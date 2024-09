Crescita personalizzata e crescita basata sui prodotti: Qual è la scelta giusta per il vostro business SaaS?

Una volta, due fiorenti aziende SaaS, ognuna al top del proprio settore, adottarono approcci completamente diversi alla crescita.

L'azienda A ha lasciato che fosse il suo prodotto a fare il lavoro più pesante, offrendo un modello freemium che attira gli utenti come le api sul miele, contando sull'adozione virale del prodotto per guidare l'espansione. Hanno lavorato duramente per perfezionare il prodotto fino a farlo diventare il proprio motore di marketing.

Nel frattempo, l'azienda B si è concentrata sui propri clienti, investendo risorse per comprendere anche le esigenze più piccole e personalizzare le soluzioni di conseguenza. Per la crescita si è affidata alla costruzione di una base di clienti fedeli e al passaparola.

Sebbene entrambe le aziende abbiano avuto un esito positivo, i loro percorsi di crescita non potrebbero essere più diversi.

In qualità di titolare o professionista di un'azienda SaaS (Software as a Service), è importante determinare quale strategia si allinei agli obiettivi, alle risorse e alla posizione di mercato della vostra azienda.

Questo blog analizza la crescita guidata dai clienti e quella guidata dai prodotti, con vantaggi, svantaggi, applicazioni e altro ancora.

Capire la crescita guidata dal prodotto

La crescita guidata dal prodotto (PLG) rappresenta un enorme cambiamento di marcia nel settore SaaS. In questo modello, il prodotto è al centro e diventa il motore principale dell'acquisizione dei clienti, delle conversioni e dell'espansione aziendale.

Nelle aziende orientate al prodotto, i prodotti sono progettati per fornire un valore immediato, consentendo agli utenti di sperimentare in prima persona i loro vantaggi prima di prendere una decisione d'acquisto. Questo approccio è in linea con la preferenza degli utenti moderni per il self-service e per un'esperienza di prova prima dell'acquisto.

Prendete Slack slack, per istanza. Permette agli utenti di collaborare senza problemi con i team grazie alla sua interfaccia intuitiva, il tutto senza costi iniziali.

Grazie a funzionalità/funzione quali canali multipli, tag e condivisione centralizzata dei file, Slack ha rapidamente conquistato gli utenti evidenziando i vantaggi in termini di efficienza e collaborazione. Man mano che i team adottavano Slack, invitavano altri a collaborare con loro sulla piattaforma, alimentando la crescita virale di Slack.

Come prevedibile, PLG enfatizza la creazione di prodotti intuitivi, di valore e facili da adottare, che favoriscono le vendite. Ciò consente di ridurre i costi di acquisizione dei clienti, lasciando che sia il prodotto a fare la maggior parte del discorso.

Man mano che gli utenti interagiscono con il prodotto, progrediscono in modo naturale nel percorso del cliente, convertendosi ai piani a pagamento dalla versione di prova gratuita e guidando la crescita organica attraverso l'adozione virale.

Crescita guidata dal prodotto e crescita guidata dal commerciale

Mentre Aziende PLG la crescita guidata dalle vendite (SLG) adotta un approccio tradizionale che si affida ai team commerciali per coinvolgere i potenziali clienti, coltivare i lead e chiudere le trattative. In genere, questo approccio implica un approccio personalizzato e dimostrazioni del prodotto. Ciò significa un approccio più pratico per guidare i potenziali clienti attraverso il processo di acquisto.

SLG lavora al meglio nei settori in cui il prodotto è complesso e necessita di una personalizzazione significativa. Si rivolge anche ai clienti delle grandi aziende che preferiscono un'esperienza commerciale ad alto contatto.

**La differenza chiave tra PLG e SLG sta in chi guida il percorso del cliente

Nel PLG, il prodotto stesso è il punto di contatto principale, consentendo agli utenti di sperimentare il suo valore in modo indipendente, mentre lo SLG richiede al team commerciale di comunicare il valore del prodotto.

**PLG per il B2B: una soluzione perfetta o solo per il SaaS?

La strategia di crescita guidata dal prodotto è spesso associata alle aziende SaaS, ma non è limitata a questo spazio. L'essenza del PLG - lasciare che sia il prodotto stesso a guidare la crescita mostrando il suo valore - può funzionare bene in molti ambienti B2B.

Considerate Dropbox come esempio.

Sebbene Dropbox sia riconosciuto principalmente come un prodotto SaaS, il suo modello freemium dimostra come la produttività possa avere successo in un ambiente B2B.

Dropbox offre a imprese e privati uno spazio di archiviazione gratuito con un'interfaccia semplice e intuitiva che funziona su tutti i dispositivi. Questa facilità d'uso ha attirato milioni di utenti, tra cui molti client B2B, che hanno rapidamente riconosciuto il valore del prodotto.

Quando le esigenze di spazio di archiviazione di questi clienti sono cresciute, molti sono passati a piani a pagamento, favorendo la crescita aziendale senza il pesante coinvolgimento dei team commerciali.

Quindi, mentre PLG brilla in Strategie di marketing SaaS i suoi principi possono essere adattati anche ad altri scenari B2B. Se il vostro prodotto è in grado di fornire un valore immediato e di far sperimentare agli utenti i suoi vantaggi in prima persona, è probabile che possa guidare la crescita, sia che si tratti di SaaS che di un altro settore B2B.

Comprendere la crescita guidata dai clienti

La crescita guidata dai clienti (CLG) è una strategia che pone i clienti al centro delle iniziative di crescita di un'azienda. Investe maggiormente nell'esito positivo e nei punteggi di soddisfazione dei clienti come motori primari dell'espansione aziendale.

Il CLG pone l'accento sulla costruzione di relazioni profonde e sulla creazione di esperienze positive in ogni fase del percorso del cliente.

CLG si concentra sulla felicità dei clienti perché li considera i migliori sostenitori del vostro marchio. Superando le loro aspettative, è possibile trasformarli in supporti fedeli e, in ultima analisi, nei principali motori di crescita.

Ciò significa offrire esperienze eccezionali fin dalla prima interazione, fino al supporto continuo.

Un esempio di CLG in azione è rappresentato da Amazon . Il mercato online è cresciuto grazie alla soddisfazione dei clienti, offrendo raccomandazioni personalizzate, servizi di spedizione affidabili e una politica di restituzione senza problemi.

La capacità di Amazon di anticipare e soddisfare le esigenze dei clienti, grazie a un team di assistenza clienti globale altamente reattivo, l'ha resa un'opzione affidabile per milioni di persone in tutto il mondo, inducendole a fidelizzarsi e a ripetere l'attività aziendale.

Allo stesso modo, l'esito positivo dei clienti è un altro elemento cruciale del CLG. Il team deve comprendere gli obiettivi dei clienti, guidarli e aiutarli a ottenere il massimo dal prodotto.

La crescita guidata dai clienti spesso porta a un aumento del valore di vita del cliente (CLV), perché quando i clienti sono soddisfatti, tendono a tornare per altri prodotti.

Inoltre, i clienti soddisfatti sono i migliori promotori. Raccomanderanno il vostro marchio ad amici e parenti e potrebbero anche standup per voi in caso di commenti negativi. In questo modo si crea un circuito di feedback positivo da parte dei clienti che spinge a ripetere l'attività aziendale e rafforza la reputazione del vostro marchio nel tempo.

Comportamento del consumatore e sua influenza sul CLG

I consumatori di oggi sono più informati, connessi e dotati di poteri che mai. Hanno accesso a una grande quantità di dati e sono pronti a condividere le loro esperienze, positive o negative, attraverso i social media e altre piattaforme.

Ciò richiede una grande attenzione al comportamento, alle preferenze e alle aspettative degli utenti, soprattutto se si sta perseguendo l'esito positivo di una strategia guidata dal cliente.

La comprensione del loro comportamento implica l'analisi del modo in cui interagiscono con un marchio e di ciò che guida le loro decisioni di acquisto. Ciò include i fattori che li allontanano o li avvicinano alle funzionalità/funzione del vostro prodotto.

Suggerimento: I dati e le analisi possono aiutarvi a capire i modelli comportamentali fluttuanti dei clienti e a creare le offerte di conseguenza.

Ad esempio, un marchio che nota una tendenza dei suoi clienti a valorizzare i prodotti ecologici può modificare la sua linea di prodotti per includere opzioni più sostenibili. In questo modo è possibile rafforzare la fidelizzazione e guidare la crescita allineandosi a ciò che sta a cuore ai clienti.

Perché i punti di contatto con i clienti e i contenuti generati dagli utenti sono chiave

La gestione delle relazioni con i clienti (CRM) è fondamentale per guidare il CLG, perché aiuta i marchi a costruire forti connessioni con il loro pubblico.

Quando si gestiscono le relazioni in modo efficace, ogni interazione sembra personale e significativa, facendo sentire i clienti valorizzati. Questo rafforza la fedeltà e incoraggia la ripetizione dell'attività aziendale, chiave per una crescita a lungo termine. Airbnb è un esempio di questo tipo. L'azienda è cresciuta concentrandosi sulla creazione di esperienze memorabili sia per gli host che per gli ospiti.

Offrendo risorse e supporti che danno priorità alla fiducia e alla sicurezza, hanno costruito relazioni forti che fanno tornare le persone. Sono queste esperienze positive a rendere CLG così efficace.

I touchpoint, ovvero i momenti in cui i clienti interagiscono con il vostro marchio - sul vostro sito web, sui social media o durante un acquisto - sono opportunità per creare esperienze positive. La costanza dei risultati in questi punti di contatto crea fiducia e mantiene i clienti impegnati, il che è essenziale per CLG.

Una strategia ben eseguita marketing del ciclo di vita del cliente la strategia di marketing del ciclo di vita del cliente collega tutto questo assicurando che la messaggistica e l'impegno si evolvano man mano che i clienti attraversano le diverse fasi del loro percorso.

Allo stesso modo, l'UGC (contenuto generato dagli utenti) è un altro potente motore del CLG (e del PLG in alcuni casi). Quando i clienti condividono le loro esperienze con il vostro prodotto, agiscono come autentica prova sociale che può influenzare gli altri.

Incoraggiare il coinvolgimento degli utenti e mostrare gli UGC aumenta la credibilità del marchio e crea un senso di comunità, rafforzando ulteriormente la fedeltà dei clienti e guidando la crescita.

PLG vs. CLG: vantaggi e svantaggi

Iniziamo ad analizzare i vantaggi e gli svantaggi del dibattito sulla crescita guidata dai clienti e quella guidata dai prodotti.

Ecco i vantaggi del PLG rispetto al CLG:

Pro di una crescita guidata dal prodotto Pro di una crescita guidata dal cliente **Profitti di una crescita guidata dal prodotto Permette una rapida scalata attraverso una crescita organica e virale, in quanto il prodotto si vende da solo Si chiude il cerchio di costosi lavori commerciali e di marketing I prodotti e i servizi sono strettamente allineati con le esigenze dei clienti sulla base dei loro feedback I clienti soddisfatti rimangono fedeli, generando un CLV più elevato e una crescita continua dei ricavi

Ecco gli svantaggi del PLG rispetto al CLG:

Conseguenze di una crescita guidata dal prodotto Conseguenze di una crescita guidata dal cliente Manca il tocco personalizzato che ci si aspetta in ambienti B2B complessi Richiede un investimento significativo in software di esito positivo/%href/, team e servizi personalizzati L'esito positivo dipende interamente dalla capacità del prodotto di fornire un valore immediato. La crescita può essere più lenta a causa della necessità di un'interazione più diretta e di soluzioni personalizzate

Vediamo poi come ogni strategia influisce sulla soddisfazione e sull'esperienza del cliente.

In produttività, la soddisfazione del cliente si basa sul buon lavoro del prodotto e sulla rapidità con cui fornisce valore. Se è facile da usare e soddisfa le aspettative, i clienti sono contenti.

Ma se non è all'altezza, la soddisfazione può calare rapidamente.

Con CLG, l'attenzione è rivolta all'intera esperienza del cliente. Questo approccio si concentra sul far sentire i clienti valorizzati durante tutto il loro percorso, spesso attraverso interazioni umane e supporto. Questo aumenta la soddisfazione generale e la fedeltà.

L'impatto dell'usabilità su entrambe le strategie di crescita

L'usabilità è ciò che porta avanti la vostra strategia PLG. Ciò significa che il vostro prodotto deve essere intuitivo, facile da usare e in grado di dimostrare immediatamente il suo valore.

Se un utente ha difficoltà con il prodotto o lo trova complicato, questo ostacola la crescita. Non si può scendere a compromessi sull'usabilità nel PLG, perché questo fattore decide se gli utenti continueranno a utilizzare il prodotto dopo il periodo iniziale di versione di prova o freemium.

Sebbene l'usabilità sia ancora essenziale nel CLG, essa è completata dall'esperienza del cliente in senso lato. Anche se un prodotto ha una curva di apprendimento, un team dedicato all'esito positivo può guidare gli utenti attraverso il processo fino a raggiungere i risultati desiderati.

Tutto sommato, l'approccio migliore può comportare una combinazione di entrambe le strategie.

Trasformare il marketing e il commerciale con PLG e CLG

Mentre una strategia commerciale guidata dal prodotto pone il prodotto al centro dell'attenzione, la CLG ruota attorno all'approfondimento delle relazioni con i clienti e alla priorità del loro esito positivo. Molti fattori concorrono a determinare quale sia la strategia di crescita più adatta alla vostra organizzazione, tra cui il vostro settore, il vostro ICP (profilo del cliente ideale), la natura del vostro prodotto, ecc.

Molte organizzazioni scelgono di Da fare entrambe: Il PLG è la strada da seguire per i clienti più piccoli o per i singoli utenti, mentre il CLG aiuta a spianare la strada ai clienti delle grandi aziende che necessitano di estese personalizzazioni.

In ogni caso, l'implementazione di strategie PLG e CLG può migliorare il tuo la roadmap del marketing e commerciale per aumentare considerevolmente le conversioni e i ricavi. Considerate l'utilizzo di uno strumento di gestione del marketing e delle vendite per sviluppare e monitorare strategie PLG e CLG a prova di bomba. Software di gestione dei prodotti di ClickUp è una piattaforma versatile progettata per migliorare la vostra strategia di crescita.

Vi mostriamo come ClickUp possa essere uno strumento potente per supportare la crescita sia guidata dai prodotti che dai clienti.

Applicare aggiunte innovative con mappe mentali

L'innovazione ha un ruolo cruciale nel guidare la crescita, sia che si tratti di strategie guidate dal prodotto che dal cliente. È importante organizzare le idee in modo che portino a passaggi chiari e attuabili.

Le mappe mentali possono essere incredibilmente utili a questo scopo, offrendo un modo visivo per strutturare i pensieri e vedere come le diverse idee si connettono.

Per esempio, se state facendo un brainstorming su come migliorare una funzionalità/funzione di un prodotto o migliorare l'esperienza del cliente, una mappa mentale può aiutarvi a scomporre questi concetti in parti più gestibili. In questo modo si garantisce che ogni dettaglio venga preso in considerazione e che nulla venga trascurato.

Trasformate la vostra strategia di prodotto in passaggi attuabili con le mappe mentali di ClickUp Le mappe mentali di ClickUp facilitano perfettamente questo processo, consentendo di costruire cicli di vita completi per lo sviluppo del prodotto e di individuare le aree da ottimizzare.

È possibile creare diagrammi di flusso e flussi di lavoro che guidano il prodotto dall'idea iniziale al lancio finale. Visualizzando ogni fase del percorso del vostro prodotto, potrete assicurarvi che il vostro strategie di marketing per la crescita sono innovative ed efficaci.

Testate diverse visualizzazioni dei dati per ottenere diverse prospettive

Acquisire diverse prospettive sulla vostra strategia aziendale è essenziale per il suo esito positivo. È necessario consultare esperti di prodotti e UX, nonché team commerciali e di customer experience. Osservando i vostri piani da diverse angolazioni, potrete identificare potenziali lacune e opportunità che altrimenti potrebbero passare inosservate. Visualizzazioni ClickUp da fare, offrendo diversi modi per visualizzare e gestire le attività e i progetti.

Visualizzate le modalità di esecuzione della vostra strategia di crescita con le Views di ClickUp

Ad esempio, le Vista Bacheca di ClickUp può essere particolarmente utile per monitorare lo stato di avanzamento delle sequenze di sviluppo dei prodotti e per gestire le richieste di funzionalità/funzione. Trascinando e rilasciando le attività su diverse colonne, è possibile vedere facilmente a che punto è il progetto e cosa bisogna fare in seguito.

Sfruttate al massimo le colonne personalizzabili della Vista Bacheca di ClickUp per tenere traccia delle informazioni sui prodotti

Il Visualizzazione del calendario di ClickUp vi aiuta a tenere sotto controllo le scadenze e le attività cardine, assicurando che il vostro team rimanga in carreggiata.

Gestite con facilità le sequenze di sviluppo dei vostri prodotti sfruttando la visualizzazione del calendario di ClickUp

Nel frattempo, il Vista Elenco di ClickUp fornisce un'analisi più dettagliata di ogni attività, rendendo più facile la gestione dei dettagli della strategia di crescita.

Filtrare le richieste di funzionalità/funzione e capire meglio le esigenze dei clienti con la vista Elenco ClickUp

Il software ClickUp rende molto semplice ed efficace la gestione e l'organizzazione dei progetti aziendali. Da semplici elenchi a progetti complicati, il software ClickUp è stato utilizzato per terminare i lavori come previsto. È un software molto efficace per affrontare i problemi di project management e per monitorare lo stato di avanzamento delle attività e dei progetti in corso

Judy Hellen, Fondazione Brighten A Soul sull'uso di ClickUp

Creare coesione nel vostro team di marketing

Un team di marketing coeso è essenziale per eseguire efficacemente qualsiasi strategia di crescita. Quando tutti sono sulla stessa pagina, le attività vengono completate in modo più efficiente e c'è meno rischio di errori di comunicazione.

Semplificate la collaborazione tra i vari reparti utilizzando la Soluzione Marketing di ClickUp per una comunicazione e un project management senza soluzione di continuità

Evitare la dispersione dei documenti e delle comunicazioni relative ai progetti implementando La soluzione di marketing di ClickUp .

È possibile utilizzarla in modo intercambiabile per la progettazione di prodotti o per le strategie di fidelizzazione dei clienti. Ancora meglio, i diversi reparti della vostra organizzazione possono collaborare su file, mezzi di comunicazione multipli e oltre 1.000 integrazioni, il tutto da un'unica piattaforma unificata.

Il team di marketing può applicare diversi grafici per individuare le lacune e altri punti di attrito nella vostra strategia di crescita.

Assicuratevi di impostare Dashboard di ClickUp e personalizzarli per mostrare approfondimenti dettagliati sulla produttività e sulle strategie di marketing. In questo modo la vostra dashboard si trasformerà in un hub analitico dinamico.

Consideratela come il vostro centro di comando per i dati, dove potete impostare widget che tracciano le metriche chiave, visualizzano le tendenze delle prestazioni e scompongono informazioni complesse in approfondimenti praticabili.

Rimanete agili e reattivi rispetto ai vostri obiettivi strategici con una visualizzazione completa di tutte le vostre operazioni grazie alle dashboard di ClickUp

Personalizzando il vostro dashboard, potete monitorare lo stato di avanzamento dei vari progetti, individuare gli esiti positivi e le aree di miglioramento e prendere decisioni informate al volo.

Utilizzare lavagne online per ideare strategie PLG e CLG

Le lavagne online sono ideali per fare brainstorming e visualizzare le strategie di crescita. Offrono uno spazio flessibile per mappare le idee, indipendentemente dal modello con cui si lavora.

Disegnate diagrammi di flusso e mappate la vostra strategia con le lavagne online di ClickUp Lavagne online di ClickUp sono perfette per fare brainstorming e pianificare la crescita in modo interattivo e collaborativo.

Se siete un'azienda che si occupa di prodotti, usate le lavagne online per mappare i percorsi degli utenti, dall'onboarding iniziale all'adozione delle funzionalità/funzione, fino agli aggiornamenti a pagamento. È anche un ottimo strumento per delineare gli scenari dei test A/B per assicurarsi che la strategia sia in linea con le aspettative.

Tuttavia, se vi concentrate sul CLG, le lavagne online vi aiutano a tracciare e visualizzare i punti di contatto con i clienti durante il loro percorso. Insieme al vostro team potete tracciare l'intero imbuto di marketing, assicurandovi che ogni interazione sia ottimizzata.

Inoltre, grazie alla collaborazione in tempo reale, più team possono lavorare insieme senza soluzione di continuità per migliorare il servizio clienti e ottenere un esito positivo.

Impiegare strumenti di IA per ottenere rapidamente informazioni

Gli strumenti di IA possono trasformare il modo in cui si raccolgono e analizzano le informazioni, accelerando il processo decisionale. Questi strumenti eccellono nella gestione di grandi quantità di dati, nell'individuazione delle tendenze e nel fornire rapidamente informazioni attuabili.

Automatizzano attività come l'estrazione dei dati, l'analisi delle tendenze e la generazione di report, permettendovi di concentrarvi sul piano strategico anziché sul lavoro manuale.

Le soluzioni basate sull'IA sono particolarmente utili per attività come la trascrizione di riunioni, il riepilogare/riassumere lunghi documenti e l'identificazione di informazioni chiave all'interno dei dati. Questo aumenta l'efficienza, migliora l'accuratezza e riduce il potenziale di errore umano.

Migliorate la produttività del vostro team e testate diverse strategie di crescita con ClickUp Brain ClickUp Brain può fare un ulteriore passaggio.

Consente di creare reportistici dettagliati, generare trascrizioni vocali in testo ed estrarre parole chiave specifiche dai file. Questo assistente intelligente si integra perfettamente con le attività, i progetti e le attività del team, offrendo una visualizzazione completa e accelerando l'esecuzione con oltre 100 strumenti specializzati.

Implementare modelli pre-progettati per la crescita

I modelli sono incredibilmente preziosi per l'esecuzione delle strategie di crescita. Offrono una struttura già pronta che potete adattare alle vostre esigenze specifiche, facendo partire il vostro team con una base solida.

Grazie all'estesa libreria di modelli di ClickUp, potete semplificare i vostri lavori richiesti per la crescita. Questi modelli forniscono una guida strutturata, aiutandovi a gestire in modo efficiente le vostre strategie e a monitorare lo stato senza reinventare la ruota.

Modello di roadmap del prodotto ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/07/image-239.png Gestite i dati relativi alla vostra strategia di crescita con il modello di roadmap dei prodotti di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-134368432&department=engineering-product&\_gl=1\*3v7xiq\*\_gcl\au\*ODEyMzcxNDU1LjE3MjIzMjAyMzY .

Scarica questo modello /$$$cta/

Il Modello di roadmap del prodotto di ClickUp vi aiuta a visualizzare ogni fase, dal concetto iniziale al lancio finale, assicurandovi che nulla venga trascurato.

Con questo modello potete suddividere le attività, assegnare le risorse e far sì che tutto fili liscio.

Per utilizzare al meglio il modello di roadmap del prodotto, iniziate a delineare gli obiettivi del vostro prodotto. Quindi, mappate le attività cardine e date la priorità alle funzionalità/funzioni necessarie per raggiungere tali obiettivi.

Infine, Stati personalizzati di ClickUp e Campi personalizzati vi aiuteranno a monitorare lo stato e a prendere decisioni informate.

Scarica questo modello

Modello per la strategia di prodotto ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/07/image-240.png Per lanciare le vostre campagne di prodotto con il modello di strategia di prodotto di ClickUp, potete essere avvantaggiati https://app.clickup.com/signup?template=t-126244332&department=engineering-product&\_gl=1\*14djalt\*\_gcl\au\*ODEyMzcxNDU1LjE3MjIzMjAyMzY .

Scarica questo modello /$$$cta/

Un'altra opzione per il PLG è Modello di strategia di prodotto di ClickUp che consente di costruire roadmap pratiche per alimentare e posizionare i team di prodotto sulla strada giusta.

Iniziate definendo lo scopo del prodotto e i problemi che risolve. (Da fare, il team deve anche condurre un'accurata ricerca di mercato per capire i concorrenti e identificare le opportunità di innovazione)

Quindi, stabilite obiettivi misurabili e suddivideteli in attività realizzabili utilizzando questo modello. Questo approccio consente di avere un piano d'azione chiaro e di monitorare efficacemente lo stato.

Rivedete e aggiornate regolarmente la vostra strategia in base alle prestazioni e al feedback degli utenti, per mantenere il vostro sviluppo in linea con i tempi.

Scarica questo modello

L'uso di PLG e CLG nelle aziende SaaS di esito positivo

Ecco come aziende come HubSpot e Salesforce hanno sfruttato questi approcci per far crescere le aziende SaaS Operazioni SaaS .

La transizione di HubSpot dalla crescita guidata dalle vendite a quella guidata dai prodotti

Inizialmente, HubSpot si basava molto su una strategia commerciale, ma con l'evoluzione è passata a un approccio basato sui prodotti.

Modello Free: Offrendo strumenti gratis con funzionalità/funzione limitate, HubSpot ha attirato un numero elevato di utenti. Questo modello ha permesso ai potenziali clienti di sperimentare in prima persona il valore del prodotto prima di prendere una decisione di acquisto

Offrendo strumenti gratis con funzionalità/funzione limitate, HubSpot ha attirato un numero elevato di utenti. Questo modello ha permesso ai potenziali clienti di sperimentare in prima persona il valore del prodotto prima di prendere una decisione di acquisto Benefici per la crescita: Questo cambiamento ha permesso a HubSpot di scalare rapidamente, sfruttando l'usabilità e l'efficacia del prodotto come forza trainante della crescita. La transizione ha aiutato HubSpot ad affermarsi come chiave di volta nello spazio dell'inbound marketing

Il focus di Salesforce sulla crescita guidata dai clienti

Salesforce ha costruito la sua reputazione dando priorità all'esito positivo dei clienti e creando una solida comunità intorno al suo prodotto.

Soddisfazione del cliente: Salesforce investe molto nei team di customer success che lavorano a stretto contatto con i client per garantire che raggiungano i loro obiettivi e traggano il massimo valore dalla piattaforma

Salesforce investe molto nei team di customer success che lavorano a stretto contatto con i client per garantire che raggiungano i loro obiettivi e traggano il massimo valore dalla piattaforma Creazione di una comunità: Salesforce ha anche promosso una vivace comunità attraverso eventi, gruppi di utenti e forum online. Questo approccio rafforza le relazioni con i clienti e crea preziosi cicli di feedback per il continuo miglioramento del prodotto

**Qual è la migliore strategia di crescita per il vostro business SaaS?

La scelta tra crescita guidata dal cliente e crescita guidata dal prodotto dipende dal contesto unico del vostro prodotto, tra cui la sua natura, il suo traguardo e le dinamiche di mercato.

La PLG è ideale se il vostro prodotto è in grado di fornire un valore immediato con un intervento commerciale minimo, il che lo rende perfetto per i modelli scalabili e self-service. D'altra parte, il CLG brilla negli ecosistemi aziendali in cui i legami profondi con i clienti e le esperienze personalizzate sono fondamentali per guidare la crescita.

Molte aziende SaaS di esito positivo integrano elementi sia di PLG che di CLG. Ma qualunque sia il vostro percorso di crescita, ClickUp è il modo in cui ci arriverete.

Con mappe mentali e lavagne online per il brainstorming e visualizzazioni per il monitoraggio degli stati, ClickUp offre potenti integrazioni per migliorare la collaborazione durante l'esecuzione della vostra strategia di crescita.

Siete pronti a portare il vostro percorso SaaS al livello successivo? Iscrivetevi gratuitamente a ClickUp oggi stesso!