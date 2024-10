Come creare un flusso di lavoro per la gestione delle risorse digitali

State lavorando alla presentazione di un cliente importante e avete bisogno di immagini di alta qualità dei vostri prodotti per far risaltare la vostra presentazione.

Ma la cartella delle immagini è piena di file digitali casuali senza descrizioni, categorie o tag. 😞

Questo è esattamente il caso in cui avete bisogno di un flusso di lavoro di Digital Asset Management (DAM). Il DAM fornisce un processo chiaro e strutturato per caricare, organizzare e accedere alle risorse digitali in modo efficiente.

In questo post discuteremo di cosa sia un flusso di lavoro per la gestione delle risorse digitali e di come crearne uno per la vostra organizzazione. Iniziamo!

Che cos'è il flusso di lavoro della gestione delle risorse digitali?

Un flusso di lavoro per la gestione delle risorse digitali è una seguenza di passaggi che portano una risorsa attraverso il suo ciclo di vita, dalla concezione al completamento. Coinvolge attività di gestione degli asset come creazione, categorizzazione, organizzazione, revisione, approvazione, archiviazione, recupero e distribuzione.

Pensate ai flussi di lavoro della gestione delle risorse digitali come a un elenco di elementi di azione per la gestione delle risorse digitali. Delinea una struttura per completare con successo i progetti. Ecco un esempio:

Supponiamo che il vostro team di marketing abbia bisogno di grafica per una nuova campagna. Ecco come può essere il loro flusso di lavoro di gestione delle risorse digitali👇

Creazione : I designer grafici creano le immagini per la campagna di prodotto

: I designer grafici creano le immagini per la campagna di prodotto Caricamento : Il team carica i file grezzi nel sistema di gestione delle risorse digitali

: Il team carica i file grezzi nel sistema di gestione delle risorse digitali Creazione di metadati : Il team aggiunge tag e descrizioni pertinenti alle immagini, come i nomi dei prodotti e delle campagne e gli usi (social media, stampa, ecc.)

: Il team aggiunge tag e descrizioni pertinenti alle immagini, come i nomi dei prodotti e delle campagne e gli usi (social media, stampa, ecc.) Organizzazione : Gli asset vengono ordinati in base a criteri predefiniti: campagna, linea di prodotti o tipo di contenuto

: Gli asset vengono ordinati in base a criteri predefiniti: campagna, linea di prodotti o tipo di contenuto Approvazione : Il team di marketing esamina i contenuti, li modifica e approva il design

: Il team di marketing esamina i contenuti, li modifica e approva il design Distribuzione : Il team di progettazione condivide i file finali con il team di marketing

: Il team di progettazione condivide i file finali con il team di marketing Archiviazione: Una volta terminata la campagna, le immagini vengono rimosse dalle ricerche attive e archiviate nel database di marketing dell'azienda

Qual è lo scopo di un flusso di lavoro DAM?

I flussi di lavoro DAM semplificano la gestione delle risorse digitali.

Definiscono responsabilità e sequenze chiare per i gestori degli asset e un processo di recupero rapido per i team che lavorano con gli asset, come quelli commerciali o di marketing. Il project management migliora anche la comunicazione tra i team e garantisce che tutti i membri del team coinvolti in un progetto siano sulla stessa pagina.

Ecco alcuni motivi per cui la creazione di un flusso di lavoro per la gestione delle risorse digitali è importante per la vostra organizzazione.

Gestione strutturata degli asset

I flussi di lavoro per la gestione degli asset digitali forniscono un processo strutturato per la gestione degli asset digitali del provider. Si concentrano sulla conservazione delle risorse e sulla loro organizzazione in modo che siano facilmente accessibili.

Accesso rapido

Un flusso di lavoro efficiente per la gestione degli asset digitali aiuta a collocare rapidamente il file corretto. Invece di perdere tempo a scorrere file casuali e privi di etichetta, è possibile navigare facilmente tra i file più recenti seguendo ogni fase del flusso di lavoro DAM.

Un DAM è un luogo di lavoro attivo, il che significa che, quando le risorse vi entrano, sarete sempre in grado di cercarle, riutilizzarle e riproporle.

Elizabeth Keathley, Gestione delle risorse digitali: Architetture di contenuto, project management e creazione di ordine dal caos mediatico

Sicurezza per le risorse digitali

I flussi di lavoro DAM includono controlli di accesso a livello granulare che consentono di impostare le autorizzazioni per ogni risorsa. In questo modo si garantisce che solo gli utenti autorevoli possano accedere alle risorse. Un flusso di lavoro per la gestione delle risorse digitali garantisce anche la conformità alle leggi sulla sicurezza e sulla privacy dei dati, poiché le risorse vengono monitorate e riviste prima della pubblicazione. Inoltre, è possibile monitorare qualsiasi modifica o cambiamento dei file con il controllo della versione.

Le 5 fasi di un flusso di lavoro per la gestione delle risorse digitali

Le fasi del flusso di lavoro DAM dipendono dalla portata e dalla complessità del progetto in questione. Ad esempio, una campagna di marketing sull'accessibilità potrebbe avere fasi di flusso di lavoro diverse rispetto a quelle di una campagna di marketing sull'accessibilità gestione delle risorse del marchio .

Per una campagna di marketing sull'accessibilità, il flusso di lavoro prevede la creazione degli asset (aggiunta di testi alt per le immagini e didascalie per i video), la conformità alle linee guida sull'accessibilità e l'esecuzione di test di accessibilità.

Al contrario, il flusso di lavoro del DAM per la gestione degli asset del marchio si concentra sulla semplice creazione degli asset, sull'aggiunta di metadati per facilitare la ricerca e la categorizzazione e sul controllo degli accessi.

5 fasi comuni della gestione degli asset digitali

Creazione di asset: Il primo passaggio è la creazione di una risorsa. Questa fase prevede l'ideazione, la stesura o l'acquisizione di asset come documenti, audio e video. In genere, in questa fase i brand cancellano le linee guida per garantire la coerenza nella creazione degli asset Organizzazione degli asset: In questa fase, gli asset esistenti vengono classificati in base al tipo, al progetto o al reparto e spostati in cartelle appropriate all'interno del sistema di digital asset management Spazio di archiviazione: Questa fase prevede l'archiviazione degli asset in modo che siano facilmente accessibili. Per istanza, l'uso di tag, descrizioni e metadati pertinenti può essere utile per filtrare o ordinare gli asset Distribuzione degli asset: Questa fase prevede la distribuzione dell'asset ai soggetti interessati per l'approvazione e l'utilizzo del progetto Archiviazione dell'asset: In questa fase, l'asset viene rimosso dal sistema attivo. Una volta terminato il ciclo di vita dell'asset digitale, l'asset deve essere archiviato in modo da poterlo conservare e riutilizzare, rendendo il flusso di lavoro DAM più efficiente

I tipi di flussi di lavoro DAM

A questo punto è chiaro come funziona un flusso di lavoro per la gestione degli asset digitali. Quindi, discutiamo i diversi tipi di flussi di lavoro DAM. È possibile selezionare il tipo di flusso di lavoro in base a ciò che si sta lavorando, al tipo di risorsa e alla fase del ciclo di vita in cui ci si trova.

Flusso di lavoro basato sul progetto

I flussi di lavoro basati su progetti sono i migliori per il project management. Si tratta di gestire più risorse per un singolo progetto. Ad esempio, l'utilizzo di un flusso di lavoro basato su progetto per il lancio di un prodotto vi aiuterà a gestire più risorse, come immagini del progetto, video dimostrativi, annunci, immagini della pagina di destinazione e altri contenuti digitali.

È possibile classificare le risorse in base al tipo di progetto, al nome del client o alle parole chiave relative al progetto.

Suggerimento: La soluzione di Project Management di ClickUp può aiutarvi a migliorare i flussi di lavoro basati sui progetti. È possibile pianificare il progetto, programmare le attività, monitorare le sequenze temporali, gestire risorse e beni e migliorare la collaborazione.

pianificate e gestite i progetti, assegnate le attività e monitorate lo stato di avanzamento con la soluzione di Project Management di ClickUp

Flusso di lavoro collaborativo

Come suggerisce il nome, questo flusso di lavoro DAM è destinato ai progetti che richiedono la collaborazione del team . Consente ai team di lavorare sulla stessa risorsa in tempo reale, comunicando e modificando la risorsa.

Supponiamo che stiate lavorando alla creazione di un playbook di marketing. È necessario che i team di prodotto, marketing, commerciale, customer success e creativo collaborino e aggiungano le loro intuizioni. Ciò richiederà flussi di lavoro collaborativi per la revisione e la modifica delle risorse da parte dei team.

In questo flusso di lavoro:

Il team di prodotto caricherà le specifiche tecniche e le immagini dei prodotti

I membri del marketing aggiungeranno le linee guida del marchio, i contenuti promozionali e il copy

Le vendite possono contribuire con casi di studio e documenti commerciali

Il team per l'esito positivo dei clienti condivide i feedback e le best practice dei clienti

Suggerimento: È possibile utilizzare Documenti ClickUp per creare il playbook perfetto facendo brainstorming di idee, collaborando con il team in tempo reale e assegnando attività.

collaborare in tempo reale e realizzare idee con ClickUp Docs

Flusso di lavoro basato sulle risorse

I flussi di lavoro basati sulle risorse si concentrano sulle attività di gestione delle risorse - blog, landing page, video e altre risorse multimediali. Ad istanza, si vuole creare il lancio di un nuovo prodotto. Il flusso di lavoro può includere:

Caricare il video di lancio del prodotto nel sistema DAM con il nome del prodotto

Taggare il video come "Video di lancio del prodotto" 2024 e categorizzarlo come video di marketing

Il team di marketing approverà lo stile degli asset, mentre il team legale ne verificherà la conformità

Flusso di lavoro transazionale

I flussi di lavoro transazionali sono utilizzati per gestire la vendita di risorse digitali. Per istanza, si può usare questo flusso di lavoro per gestire le licenze di foto stock o di brani musicali. Questo include il monitoraggio dei diritti di utilizzo e il mantenimento della conformità agli accordi di licenza.

Flusso di lavoro di approvazione

I flussi di lavoro di approvazione, come sembra, servono per approvare le risorse prima della distribuzione. Un uso comune del flusso di lavoro di approvazione è il processo di revisione dei contenuti. Prima di pubblicare un contenuto digitale (blog, post sui social o immagine di una campagna), l'asset passa attraverso diverse fasi di revisione e controlli di qualità per garantire che sia in linea con gli obiettivi e le linee guida del marchio.

Flusso di lavoro per l'archiviazione

Questo flusso di lavoro DAM conserva le risorse quando non sono più in uso. È possibile archiviare le risorse in luoghi appropriati dove sono facilmente accessibili. La creazione di un processo di recupero è essenziale per garantire il recupero degli asset senza problemi.

Per esempio, le aziende che operano in settori regolamentati come quello bancario e sanitario potrebbero utilizzare flussi di lavoro di archiviazione e di recupero gestione dei documenti software per l'archiviazione dei documenti digitali.

I componenti del flusso di lavoro DAM

Un flusso di lavoro per la gestione delle risorse digitali consente di organizzare le risorse, in modo che il team trovi ciò di cui ha bisogno al momento giusto. Tuttavia, indipendentemente dal tipo di flusso di lavoro scelto, i seguenti componenti sono indispensabili per costruire un flusso di lavoro "DAM(N)-buono". 😉

Libreria multimediale

Pensate a una libreria multimediale come a una magazzino dati -Archiviare tutte le risorse nella libreria multimediale, assicurarsi che siano organizzate e mantenere i controlli di accesso. Una volta spostate le risorse nella libreria, è possibile controllare la libreria, Da fare aggiornamenti delle risorse, rimuovere le risorse e riorganizzarle come richiesto.

Metadati

La tassonomia e il tag dei metadati delle risorse sono aspetti importanti dei flussi di lavoro DAM per aumentare la ricercabilità. La tassonomia è come ordinare i file in cartelle etichettate, mentre il tag dei metadati è come aggiungere note adesive a quei file con dettagli extra

Una sfida continua per noi è quella di taggare le risorse di immagine. Mentre il tag automatico funziona bene per i contenuti di testo, le didascalie e altri metadati aggiunti manualmente sono importanti per le risorse di immagini.

Heather Hedden, autrice de Il tassonomista accidentale

Approvazione delle risorse

Create un processo standard di revisione e approvazione prima di distribuire le risorse digitali. Per monitorare a che punto del processo di approvazione si trovano le risorse, è possibile creare tag come "in revisione", "in attesa di approvazione", "in attesa" e "approvato"

💡Pro Tip: Gli stati personalizzati di ClickUp consente di personalizzare gli stati in base al progetto a cui si sta lavorando. Ad esempio, è possibile utilizzare stati come "in corso", "in attesa", "in revisione", "in attesa", ecc. quando si lavora con risorse come immagini o blog.

impostare stati personalizzati per monitorare le risorse durante il loro ciclo di vita con gli stati personalizzati di ClickUp

Software DAM

Scegliete un software di gestione delle risorse digitali che soddisfi le esigenze specifiche del vostro marchio. Cercate una soluzione DAM con le seguenti funzionalità/funzioni:

Funge da unica fonte di verità per tutte le risorse digitali

Dispone di funzionalità di auto-tagging e stati personalizzati

Offre il monitoraggio delle risorse e l'analisi del loro utilizzo

Si integra con le altre piattaforme aziendali

Controllo degli accessi basato sui ruoli

Questo componente è fondamentale per garantire la sicurezza delle risorse digitali. Limita l'accesso e previene potenziali violazioni dei dati. Quando si implementano i controlli di accesso, capire i diversi ruoli all'interno dell'organizzazione e i loro requisiti. Inoltre, rivedete e aggiornate regolarmente gli accessi per mantenere la sicurezza e garantire al contempo una facile accessibilità.

Un consiglio da professionisti: Utilizzate il Modello di matrice di controllo degli accessi basato sui ruoli di ClickUp per garantire facilmente l'accesso appropriato. Assegnate ruoli con livelli di autorizzazione organizzativa, controllate le attività degli utenti e monitorate chi può accedere a quali risorse.

Scarica questo modello

Sviluppare e mantenere un flusso di lavoro DAM

Pensate alla cucina di un ristorante, dove gli chef sono impegnati nella preparazione di diversi piatti. 🍜

Cosa succede se gli ingredienti non sono etichettati e organizzati correttamente? Consegne in ritardo, sale nella crème brulé, zucchero negli spaghetti e infinite lamentele dei clienti!

Allo stesso modo, senza flussi di lavoro DAM adeguati, potreste ritrovarvi nel caos: immagini perse, più tempo speso per le ricerche e ritardi nelle consegne dei progetti.

$$$a Passaggi chiave per la creazione di un sistema di flusso di lavoro DAM

Vediamo quali sono i passaggi per creare un solido sistema di flusso di lavoro per la gestione delle risorse digitali.

Passaggio 1: valutare i requisiti degli asset digitali

Comprendete il tipo di risorse digitali che avete: immagini, video, documenti e altre risorse multimediali. Stabilite le priorità di gestione degli asset in base al loro utilizzo e alla loro importanza.

Passaggio 2: identificare le esigenze

Collaborare con gli altri membri del team e ottenere informazioni sui processi di gestione degli asset esistenti. Individuare le necessità di creare un flusso di lavoro DAM, come ad esempio migliorare l'organizzazione e il processo di recupero degli asset, migliorare la collaborazione del team e garantire un processo di approvazione efficiente.

documentare l'ambito del progetto del flusso di lavoro DAM e delineare gli oggetti utilizzando_ ClickUp Docs

Passaggio 3: Definizione degli obiettivi

Determinare gli obiettivi per la creazione di un flusso di lavoro DAM. Potrebbe trattarsi di accelerare la creazione di contenuti, ridurre i tempi di ricerca o velocizzare il processo di revisione

È possibile utilizzare Obiettivi di ClickUp per impostare obiettivi con Sequenze chiare. Aiuta a monitorare lo stato automatico degli obiettivi e a gestire tutti gli obiettivi in un'unica posizione centrale per una maggiore efficienza.

utilizzare ClickUp Obiettivi per impostare e monitorare gli obiettivi per il flusso di lavoro della gestione delle risorse digitali

Passaggio 4: creare un flusso di lavoro DAM

Creare un flusso di lavoro DAM progettazione del flusso di lavoro e il piano per integrarlo. **Descrivete nel dettaglio attività, responsabilità e sequenze specifiche per ogni fase di implementazione

È possibile creare facilmente flussi di lavoro DAM utilizzando ClickUp Whiteboards. Consente di disegnare diagrammi del flusso di lavoro costruire flussi di processo e mappare le responsabilità degli stakeholder. Inoltre, potete fare brainstorming sui processi di flusso di lavoro efficaci con i membri del team e assegnare elementi d'azione per migliorare la responsabilità.

pianificazione e personalizzazione dei flussi di lavoro delle risorse digitali con ClickUp Whiteboards

Passaggio 5: ottenere lo strumento giusto

La decisione più importante è l'integrazione di una soluzione per la gestione dei flussi di lavoro delle risorse digitali che soddisfi le vostre esigenze. Nel valutare le opzioni, considerate le esigenze aziendali, l'adattabilità, la scalabilità, il prezzo e le capacità di integrazione.

Potete provare ClickUp per creare un flusso di lavoro per la gestione delle risorse digitali. Il ClickUp per il marketing offre una posizione centralizzata per tutti i processi creativi. È possibile creare uno spazio dedicato per archiviare tutte le risorse digitali in un unico luogo, eseguire campagne e progetti di contenuto e creare roadmap e flussi di lavoro predefiniti.

utilizzate la Soluzione Marketing di ClickUp per gestire tutti gli asset digitali_

Passaggio 6: Definire i ruoli e le responsabilità degli stakeholder

Menzionate le responsabilità degli stakeholder in ogni fase del flusso di lavoro per garantire la responsabilità e la fluidità delle operazioni.

Ad esempio, gli autori di contenuti, come designer e scrittori, possono assumere la titolarità della fase di creazione delle risorse. Il marketing manager o il project manager possono dare la prima approvazione all'asset, il senior manager può condividere ulteriormente il proprio feedback e il coordinatore marketing può essere responsabile della distribuzione dei contenuti sui social media e su altre piattaforme.

Passaggio 7: utilizzare gli strumenti di automazione

Automatizzate le attività ripetitive, come la modifica dello stato delle risorse del marchio, man mano che si spostano lungo il flusso di lavoro. Inoltre, automatizzare i processi come l'approvazione.

ClickUp offre più di 100 automazioni personalizzate del flusso di lavoro . È possibile utilizzare ClickUp Automazioni per automatizzare le attività di routine e i processi di approvazione. Ad esempio, è possibile impostare l'automazione del processo di approvazione per spostare automaticamente una risorsa dalla fase di 'revisione' a quella di 'controllo qualità' dopo aver riunito condizioni specifiche.

automatizzare i flussi di lavoro e le attività ripetitive con ClickUp Automations

Passaggio 8: implementare il flusso di lavoro DAM

Implementate il flusso di lavoro e monitorate l'utilizzo. Ottenete informazioni preziose su ciò che funziona e ciò che non funziona.

Passaggio 9: lavorare al miglioramento e all'ottimizzazione

Monitorate il flusso di lavoro del DAM, raccogliete i feedback e discutete con i team interni ed esterni per individuare le lacune. Agite in base al feedback e assicurate una continua ottimizzazione del flusso di lavoro .

Un modo eccellente per ottimizzare il flusso di lavoro del DAM è quello di usare Grafici Gantt di ClickUp . Aiutano a tracciare le priorità e le date di scadenza per completare ogni fase del flusso di lavoro e a gestire i colli di bottiglia per mantenere le cose in movimento.

semplificare i flussi di lavoro DAM con i diagrammi di Gantt di ClickUp

Strumenti e funzionalità/funzione del flusso di lavoro per i sistemi DAM

Senza strumenti di flusso di lavoro adeguati, è impossibile sostenere i flussi di lavoro DAM. È qui che servono strumenti come ClickUp.

ClickUp è una piattaforma all-in-one per la produttività, la collaborazione e la gestione dei flussi di lavoro che può aiutarvi a impostare e ottimizzare facilmente i processi di gestione delle risorse digitali. Vediamo come ClickUp aiuta a gestire il flusso di lavoro DAM.

Traccia il flusso di lavoro

ClickUp offre 15+ visualizzazioni personalizzabili come Bacheca, Elenco e Calendario, che aiutano a monitorare il flusso di lavoro nel modo migliore. Per istanza, ClickUp Vista Bacheca consente di visualizzare le attività in colonne personalizzate, di trascinare e rilasciare le risorse attraverso le fasi del flusso di lavoro e di tenerne traccia facilmente.

visualizzare le fasi e le attività del flusso di lavoro DAM con ClickUp Bacheca View

Utilizzate i modelli di flusso di lavoro

ClickUp semplifica il vostro lavoro anche grazie ai modelli personalizzabili e pronti all'uso modelli di flusso di lavoro pronti all'uso . Per istanza, si può usare Il modello del flusso di processo di ClickUp per visualizzare il flusso di lavoro della gestione delle risorse digitali dall'inizio alla fine. Inoltre, potrete collaborare meglio, monitorare lo stato di avanzamento per assicurarvi che tutto proceda come pianificato e identificare facilmente i potenziali ostacoli.

Scarica questo modello

Il ruolo del project management nel mantenimento di un flusso di lavoro DAM

L'integrazione del project management con le piattaforme DAM ottimizza i flussi di lavoro.

Qualunque sia il vostro obiettivo - accedere facilmente alle risorse digitali, gestire in modo efficiente le fasi del flusso di lavoro o ridurre il tempo dedicato ad attività amministrative e ripetitive - il project management nel DAM assicura che tutti siano sulla stessa pagina.

In un senso più ampio, il project management nel DAM può:

Fornire ai team una piattaforma centralizzata per comunicare, condividere le risorse e tenere traccia dello stato di avanzamento

Mantenere un approccio strutturato e organizzato alla gestione delle risorse

Consentire flussi di lavoro migliori aggiungendo elementi come l'automazione delle attività, il monitoraggio del tempo e l'allocazione delle risorse

Tracciare meglio il ciclo di vita degli asset, assicurando che siano gestiti, archiviati e mantenuti correttamente, riducendo il rischio di perdite o danni

Quali sono i vantaggi di un flusso di lavoro DAM?

Ora che sappiamo cos'è un flusso di lavoro DAM e come crearne uno, esaminiamone i vantaggi.

Aumenta la produttività

I flussi di lavoro DAM definiscono i processi e i passaggi, eliminando i colli di bottiglia. Ad esempio, definendo il processo di approvazione, i flussi di lavoro DAM eliminano le riunioni di revisione ad hoc che interrompono i flussi di lavoro. Il risultato è un maggior numero di attività svolte in minor tempo.

Mantenere la coerenza del marchio

Un'immagine solida del marchio deriva dalla coerenza e i flussi di lavoro DAM assicurano che gli asset siano conformi alle linee guida del marchio. Questo aiuta a mantenere un'immagine coerente del marchio su tutti i canali.

Aumenta il ROI

Oltre a migliorare la produttività e l'utilizzo degli asset, i flussi di lavoro DAM riducono anche i costi di licenza. Aumentano la visibilità sulle risorse disponibili, sull'utilizzo generale delle risorse, sulle risorse riutilizzabili e sui contratti di licenza, contribuendo a ridurre le spese inutili per le risorse e ad allocarle in modo efficace.

Quali sono le sfide di un flusso di lavoro DAM?

I flussi di lavoro DAM sono vantaggiosi, ma solo se vengono implementati e seguiti passo dopo passo. Sebbene un flusso di lavoro per la gestione degli asset digitali sia immensamente vantaggioso, potreste incontrare le seguenti sfide.

Titolarità : L'incomprensione delle attività o delle responsabilità può bloccare l'intero flusso di lavoro. Perciò, assicuratevi di definire i ruoli e le responsabilità delle parti interessate all'inizio della creazione del flusso di lavoro

: L'incomprensione delle attività o delle responsabilità può bloccare l'intero flusso di lavoro. Perciò, assicuratevi di definire i ruoli e le responsabilità delle parti interessate all'inizio della creazione del flusso di lavoro Flusso di lavoro siloed : Se i team pensano che il flusso di lavoro sia solo per il marketing o la gestione del prodotto, il flusso di lavoro diventerà isolato. Per superare questa sfida, integrate i flussi di lavoro DAM con altri strumenti come il project management,software per l'ambiente di lavoro digitalesistemi di gestione dei contenuti e altro ancora

: Se i team pensano che il flusso di lavoro sia solo per il marketing o la gestione del prodotto, il flusso di lavoro diventerà isolato. Per superare questa sfida, integrate i flussi di lavoro DAM con altri strumenti come il project management,software per l'ambiente di lavoro digitalesistemi di gestione dei contenuti e altro ancora Una dipendenza eccessiva dall'automazione o dai processi manuali: L'automazione è essenziale nei flussi di lavoro DAM, ma un'eccessiva automazione comporta problemi imprevisti, come approvazioni non volute. Seguite quindi un approccio bilanciato

Ridefinire la gestione delle risorse con i flussi di lavoro DAM

I flussi di lavoro DAM definiscono il processo di passaggio, dalla creazione degli asset alla distribuzione. Garantiscono coerenza, azioni controllate, collaborazione migliorata e titolarità.

Tuttavia, i flussi di lavoro DAM devono essere seguiti correttamente per ottenere i migliori risultati. Assicuratevi quindi che i vostri flussi di lavoro non operino in modo isolato, ma attraverso più strumenti e processi. Integrate i flussi di lavoro con una piattaforma di produttività all-in-one come ClickUp.

ClickUp offre una pletora di strumenti e modelli che possono aiutarvi a creare, condividere e gestire le risorse digitali. Assicura una collaborazione perfetta e rende l'implementazione dei flussi di lavoro DAM un gioco da ragazzi.

Volete saperne di più? Iscrivetevi oggi stesso a ClickUp !