modelli di bacheca Kanban di Notion gratis

Il primo pannello Kanban è stato creato da un ingegnere della Toyota negli anni '40 per ridurre le inefficienze nella gestione della catena di approvvigionamento.

Da allora è diventato uno strumento popolare per visualizzare processi aziendali e flussi di lavoro complessi, con colonne, righe, gruppi e singole attività rappresentate da schede mobili.

Questo blog condivide i migliori modelli gratuiti di Bacheca Notion per aumentare la produttività. Inoltre, alcune opzioni alternative per chi cerca funzionalità/funzione avanzate di gestione delle attività. 🌈

Parliamo di come i modelli Kanban possano aiutare il team a mantenere la stessa pagina e a monitorare meglio progetti e attività.

Cosa rende un buon modello Notion Kanban?

Mentre i team che usano i modelli di Notion per il project management potrebbe essere più comodo con Grafici di Gantt di Notion trovare il giusto modello di tabellone Kanban in Notion è la chiave.

Ecco i componenti essenziali da ricercare quando si sceglie un modello Kanban di Notion:

Colonne adattabili: Un buon modello dovrebbe consentire di cambiare il numero e i nomi delle colonne per riflettere le varie fasi del flusso di lavoro

Un buon modello dovrebbe consentire di cambiare il numero e i nomi delle colonne per riflettere le varie fasi del flusso di lavoro **Strumenti per l'assegnazione delle attività, l'impostazione delle scadenze e la valutazione dello stato sono essenziali per il monitoraggio delle attività cardine del progetto

Miglioramenti visivi: Cercate layout con codici a colori e altre funzionalità/funzioni visivamente accattivanti, che rendano il tabellone più facile da leggere e da comprendere

Cercate layout con codici a colori e altre funzionalità/funzioni visivamente accattivanti, che rendano il tabellone più facile da leggere e da comprendere Strumenti di automazione: Modelli con automazione integrata per la ripetizione di azioni e notifiche possono far risparmiare tempo e ridurre la possibilità di errori umani

Con queste premesse, diamo un'occhiata ad alcuni esempi di modelli di Bacheca di Notion.

Modelli di Bacheca Notion gratis

1. Modello di monitoraggio del ciclo di progettazione MYP (stile Kanban)

via Notion Il Modello di monitoraggio dei progetti del ciclo di progettazione MYP è ideale per gli educatori che insegnano il programma di progettazione MYP e hanno bisogno di monitorare lo stato delle 16 fasi del ciclo di progettazione MYP.

Semplifica la gestione per gli insegnanti di design offrendo un modo chiaro e strutturato per guidare gli studenti attraverso il processo di progettazione. Il modello tiene anche traccia delle fasi e consente di apportare modifiche all'evoluzione dei progetti.

Le schede Kanban sono personalizzabili per ogni fase del ciclo di progettazione MYP -Investigare, Pianificare, Creare, Valutare e Condividere - e la flessibilità di modificare le schede al variare delle fasi del progetto.

**Chi può usare questo modello Kanban?

Il modello Kanban aiuta l'educatore a valutare i progetti. La lavagna consente agli studenti di gestire il proprio flusso di lavoro e agli educatori di visualizzare i progressi dell'intera classe.

2. Modello di sistema professionale CRM

via Notion Il Modello di sistema professionale CRM è stato progettato per aiutare a gestire client, lead e accordi in un'area di lavoro ben organizzata. È ideale per i dirigenti del settore commerciale e dell'esito positivo che devono **gestire i dati dei clienti, monitorare le pipeline di vendita, seguire le attività e visualizzare le interazioni con i clienti

È dotato di automazioni integrate che aiutano a semplificare i follower dei clienti e il monitoraggio dello stato. È possibile utilizzarlo per visualizzare le pipeline commerciali con le visualizzazioni integrate e personalizzare le proprietà per adattarle alle esigenze specifiche del CRM.

**Chi può usare questo modello Kanban?

Pensate a un consulente che si destreggia tra più client in fasi diverse del ciclo di vita del progetto. Il modello li aiuta a gestire tutte le attività commerciali e di progetto in un unico posto, consentendo una maggiore efficienza e una migliore gestione delle attività fidelizzazione dei clienti e un project management più fluido.

3. Modello di pianificazione del progetto di Anthropic

via NotionIl Progetto Antropico di Pianificazione offre una configurazione a doppio database per il monitoraggio delle panoramiche di alto livello dei progetti e degli elenchi dettagliati delle attività. Aiuta i team a gestire progetti di grandi dimensioni con attività realizzabili, monitorando lo stato di avanzamento.

Utilizzando il modello di pianificazione del progetto, voi e il vostro team potete vedere il progetto dall'inizio della pianificazione all'esecuzione. La sua struttura a due livelli (panoramica + attività) assicura che ogni dettaglio venga notato, tenendo in vista gli obiettivi a lungo termine.

**Chi può usare questo modello Kanban?

Questo modello è ideale per un piccolo team di sviluppo prodotto che gestisce diversi progetti contemporaneamente. Può utilizzare il modello Anthropic Project Planner per tenere traccia degli obiettivi a lungo termine del progetto, monitorando al contempo le attività quotidiane necessarie per rispettare le scadenze. Man mano che i membri del team completano le loro attività, la Sequenza e l'insieme delle attività vengono completate stato del progetto sono facilmente monitorabili e aggiustati se necessario.

4. Dashboard del Gestore delle attività

via Notion Il Modello di dashboard del Task Manager consente agli utenti di organizzare le attività, impostare le priorità e monitorare il flusso di lavoro senza sforzo. Fornisce un hub centralizzato in cui tutte le informazioni relative al progetto e alle attività sono disponibili a colpo d'occhio, aiutando gli utenti a tenere sotto controllo le scadenze e gli impegni quotidiani.

Con questo modello è possibile creare un dashboard in Notion per avere una chiara rappresentazione visiva dello stato delle attività.

**Chi può usare questo modello Kanban?

Un project manager che gestisce scadenze e consegne multiple può utilizzare il modello di dashboard del task manager per tenere tutte le attività organizzate in un unico posto. Grazie alla possibilità di impostare le priorità, può concentrarsi sugli elementi di maggiore importanza, assicurandosi che le attività minori non passino inosservate.

5. Modello di tracciamento dei problemi

via Notion Il Modello di tracciamento dei problemi è stato progettato per i team, in particolare quelli che utilizzano le metodologie Agile, per tenere traccia dei bug, delle attività e dei problemi del progetto.

I suoi sprint personalizzabili, il sistema di prioritizzazione e le capacità di integrazione aiutano a gestire i problemi in modo sistematico. I modelli sono dotati di gestione degli sprint con prioritizzazione del backlog per identificare i bug, dare priorità alle soluzioni e assegnare le attività ai membri del team.

Sono inoltre disponibili opzioni di filtraggio per stato, priorità, membro del team e integrazioni con GitHub, Slack e altri strumenti essenziali utilizzati dai team di sviluppo.

**Chi può usare questo modello Kanban?

Un team che lavora al rilascio di un prodotto può utilizzare il modello Issue Tracker per tenere traccia dei bug segnalati dalla QA, snellendo il processo di rilascio. Ogni problema viene assegnato allo sviluppatore appropriato, classificato in base alla gravità e monitorato durante il ciclo di sprint per garantire che venga risolto prima del rilascio successivo.

Limiti dell'uso di Notion per le Bacheche Kanban

Quando si seleziona un modello Kanban in Notion, è importante essere consapevoli di alcune funzionalità/funzione che potrebbero complicare o ostacolare il flusso di lavoro, anziché semplificarlo.

Il problema principale dell'uso delle Bacheche di Notion è che forniscono solo una panoramica delle attività e dei progetti e necessitano di maggiori funzionalità/funzione di pianificazione, programmazione e monitoraggio, necessarie per il project management.

Di seguito sono riportati alcuni dei limiti principali dell'utilizzo dei pannelli Kanban di Notion:

Non ci sono funzioni di monitoraggio del tempo o di stima dei costi nelle lavagne Kanban di Notion. Sebbene sia possibile delegare attività ai membri del team, non è possibile monitorare le loro ore di lavoro o i costi di manodopera

nelle lavagne Kanban di Notion. Sebbene sia possibile delegare attività ai membri del team, non è possibile monitorare le loro ore di lavoro o i costi di manodopera Nessuna condizione di automazione per mantenere le attività in movimento tra le fasi

per mantenere le attività in movimento tra le fasi La mancanza di dashboard e di tracciatori di obiettivi e OKR dedicati lo rende limitato a casi d'uso specifici

dedicati lo rende limitato a casi d'uso specifici I modelli con troppe categorie e la mancanza di personalizzazioni possono rendere le bacheche disordinate e difficili da navigare, riducendo l'efficienza complessiva

possono rendere le bacheche disordinate e difficili da navigare, riducendo l'efficienza complessiva Pur essendo intuitivo, Notion ha una alta curva di apprendimento, soprattutto per i nuovi utenti. Molti devono affidarsi a risorse esterne, come i tutorial di YouTube, per poterlo utilizzare senza problemi

Come abbiamo visto sopra, anche se Notion ha alcuni modelli fantastici, presenta limiti significativi in termini di scalabilità e integrazioni.

Alternative ai modelli Kanban di Notion

Mentre si cerca un modello migliore Alternative di Notion clickUp si distingue per l'interfaccia utente semplice e gli strumenti di collaborazione. ClickUp è una soluzione gratuita per il project management che consente ai team di gestire numerosi flussi di lavoro, interagire in modo più efficace e consolidare tutto il lavoro in un'unica applicazione grazie alle sue molteplici funzionalità/funzioni collaborative, tra cui le tavole Kanban.

La parte migliore? È possibile personalizzare La Bacheca Kanban di ClickUp per adattarsi a team di qualsiasi dimensione.

Scoprite alcuni dei migliori modelli di Bacheca Kanban di ClickUp.

1. Modello di Bacheca Kanban di ClickUp

Il Modello di Bacheca di ClickUp è progettato per **categorizzare le attività in colonne come "Da fare", "In corso" e "Terminato" Consente di monitorare i flussi di lavoro, gestire progetti di grandi dimensioni e ottenere informazioni sui colli di bottiglia.

Il modello integra anche utili funzionalità/funzione come gli stati personalizzati (ad esempio, chiuso, in corso, bloccato) e i campi personalizzati per la categorizzazione delle attività, offrendo un'elevata flessibilità per diversi flussi di lavoro

**Chi può usare questo modello Kanban?

Il modello di Bacheca Kanban è perfetto per i gestori del team che supervisionano più team e progetti complessi. Possono impostare stati personalizzabili e monitorare i passaggi di ogni attività, rendendolo ideale per gestire sia gli obiettivi di alto livello del progetto che le attività quotidiane.

**Per saperne di più 11 modelli di Bacheca Kanban gratis in OneNote e ClickUp > I nostri responsabili della produttività e i manager di prodotto erano impantanati negli aggiornamenti manuali dello stato tra Jira e altri strumenti. Con ClickUp, abbiamo recuperato ore di tempo sprecato in attività duplicate. Inoltre, abbiamo accelerato i rilasci dei prodotti migliorando il passaggio dei lavori tra QA, redazione tecnica e marketing.

Nick Foster, Direttore della gestione dei prodotti, Lulu Press

2. Modello di roadmap con visualizzazione Kanban di ClickUp

Il Modello di roadmap della visualizzazione Kanban di ClickUp è uno strumento flessibile e personalizzabile che aiuta i team a visualizzare il modo in cui i contributi individuali formano i risultati finali del progetto

Ad esempio, se state lavorando a un'attività come la creazione di una pagina di destinazione, la roadmap mostra come supporta direttamente un obiettivo più ampio, come il lancio di un prodotto. In questo modo è possibile vedere come il proprio lavoro si inserisce nella più ampia Sequenza del progetto.

Il sistema di layout della bacheca consente ai team di assegnare le attività ai membri del team e di monitorare lo stato in modo efficiente con una semplice interfaccia drag-and-drop.

**Chi può usare questo modello Kanban?

Questo modello è particolarmente utile per i team di sviluppo prodotti o di marketing che devono gestire progetti a lungo termine con attività cardine ben definite. Fornisce una visualizzazione strutturata delle attività in corso e delle relative scadenze, in modo che voi e il vostro team possiate allineare le attività quotidiane a obiettivi strategici più ampi.

3. Modello di sviluppo software ClickUp Kanban

Il Modello di sviluppo software a Kanban di ClickUp è uno strumento specializzato per i team di sviluppo software che utilizzano le metodologie Agile. Fornisce un metodo di gestione del flusso di lavoro visivo in cui il lavoro è rappresentato da schede che si muovono attraverso diverse fasi del processo di sviluppo del software.

Le sue funzionalità di pianificazione degli sprint, prioritizzazione del backlog e monitoraggio dei problemi aiutano gli sviluppatori a gestire meglio le attività in un flusso di lavoro basato sugli sprint.

Inoltre, questo modello permette di Team agili per monitorare lo stato di avanzamento di fasi come lo sviluppo, la revisione e il deployment.

**Chi può usare questo modello Kanban?

I team di sviluppatori possono usare questo modello di sviluppo software per gestire i bug, affrontare le richieste di funzionalità/funzione e distribuire il codice in ogni fase del ciclo di vita dello sviluppo software. In questo modo si garantisce che i rilasci del software avvengano in tempo e nel rispetto dell'obiettivo

4. Modello di project management agile ClickUp Kanban

Il Modello di project management agile ClickUp Kanban è costruito per i team di sviluppo non software che vogliono implementare la metodologia Agile. Le visualizzazioni personalizzabili, come le schede delle attività e le Sequenze, aiutano a gestire facilmente progetti complessi.

Grazie al piano degli sprint e alle funzionalità di monitoraggio del carico di lavoro, è possibile valutare lo stato di avanzamento di ogni attività dal backlog al completamento.

Sono inoltre disponibili automazione personalizzata e monitoraggio dei punti dello sprint, che snelliscono il project management e assicurano la riuscita dei frenetici cicli di sprint.

**Chi può usare questo modello Kanban?

Il modello Kanban per il project management agile può rivelarsi utile per i project manager che supervisionano cicli di sviluppo iterativi. Aiuta i team a maintainer un'attività di sviluppo iterativo Flusso di lavoro agile promuovendo la flessibilità e la reattività ai cambiamenti dei requisiti del progetto.

💡Pro Tip: I team agili che lavorano in sprint possono utilizzare 13 modelli diversi ClickApps in ClickUp per personalizzare la gestione del carico di lavoro, la collaborazione del team, l'organizzazione e i report sullo stato di avanzamento dei lavori.

5. Modello di Sprints Kanban semplice di ClickUp

Il Modello Kanban per Sprints semplici di ClickUp è ideale per i team Agile che cercano un modo semplice per gestire gli sprint con funzionalità e componenti come l'assegnazione delle attività, il monitoraggio dello stato e l'organizzazione del backlog.

Con una struttura pulita e stati preconfigurati come "Aperto", "In corso" e "Chiuso", il Simple Sprints Kanban Template di ClickUp consente di impostare e gestire rapidamente i cicli di sprint.

**Chi può utilizzare questo modello Kanban?

Il modello Simple Sprints Kanban Template è ideale per i team più piccoli o per chi è alle prime armi con la gestione degli sprint Agile project management . Semplifica il processo di sprint e fornisce strumenti essenziali per il monitoraggio dello stato e per garantire che le attività si muovano senza problemi attraverso il flusso di lavoro.

**Per saperne di più 10 modelli di piano di sprint in ClickUp ed Excel per Agile Scrum

Usare le Bacheche Kanban per visualizzare meglio i progetti in ClickUp

Notion offre un intervallo di modelli Kanban utili per organizzare i flussi di lavoro, ma le integrazioni e la scalabilità sono limitate.

I modelli di Bacheca Kanban di ClickUp offrono una soluzione più efficiente.

Le lavagne Kanban di ClickUp consentono di personalizzare completamente il flusso di lavoro con stati a colori, campi personalizzati e automazione delle attività. È inoltre possibile utilizzare le funzionalità di collaborazione, come ClickUp Chat e le menzioni, per comunicare con il team mentre si gestiscono le attività su una lavagna Kanban.

Sia che stiate gestendo attività semplici o progetti complessi, le lavagne Kanban di ClickUp offrono flessibilità, chiarezza e controllo, facilitando l'allineamento dei team e il monitoraggio dei progetti. Iscrivetevi a ClickUp e provate questi modelli per snellire il flusso di lavoro, aumentare la collaborazione e migliorare la produttività generale.