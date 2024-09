Come utilizzare l'analisi di tabulazione incrociata (con esempi)

Da fare: guardare i dati e trarre spunti di riflessione? Congratulazioni! Potete (forse) definirvi analisti di dati 🙌. Tuttavia, per la maggior parte delle altre persone, essere un buon analista di dati richiede molto di più.

L'analisi dei dati comporta un intervallo di tecniche di pulizia, elaborazione e analisi dei dati. Un elemento importante, ampiamente utilizzato in un numero di settori, tra cui quello delle ricerche di mercato, è l'analisi di tabulazione incrociata. E proprio l'analisi delle tabulazioni incrociate è l'argomento di questo post.

Immergiamoci!

Comprendere la tabulazione incrociata

Con le sue radici nelle prime pratiche statistiche, l'analisi di tabulazione incrociata è uno strumento analitico per interpretare la relazione tra più variabili categoriali in un dato set di dati.

Come lavora l'analisi delle tabelle incrociate?

L'analisi a schede incrociate conta la frequenza di occorrenza delle categorie di variabili. La presenta come tabella, mostrando la distribuzione delle variabili. Se questo sembra complicato, non preoccupatevi. È più facile da capire visivamente (come sotto).

Priorità Da fare In corso Completato Totale Alta 5 10 20 35 Medio 7 3 15 25 Basso 8 2 5 15 Totale 20 15 40 75

Esempio di tabulazione incrociata

La tabella precedente rappresenta lo stato di avanzamento di un progetto in corso. Qui sono presenti due variabili: la priorità dell'attività e lo stato di completamento. Una tabulazione incrociata

analisi del progetto

dei numeri della tabella precedente mostra che il 57% delle attività ad alta priorità sono state completate, mentre solo un terzo di quelle a bassa priorità lo sono.

In qualità di project manager, potreste osservare questo dato e decidere che siete sulla buona strada per eseguire le attività a priorità.

Da fare come la tabulazione incrociata?

Si può usare la tabulazione incrociata per:

individuare relazioni tra diverse variabili categoriali, rivelando come una variabile possa influenzarne un'altra. Ad esempio, le Risorse Umane potrebbero usarla per valutare se esiste una relazione tra il sesso di un dipendente e la retribuzione.

Semplificare dati complessi scomponendo insiemi di dati complessi in formati più semplici e comprensibili. Ad esempio, Google Analytics presenta le tendenze di un certo numero di metriche. Un'analisi a schede incrociate può essere utilizzata per selezionare una manciata di variabili ed esplorare le relazioni tra di esse.

Test di ipotesi per verificare l'indipendenza o l'associazione tra le variabili utilizzando test statistici. Come nella tabella precedente, se si vuole capire se il team sta effettivamente lavorando su elementi ad alta priorità, l'analisi cross-tab è utile.

Per saperne di più su quando usare la tabulazione incrociata e sui vantaggi che ne derivano, continuate a leggere 🤓 Ma prima di questo, vediamo cosa comporta l'analisi incrociata e come eseguirla.

Elementi chiave della tabulazione incrociata

Una semplice tabulazione incrociata 2×2 può essere analizzata in modo indipendente e magari manualmente. Tuttavia, quando i dati diventano più complessi e presentano più sottogruppi, potrebbero essere necessari strumenti più potenti. Alcuni degli elementi chiave utili per la tabulazione incrociata sono i seguenti.

La tabella di contingenza

Una tabella di contingenza, nota anche come tabella di tabulazione incrociata, viene utilizzata per riepilogare/riassumere le relazioni tra due o più variabili categoriali. L'esempio precedente è uno dei moduli più semplici di tabella di contingenza.

Una buona analisi delle tabelle di contingenza aiuta:

Presentare i dati in un formato matrice, dove righe e colonne rappresentano le diverse categorie di variabili studiate

Visualizzare e confrontare la distribuzione di frequenza delle variabili

Identificazione di schemi, tendenze e potenziali associazioni

Valori separati da virgola

I valori separati da virgole (CSV) sono il formato di dati più comunemente usato nella tabulazione incrociata. Come suggerisce il nome, memorizza e condivide dati tabulati in cui ogni valore è separato da una virgola. Questo formato è utile perché i file CSV sono facilmente leggibili e modificabili da varie applicazioni software.

Statistica del chi-quadro

Il chi-quadro è un test statistico che valuta l'associazione tra due variabili categoriali confrontando le frequenze osservate in ciascuna categoria con le frequenze previste se le variabili fossero indipendenti.

Sulla base di questo confronto, il test valuta se le differenze tra le frequenze osservate e quelle attese sono casuali o indicano una relazione tra le variabili.

fonte Wikimedia Commons

Test di ipotesi statistica

Il test di ipotesi statistica è più o meno quello che sembra:

Formulazione di un'ipotesi nulla, che rappresenta nessun effetto o nessuna associazione

Formulare un'ipotesi alternativa, che significa che c'è un effetto o un'associazione

Esecuzione di test per dimostrare o confutare quanto sopra

I test di ipotesi nell'analisi statistica forniscono ai provider un quadro strutturato per fare inferenze sulle popolazioni sulla base di dati campione.

I ricercatori utilizzano i dati del campione per calcolare un valore di prova e quindi confrontarlo con un valore critico di una distribuzione statistica pertinente per determinare se rifiutare l'ipotesi nulla.

Significatività statistica

Nei test di ipotesi statistica, nessun ricercatore può essere sicuro al 100% di un risultato. È qui che entra in gioco la significatività statistica. In parole povere, la significatività statistica è la probabilità che l'ipotesi nulla sia vera o falsa come risultato di qualche fattore di interesse e non del caso.

In sostanza, è la sicurezza con cui si può dire che il risultato è reale. In genere è indicata da un valore p inferiore o uguale al 5%.

Questo processo aiuta i ricercatori a convalidare i loro risultati, a trarre conclusioni e a prendere decisioni informate basate sull'evidenza empirica, garantendo la solidità e l'affidabilità dei loro risultati.

Questi elementi costituiscono il modulo delle lezioni sull'analisi delle schede. Passiamo ora a come eseguire effettivamente l'analisi.

Come condurre un'analisi di tabulazione incrociata (con Excel)

Per cominciare, non esiste un solo modo per Da fare. Esistono vari modi per eseguire un'analisi a schede incrociate, a seconda delle esigenze e della disponibilità di strumenti.

In questo post esploreremo due metodi comunemente utilizzati: Utilizzo di un'analisi a barre

foglio di calcolo

come Microsoft Excel e utilizzando ClickUp.

Di seguito viene illustrato, passaggio per passaggio, come condurre un'analisi di tabulazione incrociata con Excel:

1. Preparare i dati

Per prima cosa, assicuratevi di organizzare i dati grezzi in un formato tabellare, in cui ogni colonna rappresenti una diversa variabile categoriale e ogni riga corrisponda a un'osservazione. Assicuratevi che non ci siano righe o colonne vuote all'interno dell'intervallo di dati, poiché ciò potrebbe disturbare i passaggi successivi.

2. Inserire una tabella pivot

Selezionare l'intero intervallo di dati. Passare alla scheda Inserisci della barra multifunzione e fare clic su Tabella pivot. Nella finestra di dialogo, confermare l'intervallo di dati e scegliere se si desidera inserire la tabella pivot in un foglio di lavoro nuovo o esistente. Fare clic su OK per inserire la tabella pivot.

Creare una tabella pivot su Excel

3. Creare la tabella pivot

Una volta inserita la tabella pivot, è possibile personalizzare il report in base ai dati necessari. Il riquadro dei campi della Tabella pivot appare sul lato destro della finestra di Excel. Qui è possibile configurare la tabella Pivot trascinando i campi.

Sono necessari almeno tre campi:

Una variabile categorica per le Righe

Un'altra variabile categorica per le colonne

Una di queste variabili (o una diversa) per i Valori, per popolare la tabella con conteggi o frequenze

È possibile aggiungere variabili annidate all'interno di queste righe e colonne per visualizzare anche relazioni complesse.

Scelta dei campi per la tabella pivot

4. Configurare il campo valori

Il campo valori consente di visualizzare il conteggio, la somma e altri calcoli. Per un'analisi efficace delle schede è necessario il conteggio.

Per attivarlo, nell'area Valori, fare clic sul campo per visualizzare le impostazioni del campo Valori. Impostare il tipo di calcolo su Conteggio per visualizzare la frequenza di occorrenza per ogni combinazione di categorie.

Varie opzioni per i numeri nel campo del valore

5. Personalizzare e formattare la tabella pivot

È possibile regolare ulteriormente il layout trascinando i campi tra le aree delle righe, delle colonne e dei valori. Trascinare un campo nell'area del filtro se è necessario filtrare i dati.

Fare clic con il tasto destro del mouse sulle celle per formattare i numeri, i font e gli stili delle celle e utilizzare la scheda Progettazione per applicare gli stili alla tabella Pivot per una migliore visualizzazione.

6. Analizzare e interpretare i risultati

Una volta impostata la tabella Pivot, avrete tutto ciò che vi serve per esaminare la tabulazione incrociata e identificare modelli, tendenze e relazioni tra le variabili. Quindi, iniziate a raccogliere informazioni utili!

Se siete alle prime armi, ecco alcuni suggerimenti

modelli di fogli di calcolo

per iniziare.

Come Da fare un'analisi di tabulazione incrociata (con ClickUp)

Se sei passaggi vi sembrano molti per impostare le basi per l'esecuzione di una semplice analisi delle relazioni, forse avete ragione. Con ClickUp, è molto più semplice, senza la necessità di

strumenti di progettazione di database

. Ecco come fare.

1. Impostazione dei dati

Se si utilizza

ClickUp

come strumento di project management, avrete già molti dati al suo interno. Non è quindi necessario importare o preparare i dati. Potete iniziare subito.

Una volta che sapete quali variabili volete analizzare, create un elenco di esse. Si possono utilizzare campi già esistenti come "stato" o "assegnatario" oppure usare

I campi personalizzati di ClickUp

per rappresentare le variabili multiple che si desidera analizzare.

Popolate l'elenco con le attività, assicurandovi che ogni attività abbia i campi personalizzati pertinenti compilati. Questo passaggio prevede l'inserimento dei dati in modo strutturato.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-198.png Campi personalizzati di ClickUp /$$$img/

scegliete tra un ampio intervallo di campi personalizzati per le vostre analisi a schede incrociate_

2. Creare visualizzazioni per la tabulazione incrociata

Utilizzare

Vista Tabella di ClickUp

per creare una rappresentazione tabellare dei dati, simile a un foglio di calcolo, ma molto più rapida e semplice.

3. Organizzare i dati a modo vostro

Raggruppare: Usate la funzionalità/funzione di raggruppamento per raggruppare le attività in base a una variabile categorica e poi a un'altra. Ad esempio, raggruppate le attività per "Assegnatario" e poi per "Stato" per vedere la ripartizione degli stati delle attività per assegnatario.

Creare dati tabellari facili da visualizzare con la visualizzazione tabellare di ClickUp

Filtri: Applicare filtri per restringere i dati a categorie o periodi specifici, consentendo un'analisi più mirata.

Ordinamento: Ordinare le attività all'interno delle tabelle di dati per organizzare le informazioni in modo logico, facilitando l'identificazione di modelli e tendenze. A questo punto i dati sono stati tabulati per l'analisi.

4. Impostazione di dashboard in tempo reale

Utilizzare

ClickUp Dashboard

per ottenere informazioni in tempo reale dai dati incrociati. Esaminate la tabella per vedere la distribuzione delle attività nelle diverse categorie. La tabella mostrerà i conteggi o gli elenchi delle attività all'interno di ogni combinazione dei campi raggruppati, perfetti per notare gli schemi!

Ad esempio, la tabulazione incrociata dei dati del sondaggio può rivelare i punteggi di soddisfazione dei clienti per ogni prodotto. In base a ciò, potrete definire la vostra strategia.

Create grafici a barre, a torta e altre rappresentazioni visive per vedere come interagiscono le diverse categorie. Un grafico a barre delle attività per assegnatario può aiutare a capire meglio i problemi del carico di lavoro.

ottieni informazioni in tempo reale dalla dashboard di ClickUp

Creare grafici personalizzati che aggregano i dati in base ai campi personalizzati. Ad istanza, si può creare un grafico a barre che mostri il numero di attività per stato di ciascun assegnatario. In questo modo si otterrà una visione più approfondita del potenziale sovraccarico o del burnout dei membri del team.

Se vi occupate di marketing e svolgete studi comparativi, questi

modelli di analisi della concorrenza

eseguono questa operazione per voi senza problemi.

Benefici e casi d'uso della tabulazione incrociata

La tabulazione incrociata è uno dei metodi più semplici di analisi dei dati. Aiuta gli analisti a comprendere relazioni complesse senza la complessità di strumenti e reportistica. Ecco quali sono i vantaggi.

Vantaggi della tabulazione incrociata

Visualizzazione semplice: La tabulazione incrociata offre un formato matrice di facile lettura che visualizza l'interazione tra due o più variabili. In questo modo è facile individuare correlazioni, dipendenze e variazioni all'interno dell'impostazione dei dati.

Identificazione dei modelli: Organizzando i dati in righe e colonne, la tabulazione incrociata aiuta a identificare modelli e tendenze che potrebbero non essere immediatamente evidenti. Ad esempio, la relazione tra il dispositivo di un cliente e le decisioni di acquisto potrebbe non essere evidente finché non viene visualizzata in una scheda incrociata.

Confronto: Consente di effettuare confronti diretti tra gruppi diversi. Ad istanza, potreste avere un gruppo di prodotti che si rivolgono a diverse personas di clienti. Un'analisi a schede incrociate è un ottimo modo per vedere cosa funziona per quale cliente. Se avete bisogno di qualcosa di più ampio, provate l'opzione

modelli di analisi del settore

.

Segmentazione dei dati: La tabulazione incrociata aiuta a segmentare i dati in sottogruppi più piccoli e gestibili, favorendo un'analisi a traguardo.

Interpretazione dei dati: La tabulazione incrociata semplifica l'interpretazione di insiemi di dati complessi, fornendo un riepilogo chiaro e conciso.

Comunicazione: La comprensione di una scheda trasversale non richiede competenze statistiche o di analisi dei dati. Quindi, può essere presentata così com'è agli stakeholder aziendali, assicurando che i risultati siano accessibili e comprensibili.

Sappiamo che le schede incrociate sono fantastiche, ora vediamo dove possiamo usarle.

Casi d'uso della tabulazione incrociata

Ricerca di mercato

La tabulazione incrociata è uno degli strumenti analitici più diffusi nelle ricerche di mercato. Ogni

software di analisi di marketing

ha un modulo di schede incrociate. Gli analisti le usano per monitorare le relazioni tra funzionalità/funzione del prodotto, soddisfazione del cliente, dati demografici, tattiche di marketing, budget, prestazioni, ecc

analisi della catena del valore

.

In pratica, si tratta di uno dei metodi più popolari

strumenti di segmentazione dei clienti

. Gli esperti di marketing confrontano le caratteristiche di vari gruppi di persone per segmentarle in modo efficace. Molti sondaggi sulla soddisfazione del cliente che utilizzano

modelli di moduli per il feedback

anche di catturare i dati in una tabella per un'efficace analisi incrociata.

Sanità

In ambito sanitario, viene utilizzato per la diagnosi, la gestione delle malattie e la ricerca sui farmaci. Gli operatori sanitari lo usano come parte del loro lavoro

strumenti di valutazione

per esaminare la relazione tra i dati demografici dei pazienti (età, sesso) e l'incidente della malattia. Sviluppano programmi di trattamento mirati per i gruppi più suscettibili a specifiche malattie.

Istruzione

Le schede incrociate dimostrano l'efficacia di diversi approcci didattici e informano le politiche educative. Ad esempio, può rivelare la correlazione tra il rendimento degli studenti (voti) e i metodi di insegnamento (online o di persona, ecc.).

Le scuole e le università utilizzano queste informazioni per ottimizzare i metodi di insegnamento e migliorare i risultati degli studenti utilizzando le pratiche più efficaci.

Questo è solo l'inizio. Le piccole aziende, i consulenti finanziari, le startup, i beni di largo consumo, il settore manifatturiero, quello automobilistico: ogni settore può utilizzare le analisi delle schede incrociate per ottenere informazioni chiave su se stesso. Ogni organizzazione può utilizzarla anche per analizzare i dati dei sondaggi sui dipendenti.

Raccolta di informazioni migliori con l'analisi a schede incrociate su ClickUp

Che i dati siano o meno il nuovo petrolio, sono certamente uno dei beni più preziosi di cui le aziende dispongono oggi. Una buona analisi statistica dei dati può rappresentare un vantaggio competitivo.

Tuttavia, una buona analisi dei dati non deve necessariamente essere una reportistica troppo complessa. Può essere una semplice analisi di tabulazione incrociata che presenta una relazione tra variabili su un foglio di calcolo. Oppure, ancora più semplicemente, un widget dashboard su ClickUp.

Dato che tutti i vostri dati strutturati e non strutturati sono già presenti su ClickUp, potete ridurre drasticamente il lavoro richiesto per creare una scheda incrociata e concentrarvi invece sull'analisi e sull'utilizzo dei dati per prendere decisioni basate sui dati.

Con ClickUp, non avete bisogno di

strumenti per i grandi dati

per l'analisi delle tabulazioni incrociate. Provate voi stessi.

Iscrivetevi oggi stesso gratuitamente

.