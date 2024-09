7 modelli gratuiti di grafici a T

Vi siete mai trovati di fronte a una scelta difficile, come quella di scegliere tra un pasto sano e cucinato in casa e un'opzione da asporto gustosa ed economica? Potreste trovarvi a visualizzare mentalmente i pro e i contro: il lavoro richiesto dalla cucina casalinga contro la gratificazione immediata e a basso sforzo dell'altra.

In scenari come questi, un grafico a T può essere d'aiuto. I grafici a T aiutano a organizzare visivamente i pensieri, rendendo il processo decisionale più facile e veloce. Sono utili per attività decisionali simili in un contesto più ampio. E poiché il 65% delle persone imparano meglio attraverso gli ausili visivi, possono essere di grande aiuto nel processo decisionale in tutti i settori.

Gli educatori possono semplificare il piano delle lezioni e lo sviluppo del curriculum mettendo a confronto diversi metodi di insegnamento. Gli studenti possono usarli per confrontare progetti o strategie di studio. I professionisti aziendali possono applicarli per valutare le opzioni dei progetti, le opportunità di investimento o le scelte strategiche.

Per iniziare a usare i grafici a T, condividiamo sette esempi di grafici a T modelli gratuiti di diagrammi a T per il processo decisionale in questo post per aiutarvi a prendere decisioni migliori. Tratteremo una varietà di modelli, da grafici di confronto generali a elenchi specializzati, in modo che possiate trovare lo strumento perfetto per le vostre esigenze.

Cosa sono i modelli di grafico a T?

I modelli di grafici a T sono modelli precostituiti per grafici a T. I grafici a T sono strumenti visivi che aiutano a confrontare concetti (due) o opzioni. Sono costituiti da due colonne separate da una linea centrale, ciascuna delle quali elenca le caratteristiche, i vantaggi o gli svantaggi degli elementi da confrontare. Il lato sinistro rappresenta di solito un'opzione o un concetto, mentre il lato destro rappresenta l'altro.

Questo formato semplice aiuta a organizzare le informazioni in modo chiaro e a facilitare le valutazioni affiancate. I grafici a T sono comunemente utilizzati per il processo decisionale, il brainstorming e l'analisi e il contrasto di concetti in vari contesti.

I modelli di grafici a T sono disponibili in diversi tipi:

Questo formato standard ha due colonne per elencare i pro e i contro, le funzionalità/funzione o altri elementi contrastanti sotto forma di punti. È ideale per semplici confronti e processi decisionali

Grafico a T dei pro e dei contro: Si concentra precisamente sulla valutazione dei vantaggi e degli svantaggi di due opzioni. Aiuta a prendere decisioni equilibrate evidenziando chiaramente i vantaggi e gli svantaggi di ciascuna opzione

Si concentra precisamente sulla valutazione dei vantaggi e degli svantaggi di due opzioni. Aiuta a prendere decisioni equilibrate evidenziando chiaramente i vantaggi e gli svantaggi di ciascuna opzione Grafico a T di confronto: Si usa per confrontare due elementi o idee elencandone le somiglianze e le differenze. Aiuta ad analizzare le opzioni in modo più dettagliato

Si usa per confrontare due elementi o idee elencandone le somiglianze e le differenze. Aiuta ad analizzare le opzioni in modo più dettagliato **Questo tipo di grafico include spesso righe aggiuntive per i criteri o i fattori che influenzano la decisione. Favorisce un'analisi strutturata e approfondita delle decisioni

Cosa rende un buon modello di grafico a T?

Un buon modello di grafico a T organizza efficacemente le informazioni in due categorie per facilitare il confronto o il contrasto.

Le sue funzionalità/funzioni chiave includono:

Carità : Il modello deve etichettare chiaramente ogni colonna per differenziare i due aspetti da confrontare

: Il modello deve etichettare chiaramente ogni colonna per differenziare i due aspetti da confrontare Semplicità : Deve essere semplice, senza elementi superflui che possano distrarre dal confronto principale

: Deve essere semplice, senza elementi superflui che possano distrarre dal confronto principale Flessibilità : Il modello deve consentire una facile aggiunta o rimozione di righe, adattandosi alle varie esigenze di dati

: Il modello deve consentire una facile aggiunta o rimozione di righe, adattandosi alle varie esigenze di dati Attrattività visiva: Deve essere visivamente accattivante, con spazi sufficienti e un layout pulito per facilitare una rapida comprensione e analisi

Modelli di grafici a T gratis

Avete bisogno di un grafico a T per prendere decisioni o fare confronti? Abbiamo trovato sette modelli gratis che possono rendervi la vita più facile.

Modello di grafico a T di ClickUp

Confrontate le opzioni con il modello di grafico a T di ClickUp, semplice e pronto all'uso

Il Modello di grafico ClickUp T è un modello gratuito di grafico a T che consente di visualizzare chiaramente i pro e i contro di due idee o concetti.

Ecco come funziona:

Iniziare con un brainstorming le idee che si vogliono confrontare. È possibile utilizzaretecniche di ideazione come il round-robin o lo storyboarding per stimolare la creatività e generare nuove idee

Quindi, utilizzate il modello di tabella a T per creare una tabella a due colonne, elencando i vantaggi in una colonna e gli svantaggi nell'altra. Questa visualizzazione dei dati non solo organizza i vostri pensieri, ma evidenzia anche le differenze e le somiglianze tra le opzioni

Quando si inseriscono i dati,Visualizzazioni ClickUpcome Elenco, Gantt e Calendario, facilitano la gestione e la revisione delle informazioni

Una volta che i dati sono pronti, cercate gli schemi e le tendenze che potrebbero influenzare le vostre decisioni e modificate i dati in base alle necessità

Infine, utilizzate le informazioni raccolte per agire, assegnare attività e stabilire priorità per garantire che le vostre decisioni siano attuate in modo efficace

Iniziare con il modello di grafico a T di ClickUp è facile. Basta aggiungere il modello all'area di lavoro di ClickUp e invitare il team. Ed ecco fatto!

Leggi anche: 10 modelli gratuiti di retrospettiva di sprint in ClickUp, Excel e Word

Modello di lavagna online per i pro e i contro di ClickUp

Potenziate il vostro brainstorming utilizzando il modello di lavagna online ClickUp Pros and Cons

Il Modello di lavagna online dei pro e dei contro di ClickUp rende semplici le decisioni difficili. Sia che si tratti di scegliere un nuovo software o di valutare le opzioni di un progetto, una modello dei pro e dei contro può semplificare il processo decisionale. Lavagna online per il project management migliora la collaborazione e la creatività nei progetti. Questo metodo consente ai team di mappare visivamente le idee, monitorare lo stato di avanzamento e fare aggiornamenti in tempo reale, assicurando che tutti siano allineati e impegnati.

Ecco come questo modello può aiutarvi:

Visualizzare e organizzare: Iniziate identificando la decisione che dovete prendere. Utilizzate il modello per fare una panoramica di tutti i pro e i contro. Il layout della lavagna online consente di elencare vantaggi e svantaggi uno accanto all'altro, rendendo più facile il confronto

Iniziate identificando la decisione che dovete prendere. Utilizzate il modello per fare una panoramica di tutti i pro e i contro. Il layout della lavagna online consente di elencare vantaggi e svantaggi uno accanto all'altro, rendendo più facile il confronto **Collaborate con il vostro team per fare brainstorming e aggiungere elementi all'elenco dei pro e dei contro. Gli stati e i campi personalizzabili del modello aiutano a categorizzare ed evidenziare i punti chiave, assicurando che il contributo di tutti venga catturato

**Assegnate e monitorate i compiti: una volta che avete i vostri elenchi, assegnate attività e elementi d'azione relativi a ciascun punto. Ad esempio, se un punto è caratterizzato da un elevato rapporto costo-efficacia, potreste assegnare a un membro del team il compito di raccogliere ulteriori dati finanziari

**Decisioni informate: con tutte le informazioni organizzate e le attività assegnate, utilizzate il layout visivo per soppesare efficacemente i pro e i contro. La chiarezza fornita dal modello vi aiuta a fare una scelta ben informata

Con questo modello, raggiungerete conclusioni basate sui dati più velocemente che mai.

Leggi anche: 11 modelli di matrici di progetto per organizzare le vostre idee di project management

Modello di elenco dei pro e dei contro del ClickUp College

Scegliete l'università giusta per voi utilizzando il modello di elenco dei pro e dei contro di ClickUp College

Decidere l'università giusta è una di quelle grandi scelte di vita che possono essere angoscianti, o almeno così sembra ad alcuni di noi. Il Elenco dei pro e dei contro dell'università di ClickUp Modello vi aiuta a valutare e confrontare in modo sistematico e oggettivo i diversi college per trovare quello più adatto alle vostre esigenze.

Ecco come utilizzarlo:

Definire gli obiettivi: Identificare ciò che si spera di ottenere con la propria formazione universitaria. Potreste voler conseguire una laurea in informatica per diventare uno sviluppatore di software, acquisire competenze specialistiche nel campo della grafica per una carriera nei media digitali o assicurarvi uno stage in finanza per prepararvi a un futuro lavoro come analista finanziario. Inserite questi obiettivi specifici in ClickUp per assicurarvi che il processo decisionale sia allineato alle vostre aspirazioni di carriera e alle vostre ambizioni personali

Identificare ciò che si spera di ottenere con la propria formazione universitaria. Potreste voler conseguire una laurea in informatica per diventare uno sviluppatore di software, acquisire competenze specialistiche nel campo della grafica per una carriera nei media digitali o assicurarvi uno stage in finanza per prepararvi a un futuro lavoro come analista finanziario. Inserite questi obiettivi specifici in ClickUp per assicurarvi che il processo decisionale sia allineato alle vostre aspirazioni di carriera e alle vostre ambizioni personali **Utilizzate il modello per fare un brainstorming e registrare i vantaggi e gli svantaggi di ogni università. Il modello include i costi delle tasse universitarie, le strutture del campus, la posizione e i programmi disponibili

**Create il vostro elenco: popolate il vostro elenco di pro e contro con le informazioni raccolte. UtilizzareDocumenti di ClickUp per organizzare e mantenere un elenco chiaro di pro e contro per ogni università.

**Riflettete sul vostro elenco per valutare i vantaggi e gli svantaggi di ciascuna opzione universitaria. Impostate delle attività cardine in ClickUp per monitorare il vostro stato decisionale e assicurarvi di essere in regola con i tempi

Personalizzare e collaborare: Adattare il modello alle vostre esigenze, aggiungendo o rimuovendo college e utilizzando campi personalizzati per dati specifici come la posizione e i traguardi dei corsi. Invitate coetanei o mentori a rivedere e contribuire al vostro elenco, assicurando un processo decisionale completo

Modello di grafico a T per lauree online di Creately

via Creately Supponiamo che stiate valutando i vantaggi di una laurea online rispetto a un'esperienza in aula tradizionale. Da un lato, potreste annotare la flessibilità e la possibilità di studiare in pigiama per la laurea online. Al contrario, potreste elencare le conversazioni faccia a faccia e l'ambiente strutturato di una classe tradizionale.

È qui che il Modello di grafico a T per le lauree online di Creately è utile. Aiuta a visualizzare e confrontare ogni opzione. Suggeriamo di iniziare con software per lavagna online per annotare i vostri pensieri. Utilizzate poi il modello per delineare i pro e i contro, come ad esempio la flessibilità del corso di laurea online rispetto alle interazioni personali del corso tradizionale. In questo modo sarà più facile capire quale opzione corrisponde meglio alle vostre priorità.

È possibile modificare facilmente il modello di grafico a T in base alle proprie esigenze ed esportarlo in formati come JPEG, PNG e SVG, integrandolo in documenti Word, presentazioni PowerPoint o fogli Excel.

Per le stampe di alta qualità per l'insegnamento in classe, la scelta migliore è esportare il modello di documento in formato PDF.

Grafico a T modificabile Modello di Twinkl

via Twinkl Il Modello di grafico a T modificabile di Twinkl è l'arma segreta dell'insegnante. Ideale per le scuole superiori di lingua inglese (ELA), è stato progettato per aiutare gli insegnanti a confrontare gli argomenti, organizzare le note di studio e pianificare i compiti di scrittura.

Inoltre, è completamente personalizzabile e può essere adattato a qualsiasi piano didattico.

Iniziate identificando i due argomenti o concetti che volete confrontare. Può trattarsi di qualsiasi cosa, da diversi dispositivi letterari a punti di vista contrastanti

Utilizzate il grafico a T per elencare i pro e i contro o le caratteristiche chiave di ogni argomento. Ad esempio, si può confrontare il linguaggio figurato con quello letterale o l'energia rinnovabile con quella non rinnovabile

Personalizzate il grafico a T per adattarlo alle vostre esigenze specifiche. Aggiungete o rimuovete sezioni a seconda delle necessità e regolate il contenuto in base al vostro piano di studio o alle vostre esigenze

Esportazione del grafico a T personalizzato in formati come JPEG, PNG o PDF per una facile condivisione e stampa

Leggi anche: 10 modelli gratuiti di confronto di software e prodotti in Excel, Word e ClickUp

Grafico a T per modello di confronto di Visual Paradigm

via Paradigma visivoGrafico a T per modello di confronto di Visual Paradigm consente di confrontare idee o argomenti in modo semplice e visivamente accattivante. Grazie al suo design intuitivo, è possibile creare facilmente due colonne per contrapporre pro e contro, funzionalità/funzione o altro elementi comparativi . L'interfaccia drag-and-drop è intuitiva e rende la creazione dei diagrammi molto semplice, mentre le ricche funzionalità di collaborazione mantengono tutti sulla stessa pagina, in senso letterale e figurato.

In quanto creatore di grafici T basato sul web, è multipiattaforma e può lavorare molto bene su Windows, Mac OS e Linux. È costruito per il mondo del lavoro da remoto di oggi, supportando riunioni e workshop online con potenti strumenti di collaborazione in tempo reale.

Leggi anche: 10 migliori modelli di grafici di confronto in Excel, Fogli e ClickUp

Elenco dei pro e dei contro in Excel Modello di Vertex42

via Vertice42 Il Modello di elenco dei pro e dei contro di Vertex42 riprende il classico grafico a T e aggiunge un sistema di valutazione per renderlo ancora più utile. Questo modello presenta due colonne principali: Valore ed Elenco. Nella colonna Valore, si assegna una valutazione da 0 a 10 per ogni elemento, con 10 come punteggio massimo. Il modello utilizza la formattazione a condizioni per trasformare queste valutazioni in barre di dati visivi, rendendo più facile vedere quali sono i fattori più significativi.

Ma ecco la chiave: il modello non è destinato a decidere per voi. È un organizzatore grafico che vi aiuta a valutare ciò che conta di più e a organizzare i vostri pensieri.

A volte, anche con tutti i dati presentati, la vostra intuizione potrebbe guidare la scelta finale. E se vi piacciono gli organizzatori grafici o gli aiuti visivi, potete ordinare i fattori dal più alto al più basso, trasformando i dati in un grafico Tornado per una prospettiva ancora più chiara.

Rafforzare il processo decisionale con i grafici a T

I grafici a T sono un modo antico ma ancora molto efficace per organizzare i pensieri e le decisioni. Il loro layout semplice, con due colonne che confrontano due opzioni, permette di vedere facilmente cosa si distingue e cosa no.

Sia che si tratti di una scelta personale sia che si lavori con un team su idee per il project management, i grafici a T aiutano a valutare rapidamente i pro e i contro di qualsiasi cosa. Per chi cerca uno strumento che faccia ancora di più, ClickUp è la soluzione di produttività all-in-one. È perfetto per aiutarvi a prendere decisioni migliori, a gestire le attività, a collaborare e a rimanere in cima ai vostri obiettivi.

