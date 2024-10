I 10 migliori modelli gratuiti di dashboard per Fogli Google

Diversi aspetti di un progetto lavorano insieme per garantirne la funzione.

Ma senza un dashboard di progetto unificato che fornisca una panoramica completa e consolidata della salute e dello stato del progetto, dovrete passare al setaccio lunghe reportistiche e schede di dati per ricavare informazioni chiave.

È qui che si rivela utile un modello di dashboard di Google Sheet. Vi risparmia il lavoro di impostazione del dashboard di project management da zero. Invece, potete inserire le vostre informazioni e iniziare subito.

I dashboard di Fogli Google semplificano l'analisi dei dati e la reportistica, visualizzando le informazioni importanti attraverso grafici, tabelle, ecc.

In questo articolo, esaminiamo i migliori modelli di dashboard di Fogli Google e forniamo alternative che miglioreranno ulteriormente la produttività del vostro team.

Cosa rende un buon modello di dashboard per Fogli Google?

I modelli di dashboard di Fogli Google aiutano a organizzare e visualizzare i dati utilizzando elementi come grafici a torta e grafici, rendendo più facile l'interpretazione delle metriche chiave a colpo d'occhio.

Per esempio, un modello di Sequenza per il marketing degli eventi può aiutarvi a gestire tutte le campagne in modo ordinato da un unico spazio. È anche possibile estrarre i dati da fogli di calcolo e da origini dati di terze parti come Google Analytics, Salesforce, GitHub, ecc. per creare grafici, tabelle e diagrammi.

La parte migliore è che questi modelli di dashboard personalizzabili vengono utilizzati per vari casi d'uso per comunicare lo stato di salute del progetto e lo stato di avanzamento alle persone chiave.

Un modello di dashboard di Fogli Google dovrebbe fornire i seguenti elementi:

Clarità: Il modello deve presentare i dati in modo chiaro utilizzando grafici, tabelle e altri elementi visivi ed evidenziando le informazioni importanti senza confusione

Il modello deve presentare i dati in modo chiaro utilizzando grafici, tabelle e altri elementi visivi ed evidenziando le informazioni importanti senza confusione Personalizzazione: Gli utenti devono essere in grado di modificare il modello di dashboard di Google Sheets Dashboard di Fogli Google per adattarsi alle loro esigenze specifiche, anche regolando layout, colori e origini dati

Gli utenti devono essere in grado di modificare il modello di dashboard di Google Sheets per adattarsi alle loro esigenze specifiche, anche regolando layout, colori e origini dati Interattività: Funzionalità/funzione come i menu a discesa o i cursori migliorano il coinvolgimento dell'utente, consentendo un'esplorazione dinamica dei dati

Funzionalità/funzione come i menu a discesa o i cursori migliorano il coinvolgimento dell'utente, consentendo un'esplorazione dinamica dei dati **Automazioni: la capacità di aggiornare automaticamente i dati assicura che gli utenti abbiano sempre le informazioni più recenti

Facilità d'uso: Un'interfaccia semplice con una navigazione intuitiva aiuta tutti i team dell'organizzazione a gestire e analizzare i dati in modo efficiente

Modelli di dashboard per Google Fogli gratis

Sebbene Fogli Google disponga di diversi modelli di dashboard, abbiamo stilato un elenco di cinque modelli di Fogli Google gratuiti disponibili su Internet.

1. Modello di reportistica sul traffico del sito web per Fogli Google by Coefficient

via Coefficiente Il Modello di reportistica sul traffico del sito web per Fogli Google per Coefficiente si connette al vostro account di Google Analytics e raccoglie automaticamente i dati, fornendo una panoramica completa delle prestazioni del vostro sito web.

È possibile analizzare il comportamento del pubblico, esaminare i canali di acquisizione del traffico, identificare le pagine più popolari e molto altro ancora, tutto in un unico posto.

Il modello riepiloga anche le metriche essenziali di Google Analytics, aiutandovi a impostare i traguardi e a prendere decisioni basate sui dati.

Questo modello di dashboard di Fogli Google è uno strumento prezioso per l'analisi del vostro sito web, in quanto:

Fornisce una visualizzazione in tempo reale delle prestazioni del sito web, consolidando i dati per un facile accesso

Permette un'analisi approfondita delle fonti di traffico e delle metriche di coinvolgimento degli utenti

Semplifica la reportistica con l'estrazione automatizzata dei dati, risparmiando tempo e riducendo gli errori

2. Modello di dashboard per l'analisi dell'attrito da Template.net

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/Attrition-Analysis-Spreadsheet-Dashboard-Template-by-Template.net\_.png Modello di dashboard per l'analisi dell'attrito da Template.net /$$$img/

via Modello.net Le strategie di fidelizzazione dei dipendenti non si limitano a trattenere le persone, ma riguardano anche la loro felicità. 😁

Il Modello di dashboard per l'analisi dell'attrito su Google Fogli da Template.net consente di visualizzare e monitorare le tendenze di logoramento senza sforzo.

Con un dashboard analitico come questo, i responsabili delle decisioni possono ottenere informazioni sul posizionamento dei talenti in ogni reparto dell'organizzazione.

I team delle risorse umane possono utilizzare questo modello di dashboard di Google Fogli per visualizzare le tendenze del turnover dei dipendenti e identificare i fattori chiave che influenzano l'attrito, gettando le basi per la creazione di strategie di acquisizione e conservazione dei talenti.

3. Modello di dashboard per progetti multipli da Template.net

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/Multiple-Project-Dashboard-Template-by-Template.net\_.png Modello di dashboard per progetti multipli di Template.net /$$$img/

via Modello.net Come project manager, siete responsabili dell'esito positivo di più progetti.

Il Modello di dashboard per progetti multipli da Template.net è un modello di Sequenza dei progetti facile da usare che consente di tenere traccia di tutti i progetti in un unico posto.

Quando si inseriscono i dati del progetto nel foglio, il provider fornisce informazioni dettagliate su tutti gli aspetti del progetto, dalla valutazione dei rischi alla definizione del budget. Grazie alle funzionalità di monitoraggio, controllo e allocazione delle risorse, questo modello favorisce un project management olistico e un processo decisionale strategico. Modelli per il project management di Fogli Google possono essere adattati alle esigenze organizzative e ottenere una panoramica unificata di metriche, dipendenze, attività e attività cardine del progetto.

4. Modello di dashboard per il calcolo dell'FTE da Template.net

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/FTE-Calculation-Dashboard-Template-by-Template.net\_.png Modello di dashboard per il calcolo dell'FTE da Template.net /$$$img/

via Modello.net Le aziende misurano l'equivalente a tempo pieno (FTE) per valutare le capacità di assunzione e le retribuzioni correnti in un determinato arco di tempo. In base alle loro ore di lavoro, i lavoratori part-time vengono conteggiati come una frazione dei dipendenti a tempo pieno.

Il Modello di dashboard per il calcolo dell'FTE da Template.net aiuta l'utilizzo ottimale delle risorse, mappando gli FTE con i requisiti delle risorse nei progetti. Analizzando i dati storici e facendo progetti per il futuro, aiuta i team delle risorse umane a pianificare le future esigenze di personale.

5. Modello di dashboard sul coinvolgimento degli utenti da Template.net

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/User-Engagement-Dashboard-Templates-by-Template.net\_.png Modelli di dashboard per il coinvolgimento degli utenti da Template.net /$$$img/

via Modello.net Il Modello di dashboard sul coinvolgimento degli utenti da Template.net fornisce una panoramica completa dei dati di interazione con i clienti in periodi di tempo specifici, aiutandovi a creare strategie di coinvolgimento degli utenti.

Utilizzate questo modello di dashboard analitico per monitorare l'attività degli utenti, i tassi di retention e le tendenze di engagement. Fornisce una rappresentazione visiva dei dati per una rapida comprensione e consente di monitorare più metriche di engagement.

Limiti dell'uso di Fogli Google per i dashboard

L'uso dei modelli di Fogli Google per i dashboard sembra una buona scelta se si ha familiarità con lo strumento.

Da fare, però, con i suoi limiti, come ad esempio:

Inserimento manuale dei dati: I modelli di dashboard di Fogli Google con formati unici richiedono l'inserimento manuale dei dati

I modelli di dashboard di Fogli Google con formati unici richiedono l'inserimento manuale dei dati Poca scalabilità: Se i dati crescono al secondo, Fogli Google potrebbe essere in ritardo, soprattutto per le grandi organizzazioni che lavorano su grandi quantità di dati

Se i dati crescono al secondo, Fogli Google potrebbe essere in ritardo, soprattutto per le grandi organizzazioni che lavorano su grandi quantità di dati Limiti di crittografia: Con funzionalità/funzione di sicurezza dei dati limitate, la condivisione di dati sensibili con più collaboratori può portare alla corruzione e alla violazione dei dati

Con funzionalità/funzione di sicurezza dei dati limitate, la condivisione di dati sensibili con più collaboratori può portare alla corruzione e alla violazione dei dati Problemi di personalizzazione: Alcuni modelli sono difficili da personalizzare se non si capisce come funzionano le formule e le funzioni all'interno di un modello, e le modifiche possono causare errori imprevisti

Modelli alternativi di dashboard per Fogli Google

I modelli di dashboard di Fogli Google sono facili da usare, ma mancano di funzionalità avanzate di collaborazione e personalizzazione.

Per le funzionalità/funzione avanzate di reportistica è necessario software per dashboard che aiuta a monitorare lo stato del progetto, a collaborare con il team, a comunicare le aspettative ai membri e a ricavare informazioni dettagliate per gli stakeholder, il tutto in tempo reale. ClickUp è una piattaforma all-in-one per la produttività e il project management in cui è possibile creare facilmente un dashboard personalizzato per le panoramiche commerciali, ad esempio. E questo è solo uno. Dalle campagne di marketing al piano di sprint, fino ai report sulle pipeline del CRM, i casi d'uso sono infiniti.⚡️

Dispone di una libreria di modelli di dashboard pre-progettati e personalizzabili che si integrano con gli strumenti del vostro stack tecnologico per il trasferimento automatico dei dati, riducendo il lavoro manuale e il tempo.

1. Modello di dashboard per il project management di ClickUp

Il Modello di dashboard di project management di ClickUp semplifica il project management fornendo uno spazio designato e precostituito per visualizzare il lavoro attraverso cartelle e sottocartelle ordinatamente organizzate per ogni fase del progetto.

Con questo modello è possibile:

Sincronizzazione con le parti interessate : Grazie alle funzionalità di collaborazione in tempo reale, inviare a tutti i membri del team aggiornamenti tempestivi sullo stato del progetto

: Grazie alle funzionalità di collaborazione in tempo reale, inviare a tutti i membri del team aggiornamenti tempestivi sullo stato del progetto Gestire le attività : Tracciare le attività, classificarle e assegnare loro delle priorità utilizzando sei stati personalizzati, tag con codice colore, etichette di priorità, ecc.

: Tracciare le attività, classificarle e assegnare loro delle priorità utilizzando sei stati personalizzati, tag con codice colore, etichette di priorità, ecc. Impostazione e monitoraggio degli obiettivi: Impostazione degli obiettiviObiettivi SMART per il team, assegnare scadenze, monitorare lo stato di avanzamento, mappare le dipendenze e impostare promemoria per affrontare gli obiettivi in modo efficace

Visualizzate il vostro lavoro in più modi, da elenchi e tabelle Kanban a grafici Gantt e altro ancora con ClickUp Views

Questo dashboard per il project management consente di visualizzare l'intera pipeline del progetto in una posizione centralizzata. È la soluzione completa per pianificare i progetti in modo efficiente ed evitare i fallimenti.

💡Pro Suggerimento: Usare Documenti ClickUp per creare roadmap di progetti, wiki, basi di conoscenza e altro ancora. Collaborate con il vostro team in tempo reale e trasformate le idee in attività da svolgere per collegare i documenti ai flussi di lavoro.

2. Modello di reportistica analitica ClickUp

Gestire e comprendere gli analytics a volte può sembrare di risolvere un cubo di Rubik con gli occhi bendati. Il modello di reportistica analitica di ClickUp semplifica il processo e vi aiuta a far luce sui vostri dati.

Con questo modello è possibile:

Visualizzare dati complessi: Trasformare impostazioni di dati complesse in grafici e diagrammi eleganti che raccontano una storia a colpo d'occhio

Trasformare impostazioni di dati complesse in grafici e diagrammi eleganti che raccontano una storia a colpo d'occhio Monitorare i KPI: Monitorare le metriche più importanti per prendere decisioni aziendali più intelligenti, tra cui il costo per acquisizione, il tasso di click-through, i tipi di sessione, ecc.

Monitorare le metriche più importanti per prendere decisioni aziendali più intelligenti, tra cui il costo per acquisizione, il tasso di click-through, i tipi di sessione, ecc. Scoprire le tendenze e i modelli: Scoprire le intuizioni dei dati che portano a strategie attuabili e a opportunità di crescita ClickUp Dashboard aiutano a comprendere facilmente impostazioni di dati complesse attraverso grafici, diagrammi e altri strumenti di visualizzazione.

Ottenere una panoramica di alto livello dell'intero flusso di lavoro con le dashboard di ClickUp

A seconda degli obiettivi, è possibile personalizzarle per visualizzare le prestazioni delle iniziative di marketing, monitorare i dati commerciali con calcoli personalizzati, monitorare le tendenze chiave del coinvolgimento dei clienti nei vari segmenti e ottenere sprint insights per progetti agili.

💡Pro Tip: Siete alle prime armi con la creazione di dashboard? Utilizzate questi esempi di dashboard per costruirne uno per il vostro progetto e comunicare le chiavi di lettura in modo rapido e chiaro.

3. Modello di reportistica sul marketing digitale di ClickUp

Questo modello di analisi di marketing è stato progettato per aiutarvi a monitorare e analizzare le vostre strategie e i vostri lavori richiesti, assicurandovi di non perdere mai di vista i vostri obiettivi.

Ecco come semplifica il processo:

Hub di dati centralizzato: Visualizzazione delle prestazioni su vari canali con aggiornamenti in tempo reale su importanti indicatori di performance chiave

Visualizzazione delle prestazioni su vari canali con aggiornamenti in tempo reale su importanti indicatori di performance chiave Visualizzazioni personalizzabili: Personalizzate il vostro dashboard di marketing per adattarlo al vostro flusso di lavoro grazie alle visualizzazioni Elenco, Bacheca o Calendario

Personalizzate il vostro dashboard di marketing per adattarlo al vostro flusso di lavoro grazie alle visualizzazioni Elenco, Bacheca o Calendario Collaborazione in tempo reale: Condivisione di informazioni e aggiornamenti con il team e la leadership, feedback e correzione delle strategie

Consiglio: Si tratta di un'applicazione che non ha bisogno di essere utilizzata ClickUp Brain l'assistente IA integrato in ClickUp AI aiuta a creare sondaggi dettagliati per ricerche di mercato e analisi del sentiment dei clienti. Lo strumento di scrittura IA è in grado di riepilogare documenti, risultati di ricerche e lunghi thread di email per fornire dati concreti per una reportistica accurata.

Modificare le note con l'IA, spiegare o semplificare idee complesse, riepilogare/riassumere e molto altro ancora con ClickUp Brain

4. Modello di roadmap IT di ClickUp

Per i project manager, navigare nel mondo dei progetti IT può sembrare di guidare una nave in un mare in tempesta. Modello di roadmap IT di ClickUp è la vostra bussola affidabile, che vi guida verso l'esito positivo della strategia.

Con questo modello, potete:

Tracciare la rotta: Delineare le iniziative IT a lungo termine, dalle migrazioni su cloud agli aggiornamenti della sicurezza, assicurando che ogni progetto sia in linea con gli obiettivi dell'organizzazione

Delineare le iniziative IT a lungo termine, dalle migrazioni su cloud agli aggiornamenti della sicurezza, assicurando che ogni progetto sia in linea con gli obiettivi dell'organizzazione Visualizzare lo stato di avanzamento: Utilizzare visualizzazioni personalizzate come "Lobby del progetto" e "Larghezza di banda del team" per monitorare lo stato di avanzamento dei progetti

Utilizzare visualizzazioni personalizzate come "Lobby del progetto" e "Larghezza di banda del team" per monitorare lo stato di avanzamento dei progetti Rimanere in linea con i tempi: Impostare obiettivi, scadenze e attività cardine tracciabili per mantenere i progetti in linea con i tempi

Impostare obiettivi, scadenze e attività cardine tracciabili per mantenere i progetti in linea con i tempi Automazioni delle attività: UtilizzareAutomazioni di ClickUp per creare trigger basati su regole per attività di routine, come l'invio di notifiche quando lo stato di un'attività cambia e promemoria per la creazione di reportistica sullo stato di avanzamento

Automazione di attività di routine in modo semplice utilizzando le automazioni precostituite o personalizzandole in base alle proprie esigenze

💡Pro Suggerimento: Creare un'immagine di dashboard per le attività per visualizzare a 360 gradi lo stato delle attività nelle fasi di sviluppo, test e integrazione. Utilizzatela per mappare le dipendenze, identificare i ritardi e garantire che i progetti si svolgano senza intoppi e nei tempi previsti.

5. Modello di rapporto di marketing ClickUp

Gli esperti di marketing utilizzano Modello di reportistica di marketing di ClickUp per monitorare i KPI, le metriche di performance delle campagne, le analisi del sito web e le metriche di conversione e garantire l'allineamento tra strategia ed esecuzione.

Ecco come i team di marketing utilizzano questo modello:

Tracciamento dei progressi: Creazione di attività con stati personalizzati per tracciare lo stato di ogni attività di marketing

Creazione di attività con stati personalizzati per tracciare lo stato di ogni attività di marketing Analisi e presentazione delle metriche: Raccogliere tutte le metriche delle campagne per identificare le opportunità di crescita con questo modello di dashboard di marketing

Raccogliere tutte le metriche delle campagne per identificare le opportunità di crescita con questo modello di dashboard di marketing Project management: Assegnate le attività ai membri del team, designate le sequenze temporali, impostate promemoria per le date di scadenza e aggiungete livelli di priorità e dipendenze per ogni campagna

Rendete la reportistica semplice e approfondita con ClickUp

I modelli di dashboard di Fogli Google consentono di creare reportistica e prendere decisioni basate sui dati in pochi semplici passaggi. Tuttavia, trovare un modello di Fogli Google che soddisfi tutte le vostre esigenze e preferenze è difficile, e personalizzare questi modelli lo è ancora di più.

Grazie alla vasta galleria di modelli di dashboard pronti all'uso, gratis e completamente personalizzabili, ClickUp vi permette di elevare la reportistica e l'analisi aziendale.

Oltre a creare un dashboard dinamico con una panoramica unificata delle metriche più importanti, potete utilizzare ClickUp Teams per collaborare con il vostro team alla creazione di report e chiedere a ClickUp Brain di automatizzare la scrittura dei report.

Grazie alle visualizzazioni personalizzabili, è possibile visualizzare le attività con le date di scadenza, gli assegnatari, le dipendenze e le priorità su un calendario o su un pannello Kanban per una maggiore visibilità sullo stato di avanzamento. Se state cercando di gestire progetti, monitorare campagne di marketing o misurare le metriche chiave del marketing, ClickUp vi aiuterà ad avere successo.

Per iniziare, iscrivetevi gratis su ClickUp oggi stesso .