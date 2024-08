Le 10 aziende PLG da tenere d'occhio nel 2024

I modelli tradizionali di crescita aziendale richiedono in genere investimenti considerevoli. Spesso si tratta di ampliare il team commerciale per raggiungere obiettivi più ambiziosi e di aumentare le spese pubblicitarie per generare più contatti.

Tuttavia, esiste un modo più efficiente per crescere: i clienti soddisfatti possono diventare i vostri più efficaci sostenitori. Numerose aziende si stanno allontanando da questi metodi di scalata convenzionali, optando invece per una strategia di crescita basata sui prodotti.

Questa strategia contrasta con i modelli tradizionali guidati dalle vendite, in cui i team commerciali e i lavori richiesti sono in prima linea.

La crescita guidata dal prodotto (PLG) è una metodologia aziendale in cui l'uso del prodotto guida l'acquisizione, l'espansione e la fidelizzazione dei clienti. Poiché questa strategia è più economica e offre un percorso di espansione più sostenibile, oggi è sempre più vitale.

Le aziende che intendono adottare o perfezionare una strategia PLG possono trarre preziosi insegnamenti dall'osservazione di aziende di successo guidate dai prodotti. Queste aziende PLG dimostrano come sfruttare efficacemente il prodotto per ridurre i costi di acquisizione dei clienti, migliorare l'esperienza dell'utente e creare un circuito di crescita virale.

In questo articolo parleremo delle 10 principali aziende PLG che potete seguire per costruire la vostra efficace strategia di go-to-market.

10 aziende PLG da cui trarre ispirazione nel 2024

Nell'attuale panorama digitale, dove le aspettative degli utenti sono elevate e la concorrenza è agguerrita, una solida strategia PLG può cambiare le carte in tavola. Ecco dieci aziende PLG da cui prendere spunto.

1. ClickUp

un'app completa per gestire tutti i lavori del team: ClickUp_

Apprendimento chiave: La flessibilità e l'adattabilità di un prodotto possono essere un importante motore di crescita. Inoltre, soddisfare un intervallo di esigenze diverse all'interno di un'unica piattaforma può aumentare esponenzialmente l'acquisizione di utenti. ClickUp, un software completo per la gestione dei prodotti esemplifica la potenza di una strategia di crescita guidata dal prodotto nell'affollato mercato SaaS. Con il suo approccio innovativo, ClickUp ha rapidamente ampliato la sua base di utenti, conquistando 6 milioni di utenti in cinque anni .

La storia dell'esito positivo di ClickUp è attribuita all'interfaccia user-friendly e al solido modello di crescita freemium basato sul prodotto, che è stato determinante per attrarre e mantenere una base di utenti diversificata.

La piattaforma si è posizionata come una soluzione poliedrica in Strumenti software PLG . ClickUp offre un modo efficiente per Da fare, dalla mappatura e documentazione dei processi alla impostazione degli obiettivi e automazione delle attività . Inoltre, è in grado di soddisfare un ampio spettro di esigenze degli utenti nei settori del project management, dello sviluppo dei prodotti, del marketing, della gestione delle risorse umane e altro ancora.

stabilire obiettivi misurabili in ClickUp; raggiungere efficacemente gli oggetti con sequenze e traguardi definiti_

La piattaforma mira ad aiutarvi a a lavorare più velocemente e raggiungere meglio il vostro obiettivi di project management in modo più efficiente. Vi consentirà di iniziare rapidamente a lavorare su tutto, da modelli per il lancio di un prodotto a modelli di piani di crescita e dashboard personalizzati per impostazione degli obiettivi soluzioni.

Questo approccio semplifica i flussi di lavoro degli utenti e ne migliora l'esperienza. Un'esperienza eccellente e una maggiore efficienza incoraggiano il passaggio dai piani a pagamento a quelli gratuiti, la rapida espansione della base di utenti e un maggiore coinvolgimento.

La strategia PLG di ClickUp riduce i costi di acquisizione dei clienti e massimizza l'utilizzo del prodotto. Inoltre, l'azienda si evolve continuamente in base al feedback degli utenti, garantendo che le sue soluzioni rimangano all'avanguardia rispetto alle loro esigenze.

Questa strategia ha favorito la crescita di ClickUp basata sui prodotti, dimostrando la potenza di un approccio orientato all'utente nel settore SaaS.

Innovare ulteriormente con ClickUp 3.0

Con il lancio di ClickUp 3.0, gli utenti hanno a disposizione funzionalità/funzione ancora più potenti per migliorare la loro produttività. Tra queste, una nuovissima Home personalizzata che riduce le distrazioni, una funzionalità di Ricerca universale che copre anche tutte le app integrate in ClickUp, una finestra In arrivo di nuova concezione, un Hub comune per tutti i file, le dashboard e le lavagne online, campi personalizzati e attività, nuove integrazioni e automazioni e molto altro ancora.

riepilogate/riassumete rapidamente l'attività di ClickUp e ponete domande sul titolare dell'attività, sulla data di scadenza, sui commenti e altro ancora con ClickUp Brain

La nuova funzionalità/funzione più interessante di ClickUp è ClickUp Brain l'assistente per la gestione delle conoscenze alimentato dall'IA. Vi aiuterà a creare contenuti, generare aggiornamenti sui progetti e ottenere risposte rapide dalle app connesse. Fornirà inoltre risposte contestuali istantanee a qualsiasi domanda relativa al vostro lavoro in ClickUp. Non solo: include oltre 100 Strumenti di IA per supportare le diverse esigenze di lavoro.

Utilizzando efficacemente un prodotto intuitivo e personalizzato come strumento primario per la generazione di lead e l'acquisizione di clienti, ClickUp dimostra come le aziende di PLG possano ottenere una rapida crescita e un'espansione dei ricavi mantenendo bassi i costi di acquisizione.

2. Figma

Figma è una piattaforma di progettazione che permette ai team di costruire prodotti insieme

Apprendimento chiave: Più il vostro prodotto è "condivisibile" e "collaborativo", più velocemente può crescere. Inoltre, una forte comunità può essere una miniera d'oro per la fidelizzazione e il coinvolgimento degli utenti.

Figma, un'azienda pioniera nel mondo del design, si distingue come esempio di crescita guidata dal prodotto o PLG. Rinomata per il suo approccio innovativo, Figma ha ridefinito il panorama delle aziende di design strumenti di progettazione dando priorità al coinvolgimento e alla soddisfazione dell'utente finale.

Il fulcro della strategia PLG di Figma è la capacità di fornire un valore immediato. La piattaforma consente agli utenti di lanciarsi subito nella creazione di progetti, con tempi di configurazione minimi e un intervallo di modelli e strumenti adatti a principianti e professionisti. Questo valore immediato fa sì che gli utenti riconoscano rapidamente l'utilità di Figma, favorendo una rapida adozione e un impegno a lungo termine.

La crescita di Figma è alimentata dalla forte attenzione al feedback degli utenti. La piattaforma si evolve continuamente incorporando le intuizioni degli utenti, in modo da rimanere all'avanguardia rispetto alle tendenze del design e alle esigenze degli utenti. Questo approccio incentrato sull'utente è stato fondamentale nel percorso di Figma per diventare un'azienda leader nella crescita basata sui prodotti.

Figma esemplifica anche l'uso efficiente dei lead qualificati dal prodotto (PQL), sfruttando i dati di utilizzo del prodotto per identificare e coltivare i potenziali clienti. Figma converte efficacemente gli utenti impegnati in clienti fedeli concentrandosi sulle azioni degli utenti, come la creazione di componenti e la collaborazione all'interno dei team.

3. Calendly

Calendly piattaforma di automazione degli orari per una prenotazione efficiente delle telefonate

Chiave di lettura: Se il vostro prodotto si espone naturalmente ai non utenti durante l'uso regolare (come quando si condivide un link per la pianificazione), avete un potente ciclo di crescita.

Calendly, uno strumento di automazione della pianificazione, è un esempio di azienda che sfrutta la crescita guidata dal prodotto (PLG) combinata con la viralità per una crescita impressionante. Come strumento che semplifica la programmazione delle riunioni per i professionisti, Calendly ha utilizzato efficacemente il valore intrinseco del suo prodotto per favorire l'acquisizione e la fidelizzazione degli utenti.

La chiave dell'esito positivo di Calendly è il forte adattamento del prodotto al mercato. La piattaforma affronta un problema universale: la pesantezza del processo di pianificazione delle riunioni. Fornendo una soluzione efficiente e di facile utilizzo, Calendly è riuscita ad attrarre e fidelizzare una base di utenti diversificata. Questo forte adattamento del prodotto al mercato è essenziale per qualsiasi strategia PLG, in quanto garantisce che il prodotto risuoni con il pubblico a cui è destinato e risponda a un bisogno reale.

La crescita di Calendly è sostenuta dalla sua natura intrinsecamente virale. Ogni volta che un utente invia un invito a Calendly, non si limita a programmare una riunione, ma introduce anche nuovi utenti alla piattaforma. In questo modo si crea un circolo virale in cui i destinatari degli inviti di Calendly si rendono immediatamente conto del valore del prodotto e spesso si iscrivono loro stessi al servizio.

L'approccio di Calendly dimostra la potenza di un prodotto che coinvolge naturalmente gli altri e fornisce un chiaro valore.

4. HubSpot

HubSpot è un CRM commerciale potente e facile da usare per potenziare il vostro processo di vendita

Imparare chiave: L'adozione di un coinvolgimento dell'utente contestuale e guidato dai dati può migliorare l'esperienza immediata del prodotto e porre le basi per la fidelizzazione dell'utente a lungo termine e per la crescita aziendale.

HubSpot, un'azienda rinomata nel settore SaaS, ha stabilito un punto di riferimento nella crescita guidata dal prodotto (PLG) grazie alle sue innovative strategie di onboarding.

L'onboarding guidato dal prodotto (PLO) è il fulcro dell'approccio di HubSpot, che si concentra su un coinvolgimento degli utenti guidato dai dati e in sintonia con i modelli comportamentali e i livelli di competenza degli utenti. Questa strategia guidata dal prodotto sfrutta i dati storici e il contesto dell'utente per ottenere esperienze di onboarding efficaci.

Il percorso di HubSpot nello sviluppo del suo framework PLO è stato caratterizzato da un'estesa sperimentazione e da una continua ottimizzazione. Inizialmente affidandosi a strumenti di terze parti per l'onboarding dei clienti, HubSpot ha poi sviluppato uno strumento di project management personalizzato, Obiettivi, che ha migliorato l'esperienza dell'utente integrando l'impostazione degli obiettivi, la responsabilità e i contenuti educativi in un'unica piattaforma.

Il passaggio a un approccio incentrato sul CRM ha segnato una transizione significativa per HubSpot. Riconoscendo che gli utenti stavano impiegando i loro piattaforma di marketing come CRM, HubSpot ha fatto un cambio di rotta che ha portato a un aumento delle iscrizioni mensili e a un maggiore coinvolgimento degli utenti. Questa focalizzazione sul CRM forma ora la pietra angolare della strategia di HubSpot basata sui prodotti.

La chiave dell'esito positivo di HubSpot è l'intervallo di risorse self-service, tra cui l'accesso alla community e la ricchezza di articoli e video. L'azienda impiega diverse tattiche di onboarding come la live chat, i flussi CRM automatizzati, i tooltip e i walkthrough, modelli di documentazione e messaggi di benvenuto personalizzati e adattati ai diversi segmenti di utenti.

L'attenzione dell'azienda per la comprensione e la soddisfazione dei diversi ruoli e delle diverse personas degli utenti è fondamentale. Valutando il comportamento sia all'interno che all'esterno del prodotto e prendendo in considerazione le varie marketing personas, HubSpot adatta i processi di onboarding per soddisfare efficacemente le diverse esigenze degli utenti.

5. Slack

porta tutte le tue comunicazioni di lavoro in un unico luogo utilizzando_ slack una delle più note aziende di PLG di oggi

Apprendimento chiave: È chiave rendere il prodotto appiccicoso, essendo al centro di tutte le attività sul posto di lavoro. Inoltre, un ricco ecosistema di integrazioni può bloccare gli utenti nella vostra piattaforma.

Slack, pioniere della comunicazione aziendale, esemplifica l'esito positivo di una strategia di crescita guidata dal prodotto (PLG).

Il suo percorso da startup della Silicon Valley a leader globale è ancorato a una missione trasformativa: reinventare la comunicazione sul posto di lavoro. Integrando la messaggistica, la condivisione di file e la collaborazione in tempo reale, Slack ha risposto a un'esigenza diffusa di coesioni tra le persone strumento di comunicazione s.

La chiave della rapida crescita di Slack è stata l'adozione strategica di un modello freemium, che ha attirato gli utenti con una versione gratis e la promessa di funzionalità/funzione premium avanzate. Questo approccio ha coinvolto gli utenti e li ha spinti a promuovere Slack all'interno delle loro organizzazioni, creando un circolo di crescita virale.

Un'altra pietra miliare dell'esito positivo di Slack è stato il meticoloso onboarding degli utenti. Slack ha fatto in modo che gli utenti comprendessero rapidamente le sue funzionalità/funzione grazie a tutorial interattivi e all'assistenza contestuale, ottenendo un coinvolgimento duraturo.

6. UserMotion

UserMotion è una piattaforma di intelligence commerciale per il lead scoring predittivo

Apprendimento chiave: L'utilizzo dell'IA per il lead scoring predittivo e l'attenzione ai dati di utilizzo del prodotto possono snellire in modo significativo il processo di lead scoring processo di prioritizzazione e di far crescere i ricavi delle aziende PLG.

UserMotion è una piattaforma di intelligence commerciale all'avanguardia, progettata specificamente per le aziende di PLG B2B SaaS aziende. Utilizza il lead scoring predittivo per identificare gli account potenziali per l'acquisto, l'espansione o l'abbandono e guida il coinvolgimento attraverso playbook creati da esperti.

Questo approccio è particolarmente vantaggioso per le aziende che desiderano ottimizzare le proprie strategie commerciali e traguardare gli account che hanno maggiori probabilità di generare entrate.

La piattaforma di UserMotion, basata sull'IA, stabilisce le priorità degli account utilizzando una miscela di dati sull'utilizzo del prodotto e di intuizioni sull'adattamento al cliente. Grazie a questo strumento, le aziende possono raddoppiare la loro pipeline concentrandosi sui lead più promettenti per la crescita del fatturato.

La piattaforma aiuta a massimizzare le entrate grazie a intuizioni attuabili e allinea le strategie commerciali con i modelli di utilizzo dei prodotti, rivelando i percorsi più efficaci per la generazione di entrate.

UserMotion offre una soluzione completa per valutare e migliorare le strategie di go-to-market (GTM). I suoi insight basati sui dati aiutano le aziende a comprendere le loro performance commerciali, identificando i punti di forza e le aree di miglioramento.

7. Grammarly

grammatica è una tecnologia di assistenza alla comunicazione in inglese abilitata dall'IA

Chiave di apprendimento: La creazione di una comunità e un approccio orientato ai valori, uniti all'attenzione per il feedback degli utenti, possono spingere un'azienda all'avanguardia nel suo settore.

Grammarly, rinomata per la sua avanzata assistenza alla scrittura digitale, è un esempio lampante di aziende PLG di successo nel campo della tecnologia dell'informazione e dei servizi.

Il fulcro della strategia PLG di Grammarly consiste nello sfruttare i lead qualificati dal marketing (MQL) per attirare gli utenti iniziali in cicli virali.

Fornendo uno strumento avvincente e facile da usare, che può essere facilmente scaricato e installato, Grammarly crea un ambiente in cui i nuovi utenti sono naturalmente attratti dalla sua offerta. Questo coinvolgimento iniziale è fondamentale per promuovere un modello di crescita guidato dall'utente e dal prodotto.

Il team commerciale di Grammarly svolge un ruolo fondamentale impegnandosi con promettenti lead qualificati dal prodotto, assicurandosi che il valore della piattaforma sia ben comunicato e compreso. Questo approccio a traguardo aiuta a convertire gli utenti interessati in clienti personalizzati.

I team di Customer Success (CS) di Grammarly sono ugualmente parte integrante della strategia PLG. Si concentrano sull'assistenza ai nuovi utenti, in particolare a quelli che hanno bisogno di aiuto con funzionalità/funzione specifiche. Il team CS identifica e affronta in modo proattivo i rischi di abbandono del PLG, lavorando per trattenere e riattivare i clienti che abbandonano il servizio.

leggi anche:*_ software di feedback sui prodotti * per ottenere le migliori informazioni sui clienti

8. Zapier

Zapier è un automazione del flusso di lavoro piattaforma per team, strumenti e processi efficienti

Apprendimento chiave: Un tempismo e una posizione di mercato strategici, un'attenzione alla crescita incentrata sul cliente e una solida strategia di contenuti e SEO possono portare a una crescita esponenziale nel settore tecnologico.

Il viaggio di Zapier verso uno sbalorditivo fatturato ricorrente annuale (ARR) di 230 milioni di dollari e una valutazione di 5 miliardi di dollari, ottenuto con un finanziamento di 1,3 milioni di dollari, è una testimonianza del potere della crescita strategica e dell'innovazione.

Il lancio di Zapier ha coinciso con la crescente ubiquità delle API e con un'impennata nell'adozione di servizi cloud e SaaS. L'azienda si è inserita in un mercato fiorente di 9 miliardi di dollari di iPaaS, offrendo una soluzione senza codice per la connessione di varie applicazioni SaaS e rendendo le integrazioni accessibili agli utenti non tecnici.

A differenza di molte startup, la crescita di Zapier è stata alimentata da un unico round di finanziamento. L'efficienza del capitale e il limite di ricorso a finanziamenti esterni hanno permesso di mantenere una titolarità e un controllo significativi.

All'inizio, Zapier si è concentrata sulla costruzione di solide relazioni con i clienti attraverso l'impegno attivo nei forum, con i team per il successo dei clienti che offrono aiuto diretto e costruiscono fiducia. La loro enfasi su un supporto clienti eccezionale e sul fatto che il successo dei clienti sia un valore aziendale fondamentale è stata cruciale nella fase iniziale di crescita.

Anche una solida strategia SEO ha favorito la crescita di Zapier. Hanno creato migliaia di landing page automatizzate e ottimizzate per la SEO per ogni integrazione di app, catturando il traffico di ricerca ad alta intensità. Insieme a una strategia di content marketing incentrata sui casi d'uso delle app e sulle recensioni, Zapier è riuscita ad attrarre un vasto pubblico.

La storia di crescita di Zapier è un esempio lampante di come la posizione strategica, l'attenzione al cliente, l'uso efficiente del capitale e le strategie adattive possano portare a una crescita esponenziale nel competitivo settore tecnologico.

9. Miro

un'area di lavoro visiva che consente a team distribuiti di progettare e costruire.. Miro Apprendimento chiave: L'utilità immediata e l'assaggio delle capacità del prodotto possono trasformare i nuovi utenti in clienti a vita. Integrando il vostro prodotto con altri strumenti essenziali, potete renderlo indispensabile.

Miro, una piattaforma di collaborazione visiva tra team, sta ridefinendo gli standard per le strategie di crescita guidata dal prodotto (PLG) nel settore SaaS. Con oltre 45 milioni di utenti in tutto il mondo, l'esito positivo di Miro è radicato in una strategia di go-to-market (GTM) meticolosamente realizzata. L'azienda sfrutta il prodotto come veicolo principale per l'acquisizione, la conversione e l'espansione dei clienti.

Il fulcro dell'esito positivo del GTM di Miro è il suo approccio incentrato sul cliente, in cui la comprensione e l'adattamento alle esigenze degli utenti sono fondamentali. Rivalutando regolarmente il pubblico di riferimento e i principali casi d'uso, Miro si assicura che le sue offerte rimangano pertinenti e valide. Anche la formazione sull'empatia con il cliente è un aspetto cruciale della strategia, che si concentra sulla comprensione e sulla risposta alle esigenze dell'utente.

La piattaforma di Miro si distingue per la sua semplicità e il rapido time-to-value. Il modello di crescita freemium basato sul prodotto offre vantaggi immediati e tangibili, incoraggiando gli utenti a esplorare e successivamente a passare a funzionalità più avanzate.

L'esteso intervallo di modelli serve sia come strategia di acquisizione che di attivazione, consentendo agli utenti di iniziare con quadri strutturati e ispirati piuttosto che con una tela bianca.

10. Zoom

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/Zoom-1-1400x666.png

/$$$img/ Zoom è una piattaforma di collaborazione intelligente all-in-one che rende più facile la connessione

Apprendimento chiave: La semplicità e l'affidabilità di un prodotto possono interessare un ampio intervallo di utenti. Adattarsi rapidamente al feedback degli utenti, soprattutto in tempi difficili, è fondamentale per una crescita sostenuta.

Zoom, leader nel settore delle videoconferenze, è diventato un nome familiare, soprattutto durante la pandemia, trasformandosi da semplice strumento di comunicazione in una parte vitale della nostra vita quotidiana.

In effetti, "Zoom" è diventato un verbo, a significare il profondo impatto della piattaforma sul modo in cui ci connettiamo digitalmente. La sua perfetta integrazione in vari aspetti della vita, dalle lezioni scolastiche alle riunioni aziendali, dimostra il suo fascino universale e la sua facilità d'uso.

Il viaggio di Zoom è una testimonianza della potenza della crescita guidata dal prodotto (PLG). Il design intuitivo della piattaforma, la robusta versione gratuita e le funzionalità/funzione premium per le sottoscrizioni a pagamento hanno ampliato la base di utenti in modo esponenziale.

La pandemia ha alimentato questa crescita, che ha trasformato Zoom da strumento aziendale a componente fondamentale dell'apprendimento a distanza, del telelavoro e delle interazioni sociali.

La capacità di Zoom di scalare rapidamente le operazioni per soddisfare l'aumento della domanda durante la pandemia è un risultato notevole. L'azienda ha affrontato con abilità sfide come i problemi di sicurezza e la privacy degli utenti, ascoltando i feedback dei clienti e adattandosi rapidamente.

Crescita guidata dal prodotto

Le storie di esito positivo di queste 10 principali aziende basate sui prodotti possono essere d'ispirazione per le imprese che vogliono navigare in un mercato digitale in continua evoluzione.

Dall'adattabilità di ClickUp nel soddisfare le diverse esigenze del settore alla semplicità e affidabilità di Zoom, ogni azienda SaaS mostra approcci unici per sfruttare la crescita guidata dal prodotto. Osservando questi leader del settore, il tema di fondo delle aziende di produttività è chiaro: l'integrazione di strategie incentrate sul cliente con lo sviluppo di prodotti innovativi è la chiave per una crescita sostenibile e la leadership di mercato nell'era digitale.

Queste aziende di software dimostrano la potenza della crescita guidata dal prodotto e ispirano una tabella di marcia da seguire per gli altri, dimostrando che concentrarsi sull'esperienza del prodotto può portare a un esito positivo.

Scoprite come ClickUp può adattarsi alle esigenze del vostro settore e migliorare la produttività. Inizia il tuo viaggio con ClickUp e unisciti alla schiera di aziende di esito positivo che sfruttano la crescita guidata dai prodotti per ottenere risultati notevoli.