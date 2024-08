Jira vs ServiceNow: Un confronto dettagliato testa a testa

Jira e ServiceNow sono nomi noti nel monitoraggio dei problemi e nella fornitura di servizi. Ogni software di service desk offre strumenti per snellire i processi aziendali, favorire la collaborazione e migliorare l'efficienza del servizio.

I vantaggi di una piattaforma ITSM sono facilmente intuibili: può aiutare i team IT a individuare e affrontare rapidamente gli incidenti, ad acquisire le richieste di modifica, a rilasciare aggiornamenti di prodotti o servizi e a migliorare l'efficienza e l'erogazione dei servizi.

Tuttavia, sceglierne una sola è complicato e bisogna essere molto sicuri della propria scelta prima di impegnarsi nell'implementazione di una piattaforma. Per aiutarvi a fare una scelta strategica, vi proponiamo un confronto tra Jira e ServiceNow che analizza i punti di forza e di debolezza di ciascuna piattaforma ITSM.

Condividiamo anche le alternative che promettono il prossimo livello di eccellenza dei servizi IT.

**Che cos'è Jira?

cruscotto di gestione dei servizi di Jira_ via Atlassian Jira è un sistema di problemi e di monitoraggio dei progetti software sviluppato da Atlassian. Inizialmente è stato progettato per aiutare i team di sviluppo software agile, ma si è evoluto per soddisfare le esigenze di diversi settori. I team di molti settori utilizzano Jira per pianificare, monitorare e gestire i propri flussi di lavoro e processi.

Tra i numerosi prodotti e servizi offerti, Jira Service Management è uno strumento di IT Service Management (ITSM). Precedentemente noto come Jira Service Desk, Jira Service Management mette in connessione sviluppatori, IT e team aziendali per un più rapido raggiungimento degli obiettivi.

Prezzi di Jira Service Management

I prezzi mensili per l'implementazione nel cloud di Jira Service Management per un team di tre agenti sono i seguenti:

Free: $0

Standard: $22,05 per agente

Premium: 49,35 dollari per agente

Azienda: Prezzi personalizzati

**Che cos'è ServiceNow?

serviceNow ITSM cruscotto

ServiceNow è una piattaforma completa per la gestione dell'esperienza del cliente, il miglioramento della cybersecurity, il potenziamento dell'esperienza dei dipendenti e la trasformazione delle operazioni digitali. In poche parole, si tratta di una strumento di produttività per aiutare i team a raggiungere gli oggetti aziendali.

Come Jira, ServiceNow offre una varietà di produttività e servizi. Ai fini di questo blog e della comparazione tra ServiceNow e Jira, ci concentreremo sul prodotto IT Service Management (ITSM) di ServiceNow. serviceNow IT Service Management comprende diverse funzionalità/funzioni simili a Jira Service Management.

Prezzi di ServiceNow IT Service Management

Prezzo personalizzato

Jira vs ServiceNow: Funzionalità/funzione a confronto

Sia ServiceNow che Jira Service Management hanno alcune funzionalità/funzioni in comune. Allo stesso tempo, presentano anche funzionalità/funzioni distinte, tipiche di una piattaforma specifica. Confronteremo entrambe le funzionalità attraverso la lente delle somiglianze e delle differenze per rendere questo confronto Jira vs ServiceNow il più completo possibile.

ServiceNow ITSM vs Jira Service Management: Funzionalità/funzione comuni

Iniziamo con i punti in comune. Queste includono:

Gestione delle richieste

un tipico flusso di richieste di servizio via Manage Engine Sia ServiceNow ITSM che Jira Service Management sono dotati di gestione delle richieste per gestire, elaborare e soddisfare le richieste di dipendenti, utenti o clienti. Gli elementi comuni chiave includono:

Catalogo dei servizi : Gli utenti o i clienti possono selezionare da questa libreria di produttività e servizi predefiniti

: Gli utenti o i clienti possono selezionare da questa libreria di produttività e servizi predefiniti Portale utente : Un portale di facile utilizzo e autoservizio dove gli utenti possono cercare soluzioni o inviare e monitorare le loro richieste di servizio

: Un portale di facile utilizzo e autoservizio dove gli utenti possono cercare soluzioni o inviare e monitorare le loro richieste di servizio Categorizzazione e prioritizzazione : Classificazione delle richieste in base all'urgenza, al tipo o a qualsiasi altro criterio per facilitare una gestione efficace

: Classificazione delle richieste in base all'urgenza, al tipo o a qualsiasi altro criterio per facilitare una gestione efficace Automazione del flusso di lavoro : Automazione delle attività con flussi di lavoro configurabili con passaggi richiesti e approvazioni necessarie

: Automazione delle attività con flussi di lavoro configurabili con passaggi richiesti e approvazioni necessarie Monitoraggio e reportistica: Meccanismo di monitoraggio dello stato delle richieste e reportistica sulle prestazioni complessive della gestione delle richieste

Sono inoltre presenti strumenti di IA: un chatbot integrato nei portali per gli utenti di ServiceNow ITSM e agenti virtuali integrati nella soluzione Jira Service Management. Questi sfruttano tecnologie come l'NLP (Natural Language Processing) e la comprensione del linguaggio naturale (NLU) per fornire intelligenza di conversazione nella gestione delle richieste.

Gestione degli incidenti

un tipico flusso di lavoro per la gestione degli incidenti via Tech Target La gestione degli incidenti comporta una serie strutturata di processi ITSM per l'identificazione, la registrazione, la definizione delle priorità e la risoluzione di interruzioni impreviste. Entrambe le piattaforme dispongono di funzionalità/funzione dedicate per gestire efficacemente gli incidenti. Questi includono:

Identificazione e registrazione degli incidenti : Gli utenti possono registrare gli incidenti su più canali, come email, portali self-service, ecc. per acquisire informazioni relative all'incidente, come la sua natura o il suo impatto

: Gli utenti possono registrare gli incidenti su più canali, come email, portali self-service, ecc. per acquisire informazioni relative all'incidente, come la sua natura o il suo impatto Categorizzazione e prioritizzazione : Non tutti gli incidenti richiedono la stessa attenzione. Per questo motivo, questa funzionalità/funzione classifica gli incidenti in base alla loro natura, all'impatto sulle operazioni e ad altri parametri. Gli incidenti ad alta priorità vengono assegnati automaticamente per mitigarne l'impatto

: Non tutti gli incidenti richiedono la stessa attenzione. Per questo motivo, questa funzionalità/funzione classifica gli incidenti in base alla loro natura, all'impatto sulle operazioni e ad altri parametri. Gli incidenti ad alta priorità vengono assegnati automaticamente per mitigarne l'impatto Collaborazione e comunicazione : Questi strumenti consentono ai team IT di collaborare e comunicare per accelerare la risoluzione degli incidenti. Possono anche utilizzare questi strumenti di collaborazione e comunicazione per informare e formare i clienti o gli stakeholder

: Questi strumenti consentono ai team IT di collaborare e comunicare per accelerare la risoluzione degli incidenti. Possono anche utilizzare questi strumenti di collaborazione e comunicazione per informare e formare i clienti o gli stakeholder Gestione del flusso di lavoro degli incidenti : I flussi di lavoro configurabili definiscono il ciclo di gestione degli incidenti end-to-end, dalla registrazione iniziale all'indagine, dalla diagnosi alla risoluzione. Offrono una struttura alla gestione degli incidenti e aiutano ad assegnare attività o a monitorare gli incidenti in modo efficiente

: I flussi di lavoro configurabili definiscono il ciclo di gestione degli incidenti end-to-end, dalla registrazione iniziale all'indagine, dalla diagnosi alla risoluzione. Offrono una struttura alla gestione degli incidenti e aiutano ad assegnare attività o a monitorare gli incidenti in modo efficiente Gestione degli SLA: Gli accordi sul livello di servizio (SLA) assicurano che gli incidenti siano risolti entro una sequenza di tempo predefinita e secondo gli standard di qualità del servizio

ServiceNow ITSM porta la gestione degli incidenti a un livello superiore con l'integrazione di AIOps per ridurre gli incidenti utilizzando l'apprendimento automatico integrato e l'aiuto contestuale per risolvere gli incidenti con una latenza minima.

Gestione dei problemi

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/problem\_management.png Gestione dei problemi /$$$img/

un problema è un insieme di incidenti ricorrenti via Science Soft Mentre la gestione degli incidenti si concentra su un evento specifico e sulla sua risoluzione rapida ed efficiente, la gestione dei problemi valuta la causa principale degli incidenti ricorrenti e dei problemi sottostanti. La gestione dei problemi in Jira Service Management e ServiceNow ITSM comprende i seguenti aspetti chiave:

Identificazione dei problemi : Individuare modelli di incidenti ricorrenti o problemi significativi che possono evidenziare un problema più profondo. Sistemi di monitoraggio automatizzati, analisi degli incidenti e utenti spesso contribuiscono alla registrazione e all'identificazione dei problemi

: Individuare modelli di incidenti ricorrenti o problemi significativi che possono evidenziare un problema più profondo. Sistemi di monitoraggio automatizzati, analisi degli incidenti e utenti spesso contribuiscono alla registrazione e all'identificazione dei problemi Analisi della causa principale : I professionisti IT conducono un'indagine approfondita per identificare la causa principale di un problema. Tale indagine può coinvolgere una collaborazione interfunzionale, strumenti di diagnostica multiforme, documentazione dettagliata e così via, per individuare la causa principale

: I professionisti IT conducono un'indagine approfondita per identificare la causa principale di un problema. Tale indagine può coinvolgere una collaborazione interfunzionale, strumenti di diagnostica multiforme, documentazione dettagliata e così via, per individuare la causa principale Database degli errori noti : Questo database contiene un elenco di errori noti e le relative risoluzioni. Funge da contesto per gli erroribase di conoscenza e un unico sistema di registrazione per i team del supporto per identificare e affrontare rapidamente gli incidenti collegati a un problema

: Questo database contiene un elenco di errori noti e le relative risoluzioni. Funge da contesto per gli erroribase di conoscenza e un unico sistema di registrazione per i team del supporto per identificare e affrontare rapidamente gli incidenti collegati a un problema Integrazione della gestione dei cambiamenti: Poiché la risoluzione dei problemi può innescare modifiche all'ambiente IT o ai flussi di lavoro, la gestione delle modifiche assicura che tali modifiche siano implementate in modo controllato e coordinato per ridurre al minimo i rischi

In aggiunta a quanto sopra, Jira Service Management offre soluzioni che utilizzano prodotti Atlassian come Confluence.

Gestione dei cambiamenti

un tipico flusso di lavoro di gestione del cambiamento via ServiceNow La gestione del cambiamento è un processo ben definito per pianificare, implementare e controllare le modifiche ai sistemi o ai servizi IT. Una gestione efficace del cambiamento inietta resilienza e adattabilità nel processo di sviluppo IT, che si ripercuote sul prodotto o servizio finale.

Ecco cosa offrono Jira Service Management e ServiceNow ITSM nell'ambito della gestione delle modifiche:

Creazione di richieste di modifica : Gli utenti, i professionisti IT o i team di servizio possono presentare una richiesta di modifica proponendo modifiche a servizi, sistemi, applicazioni e configurazioni IT. La richiesta conterrà informazioni quali il motivo della modifica, lo scopo principale, l'impatto potenziale, ecc.

: Gli utenti, i professionisti IT o i team di servizio possono presentare una richiesta di modifica proponendo modifiche a servizi, sistemi, applicazioni e configurazioni IT. La richiesta conterrà informazioni quali il motivo della modifica, lo scopo principale, l'impatto potenziale, ecc. Flussi di lavoro per l'approvazione delle modifiche : Flussi di lavoro personalizzabili che guidano le richieste di modifica attraverso fasi predefinite come l'invio, la revisione, l'approvazione e l'implementazione per elaborarle in modo controllato. Assicurano inoltre che la richiesta di modifica abbia ottenuto le autorizzazioni necessarie prima dell'implementazione

: Flussi di lavoro personalizzabili che guidano le richieste di modifica attraverso fasi predefinite come l'invio, la revisione, l'approvazione e l'implementazione per elaborarle in modo controllato. Assicurano inoltre che la richiesta di modifica abbia ottenuto le autorizzazioni necessarie prima dell'implementazione Analisi dell'impatto : I team del servizio eseguono analisi d'impatto per valutare i potenziali effetti e le conseguenze sui sistemi, le configurazioni e i sistemi esistenti per consentire la valutazione e il piano dei rischi

: I team del servizio eseguono analisi d'impatto per valutare i potenziali effetti e le conseguenze sui sistemi, le configurazioni e i sistemi esistenti per consentire la valutazione e il piano dei rischi Gestione dei rilasci: Entrambe le piattaforme supportano la gestione delle licenzeil piano di rilascio e gestione per il rilascio coordinato e controllato di modifiche su larga scala o in più fasi.

Oltre a questo, ServiceNow offre funzionalità di gestione delle modifiche distinte e complete, di cui parleremo nelle differenze tra Jira Service Management e ServiceNow ITSM.

Base dati di gestione della configurazione

un CMDB contiene dettagli completi sui vari CI _via Pink Elephant Il Configuration Management Database (CMDB) è un repository centralizzato di tutti gli elementi di configurazione dell'infrastruttura IT (CI). Una piattaforma unica e unificata offre una visualizzazione olistica di tutti gli asset IT e dei loro dettagli.

Il CMDB supporta i processi ITSM grazie alle seguenti funzionalità/funzioni:

Elementi di configurazione : I CI sono record di singoli elementi dell'infrastruttura IT, come applicazioni software, dispositivi di rete, server, ecc.

: I CI sono record di singoli elementi dell'infrastruttura IT, come applicazioni software, dispositivi di rete, server, ecc. Mappatura delle relazioni : Contiene informazioni su come due CI distinti sono correlati tra loro

: Contiene informazioni su come due CI distinti sono correlati tra loro Analisi dell'impatto : Valuta il potenziale impatto di modifiche o incidenti su diverse CI all'interno dell'ambiente

: Valuta il potenziale impatto di modifiche o incidenti su diverse CI all'interno dell'ambiente Monitoraggio delle dipendenze : Identifica le dipendenze tra diversi CI per illustrare la loro natura interconnessa

: Identifica le dipendenze tra diversi CI per illustrare la loro natura interconnessa Versione e storia : Tiene traccia di tutte le modifiche e mantiene uno storico delle configurazioni

: Tiene traccia di tutte le modifiche e mantiene uno storico delle configurazioni Integrazione con i processi aziendali: L'integrazione del CMDB con i diversi processi aziendali supporta flussi di lavoro e attività come la gestione delle modifiche, la gestione degli incidenti, la gestione dei problemi, la mappatura dei servizi, ecc.

Sia ServiceNow ITSM che Jira Service Management sono dotati di un solido CMDB per stabilire un'unica fonte di verità. Tuttavia, è da notare che il CMDB è disponibile solo nei piani Premium e Enterprise del software Jira.

Gestione delle risorse

seguite le best practice ITAM per tenere sotto controllo tutte le vostre risorse_ via Documenti ITSM ServiceNow ITSM e Jira Service Management offrono una gestione degli asset per il monitoraggio, l'ottimizzazione e il mantenimento sistematico delle risorse IT delle aziende durante il loro ciclo di vita. Una gestione efficace degli asset aiuta le organizzazioni a diventare redditizie, produttive, efficienti dal punto di vista dei costi e conformi alle normative, grazie alle seguenti funzionalità/funzione:

Rilevazione degli asset : Identificare e catalogare tutte le risorse IT, compresi i dispositivi hardware, le applicazioni software e le configurazioni

: Identificare e catalogare tutte le risorse IT, compresi i dispositivi hardware, le applicazioni software e le configurazioni Gestione dell'inventario : Mantenere un inventario centralizzato delle risorse IT per il monitoraggio. Il database tiene anche traccia di dettagli quali la proprietà, la posizione e la titolarità dell'asset

: Mantenere un inventario centralizzato delle risorse IT per il monitoraggio. Il database tiene anche traccia di dettagli quali la proprietà, la posizione e la titolarità dell'asset Gestione della configurazione : Gestire le configurazioni delle risorse IT per garantire che siano conformi ai requisiti e agli standard dell'organizzazione

: Gestire le configurazioni delle risorse IT per garantire che siano conformi ai requisiti e agli standard dell'organizzazione Gestione delle licenze software : Monitorare e gestire le licenze software per garantire la conformità, ottimizzare l'uso e ridurre i rischi

: Monitorare e gestire le licenze software per garantire la conformità, ottimizzare l'uso e ridurre i rischi Gestione del ciclo di vita: Monitoraggio dell'asset durante tutto il suo ciclo di vita, dall'approvvigionamento allo smaltimento o al ritiro. Queste informazioni possono essere preziose anche per ottimizzare l'utilizzo degli asset e per effettuare la manutenzione periodica

Ancora una volta, la Gestione delle risorse è disponibile solo nei piani Premium e Enterprise del software Jira.

Gestione della conoscenza

la gestione della conoscenza è la scoperta del valore da usare e riutilizzare attraverso _Invece di essere un'azienda Jira Service Management e ServiceNow ITSM sfruttano le funzionalità di gestione della conoscenza per potenziare gli utenti e i team di assistenza. Si tratta di creare, organizzare e condividere sistematicamente informazioni e approfondimenti utilizzando un repository centralizzato per documentazione, soluzioni, articoli, ecc.

Le funzionalità/funzione chiave includono:

Creazione di basi di conoscenza : Autore, creazione e compilazione di articoli di conoscenza utilizzando un editor integrato per documentare le best practice, le soluzioni ai problemi e i passaggi per la risoluzione dei problemi con l'aiuto di tutte le parti interessate

: Autore, creazione e compilazione di articoli di conoscenza utilizzando un editor integrato per documentare le best practice, le soluzioni ai problemi e i passaggi per la risoluzione dei problemi con l'aiuto di tutte le parti interessate Organizzazione del contenuto : Organizzare tutti gli articoli di conoscenza in categorie logiche e argomenti per facilitare la navigazione, la ricerca e il recupero

: Organizzare tutti gli articoli di conoscenza in categorie logiche e argomenti per facilitare la navigazione, la ricerca e il recupero Controllo delle versioni : Implementare il monitoraggio delle versioni per tenere traccia delle modifiche agli articoli di conoscenza e garantire che le informazioni siano accurate, pertinenti e aggiornate

: Implementare il monitoraggio delle versioni per tenere traccia delle modifiche agli articoli di conoscenza e garantire che le informazioni siano accurate, pertinenti e aggiornate Collaborazione e contributo : Coinvolgere diversi team a lavorare insieme alla creazione o al miglioramento degli articoli di conoscenza per favorire un ambiente di miglioramento continuo

: Coinvolgere diversi team a lavorare insieme alla creazione o al miglioramento degli articoli di conoscenza per favorire un ambiente di miglioramento continuo Autoservizio: Integrare la knowledge base con portali di self-servicing per consentire agli utenti e ai clienti di trovare soluzioni in modo indipendente e ridurre il volume delle richieste di supporto

Entrambe le piattaforme sfruttano tecnologie come IA e ML per rendere le conoscenze accessibili, disponibili e comprensibili.

ServiceNow ITSM vs Jira Service Management: Differenze notevoli

A parte le somiglianze, esaminiamo le differenze tra ServiceNow ITSM e Jira Service Management.

Gestione dei cambiamenti (vincitore: ServiceNow ITSM)

Abbiamo già parlato delle capacità di gestione dei cambiamenti di Jira Service Management e ServiceNow ITSM.

Jira Service Management offre le tipiche funzionalità/funzione: richieste di modifica, valutazione dei rischi, approvazioni, automazioni, monitoraggio del deployment, piani di modifica e calendario delle modifiche. Tuttavia, ServiceNow ITSM adotta un approccio più dettagliato per trasformare le modifiche in realtà. Ecco una panoramica di ciò che ci si può aspettare:

Punteggio dell'esito positivo del cambiamento : Un punteggio numerico in base al quale le modifiche a basso rischio possono essere automatizzate per una gestione delle modifiche tempestiva ed efficiente

: Un punteggio numerico in base al quale le modifiche a basso rischio possono essere automatizzate per una gestione delle modifiche tempestiva ed efficiente Bacheca dei cambiamenti : Impostazione di un tavolo di lavoro della Change Advisory Bacheca (Bacheca) per riunirsi e deliberare sulle modifiche ad alto rischio

: Impostazione di un tavolo di lavoro della Change Advisory Bacheca (Bacheca) per riunirsi e deliberare sulle modifiche ad alto rischio Intelligenza sul rischio : Algoritmi basati su ML per fare previsioni di rischio basate sui dati durante la gestione delle modifiche

: Algoritmi basati su ML per fare previsioni di rischio basate sui dati durante la gestione delle modifiche Gestione contemporanea delle modifiche: Organizzare o visualizzare le modifiche utilizzando un calendario interattivo di Sequenza per pianificare blackout, programmi di manutenzione e modifiche pianificate

Queste funzionalità fanno di ServiceNow ITSM un passaggio in avanti rispetto a Jira Service Management.

Implementazione dell'intelligenza artificiale (vincitore: ServiceNow ITSM)

Sia Jira Service Management che ServiceNow ITSM sfruttano l'intelligenza artificiale Strumenti di IA in qualche capacità. Il primo utilizza Atlassian Intelligence, disponibile su Atlassian Marketplace, per integrare tecnologie proprietarie e OpenAI. Il secondo utilizza Now Assist, uno strumento di IA generativa, per aiutare la gestione dei servizi IT, la gestione del servizio clienti, la fornitura di servizi HR e altro ancora.

Naturalmente, l'ambito e l'applicabilità di Now Assist sono più ampi di quelli di Atlassian Intelligence. In quanto soluzione di IA generativa, Now Assist può aiutare a riepilogare i casi, creare contenuti e sviluppare codice. In questo modo, Now Assist è in grado di potenziare contemporaneamente agenti, dipendenti, clienti e team di sviluppo.

Al contrario, l'agente virtuale IA di Jira Service Management risponde principalmente alle domande dei clienti e risolve i problemi. Questo garantisce a ServiceNow un vantaggio rispetto a Jira Service Management.

Gestione dei servizi per le aziende (vincitore: Jira Service Management)

Jira Service Management e ServiceNow ITSM sono soluzioni di gestione dei servizi aziendali potenti e altrettanto capaci. Possono essere utili per la gestione multimodale delle operazioni tra i team aziendali: HR, finanza, legale, marketing, servizio clienti, ecc.

Per mantenere questa versatilità, offrono moduli pronti all'uso per i diversi domini di servizio, in modo che i clienti possano espandere le loro capacità. La piattaforma unificata conferisce coerenza alla gestione delle operazioni aziendali, indipendentemente dal team o dal reparto.

Tuttavia, Jira Service Management è la soluzione ideale per le organizzazioni che seguono le metodologie Agile o le pratiche DevOps. Inoltre, Jira Service Management si integra perfettamente con il più ampio ecosistema Jira per coprire più prodotti e servizi del mercato Atlassian per un project management più fluido.

Facilità d'uso (Vincitore: Jira Service Management)

Per confrontare la facilità d'uso di Jira Service Management e ServiceNow ITSM, ci siamo rivolti a diversi siti web di recensioni di terze parti per raccogliere esperienze di prima mano. Come riferimento, abbiamo utilizzato Gartner, G2 e Capterra per una valutazione completa e ben informata. Abbiamo selezionato il filtro "facilità d'uso" o "interfaccia utente", laddove disponibile, per avere un'idea della curva di apprendimento necessaria.

I recensori di Gartner hanno elogiato ServiceNow ITSM per la sua facilità d'uso, mentre Jira Service Management ha ricevuto recensioni contrastanti, anche se positive.

Su G2, gli utenti di ServiceNow ITSM sono stati in gran parte soddisfatti dell'interfaccia utente, ma alcuni hanno espresso problemi, definendola complessa e difficile da navigare. Per quanto riguarda l'interfaccia utente del software Jira, la posizione su G2 è stata decisamente positiva.

Infine, ServiceNow ITSM ha ricevuto molte critiche dai recensori di Capterra, soprattutto a causa della curva di apprendimento e della scarsa intuitività dell'interfaccia utente. D'altro canto, Jira Service Management ha ottenuto il favore dei clienti su Capterra.

Lo strumento ITSM di Jira sembra essere più user-friendly e facile da utilizzare rispetto al suo ServiceNow .

Prezzi (Vincitore: Jira Service Management)

Jira Service Management è un chiaro vincitore, considerando il modo in cui la soluzione ITSM ha mostrato in modo aperto e trasparente i suoi prezzi e piani. Anche se ServiceNow ITSM promette di adattare il suo preventivo in base alle dimensioni dell'organizzazione, ai requisiti e così via, resta il fatto che la piattaforma non divulga alcun dettaglio sui prezzi e sui piani.

Quindi, Jira vince in questo spazio ITSM.

Integrazioni e personalizzazioni (vincitore: pari merito)

Jira Service Management si integra perfettamente con l'ecosistema Atlassian e con altre piattaforme e applicazioni di terze parti.

È possibile visitare il Marketplace Atlassian e selezionare lo strumento di terze parti desiderato. Offre inoltre funzionalità di personalizzazione per creare flussi di lavoro e schermate per i clienti, moduli di assunzione ecc. Essendo una piattaforma facile da sviluppare, Jira mette a disposizione la sua documentazione e le API per la personalizzazione e l'integrazione.

ServiceNow ITSM è altrettanto ricco di integrazioni, grazie ai connettori integrati per i sistemi aziendali e alla compatibilità con piattaforme di terze parti. Il ServiceNow Store è un marketplace per app e integrazioni.

La principale USP di ServiceNow ITSM risiede nella sua capacità di offrire personalizzazioni a basso codice. Rendendo l'ambiente di sviluppo più visivo e interattivo, ServiceNow ITSM democratizza il processo di sviluppo.

Prestazioni così simili rendono difficile la scelta del vincitore.

Assistenza ed ecosistema della comunità (vincitore: pari merito)

Sia Jira che ServiceNow ospitano una fiorente comunità di utenti ed esperti.

La comunità di ServiceNow vanta oltre 560.000 membri e quasi 2,5 milioni di messaggi. La comunità è ulteriormente suddivisa in hub di prodotto, gruppi di settore e discussioni degli utenti per una rapida navigazione.

Jira ha una Atlassian Community che serve l'intera suite di prodotti Atlassian, compreso Jira Service Management. È possibile porre domande, partecipare a discussioni e imparare da articoli e video.

Poiché entrambe le comunità si impegnano attivamente con gli utenti, non c'è un chiaro vincitore tra ServiceNow ITSM e Jira Service Management.

Jira vs. ServiceNow su Reddit

Infine, ci siamo rivolti a Reddit per capire cosa pensano gli utenti finali di Jira e ServiceNow.

Ecco una versione parafrasata di ciò che abbiamo scoperto su Jira nella sezione ITIL :

"L'aggiornamento di Jira Service Desk, ora Jira Service Management, ha risolto il limite precedente offrendo la conformità ITIL integrata e processi semplificati. Sebbene sia gratis per i piccoli team e supporti facili regolazioni, presenta una reportistica limitata e complessità nell'impostazione di configurazioni più avanzate. Anche se è possibile affrontarlo con competenze specialistiche"

Una persona che usa Jira da cinque anni ha commentato così lo strumento sul sito Responsabili IT :

"Avendo utilizzato Jira Service Management per l'IT e il servizio clienti, la piattaforma è estremamente versatile, soprattutto per quanto riguarda le Automazioni. Nonostante alcuni limiti nelle funzioni basate sul tempo rispetto a quelle più costose alternative, Jira è estremamente versatile gestisce efficacemente più funzioni all'interno di un singolo progetto utilizzando flussi di lavoro e tipi di problemi personalizzati. L'unico inconveniente è che a ogni progetto è associato un solo indirizzo email, ma c'è una soluzione. Lo consiglierei al di sopra di software come ServiceNow e Zendesk."

Quando un utente ha postato un problema nel sotto-sistema del sysadmin sul perché le persone utilizzano ServiceNow ITSM, il commento più importante è stato questo:

"Perché devo farlo, e no, non lo faccio!

richiede un'enorme quantità di tempo, denaro e competenze, e poi ancora per mantenerlo in funzione, per impostarlo in modo che sia utile. Purtroppo questo accade troppo raramente! Le uniche persone che incontro che pensano che sia buono sono quelle che hanno deciso di comprarlo!"_

Se si cerca un confronto tra i due, si scopre che Jira Service Manager è accolto favorevolmente soprattutto per la sua economicità.

Gli utenti apprezzano anche l'agilità che Jira Service Management conferisce alle operazioni aziendali. Il costo è uno dei principali ostacoli all'adozione di ServiceNow ITSM, che potrebbe essere adatto solo alle grandi aziende con il budget e la larghezza di banda necessari per impegnare risorse dedicate alla gestione di ServiceNow.

Conosci ClickUp-La migliore alternativa a ServiceNow e Jira

Ora che abbiamo dato un'occhiata approfondita alla soluzione ITSM, è il momento di esplorare le alternative a ServiceNow e Jira alternative alla gestione dei servizi di Jira e ServiceNow ITSM.

Vi presentiamo ClickUp, un potente strumento di project management e produttività con funzionalità di IT Service Management. Ecco una panoramica delle sue numerose funzionalità/funzione che estendono tali capacità:

Ricche dashboard interattive

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/ClickUp-3.0-Dashboard-Simplified-1400x934.png ClickUp 3.0 Dashboard semplificato /$$$img/

ottenete informazioni significative dai dashboard ricchi e coinvolgenti di ClickUp

ClickUp presenta dashboard ricche e interattive che consentono ai team di assistenza e sviluppo di visualizzare una vista dettagliata del progetto e delle sue metriche chiave. Con più di 50 widget per personalizzare le ClickUp Dashboard è un'unica piattaforma per ottenere informazioni significative. Scegliete la vostra dashboard a modo vostro!

Visualizzazioni multiple dei progetti

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/Project-Milestones-in-ClickUp-Gantt-View.gif Attività cardine del progetto nella vista Gantt di ClickUp /$$$img/

visualizzate il vostro progetto nel modo che preferite con ClickUp

Con ClickUp è possibile visualizzare il progetto in diversi modi. Da Grafici Gantt queste diverse visualizzazioni del progetto si adattano alle diverse esigenze del team IT e degli altri stakeholder. L'eterogeneità conferisce versatilità all'ITSM.

Moduli d'ingresso attivabili

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/Conditional-Logic-in-ClickUp-Forms-Product-Feedback-Example.gif Logica di condizione nei moduli ClickUp Esempio di feedback sul prodotto /$$$img/

moduli interattivi per l'assunzione di informazioni su ClickUp da personalizzare

Poiché la gestione delle richieste è parte integrante dei processi aziendali dell'ITSM, ClickUp la semplifica utilizzando moduli di accettazione attivabili. Con il ClickUp Modulo Visualizza clickUp è in grado di preparare moduli personalizzabili per acquisire informazioni specifiche relative ai flussi di lavoro ITSM. Grazie alla struttura, al contesto e alla coerenza delle richieste in arrivo, ClickUp semplifica notevolmente la gestione delle richieste, il monitoraggio dei problemi e la gestione degli incidenti.

Automazione dei flussi di lavoro

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/03/automations-1400x971.png Esempio di automazione personalizzata di ClickUp /$$$img/

impostazione dell'automazione basata su regole su ClickUp Automazioni su ClickUp consente ai team ITSM di occuparsi di attività ripetitive e di routine. L'automazione riduce la dipendenza dagli agenti umani, riduce i lavori richiesti e aumenta la produttività e l'efficienza. È possibile personalizzare il automazioni del flusso di lavoro definendo azioni trigger, condizioni basate su regole e altre variabili per garantire che i processi di routine, le approvazioni e le notifiche vengano eseguiti senza intoppi.

ClickUp AI

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/ClickUp-AI-Product-Requirements-Document-Example.gif Esempio di documento dei requisiti del prodotto ClickUp AI /$$$img/

generare i requisiti di un prodotto IT in pochi secondi con ClickUp AI_ ClickUp AI utilizza l'Intelligenza Artificiale e il Machine Learning per rendere l'analisi dei dati, l'identificazione delle tendenze, l'analisi predittiva e così via, più intelligenti e basate sui dati. Oltre a risolvere potenziali problemi, ottimizzare la gestione delle risorse e migliorare le prestazioni del servizio, ClickUp AI dispone di funzionalità di IA generativa che ne ampliano la portata al di là dell'ITSM.

Libreria di modelli

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/ITSM-Template.png Modelli ITSM per i team per cominciare https://app.clickup.com/signup?template=t-48349789&\_gl=1\*3agd9k\*\_gcl\au\*MTEwNTgzNzc4NS4xNzA0MzQ3NTIx Scaricare questo modello /%cta/

ClickUp ospita una ricca libreria di modelli che contiene modelli precostituiti e configurabili per i più comuni flussi di lavoro e processi ITSM. Tale Modelli ITSM di ClickUp sono un ottimo punto di partenza per le aziende, che non devono più impostare da zero flussi di lavoro, attività o progetti. È sufficiente apportare le modifiche necessarie e lasciare che ClickUp imposti il resto.

Vedi anche:_ Modelli di profilo del cliente Con funzionalità così ricche e cariche di valore, ClickUp è molto più avanti di Jira e ServiceNow. La piattaforma colpisce tutte le note giuste: è più ricca di funzionalità/funzione di Jira e può potenziare i team ITSM.

D'altra parte, offre prezzi più trasparenti (e convenienti) rispetto a ServiceNow, che la rendono accessibile alle piccole e medie imprese. Quindi iniziare a lavorare con ClickUp per potenziare i vostri team ITSM!