Modulo Google o SurveyMonkey: Il miglior strumento di sondaggio?

La creazione di moduli online può sembrare un'impresa ardua, soprattutto quando si cerca di trovare lo strumento di sondaggio perfetto per ottenere risultati chiari e perseguibili. Che siate titolari di una piccola azienda che raccoglie il feedback dei clienti o un organizzatore di eventi che invia RSVP, la giusta piattaforma di sondaggio può fare la differenza.

È qui che entrano in gioco i pesi massimi: Google Modulo e SurveyMonkey.

Entrambe sono popolari, affidabili e ricche di funzionalità/funzione avanzate, ma Da fare per sapere qual è quella giusta per le proprie esigenze? La semplicità di Google Modulo o la personalizzazione di SurveyMonkey?

Cerchiamo di capire meglio e di aiutarvi a prendere la decisione migliore per il vostro prossimo progetto di creazione di sondaggi.

Cosa sono i moduli di Google?

via Modulo Google Supponiamo che stiate inserendo nuovi dipendenti e che dobbiate raccogliere informazioni importanti da ciascuno di loro, come i dati di contatto, le richieste di attrezzature o le preferenze di formazione. Google Modulo rende questo processo facile come l'invio di un'email.

Come parte della suite dell'area di lavoro di Google, Google Forms consente di creare moduli semplici in pochi minuti e di raccogliere automaticamente tutte le risposte in Fogli Google, perfetto per un'analisi rapida dei dati senza bisogno di strumenti aggiuntivi.

Che siate titolari di un'azienda o educatori che conducono un sondaggio in classe, Google Modulo offre un'esperienza utente senza curve di apprendimento.

via Modulo Google

Funzionalità/funzione di Google Modulo

Google Modulo può sembrare semplice, ma non lasciatevi ingannare: ha molte funzionalità/funzione utili. Con pochi elementi Hack per i moduli Google è possibile aumentare il potenziale di semplificazione dei sondaggi:

1. Integrazione con Fogli Google

Le risposte vengono organizzate automaticamente in un Fogli Google, in modo da poter tracciare il feedback in tempo reale. Ad esempio, se state conducendo un sondaggio sulla soddisfazione dei clienti, vedrete i risultati man mano che arrivano, pronti per un'analisi immediata.

Tuttavia, se siete alla ricerca di una suite di strumenti più avanzati, molti Alternative all'area di lavoro di Google offrono opzioni di integrazione e personalizzazione avanzate.

2. Modelli personalizzabili

Non sapete da dove cominciare? Google Modulo offre una varietà di modelli di Modelli di Modulo Google per qualsiasi cosa dalla registrazione a eventi ai moduli di feedback per i clienti. Sceglietene uno, personalizzatelo e date l'invio!

3. Collaborazione in tempo reale

Lavorate con un team? Potete invitare i colleghi a modificare e contribuire al vostro modulo simultaneamente. Google Modulo è un'ottima opzione per creare moduli per team software che li aiutano a collaborare in modo efficace raccogliendo feedback, monitorando lo stato di avanzamento del progetto o gestendo le richieste del team in tempo reale.

Prezzi di Google Modulo

$$$a gratis per chiunque abbia un account Google

Google Area di lavoro Starter: 7,20 dollari/utente al mese

7,20 dollari/utente al mese Google Area di Lavoro Standard: $14,40/utente al mese

$14,40/utente al mese Google Area di lavoro Plus: $21/utente al mese

Google Modulo è un'ottima scelta per semplici esigenze di sondaggio online, soprattutto se si utilizza già l'area di lavoro di Google. Ma se avete bisogno di altre funzionalità/funzione? È qui che passa SurveyMonkey.

Che cos'è SurveyMonkey?

via SondaggioMonkey Avete bisogno di qualcosa di più di un modulo di base? Entrate in SurveyMonkey, uno strumento costruito per scavare più a fondo nei vostri dati. Che si tratti di sondaggi sulla soddisfazione dei clienti o di ricerche di mercato dettagliate, SurveyMonkey offre una suite di funzionalità/funzione progettate per raccogliere e analizzare dati in modo serio.

Per gli imprenditori, gli educatori e i ricercatori di mercato che hanno bisogno di maggiore flessibilità e controllo, SurveyMonkey offre strumenti avanzati per creare sondaggi altamente personalizzati e raccogliere informazioni significative.

Funzionalità/funzione di SurveyMonkey

Le funzionalità/funzione di SurveyMonkey si rivolgono a chi cerca qualcosa di più di semplici sondaggi:

1. Personalizzazione avanzata

Vuoi che il tuo sondaggio abbia un aspetto professionale? Con SurveyMonkey, potete personalizzare i moduli con il vostro marchio, la logica delle domande e persino la logica di salto per mostrare domande specifiche in base alle risposte dell'utente.

Ad esempio, se un cliente seleziona "Insoddisfatto" in un sondaggio sul feedback di un prodotto, potete far scattare domande di follow-up per chiederne il motivo.

2. Reportistica e analisi dettagliate

Dopo aver raccolto le risposte, SurveyMonkey non vi lascia solo i dati grezzi. È possibile creare reportistica approfondita con grafici, diagrammi e analisi in tempo reale

Immagina di condurre sondaggi sul coinvolgimento dei dipendenti e di dover condividere i risultati in una riunione: gli strumenti di reportistica di SurveyMonkey ti copriranno, permettendoti di presentare i tuoi risultati con pochi clic.

3. Modelli pronti all'uso

Non sei sicuro di come iniziare il tuo sondaggio? SurveyMonkey offre una varietà di modelli precostituiti per qualsiasi cosa, dalla pianificazione di eventi alla ricerca sui clienti. Se state raccogliendo il feedback dei clienti, i loro modelli di moduli di feedback possono farvi risparmiare tempo e assicurarvi di porre le domande giuste per raccogliere informazioni utili.

via SondaggioMonkey

Prezzi di SurveyMonkey

Gratuito

Piano Teams Advantage: $25/utente al mese

$25/utente al mese Piano Teams Premier: $75/utente al mese

$75/utente al mese Mensile standard: $99/mese

$99/mese Cloud (Piano individuale - Advantage annuale): $468/anno

$468/anno Cloud (Piano individuale - Premier annuale) : $1428/anno

: $1428/anno Azienda: Prezzi personalizzati

SurveyMonkey offre funzionalità più approfondite, ma ha un costo più elevato. Se il vostro obiettivo è quello di ottenere approfondimenti sui dati e un branding personalizzato, vale la pena prenderlo in considerazione.

Da fare, però, per le vostre esigenze specifiche, come si colloca rispetto a Google Modulo?

Modulo Google vs. SurveyMonkey: Funzionalità/funzione a confronto

Scegliere tra Google Modulo e SurveyMonkey non significa solo scegliere uno strumento, ma trovare quello giusto software per la creazione di moduli **che vi aiuta a lavorare in modo più intelligente, non più difficile

Che si tratti di rapidi sondaggi di feedback per i dipendenti o di ricerche di mercato dettagliate, sapere quale sia il software per la creazione di moduli più adatto alle vostre esigenze può farvi risparmiare tempo e frustrazione.

Diamo un'occhiata al confronto tra questi due strumenti nelle aree più importanti:

Funzione | Google Modulo | Survey Monkey |

| -------------------------------- | ----------------------------------------- | ----------------------------------------- |

| Collaborazione visiva | Sì | Sì |

| Modelli | Predisposti e intuitivi | Estesi e personalizzabili |

| Collaborazione in tempo reale | Sì | Sì |

| Integrazioni | Solo area di lavoro di Google | Più piattaforme |

| Strumenti di facilitazione | Di base (commenti, collaborazione in tempo reale) | Avanzato (sondaggi, votazioni, timer) |

| Personalizzazioni | Limitate (colori, logo) | Estese (branding, layout) |

| Funzioni logiche | Di base (scelta multipla, risposte brevi) | Avanzate (logica di salto, ramo delle domande) |

| Reportistica e analisi dei dati | Di base (Fogli Google) | Avanzato (grafici e report integrati) |

| Piano Free | Sì | Sì, con funzionalità/funzioni limitate |

Ora confrontiamo le loro differenze in dettaglio:

Funzionalità/funzione #1: facilità d'uso

via Modulo Google $$$a moduli: Quando si ha bisogno di un sondaggio terminato ieri, la facilità d'uso è tutto. Google Modulo è la definizione di semplicità: è possibile creare un sondaggio in pochi minuti.

Ad esempio, se siete un insegnante che crea un quiz o un marketer che raccoglie feedback dopo il lancio di un prodotto, l'interfaccia drag-and-drop di Google Modulo rende il processo rapido e indolore.

**D'altra parte, SurveyMonkey offre un maggiore controllo, ma richiede un po' più di tempo per essere padroneggiato. Da fare per mostrare domande diverse in base alle risposte date? La funzionalità di salto logico di SurveyMonkey è perfetta per questo.

È ideale per i sondaggi più approfonditi, come quelli dei ricercatori di mercato che studiano il comportamento dei clienti, ma richiede una curva di apprendimento.

Vincitore: Se la velocità è la vostra priorità, Google Modulo è il chiaro vincitore. Tuttavia, SurveyMonkey potrebbe valere la pena di spendere un po' di tempo in più se avete bisogno di maggiore personalizzazione e controllo.

Funzionalità/funzione #2: Personalizzazione e branding

Un sondaggio non serve solo a raccogliere risposte: è un'estensione del vostro marchio.

via SondaggioMonkey $$$a Modulo: Offre una personalizzazione di base, consentendo di cambiare il colore dello sfondo e di aggiungere un logo, ma questo è tutto. Potrebbe funzionare se si gestisce un sondaggio interno o si raccolgono le risposte degli studenti.

SurveyMonkey: Permette di personalizzare al massimo il marchio, dall'aggiunta del logo alla personalizzazione dei colori e del layout. Per esempio, se state conducendo un sondaggio sulla soddisfazione dei clienti, potete fare in modo che il sondaggio sia parte integrante dell'esperienza del vostro marchio.

Vincitore: Le opzioni di progettazione di SurveyMonkey gli conferiscono un netto vantaggio se volete impressionare il vostro pubblico.

Funzionalità/funzione #3: Raccolta e analisi dei dati

via Modulo Google Entrambi gli strumenti funzionano bene, ma in modo diverso.

Modulo Google: Si integra facilmente con Fogli Google, dando accesso in tempo reale alle risposte. Ad esempio, avete appena lanciato un nuovo prodotto e avete inviato un sondaggio ai vostri clienti.

Man mano che arrivano le risposte, vengono automaticamente compilate in un Foglio Google, consentendo di analizzare i punteggi di soddisfazione o di identificare rapidamente potenziali miglioramenti del prodotto.

SurveyMonkey: L'analisi è ancora più approfondita grazie al sistema integrato di software di analisi dei sondaggi che offre grafici, diagrammi e reportistica avanzata.

Vincitore: Se gestite il supporto clienti e avete bisogno di analizzare le tendenze del feedback nel tempo, le funzionalità di reportistica di SurveyMonkey vi consentono di generare rapporti accurati e di facile lettura, senza bisogno di esportarli.

Modulo Google vs. SurveyMonkey su Reddit

Quando si tratta di scegliere tra Google Modulo e SurveyMonkey, a volte le migliori informazioni provengono da chi usa questi strumenti quotidianamente. Ci siamo quindi rivolti a Reddit per vedere cosa dicono gli utenti del mondo reale e il loro feedback ci offre alcune preziose informazioni.

Per coloro che preferiscono la semplicità e l'integrazione perfetta, Google Modulo ha la meglio. Utente di Reddit catcheroni lo riassume perfettamente:

_È gratis, è semplice e ha un'integrazione super semplice con Fogli Google, che uso molto

catcheroni

Questo rende i moduli di Google un'opzione ideale per gli utenti che hanno bisogno di un modo rapido e semplice per raccogliere le risposte e analizzare immediatamente i dati in Fogli Google.

D'altra parte, SurveyMonkey ha anche utenti fedeli che apprezzano il suo equilibrio tra facilità e funzione. Come l'utente di Reddit torresburriel lo dice:

_Usiamo SurveyMonkey. È semplice, conveniente e facile per i partecipanti"

torresburriel

Questo feedback evidenzia la forza di SurveyMonkey nel fornire un'esperienza intuitiva sia per gli autori del sondaggio che per i rispondenti, soprattutto quando si cercano personalizzazioni più avanzate.

Quindi, qual è il verdetto? Entrambi gli strumenti hanno i loro punti di forza a seconda delle esigenze, ma sentendo direttamente gli utenti si può avere un'idea più chiara di quale potrebbe essere il più adatto ai propri progetti.

Riunione ClickUp: la migliore alternativa a Google Modulo e SurveyMonkey

Se Google Modulo o SurveyMonkey non offrono le funzionalità/funzioni avanzate di cui avete bisogno, potrebbe essere il momento di esplorare altre opzioni. Molti Concorrenti di Google Modulo e Alternative di SurveyMonkey sono disponibili, ma ne spicca una ClickUp .

ClickUp consente di creare moduli, converte automaticamente le risposte in attività di ClickUp, si integra perfettamente con i flussi di lavoro e offre un'analisi dei dati in tempo reale attraverso dashboard personalizzabili.

È una soluzione completa che va oltre la semplice creazione di moduli.

Ecco come ClickUp può semplificare il vostro lavoro:

1. Visualizzazione del modulo

Trasforma le risposte ai sondaggi in attività di ClickUp Modulo View

Quando si raccolgono i feedback dei clienti, invece di inserire manualmente le risposte in un sistema separato, Visualizzazione del modulo ClickUp trasforma automaticamente le risposte in attività per il team.

La possibilità di applicare logica di condizione nei moduli la rende ancora più potente, consentendo di mostrare domande specifiche in base alle risposte precedenti, garantendo l'acquisizione di dati più pertinenti da parte degli intervistati.

Ogni invio diventa un'attività su cui il team può lavorare immediatamente, snellendo l'intero processo.

Ad esempio, se gestite un negozio online e inviate sondaggi post-acquisto. Con Vista Team, ogni risposta, che sia una recensione positiva o un reclamo, diventa un'attività assegnata al membro del team interessato. In questo modo si elimina il monitoraggio manuale e si garantisce che nulla sfugga.

2. Gestione delle attività

Trasformate automaticamente gli invii di moduli in attività e mantenete il vostro team allineato con ClickUp Tasks

La vera potenza di ClickUp sta nella sua capacità di connettere tutto. Quando qualcuno invia un modulo, potete **trasformarlo automaticamente in una $$$a Attività di ClickUp , assegnarlo a un membro del team e impostare le scadenze.

Supponiamo che stiate conducendo un sondaggio sul feedback dei clienti dopo il lancio di un prodotto. Invece di selezionare manualmente le risposte, ClickUp Tasks può assegnare automaticamente ogni risposta come attività al reparto competente.

Ad esempio, i feedback positivi possono essere indirizzati al marketing per le testimonianze, mentre i problemi relativi ai prodotti possono andare direttamente al supporto clienti per il follow-up. In questo modo, non si perde nessun feedback e ogni attività viene monitorata dall'inizio alla fine.

In altre parole, a differenza degli strumenti di sondaggio tradizionali, ClickUp va oltre la creazione dei moduli e si integra direttamente con il suo software di gestione delle attività che lo rende perfetto per i team che hanno bisogno di **agire in base al feedback ricevuto

Che si tratti di gestire il feedback dei clienti o le richieste interne, ClickUp garantisce che ogni invio sia gestito in modo efficiente e monitorato dall'inizio alla fine.

3. Modelli di feedback

Raccogliete, organizzate e date priorità ai vostri feedback con il modello di modulo di feedback di ClickUp

ClickUp offre anche soluzioni pronte per l'uso, come il modello Modello di modulo di feedback di ClickUp . Questo modello è perfetto per raccogliere e organizzare i feedback in un unico posto.

Sia che si tratti di raccogliere il feedback dei dipendenti o di sondaggio sugli utenti in merito alla vostra produttività, il feedback viene immediatamente strutturato per una facile analisi. È possibile personalizzarlo in base alle proprie esigenze, assicurandosi di ottenere i dati desiderati.

Ad esempio, se siete a capo di un team di esito positivo e inviate un sondaggio su una nuova funzionalità/funzione. Il modello del modulo di feedback categorizza e dà priorità a ogni risposta, rendendo più facile identificare i problemi da affrontare per primi.

Inoltre, la vista Bacheca delle raccomandazioni complessive offre uno spazio per il brainstorming e l'archiviazione di tutte le idee relative ai feedback.

4. Automazioni e analisi

ClickUp va oltre i moduli: automatizza l'intero processo. Con Automazioni ClickUp è possibile impostare flussi di lavoro basati sulle impostazioni del sondaggio.

Ad esempio, se qualcuno seleziona una risposta negativa, ClickUp può assegnare automaticamente un'attività di follow-up al team del supporto clienti. Oppure, se un sondaggio rivela un problema ad alta priorità, è possibile triggerare un avviso per un'azione immediata.

Visualizzate i dati chiave e monitorate lo stato in tempo reale con le dashboard di ClickUp

Ma non è tutto I dashboard di ClickUp offrono approfondimenti in tempo reale, consentendo di monitorare le tendenze, monitorare le percentuali di risposta e visualizzare i dati senza lasciare la piattaforma.

Dovete presentare i risultati di un sondaggio a una riunione? Le dashboard integrate consentono di generare reportistica in pochi secondi, rendendo i dati immediatamente fruibili.

ClickUp non è solo uno strumento, ma una soluzione completa per i team che hanno bisogno di fare di più con i loro sondaggi.

Se avete superato i limiti dei moduli di Google e di SurveyMonkey, la capacità di ClickUp di integrare moduli, attività, automazioni e approfondimenti in tempo reale lo rende una soluzione innovativa per chiunque voglia trasformare i dati in azioni.

Creare moduli e sondaggi efficienti con ClickUp

Sia Google Modulo che SurveyMonkey offrono vantaggi unici che li rendono adatti a diversi casi d'uso.

Google Modulo è un ottimo strumento gratuito per semplici sondaggi e moduli con funzionalità/funzione di base all'interno dell'ecosistema Google. SurveyMonkey è ideale se si desidera creare sondaggi con funzionalità/funzione più avanzate.

ClickUp, invece, offre una potente combinazione di creazione di moduli e project management, che lo rende una scelta versatile per i team che devono raccogliere e analizzare i dati all'interno dei loro flussi di lavoro.

L'approccio integrato di ClickUp fa sì che ogni invio di sondaggi non sia solo un dato, ma un passaggio verso il miglioramento della vostra azienda. Che si tratti di monitorare le risposte in tempo reale, di automatizzare i flussi di lavoro in base ai feedback o di creare report visivi, ClickUp vi aiuta a fare le cose in modo più rapido e intelligente.

Siete pronti a scoprire come ClickUp può trasformare la vostra attività di gestione dei sondaggi e delle attività?