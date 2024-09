Come implementare efficacemente la gestione per oggetti?

Se gestire un team è difficile, gestire un'intera organizzazione può essere una sfida monumentale! Ci sono così tanti pezzi in movimento da affrontare. Per rendere le cose più complesse, ogni pezzo influenza o è influenzato da altri.

Da fare per allineare tutti sugli obiettivi dell'organizzazione, quando magari vogliono dare la priorità ai propri risultati? Da fare per mantenerli motivati e impegnati nonostante la monotonia che si instaura con il lavoro di routine? Qual è il modo migliore per guidarli attraverso le sfide senza invadere la loro autonomia o farli sentire meno competenti?

La sfida della leadership è essere forti, ma non maleducati; essere gentili, ma non deboli; essere audaci, ma non prepotenti; essere riflessivi, ma non pigri; essere umili, ma non timidi; essere orgogliosi, ma non arroganti; avere umorismo, ma senza follia.

Jim Rohn, imprenditore e autore americano

Può sembrare un ordine troppo alto per chiunque. Ma la buona notizia è che padroneggiare la gestione può essere facile e divertente con le competenze, i sistemi e gli strumenti giusti!

In questa guida completa, esploreremo le impostazioni della Gestione per obiettivi (MBO), come può rivoluzionare il vostro approccio all'impostazione degli obiettivi e alla gestione delle prestazioni e forniremo passaggi pratici per implementare questa strategia nella vostra organizzazione.

Che siate un dirigente esperto o un team leader in ascesa, la comprensione dell'MBO può guidare efficacemente l'esito positivo del vostro team e allineare i lavori individuali alla visione dell'azienda.

Cos'è la gestione per oggetti (MBO)?

Il Management by Objectives (MBO) è una tecnica di gestione strategica che si concentra sull'impostazione di obiettivi chiari e misurabili a tutti i livelli organizzativi. Questo stile di gestione consente alle organizzazioni di fissare obiettivi individuali e di team allineati con quelli più ampi dell'organizzazione.

L'impostazione degli obiettivi attraverso questo metodo promuove un senso di scopo e di direzione tra i dipendenti. Quando i membri del team comprendono e si impegnano a raggiungere obiettivi specifici e realizzabili, allineati con gli obiettivi generali dell'organizzazione, diventano più impegnati, produttivi e concentrati su risultati veramente importanti per l'esito positivo dell'azienda.

L'MBO è stato introdotto per la prima volta dal guru del management Peter Drucker nel suo libro del 1954 La pratica del management. Da allora si è evoluto e ha influenzato altre impostazioni di obiettivi che sono venute dopo di lui.

Alcune ramificazioni di rilievo e approcci correlati includono:

Balanced Scorecard (BSC): sviluppata all'inizio del XX secolo/%href/anni '90 da Robert Kaplan e David Norton questa tecnica di pianificazione strategica e di gestione amplia l'MBO prendendo in considerazione più prospettive aziendali per definire la strategia e lo stato di avanzamento: finanza, servizio clienti, processi interni e apprendimento/crescita. /%href/Apple utilizza la balanced scorecard con cinque criteri per migliorare le prestazioni a lungo termine: soddisfazione dei clienti, competenze chiave, impegno e allineamento dei dipendenti, quota di mercato e valore per gli azionisti.

**Questo approccio affronta le deviazioni dagli standard finanziari e operativi stabiliti. Evidenzia le differenze tra il tempo, il budget e le altre risorse previste per completare un progetto e le risorse effettivamente impiegate. In questo modo i manager possono concentrare le loro energie sulle aree in cui possono risparmiare tempo e denaro

**Gli OKR seguono l'impostazione top-down della definizione degli obiettivi, in cui le organizzazioni fissano 1-3 obiettivi SMART che vengono ulteriormente suddivisi in obiettivi e attività per i membri del team. Poiché queste attività sono legate agli obiettivi organizzativi, è più facile allineare tutti e garantire che ognuno possa contribuire all'esito positivo dell'azienda.Gli OKR sono stati resi popolari da/%href/Intel e Google

MBO vs. altri schemi di impostazione degli obiettivi

Sebbene il Management by Objectives condivida le stesse caratteristiche di altri schemi di impostazione degli obiettivi, si distingue per diversi aspetti:

Differenza MBO MBE OKR BSC Focus Impostazione di obiettivi specifici e misurabili a tutti i livelli dell'organizzazione Affrontare le deviazioni dagli standard di performance stabiliti Impostazione di obiettivi ambiziosi (Objectives) e risultati misurabili (Key Results) Considerare le prospettive finanziarie, del cliente, dei processi interni e dell'apprendimento/crescita Approccio Top-down e bottom-up, con la partecipazione dei dipendenti alla definizione degli oggetti Top-down, con i manager che intervengono solo quando le prestazioni non rientrano in un intervallo prestabilito Top-down e bottom-up, con il contributo dei dipendenti agli OKR Top-down, con un approccio equilibrato alla pianificazione strategica e alla misurazione delle prestazioni Processo di revisione Revisione in corso degli stati di avanzamento verso gli oggetti definiti Reattivo, con i manager che rivedono solo quando vengono identificate eccezioni Check-in frequenti e aggiustamenti continui degli OKR Revisione periodica (di solito trimestrale o annuale) della scorecard $$$a Forte enfasi sull'allineamento degli obiettivi individuali e di team con gli obiettivi organizzativi Meno attenzione diretta all'allineamento, in quanto i gestori intervengono solo sulle eccezioni Forte enfasi sull'allineamento degli obiettivi individuali e di team con gli obiettivi dell'organizzazione Teams per allineare tutte le prospettive con la strategia dell'organizzazione

Guida passo passo all'implementazione dell'MBO

L'implementazione efficace dell'MBO richiede un approccio strutturato. Per questo motivo, suddividiamo il processo in passaggi gestibili. Vi daremo anche dei suggerimenti su come implementare questi passaggi nella vostra organizzazione con il supporto di ClickUp -Il tuo compagno di project management!

1. Definire gli oggetti dell'organizzazione

Il primo passaggio del processo MBO consiste nel definire chiaramente gli oggetti dell'organizzazione. È possibile che siano già presenti o che se ne creino di nuovi a partire dalla missione e dai valori dell'organizzazione.

Ad esempio, un'azienda potrebbe fissare l'oggetto "Aumentare i punteggi di soddisfazione dei clienti del 15% entro i prossimi 12 mesi "

È possibile utilizzare il /%href/Obiettivi di ClickUp

funzionalità/funzione per creare e monitorare gli oggetti della vostra organizzazione. Impostate traguardi specifici, assegnate membri del team responsabili, aggiungete una sequenza temporale e collegate tutte le attività collegate a ciascun obiettivo.

Utilizzate ClickUp Obiettivi per il monitoraggio dello stato con obiettivi numerici, monetari, vero/falso e di valuta nell'arco di giorni, settimane, mesi o trimestri

È possibile accedere facilmente a tutti gli obiettivi sulla dashboard creando cartelle separate. Con ClickUp Obiettivi, potete monitorare i cicli di sprint, gli OKR e le scorecard settimanali dei dipendenti, tutto da un unico posto.

ClickUp offre anche modelli gratuiti di gestione degli obiettivi per aiutarvi a iniziare. /%href/Modello di OKR e Obiettivi aziendali di ClickUp

è un modello personalizzabile e facile da usare per i principianti che offre campioni di obiettivi per ogni reparto per iniziare a lavorare.

Create una struttura organizzativa che rifletta la visione e i valori della vostra azienda con il modello di obiettivi e OKR aziendali di ClickUp

Con questo modello è possibile:

Creare e monitorare i vostri/%href/gli oggetti del progetto

Dare priorità al raggiungimento degli obiettivi per ottenere il massimo impatto

Allineare i team agli stessi oggetti

Per mantenere tutto organizzato, aggiungete al modello allegati, documenti di piano, stato, commenti, reparti, assegnatari e priorità.

2. Condivisione degli oggetti con i dipendenti

Una volta stabiliti gli obiettivi dell'organizzazione, il passaggio successivo è quello di farli scendere a cascata fino ai reparti, ai team e agli obiettivi individuali. Questi dovrebbero essere /%href/Obiettivi SMART

-specifici, misurabili, raggiungibili, pertinenti e limitati nel tempo.

Per istanza, uno dei vostri obiettivi /%href/obiettivi di marketing

possono essere "Aumentare il numero di SQL del 15% nei prossimi 6 mesi." All'interno di questo, il vostro /%href/Obiettivo SEO

può essere quello di "Aumentare il tempo di permanenza in pagina del 20%."

Incoraggiare ogni dipendente a creare i propri obiettivi e /%href/oggetti misurabili

.

Utilizzate ClickUp Obiettivi per suddividere visivamente gli obiettivi organizzativi in obiettivi di reparto, di team e individuali. Questa rappresentazione visiva aiuta i dipendenti a vedere come i loro obiettivi personali si allineano e hanno un impatto diretto sugli obiettivi dell'azienda.

La trasparenza organizzativa è uno dei vantaggi più significativi ottenuti dall'introduzione di ClickUp nel team. Ora, con ClickUp, chiunque nell'organizzazione può vedere gli OKR del team, chi li possiede e il loro stato. Prima di ClickUp non avevamo questo livello di trasparenza e tutti i nostri reparti erano scollegati.

Andrea Park, coordinatore delle operazioni aziendali, /%href/ Profilo del discorso

Suddividete gli obiettivi in singole attività e assegnatele direttamente sulla piattaforma ClickUp. Date un codice colore o un ordine di priorità alle vostre attività per sapere quali sono urgenti. /%href/Attività di ClickUp

semplifica l'identificazione e la realizzazione di tutte le attività prima di esaurire il tempo a disposizione.

Collaborate senza problemi con il vostro team assegnando direttamente attività di ClickUp, feedback, commenti e molto altro ancora

ClickUp ha un altro modello per aiutarvi a garantire che i vostri obiettivi siano sempre obiettivi SMART. /%href/Modello di obiettivi SMART di ClickUp

è un modello gratuito, adatto ai principianti e altamente personalizzabile che offre domande dettagliate e una lista di controllo.

Impostate obiettivi e attività cardine realistici e misurate accuratamente le vostre prestazioni con il modello di obiettivi SMART di ClickUp

Una volta stabilito l'obiettivo, potete rivedere le domande e la lista di controllo per assicurarvi che ogni obiettivo sia specifico, misurabile, realizzabile, realistico e limitato nel tempo.

💡Pro Tip: Si può anche chiedere a /%href/ClickUp Brain

per suggerire obiettivi SMART rilevanti per voi e per il vostro team. Questo assistente IA integrato è in grado di fornire raccomandazioni personalizzate in base alle esigenze e alle priorità specifiche del team. Può anche aiutarvi a creare un piano dettagliato per raggiungere gli obiettivi, suggerendovi anche scadenze, tappe e attività per raggiungerli.

3. Monitoraggio dello stato di avanzamento

In questo passaggio, i manager devono monitorare l'andamento del team rispetto alle attività e agli obiettivi impostati nelle fasi precedenti.

Ciò consente ai manager e ai dipendenti di monitorare lo stato di avanzamento, identificare i potenziali ostacoli e modificare gli obiettivi.

È qui che /%href/ClickUp Dashboard

entrano in gioco. Costruite dashboard personalizzati con diversi grafici e metriche per monitorare lo stato di un'attività o di un progetto, misurando il tempo impiegato, le entrate generate, le date di scadenza, i colli di bottiglia e molto altro ancora.

Visualizzate ogni progetto in modo chiaro sul vostro ClickUp Dashboard e non perdete mai una scadenza o un obiettivo

È possibile impostare widget personalizzati per visualizzare lo stato di avanzamento degli obiettivi chiave e garantire una distribuzione equilibrata delle attività tra i membri del team.

Potete anche scegliere tra oltre 15 /%href/Visualizzazioni ClickUp

-$$$a, Calendario, Bacheca, Elenco, Tabella, Kanban, Grafico di Gantt, ecc. per visualizzare il vostro lavoro in un modo che vi sembra sensato.

4. Valutare le prestazioni

Man mano che si perseguono gli obiettivi, è importante prendersi del tempo per valutare le prestazioni dell'azienda rispetto agli obiettivi prefissati. Questa valutazione deve essere oggetto, basata su criteri misurabili e incentrata sui risultati piuttosto che sulle attività.

Utilizzate le funzionalità di reportistica di ClickUp per generare rapporti sulle prestazioni. È possibile generare reportistica individuale e di progetto per vedere come ognuno ha lavorato e come si possono fissare meglio gli obiettivi la volta successiva.

Monitoraggio e reportistica delle ore trascorse, del denaro speso o guadagnato e delle risorse utilizzate sulla piattaforma ClickUp

Questo /%href/Software KPI

consente di utilizzare campi personalizzati per incorporare le metriche chiave nella reportistica. Utilizzatelo per monitorare gli indicatori chiave di prestazione (KPI) e creare visualizzazioni che mostrino chiaramente lo stato di avanzamento dei vostri obiettivi.

5. Provider di feedback

Il feedback continuo è il collegamento vitale tra l'impostazione e il raggiungimento degli obiettivi. Assicura che i dipendenti rimangano in linea con il monitoraggio, riconoscano i loro risultati e identifichino le aree di miglioramento.

Nel quadro dell'MBO, il feedback è un processo continuo che mantiene gli oggetti al centro delle operazioni quotidiane.

Fornendo regolarmente un feedback costruttivo si garantisce che gli oggetti rimangano rilevanti, che i provider rimangano motivati e che le correzioni di rotta possano essere apportate prompt quando necessario. Potete scegliere di fornire il feedback in privato o di consolidarlo per il team.

ClickUp consente ai manager di commentare direttamente lo stato degli obiettivi di qualsiasi dipendente. Questa interazione in tempo reale mantiene viva la conversazione sugli oggetti e permette di apportare rapidamente modifiche o chiarimenti.

Aggiungere campi personalizzati per personalizzare dashboard e reportistica in base alle proprie esigenze su ClickUp

È possibile utilizzare /%href/Campi personalizzati di ClickUp

per creare un sistema di punteggio di feedback. I manager possono aggiungere un campo personalizzato alle attività o agli obiettivi per il Punteggio di feedback o la Valutazione dello stato. Ciò consente di ottenere un feedback rapido e quantificabile, che può essere facilmente monitorato nel tempo.

Ad esempio, un manager può valutare lo stato su una scala da 1 a 5, con commenti che spiegano la valutazione. In questo modo si crea un chiaro registro di feedback legato direttamente a obiettivi o attività specifiche, rendendo più facile discutere lo stato e i miglioramenti durante la valutazione delle prestazioni.

Implementazione dell'MBO in diversi ambiti aziendali

L'MBO può essere facilmente adattato a diverse funzioni aziendali. Ecco alcuni esempi per iniziare:

Marketing: Stabilite degli oggetti sulla generazione di lead, sui tassi di conversione o sulle metriche di consapevolezza del marchio. Esempio: Migliorare la consapevolezza del marchio ottenendo un aumento del 25% del coinvolgimento sui social media su tutte le piattaforme entro il prossimo trimestre Risorse umane: Concentratevi sui tassi di fidelizzazione dei dipendenti, sul completamento della formazione o sugli obiettivi di assunzione. Esempio: Migliorare la fidelizzazione dei dipendenti riducendo il tasso di turnover volontario dal 15% al 10% entro il prossimo anno fiscale grazie a programmi di onboarding e di sviluppo professionale migliorati Ingegneria del software: Stabilire gli oggetti per la qualità del codice, le funzionalità/funzione o la riduzione dei bug. Esempio: Migliorare la qualità del software riducendo del 30% il numero di bug critici segnalati in produttività nei prossimi sei mesi attraverso il miglioramento dei processi di test e delle pratiche di revisione del codice Commerciale: Stabilire traguardi per la crescita del fatturato, l'acquisizione di nuovi client o il tasso di fidelizzazione dei clienti. Esempio: Espandere la quota di mercato aumentando del 20% l'acquisizione di nuovi client nel prossimo trimestre, concentrandosi sul segmento delle piccole e medie imprese Servizio clienti: Concentrarsi sui tempi di risposta, sui punteggi di soddisfazione dei clienti o sui tassi di risoluzione dei problemi. Esempio: Aumentare la soddisfazione dei clienti migliorando il Net Promoter Score medio da 7,5 a 8,5 entro i prossimi sei mesi, grazie a una formazione mirata e al miglioramento dei processi

Vantaggi e svantaggi dell'MBO

L'implementazione del sistema MBO nella vostra organizzazione presenta vantaggi e svantaggi ben precisi. Vediamo quali sono:

Vantaggi della gestione per obiettivi

1. Aumento della gestione delle prestazioni aziendali

Allineando gli obiettivi con i lavori richiesti dai singoli, l'MBO crea una chiara linea visiva tra gli obiettivi personali e quelli aziendali. Come risultato di questo allineamento, le aziende spesso vedono aumento della produttività , una migliore allocazione delle risorse e un più efficiente raggiungimento degli obiettivi strategici.

2. Maggiore coinvolgimento dei dipendenti

Quando i dipendenti partecipano all'impostazione degli obiettivi personali, acquisiscono un senso di titolarità e di finalità del proprio lavoro. Capire come il loro ruolo contribuisca al quadro generale spesso è un'esperienza che si rivela molto utile /%href/aumenta la motivazione e il commit dei dipendenti

verso il lavoro e il datore di lavoro.

I dipendenti impegnati hanno maggiori probabilità di andare oltre i propri ruoli, il che porta a una maggiore soddisfazione sul lavoro e a tassi di turnover più bassi.

3. Comunicazione migliorata

La gestione degli obiettivi garantisce un dialogo regolare tra manager e dipendenti su obiettivi, stati e sfide. Questa comunicazione continua aiuta a rompere i silos all'interno dell'organizzazione e assicura che tutti siano sulla stessa pagina per quanto riguarda le priorità e le aspettative.

4. Obiettivo cancellato

L'MBO fornisce ai dipendenti una tabella di marcia degli obiettivi da raggiungere, aiutandoli a stabilire le priorità delle attività e a concentrarsi su ciò che conta davvero. Questa chiarezza riduce il tempo sprecato in attività non essenziali e aiuta i dipendenti ad allocare meglio il loro tempo e le loro risorse verso gli oggetti strategici. Il risultato è che i team diventano più efficienti ed efficaci nel perseguire gli obiettivi più importanti dell'organizzazione.

5. Valutazione delle prestazioni oggetto di valutazione

Definendo chiaramente gli oggetti, le valutazioni delle prestazioni diventano più obiettive ed eque, basate su risultati misurabili piuttosto che su opinioni soggettive. L'oggettività riduce i pregiudizi nelle valutazioni e fornisce una base chiara per le discussioni su prestazioni, promozioni e necessità di sviluppo.

I dipendenti sono anche più propensi ad accettare feedback e valutazioni basati su obiettivi misurabili e preconcordati, il che porta a processi di valutazione delle prestazioni più produttivi.

Svantaggi della gestione per obiettivi

1. Richiede tempo

L'impostazione del processo di Management by Objectives richiede tempo e lavoro richiesti per definire gli obiettivi, condurre revisioni regolari e fornire un feedback continuo. Questo processo può essere particolarmente impegnativo per le organizzazioni più grandi o con strutture complesse.

💡 Come mitigare: Utilizzate strumenti di gestione come ClickUp per automatizzare e snellire il processo di definizione degli obiettivi.

2. Rischio di concentrarsi sulla quantità piuttosto che sulla qualità

C'è il pericolo di dare priorità a obiettivi facilmente misurabili rispetto a obiettivi più complessi e qualitativi. Questo può portare a una concentrazione ristretta sul raggiungimento di traguardi numerici a scapito di altri aspetti importanti della performance, della strategia a lungo termine o persino della crescita personale dei dipendenti.

💡 Come mitigare: Bilanciare gli obiettivi quantitativi e qualitativi e utilizzare più metriche per valutare le prestazioni.

3. Inflessibilità

Se non gestito correttamente, l'MBO può portare a un'impostazione rigida degli obiettivi che non si adatta al mutare delle circostanze. Questa rigidità può risultare nel perseguimento di oggetti obsoleti o irrilevanti in un ambiente aziendale dinamico.

💡 Come mitigare: Implementare cicli di revisione regolari (ad esempio, trimestrali) per rivalutare la pertinenza e la fattibilità degli obiettivi. Consentire l'adeguamento degli obiettivi quando necessario.

4. Potenziale aumento dello stress

La riunione di obiettivi e traguardi specifici potrebbe creare una pressione eccessiva sui dipendenti, portando potenzialmente al burnout, a comportamenti non etici per raggiungere i traguardi o a un calo del morale sul posto di lavoro.

💡 Come mitigare: Creare un ambiente di supporto che valorizzi l'apprendimento e la crescita insieme ai risultati. Assicurarsi che gli oggetti siano impegnativi ma raggiungibili e fornire ai provider le risorse e il supporto necessari per raggiungere gli obiettivi.

Strategie per garantire l'esito positivo del Management per obiettivi

Se siete alle prime armi con l'MBO, non temete! Abbiamo un paio di best practice di gestione e di strategie di esito positivo che vi faranno sicuramente diventare dei professionisti dell'MBO in pochissimo tempo!

Creare un ambiente di supporto Creare una cultura che visualizzi l'MBO come uno strumento di crescita e miglioramento, non solo di valutazione Fornire una formazione adeguata: Assicurarsi che tutti i manager e i dipendenti comprendano il processo MBO e i suoi benefici **Incoraggiare la partecipazione: coinvolgere i dipendenti nell'impostazione degli oggetti per aumentare il coinvolgimento e il commit Mantenere una comunicazione aperta: Organizzare riunioni regolari per discutere lo stato di avanzamento, le sfide e i potenziali aggiustamenti degli obiettivi **Allineare i premi ai risultati: ricompensare i dipendenti che raggiungono o superano i loro oggetti Usare la tecnologia in modo efficace: Usare strumenti come ClickUp per semplificare il processo MBO e fornire visibilità in tempo reale sullo stato degli obiettivi Migliorare continuamente il processo: Rivedere e migliorare regolarmente l'implementazione dell'MBO in base ai feedback e ai risultati

Gestire con successo i Teams con l'MBO e ClickUp

La gestione per obiettivi è un ottimo approccio per allineare i lavori richiesti dall'individuo con gli obiettivi dell'organizzazione, per promuovere le prestazioni e per creare una cultura dei risultati. Implementando efficacemente l'MBO, le organizzazioni possono creare un percorso chiaro verso l'esito positivo dell'organizzazione, aumentare il coinvolgimento dei dipendenti e migliorare le prestazioni aziendali.

Come abbiamo analizzato in questa guida, la chiave dell'esito positivo dell'MBO risiede in una comunicazione chiara, in un monitoraggio regolare e in un commit per il miglioramento continuo. Che siate alla guida di un piccolo team o di una grande azienda, i principi dell'MBO possono aiutarvi a creare un'organizzazione più focalizzata, motivata e performante.

Con la giusta mentalità e i giusti strumenti, l'MBO può essere una forza trasformativa nel vostro percorso di leadership. ClickUp vi supporta nel vostro percorso MBO nel modo giusto.

