I 16 principali strumenti di gestione dei servizi IT (ITSM) per il 2024

Le organizzazioni moderne si affidano fortemente alla loro infrastruttura IT e anche una breve interruzione dei sistemi informatici può causare scompiglio e bloccare le operazioni.

E così, 90% delle organizzazioni adottano solidi sistemi di gestione dei servizi IT (ITSM) per prevenire i tempi di inattività e far funzionare le operazioni IT senza interruzioni.

Durante i miei anni nel settore, ho lavorato con diversi strumenti ITSM che monitorano efficacemente i processi per stare al passo con la tecnologia in continua evoluzione.

In questo blog ho stilato un elenco dei principali strumenti di gestione dei servizi IT, in modo che possiate decidere quale sia il migliore per voi. 👇

Cosa bisogna cercare negli strumenti ITSM?

Gli strumenti di gestione dei servizi IT sono un approccio strutturato alla progettazione, alla gestione e all'operatività dei sistemi e dei servizi IT, tra cui:

Hardware IT (server, telefoni e stampanti)

Hardware endpoint (PC, laptop e dispositivi mobili)

Servizi software (email e VoIP)

Servizi IT (helpdesk IT e project management IT)

Sistemi software (suite per ufficio e soluzioni ERP)

La selezione dello strumento giusto è impegnativa, poiché esistono molte opzioni.

Anche se lo strumento ITSM ideale varia a seconda delle esigenze aziendali, vi illustro alcune caratteristiche irrinunciabili degli strumenti ITSM:

**Lo strumento deve essere intuitivo. Deve essere facile per il team IT e per gli utenti finali navigare nel software

Personalizzazione: Lo strumento deve consentire di personalizzare i processi, i flussi di lavoro e i report in base alle proprie esigenze

Lo strumento deve consentire di personalizzare i processi, i flussi di lavoro e i report in base alle proprie esigenze Processi ITIL: L'Information Technology Infrastructure Library (ITIL) è un quadro standardizzato per i processi di gestione degli incidenti e delle modifiche. Aiuta a identificare e ridurre i rischi associati ai servizi IT, riducendo al minimo le interruzioni e migliorando l'affidabilità del servizio. Verificate se lo strumento è conforme a ITIL

L'Information Technology Infrastructure Library (ITIL) è un quadro standardizzato per i processi di gestione degli incidenti e delle modifiche. Aiuta a identificare e ridurre i rischi associati ai servizi IT, riducendo al minimo le interruzioni e migliorando l'affidabilità del servizio. Verificate se lo strumento è conforme a ITIL Integrazione: Il software deve integrarsi senza problemi con altri software, come strumenti di monitoraggio o ERP

Il software deve integrarsi senza problemi con altri software, come strumenti di monitoraggio o ERP Portale self-service: È preferibile che il software ITSM disponga di un portale per l'invio di ticket e l'accesso alle soluzioni, riducendo l'onere per il supporto IT

È preferibile che il software ITSM disponga di un portale per l'invio di ticket e l'accesso alle soluzioni, riducendo l'onere per il supporto IT Scalabilità: Cercate strumenti di gestione delle richieste di servizi IT in grado di adattarsi ai cambiamenti dell'organizzazione e di scalare con la crescita aziendale

Cercate strumenti di gestione delle richieste di servizi IT in grado di adattarsi ai cambiamenti dell'organizzazione e di scalare con la crescita aziendale Accessibilità mobile: L'accesso allo strumento in movimento è essenziale, soprattutto per i team remoti. Molti strumenti ITSM comeClickUp offrono app mobili intuitive per semplificare l'assistenza

I 16 migliori strumenti di gestione dei servizi IT (strumenti ITSM)

Comprendere le esigenze della vostra organizzazione è essenziale quanto conoscere le funzionalità/funzione di base del software ITSM. Il vostro obiettivo è aumentare l'efficienza? O migliorare la soddisfazione dei clienti?

Una volta mappati gli obiettivi della vostra organizzazione, potrete decidere quale di questi strumenti ITSM è più adatto a voi.

Ecco un elenco di tutti i software con cui ho lavorato e che ho trovato efficaci. 👇

1. ClickUp - Gestione dei servizi e delle operazioni IT

Ottieni progressi e approfondimenti in tempo reale con ClickUp, una soluzione all-in-one per IT e PMO La soluzione ClickUp per l'IT e il PMO offre funzionalità/funzione avanzate per snellire i flussi di lavoro e migliorare la visibilità della gestione delle operazioni IT. Da fare più velocemente grazie agli oltre 35 strumenti di ClickUp e alle centinaia di modelli già pronti, in grado di superare alcuni tra i migliori Software di gestione delle operazioni IT .

il kit di strumenti per la gestione delle operazioni IT di ClickUp, unito alla sua funzionalità/funzione, può **_aumentare le consegne puntuali fino al 35%**_

Gestione dei processi e monitoraggio degli incidenti con Attività di ClickUp ; si usano tag ed etichette per distinguere tra bug del software, guasti dell'hardware, ecc. Con Priorità delle attività di ClickUp il team sa sempre cosa fare per primo. Modello di gestione dei servizi IT di ClickUp (ITSM) è un ottimo modello per iniziare a impostare il vostro service desk IT all'interno di ClickUp in pochi passaggi.

Il modello IT Service Management (ITSM) di ClickUp è stato progettato per aiutarvi a gestire il processo di fornitura di servizi IT ai vostri clienti.

https://app.clickup.com/signup?template=t-48349789&department=it&\_gl=1\*8l32s5\*\_gcl\au\*ODEyMzcxNDU1LjE3MjIzMjAyMzYuMTA2ODYzMzQ3OS4xNzI2NTcyNDMyLjE3MjY1NzI0NjA .

Questo modello è stato progettato per la gestione degli incidenti e della conoscenza e consente di:

Utilizzare stati personalizzati per creare 27 stati diversi ("Chiuso", "In attesa", "Lavoro in corso") per monitorare lo stato

per creare 27 stati diversi ("Chiuso", "In attesa", "Lavoro in corso") per monitorare lo stato Assegnare campi personalizzati per classificare le attività come "Richiedente", "Email" e "Ufficio" e visualizzare i dati dei clienti

per classificare le attività come "Richiedente", "Email" e "Ufficio" e visualizzare i dati dei clienti Utilizzare le funzionalità/funzione di collaborazione per i team per assegnare i ticket, impostare le sequenze e tenere discussioni periodiche

Utilizzare Modello di reportistica sugli incidenti IT di ClickUp per monitorare come un'occorrenza abbia interferito con il regolare funzionamento di un sistema IT e come il problema sia stato risolto. Il modello fornisce una struttura per sviluppare questo documento e creare un database.

Allo stesso modo, il modello Modello di assistenza informatica ClickUp facilita le richieste e i problemi IT interni. Questo modello consente al team di presentare facilmente le richieste, assicurando che nulla venga trascurato.

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

Integrazioni estese: Integrazione con oltre 1.000 applicazioni per automatizzare il flusso di lavoro e migliorare la produttività

Integrazione con oltre 1.000 applicazioni per automatizzare il flusso di lavoro e migliorare la produttività Automazioni: Impostazione di flussi di lavoro automatizzati utilizzando trigger e azioni conAutomazioni di ClickUpper snellire processi come la gestione delle attività e la reportistica dei bug senza ricorrere al codice

Impostazione di flussi di lavoro automatizzati utilizzando trigger e azioni conAutomazioni di ClickUpper snellire processi come la gestione delle attività e la reportistica dei bug senza ricorrere al codice Visualizzazioni multiple: UsareLe oltre 15 visualizzazioni di ClickUpcome Kanban, Bacheca, Calendario, Elenco e Sequenza. La possibilità di visualizzare il database in diversi modi offre visibilità agli elementi dell'infrastruttura, compresi server, dispositivi e applicazioni

UsareLe oltre 15 visualizzazioni di ClickUpcome Kanban, Bacheca, Calendario, Elenco e Sequenza. La possibilità di visualizzare il database in diversi modi offre visibilità agli elementi dell'infrastruttura, compresi server, dispositivi e applicazioni Modelli personalizzabili: Utilizzate le procedure operative standard di ClickUp per segnalare, monitorare e dare priorità a bug, errori e altri problemi

Utilizzate le procedure operative standard di ClickUp per segnalare, monitorare e dare priorità a bug, errori e altri problemi ClickUp Brain : Risparmiate tempo con aggiornamenti di stato con l'IA e reportistica. Utilizzate la barra di ricerca IA per recuperare qualsiasi informazione sugli asset IT memorizzata nel vasto database di ClickUp AI e su spazi di archiviazione cloud come Google Drive

Limiti di ClickUp

La piattaforma, ricca di funzionalità/funzione, può risultare inizialmente eccessiva per i neofiti

Prezzi di ClickUp

**Free Forever: gratis per sempre

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp Brain: Da aggiungere a qualsiasi piano a pagamento per $7 per membro al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4.7/5 (9.000+ recensioni)

4.7/5 (9.000+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (4.000+ recensioni)

2. SolarWinds Service Desk

Via: SolarWinds SolarWinds Service Desk è una piattaforma di gestione dei servizi IT basata su cloud che ottimizza l'erogazione dei servizi e il supporto. È progettata per scalare e supportare l'azienda nella sua crescita.

Uno dei motivi chiave per cui utilizzo questa applicazione è il suo sistema di gestione dei ticket di facile utilizzo. Semplifica la reportistica sugli incidenti e il monitoraggio delle richieste, consentendo di assegnare priorità e gestire i ticket in modo efficiente.

Le migliori funzionalità/funzione di SolarWinds

Centralizza le informazioni critiche utilizzando le basi di conoscenza e consente al team di risolvere problemi comuni in modo indipendente

Mantenere inventari accurati delle risorse hardware e software con la gestione delle risorse

Generare report solidi sugli indicatori di prestazione chiave (KPI) per migliorare la qualità del servizio utilizzando strumenti di reportistica e analisi

Facilitare la definizione, il monitoraggio e la reportistica sugli SLA (accordi sui livelli di servizio) per garantire una consegna puntuale con la gestione degli SLA

Limiti di SolarWinds

SolarWinds non ha la robustezza e la scalabilità degli strumenti ITSM di livello aziendale

Con una curva di apprendimento ripida, gli utenti devono compiere un lavoro richiesto per familiarizzare con le funzionalità/funzione della piattaforma

Prezzi di SolarWinds

Essenziale: $39/mese (con fatturazione annuale)

$39/mese (con fatturazione annuale) Advanced: $79/mese (con fatturazione annuale)

$79/mese (con fatturazione annuale) Premier: $99/mese (fatturati annualmente)

Valutazioni e recensioni di SolarWinds

G2: 4,3/5 (700+ recensioni)

4,3/5 (700+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (500+ recensioni)

3. Suite Zendesk

Via: Suite Zendesk Zendesk Suite è uno strumento completo di gestione dei servizi IT che centralizza le operazioni IT. Aderisce efficacemente alle pratiche standard di ITSM e ITIL .

La piattaforma di assistenza clienti basata su cloud offre una serie di strumenti per aiutare le aziende a migliorare la comunicazione con i clienti.

Le migliori funzionalità/funzione di Zendesk Suite

Supporto clienti su più canali, come email, telefono, chat, SMS, social media e web

Integrazione perfetta dello strumento con lo stack tecnologico esistente e con altri sistemi aziendali chiave

Automazioni di attività e flussi di lavoro ripetitivi, comprese risposte predefinite per problemi comuni

Consentire ai dipendenti di trovare soluzioni in modo indipendente attraverso portali self-service, riducendo l'onere per i team IT

Limiti di Zendesk Suite

Manca di funzionalità/funzione avanzate per esigenze complesse di gestione dei servizi IT

I prezzi possono essere più elevati rispetto ad altri strumenti ITSM se l'organizzazione è di grandi dimensioni

I nuovi utenti devono affrontare una curva di apprendimento, soprattutto se stanno passando da uno strumento di gestione dei servizi tradizionale

Prezzi della suite Zendesk

Team: $55/mese per utente (fatturati annualmente)

$55/mese per utente (fatturati annualmente) Growth: $89/mese per utente (fatturati annualmente)

$89/mese per utente (fatturati annualmente) Professional: $115/mese per utente (fatturati annualmente)

$115/mese per utente (fatturati annualmente) Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Zendesk Suite

G2: 4,3/5 (5.800+ recensioni)

4,3/5 (5.800+ recensioni) Capterra: 4,4/5 (3.000+ recensioni)

4. ServiceNow ITSM

Via: ServizioNow ServiceNow ITSM è una piattaforma cloud-based progettata per migliorare l'erogazione dei servizi, aumentare la soddisfazione degli utenti e incrementare l'agilità organizzativa.

Il software è allineato agli standard ITIL (information technology infrastructure library). Consolida molti strumenti IT e soluzioni legacy in un'unica piattaforma, consentendo flussi di lavoro automatizzati, dati in tempo reale e maggiore produttività

Le migliori funzionalità/funzione di ServiceNow ITSM

Garantire una rapida risoluzione dei problemi IT e assegnare la priorità agli incidenti con un robusto sistema di gestione dei problemi e di gestione delle risorseGestione degli incidenti IT capacità

Gestione delle modifiche all'ambiente IT per ridurre al minimo le interruzioni grazie alle funzionalità di gestione delle modifiche

Sfruttare l'IA e l'apprendimento automatico per identificare potenziali problemi e automatizzare le risposte utilizzando l'intelligenza predittiva

Ottenere approfondimenti sulle prestazioni del servizio attraverso strumenti analitici, consentendo di prendere decisioni basate sui dati con l'analisi delle prestazioni

Limiti di ServiceNow ITSM

La configurazione iniziale e il personalizzato richiedono tempo e risorse

Per un'organizzazione di piccole dimensioni è considerato costoso

Può diventare lento quando la quantità di dati aumenta

Prezzi ITSM di ServiceNow

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su ServiceNow ITSM

G2: 4.3/5 (800+ recensioni)

4.3/5 (800+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (30+ recensioni)

5. BMC Helix ITSM

Via: BMC Helix BMC Helix ITSM è una soluzione ITSM che sfrutta l'automazione intelligente e l'IA per migliorare le operazioni IT e la fornitura di servizi.

Si integra con le catene di strumenti DevOps, identificando automaticamente le modifiche e fornendo valutazioni dinamiche dei rischi basate sull'IA per migliorare i risultati.

Le migliori funzionalità/funzione di BMC Helix ITSM

Incorpora automazioni intelligenti per ottimizzare la gestione dei servizi e garantire una consegna accurata e tempestiva

Supporta la gestione senza soluzione di continuità in più ambienti cloud con funzionalità multi-cloud

Integrazione dei più diffusi strumenti DevOps per consentire la collaborazione tra i team IT e di sviluppo

Utilizzare reportistica e dashboard personalizzabili per accedere a informazioni in tempo reale sulle metriche operative e di servizio

Limiti di BMC Helix ITSM

Non è facile da manutenere; alcuni utenti si sono lamentati di problemi di prestazioni

Gli utenti hanno riscontrato problemi di interfaccia e può presentare un certo ritardo

Prezzi di BMC Helix ITSM

Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di BMC Helix ITSM

G2: 3,7/5 (oltre 200 recensioni)

3,7/5 (oltre 200 recensioni) Capterra: 4.1/5 (oltre 100 recensioni)

6. SysAid

Via: SysAid SysAid è una piattaforma ITSM che offre un intervallo di strumenti per gestire le richieste di servizio e gli incidenti e ottimizzare i flussi di lavoro. Il software è dotato di IA generativa per integrarsi in ogni aspetto della gestione dei servizi, compreso un chatbot di conversazione per rispondere alle domande più comuni.

Le migliori funzionalità/funzione di SysAid

Gestite e monitorate i ticket di assistenza in modo efficiente con la gestione dei ticket di SysAid

Accesso a un intervallo di integrazioni, pacchetti pre-costruiti e bot di automazione nel marketplace di SysAid

Offrire assistenza e risoluzione dei problemi da remoto grazie alle funzionalità di controllo remoto del software

Integrazione con diverse applicazioni di terze parti come Jira, Salesforce e Slack

Utilizzare SysAid Copilot per aiutare gli agenti del service desk con strumenti e risorse per risolvere i problemi senza sforzo

Generare un riepilogo completo del caso, compresa l'analisi del sentiment, con gli strumenti di riepilogo/riassunto del caso di SysAid

Supporto di aree di lavoro digitali ibride con opzioni di implementazione on-premises e cloud-based

Limiti di SysAid

Gli utenti hanno segnalato di essere frequentemente disconnessi dopo 10 minuti di inattività, il che è frustrante

Manca un supporto tempestivo per problemi complessi

SysAid è difficile da personalizzare e configurare per i propri processi aziendali

Prezzi di SysAid

Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di SysAid

G2: 4.5/5 (600+ recensioni)

4.5/5 (600+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (400+ recensioni)

7. Freshservice

Via: Servizio fresco Freshservice è una soluzione di gestione unificata dei servizi IT e dei dipendenti, alimentata dall'IA. Offre funzionalità per la gestione dei servizi IT e si estende anche ai team non IT.

La piattaforma integra le operazioni di help desk e migliora la fornitura di servizi in diversi ambienti aziendali.

Le migliori funzionalità/funzione di Freshservice

Fornisce ai provider opzioni di self-service per risolvere i problemi in modo indipendente

Migliorare la produttività degli agenti con i chatbot e gli insight basati sull'IA

Accelerare l'implementazione delle modifiche e stimare efficacemente l'impatto aziendale con la gestione delle modifiche

Unificare testi, email, ticket e team in un'unica vista Team, consolidando le risorse su più sistemi, cloud e uffici con funzionalità omnichannel

Limiti di Freshservice

Le integrazioni esterne limitate hanno un impatto sulla connessione a molti strumenti

Vincoli di progettazione e personalizzazione; la personalizzazione del portale utente richiede competenze di codice HTML

Prezzi del servizio di aggiornamento

Starter: $19/mese per utente

$19/mese per utente Crescita: $49/mese per utente

$49/mese per utente Pro: $95/mese per utente

$95/mese per utente Azienda: $119/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Freshservice

G2: 4.6/5 (1.200+ recensioni)

4.6/5 (1.200+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (500+ recensioni)

8. TOPdesk

Via: TOPdesk TOPdesk è una piattaforma completa con funzionalità di gestione degli incidenti, gestione della conoscenza e gestione delle attività.

È possibile registrare ed elaborare facilmente richieste di assistenza e reclami. L'interfaccia estremamente user-friendly e il design intuitivo rendono la piattaforma facile da navigare per i clienti.

Le migliori funzionalità/funzione diTOPdesk

Possibilità di scegliere tra più viste Bacheca, tra cui Kanban, Plan, Task e Dashboard, per visualizzare, pianificare e assegnare priorità ai ticket

Personalizzazione dei layout e dei campi per adattarli alle esigenze specifiche, migliorando l'esperienza dell'utente

Consentire agli utenti di gestire le richieste di servizio in modo indipendente tramite portali self-service

Fornire controlli di accesso, tra cui lo scaricamento automatico dei log di accesso, l'elenco degli IP sicuri e la possibilità di limitare l'accesso a uno specifico intervallo di IP

Limiti diTOPdesk

Mancano alcune funzionalità/funzione, come la possibilità di manipolare in massa i ticket

Lo strumento di reportistica non offre approfondimenti in tempo reale

La personalizzazione comporta costi aggiuntivi

Prezzi diTOPdesk

Prezzi personalizzati

Valutazioni e giudizi suTOPdesk

G2: 4.1/5 (20+ recensioni)

4.1/5 (20+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (90+ recensioni)

9. Gestione dei servizi di Jira

Via: Atlassico Jira Service Management (JSM) è un software ITSM sviluppato da Atlassian. Facilita la collaborazione tra i team IT, di sviluppo e aziendali.

Jira offre funzionalità ben organizzate e complete per migliorare la fornitura di servizi, la gestione degli incidenti e l'efficienza operativa complessiva dell'IT.

Le migliori funzionalità/funzione di Jira Service Management

Invio di richieste attraverso più canali, tra cui il centro assistenza, l'email e i widget incorporabili con l'invio di richieste multicanale

Accelerare il flusso di lavoro e migliorare la visibilità di attività e processi

Creazione di moduli dinamici con logica a condizioni grazie al costruttore di moduli senza codice o a basso codice

Escalation di incidenti gravi e collaborazione immediata tra il personale chiave grazie a Opsgenie per la gestione degli incidenti gravi

Limiti della gestione dei servizi di Jira

Complesso per i nuovi utenti a causa della sua ricchezza di funzionalità/funzione

Problemi di integrazione: gli utenti hanno segnalato difficoltà di connessione con strumenti di terze parti

Prezzo di Jira Service Management

Piano Free

Standard: $17,65/mese per utente

$17,65/mese per utente Premium: $44,27/mese per utente

$44,27/mese per utente Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni su Jira Service Management

G2: 4.2/5 (700+ recensioni)

4.2/5 (700+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (600+ recensioni)

10. Ivanti

Via: Ivanti Ivanti è una soluzione ITSM no-code progettata per migliorare l'efficienza operativa e la fornitura di servizi. Gestisce e mette in sicurezza gli ambienti IT e aiuta a la gestione efficace delle risorse IT sicurezza degli endpoint e gestione dei servizi IT.

Le migliori funzionalità/funzioni di Ivanti

Controllo intuitivo e protezione degli endpoint da virus, malware e spyware con un'unica console

Possibilità di scegliere tra implementazione on-premises, cloud o ibrida in base alle proprie esigenze organizzative

Personalizzate le dashboard per ottenere informazioni in tempo reale sulle metriche delle prestazioni e migliorare il processo decisionale basato sui dati

Automazioni nella risoluzione dei problemi e miglioramento dell'esperienza dell'utente con funzionalità/funzione come Ivanti Neurons per la gestione proattiva dei servizi

Limiti Ivanti

Ivanti offre opzioni di personalizzazione estese che sono complesse e richiedono tempo

Il prezzo può essere un ostacolo per le piccole organizzazioni o per chi ha un budget limitato

Prezzi Ivanti

Prezzi personalizzati

Valutazioni e giudizi su Ivanti

G2: 4.3/5 (5.000+ recensioni)

4.3/5 (5.000+ recensioni) Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni

11. ManageEngine ServiceDesk Plus

Via: Gestione della macchina ManageEngine ServiceDesk Plus ottimizza i processi ITSM e la fornitura di servizi con strumenti e funzionalità ITSM quali la gestione degli incidenti, il monitoraggio delle risorse, i portali self-service e il project management.

Il software è anche conforme a ITIL e può essere utilizzato dagli MSP per fornire servizi IT a più organizzazioni da un'unica console.

Le migliori funzionalità/funzioni di ManageEngine

Sincronizzazione di account e attributi degli utenti grazie all'integrazione avanzata con Active Directory

Creazione di dipendenze tra le attività per migliorare il project management

Ottimizzare l'utilizzo degli spazi nei campus collegando ticket e asset con il modulo Gestione spazi

Visualizzazione delle metriche ITSM con nuovi tipi di grafico nei miglioramenti della reportistica grafica sulla dashboard di ManageEngine

Limiti di ManageEngine

Molteplici clic per attività semplici come la creazione e la chiusura di un ticket

Prezzi di ManageEngine

Standard: $16/mese per utente

$16/mese per utente Professionale: $33/mese per utente

$33/mese per utente Enterprise: $78/mese per utente

Valutazioni e recensioni di ManagementEngine

G2: 4.2/5 (200+ recensioni)

4.2/5 (200+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (200+ recensioni)

12. SuperOps.ai

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/SuperOps.ai\_.png SuperOps.ai /$$$img/

Via: SuperOps.ai SuperOps.ai è una piattaforma PSA-RMM alimentata dall'automazione e realizzata per gli MSP dell'era moderna. La piattaforma aiuta gli MSP a gestire i loro client, progetti e documenti IT da un unico luogo.

È nota per semplificare la fornitura di servizi e il monitoraggio degli asset e delle reti grazie alla sua piattaforma alimentata dall'IA. La piattaforma ha integrato il monitoraggio della rete, la documentazione IT e il project management.

Le migliori funzionalità/funzione di SuperOps.ai

Registra, monitora e risolve gli incidenti con un sistema dirobusto sistema di ticketing* Ridurre al minimo i tempi di inattività e l'impatto sugli utenti attraverso una gestione proattiva degli incidenti, raggruppandoli in problemi per l'analisi delle cause principali

Monitoraggio e gestione efficace di tutte le risorse IT con la gestione delle risorse

Automazione delle attività ripetitive per migliorare l'efficienza attraverso l'automazione dei flussi di lavoro

Limiti di SuperOps.ai

Non esiste un'opzione per l'anteprima di file e documenti

L'integrazione di terze parti è presumibilmente difficile

Prezzi di SuperOps.ai

Solo PSA standard: $89/mese

$89/mese Solo RMM standard: $109/mese

$109/mese Pro: $149/mese

$149/mese Super: $179/mese

Valutazioni e recensioni di SuperOps.ai

G2: 4.6/5 (100+ recensioni)

4.6/5 (100+ recensioni) Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni

13. SymphonyAI ITSM

Via: SinfoniaAI SymphonyAI ITSM è uno strumento di ITSM azionato dall'IA che combina la gestione di asset, servizi e operazioni per migliorare la produttività dell'azienda.

Sfrutta i più recenti progressi degli agenti digitali IA e dell'automazione dei servizi per offrire esperienze utente eccezionali e aumentare l'efficienza.

Le migliori funzionalità/funzione di SymphonyAI

Utilizza un portale di servizio unificato per tutte le richieste di assistenza, consentendo un accesso centralizzato e fornendo funzionalità self-service per risolvere i problemi senza supporto IT

Semplificare i processi automatizzando le attività di routine con l'IA

Identificare e gestire automaticamente le risorse IT, monitorandole durante il loro intero ciclo di vita per migliorare la responsabilità

Personalizzare i flussi di lavoro utilizzando opzioni a basso o nullo codice e un'interfaccia intuitiva per la progettazione e la gestione dei flussi di lavoro

Limiti di SymphonyAI

Risoluzione degli errori relativamente più lenta

Mancano funzionalità/funzione come il monitoraggio della rete e la gestione delle patch

Prezzi di SymphonyAI

Prezzo personalizzato

Valutazioni e giudizi su SymphonyAI

G2: 4.6/5 (60+ recensioni)

4.6/5 (60+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (20+ recensioni)

14. Halo ITSM

Via: Halo ITSM Halo ITSM è una soluzione software ITSM completa per standardizzare i processi e fornire analisi preziose.

È particolarmente apprezzato per la sua interfaccia facile da usare e le sue solide funzioni, che lo rendono adatto a organizzazioni di tutte le dimensioni.

Le migliori funzionalità/funzione di Halo ITSM

Monitoraggio, piano ed esecuzione delle modifiche senza soluzione di continuità, garantendo la conformità con i processi stabiliti grazie alle funzionalità/funzione di gestione delle modifiche dello strumento

Creare basi di conoscenza centralizzate per condividere le informazioni e migliorare la velocità di risoluzione dei problemi

Utilizzare un potente database di gestione della configurazione (CMDB) per tenere traccia degli asset e delle loro relazioni con la gestione degli asset

Automazione dei processi e miglioramento dell'erogazione dei servizi grazie all'integrazione dell'IA nel software

Limiti di Halo ITSM

L'interfaccia reportistica è apparentemente meno intuitiva

Mancano alcune funzionalità/funzione; ad esempio, non è possibile unire ticket di organizzazioni diverse

La funzionalità Round Robin funziona solo se si rimane costantemente su quella scheda senza passare a lavorare su un altro ticket

Prezzi di Halo ITSM

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Halo ITSM

G2: 4,2/5 (oltre 200 recensioni)

4,2/5 (oltre 200 recensioni) Capterra: 4.7/5 (35+ recensioni)

15. TeamDynamix

Via: TeamDynamix TeamDynamix è una piattaforma basata sul web che offre servizi di gestione dei servizi IT e di project management (PPM). Lavora come piattaforma di integrazione per un servizio (iPaaS).

Supporta i processi ITIL, tra cui la gestione delle risorse e delle modifiche e la gestione del portafoglio progetti piano delle capacità . Il portale per utenti è un ottimo strumento per inserire i ticket, controllare lo stato e cercare gli articoli della Knowledge Base.

Le migliori funzionalità/funzione diTeamDynamix

Gestione di incidenti, problemi, modifiche e richieste di servizio attraverso un'interfaccia centralizzata con il service desk unificato di TeamDynamix

Creare un catalogo di servizi intuitivo per facilitare l'invio di richieste di servizi IT

Aderire alle best practice ITIL

Supportare le metodologie di project management, tra cui Waterfall e Agile, con la gestione del portfolio progetti

Limiti di TeamDynamix

Il complesso processo di onboarding può essere eccessivo per l'utente

I costi di implementazione sono più elevati per le organizzazioni più piccole

Prezzi di TeamDynamix

Prezzi personalizzati

Valutazioni e giudizi di TeamDynamix

G2: 4.4/5 (60+ recensioni)

4.4/5 (60+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (100+ recensioni)

16. CA Service Desk Manager

Via: CA Service Desk Manager CA Service Desk Manager (CA SDM) è un software IT service desk che ottimizza la risoluzione degli incidenti, migliora la soddisfazione degli utenti e aumenta la produttività.

È specializzato nella gestione di incidenti, problemi e modifiche. Il software è progettato per aiutare Desk di servizio IT gli analisti forniscono un ottimo servizio ai clienti.

Le migliori funzionalità/funzione dell'SDM diCA

Fornite agli analisti un'interfaccia personalizzata e intuitiva per un lavoro efficiente grazie all'esperienza analitica di xFlow

Consentire agli utenti di risolvere problemi e richiedere servizi sui loro dispositivi preferiti con portali self-service collaborativi

Include la verifica automatica delle modifiche e la gestione basata su regole delle modifiche non autorizzate con una solida gestione delle modifiche

Accesso remoto, chat, risoluzione automatica dei problemi e riparazione con l'automazione del supporto in CA SDM

Limiti di CA SDM

Alcune funzionalità/funzione sono difficili da implementare e da mantenere

Alcuni componenti, come la visualizzazione dei dati e la programmazione automatica, hanno una tecnologia obsoleta

Gli utenti hanno riferito che il software si blocca e si blocca; i tempi di inattività sono lunghi quando si effettua l'aggiornamento

Prezzi per SDM di CA

Prezzo personalizzato

Valutazioni e giudizi di SDM

G2: 4.2/5 (20+ recensioni)

4.2/5 (20+ recensioni) Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni

Ottieni il meglio di tutti gli strumenti ITSM con ClickUp

Il mercato offre molti strumenti ITSM per aiutare i vostri sistemi e servizi a rimanere in monitoraggio. È necessario scegliere lo strumento giusto in base agli obiettivi e alle esigenze specifiche.

Dopo aver esaminato i 16 migliori strumenti ITSM, è chiaro che ognuno di essi offre funzionalità/funzione uniche, dalle integrazioni IA alle ottime interfacce utente.

Se dovessi sceglierne uno tra tutti, sceglierei il primo dell'elenco: ClickUp. La sua versatilità, facilità d'uso e funzionalità/funzione avanzate vanno oltre la gestione dei servizi IT. Vi aiuta a monitorare le attività, a collaborare con i team e a personalizzare i flussi di lavoro per adattarli a qualsiasi struttura aziendale.

