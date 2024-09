15 strumenti di gestione del portfolio prodotti per l'eccellenza aziendale

Gestire un ampio intervallo di prodotti senza lo strumento giusto è come cercare di destreggiarsi tra più palline: si rischia di farne cadere una.

Ma c'è una buona notizia: con lo strumento giusto gestione del portfolio prodotti, la giusta tutto, dalle prestazioni dei prodotti alle iniziative strategiche, si svolge senza intoppi, in modo da non dover mai temere di andare fuori strada.

Dopo aver lavorato con diversi portfolio, so quanto possa essere frustrante trovare lo strumento di gestione ideale. Ecco perché ho fatto squadra con gli esperti di ClickUp per fare il lavoro duro al posto vostro.

Abbiamo testato e recensito decine di opzioni in base all'usabilità, alla flessibilità e all'efficacia, per proporvi i 15 strumenti migliori che terranno al sicuro i vostri prodotti.

**Cosa bisogna cercare negli strumenti di gestione del portfolio prodotti?

Lo strumento di gestione ideale dipende dal vostro modello aziendale e dalle vostre priorità. Tuttavia, ci sono alcune funzionalità/funzioni chiave che tutti i migliori contendenti dovrebbero avere.

**Ogni strumento deve portare i dati in una dashboard unificata e presentare una visione olistica del portfolio. Deve anche fornire dati in tempo reale sullo stato e sulla produttività dei prodotti

**Gli strumenti di gestione del portfolio prodotti devono mappare le vostre strategie e le vostre sequenze. Devono avere una capacità di mappatura che aiuti a gestire le strategie e le tempistichei backlog di prodottonuovi lanci, lancio di funzionalità/funzione e campagne di marketing

**Lo strumento scelto deve essere dotato di funzioni di comunicazione e di gestione delle attività. Queste funzionalità/funzione favoriscono il lavoro di squadra e semplificano il processo decisionale. Inoltre, abbattono i silos e migliorano l'allineamento all'interno dell'organizzazione

Gestione delle risorse: Uno strumento di gestione del portfolio efficace deve mappare l'intervallo di prodotti con le risorse e le capacità. Questo include anche l'identificazione di potenziali colli di bottiglia e l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse. Ricordate, un'analisi completagestione delle risorse funzionalità/funzione assicurano che i progetti rimangano in carreggiata ed evitino la sovrallocazione

Uno strumento di gestione del portfolio efficace deve mappare l'intervallo di prodotti con le risorse e le capacità. Questo include anche l'identificazione di potenziali colli di bottiglia e l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse. Ricordate, un'analisi completagestione delle risorse funzionalità/funzione assicurano che i progetti rimangano in carreggiata ed evitino la sovrallocazione **Uno strumento di gestione del portfolio deve avere funzionalità di reportistica basate su analisi di mercato. Ciò include anche la possibilità di personalizzare gli indicatori di prestazione chiave (KPI). Con l'analisi del portfolio, le aziende possono prendere decisioni basate sui dati e scoprire opportunità di crescita

**Oltre a questi elementi chiave, cercate uno strumento che offra un servizio completo di analisi del portafoglio modelli completi per il progetto monitoraggio e strategia di produttività .

I 15 migliori strumenti per la gestione del portfolio prodotti

Tenendo conto di ciò che occorre tenere presente, ecco i 15 migliori strumenti di gestione del portfolio prodotti con cui iniziare:

1. ClickUp (il migliore per il monitoraggio dei progetti, la collaborazione e la gestione delle risorse)

privilegiare le attività, creare trasparenza e migliorare i prodotti con le soluzioni di gestione dei prodotti di ClickUp ClickUp per i Product Manager è uno strumento di project management all-in-one che aiuta i team a collaborare e a gestire i progetti in modo più efficiente. Integra funzionalità come la gestione delle attività, la documentazione e i dashboard in un'unica piattaforma. Questo aiuta i team ad avere una panoramica chiara dei loro prodotti e portfolio.

Da fare, ClickUp offre automazione, reportistica e personalizzazione, ma offre anche strumenti più dedicati alla gestione del portfolio prodotti per trasformare la produttività e risparmiare tempo.

monitorate, gestite e collaborate senza problemi su tutti i vostri progetti e portfolio di prodotti con il software di project management ClickUp_ Software di gestione dei prodotti ClickUp è una delle soluzioni più complete della piattaforma per migliorare prodotti e portfolio. Grazie alla visibilità centralizzata e alle funzionalità/funzione di collaborazione dal vivo come ClickUp Chat, questa soluzione è il punto di forza della vostra azienda.

ClickUp dispone di funzionalità di mappatura e dashboard analitici per fornire informazioni in tempo reale sulle prestazioni dei prodotti. Integra inoltre il suo strumento IA dedicato, IA ClickUp Brain nello strumento di gestione del portfolio prodotti. Questo strumento di IA automatizza istantaneamente i flussi di lavoro e genera approfondimenti sui dati.

ClickUp offre numerose soluzioni e framework specializzati, oltre a questo software dedicato.

gestite e dirigete istantaneamente le vostre performance aziendali con ClickUp Portfolio ClickUp Portfolio è un'altra soluzione su misura che si concentra sulla gestione delle prestazioni del portfolio. Questa soluzione aiuta a mantenere gli obiettivi allineati con i portfolio collegati alle iniziative dell'azienda.

Consente inoltre di strutturare le informazioni sui prodotti, di creare e visualizzare le campagne di marketing e di organizzare gli sprint per il lancio dei prodotti.

Quando le aziende hanno bisogno di soluzioni in tempi più brevi, ClickUp offre più soluzioni pronte all'uso modelli di gestione del portfolio prodotti pronti all'uso .

ClickUp Modello di project management portfolio

Il Modello di portfolio per il project management di ClickUp è una soluzione ideale per la gestione centralizzata del portfolio prodotti. Dispone di numerosi campi personalizzati e di funzionalità/funzione per la gestione delle attività:

Permette ai team di pianificare, definire le priorità ed eseguire le iniziative di prodotto in modo efficiente

Migliora la collaborazione e garantisce l'esito positivo della produttività

Aumenta la gestione delle attività cardine, il monitoraggio dell'allocazione delle risorse e lo stato di avanzamento

Modello di gestione del portfolio ClickUp

Scarica questo modello /$$$cta/ Modello di gestione del portfolio ClickUp è la risposta per le aziende che cercano una panoramica strategica del portfolio prodotti. Dispone di funzionalità/funzione quali dashboard del portfolio, monitoraggio delle dipendenze e valutazione dei rischi che consentono di:

Monitorare e gestire più progetti contemporaneamente

Visualizzare lo stato di avanzamento e allocare le risorse in modo efficace

Prendere decisioni basate sui dati e garantire l'allineamento con gli obiettivi aziendali generali

ClickUp migliori funzionalità/funzione

Centralizza la gestione del portfolio prodotti con un'interfaccia personalizzabileClickUp Dashboard per visualizzare a volo d'uccello lo stato di avanzamento e le prestazioni

Gestire in modo efficiente attività, scadenze e dipendenze tra più iniziative di prodotto utilizzandoAttività di ClickUp Creare e collaborare alla documentazione dettagliata del prodotto, comprese le roadmap e i requisiti, all'interno diDocumenti ClickUp Assegnare priorità alle funzionalità/funzione, alle iniziative e alle attività in modo efficace conPriorità delle attività di ClickUp per garantire l'allineamento strategico

Sfruttate le funzionalità basate sull'IA con ClickUp Brain per semplificare i flussi di lavoro e migliorare la produttività

Ottenere informazioni preziose sull'allocazione delle risorse e sul piano delle capacità con la vista Carico di lavoro di ClickUp

Visualizzazione dei flussi di lavoro e monitoraggio dello stato conVista Bacheca di ClickUpche offre schede Kanban e grafici Gantt su misura per team agili

Limiti di ClickUp

Alcuni utenti potrebbero sperimentare una curva di apprendimento, tuttavia questa è facilmente colmabile grazie alle nostre dettagliate guide all'apprendimento

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp Brain: Da aggiungere a qualsiasi piano a pagamento per $7 al mese per ogni membro dell'area di lavoro di ClickUp

Valutazioni e recensioni ClickUp

G2: 4,7/5 (9.000+ recensioni)

4,7/5 (9.000+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (4.000+ recensioni)

2. Monday.com (il migliore per la gestione visiva del flusso di lavoro)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/Monday-Carico di lavoro-View-1400x810.png Monday Vista Carico di lavoro Strumenti per la gestione del portfolio prodotti /$$$img/

via Lunedì Monday.com è un sito molto popolare strumento di gestione della produttività che si concentra sulle visualizzazioni. La soluzione della piattaforma dispone di molteplici strumenti per la collaborazione, monitoraggio del progetto e la personalizzazione del flusso di lavoro. Grazie all'interfaccia user-friendly di Monday.com, i team possono gestire facilmente le attività. Inoltre, il sistema è in grado di aumentare l'efficienza grazie a numerose automazioni e integrazioni.

Le migliori funzionalità/funzione di Monday.com

Facilità di accesso e di utilizzo in movimento grazie a un'efficace app desktop e mobile

Utilizza una dashboard moderna, intuitiva e visiva, coinvolgente e facile da usare per lavorare

Integrazioni estese e un eccellente supporto clienti

Limiti di Monday.com

Presenta una lunga curva di apprendimento e una versione di prova breve, rendendo difficile la decisione di acquisto

Molte funzionalità/funzione sono disponibili solo nelle opzioni più costose

Prezzi di Monday.com

Free: 14 giorni di versione di prova

14 giorni di versione di prova Basic: $9/mese per postazione

$9/mese per postazione Standard: $12/mese per postazione

$12/mese per postazione Pro: $19/mese per postazione

$19/mese per postazione Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni Monday.com

G2: 4,7/5 (14.000+ recensioni)

4,7/5 (14.000+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (5.000+ recensioni)

3. Propel (il migliore per la gestione dei prodotti basata su cloud)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/Propel-dashboard-1400x789.png Il dashboard di Propel /$$$img/

via Propulsione Volete ridurre al minimo le soluzioni on-premise? Propel è una piattaforma che offre tutte le sue soluzioni, compresa la gestione dei prodotti, nel cloud.

Propel è anche una soluzione end-to-end che combina il controllo qualità e il ciclo di vita del prodotto nella gestione del portfolio. Il suo flusso di dati fluido semplifica il lancio dei prodotti, le attività di conformità e il lavoro di squadra. Propel offre anche analisi in tempo reale per aiutare il processo decisionale in funzione.

Questa soluzione è piuttosto complessa da impostare e richiede conoscenze tecniche per un'efficace personalizzazione.

Le migliori funzionalità/funzione di Propel

Utilizzate funzionalità di reportistica e dashboard personalizzate, soprattutto per le interfacce rivolte ai clienti

Interfaccia utente pulita e accessibile, con funzionalità/funzione di collaborazione efficaci

Limiti di Propel

La complessa configurazione iniziale richiede formazione e competenza

Integrazione limitata con altri sistemi dell'azienda e possibilità di creare silos di dati

Prezzi di Propel

Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Propel

G2: 4.2/5 (100+ recensioni)

4.2/5 (100+ recensioni) Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni

4. Planview (il migliore per la gestione focalizzata sull'azienda)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/Planview-dashboard-1400x788.png Planview dashboard, un esempio di strumenti per la gestione del portfolio dei prodotti /$$$img/

via Planview Se avete bisogno di un software di gestione del portfolio prodotti progettato per le grandi aziende, Planview è una scelta facile. La soluzione fornisce un'efficace allocazione delle risorse, il monitoraggio delle prestazioni e la gestione del portfolio progetti e vanta anche funzionalità di reportistica complete che offrono approfondimenti sull'utilizzo delle risorse e sulla produttività del team.

Le migliori funzionalità/funzione di Planview

Mappare i livelli di attività macro e micro con un ampio intervallo di strumenti e funzionalità

Beneficia di funzionalità di gestione delle risorse e di architettura aziendale comuni a strumenti specifici per la gestione del portfolio su larga scala

Limiti di Planview

La completezza delle funzionalità/funzione può rendere l'interfaccia troppo complessa e opprimente per gli utenti che non hanno familiarità con gli strumenti di gestione del portfolio prodotti

Richiede investimenti e supporti significativi per l'implementazione

Prezzi di Planview

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Planview

G2: 3.6/5 (40+ recensioni)

3.6/5 (40+ recensioni) Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni

5. Planisware (il migliore per lo sviluppo di prodotti complessi e per la gestione delle innovazioni)

via Planisware Planisware eccelle nella gestione di grandi portfolio e nell'allineamento degli obiettivi strategici. I suoi dashboard supportano la ricerca e sviluppo, il budgeting e il piano di scenario, rendendolo ideale per i cicli di processo complessi. Planisware offre anche diverse funzionalità di integrazione per semplificare i flussi di lavoro dello sviluppo.

Le migliori funzionalità/funzioni di Planisware

Semplificazione del project management e della delega delle attività anche per i flussi di lavoro più complessi

Migliorare l'ottimizzazione dei costi con le funzionalità/funzione di gestione del budget di Comes

Limiti di Planisware

Alcuni utenti trovano impegnativo implementare e configurare una soluzione personalizzata

Dispone di complesse funzionalità di reportistica e di gestione delle risorse, e la sua interfaccia può risultare opprimente e difficile da configurare

Prezzi di Planisware

Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Planisware

G2: 3.9/5 (27 recensioni)

3.9/5 (27 recensioni) Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni

6. Craft (migliore per la pianificazione e la mappatura intuitiva dei prodotti)

via Craft.io Per chi si concentra sul piano dei traguardi e sulle roadmap, Craft è la scelta migliore. La sua piattaforma di facile utilizzo offre un roadmapping completo, la definizione delle priorità e l'allineamento del team. È inoltre dotata di funzionalità/funzione collaborative che consentono di ottenere feedback e decisioni in tempo reale.

Craft è dotato di integrazioni e funzionalità popolari, ma le funzioni avanzate possono risultare limitate nei piani di livello inferiore.

Le migliori funzionalità/funzione di Craft

Sfrutta un'interfaccia pulita per progettare piani di prodotto visivamente accattivanti e condivisibili

Permette ai membri del team di contribuire e commentare le roadmap in tempo reale

Integrazione con strumenti popolari come Jira e Trello per una gestione del flusso di lavoro senza soluzione di continuità

Limiti di progettazione

Ha una curva di apprendimento molto ripida

La maggior parte delle funzionalità/funzione vitali di gestione sono concentrate in una soluzione di prezzo superiore

Viene fornito con una varietà limitata di modelli

Prezzi di vendita

Starter: $19/mese per utente

$19/mese per utente Pro: $79/mese per utente

$79/mese per utente Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di qualità

G2: 4.5/5 (60+ recensioni)

4.5/5 (60+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (30+ recensioni)

7. Aha.io (Migliore per la strategia di produttività)

via Aha.io Se avete bisogno di uno strumento di gestione del portfolio prodotti semplice ma visivamente interattivo, Aha.io è un'ottima scelta. Progettato per i product manager, le sue funzionalità principali ruotano attorno alla creazione di roadmap, all'impostazione delle priorità e al monitoraggio delle caratteristiche.

Aha.io include anche funzioni di impostazione strategica degli obiettivi e di collaborazione in tempo reale. I suoi modelli e le sue integrazioni semplificano la gestione del flusso di lavoro.

Le migliori funzionalità/funzione di Aha.io

Assicuratevi che le vostre strategie di gestione dei prodotti siano perfettamente allineate con gli oggetti aziendali

Ottenere una chiara rappresentazione visiva delle roadmap e dei piani di prodotto

Limiti di Aha.io

Pur essendo ricco di funzionalità/funzione, Aha non è completo

Il prezzo della soluzione può essere troppo elevato per i team più piccoli o le startup

Offre meno opzioni per personalizzare i flussi di lavoro e le visualizzazioni rispetto alla concorrenza

Prezzi di Aha.io

Premium: $59/mese per utente

$59/mese per utente Enterprise: $99/mese per utente

$99/mese per utente Enterprise+: A partire da $149/mese per utente (fatturati annualmente)

Valutazioni e recensioni di Aha.io

G2: 4.4/5 (250+ recensioni)

4.4/5 (250+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (530+ recensioni)

8. Workfront (migliore per progetti di marketing e creativi)

via Adobe Workfront Il gigante del software Adobe ha introdotto Workfront per guidare i lavori richiesti dal marketing e dal branding. Questo obiettivo viene raggiunto grazie a robuste funzionalità di monitoraggio delle attività, collaborazione e reportistica. Workfront consente inoltre di collegare i dati a strumenti di business intelligence per ottenere informazioni approfondite sui prodotti.

Le migliori funzionalità/funzione di Workfront

Semplificare i processi per le campagne di marketing e i progetti creativi

Utilizzo di dashboard centralizzate per il monitoraggio dello stato dei progetti e dell'utilizzo delle risorse

Creazione di flussi di lavoro efficienti per la revisione e l'approvazione degli asset creativi

Limiti diWorkfront

Si concentra principalmente sull'esecuzione dei progetti piuttosto che sulle decisioni strategiche relative al portfolio

Opzioni di prezzo poco chiare, soprattutto per le organizzazioni o i team più piccoli

Alcuni utenti riferiscono di una lunga curva di apprendimento

PrezzoWorkfront

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni suWorkfront

G2: 4.1/5 (930+ recensioni)

4.1/5 (930+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (1.400+ recensioni)

9. ProdPad (migliore per la gestione snella dei prodotti e la convalida delle idee)

via ProdPad Tra i migliori strumenti di gestione del portfolio prodotti c'è ProdPad, un veterano decennale incentrato sulla produttività snella. Questo strumento è ideale per il piano del prodotto, la prioritizzazione delle funzionalità/funzione e la mappatura dei percorsi e facilita la collaborazione e la raccolta di feedback da parte degli stakeholder.

Le migliori funzionalità/funzione di ProdPad

Cattura, organizza e assegna priorità alle idee e ai feedback sui prodotti senza soluzione di continuità

Raccogliere e analizzare le intuizioni degli utenti per prendere decisioni basate sui dati

Creare roadmap flessibili che si adattino alle priorità e alle esigenze personalizzate in continua evoluzione

Limiti di ProdPad

Manca di funzionalità/funzioni robuste per la gestione di progetti complessiprocessi di sviluppo del prodotto.

Integrazioni limitate con applicazioni di terze parti

Manca di funzionalità avanzate di reportistica nel piano di base

Prezzi di ProdPad

Roadmap Essentials: $24/mese per utente

$24/mese per utente Roadmap Advanced: $44/mese per utente

Valutazioni e recensioni su ProdPad

G2: 4.3/5 (80+ recensioni)

4.3/5 (80+ recensioni) Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni

10. Wrike (il migliore per la gestione del lavoro interfunzionale)

via Wrike Wrike offre ai team strumenti dinamici di gestione delle attività, monitoraggio del tempo e collaborazione. I suoi dashboard e report personalizzati migliorano inoltre la produttività e forniscono una chiara visibilità dei progetti. Scalabile per adattarsi a team di qualsiasi dimensione, questo strumento di gestione del portfolio prodotti è una scelta versatile per ambienti di lavoro interfunzionali.

Le migliori funzionalità/funzione di Wrike

Adattamento a vari stili di lavoro con flussi di lavoro e visualizzazioni personalizzabili

Crea una piattaforma per un lavoro di squadra efficace e per la condivisione delle conoscenze

Connessione con numerose applicazioni di terze parti per una condivisione dei dati senza soluzione di continuità

Limiti di Wrike

L'estensione delle funzionalità/funzione può essere eccessiva per i nuovi utenti o per i progetti più semplici

Richiede tempo per imparare e padroneggiare tutte le sue funzionalità/funzione

I prezzi sono relativamente alti quando si rivolgono a organizzazioni più grandi

Prezzi di Wrike

**Gratis

Team: $9,80/mese per utente

$9,80/mese per utente Business: $24,80/mese per utente

$24,80/mese per utente Azienda: Prezzo personalizzato

Prezzo personalizzato Pinnacle: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Wrike

G2: 4.2/5 (3700+ recensioni)

4.2/5 (3700+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (2600+ recensioni)

11. Productboard (il migliore per la gestione dei prodotti incentrata sul cliente)

via Scheda di prodotto Productboard è uno strumento di PPM che enfatizza le funzionalità/funzione incentrate sul cliente. Offre una robusta priorità dei prodotti, roadmapping e integrazione del feedback dei clienti. Productboard consente inoltre ai team di allinearsi facilmente sugli obiettivi e di collaborare in modo efficiente.

Le migliori funzionalità/funzione di Productboard

Centralizza gli insight e i feedback dei clienti per prendere decisioni informate sui prodotti

Dare priorità alle funzionalità/funzione in base alle esigenze dei clienti e agli obiettivi aziendali

Creare roadmap di prodotto visivamente accattivanti e condivisibili

Limiti della scheda prodotto

Manca di capacità di gestione e monitoraggio delle attività in modo granulare

Non è in grado di gestire team di grandi dimensioni con numerosi progetti e iniziative

Le organizzazioni o i team più piccoli potrebbero trovarlo costoso

Prezzi di listino

**Gratis

Essenziale: $19/mese per utente

$19/mese per utente Pro: $59/mese per utente (minimo due utenti)

$59/mese per utente (minimo due utenti) Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni della scheda prodotto

G2: 4.3/5 (240+ recensioni)

4.3/5 (240+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (150+ recensioni)

12. Dragonboat (Migliore per la gestione del portfolio orientata al risultato)

via Dragonboat Oracle PLM Cloud è una soluzione completa del gigante del software che si concentra sulla gestione del portfolio durante l'intero ciclo di vita del prodotto. Integra perfettamente la gestione della qualità e i protocolli di conformità in ogni fase dello sviluppo.

La sua distribuzione basata sul cloud la rende altamente accessibile e scalabile per le grandi aziende. Questa potenza e accessibilità lo rendono un forte concorrente.

Le migliori funzionalità/funzione di Oracle PLM Cloud

Gestione di dati di prodotto complessi lungo l'intero ciclo di vita per le grandi organizzazioni

Utilizza strumenti per l'aderenza alle normative e il controllo della qualità dei prodotti

Gestione di grandi volumi di informazioni sui prodotti e supporto di strutture di prodotto complesse

Limiti di Oracle PLM Cloud

Richiede un'estesa configurazione e integrazione con i sistemi esistenti

L'interfaccia potrebbe non essere intuitiva per gli utenti non tecnici

Ha un prezzo tipico per le aziende e può essere meno conveniente per le organizzazioni più piccole

Può essere difficile da apprendere e padroneggiare a causa della sua ampia funzionalità/funzione

Prezzi di Oracle PLM Cloud

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Oracle PLM Cloud

G2: 4.2/5 (26 recensioni)

4.2/5 (26 recensioni) Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni

14. Celoxis (Il migliore per la gestione agile dei prodotti)

via Celoxis Celoxis è un'opzione da prendere in considerazione per massimizzare l'efficienza della gestione agile dei prodotti. È in grado di garantire struttura e produttività grazie all'estensione del monitoraggio delle risorse, del budget e della reportistica. Celoxis consente anche la collaborazione in tempo reale e dashboard dettagliate per migliorare il processo decisionale.

Le migliori funzionalità/funzione di Celoxis

Sfrutta le metodologie Scrum e Kanban per un project management flessibile

Monitoraggio dello stato di avanzamento e dell'utilizzo delle risorse su più progetti

Facilita la comunicazione e la collaborazione in tempo reale tra i membri del team

Limiti di Celoxis

Si concentra principalmente sull'esecuzione del progetto piuttosto che sul piano di prodotto a lungo termine

Offre meno funzionalità di reportistica e analisi rispetto ad altri strumenti

Risulta meno intuitivo e facile da usare rispetto ad altri strumenti

Prezzi di Celoxis

Team Member: $15/mese per utente (fatturazione annuale, minimo 5 utenti in un unico acquisto per entrambe le opzioni cloud e on-premise)

$15/mese per utente (fatturazione annuale, minimo 5 utenti in un unico acquisto per entrambe le opzioni cloud e on-premise) Manager: $25/mese per utente (fatturati annualmente)

Valutazioni e recensioni di Celoxis

G2: 4,5/5 (oltre 200 recensioni)

4,5/5 (oltre 200 recensioni) Capterra: 4.4/5 (300+ recensioni)

15. Pendo (il migliore per l'analisi dei prodotti)

via Pendo Per chi ha bisogno di concentrarsi su analisi e approfondimenti, Pendo è un'opzione completa. Il software eccelle nell'analisi dell'utilizzo del prodotto, nella raccolta di feedback e nel supporto all'onboarding. Gli insight di Pendo aiutano anche a definire le priorità delle funzionalità/funzione e a migliorare l'esperienza dell'utente.

Le migliori funzionalità/funzione di Pendo

Monitoraggio del comportamento dell'utente e delle interazioni in app per ottenere informazioni sull'utilizzo del prodotto

Utilizzare strumenti per raccogliere e analizzare il feedback dei clienti all'interno del prodotto

Creare esperienze di onboarding personalizzate per migliorare l'adozione dell'utente

Limiti di Pendo

Si concentra principalmente sull'analisi dei prodotti, piuttosto che sulle decisioni strategiche relative al portfolio

Integrazioni limitate con alcune applicazioni di terze parti

Offre numerosi piani ma con opzioni di prezzo poco chiare

Prezzo di Pendo:

**Gratis

Piani base, Core, Pulse e Ultimate: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Pendo

G2: 4.4/5 (oltre 1.400 recensioni)

4.4/5 (oltre 1.400 recensioni) Capterra: 4,4/5 (oltre 200 recensioni)

Trasforma la gestione del portfolio prodotti con ClickUp

La gestione di un portfolio non deve essere complicata. Con lo strumento giusto, diventa semplice come rivedere gli aggiornamenti e modificare le strategie.

Tra i 15 strumenti di Product Portfolio Management che abbiamo esaminato, ClickUp si distingue per la sua versatilità e facilità d'uso.

Che si tratti di monitoraggio del tempo o di collaborazione in tempo reale, ClickUp vi aiuta a essere sempre all'avanguardia. È la soluzione perfetta per snellire i processi e concentrarsi su ciò che conta: i risultati.

Quindi, perché non provare?

