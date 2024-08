Come scalare un team di sviluppo software: Migliori pratiche & strategie

La crescita è una parte inevitabile del piano di ogni organizzazione. Indipendentemente dalle dimensioni iniziali, l'obiettivo è sempre quello di espandere le attività e aumentare le entrate. Per farlo, ogni organizzazione ha bisogno di potenziare i propri team critici.

Mentre possiamo definire la crescita come l'aumento del valore dell'azienda nel tempo, lo scaling è ciò che dobbiamo fare per raggiungere questo potenziale di crescita. Ciò include l'ottimizzazione dei processi esistenti, la massimizzazione dell'utilizzo delle risorse e la gestione del carico di lavoro crescente.

Tuttavia, ampliare i processi di sviluppo del software per adattarli a un team più numeroso può rappresentare una sfida operativa.

Per scalare le operazioni di sviluppo software è necessario bilanciare la crescita con l'agilità. I manager devono definire gli obiettivi, scegliere gli strumenti appropriati, integrare le buone pratiche di codifica, assumere potenzialmente altro personale e ottimizzare i flussi di lavoro per mantenere la produttività in presenza di un carico di lavoro crescente.

In questo articolo discuteremo di come scalare un team di software in modo efficiente, concentrandoci in modo coerente su produttività degli sviluppatori .

Quando scalare il team di sviluppo software

Un team di sviluppo software dovrebbe scalare quando si trova in difficoltà con il carico di lavoro e inizia ad avere ritardi sulla tabella di marcia. Questo può essere qualsiasi cosa, da un'implementazione ritardata a un elevato volume di aspettative da parte dei clienti. Un altro segnale è quando si nota la mancanza di talenti interni per implementare con successo tutte le funzionalità richieste.

Se siete un'azienda di prodotti la cui funzione principale è quella di costruire strumenti software e lanciarli, avete bisogno di un team di sviluppo solido in grado di aggiungere valore alla vostra offerta di prodotti.

Se la vostra funzione aziendale principale è quella di fornire servizi di sviluppo software ad altre aziende, il vostro team di sviluppo software dipende maggiormente dalla quantità di affari che avete. Ciò significa che dovrete aumentare il team quando avrete progetti più grandi da gestire.

Alcuni indicatori di un requisito di scalabilità in aziende di prodotti e servizi sono:

Quando le richieste dei clienti sono troppe per essere gestite dal team esistente

Quando non si riesce a far rientrare le richieste del progetto nella timeline

Se il vostro backlog di attività è diventato grande

Quando non si è in grado di tenere il passo con le tecnologie emergenti

Quando le competenze o l'esperienza del team esistente non sono sufficienti per un progetto

Quando state rifiutando un progetto a causa della mancanza di forza di base

In sintesi, se avete difficoltà a rispettare le scadenze, a soddisfare i requisiti dei clienti, ad acquisire nuove attività o a realizzare le funzionalità pianificate da soli, dovreste considerare la possibilità di ampliare il team. Ciò può comportare l'aggiornamento dell'infrastruttura o l'assunzione di nuovi talenti esperti nelle tecnologie pertinenti.

Preparazione alla scalata di un team di sviluppo software

Quando si pianifica di scalare il team di sviluppo software, ci sono due aspetti principali da considerare: il punto di vista tecnico e quello commerciale. Analizziamo ciascuno di essi in dettaglio.

Aspetti tecnici

Dal punto di vista tecnico, è necessario pianificare chiaramente l'infrastruttura del prodotto prima di scalare i sistemi software. Ciò significa esaminare le vostre pratiche di codifica e la scalabilità della piattaforma esistente

L'architettura di sviluppo del software deve essere basata su un codice di alta qualità e deve essere in grado di aggiungere nuove funzionalità e carichi maggiori con facilità. Se la qualità del codice è scarsa, si corre il rischio che il sistema si blocchi perché non è in grado di gestire carichi maggiori

È inoltre necessario pianificare in anticipo per non incorrere in difficoltà operative dovute all'indisponibilità di risorse durante lo scaling

Il passo successivo consiste nell'integrare l'automazione nel flusso di lavoro di sviluppo del prodotto nelle aree di test del codice e di distribuzione. Ridurre il lavoro manuale aiuta i team a far fronte meglio alle richieste di scalabilità

È meglio utilizzare la metodologia Agile per garantire che le modifiche tecniche siano compatibili con il sistema di scaling.

Approccio agile

L'approccio Agile prevede la suddivisione dei progetti in fasi dinamiche o sprint, enfatizzando lo sviluppo continuo e la collaborazione. Attraverso un ciclo costante di pianificazione, esecuzione e valutazione del framework, è possibile ottenere una maggiore scalabilità e un flusso di lavoro migliore. ClickUp per i team di software è un sistema Agile strumento di sviluppo software e di gestione dei progetti che aiuta a soddisfare le esigenze di scalabilità. Semplifica l'intero ciclo di vita dello sviluppo con una piattaforma all-in-one che centralizza strumenti, conoscenze e team interfunzionali.

pianificare la scalabilità di prodotti e team con ClickUp Software

Con ClickUp è possibile:

Collaborare alle roadmap dei progetti

Gestire attività e backlog di sprint

Tenere traccia dei problemi

Automatizzare i flussi di lavoro

Integrare gli strumenti Git

Tracciare i progressi in tempo reale con dashboard Agile e così via

Cloud computing, sistemi distribuiti e autoscaling

Con l'aumento dei carichi, si pone il problema di un'ulteriore pressione sui server e sui domini. Per ridurla, si può optare per i sistemi di cloud computing. Questi sistemi si basano sul principio dei sistemi distribuiti, ovvero condividono le risorse tra più sistemi in rete.

Il cloud computing fornisce storage, applicazioni e potenza di calcolo via Internet su richiesta, in modo da non dover espandere l'hardware durante la scalata dei team. Inoltre, è disponibile come SaaS (software as a service), il che significa che non ci si occupa della gestione attiva del sistema.

I sistemi distribuiti consentono il bilanciamento del carico e l'autoscaling. Il bilanciamento del carico aiuta a gestire l'aumento dei carichi di lavoro distribuendoli tra i server, in modo che se un server è inattivo, gli altri possono compensare. Allo stesso modo, l'autoscaling consente di regolare le risorse in base alla domanda.

Utilizzando le risorse di calcolo su più nodi e decentralizzando le funzioni, è possibile ridurre i guasti e i tempi di inattività durante lo scaling.

Aspetti commerciali

Ora che avete compreso le considerazioni tecniche, affrontiamo gli aspetti commerciali della scalabilità di un team software.

Definizione della roadmap

Per scalare con successo il vostro team software, dovete innanzitutto costruire una roadmap che delinei la direzione delle operazioni aziendali, nonché gli obiettivi, le scadenze e le attività nel tempo. Si tratta di un piano d'azione a lungo e a breve termine che fornisce anche indicazioni su come si intende raggiungere gli obiettivi aziendali.

La creazione di una roadmap consente di stabilire le priorità delle iniziative, di tenere conto di tutte le variabili e di comunicare i progressi al management senza problemi. Modelli di piano di sviluppo del software possono aiutare in questo senso.

Scaricate questo modello Pianificate il futuro del prodotto e le esigenze di scalabilità con il modello ClickUp Product Roadmap

Prendete il Modello di roadmap del prodotto ClickUp per esempio. Si tratta di uno strumento perfetto per visualizzare e costruire il percorso del prodotto mentre il team sta crescendo. È possibile ottenere una visione a livello macro di tutte le iniziative e tenere traccia dei loro progressi per la stesura di rapporti periodici. Scaricate questo modello

Identificazione degli indicatori chiave di prestazione (KPI)

I KPI misurano le prestazioni del team rispetto agli obiettivi prefissati. È necessario identificare gli indicatori critici kPI per lo sviluppo del software quando si decide di scalare il proprio team di software. Per raggiungere la scalabilità, i KPI comuni sono il tasso di acquisizione dei clienti, la crescita dei ricavi, il tasso di soddisfazione dei clienti, il tasso di fidelizzazione dei dipendenti, ecc.

Se riuscite a determinare le metriche di performance e a tracciare i KPI in modo efficiente, potete prevedere le sfide associate alla scalabilità. Questo vi aiuta a identificare le aree di miglioramento e a trovare soluzioni per far crescere il vostro team senza compromettere la redditività.

DevOps e automazione dei test

Scalare un team di software significa aumentare lo sviluppo, i test e accelerare la distribuzione. L'automazione dei test DevOps aiuta in questo senso utilizzando test e strumenti pre-scritti per ridurre l'intervento umano

Questo riduce il time to market in DevOps e nello sviluppo Agile, poiché è possibile automatizzare diverse funzioni, come la ricerca di bug e l'esecuzione di test. Alcuni esempi di automazione dei test DevOps sono:

Test di integrazione per la fase di codice, compilazione e test

Test delle prestazioni per verificare la capacità di carico e altre caratteristiche

Test di regressione per verificare se il software sviluppato funziona come previsto dopo gli aggiornamenti

Questi test automatizzati possono determinare il fabbisogno di risorse dopo lo scaling, in modo da poter assegnare i compiti di conseguenza e adottare le misure necessarie per prevenire i tempi di inattività e i problemi di prestazioni.

Strategie di scalabilità del team software

Ora che siete a conoscenza dei punti di vista tecnici e commerciali da considerare durante il ridimensionamento del vostro team di sviluppo software, ecco alcuni suggerimenti e strategie per aiutarvi a eseguirlo in modo efficiente. Questi passaggi vi mostreranno come scalare un team software in modo efficiente.

Fissare obiettivi chiari

Prima di elaborare un piano di scalabilità, è necessario definire le finalità e gli obiettivi del team di sviluppo. Per farlo, è necessario rispondere a domande specifiche.

Come volete espandere le operazioni: con più sedi o solo con più progetti?

Quali nuovi ruoli intendete introdurre?

Il vostro team manca di esperienza o di innovazione?

La vostra attuale infrastruttura software è pronta a gestire carichi maggiori?

Aggiungete a questo elenco le domande specifiche della vostra azienda e trovate le risposte appropriate per fissare obiettivi consapevoli. Questi obiettivi daranno un tono a ciò su cui concentrarsi, a quali aree scalare maggiormente e a cosa aspettarsi dopo l'espansione.

Preparare il team e i sistemi

La strategia successiva consiste nell'assicurarsi che il team e il sistema software siano ben preparati al cambiamento. Spesso, un team interno è consolidato nei propri processi e riluttante ad abbracciare nuovi flussi di lavoro.

Dovete agevolarli ascoltando le loro preoccupazioni, organizzando workshop o corsi di formazione e discutendo con loro i nuovi processi. Inoltre, assicuratevi che l'attuale struttura del team e il flusso di lavoro siano ottimizzati per una scala di sviluppo più elevata.

In caso contrario, valutate la possibilità di adottare nuovi flussi di lavoro e metodologie in base alle vostre esigenze. Ma prima di finalizzare qualsiasi modifica, assicuratevi che il vostro team sia a suo agio con i cambiamenti.

Fare le giuste scelte tecnologiche

I team tecnologici più grandi hanno bisogno del supporto di soluzioni migliori e più efficienti. Assicuratevi di scegliere gli strumenti giusti per i nuovi membri del team, con l'obiettivo di semplificare i loro compiti. A giorno nella vita di uno sviluppatore di software è già composta da molte attività tecniche; il loro stack software non dovrebbe rallentare la loro produttività.

Automatizzate i processi ripetitivi e dispendiosi, integrate una piattaforma di comunicazione standard e procuratevi un software di gestione dei progetti centralizzato per ridurre il tempo e l'impegno necessari per le attività amministrative. ClickUp è la soluzione perfetta per raggiungere questo obiettivo. Le sue funzionalità all-in-one di collaborazione e gestione dei prodotti, combinate con modelli e automazione, rendono più efficienti le attività quotidiane. Affidate a questa piattaforma i compiti di gestione per liberare i vostri sviluppatori e concentrarvi sulle attività incentrate sui ricavi!

Integrazione di pratiche di codifica efficienti

Nello sviluppo del software la qualità ha sempre la meglio sulla quantità. Un codice di alta qualità garantisce prestazioni efficienti della soluzione. Per garantirlo, è necessario stabilire pratiche di codifica conformi al settore per gli sviluppatori.

Incoraggiate gli sviluppatori a esplorare le linee guida di codifica per migliorare la struttura del codice, l'efficienza, la collaborazione e molto altro ancora.

Scegliere i leader di progetto e di prodotto

Con l'aumentare dei progetti, avrete più ruoli di leadership da ricoprire, come team leader, project manager, product manager, ecc. Scegliere i candidati per i ruoli di leadership all'interno del team è una buona idea.

Potete anche assumere candidati idonei per questi ruoli se il vostro team è piccolo e non ha sufficiente esperienza. La nomina preventiva di team leader dedicati garantisce una buona gestione dei compiti chiave durante lo scaling. Inoltre, aiuta a colmare le lacune di talento, a organizzare i flussi di lavoro e a dare struttura ai team tecnici.

Ottimizzare i processi di sviluppo

I processi di sviluppo sono generalmente adattati alle dimensioni e alle esigenze del team. Quando queste aumentano, è necessario migliorare anche il flusso di lavoro dell'intero processo di sviluppo. Eliminate i silos, automatizzate le attività e suddividete i progetti più grandi in attività dinamiche per ottenere prestazioni più efficienti.

Integrare strumenti avanzati nel flusso di lavoro e impostare nuovi processi per soddisfare le esigenze, come la pianificazione degli sprint, le revisioni, i cicli di QA, gli standup giornalieri e così via. Dovete anche monitorare gli arretrati e assegnarli agli esperti per un sistema di sviluppo più chiaro e veloce.

Avere a portata di mano uno strumento dotato di intelligenza artificiale può aiutare a svolgere questi compiti. ClickUp Brain è la soluzione unica per ottimizzare i processi aziendali e risparmiare tempo e ridurre il lavoro amministrativo. Grazie alle funzioni di intelligenza artificiale di ClickUp, è possibile assegnare compiti, monitorare i progressi, automatizzare le pianificazioni e gli aggiornamenti e molto altro ancora. Ad esempio, ClickUp Brain automatizza le attività ripetitive come l'inserimento dei dati e la pianificazione, liberando tempo per gli sviluppatori che possono così concentrarsi sul lavoro principale.

Migliorare i canali di comunicazione

I cambiamenti nelle dimensioni e nella struttura del team possono portare automaticamente a cambiamenti nei metodi di comunicazione. Soprattutto se si assumono membri remoti o team di sviluppo esterni, è necessario trovare canali di comunicazione efficienti per gli aggiornamenti in tempo reale. ClickUp Chat è un canale di comunicazione intelligente da utilizzare per i team software in crescita. Con questo strumento è possibile portare la comunicazione del team sotto un unico tetto, condividere gli aggiornamenti, collegare le risorse e collaborare in tempo reale attraverso elementi di azione e assegnazioni di compiti.

collaborare in tempo reale con ClickUp Chat

Abbandonarsi ad Agile

La metodologia Agile è più adatta a team scalabili e agili, quindi assicuratevi di aderire ad Agile mentre il vostro team di sviluppo cresce. Ciò significa che è necessario dare ai membri del team la possibilità di lavorare con un certo grado di auto-organizzazione e indipendenza.

Agile è un approccio interfunzionale che si basa sulla condivisione delle responsabilità, in modo che il team possa raggiungere gli obiettivi con una collaborazione efficace e cicli di revisione. In questo modo, è possibile stabilire le priorità dei compiti e iniziare con quelli che apportano il maggior valore al team in crescita, entro un budget e un periodo di tempo prestabiliti.

analizzate lo stato delle attività, l'assegnatario, la priorità e l'impegno per scoprire preziose informazioni sui progressi del vostro team con ClickUp ClickUp per i team agili offre diverse funzionalità che possono semplificare il flusso di lavoro Agile, tra cui la gestione degli sprint, i rapporti sugli sprint, le visualizzazioni personalizzabili e l'automazione. Visualizzate i flussi di lavoro agili e gli sprint per ottenere informazioni, monitorare i progressi e identificare potenziali blocchi. Le visualizzazioni multiple, come le tavole Kanban, gli elenchi e i calendari, consentono di ottimizzare ulteriormente il flusso delle attività. È anche possibile impostare l'automazione per spostare le attività incompiute allo sprint successivo, aggiornare lo stato delle attività o notificare i membri del team.

Questa maggiore visibilità e l'automazione delle attività ripetitive aiutano i team di software ad adattarsi ai flussi di lavoro e a scalare in modo efficiente.

Considerare l'aumento del personale

Invece di assumere tutti i ruoli in una volta sola, l'aumento del personale è un approccio da prendere in considerazione per le esigenze di scalabilità. Ciò consente di assumere temporaneamente personale esterno per soddisfare esigenze specifiche. Questo approccio è più adatto ai piccoli team che desiderano scalare ma non sono sicuri dei prodotti e dei canali di guadagno.

L'aumento del personale aiuta le aziende a accedere a competenze ed esperienze specializzate senza impegnarsi a lungo termine. È anche un modo flessibile per aumentare o diminuire il team in base ai requisiti del progetto. Gli ingegneri esterni apportano nuove prospettive e talenti, che possono migliorare la qualità e l'innovazione del progetto.

È sufficiente assicurarsi che il personale esterno sia in linea con i valori e i requisiti dell'azienda e che collabori senza problemi con il team esistente.

Traccia i progressi in tempo reale

Scalare un team di software è un processo elaborato che richiede un piano e un processo adeguati. Durante l'esecuzione delle attività di scalata, è essenziale monitorare come le nuove assunzioni e i processi si integrano con l'assetto esistente.

Questo può essere fatto attraverso piattaforme e modelli di gestione dei progetti per definire chiaramente le fasi successive. È possibile utilizzare modelli di piani di crescita per costruire una strategia di scalata con compiti, sottocompiti, risorse e date di scadenza. Questo aiuta a dare una struttura al piano e fornisce trasparenza a tutti coloro che sono coinvolti nel cambiamento.

visualizzate un quadro completo delle dipendenze del progetto e dell'avanzamento generale con la vista Gantt di ClickUp

È inoltre possibile monitorare i progressi in tempo reale attraverso dashboard e visualizzazioni basate sugli insight. Le oltre 15 visualizzazioni di ClickUp offrono approcci completamente personalizzabili alla gestione delle attività, al monitoraggio dei progetti e alla visualizzazione dei flussi di lavoro. Dalla semplice vista Elenco che riflette istantaneamente le modifiche alle attività alla vista Calendario dinamica che tiene traccia delle scadenze, ogni vista fornisce una lente unica sullo stato di salute del progetto.

con ClickUp Dashboards potete avere una visione chiara e aggiornata della situazione del vostro team in qualsiasi momento

Inoltre, Cruscotti ClickUp consente di stabilire le priorità del lavoro, migliorare le prestazioni del team e gestire gli sprint per ottenere la massima produttività. I cruscotti consentono di filtrare i dati in base a criteri specifici come l'assegnatario, la priorità o il progetto. In questo modo è possibile ingrandire aree specifiche e vedere come si sviluppano i progressi all'interno di tali segmenti.

Esempi da evitare quando si scalano i team di sviluppo software

Le strategie di scalabilità dello sviluppo software possono aiutarvi a raggiungere i risultati desiderati, ma è necessario evitare i seguenti errori comuni nel processo:

Equilibrare più sviluppatori con uno sviluppo più rapido

Spesso i project leader e i product owner pensano che l'assunzione di più persone porti a un ciclo di sviluppo più rapido. Anche se questo può essere vero in alcuni casi, non è efficace se non si assume nel modo giusto o se non si dividono le responsabilità in base alle competenze.

Ad esempio, se il vostro team non dispone di una risorsa QA e continuate ad assumere sviluppatori, rimarrete comunque bloccati nella fase di revisione, ritardando il vostro time to market. Assicuratevi quindi di assumere talenti adatti alle vostre esigenze e in grado di fornire le capacità che vi mancano.

Ignorare la formazione e lo sviluppo delle competenze dei dipendenti

Indipendentemente dalle competenze e dall'esperienza dei vostri dipendenti, è necessario formarli su nuovi strumenti, soft skill e processi. Organizzare regolarmente iniziative di formazione e sviluppo delle competenze non può che giovare al vostro team software.

Con l'aumento delle esigenze e dei requisiti dei progetti, questi corsi di formazione possono fungere da standard all'interno del team e garantire che tutto il personale lavori in modo coerente con la missione e il quadro dell'azienda.

Overlooking scalability during architecture planning

Ogni azienda di software mira a crescere ed espandersi nel tempo. Pertanto, quando si pianifica l'architettura iniziale del team di software, si dovrebbe sempre tenere conto della scalabilità. In questo modo è più facile far crescere le operazioni in futuro senza dover sostituire l'infrastruttura principale.

Se l'architettura principale rimane la stessa, diventa più facile per gli sviluppatori adattarsi alle mutevoli esigenze. Trascurare la scalabilità durante la pianificazione dell'architettura può costringere a cambiare completamente la base di codice e il modello di server in futuro, con conseguente perdita di tempo e denaro.

Scalare il team software ora

Il fatturato del software è ai massimi storici, e si prevede che raggiungerà 698,80 miliardi di dollari nel 2024. Emergenti tendenze dell'ingegneria di progetti più grandi sono destinati a dare ulteriore impulso al mercato. In un panorama così competitivo, capire come scalare un team di software in modo efficiente può far aumentare i ricavi.

Non rimanete bloccati in cicli di pianificazione e ritardi; date al vostro team di sviluppo software la giusta spinta con i migliori strumenti agili e canali di comunicazione per progetti ad alto rendimento. ClickUp è un efficiente strumento di gestione dei progetti per costruire e sostenere team ad alte prestazioni con una base di collaborazione, definizione degli obiettivi e miglioramento continuo per la massima produttività. Registratevi per un account gratuito ora!