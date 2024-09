Fogli Google vs. Excel: Quale app per fogli di calcolo è migliore?

In media, le persone controllano un foglio di calcolo ogni 16 minuti e trascorrono circa il 38% della loro giornata lavorativa a gestire dati.

Immaginate di dovervi destreggiare tra più fogli di calcolo per un grande progetto: uno per il monitoraggio delle spese, un altro per la programmazione e un altro ancora per l'analisi delle tendenze commerciali. Il tempo speso per passare da uno strumento all'altro può accumularsi rapidamente.

Che si tratti di gestire le finanze personali, di coordinare un progetto di team o di immergersi in complesse analisi di dati, il giusto software per fogli di calcolo può fare una differenza significativa.

Fogli Google e Microsoft Excel sono due delle scelte più popolari, ognuna con i propri punti di forza. Fogli Google eccelle nella collaborazione in tempo reale e nell'accessibilità al cloud, mentre Excel offre strumenti avanzati di analisi dei dati.

In questo articolo confronteremo le funzionalità/funzione, i prezzi e l'usabilità di Fogli Google e Microsoft Excel. Il nostro obiettivo è quello di aiutarvi a scegliere lo strumento più adatto alle vostre esigenze e a semplificare le vostre attività con i fogli di calcolo.

Cos'è Excel?

Microsoft Excel è uno strumento di foglio elettronico della suite Microsoft Office che consente agli utenti di eseguire calcoli e analizzare dati utilizzando funzioni e formule in un formato strutturato a griglia di righe e colonne.

Grazie alla sua interfaccia di facile utilizzo e alle sue potenti funzionalità/funzione, Excel è ampiamente utilizzato in settori quali project management e modellazione finanziaria. In un file Excel, gli strumenti e le funzioni avanzate come le tabelle pivot, la formattazione condizionale e i grafici a linee rendono semplice l'analisi dei dati, il monitoraggio delle tendenze e la generazione di reportistica.

Funzionalità di Microsoft Excel

Microsoft Excel offre una grande versatilità nel gestire qualsiasi cosa, dai semplici fogli di calcolo alle analisi e ai calcoli più complessi. Le funzionalità/funzione da esplorare sono innumerevoli, ma qui di seguito ne elenchiamo alcune molto diffuse:

Funzionalità/funzione #1: Tabella pivot

Le tabelle pivot consentono di riepilogare/riassumere ed esplorare grandi insiemi di dati. Può riorganizzare istantaneamente i dati, calcolare totali e medie, contare le occorrenze e creare reportistica interattiva. Questa è la potenza delle tabelle pivot.

via Educba Funzionalità/funzione chiave:

Aggregazione dei dati: Riepilogare rapidamente i dati per categorie (ad esempio, regione, prodotto, periodo di produttività) utilizzando etichette di riga e di colonna

Riepilogare rapidamente i dati per categorie (ad esempio, regione, prodotto, periodo di produttività) utilizzando etichette di riga e di colonna Campi personalizzati: Creazione di calcoli personalizzati basati sui dati esistenti all'interno della tabella pivot

Creazione di calcoli personalizzati basati sui dati esistenti all'interno della tabella pivot Slicer e filtri: Interagire con i dati in modo dinamico, filtrando ed eseguendo il drill-down su sottoinsiemi specifici

Interagire con i dati in modo dinamico, filtrando ed eseguendo il drill-down su sottoinsiemi specifici Grafici Pivot: Visualizzazione dei dati della tabella Pivot con una varietà di tipi di grafico, tra cui grafici a barre, a linee, a torta e a dispersione

Visualizzazione dei dati della tabella Pivot con una varietà di tipi di grafico, tra cui grafici a barre, a linee, a torta e a dispersione Sequenza: Analizza le tendenze dei dati nel tempo utilizzando una sequenza temporale visiva

**Casi d'uso

Analisi delle vendite: Tracciare le prestazioni commerciali per regione, prodotto o venditore Raggruppare i clienti in base ai dati demografici o al comportamento d'acquisto

Tracciare le prestazioni commerciali per regione, prodotto o venditore Raggruppare i clienti in base ai dati demografici o al comportamento d'acquisto Reportistica finanziaria: Creazione di rendiconti finanziari, analisi della redditività

Creazione di rendiconti finanziari, analisi della redditività Gestione dell'inventario: Monitoraggio dei livelli delle scorte e identificazione delle tendenze

Funzionalità/funzione #2: formattazione condizionale

La formattazione condizionale è una funzionalità/funzione potente per evidenziare punti di dati specifici all'interno di un foglio di lavoro. Applicando delle regole, è possibile evidenziare visivamente i valori che soddisfano determinati criteri, facilitando l'identificazione di tendenze, valori anomali e informazioni importanti.

tramite TrumpExcel Tecniche comuni di formattare i fogli di calcolo di Excel:

Regole di evidenziazione delle celle: Applicare la formattazione in base ai valori delle celle (ad esempio, maggiore di, minore di, tra)

Applicare la formattazione in base ai valori delle celle (ad esempio, maggiore di, minore di, tra) Barre di dati: Rappresentare visivamente i valori dei dati utilizzando barre all'interno delle celle

Rappresentare visivamente i valori dei dati utilizzando barre all'interno delle celle Scala di colori: Applica un gradiente di colori alle celle in base ai loro valori

Applica un gradiente di colori alle celle in base ai loro valori Impostazioni di icone: Utilizzare icone per indicare visivamente intervalli di dati (ad esempio, frecce verso l'alto per valori positivi, frecce verso il basso per valori negativi)

**Applicazioni

Analisi finanziaria: Identificare i rendimenti positivi e negativi, evidenziare gli scostamenti di budget o segnalare potenziali rischi

Identificare i rendimenti positivi e negativi, evidenziare gli scostamenti di budget o segnalare potenziali rischi Convalida dei dati: Verifica di errori o incongruenze nella voce dei dati e individuazione di tendenze nei dati

Verifica di errori o incongruenze nella voce dei dati e individuazione di tendenze nei dati Priorità: Evidenziare i punti critici dei dati o le attività che richiedono un'attenzione immediata

Funzionalità/funzione #3: formule e funzioni

Le funzioni e le formule di Excel consentono di eseguire formule, organizzare i dati e automatizzare le attività. Dalla semplice aritmetica alle complesse analisi finanziarie, le formule e le funzioni costituiscono la base del vostro lavoro.

Funzioni essenziali:

SOMMA: Aggiunge o sottrae valori tra loro

Aggiunge o sottrae valori tra loro VALUTA: calcola la media di un intervallo di valori

calcola la media di un intervallo di valori IF: Esegue test logici e restituisce valori diversi in base al risultato.

Esegue test logici e restituisce valori diversi in base al risultato. VLOOKUP: Cerca un valore in una tabella e restituisce il valore corrispondente da una colonna diversa

Cerca un valore in una tabella e restituisce il valore corrispondente da una colonna diversa COUNTIF: Conta le celle che soddisfano un criterio specificato

Conta le celle che soddisfano un criterio specificato CONCATENATE: Combina il testo di più celle in un'unica cella

Combina il testo di più celle in un'unica cella DATE: Crea un valore di data basato su anno, mese e giorno

Crea un valore di data basato su anno, mese e giorno PMT: Calcola il periodo di pagamento di un prestito o di un investimento

via geek per geek

Tecniche avanzate:

Funzioni annidate: Combinazione di più funzioni all'interno di una singola formula

Combinazione di più funzioni all'interno di una singola formula Formule a matrice: Eseguono calcoli su intere matrici di dati, consentendo operazioni più complesse

Eseguono calcoli su intere matrici di dati, consentendo operazioni più complesse Funzioni definite dall'utente (UDF): Creare funzioni personalizzate utilizzando VBA per estendere le capacità di Excel

Prezzi di Microsoft Excel

Microsoft Excel è disponibile come parte delle sottoscrizioni a Microsoft 365

Microsoft 365 Business Basic: $6,00 utente/mese o $7,20 utente/mese

$6,00 utente/mese o $7,20 utente/mese Microsoft 365 Business Standard: $12,50 utente/mese o $15,00 utente/mese

$12,50 utente/mese o $15,00 utente/mese Microsoft 365 Business Premium: $22,00 utente/mese o $26,40 utente/mese

$22,00 utente/mese o $26,40 utente/mese Microsoft 365 App per l'azienda: $8,25 utente/mese o $9,90 utente/mese

$8,25 utente/mese o $9,90 utente/mese Microsoft 365 Business Basic (senza Teams): $4,75 utente/mese

$4,75 utente/mese Microsoft 365 Business Standard (senza Teams): $10,25 utente/mese

$10,25 utente/mese Microsoft 365 Business Premium (senza Teams): $19,75 utente/mese

Leggi anche: 10 migliori strumenti di IA per Excel per ottimizzare il flusso di lavoro dei fogli di calcolo

Cos'è Fogli Google?

Fogli Google, parte della suite Area di lavoro di Google, è uno strumento per fogli di calcolo basato su cloud che consente all'utente di creare, modificare e condividere fogli di calcolo online. La sua funzionalità/funzione principale è la collaborazione continua. Permette a più utenti di lavorare contemporaneamente sullo stesso documento, rendendolo ideale per team e progetti che richiedono una collaborazione in tempo reale.

Funzionalità/funzione di Fogli Google

Dalla semplificazione delle attività all'aumento della produttività, Fogli Google ha molto da offrire. Esploriamo alcune delle sue funzionalità/funzione chiave:

Funzionalità/funzione #1: Esplora

Esplora è più di un semplice strumento: è una guida che vi aiuta a scoprire le informazioni nascoste nel vostro foglio di calcolo.

Con Esplora è possibile:

Fare domande È sufficiente digitare una domanda sui dati ed Explore fornirà risposte pertinenti e visualizzazioni dei dati. Per istanza, si può chiedere: "Qual è la media delle vendite per regione?"

via howtogeek

**Esplora suggerisce azioni basate sugli schemi dei dati. Potrebbe consigliare la creazione di una tabella pivot o l'applicazione di formattazioni condizionali per evidenziare le tendenze

Generare grafici all'istante: Con un clic, Explore può trasformare i dati in vari tipi di grafici, da quelli a barre a quelli Ganttgrafici a complessi grafici a dispersione, che possono essere salvati in diversi formati di file

Funzionalità/funzione #2: Componenti aggiuntivi

Considerate i componenti aggiuntivi come delle app per il vostro foglio di calcolo . Estendono le funzioni di Fogli Google e permettono di fare cose fuori dalla scatola.

via lido Alcuni popolari Componenti aggiuntivi per Fogli Google includono:

Costruttore di moduli: Crea moduli online che popolano automaticamente il tuo foglio di calcolo con le risposte. Perfetto per sondaggi, registrazioni di eventi e altro ancora

via lido

Strumenti di analisi dei dati: Eseguite analisi statistiche avanzate, come l'analisi di regressione o i test di ipotesi

Eseguite analisi statistiche avanzate, come l'analisi di regressione o i test di ipotesi Gestione delle attività: Trasformate il vostro foglio di calcolo inun software di project management monitorando attività, scadenze e stati di avanzamento

Funzionalità/funzione #3: collaborazione in tempo reale e cronologia delle versioni

A differenza dei fogli di calcolo tradizionali, Fogli Google è progettato per la collaborazione. Più persone possono lavorare contemporaneamente sullo stesso foglio, il che lo rende ideale per i progetti di team.

**Le modifiche apportate da una persona sono immediatamente visibili agli altri, garantendo che tutti lavorino con la versione più recente

via fulcrumapp

Cronologia delle versioni: Monitoraggio delle modifiche nel tempo e ritorno alle versioni precedenti, se necessario. Questo è un salvavita quando si commettono errori o si vuole vedere come si sono evoluti i dati

via finanza classica

Fogli Google prezzi

Free: Funzione di base del foglio di calcolo

Funzione di base del foglio di calcolo Business Starter: $6 per utente/mese

$6 per utente/mese Business Standard: $12 per utente/mese

$12 per utente/mese Business Plus: $18 per utente/mese

$18 per utente/mese Azienda Enterprise: $25 per utente/mese

**Leggi anche 10 migliori strumenti di IA per Fogli Google per ottimizzare i vostri fogli di calcolo

Fogli Google vs. Excel Funzionalità/funzione a confronto

Mentre Microsoft Excel è un'applicazione indipendente con potenti capacità di analisi dei dati, Fogli Google offre una collaborazione basata sul cloud e un'interfaccia semplificata. La scelta tra i due dipende dalle esigenze specifiche e dal flusso di lavoro.

Analizziamo ora le somiglianze e le differenze tra le due piattaforme in base ad altri criteri:

Funzionalità/funzione #1: Analisi e visualizzazione dei dati

Quando si tratta di snocciolare numeri e presentare visivamente le informazioni, Fogli Google ed Excel sono due pesi massimi nell'arena dei fogli di calcolo. Sebbene entrambi offrano solide funzionalità, i loro punti di forza differiscono in modo significativo.

Fogli Google

Fogli Google, una soluzione basata sul cloud, è una piattaforma di facile utilizzo che eccelle per semplicità. È ideale per i calcoli di base, la creazione di grafici e l'esplorazione delle tendenze dei dati.

Tuttavia, Fogli Google potrebbe risultare un po' limitato per analisi statistiche più complesse o per la visualizzazione di dati intricati. Sebbene sia sufficiente per la maggior parte degli scopi, le sue opzioni grafiche mancano della profondità e della personalizzazione di Microsoft Excel.

Excel

Excel, d'altra parte, è un potente strumento per l'analisi dei dati. Vanta una vasta libreria di funzioni, dalla semplice aritmetica ai test statistici avanzati come l'ANOVA e l'analisi di regressione. Le sue tabelle pivot sono un vero e proprio gioco per riepilogare/riassumere grandi insiemi di dati.

Quando si tratta di strumenti di visualizzazione dei dati excel offre una pletora di tipi di grafico, ciascuno con una miriade di opzioni personalizzate. Excel vi copre, sia che abbiate bisogno di un semplice grafico a barre che di un sofisticato grafico a dispersione 3D.

vincitore: Sebbene entrambi i provider siano in grado di svolgere la maggior parte delle attività di analisi dei dati, Microsoft Exce**l offre funzionalità/funzione più avanzate e opzioni personalizzate, in particolare per analisi complesse e visualizzazioni sofisticate.

Funzionalità/funzione #2: diagrammi di flusso e grafici

Oltre all'analisi dei dati, sia Fogli Google che Microsoft Excel possono essere utilizzati per creare diagrammi di flusso e grafici. Tuttavia, le loro capacità e la loro facilità d'uso differiscono.

Fogli Google

Fogli Google offre una discreta selezione di tipi di grafici, tra cui grafici a linee, a barre, a torta e a dispersione. Sebbene la creazione di grafici sia semplice, le opzioni di personalizzazione sono alquanto limitate.

Per i diagrammi di flusso, Fogli Google fornisce forme e connettori di base, ma non è ottimizzato per la creazione di diagrammi complessi.

Excel

Microsoft Excel eccelle sia per i diagrammi di flusso che per i grafici. La sua funzionalità SmartArt offre un ampio intervallo di forme e layout predefiniti per creare diagrammi di flusso dall'aspetto professionale.

Per quanto riguarda i grafici, Excel offre una matrice di opzioni, dai semplici grafici a barre ai complessi grafici 3D come i grafici a cascata, i grafici radar e i grafici azionari. È possibile personalizzare facilmente l'aspetto dei grafici, aggiungere etichette e formattare i punti di dati a proprio piacimento.

vincitore: Nel complesso, Excel offre maggiore flessibilità e opzioni personalizzate per i diagrammi di flusso e i grafici, rendendolo una scelta preferibile per coloro che necessitano di capacità di visualizzazione avanzate.

Funzionalità/funzione #3: Automazioni

Per quanto riguarda l'automazione delle attività ripetitive, sia Fogli Google che Excel offrono soluzioni. Tuttavia, i loro approcci e le loro capacità differiscono.

Fogli Google

Fogli Google sfrutta Google Apps Script, un linguaggio di scripting basato su JavaScript, per l'automazione. Sebbene Apps Script sia potente, richiede alcune conoscenze di programmazione.

Inoltre, l'intervallo di attività di automazione che si possono realizzare con Apps Script potrebbe essere più limitato rispetto alle opzioni di Excel.

Excel

Le capacità di automazione di Excel sono più estese grazie a VBA (Visual Basic for Applications). VBA è un efficace linguaggio di programmazione che permette di creare macro, automatizzare attività ricorrenti e personalizzare il comportamento di Excel.

Excel offre anche funzionalità/funzione come Power Pivot per la trasformazione e l'analisi dei dati e Power Query, che può semplificare la preparazione dei dati e i flussi di lavoro di automazione.

vBA e altre funzioni di automazione di Excel offrono una soluzione più estesa e versatile per l'automazione delle attività, rendendolo la scelta migliore per coloro che richiedono funzionalità di automazione avanzate.

Fogli Google vs. Excel su Reddit

Ci siamo rivolti a Reddit per vedere come la pensano le persone su Fogli Google vs. Excel. Molti utenti concordano sulla facilità di collaborazione con l'interfaccia di Fogli Google:

I fogli eccellono nella collaborazione. Il suo linguaggio di scripting è migliore. Ha funzioni molto belle che Excel non ha. Inoltre, migliora molto rapidamente.

Utente di Reddit

Sheets batte Excel per quanto riguarda la collaborazione e il controllo delle revisioni. Già questo lo rende preferibile.

Utente Reddit

Altri utenti di Reddit notano che Excel è la scelta migliore se si lavora con dati di grandi dimensioni:

Excel è sicuramente migliore per gestire fogli di calcolo, grafici e diagrammi estremamente grandi. Ha più opzioni e un'estetica più professionale.

Utente Reddit

Il pensiero di aprire un foglio di calcolo da 1 milione di celle in Fogli Google mi spaventa.

Utente Reddit

Fogli Google e Microsoft Excel sono strumenti potenti per i fogli di calcolo, ma la scelta migliore dipende spesso dalle esigenze specifiche.

Riunione ClickUp - La migliore alternativa a Fogli Google vs. Excel

Sebbene Excel e Fogli Google siano ottimi strumenti per la gestione e l'analisi dei dati, avete mai usato ClickUp? Fogli Google può fare quello che fa ClickUp? ClickUp è una piattaforma di produttività all-in-one per ottimizzare il project management e la collaborazione del team. Offre funzionalità/funzione avanzate che vanno oltre le tradizionali funzioni dei fogli di calcolo, rendendolo il migliore Alternativa a Fogli Google .

Esploriamo cosa si può fare con ClickUp:

ClickUp's One-Up #1: Creare e gestire database personalizzati

Utilizzate il Fare clic su Vista Tabella per costruire e gestire database personalizzati in base alle proprie esigenze. Questa funzionalità/funzione va oltre i semplici fogli di calcolo, consentendo di monitorare una serie di dati e di organizzare le informazioni in modo altamente personalizzabile.

È possibile creare campi per tenere traccia delle informazioni, dallo stato di avanzamento delle attività agli allegati dei file o alle valutazioni in stelle, e scegliere tra oltre 15 opzioni di campi personalizzati per adattare i flussi di lavoro.

Scegliete tra oltre 15 opzioni di campi personalizzati per personalizzare i vostri flussi di lavoro

Inoltre, potete anche:

Personalizzare l'aspetto della tabella in base al flusso di lavoro, nascondendo o fissando le colonne, ordinando i dati e applicando filtri

Connettere attività, documenti e dipendenze per creare un database complesso senza scrivere codice

Condividere le tabelle con altri e lavorare insieme in tempo reale

Connessione di Tabella ad altre app e servizi per semplificare il flusso di lavoro

ClickUp's One-Up #2: Organizzare e collaborare sui documenti

Con Documenti ClickUp è possibile creare e organizzare vari documenti, da wiki e basi di conoscenza a roadmap e piani di progetto. Grazie a funzionalità/funzioni quali pagine annidate, opzioni di stile e modelli di foglio di calcolo è possibile personalizzare i documenti secondo le proprie esigenze e condividerli con i propri team.

Creare e personalizzare documenti per qualsiasi scopo, con ClickUp

Altro da amare in ClickUp Documenti:

Modifica i documenti in tempo reale con il vostro team, taggando gli altri con commenti e assegnando attività

Connessione di documenti e attività e aggiunta di widget per aggiornare i flussi di lavoro, modificare lo stato dei progetti e assegnare le attività

Proteggete i documenti con controlli di privacy e modifica e create collegamenti condivisibili con autorizzazioni gestite

Mantenere il lavoro organizzato con Hub documenti, che presenta wiki verificati, modelli e opzioni di ricerca, ordinamento e filtro

Tra le migliori funzionalità/funzione di ClickUp Documenti vi è la scrittura libera da distrazioni con la modalità di concentrazione che permette di concentrarsi su una riga, una frase o un paragrafo alla volta.

Collaborate senza sforzo con il vostro team sulle idee con ClickUp Teams

Con i dettagli delle pagine, potete anche monitorare il conteggio delle parole, dei caratteri e del tempo di lettura.

ClickUp's One-Up #3: Automazioni dei flussi di lavoro di routine

Con Automazioni ClickUp clickUp Automazioni è un'applicazione che consente di automatizzare i flussi di lavoro di routine mediante l'impostazione di trigger e azioni. La funzionalità IA Automazioni Builder richiede semplicemente di descrivere le proprie esigenze per costruire un flusso di lavoro.

Semplificate il vostro flusso di lavoro con gli oltre 100 modelli di automazione pre-costruiti di ClickUp

Da fare con le Automazioni di ClickUp:

Scegliete tra gli oltre 100 modelli di automazione o create flussi di lavoro personalizzati conClickUp Brainil costruttore di automazione IA di ClickUp Brain /IA

Assicurarsi che le attività siano sempre assegnate alla persona giusta con gli assegnatari dinamici

Aggiungere automaticamente assegnatari e osservatori alle nuove attività con scorciatoie per i progetti

Monitoraggio di tutte le attività di automazione e facilità di modifica con i registri di controllo

Ottenere riepiloghi/riassunti generati dall'IA per attività e progetti

Integrazione di ClickUp con altri strumenti popolari come HubSpot, GitHub e Twilio

Ecco i due modi più semplici per iniziare a utilizzare ClickUp come alternativa a Excel e Fogli Google:

Modello di foglio di calcolo ClickUp

Il Modello di foglio di calcolo ClickUp aiuta a organizzare e gestire i dati in un formato strutturato, con funzionalità aggiuntive di collaborazione e project management.

Funzionalità/funzione chiave:

Adatta il modello alle tue esigenze specifiche, sia che tu stia gestendo pochi contatti o un'ampia base di clienti

Iniziare rapidamente con una struttura precostituita che può essere adattata per includere campi personalizzati per i vari dettagli dei clienti

Iniziate immediatamente a gestire i vostri dati senza lunghi processi di configurazione

Si connette perfettamente con le altre attività di ClickUp, come la gestione delle attività e il monitoraggio dei progetti, migliorando il flusso di lavoro al di là di quanto offrono i fogli di calcolo standard

Ecco cosa Dayana Mileva, un account director di Pontica Solutions ha commentato l'utilizzo di ClickUp:

_Le menti innovative all'interno della nostra organizzazione si sforzano sempre di essere migliori e cercano costantemente modi per risparmiare un altro minuto, un'altra ora, o a volte anche un'intera giornata. ClickUp ci ha risolto molti problemi che, ripensandoci, cercavamo di gestire con strumenti poco scalabili come tabelle di Excel e documenti di Tabella"

Dayana Mileva, Account Director di Pontica Solutions

Modello di foglio elettronico modificabile ClickUp

Il Modello di foglio elettronico modificabile ClickUp è stato progettato per aiutarvi a gestire in modo efficiente lo stato delle attività, i dati finanziari complessi e altri record dettagliati. Questo modello è perfetto se siete alla ricerca di una Alternativa a Excel per organizzare, analizzare e visualizzare i dati, rendendolo uno strumento potente per uso personale e professionale.

Casi d'uso:

Personale: Monitoraggio del bilancio familiare, gestione degli investimenti personali o monitoraggio delle spese mensili con facilità

Professionale: gestire rendiconti finanziari dettagliati, bilanci di progetti e metriche di performance, assicurando che tutti i dati siano accuratamente registrati e facilmente accessibili

Funzionalità/funzione di questo modello:

Stati personalizzati: Traccia lo stato delle attività con stati come Approvazione, Completato, Nuove voci e Convalida

Traccia lo stato delle attività con stati come Approvazione, Completato, Nuove voci e Convalida Campi personalizzati: Categorizzare e gestire in modo efficiente i dati dettagliati con campi come Aggiungi e categorizza campi come Vendite lorde, Approvazione CFO e Costo del venduto

Categorizzare e gestire in modo efficiente i dati dettagliati con campi come Aggiungi e categorizza campi come Vendite lorde, Approvazione CFO e Costo del venduto Visualizzazioni personalizzate: Accesso a varie visualizzazioni per una gestione completa dei dati

Accesso a varie visualizzazioni per una gestione completa dei dati Funzionalità di project management integrate: Utilizzate il monitoraggio del tempo, i tag, le dipendenze e altro ancora.

Elevare il flusso di lavoro aziendale con ClickUp

Decidere tra Fogli Google ed Excel può essere una sfida.

Tuttavia, ClickUp offre una potente alternativa che combina le migliori funzionalità dei fogli di calcolo con strumenti avanzati di project management.

Grazie ai modelli personalizzabili e alle funzionalità di automazione di ClickUp, è possibile gestire facilmente i dati, ottimizzare le attività e migliorare il flusso di lavoro.

La sua piattaforma all-in-one vi aiuta a rimanere organizzati ed efficienti, rendendolo un'ottima scelta per uso personale e professionale. Iscrivetevi gratis su ClickUp per aumentare la produttività e semplificare la gestione dei dati.