25 KPI di sviluppo software con esempi

L'impostazione degli obiettivi è inevitabilmente seguita dal monitoraggio della loro realizzazione. Questa è una delle responsabilità principali di ogni project manager, e i responsabili dello sviluppo software non sono da meno.

I project manager utilizzano KPI specifici per gestire in modo efficiente i progetti di sviluppo software. La velocità di sviluppo, la durata del ciclo e il lead time sono tutti indicatori di qualità esempi di KPI che possono essere utilizzati per il monitoraggio dei progetti software.

Questi KPI per lo sviluppo del software sono il vostro kit di dati oggettivi per monitorare ogni passaggio del ciclo di vita dello sviluppo del software, per identificare i colli di bottiglia e lavorare al miglioramento continuo.

Vediamo come i team di sviluppo software possono ottimizzare il processo di sviluppo con l'aiuto dei 25 principali KPI (key performance indicators) di sviluppo software per guidare il processo decisionale.

25 KPI di sviluppo software

Esistono innumerevoli KPI, adattati a specifici oggetti aziendali e progetti in corso. Ecco i 25 principali che sono trasversali e che consentono al team di sviluppatori di raggiungere i traguardi prefissati.

1. Velocità di sviluppo

Misurate le prestazioni del team di sviluppo software con la velocità di sviluppo. Indica il lavoro totale che il team è in grado di realizzare durante uno sprint (un periodo fisso durante il quale le attività devono essere completate).

All'interno di uno sprint, utilizzare punti storia per calcolare il lavoro richiesto per completare un'attività su una scala da uno a dieci, dove uno è il più veloce e dieci il più complicato. Misurando ogni sprint e ogni story point, si può capire la velocità media del team di sviluppo nell'arco di tre sprint.

Senza questa metrica, sarà difficile pianificare, stabilire le priorità, allocare le risorse e fissare aspettative realistiche per i progetti futuri.

velocità di sviluppo = Totale dei punti storia completati in uno sprint

2. Durata ciclo

Monitoraggio della durata ciclo in ClickUp Durata ciclo è una metrica di DevOps Research and Assessment (DORA) che misura il tempo impiegato per portare a termine una particolare attività. Quantifica le prestazioni del team e stima il tempo necessario per completare le attività future.

Ad esempio, nello sviluppo del software, la durata del ciclo può riferirsi al tempo necessario per risolvere un bug, da quando viene assegnato a uno sviluppatore e sottoposto alla stabilità del codice e ai test del codice fino a quando viene risolto e approvato dal controllo qualità.

Questa metrica aiuta a valutare la produttività del team di sviluppatori e a identificare le aree di miglioramento. È possibile confrontare la durata del ciclo di ogni attività con la durata desiderata per analizzare le carenze del team.

tempo di ciclo = tempo di fine - tempo di inizio

3. Copertura del codice

La copertura del codice, detta anche copertura dei test, misura la percentuale di codice testato. Questa metrica DevOps misura la qualità del software ai fini della produttività e dei test.

Dà priorità allo sviluppo guidato dai test (TDD) e identifica i bug nei codici. Maggiore è la copertura del codice, minori sono le possibilità di bug.

copertura del codice = (Numero di linee di codice eseguite dai test / Numero totale di linee di codice) X100_

4. Frequenza di distribuzione

L'implementazione di metodologie agili può rendere più difficile la misurazione delle prestazioni dell'azienda, poiché l'intero team deve tenere traccia dei risultati ottenuti metriche agili durante tutto il ciclo di sviluppo. Quando si monitora la performance di strumenti di sviluppo software e processi nell'ambito di tale processo, si può dipendere dal KPI della frequenza di distribuzione.

Determina la velocità con cui il team di distribuzione distribuisce il codice nei diversi reparti, come staging, test e produttività. Questo KPI fa parte delle quattro metriche DORA ed è interconnesso con altri, come il tasso di fallimento delle modifiche, il tempo di esecuzione delle modifiche e il tempo medio di ripristino.

Questo KPI software fornisce informazioni sull'efficienza e l'agilità del team di sviluppo, imposta parametri di riferimento per migliorare le pratiche di distribuzione e contribuisce al miglioramento continuo.

Frequenza di distribuzione = Numero totale di distribuzioni / Periodo di tempo

5. Punteggio netto di promozione

Il Net Promoter Score (NPS) misura la soddisfazione dei clienti su una scala da zero a dieci, dove zero descrive la peggiore esperienza utente e dieci la migliore.

Le persone che classificano il software tra zero e sei sono definite detrattori, sette e otto sono passivi e coloro che classificano il software a nove o dieci sono promotori. Se il numero di promotori supera quello dei detrattori, allora il software funziona bene.

punteggio netto di promozione = (% promotori) - (% detrattori)_

6. Tempo medio tra i guasti (MTBF)

Quando si cerca di valutare l'affidabilità del software, la metrica MTBF quantifica il tempo medio tra due guasti del software.

Nello sviluppo del software, dove i guasti sono inevitabili, la metrica MTBF è fondamentale per valutare le attività del software e sviluppare strategie di riparazione.

tempo medio tra i guasti (MTBF) = tempo di attività totale/numero totale di guasti_

7. Modifica della valutazione dei guasti

La misurazione della qualità del software è complessa a causa della sua soggettività. La metrica Change Failure Rate fornisce una visione della qualità del software calcolando la percentuale di implementazioni che portano a un fallimento in produttività.

Un basso tasso di fallimento delle modifiche indica un minor numero di bug e un'alta qualità. Al contrario, un tasso elevato indica un maggior numero di bug e la necessità per il team di rivedere il codice.

CFR = (Numero di modifiche fallite/numero di modifiche)/100

8. Dimensione della richiesta di pull (PR)

La dimensione delle richieste pull è una metrica di sviluppo software che misura il numero di modifiche al codice in una singola richiesta pull, riflettendo la dimensione o la portata delle modifiche introdotte da uno sviluppatore.

Le richieste pull di piccole dimensioni sono più facili da rivedere ed elaborare, facilitando un'integrazione più rapida, fornendo feedback più specifici e riducendo il rischio di bug. Al contrario, le richieste di pull di grandi dimensioni richiedono più tempo per essere comprese, riviste e corrette.

9. Rapporto di rilevamento dei difetti (DDR)

Il rapporto DDR misura il numero di difetti trovati prima del rilascio rispetto a quelli trovati dopo il rilascio.

Utilizzate la metrica DDR per valutare il numero di difetti non rilevati dal vostro team di test e riscontrati dai clienti, con un impatto negativo sulla loro esperienza.

rapporto di rilevamento dei difetti = (Difetti riscontrati in una fase + Difetti totali) X 100_

10. Svolgimento del codice

I codici necessitano spesso di revisioni con gli aggiornamenti del software e l'introduzione di nuove funzionalità/funzioni. La metrica del code churn misura il numero di volte in cui un codice software richiede un'iterazione in un periodo specifico. Una maggiore rotazione del codice indica una manutenzione e un rischio più elevati.

Ad esempio, i team DevOp di solito funzionano con un tasso medio di sostituzione del codice del 25%, il che indica che i codici sono efficienti al 75%.

tasso di rotazione del codice = Totale linee di codice all'inizio - (Linee aggiunte + linee eliminate + linee modificate)/ Totale linee di codice X 100_

11. Semplicità del codice

Un codice semplice eseguito con successo è superiore a un codice complesso che richiede continue iterazioni. La semplicità del codice può essere misurata utilizzando diverse metriche, come la complessità ciclomatica, la duplicazione del codice, la rotazione del codice, ecc.

Una buona semplicità del codice indica che il codice consuma meno tempo, richiede meno iterazioni e presenta meno bug.

Non esiste una formula diretta per misurare la semplicità del codice come la complessità ciclomatica, poiché si tratta di una metrica qualitativa piuttosto che quantitativa.

12. Flusso cumulativo

I responsabili dello sviluppo software spesso vogliono conoscere la fase dei progetti di sviluppo software. Il flusso cumulativo mostra, tramite diagrammi visivi, se un'attività è approvata, in stato di avanzamento o in fase di backlog.

Colori diversi indicano stati diversi. Inoltre, l'ampiezza della banda indica la durata ciclo. Questo KPI di sviluppo software consente di valutare lo stato di sviluppo del software, di identificare i colli di bottiglia e di calcolare il lavoro richiesto per completare gli elementi in arretrato.

13. Valutazione dei bug

Il tasso di bug indica il numero di bug identificati durante la valutazione del software. La maggior parte dei team di sviluppo software utilizza questa metrica per confrontare i tassi di bug tra progetti, team e tempistiche, stabilire dei benchmark e fissare obiettivi realistici per ridurre i bug.

È possibile osservare i dati da due punti di vista: il numero totale di bug rilevati e la gravità dei bug identificati.

tasso di bug = (numero di bug rilevati/numero totale di linee di codice) X 100_

14. Sprint Burndown

Misurare il numero totale di attività eseguite in uno sprint con la metrica del burndown dello sprint. È uno dei KPI chiave dell'ingegneria del software che determina il lavoro terminato durante gli sprint. Se i risultati non sono all'altezza delle aspettative, è possibile modificare le prestazioni del team.

Le aziende utilizzano spesso grafici di sprint burndown e misurano il tempo e la quantità di lavoro da completare in punti storia per verificare le deviazioni dallo stato ideale.

15. Burndown del rilascio

Il burndown di rilascio KPI metriche misura lo stato di avanzamento del rilascio del prodotto e prevede il numero di sprint necessari per completare una versione in base agli sprint precedenti.

Utilizzate un grafico di burndown delle release per valutare se le operazioni stanno procedendo in tempo o in ritardo rispetto alla tabella di marcia e per dimostrare lo stato del progetto agli stakeholder.

16. Efficienza del flusso

L'indicatore chiave di efficienza del flusso metriche monitora il rapporto tra tempo totale e tempo attivo per dare un'idea del periodo di stallo e ottimizzare il flusso di lavoro.

efficienza del flusso = (Tempo di creazione del valore / Lead time) X 100_

Tempo a valore aggiunto = Tempo dedicato ad attività che contribuiscono direttamente alle esigenze del cliente, come codice sorgente/test.

Lead time totale = Tempo trascorso da quando un elemento di lavoro entra nel sistema Kanban fino alla consegna al cliente.

17. Tempo medio di riparazione (MTTR)

Il tempo medio di riparazione si riferisce al tempo totale che un sistema impiega per riparare un problema o un guasto. Include il tempo di riparazione e di test per incorporare tutto il tempo impiegato fino alla completa funzione del software.

Un MTTR elevato nei progetti di sviluppo software può portare a tempi di inattività non pianificati.

L'MTTR valuta l'affidabilità e la disponibilità dei sistemi e delle apparecchiature e identifica le aree di miglioramento e le tendenze dei guasti, in modo che gli sviluppatori di software possano ottimizzare le strategie di manutenzione.

MTTR = Tempo totale di manutenzione / Numero di riparazioni

18. Tempo di coda

Il tempo di coda è il tempo di elaborazione da quando viene emesso un problema a quando viene risolto. Si riferisce al periodo in cui il ticket è ancora in coda e non è stato risolto.

I tempi di coda lunghi possono essere causati dalla mancanza di specialisti QA, da una scarsa comunicazione interna o da strumenti e supporti insufficienti. Questo KPI mostra quanto è ottimizzata la pipeline; quindi, più è basso, meglio è.

19. Tasso di completamento dell'ambito

Quanto più veloce è il processo di completamento dei ticket, tanto più si riflette positivamente sull'efficienza del team di sviluppo software. Il tasso di completamento dell'ambito è una metrica che determina il numero totale di ticket completati in uno sprint.

Un basso tasso di completamento dell'ambito indica processi non ottimizzati, traguardi non realistici o un numero troppo basso di membri del team.

20. Ambito aggiunto

L'ambito aggiunto è una metrica fondamentale per tutti i responsabili dello sviluppo del software, poiché tiene conto del numero totale di punti storia aggiunti dopo l'inizio dello sprint.

Un'alta percentuale di scope added indica una mancanza di piano per determinare le sfide future. Questo interrompe il piano dello sprint, riducendo la possibilità di eseguire nuovi lavori.

Per ridurre la portata aggiunta, eliminare le funzionalità/funzione che richiedono più tempo di quello che il team può dedicare. Si può anche costruire una previsione di manutenzione che indichi il tempo e il lavoro richiesto per mantenere la funzione in funzione nel lungo periodo.

21. Lead time

Il lead time misura il tempo totale di un'attività dalla richiesta al completamento. A differenza della durata ciclo per i team di sviluppo software, considera anche il tempo di attesa, le approvazioni e le revisioni necessarie prima che l'attività sia completata.

Un lead time più basso indica un time to market più rapido, una maggiore agilità e un utilizzo efficiente delle risorse. Insieme, questi fattori contribuiscono ad aumentare la soddisfazione dei clienti.

lead Time = Timestamp di distribuzione - Timestamp di commit

22. Spreco di lavoro richiesto

La metrica del lavoro richiesto misura il tempo e le risorse spesi per attività che non contribuiscono al progetto finale o agli oggetti aziendali.

Ad esempio, se il team ha lavorato su una funzionalità/funzione del software che è stata considerata irrilevante dopo due settimane, il lavoro richiesto sarebbe l'importo pagato a tutti gli sviluppatori per il loro lavoro in quelle due settimane.

Per aumentare la produttività e ridurre il time to market, misurare i KPI per lo sviluppo del software, come lo spreco di lavoro, e trovare il modo di ridurlo per l'esito positivo del progetto.

sforzo sprecato = (Sforzo totale sprecato / Sforzo totale) X 100_

23. Interruzioni

Le metriche relative alle interruzioni misurano il numero totale di attività interrotte in un determinato periodo. È possibile misurare anche il numero totale di interruzioni all'interno di un'attività per avere un'idea più chiara.

Le interruzioni hanno un impatto diretto sulle prestazioni e devono essere misurate per rispettare sequenze realistiche. Alcuni esempi di interruzioni sono i problemi tecnici, i guasti al sistema, le interruzioni personali o quelle dovute all'indisponibilità delle risorse.

tasso di interruzione = (numero totale di interruzioni / tempo totale di lavoro) X 100_

24. Assunzione e tempo di rampa

Per eseguire il ciclo di vita dello sviluppo del software sono necessarie risorse adeguate. L'assunzione di un team di sviluppatori qualificati a volte richiede tempo, il che sottolinea la necessità di stabilire aspettative realistiche di realizzazione delle attività.

Il tempo di assunzione definisce il periodo che va da quando il candidato si candida per un lavoro fino a quando lo accetta. A questo punto, bisogna tenere conto del tempo di rampa, che si riferisce al periodo di tempo che intercorre tra l'assunzione del candidato per un ruolo e la sua piena produttività.

Considerate entrambi questi indicatori durante la stima del ciclo di vita dello sviluppo del software.

25. Data di spedizione prevista

Gli stakeholder spesso richiedono una data di consegna prevista per il completamento del software e questo KPI aiuta i reparti interfunzionali a pianificare il lavoro.

La data di spedizione potrebbe cambiare con lo stato delle operazioni e può essere modificata quando si verificano cambiamenti.

Sfide nell'implementazione dei KPI di sviluppo software e suggerimenti per superarle

Scegliere i KPI giusti

Quando si impostano i KPI per lo sviluppo del software, capire quali sono i più rilevanti per il progetto può essere una sfida. Da fare per scegliere gli indicatori di prestazione chiave più importanti tra le varie opzioni?

Consigliamo di partire dagli obiettivi organizzativi e dai KPI che supportano le iniziative strategiche. Ad esempio, le aree chiave su cui lo sviluppo del software può avere un impatto significativo sono il miglioramento della qualità del prodotto, l'aumento della soddisfazione del cliente e la riduzione del time-to-market.

I corrispondenti KPI che aggiungono valore aziendale includono la copertura del codice, la durata del ciclo, la qualità del codice, il MTTR per il miglioramento della qualità del prodotto, l'NPS per la soddisfazione del cliente e la frequenza di distribuzione per il go-to-market.

Raccogliete i suggerimenti di ingegneri, tester, sviluppatori, project manager e sviluppatori di prodotti per rendere il lavoro richiesto collaborativo e aumentare le probabilità di esito positivo dell'implementazione.

Regolare e monitorare regolarmente i KPI

I KPI non sono statici; devono essere regolarmente adattati all'evoluzione dei requisiti e degli obiettivi aziendali. È possibile monitorarli tramite fogli di calcolo, ma la scalabilità è limitata a causa del controllo delle versioni, della mancanza di modifiche automatizzate dei dati e dell'accesso basato sui ruoli.

Avete bisogno di un software o di un modello per tracciare e regolare i vostri KPI di sviluppo software per un esito positivo del progetto.

Mancanza di allineamento all'interno dei team

Si ipotizzi uno scenario in cui il team di sviluppo misuri e dia priorità al punteggio NPS, ma dimentichi di comunicarlo al team del supporto clienti. Senza questo allineamento, il team del supporto potrebbe privilegiare la velocità rispetto all'esperienza del cliente, compromettendo l'oggetto aziendale.

Oltre a misurare la metrica KPI pertinente, è necessario comunicarla ai membri del team interessati, in modo che ne comprendano il significato e l'allineamento con gli obiettivi aziendali.

Senza usare una dashboard o un software comune, Da fare per assicurarsi che tutti siano allineati sui KPI e che abbiano la possibilità di contribuire al loro raggiungimento?

Qualità e accuratezza dei dati

Il monitoraggio dei dati basato su fogli di calcolo presenta diversi difetti, tra cui voci duplicate, errori di inserimento manuale dei dati e informazioni non aggiornate, che possono orientare in modo errato le decisioni.

in molte aziende si creano dei silo di dati in cui ogni reparto lavora in modo isolato con i propri dati e le proprie metodologie.

Ad esempio, il team che si occupa di cybersicurezza all'interno dell'organizzazione può lavorare su diverse origini dati. Al contrario, il team di sviluppo potrebbe avere metodologie separate, mentre questi team hanno un obiettivo comune: ridurre le vulnerabilità del software soggette ad attacchi informatici.

Il risultato è un panorama frammentato senza un'unica fonte di verità. Le organizzazioni non possono sottovalutare l'importanza dell'igiene e della tempestività dei dati per un solido processo decisionale, soprattutto quando team interfunzionali collaborano per un obiettivo condiviso. È essenziale disporre di una unica fonte di verità, con tutti i team che hanno accesso agli stessi dati centralizzati.

Come monitorare e implementare i KPI dello sviluppo software

Una volta conosciuti i KPI chiave per lo sviluppo del software, la domanda successiva è come monitorarli e implementarli.

Il monitoraggio dei KPI del software richiede molto tempo ed è errato se non si dispone di strumenti efficaci che forniscano dati distinti in modo chiaro e fruibile.

ClickUp è una piattaforma completa per il monitoraggio di tutti gli indicatori chiave di prestazione relativi al progetto software e per garantire che siano allineati con gli obiettivi aziendali e strategici.

È possibile personalizzare il ClickUp Dashboard per monitorare i KPI più importanti con dati in tempo reale e per inculcare un processo decisionale efficace e tempestivo. Il dashboard può essere personalizzato con schede di reportistica di sprint, quali schede di velocità, schede di burndown, schede di burnup, flusso cumulativo, durata ciclo e lead time.

Tutte queste schede vengono aggiornate regolarmente (tranne quella della velocità) per semplificare il monitoraggio dei KPI e misurare i lavori richiesti. Queste schede dispongono di varie opzioni personalizzate, tra cui fonte, intervallo di tempo, periodo campione, quantità di lavoro, filtri per le attività, ecc.

Le dashboard di ClickUp integrano dati preziosi provenienti da origini diverse per fornire un'idea olistica dello sviluppo del software metriche del progetto e le prestazioni. Questi dati possono essere utilizzati per prendere decisioni guidate dai dati sul processo di sviluppo del software, ottimizzare l'allocazione delle risorse e il processo di sviluppo complessivo.

Modelli di ClickUp KPI

L'esito positivo si basa sulla capacità di anticipare i KPI e, in qualità di manager, dovete misurare ciò che funziona e ciò che non funziona per il vostro team di sviluppo software.

ClickUp modelli di sviluppo software sono progettati per lo sviluppo di software di alta qualità. Sono dotati di sottocategorie pronte per l'uso e completamente personalizzabili e di monitoraggio kPI del project management con visualizzazioni, stati e campi personalizzati.

Modello di KPI di ClickUp rende la misurazione dei KPI un gioco da ragazzi, sia che siate una startup o un'azienda consolidata. Con questo modello, potete:

Rimanere aggiornati sui vostri dati più importanti, tutti in un unico posto per tutti i vostri sviluppatori di software

Ottenere visibilità sui lavori richiesti dal team di sviluppo monitorando lo stato rispetto agli obiettivi

Identificare le tendenze, monitorare e misurare lo stato degli indicatori di prestazione chiave (KPI) con un diagramma visivo

Ecco come ClickUp per i team di sviluppo del software semplifica la misurazione dei KPI:

Creare obiettivi : Redigere obiettivi misurabili e raggiungibili che siano in linea con i vostri obiettivi a lungo e a breve termine

: Redigere obiettivi misurabili e raggiungibili che siano in linea con i vostri obiettivi a lungo e a breve termine ClickUp dashboard : Identificate le metriche più adatte alle vostre esigenze e utilizzate la dashboard per monitorarle

: Identificate le metriche più adatte alle vostre esigenze e utilizzate la dashboard per monitorarle Creare attività cardine : Tracciare le metriche da soli o utilizzare strumenti di analisi automatizzati per monitorare le prestazioni in tempo reale

: Tracciare le metriche da soli o utilizzare strumenti di analisi automatizzati per monitorare le prestazioni in tempo reale Analizzare i risultati: Utilizzate la vista Gantt di ClickUp o la visualizzazione a tabellone per analizzare i risultati e modificare i traguardi secondo le necessità

Impatto della garanzia di qualità sui KPI dello sviluppo software

La garanzia della qualità deve essere al centro della misurazione delle metriche di sviluppo del software, dall'identificazione delle falle di sicurezza al test del software per l'identificazione dei bug.

Un processo di collaudo strutturato e dipendente assicura che il team di sviluppo risolva tutti i bug e i problemi prima che il cliente utilizzi il prodotto/software.

Inoltre, una consegna di qualità ottimale riduce i tempi di rielaborazione del codice e diminuisce il tasso di bug e il tasso di rilevamento delle sconfitte. Per questo motivo si consiglia di ottimizzare la garanzia di qualità per processi di sviluppo software rapidi e senza intoppi.

Misurare i KPI dello sviluppo software per massimizzare le possibilità di realizzazione del progetto

Lo sviluppo del software è un processo iterativo che richiede un monitoraggio e aggiustamenti frequenti per garantire l'esito positivo del progetto. L'impostazione di KPI per lo sviluppo del software responsabilizza tutti e assicura che i lavori richiesti si concentrino sugli oggetti aziendali.

Essi fungono da stella polare per i team di sviluppo software, misurando lo stato quotidiano e aiutando la leadership e i manager a comprendere meglio il quadro generale.

Integrate il software di project management di ClickUp con il processo di consegna del software per misurare lo stato, monitorare i KPI, modificarli se necessario e ottimizzare il processo di sviluppo. Iscrivetevi gratis a ClickUp per impostare e monitorare i KPI dello sviluppo software.