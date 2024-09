Le 11 migliori app per prendere appunti con supporto per lo stilo

Vi è mai capitato di trovarvi nel bel mezzo di qualcosa di importante quando improvvisamente vi viene un'idea brillante? Siete immersi nel lavoro e, all'improvviso, vi viene in mente la soluzione perfetta che stavate cercando.

Naturalmente, non volete perdere quell'idea, ma non possiamo fare a meno di tenere a mente tante cose.

Ma cosa succederebbe se aveste a disposizione uno strumento che non solo cattura i vostri pensieri in un attimo, ma vi permette anche di schizzare, annotare e organizzare le note con facilità?

Che si tratti di un brainstorming di idee, della stesura di note rapide o addirittura della creazione di diagrammi dettagliati, il giusto strumento app per prendere note può trasformare il vostro dispositivo Android in un potente strumento di produttività.

Per aiutarvi, il mio team e io abbiamo stilato un elenco delle 10 migliori app per prendere appunti per Android con supporto per lo stilo. Dalle app gratuite alle soluzioni premium ricche di funzionalità/funzione, ne abbiamo per tutti i gusti.

Diamo un'occhiata!

Cosa cercare nella migliore app per prendere appunti con pennino?

Quando scegliete la migliore app per prendere appunti con stilo per Android, concentratevi sulle funzionalità che si allineano al vostro flusso di lavoro e migliorano la produttività.

Ecco alcuni aspetti chiave da considerare:

Resattività dello stilo: L'app deve offrire una scrittura libera e senza ritardi, assicurando che i movimenti dello stilo siano accuratamente catturati in tempo reale

L'app deve offrire una scrittura libera e senza ritardi, assicurando che i movimenti dello stilo siano accuratamente catturati in tempo reale Opzioni di personalizzazione: Cercate app che vi permettano di personalizzare lo stile, i colori e lo spessore della penna, dandovi flessibilità nell'aspetto e nella sensazione delle vostre note

Cercate app che vi permettano di personalizzare lo stile, i colori e lo spessore della penna, dandovi flessibilità nell'aspetto e nella sensazione delle vostre note Riconoscimento della scrittura a mano: Le migliori app sono in grado di convertire le note scritte a mano in testo, rendendo più facile la ricerca e l'organizzazione delle note in un secondo momento

Le migliori app sono in grado di convertire le note scritte a mano in testo, rendendo più facile la ricerca e l'organizzazione delle note in un secondo momento Sincronizzazione su più dispositivi: Assicuratevi che l'app supporti la sincronizzazione su più dispositivi, sia che prendiate le note sul telefono, sul tablet o sul computer

Assicuratevi che l'app supporti la sincronizzazione su più dispositivi, sia che prendiate le note sul telefono, sul tablet o sul computer Strumenti di organizzazione: Verificare la presenza di funzionalità/funzione come cartelle, tag,note adesive onlinee taccuini che aiutano a mantenere le note organizzate e facili da recuperare

Verificare la presenza di funzionalità/funzione come cartelle, tag,note adesive onlinee taccuini che aiutano a mantenere le note organizzate e facili da recuperare Esportazione e opzioni di condivisione: L'app deve permettere di esportare le note in vari formati (PDF, immagini, ecc.) e di condividerle con altri

L'app deve permettere di esportare le note in vari formati (PDF, immagini, ecc.) e di condividerle con altri Integrazione con l'archiviazione cloud: L'integrazione con i servizi di archiviazione cloud come Google Apps o Dropbox è importante per eseguire il backup delle note digitali e liberare spazio sul dispositivo

L'integrazione con i servizi di archiviazione cloud come Google Apps o Dropbox è importante per eseguire il backup delle note digitali e liberare spazio sul dispositivo Accesso offline: La possibilità di accedere alle note delle riunioni e di modificarle offline è essenziale quando si è costretti a farloviaggiare per lavorospesso con un accesso a Internet limitato

La possibilità di accedere alle note delle riunioni e di modificarle offline è essenziale quando si è costretti a farloviaggiare per lavorospesso con un accesso a Internet limitato Funzionalità/funzione di sicurezza: Cercate app che offrano protezione con password o crittografia per tenere al sicuro le vostre note, soprattutto se contengono informazioni sensibili

Cercate app che offrano protezione con password o crittografia per tenere al sicuro le vostre note, soprattutto se contengono informazioni sensibili **Un'interfaccia utente pulita e intuitiva rende l'app più facile da usare, permettendovi di concentrarvi sulle vostre note senza essere bloccati da menu complicati

Le 11 migliori app per prendere appunti con stilo da usare nel 2024

Abbiamo raccolto le le migliori app per prendere appunti per Android che si rivolgono a tutti, dagli studenti ai professionisti e oltre.

Cominciamo con la migliore app gratuita per prendere appunti che preferiamo usare in casa: ClickUp!

1. ClickUp (la migliore per prendere appunti completi grazie all'IA)

ClickUp è uno dei migliori strumenti per prendere appunti in circolazione, e per una buona ragione. È ricco di funzionalità/funzione che lo rendono più che un semplice strumento di annotazione Alternativa a Google Keep . Documenti ClickUp è un luogo ideale per annotare idee, creare elenchi di attività e persino creare wiki. Questa configurazione semplifica l'assegnazione delle attività e il lavoro con il team in tempo reale.

Le opzioni di formattazione del testo, come punti elenco, liste di controllo, banner e blocchi di codice, aiutano a organizzare le note in modo visivamente accattivante e facile da navigare, soprattutto quando si usa uno stilo su un dispositivo Android.

Collabora con il tuo team in tempo reale durante la modifica dei documenti su ClickUp Teams

Un altro grande aspetto di ClickUp è la possibilità di incorporare elementi multimediali direttamente nei documenti. Questa funzionalità/funzione è particolarmente utile quando si aggiungono immagini o video per migliorare le note. Tuttavia, ciò che si distingue veramente è il collegamento bidirezionale all'interno di Attività di ClickUp . Aiuta a connettere tra loro attività correlate, fornendo una visualizzazione più chiara di come tutto si incastra. ClickUp Brain ha cambiato le carte in tavola per me ed è diventato il fulcro della mia attività di strategia di presa di note . È molto utile per riassumere note lunghe, creare tabelle accurate e trovare rapidamente le informazioni. Quando ho poco tempo, uso anche ClickUp Brain per riepilogare/riassumere lunghi thread di commenti, evitando il fastidio di leggere centinaia di commenti.

Riepilogare/riassumere le interazioni con i clienti, ottenere risposte alle vostre domande e analizzare i report con ClickUp AI ClickUp Blocco Note è un altro punto di riferimento per annotare note veloci sul telefono o sul desktop. Io e il mio team spesso abbozziamo qui i nostri pensieri iniziali, utilizzando una semplice formattazione prima di trasferirli in un documento più curato.

Catturate le note in movimento con ClickUp Notepad e accedete ad esse sia dal browser che dal dispositivo mobile ClickUp Clip è perfetto per condividere le registrazioni dello schermo direttamente all'interno delle note, aggiungendo un elemento interattivo che manca a molte app per prendere appunti. Inoltre, con la trascrizione alimentata dall'IA, ogni parola pronunciata in un Clip è ricercabile, rendendo più facile trovare informazioni importanti in un secondo momento. Inoltre, è possibile accedere centralmente a tutti i Clip nell'Hub Clip.

Trascrivere note vocali e video con l'IA utilizzando ClickUp Clip

La parte migliore? ClickUp è disponibile su tutti i dispositivi compreso Android, con supporto continuo per lo stilo. In questo modo è facile accedere alle note e condividerle tra PC, telefono e tablet. Non si tratta solo di un'app per prendere appunti, ma di un'applicazione completata per la gestione delle note suite per la produttività che mantiene tutto in un'unica piattaforma.

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

Usate il blocco note di ClickUp per annotare rapidamente note, aggiungere immagini e convertire note di testo in attività di ClickUp e elementi da fare

Categorizzare e collaborare su note dettagliate utilizzando ClickUp Documenti

Generare riepiloghi, convertire le note in elementi d'azione e formattare con ClickUp Brain

Integrazione estesa con strumenti di produttività come Google Calendar, Outlook e Dropbox

Convertire le note in attività di ClickUp Tasks

Utilizzate le lavagne online o le mappe mentali di ClickUp per creare una rete di note visivamente connessa

Limiti di ClickUp

I nuovi utenti possono incontrare una curva di apprendimento a causa dell'estensione delle funzionalità/funzione di ClickUp

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato: $7/utente al mese

$7/utente al mese Business: $12/utente al mese

$12/utente al mese Azienda: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp Brain: Da aggiungere a qualsiasi piano a pagamento per $7 per membro al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 9.500 recensioni)

4,7/5 (oltre 9.500 recensioni) Capterra: 4.6/5 (4.000+ recensioni)

2. Evernote (il migliore per organizzare e gestire grandi volumi di note)

via Evernote Evernote è un'applicazione molto utilizzata che offre diverse funzionalità/funzione, tra cui la personalizzazione di modelli di annotazioni personalizzabili . Consente agli utenti di creare diversi tipi di note, come voci di testo, registrazioni audio, riepiloghi di riunioni ed elenchi di cose da fare.

L'app offre un eccellente supporto per lo stilo a coloro che preferiscono la scrittura a mano, consentendo loro di utilizzare l'inchiostro digitale con precisione. La tecnologia di riconoscimento della scrittura a mano converte le note scritte in testo ricercabile e modificabile, facilitando la ricerca e l'organizzazione dei contenuti.

Grazie all'integrazione con lo spazio di archiviazione cloud, tutte le note annotate con lo stilo si sincronizzano in tempo reale su tutti i dispositivi, conservando la formattazione e le annotazioni. Evernote si integra anche con strumenti come ClickUp, Google Calendar, Slack e Microsoft Teams, il che è incredibilmente utile.

Le migliori funzionalità/funzioni di Evernote

Cattura di frammenti di web direttamente nelle note con Web Clipper

Utilizzare la fotocamera del telefono per scansionare, digitalizzare e organizzare documenti cartacei

Modifica le note e le attività in tempo reale per garantire l'allineamento di tutti i collaboratori

Limiti di Evernote

La versione gratuita è limitata e spesso orienta gli utenti verso una sottoscrizione premium. Per chi è alla ricerca di soluzioni più economiche, è possibile esplorare il sitoAlternative a Evernote potrebbe essere utile

Prezzi di Evernote

**Free Forever

Personale: $14,99/utente al mese

$14,99/utente al mese Professionale: $17,99/utente al mese

$17,99/utente al mese Teams: $24,99/utente al mese

Valutazioni e recensioni di Evernote

G2: 4,4/5 (oltre 2.000 recensioni)

4,4/5 (oltre 2.000 recensioni) Capterra: 4,4/5 (oltre 8.200 recensioni)

3. Notion (migliore per le aree di lavoro personalizzabili e per la presa di note in collaborazione)

via Notion Notion consente di creare aree di lavoro personalizzate, private o in condivisione, che rispondono a esigenze specifiche. In queste aree di lavoro, è possibile aggiungere una varietà di "blocchi sincronizzati" flessibili, che possono essere qualsiasi cosa, dagli snippet di testo e dai segnalibri alle immagini, agli attivare/disattivare collegamenti, ai file, agli snippet di codice, alle sezioni di discussione.

Il bello di Notion è la facilità con cui si possono spostare questi blocchi. È possibile trascinarli e rilasciarli ovunque sia necessario senza preoccuparsi di rovinare l'intero documento. Permettono di collegare e sincronizzare i contenuti su più pagine all'interno dell'area di lavoro. La versione gratuita di Notion consente di salvare e sincronizzare fino a 1.000 blocchi di contenuto

I piani di sottoscrizione premium offrono funzionalità/funzione aggiuntive come strumenti di amministrazione e impostazioni di autorizzazione, a seconda del livello scelto.

Funzionalità/funzione migliori di Notion

Progetta modelli personalizzati e integra il tuo database direttamente nelle note

Accesso rapido alle informazioni importanti attraverso la barra laterale

Utilizzo di Markdown per scrivere e formattare le note

Limiti di Notion

L'estensione delle funzionalità/funzione e dell'interfaccia utente può essere eccessiva per i principianti

L'app per dispositivi mobili può risultare meno intuitiva rispetto alla versione desktop

Prezzi di Notion

Basic: Gratis

Gratis Plus: $12/postazione al mese

$12/postazione al mese Business: $18/seduta al mese

$18/seduta al mese Azienda: Prezzo personalizzato

Prezzo personalizzato Notion IA può essere aggiunto al vostro piano per $10/utente/mese

Valutazioni e recensioni di Notion

G2: 4.7/5 (5000+ recensioni)

4.7/5 (5000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (2000+ recensioni)

4. Google Keep (il migliore per le note rapide e l'integrazione perfetta con l'area di lavoro di Google)

via Google Keep Una delle cose migliori di Google Keep è che è completamente gratis, senza costi nascosti o sottoscrizioni. È possibile **copiare e incollare facilmente immagini, aggiungere memo vocali, creare elenchi di cose da fare e molto altro ancora

È possibile scrivere note, codificarle in base ai colori e formattarle in modo da assomigliare a un post di un blog. La ricerca di parole chiave specifiche è semplice.

Ciò che contraddistingue Google Keep è la sua perfetta integrazione con le altre produttività di Google.

Per istanza, è possibile salvare le note in formato PDF direttamente su Google Drive o allegarle alle email in Gmail. Disponibile sia su Android che su PC, offre anche un eccellente supporto per stilo e S Pen, rendendolo uno strumento versatile per tutte le esigenze di annotazione.

Le migliori funzionalità/funzione di Google Keep

Impostazione di promemoria che possono essere configurati in modo ricorrente, per non perdere mai una nota

Aggiungere facilmente immagini alle note con l'integrazione diretta dal rullino fotografico

Utilizzare un elenco di cose da fare con caselle di controllo che convertono automaticamente le note in attività

Accesso a tutte le funzionalità/funzione gratis e senza alcun costo

Limiti di Google Keep

Manca la possibilità di bloccare le note

Offre opzioni di formattazione limitate rispetto ad altre app gratuite per prendere appunti

Prezzi di Google Keep

Gratuito

Valutazioni e recensioni di Google Keep

G2: Non ci sono abbastanza recensioni

Non ci sono abbastanza recensioni Capterra: 4.7/5 (180+ recensioni)

5. Notability (il migliore per le note scritte a mano e la sincronizzazione con il cloud)

via Notabilità Realizzato per utenti iOS, Notability semplifica la condivisione e la modifica delle note. Potete esportare facilmente le vostre note in un documento di facile lettura o condividerle su piattaforme come Dropbox. E se avete bisogno di modificare le note in un secondo momento, avete la flessibilità per fare anche questo.

La sincronizzazione cloud consente di sincronizzare le note su tutti i dispositivi, siano essi computer, telefoni o tablet. Questo permette di accedere facilmente alle note in qualsiasi momento e ovunque, senza il fastidio di dover inviare allegati via email. Tutto viene archiviato in sicurezza nel cloud, in modo che le note siano sempre a portata di mano, indipendentemente dal dispositivo utilizzato.

Le migliori funzionalità/funzione di Notability

Combina scrittura a mano, battitura e registrazioni audio in un'unica nota per un'esperienza versatile di presa di note

Annotazione di PDF e immagini con facilità, ideale per rivedere e commentare i documenti

Sincronizzazione delle note su tutti i dispositivi con iCloud, per garantire che il contenuto sia sempre accessibile e aggiornato

Utilizzate una varietà di stili e colori di penna per personalizzare le vostre note e migliorarne la chiarezza

Limiti di Notability

Alcuni utenti trovano l'interfaccia meno intuitiva, il che può influire sulla facilità d'uso

Le limitate funzionalità/funzione di collaborazione dell'app potrebbero non soddisfare le esigenze degli utenti che desiderano funzioni estese per i team

Sono stati segnalati occasionali problemi di sincronizzazione, che possono causare ritardi nell'accesso alle note aggiornate

Prezzi di Notability

Notability Starter: Free

Free Notability Plus: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Notability

G2: 4.6/5 (40+ recensioni)

4.6/5 (40+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (40+ recensioni)

6. Workflowy (migliore per la gestione delle note e delle attività basate su schemi)

tramite Flusso di lavoro Workflowy è un'app minimalista per prendere appunti, progettata con un'attenzione particolare alla semplicità. Offre un approccio unico alla presa di nota, consentendo di creare elenchi infinitamente annidati, suddividendo grandi progetti in attività più piccole e gestibili.

Sebbene sia possibile categorizzare e cercare tra le note utilizzando hashtag o @menzioni, il sistema di filtraggio consente di trovare rapidamente contenuti correlati, il che è particolarmente utile quando si ha a che fare con informazioni estese

L'assistenza con stilo dell'app su Android aggiunge un ulteriore livello di funzione, soprattutto per gli utenti che preferiscono scrivere a mano note o schizzi. Grazie alla compatibilità con lo stilo, Workflowy diventa molto più di una semplice app basata sul testo: diventa uno strumento versatile per catturare idee in vari formati.

Le migliori funzionalità/funzioni di Workflowy

Organizzazione di note e attività con elenchi nidificati illimitati, che consentono di creare strutture gerarchiche dettagliate

Trovare rapidamente le informazioni grazie a solide opzioni di ricerca e filtraggio

Regolare la visualizzazione per concentrarsi su sezioni o attività specifiche, migliorando produttività e organizzazione

Lavorare contemporaneamente ad altri, con modifiche immediatamente visibili a tutti i collaboratori

Limiti di Workflowy

Integrazione limitata con strumenti di terze parti rispetto ad altre app per prendere appunti

Prezzi di Workflowy

Basic: Free

Free Workflowy Pro: $8,99/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Workflowy

G2: Non abbastanza recensioni

Non abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

7. One Note (il migliore per l'organizzazione di note strutturate)

via Microsoft App per prendere appunti che si integra perfettamente con Microsoft Office, OneNote è ideale per gli utenti già inseriti nell'ecosistema Microsoft.

Con OneNote, è possibile digitare o dettare le note e creare liste di controllo. Aggiungere foto, PDF, email o ritagliare contenuti web direttamente nelle note è facile. L'app organizza le informazioni utilizzando un sistema di taccuini, diviso in sezioni e tag, che consente una facile categorizzazione e una rapida ricerca del testo.

La sincronizzazione cloud di OneNote garantisce che le note siano sempre aggiornate e accessibili su tutti i dispositivi. Funzionalità/funzioni aggiuntive come gli strumenti di collaborazione, il supporto per Android Wear e l'integrazione TouchID aumentano la versatilità di OneNote.

Le migliori funzionalità/funzione di OneNote

Ricreare un raccoglitore fisico con sezioni e pagine separate nel layout del taccuino digitale

Convertire le note scritte a mano in testo digitato per semplificare la modifica e la ricerca

Sincronizzare le note su tutti i dispositivi e le piattaforme per mantenere la continuità del pensiero

Accesso alle note offline, per garantirne la disponibilità anche in assenza di connessione a Internet

Limiti di One Note

Richiede la sottoscrizione di un abbonamento a $$$a 365 per l'accesso completo; in caso contrario, considerare l'esplorazione diAlternative a OneNote* Si integra principalmente con la produttività Microsoft, il che può limitare le funzioni per gli utenti di altri ecosistemi

Prezzi di One Note

Incluso nella sottoscrizione a Microsoft 365, a partire da 69,99 dollari all'anno

One Note valutazioni e recensioni

G2: 4,5/5 (oltre 1800 recensioni)

4,5/5 (oltre 1800 recensioni) Capterra: 4.6/5 (oltre 1700 recensioni)

8. Bear (il migliore per il supporto a Markdown e per la formattazione estetica delle note)

via Orso Bear è un'app per prendere appunti basata su Markdown che consente di formattare e organizzare vari tipi di contenuti (testo, foto, tabelle ed elenchi di cose da fare) all'interno di una singola nota. È attualmente disponibile per gli utenti iOS.

L'aggiornamento a Bear PRO permette di usufruire di funzionalità/funzione avanzate come la ricerca OCR e la possibilità di esportare le note in più formati (PDF, HTML, DOCX e JPG). Queste funzionalità/funzioni sono particolarmente utili per chi ama un'esperienza di scrittura delle note raffinata e versatile.

Le migliori funzionalità/funzione di Bear

Formatta le note senza sforzo utilizzando il semplice Markdown

Organizza il contenuto con un sistema flessibile di tag

Concentrarsi su una sezione alla volta con la funzione di ripiegamento, nascondendo il resto

Personalizzare l'app con una varietà di bellissimi temi

Limiti dell'orso

La versione gratuita di Bear non prevede la sincronizzazione delle note, quindi è possibile utilizzare l'app solo su un dispositivo

Prezzi di Bear

**Gratis

Bear Pro: 2,99 dollari/mese

Valutazioni e recensioni di Bear

G2: 4.6/5 (40+ recensioni)

4.6/5 (40+ recensioni) Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni

9. Simplenote (il migliore per prendere note in modo minimalista con sincronizzazione multipiattaforma)

via Nota semplice Simplenote è una semplice app per prendere appunti che si sincronizza senza problemi su più dispositivi e piattaforme, tra cui Android, iOS, Mac, Windows, Linux e browser web. Le note vengono aggiornate automaticamente in tempo reale, senza bisogno di sincronizzazione manuale.

La funzionalità/funzione di cronologia delle versioni è incredibilmente utile quando si aggiornano spesso note dettagliate con nuovi contenuti, ma si ha bisogno di accedere alle versioni precedenti. Simplenote conserva un backup di ogni modifica, consentendo di recuperare facilmente le note di giorni, settimane o addirittura mesi fa. Sebbene l'interfaccia assomigli a quella di Apple Notes, non è possibile aggiungere immagini o schizzi.

Funzionalità/funzione migliori di Simplenote

Organizza le note con i tag e usa la ricerca istantanea per recuperarle rapidamente

Collaborazione tramite condivisione di elenchi, invio di istruzioni o pubblicazione di note online

Creare, visualizzare in anteprima e pubblicare le note utilizzando il formato Markdown

Limiti di Simplenote

Non supporta l'inserimento di tabelle

Supporta solo note di testo, non foto o grafici

Prezzi di Simplenote

**Gratuito

Valutazioni e recensioni di Simplenote

G2: Non abbastanza recensioni

Non abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

10. Goodnotes (il migliore per la scrittura digitale e la presa di note accademiche)

via Note positive GoodNotes funziona in modo simile a Notability, con alcune differenze chiave. Le sue funzioni avanzate di progettazione consentono un'organizzazione e un personalizzazione efficienti. È possibile selezionare vari layout e modelli di note integrati o importare i propri

Supporta la digitazione, la scrittura con lo stilo, l'annotazione in PDF e supporta gli utenti mancini. Inoltre, GoodNotes è in grado di convertire il testo scritto a mano in testo digitato e offre un'ampia compatibilità con gli stilo, comprese opzioni che vanno oltre la Apple Pencil.

Lo strumento di riconoscimento delle forme corregge automaticamente le forme e garantisce l'ordine. Inoltre, aiuta a sottolineare ed evidenziare, mantenendo le annotazioni pulite e leggibili. La funzione di finestra multipla consente di lavorare su schede diverse simultaneamente utilizzando una visualizzazione a schermo diviso.

Le migliori funzionalità/funzioni di Goodnotes

Offre un'esperienza di scrittura fluida e reattiva grazie al supporto avanzato dello stilo

Offre solidi strumenti organizzativi come taccuini, cartelle e tag

Consente l'annotazione e la marcatura dei documenti PDF per facilitare la revisione e la modifica

Regolazione automatica delle forme per garantire disegni precisi e ordinati

Consente di lavorare simultaneamente su più documenti grazie al supporto di più finestre

Limiti di Goodnotes

Non esiste un'applicazione corrispondente su Windows o Linux che permetta di visualizzare le note prese sull'iPad in modo sincronizzato

La funzione di registrazione audio è disponibile solo sui dispositivi Apple

Prezzi di Goodnotes

**Gratuito

Apple : $9,99/anno o acquisto una tantum di $29,99

: $9,99/anno o acquisto una tantum di $29,99 Android e Windows: $6,99/anno

Valutazioni e recensioni di Goodnotes

G2: 4.8/5 (40+ recensioni)

4.8/5 (40+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (50+ recensioni)

11. Squid (Ideale per prendere note e lavori scolastici)

via Calamaro Squid è un'app versatile per prendere appunti che offre un'esperienza di scrittura naturale. Grazie all'inchiostro digitale e al riconoscimento della scrittura, consente di annotare facilmente PDF, immagini e altri documenti. È anche possibile aggiungere note, evidenziazioni e disegni direttamente ai file

Per quanto riguarda l'organizzazione, l'app consente di organizzare le note e i disegni in livelli separati, facilitando la modifica e la riorganizzazione degli elementi. Da fare, **esportare il testo e i disegni in vari formati, tra cui PDF, immagini e testo

Squid supporta i sistemi operativi iOS e Android.

Le migliori funzionalità/funzione di Squid:

Sfrutta l'interfaccia di facile utilizzo per un processo di annotazione digitale più rapido

Personalizzare l'aspetto delle note e dei disegni con un'ampia gamma di colori, spessori e stili di penna

Integrazione con altre app per la produttività per importare ed esportare note e disegni

Limiti di Squid

Sebbene Squid offra funzionalità/funzione di base per la modifica del testo, potrebbe non essere robusto come le app dedicate all'elaborazione dei testi

Prezzi di Squid

Basic: Free

Free **Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Squid

G2: Non abbastanza recensioni

Non abbastanza recensioni Capterra: G2: Non abbastanza recensioni

Organizzare le note senza sforzo con ClickUp

La maggior parte delle app che abbiamo testato e inserito nell'elenco gestisce bene l'archiviazione e il recupero delle note di base; solo alcune offrono funzioni più avanzate come la collaborazione tra team, la gestione di attività e progetti e solide integrazioni.

L'uso di più app per prendere appunti tende a ingombrare l'area di lavoro digitale e a creare inutili complessità. La chiave è scegliere un'app versatile che si integri perfettamente con l'ecosistema tecnologico esistente.

ClickUp è la soluzione che soddisfa tutti questi requisiti.

Semplifica la presa di note con funzionalità/funzione quali documenti, blocco note e modelli pronti all'uso. Le sue funzionalità di IA semplificano la scrittura, recuperano le vecchie note e trascrivono le note vocali. Gli strumenti di project management consentono di organizzare gli elenchi di attività e supportano la collaborazione con team interfunzionali. Registratevi gratis su ClickUp e godetevi un'esperienza di annotazione senza soluzione di continuità.