la sua presenza nello spazio della vendita al dettaglio fisica e nel settore degli alimentari, combinare la portata dei negozi fisici e ottenere un vantaggio competitivo.

L'acquisizione di Whole Foods ha dato ad Amazon l'accesso immediato ai suoi oltre 460 negozi di alimentari negli Stati Uniti e a 30 milioni di acquirenti ad alto reddito, oltre all'esperienza della catena nell'approvvigionamento e nella vendita di prodotti deperibili.

Inoltre, Amazon era certa che la sua esperienza nei processi avrebbe potuto ridurre i costi operativi di Whole Foods, rendendo l'organizzazione comune più competitiva.

L'iniziativa ha aumentato la condivisione del mercato, migliorato l'esperienza dei clienti e l'efficienza operativa.

Iniziative a livello aziendale

Le iniziative a livello di Business si concentrano su specifiche unità aziendali o divisioni e mirano a migliorare la loro posizione competitiva nei rispettivi mercati. Queste iniziative possono riguardare l'espansione in nuovi mercati o la riduzione dei costi per ottenere un vantaggio competitivo. La strategia di Starbucks per espandere la propria presenza in Cina è una notevole iniziativa a livello aziendale. I suoi oggetti includono:

Aumentare la condivisione del mercato

Migliorare l'accettazione del marchio

Sviluppare la fedeltà del cliente

Per raggiungere questi oggetti, Starbucks ha introdotto offerte localizzate, ha rinnovato l'esperienza in negozio e ha migliorato il coinvolgimento dei clienti attraverso le innovazioni digitali.

Come risultato, Starbucks ha registrato una rapida crescita dei punti vendita in tutta la Cina.

Iniziative a livello di funzione

Le iniziative a livello funzionale vengono attuate all'interno di specifiche funzioni o reparti per farli lavorare meglio e in modo più efficiente. Ad esempio, possono concentrarsi sul miglioramento dei processi o sullo sviluppo delle competenze dei dipendenti. L'implementazione del Sistema di Produzione Toyota (TPS) da parte di Toyota all'interno delle sue attività produttive è un esempio di iniziativa a livello funzionale.

Gli oggetti erano la razionalizzazione dei processi produttivi, il miglioramento della qualità dei prodotti e la riduzione dei costi operativi.

Per realizzare questa iniziativa, Toyota ha adottato nuovi metodi di lavoro.

Produzione Just-in-Time : Produrre solo quanto serve, quando serve, ha contribuito a ridurre gli sprechi e ad accelerare i processi produttivi

: Produrre solo quanto serve, quando serve, ha contribuito a ridurre gli sprechi e ad accelerare i processi produttivi **Jidoka: l'automazione per fermare il lavoro quando si verifica un'anomalia ha contribuito a ridurre il lavoro manuale nel controllo qualità, migliorando l'efficienza

Questa iniziativa ha avuto come risultato una produttività snella, ha migliorato la qualità dei prodotti e ha portato all'adozione globale del TPS da parte di altre aziende.

Iniziative correttive

Le iniziative correttive sono realizzate per affrontare i problemi esistenti all'interno dell'organizzazione. Di solito sono reattive e risolvono i problemi che minano le prestazioni o la conformità dell'organizzazione. Ciò può comportare l'introduzione di nuove misure di conformità e il miglioramento della qualità dei prodotti.

Toyota ha recentemente ha richiamato più di 33.000 veicoli su 22 modelli, in quanto riportavano adesivi con capacità di carico errate. Si è trattato di una iniziativa correttiva dell'azienda per garantire la sicurezza dei clienti.

Gli oggetti erano: risolvere il problema a livello di catena di fornitura, garantire la sicurezza dei clienti prevenendo gli incidenti causati da veicoli sovraccarichi e ripristinare la reputazione del marchio.

L'iniziativa ha portato a un richiamo massiccio di tutta la gamma di veicoli in Nord America. L'azienda ha inviato adesivi aggiornati ai titolari dei veicoli e ha offerto una sostituzione gratuita presso qualsiasi centro Toyota.

Questa iniziativa correttiva di Toyota contribuirà a ricostruire la fiducia dei clienti nel marchio.

Iniziative costruttive

Concentrarsi sulla crescita e sull'espansione comporta iniziative costruttive per costruire nuove capacità e aumentare la presenza sul mercato. Ciò potrebbe includere il lancio di nuove linee di prodotti e l'espansione della presenza digitale dell'azienda. L'espansione di Google nel mercato dell'hardware è stata un'iniziativa costruttiva. Questa iniziativa si è concentrata sulla diversificazione della produttività di Google e sull'ingresso nel settore dell'hardware.

Nell'ambito di questa iniziativa, Google ha lanciato con successo prodotti come smartphone, altoparlanti intelligenti Google Home e dispositivi di streaming Chromecast.

Espandendosi in diverse categorie di hardware, Google ha aumentato la possibilità di trattenere gli utenti Android nell'ecosistema Google, il che è ormai una necessità, vista la sovrapposizione delle piattaforme attuali.

Iniziative innovative

Le iniziative innovative (dette anche iniziative dirompenti) mirano a innovare e sconvolgere il mercato, spesso attraverso lo sviluppo strategico e l'adozione di nuove tecnologie. Ciò può comportare qualsiasi cosa, dall'uso dell'IA allo sviluppo di nuove strategie aziendali. Zipline, una startup di logistica, ha lanciato le consegne con i droni che sono destinate a trasformare l'assistenza sanitaria. I droni consegnano con esito positivo medicine, sangue e vaccini in aree remote e aiutano chi ne ha bisogno.

Iniziative difensive

Le iniziative difensive mirano a proteggere l'organizzazione dalle minacce esterne o dai cambiamenti del mercato. L'obiettivo è ridurre i rischi e garantire stabilità e forza. Ad esempio, ciò può comportare il rafforzamento delle misure di cybersecurity e la diversificazione della catena di fornitura.

Dopo la pandemia, i produttori di tutto il mondo hanno avuto difficoltà a gestire le catene di approvvigionamento. Come risultato, molti si sono deresponsabilizzati distribuendo i propri fornitori e partner su più aree geografiche. Questo è un esempio classico di iniziativa difensiva.

L'esecuzione delle iniziative strategiche

Lo sviluppo di iniziative strategiche è solo metà della battaglia. La vera sfida è eseguirle in modo efficace. Ecco una guida con passaggi su come trasformare il piano strategico in realtà.

$$$a Passaggio 1: Creare un piano d'azione dettagliato

Suddividete ogni iniziativa in attività specifiche, attività cardine e scadenze. Assegnate le responsabilità ai membri del team e stabilite una chiara responsabilità. Utilizzare strumenti per il piano del progetto per mappare la Sequenza e le dipendenze tra le diverse attività.

Passaggio 2: sicurezza delle risorse

Assicuratevi di avere le risorse finanziarie, umane e tecnologiche per realizzare le vostre iniziative. Ciò potrebbe comportare la riallocazione delle risorse esistenti o la sicurezza di budget e personale aggiuntivi.

Leggi anche: Suggerimenti per la gestione della capacità

Passaggio 3: Comunicare la visione

Una comunicazione chiara e aperta aiuta a coinvolgere e allineare tutti all'interno dell'organizzazione. Potreste pensare di mettere a punto un piano di comunicazione che stabilisca come e quando condividere gli aggiornamenti sullo stato delle iniziative.

Passaggio 4: Costruire il team giusto

Riunite un team con le capacità e le competenze necessarie per ogni progetto. Ciò potrebbe significare fornire una formazione aggiuntiva ai dipendenti attuali, assumere nuovi membri del team o richiedere l'aiuto di consulenti esterni.

Leggi anche: Come scalare un team software

Passaggio 5: stabilire una struttura di governance

L'istituzione di una struttura di governance per supervisionare l'implementazione delle iniziative comporta l'impostazione di un comitato direttivo che prenda decisioni cruciali e risolva i conflitti. È inoltre necessario che i project manager gestiscano l'esecuzione quotidiana del piano d'azione.

Passaggio 6: Monitoraggio dello stato e delle prestazioni

Non dimenticate di monitorare i progetti verificando regolarmente i KPI e le attività cardine impostate per ogni fase dell'iniziativa.

Leggi anche: Come creare un KPI dashboard

Passaggio 7: Gestire i rischi

Identificate tutti i possibili problemi che potrebbero disturbare le vostre iniziative ed escogitate dei modi per ridurli al minimo. È fondamentale controllare e aggiornare costantemente la valutazione dei rischi man mano che si procede con le iniziative strategiche.

Passaggio 8: rimanere agili

Le tendenze del mercato, la concorrenza e i fattori interni possono influenzare le vostre strategie. Un controllo regolare può garantire che le vostre iniziative siano ancora in linea con i vostri obiettivi generali.

Passaggio 9: Festeggiare le attività cardine

Riconoscete e celebrate i risultati ottenuti lungo il percorso. Questo aiuta a mantenere lo slancio e a motivare i membri del team.

Passaggio 10: Imparare e iterare

Durante l'esecuzione delle iniziative, raccogliete gli insegnamenti e le best practice. Utilizzate queste informazioni per perfezionare il vostro approccio e migliorare il piano strategico e l'esecuzione futuri.

Anche con un piano accurato, l'esecuzione delle iniziative strategiche comporta spesso delle sfide.

Tuttavia, se affrontate queste sfide man mano che si presentano, è più probabile che sviluppiate iniziative strategiche che funzionano. Ricordate che si tratta di un processo continuo che richiede l'attenzione e il lavoro di tutti.

Strumenti e best practice per le iniziative strategiche

Per eseguire con esito positivo le iniziative strategiche è importante disporre degli strumenti e dei metodi giusti. È qui che l'utilizzo di una soluzione unica come ClickUp può migliorare il vostro gioco. La piattaforma di project management di ClickUp offre molte risorse e approcci utili per supportare una strategia di successo.

Vediamo ora alcuni dei migliori strumenti per le iniziative strategiche.

Scheda di valutazione bilanciata

A scheda di valutazione bilanciata è un sistema di pianificazione e gestione strategica. Aiuta a garantire che le iniziative strategiche siano bilanciate tra i diversi aspetti dell'azienda e allineate agli obiettivi generali. Modello di scheda di valutazione bilanciata di ClickUp fornisce un quadro di riferimento per monitorare le prestazioni finanziarie insieme alla soddisfazione dei clienti, ai processi interni e alle metriche di apprendimento e crescita.

Le aziende possono utilizzare questo sistema di balanced scorecard per collegare le iniziative di piano strategico alla gestione operativa. Vi aiuta a:

Monitorare e visualizzare in tempo reale gli indicatori chiave di prestazione (KPI)

Impostare gli obiettivi per assicurare la responsabilità e l'allineamento del team

Assegnare attività, dare priorità alle iniziative e modificare gli obiettivi

Nel complesso, questa struttura mira a bilanciare gli stati strategici e finanziari, fornendo ai responsabili delle decisioni un quadro più completo delle prestazioni della loro organizzazione.

Scarica questo modello

Business dashboard

Un dashboard aziendale rappresenta visivamente i vostri KPI. Fornisce aggiornamenti in tempo reale sullo stato delle iniziative strategiche. Dashboard di ClickUp , ad istanza, possono aiutarvi a:

Monitorare le prestazioni a colpo d'occhio

Identificare tendenze e modelli

Prendere rapidamente decisioni basate sui dati

Visualizzate il livello superiore con i dashboard ClickUp completamente personalizzabili

Le dashboard efficaci devono essere personalizzabili, consentendovi di concentrarvi sulle metriche più rilevanti per le vostre iniziative strategiche.

Bacheca Kanban

Il kanban è uno strumento di gestione visiva che aiuta i team a ottimizzare il flusso di lavoro e a migliorare continuamente. Nel contesto delle iniziative strategiche, Bacheche Kanban di ClickUp possono:

Visualizzare lo stato delle diverse attività all'interno di un'iniziativa

Identificare i colli di bottiglia nel processo di esecuzione

Facilitare la collaborazione tra i membri del team

Visualizzate in tempo reale lo stato delle varie iniziative strategiche utilizzando la Bacheca di ClickUp

Kanban è utile per gestire iniziative complesse con più parti in movimento.

Analisi SOAR

A Analisi SOAR enfatizza i punti di forza, le opportunità, le aspirazioni e i risultati di un'organizzazione. Identifica le competenze chiave, esplora le prospettive di crescita, imposta obiettivi strategici ambiziosi e definisce risultati misurabili. Questo approccio favorisce una visione positiva e lungimirante, allineando le iniziative strategiche tra i vari reparti per uno stato coeso.

Una griglia di analisi SOAR creata con le lavagne online di ClickUp

Analisi SWOT

L'analisi SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) non è solo per la fase di piano, ma è uno strumento prezioso durante l'esecuzione delle iniziative strategiche. Ecco come applicare efficacemente l'analisi SWOT durante l'esecuzione della strategia:

Effettuare revisioni SWOT regolari (ad esempio, trimestrali) per rivalutare la posizione strategica

Usare la SWOT per monitorare sia i fattori interni (punti di forza e di debolezza) sia quelli esterni (opportunità e minacce) che influenzano le iniziative

Coinvolgete i team interfunzionali per ottenere prospettive diverse

Collegate i risultati della SWOT ai KPI della vostra iniziativa per comprenderne l'impatto

Usare le intuizioni per aggiustare la strategia, se necessario

Comunicare i risultati rilevanti agli stakeholder

Utilizzo di Modelli di analisi SWOT possono aiutare a standardizzare questo processo di piano strategico in tutta l'organizzazione, assicurando coerenza nella valutazione e nella risposta alle mutevoli condizioni durante l'esecuzione della strategia.

Allineare la cultura organizzativa alle strategie organizzative

La cultura organizzativa determina la risposta del team a ogni iniziativa strategica intrapresa. Da fare per garantire che tutto vada bene:

Comunicare la visione strategica in modo chiaro e coerente a tutti i livelli

Allineare le metriche delle prestazioni e gli incentivi agli obiettivi strategici

Incoraggiare i comportamenti che supportano la strategia (ad esempio, innovazione, attenzione al cliente)

Promuovere una cultura della responsabilità e della titolarità

Fornire la formazione e le risorse necessarie per l'attuazione della strategia

Celebrare gli esiti positivi e imparare dai fallimenti per rafforzare le priorità strategiche

L'implementazione di iniziative strategiche di qualsiasi tipo e livello diventa facile con una cultura organizzativa sana.

Il ruolo della leadership strategica nel guidare l'esecuzione della strategia

I leader strategici sono la spina dorsale di ogni iniziativa strategica, indipendentemente dall'oggetto o dal tipo di iniziativa. Il loro ruolo è cruciale:

Forniscono una direzione chiara e mantengono l'attenzione sulla destinazione strategica

Prendendo decisioni tempestive per superare gli ostacoli e mantenere le iniziative sul loro monitoraggio

Allocando le risorse in modo efficace nelle diverse fasi del percorso

Costruendo e mantenendo il supporto di tutte le parti interessate

Promuovere una cultura del pensiero strategico in tutta l'organizzazione

Adattare il percorso quando si presentano sfide o opportunità inaspettate

Sviluppare una solida project management strategico le competenze all'interno della vostra organizzazione vi aiuteranno a raggiungere più rapidamente i vostri obiettivi strategici.

Leggi anche: i 10 migliori strumenti software per il piano strategico

Utilizzo di ClickUp per il piano e l'esecuzione della strategia

ClickUp è un software di pianificazione strategica completo, con funzionalità/funzione in grado di migliorare l'efficienza e l'efficacia delle iniziative strategiche.

Le funzionalità di project management di ClickUp assicurano che il team sia allineato su tutte le iniziative strategiche

I benefici chiave dell'utilizzo del programma Soluzione di piano strategico ClickUp per l'esecuzione della strategia:

ClickUp fornisce una piattaforma unificata per delineare gli obiettivi strategici, creare attività attuabili e assegnare le responsabilità

I team possono lavorare insieme in modo efficace, condividendo aggiornamenti e feedback in tempo reale

Dashboard personalizzabili e funzionalità/funzione di reportistica consentono un facile monitoraggio delle iniziative strategiche

Le diverse viste di ClickUp (Elenco, Bacheca, Calendario, ecc.) consentono ai team di visualizzare l'esecuzione della strategia nel formato più appropriato

Grazie alle connessioni con oltre 1.000 strumenti, ClickUp può integrarsi senza problemi nei flussi di lavoro esistenti

Il punto forte: ClickUp dispone anche di strumenti specializzati modelli di piani strategici per semplificare il processo.

Per esempio, ClickUp Modello di roadmap strategica aziendale è perfetto per il piano a lungo termine, l'impostazione di obiettivi e direzioni e l'allineamento del team a obiettivi condivisi.

Con questo modello, potete articolare lo stato futuro desiderato e la posizione attuale dell'azienda e costruire una roadmap di misure da adottare. Aggiornate gli stati man mano che procedete con le attività per tenere informati gli stakeholder sullo stato di avanzamento.

Il modello è completamente personalizzabile ed è possibile tracciare facilmente lo stato di avanzamento di qualsiasi iniziativa con campi e stati personalizzati. Passate da una visualizzazione all'altra per creare e monitorare una strategia completa.

Scarica questo modello

Leggi anche: 10 modelli di strategia di prodotto per i team di prodotto In alternativa, se cercate qualcosa di più facile da usare per i principianti, ma che offra comunque flessibilità, Modello di roadmap strategica di ClickUp potrebbe essere quello che fa per voi.

Questo modello si concentra sul piano strategico dettagliato e sul monitoraggio dello stato di avanzamento dei progetti e presenta le seguenti funzionalità:

Strumenti precisi per il piano strategico

Monitoraggio efficiente dello stato di avanzamento del progetto

Piano adattabile a circostanze mutevoli

Il modello ha cinque stati personalizzati e otto campi personalizzati per acquisire tutti i dettagli necessari. È inoltre dotato di sei diverse visualizzazioni per la visualizzazione della strategia su più fronti.

La vista Iniziative offre una panoramica completa di tutte le iniziative e del loro stato, mentre la vista Gantt aiuta a visualizzare le dipendenze delle attività e a pianificare di conseguenza.

Scaricate questo modello

Cercate la soluzione più semplice a livello di progetto? ClickUp vi ha pensato. Date un'occhiata al Modello di strategia del progetto ClickUp . È stato pensato per aiutare a pianificare la strategia del progetto. Può essere utilizzato per organizzare e pianificare gli oggetti, le risorse e la Sequenza del progetto.

L'utilizzo di questi modelli di strategia di progetto consente di trasformare le strategie aziendali da statiche a roadmap dinamiche e attuabili.

Leggi anche: Come sviluppare una roadmap di prodotto pratica, con modelli!

Errori di esecuzione della strategia da evitare

Sapete come creare, guidare e gestire iniziative strategiche efficaci e avete anche visto alcuni modelli utili per iniziare. Tuttavia, è durante l'implementazione che la maggior parte delle iniziative strategiche fallisce.

Ecco alcune insidie comuni da ricercare nella fase di implementazione e le relative soluzioni:

Esempi di esecuzione della strategia Soluzioni 1. Mancanza di chiarezza strategica Assicuratevi che tutti gli stakeholder comprendano i termini e le implicazioni della strategia. Comunicate e chiarite regolarmente la strategia per assicurarvi che tutti siano sulla stessa pagina 2. Scarsa comunicazione Implementare piani di comunicazione efficienti per trasmettere regolarmente gli aggiornamenti sugli obiettivi strategici e sullo stato di avanzamento 3. Allocazione inefficiente delle risorse Conducete un'analisi delle lacune per identificare il fabbisogno di risorse e regolate l'allocazione di conseguenza 4. Resistenza al cambiamento Favorire una cultura aziendale che abbracci il cambiamento coinvolgendo i dipendenti nel processo. Potete fornire formazione e supporto per facilitare le transizioni 5. Concentrazione a breve termine Spostare l'attenzione dalle vittorie immediate agli obiettivi strategici a lungo termine 6. Mancato adattamento della strategia Incoraggiate la flessibilità e la reattività all'interno dei team e siate pronti ad adattare le strategie ogni volta che è necessario 7. Adozione parziale delle strategie Assicuratevi un commit completo da parte della leadership per l'adozione completa delle strategie in tutta l'organizzazione: le mezze misure servono solo a seminare dubbi e a causare confusione 8. Disallineamento degli obiettivi Utilizzare strumenti come le balanced scorecard per impostare obiettivi chiari e misurabili che siano in linea con la strategia generale, assicurando che tutti i reparti siano sulla stessa pagina 9. Enfasi eccessiva sui traguardi finanziari Bilanciare le metriche di performance tra il raggiungimento dei risultati e la promozione di una cultura organizzativa sana che incoraggi l'innovazione e la crescita 10. Mancanza di responsabilità Stabilire metriche chiare per l'esito positivo e meccanismi di responsabilità per monitorare lo stato rispetto agli obiettivi strategici, assicurandosi che tutti conoscano il proprio ruolo nell'esecuzione

La valutazione e l'adattamento periodico dell'approccio all'esecuzione, in cui ci si concentra su una comunicazione e un allineamento chiari, possono aiutare a trasformare i piani strategici in risultati aziendali tangibili.

Trasformare la visione strategica in realtà

Lo sviluppo e l'esecuzione di iniziative strategiche sono essenziali per far sì che le cose accadano in un'organizzazione. Abbiamo esplorato i passaggi chiave, dalla pianificazione al monitoraggio, fino a evitare le insidie più comuni.

Il piano di pianificazione strategica di ClickUp semplifica il processo. Sebbene gli strumenti siano essenziali, non sottovalutate l'importanza di una comunicazione chiara e di una leadership forte.

Con un piano accurato e le giuste risorse, è possibile navigare nel complesso panorama dell'esecuzione della strategia. Iscrivetevi a ClickUp e fai il primo passaggio verso l'esito strategico della tua organizzazione!