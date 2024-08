10 Migliori software per il magazzino dati nel 2024 (gratuiti e a pagamento)

Big data e business intelligence (BI) sono parole d'ordine negli ultimi tempi per il modo in cui aiutano a gestire un'azienda. Non si prendono più decisioni sulla base di un'intuizione e sperando che portino i progetti all'esito positivo, ma si sfruttano i dati come carburante per fare mosse sagge. ♟️

Sostenuto dai dati processo decisionale richiede l'estrazione, la segmentazione e l'analisi di informazioni provenienti da più fonti, interne o esterne. Uno strumento software di data warehouse (DWH) svolge un ruolo fondamentale nel consolidare e organizzare queste informazioni di BI.

Di base, un DWH è un repository per la centralizzazione di grandi quantità di dati specifici dell'organizzazione. Ma con lo strumento giusto si può fare molto di più, ad esempio prevedere il comportamento dei clienti e identificare le tendenze del mercato.

In questa guida presenteremo 10 soluzioni software di data warehouse stabili. Assistete alla ripartizione delle loro funzionalità/funzione e scegliete quella che supporta le vostre strategie di crescita.

Cosa cercare in un software di data warehouse?

Secondo i più importanti professori del MIT, le aziende basate sui dati hanno mostrato il 4% in più di produttività e il 6% in più di valutazione dei profitti rispetto alla media. Ma Da fare per sapere quale software DWH può darvi un reale vantaggio aziendale?

Ecco a cosa dovete prestare attenzione quando esplorate le produttività:

Scalabilità: Una piattaforma adeguata è in grado di soddisfare le esigenze di dati in continua espansione del team senza modificare le prestazioni Ordinamento e filtraggio: Lo strumento deve consentire l'archiviazione dei dati in un formato strutturato, che permetta di effettuare indicizzazioni, catalogazioni e ricerche pratiche Modelli: Deve fornire modelli che consentano di costruire e mantenere un data warehouse per diversi casi d'uso senza alcuno sforzo Integrazioni: La piattaforma deve integrarsi con le app e i programmi più diffusi utilizzati come origine dati. Il processo di estrazione e caricamento dei dati deve avvenire senza problemi Reportistica e analitica: Verificare se lo strumento dispone di funzionalità/funzione per ottimizzare le prestazioni aziendali con approfondimenti personalizzati. Le migliori produttività utilizzano algoritmi di apprendimento automatico e IA per estrarre e manipolare i dati, generare reportistica e creare visualizzazioni come grafici, tabelle e diagrammi Sicurezza: Dovrebbe avere protocolli di crittografia e sicurezza integrati per ridurre il rischio di attacchi informatici

I 10 migliori strumenti di data warehouse da utilizzare nel 2024

Abbiamo analizzato decine di software di data warehouse e abbiamo selezionato a mano i migliori 10 strumenti che soddisfano i nostri criteri: funzione, scalabilità e facilità d'uso. Andiamo subito al sodo! 🎢

Visualizzate attività, progetti e flussi di lavoro nel modo più adatto a voi con le oltre 15 visualizzazioni personalizzabili di ClickUp

ClickUp offre un ambiente sicuro e stabile per l'archiviazione dei dati a livello aziendale e per la gestione delle risorse umane strutturazione del project management . Questo strumento ha un'incredibile quantità di opzioni per gestire, visualizzare e manipolare la pipeline di dati su qualsiasi scala.

Creare un'immagine digitale Area di lavoro di ClickUp da importazione di dati da più origini dati con un pratico gestore di importazioni. Visualizzare i dati e passare da una prospettiva all'altra attraverso Dashboard con più di 50 widget e 15+ visualizzazioni . Sfruttare gli strumenti di reportistica integrati per organizzare i flussi di lavoro prevedere scenari aziendali e prospettare soluzioni.

Questa piattaforma offre un impressionante collezione di modelli per l'archiviazione dei dati e monitoraggio dei progetti , come ad esempio:

Con ClickUp avete accesso a una serie di funzionalità/funzione per strutturare le attività legate ai dati. Utilizzate Campi personalizzati e Stati personalizzati per organizzare e monitorare le informazioni in tabelle granulari. Trasformate i vostri dati in documentazione aziendale e wiki con Documenti ClickUp .

Per ottenere l'efficienza, utilizzate il programma che aumenta la produttività ClickUp AI per riepilogare/riassumere i dati, generare reportistica sullo stato e altro ancora! Automazioni di processi aziendali ripetitivi utilizzando Automazioni ClickUp e ridurre i costi operativi. 💰

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

Limiti di ClickUp

Alcuni utenti desiderano un maggior numero di automazioni (ClickUp ne ha attualmente più di 100)

Limitazione dell'uso delle funzionalità/funzione premium sul piano Free

Prezzi di ClickUp

free Forever : Gratuito per sempre

Gratuito per sempre Unlimitato : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Aziendale : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Azienda: Contatto per i prezzi *ClickUp AI è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $5 per membro dell'area di lavoro di ClickUp al mese

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni su ClickUp

G2 : 4.7/5 (8.500+ recensioni)

: 4.7/5 (8.500+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (3.700+ recensioni)

2. AWS Redshift

Via: AWS Amazon AWS Redshift è la procedura guidata di Amazon per l'analisi dei big data basata sul cloud! 🧙

Questa piattaforma utilizza SQL (Structured Query Language) per scavare in profondità nei dati semi-strutturati e strutturati ed eseguire query analitiche complesse.

AWS Redshift è molto popolare per il suo strumento Federated Query. Questa funzionalità/funzione consente di eseguire query sui dati in tempo reale su più database integrati, data warehouse o data lake.

Con Amazon Redshift Data Sharing, il team può accedere immediatamente ai cluster di dati senza spostarsi dal cluster produttore.

Migliorate le vostre iniziative di business intelligence e raccogliete i vantaggi dell'ecosistema Amazon con Redshift ML: utilizzate le istruzioni SQL per addestrare i modelli Amazon SageMaker e realizzare previsioni finanziarie accurate, valutazioni del rischio e reportistica dettagliata sulla vostra azienda operazioni aziendali .

Oltre alle integrazioni native, è possibile collegare AWS Redshift a strumenti come Salesforce, Jira e Google Analytics, estrarre i dati da queste piattaforme e archiviarli nel proprio cloud warehouse. ☁️

Le migliori funzionalità/funzione di AWS Redshift

Magazzino dati basato su cloud

Query federate per utilizzare dati in tempo reale da sistemi remoti

Condivisione intuitiva dei dati

Integrazioni native AWS e di terze parti

Limiti di AWS Redshift

Può non essere adatto al budget delle piccole aziende

Le opzioni di partizionamento limitate possono avere un impatto sulle prestazioni

Prezzi di AWS Redshift

Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su AWS Redshift

G2 : 4.3/5 (350+ recensioni)

: 4.3/5 (350+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (oltre 10 recensioni)

3. Magazzino dati autonomo Oracle

Via: Oracolo Oracle Autonomous Data Warehouse è una soluzione basata su cloud che si ottimizza e si autogestisce in modo indipendente con apprendimento automatico e le automazioni dei processi. È una salvezza per gli amministratori di database impegnati che cercano un data warehouse autoscalabile a costi operativi contenuti.

Il DWH è dotato di Data Studio, che offre decine di opzioni senza codice per caricare, analizzare e condividere le informazioni. Sfruttate le 100+ integrazioni per inserire i dati nella piattaforma e generare modelli aziendali e flussi di lavoro con l'interfaccia drag-and-drop.

Monitorate il vostro Oracle Autonomous Data Warehouse nel Performance Hub: utilizzate l'opzione per visualizzare le prestazioni del sistema e le analisi della cronologia delle sessioni attive (ASH). Perfezionare la piattaforma generando il report Automatic Carico di lavoro Repository (AWR) contenente statistiche per il rilevamento dei problemi.

Le migliori funzionalità/funzione di Oracle Autonomous Data Warehouse

Autonomo e basato su cloud

Monitoraggio costante delle prestazioni

Data Studio per eliminare i silos di dati perteam interfunzionali* oltre 100 integrazioni

Limiti del Data Warehouse autonomo di Oracle

Limitata trasparenza nella struttura dei prezzi

L'interfaccia potrebbe essere più user-friendly

Prezzi di Oracle Autonomous Data Warehouse

Contatto per i prezzi

Valutazioni e recensioni su Oracle Autonomous Data Warehouse

G2 : 4.3/5 (10+ recensioni)

: 4.3/5 (10+ recensioni) TrustRadius: 8.9/10 (oltre 200 recensioni)

4. Google BigQuery

Via: Google Cercate una piattaforma di data warehouse serverless e multi-cloud? Google BigQuery ha tutti questi requisiti! E la parte migliore è che può analizzare dati in petabyte, il che la rende perfetta per le grandi aziende. 🏢

Con BigQuery Studio si ottiene un'interfaccia unificata per mappare l'analisi dei dati su larga scala. È adatto a persone con diverse competenze in materia di codice: è possibile utilizzare SQL, Spark, Python o il linguaggio naturale per personalizzare i flussi di lavoro . L'IA Duet della piattaforma offre assistenza contestuale per il codice.

Costruite e gestite modelli ML basati su dati strutturati, semi-strutturati o non strutturati ed esportateli in Vertex IA (la piattaforma ML di Google) o in un altro software di vostra scelta.

Poiché BigQuery è una parte dell'ecosistema Google, l'estrazione di dati da piattaforme gemelle come Google Drive è un gioco da ragazzi. Sono disponibili anche integrazioni di terze parti per importare dati da soluzioni come AWS Redshift, Snowflake e Teradata.

Le migliori funzionalità/funzioni di Google BigQuery

Serverless e multi-cloud

Adatto alle aziende

BigQuery Studio per personalizzare i flussi di lavoro

Apprendimento automatico integrato

Limiti di BigQuery di Google

Limitate funzionalità di raggruppamento per organizzare i set di dati in modo logico

Prestazioni e personalizzazioni migliorabili

Prezzi di Google BigQuery

Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Google BigQuery

G2 : 4.5/5 (500+ recensioni)

: 4.5/5 (500+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (10+ recensioni)

5. Teradata

Via: Teradata Teradata, con il suo prodotto VantageCloud, offre un'estesa suite di soluzioni di gestione dei dati e di cloud analytics.

Create il vostro repository di dati unico su Teradata e conducete azioni innovative grazie all'apprendimento automatico e all'analisi dei dati intelligenza artificiale algoritmi. È possibile minimizzare il movimento dei dati (identificando le tendenze e individuando i dati di traguardo), eseguire più query complesse contemporaneamente e scoprire innovazioni su qualsiasi scala.

Superate le sfide più difficili con ClearScape Analytics, una parte di Teradata VantageCloud. Le sue funzionalità avanzate di analisi IA/ML vi aiutano a preparare i dati e a fare previsioni addestrando modelli su qualsiasi scala. Utilizzate lo scoring in tempo reale e in batch per valutare i modelli e distribuirli a costi e attriti ridotti.

Le migliori funzionalità/funzione di Teradata

Scalabilità a livello aziendale con machine learning integrato

Modelli di formazione analitica scalabili

Distribuzione on-premise e su cloud

Gestione migliorata delle risorse e dei costi

Limiti di Teradata

Costi significativi di licenza e infrastruttura associati alla piattaforma

Capacità di integrazione limitate

Prezzi di Teradata

Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su Teradata

G2 : 4.2/5 (oltre 200 recensioni)

: 4.2/5 (oltre 200 recensioni) Capterra: 4.3/5 (oltre 20 recensioni)

6. Integrare.io

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/Integrate.io\_.png Integrare.io /$$$img/

Via: Integrare.io Semplificate il vostro viaggio nei dati dell'e-commerce con Integrate.io e la sua soluzione DWH Insights senza codice. Questa piattaforma di pipeline di dati aiuta a spostare i dati dalla vostra database personalizzati o piattaforme di e-commerce a un data warehouse.

La piattaforma presenta una configurazione di pipeline senza codice con un'incredibile flessibilità: utilizzate l'interfaccia drag-and-drop e i connettori precostituiti per unificare i dati da diverse origini dati in pochi secondi. Se non riuscite a trovare il connettore che vi serve, gli esperti della piattaforma possono costruirlo su misura per voi! 🔗

Unite più pipeline con dipendenze facili da creare e sorvegliatele in un dashboard centralizzato. Utilizzate il cron expression builder di Integrate.io per risolvere rapidamente i requisiti di pianificazione delle pipeline.

DWH Insights vi aiuta a monitorare i costi del data warehousing. Acquisizione automatica dei costi dei dati e archiviazione di lavori, tabelle e metadati utente in tutte le pipeline e i progetti. Gli strumenti integrati di analisi dei dati comportamentali rivelano le tendenze degli utenti e la loro correlazione con i modelli di dati distribuiti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Integrate.io

Dashboard completa

Centinaia di connettori precostituiti per unificare i dati

Analisi avanzate con DWH Insights

Destinato alle aziende di e-commerce

Limiti di Integrate.io

Potenziali problemi di prestazioni quando si lavora con grandi insiemi di dati

Occasionali bug dell'interfaccia utente

Prezzi di Integrate.io

Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su Integrate.io

G2 : 4.3/5 (150+ recensioni)

: 4.3/5 (150+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (10+ recensioni)

7. Skyvia

Via: Skyvia Skyvia può essere il vostro punto di riferimento piattaforma senza codice per varie attività legate ai dati, dall'integrazione e dal backup all'automazione dei flussi di lavoro. Skyiva sposta i dati da e verso i magazzini, creando un ponte tra dati multi-fonte non organizzati e un database ben strutturato.

La piattaforma offre quattro soluzioni:

Integrazione dei dati Backup Connessione Query

Affidatevi a Data Integration per importare e sincronizzare in batch grandi insiemi di dati da origini dati distribuite. Cloud Data Replication è la soluzione ELT (Extract, Load, Transform) integrata per la copia dei dati.

$$$a permette di tenere al sicuro i dati in un'interfaccia unificata, configurando le impostazioni per i backup automatici giornalieri e le opzioni di ripristino da cloud a cloud.

Con Connect, è possibile creare API web e ottenere URL endpoint pronti all'uso senza il problema dell'hosting e della manutenzione.

Query offre strumenti come l'aggregazione in un clic e i filtri tipizzati per visualizzare, visualizzare, gestire ed esportare i dati dal browser.

Le migliori funzionalità/funzioni di Skyvia

Soluzione robusta per la sincronizzazione dei dati

Quattro soluzioni per la manipolazione dei dati

Supporta la replica dei dati del cloud

Limiti di Skyvia

L'estrazione di dati per un periodo personalizzato può essere impegnativa

Potrebbe offrire un supporto tecnico migliore

Prezzi di Skyvia

Diverse strutture di prezzo per Integrazione dei dati, Backup, Connect e Query: controllare il sito web per i dettagli

Valutazioni e recensioni di Skyvia

G2 : 4.8/5 (150+ recensioni)

: 4.8/5 (150+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (60+ recensioni)

8. Database Oracle 12c

Via: Oracolo Oracle Database è un solido database cloud progettato per le aziende. Vanta funzionalità avanzate per il consolidamento dei set di dati, l'ottimizzazione delle query e la messa a punto delle prestazioni.

Le versioni 12c e successive offrono una disponibilità e una stabilità di prim'ordine per il database. Funzionalità come il mascheramento dei dati e le colonne invisibili impediscono l'accesso non autorizzato ai dati sensibili.

La piattaforma consente il tiering dei dati per la gestione dello spazio di archiviazione. Ad istanza, se un particolare set di dati è usato raramente, è possibile comprimerlo e spostarlo in un tier adeguato per risparmiare spazio. Inoltre, è possibile utilizzare Oracle Flex ASM per ridurre i costi dello spazio di archiviazione.

È da notare che Oracle ha terminato il supporto per la versione 12c nel luglio 2022. Gli aggiornamenti limitati sono disponibili fino alla fine di dicembre 2024.

Le migliori funzionalità/funzione di Oracle 12c

Database orientato alle aziende

Potenti opzioni di analisi

Utili integrazioni di terze parti

Gestione intelligente dello spazio di archiviazione

Supporto multilingue

Limiti di Oracle 12c

Il processo di licenza può essere complicato

L'installazione può richiedere molto tempo

Prezzi di Oracle 12c

Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Oracle 12c

Capterra: 4.6/5 (meno di 10 recensioni)

9. Informatica

Via: Informatica Informatica è una soluzione di gestione dei dati basata su cloud e alimentata da IA.

Con Informatica è possibile estrarre, trasformare e caricare (ETL) i dati da numerose origini dati nel proprio data warehouse. Copilot con l'IA della piattaforma, CLIARE, per semplificare il processo di consegna dei dati nei team.

Sfruttate la potenza dell'IA attraverso Data Catalog e trovate, organizzate e archiviate le risorse di dati desiderate in un batter d'occhio. Informatica consente di eseguire la scansione di strumenti di BI, archivi di dati in cloud e cataloghi di terze parti per raccogliere le risorse di dati.

Un'altra soluzione di interesse è Data Integration. Consente di utilizzare i connettori per integrare i dati in batch, replicare le tabelle e connettersi alle API per una gestione dei dati senza sforzo.

Le migliori funzionalità/funzione di Informatica

Implementazione di pipeline di dati con CL IA RE, un assistente IA

RE, un assistente IA Catalogo dei dati alimentato dall'IA per la manipolazione delle risorse di dati

Integrazione dei dati con migliaia di connettori

Limiti di Informatica

Alcuni utenti trovano l'interfaccia obsoleta

Problemi occasionali di prestazioni

Prezzi di Informatica

Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su Informatica

G2 : 4.4/5 (70+ recensioni)

: 4.4/5 (70+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (10+ recensioni)

10. Firebolt

Via: Firebolt Firebolt è una delle soluzioni di data warehouse più interessanti per gli ingegneri! 🔥

La piattaforma è tutta una questione di velocità: lo spazio di archiviazione colonnare ottimizzato, l'indice sparse e un ottimizzatore di query superveloce danno un nuovo significato alle alte prestazioni e rivoluzionano l'esperienza dell'utente.

Se parlate SQL, adotterete il dialetto PostgreSQL conforme allo standard ANSI-SQL di Firebolt in pochissimo tempo.

La piattaforma si basa sull'elaborazione vettoriale e SIMD (single-instruction multiple-data): applica le istruzioni di query su batch di dati invece di fare riga per riga, e questo è un altro motivo per cui gli utenti di Firebolt godono di una velocità eccezionale.

Firebolt si integra con i più diffusi strumenti di business intelligence e di trasformazione dei dati, diventando così un'ottima piattaforma per l'analisi!

Le migliori funzionalità/funzioni di Firebolt

Piattaforma ad alta velocità

Si basa sull'elaborazione vettoriale e SIMD

Numerose integrazioni

Limiti di Firebolt

È uno strumento relativamente recente nel nostro elenco, quindi il supporto della comunità è limitato

Può richiedere l'apprendimento di nuovi linguaggi di query

Prezzi di Firebolt

Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su Firebolt

G2: 4.5/5 (10+ recensioni)

Prova gli strumenti software DWH in ClickUp

Con l'attuale offerta di prodotti DWH sul mercato, non c'è spazio per i dubbi nel processo decisionale. Tutti gli strumenti elencati possono aiutarvi a costruire e gestire il vostro data warehouse ideale.

Se siete alla ricerca di una soluzione all-in-one che vi permetta di gestire i dati mentre gestire la vostra forza lavoro attività e progetti, si raccomanda di di fare un tentativo con ClickUp . ✅