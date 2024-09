Come creare un sondaggio in Excel nel 2024

Per rendere felici i clienti, è utile costruire la produttività con loro. A tal fine, è necessario raccogliere feedback preziosi, in genere tramite sondaggi, per capire le preferenze e le sfide dei clienti. In ultima analisi, questo aiuta a prendere decisioni migliori sul prodotto e sull'azienda.

È possibile utilizzare i sondaggi anche per raccogliere il feedback dei dipendenti, capire l'impatto dei lavori richiesti dal marchio sui clienti e altro ancora.

Inutile dire che la raccolta di dati tramite sondaggi è applicabile a diversi casi d'uso nel moderno ecosistema aziendale. I sondaggi di Excel sono un ottimo modo per raccogliere questi dati. Questo blog vi aiuterà a capire come creare un sondaggio in Excel e le best practice per la gestione dei sondaggi.

Iniziamo e vi mostriamo come trasformare quel foglio Excel vuoto in un potente strumento di raccolta di feedback.

Come creare un questionario di sondaggio in Excel

Ecco una guida con un passaggio su come creare un questionario di sondaggio in Excel:

1. Pianificare il sondaggio

Prima di iniziare a creare un sondaggio, Da fare le basi per un processo di raccolta dati con esito positivo. Iniziate con l'identificare l'obiettivo e il target di riferimento.

Ponetevi queste domande:

Da cosa si vuole determinare o imparare dal sondaggio Excel?

Chi state cercando di raggiungere con il vostro sondaggio Excel?

Suddividete il vostro grande obiettivo in parti più piccole. Stabilite esattamente cosa volete imparare e come lo misurerete. Questo vi aiuterà a porre le domande giuste e a dare un senso alle vostre risposte in seguito.

Successivamente, è necessario scegliere i vari tipi di domande da utilizzare. Alcuni di questi sono:

Domande a scelta multipla: Consentono agli intervistati di selezionare una o più opzioni

Consentono agli intervistati di selezionare una o più opzioni **Domande a risposta aperta: consentono ai provider di fornire risposte dettagliate

**Domande a risposta chiusa: offrono opzioni di risposta predefinite

Domande su scala graduata: Misurano gli atteggiamenti o le opinioni su una scala

2. Impostazione del foglio Excel

Aprite Microsoft Excel sul desktop o sul PC, fate clic su "Nuovo" e iniziate una nuova cartella di lavoro.

Nella cella A1, inserire il titolo del sondaggio. Chiamiamolo sondaggio sulla soddisfazione dei clienti. Non dimenticate di selezionare Unisci e centra per mettere al centro il titolo.

3. Creare la struttura del sondaggio

Utilizzare la riga superiore per inserire le etichette di tutte le informazioni che verranno raccolte. Consideratele come i titoli di una tabella di dati. Potete includere elementi come "Nome", "Email" e tutte le domande che farete.

Inserite quindi le domande. Iniziare a digitare il testo delle domande una per una, ognuna nella propria casella di testo.

Per far risaltare le domande, è possibile evidenziare la riga superiore con un colore a piacere.

4. Formattare le domande

Ora è il momento di dare alle domande un aspetto gradevole.

Dopo aver inserito tutte le domande, è necessario formattarle in base al loro tipo.

Ecco da fare per ogni tipo di domanda:

Domande a scelta multipla:

Selezionate la cella in cui volete inserire la domanda a scelta multipla; nella barra superiore, selezionate Dati.

Dopo la selezione dei dati, fare clic su Convalida dati.

Vedrete qualcosa di simile a questo.

Ora, non lasciatevi intimidire. È sufficiente selezionare Elenco alla voce Consenti.

Inserite le possibili risposte nel box Sorgente, separate da virgole (ad esempio, "Molto soddisfatto", "Soddisfatto", "Neutrale", "Insoddisfatto", "Molto insoddisfatto").

E voilà! Avete creato una colonna di domande a scelta multipla. La colonna dovrebbe avere questo aspetto.

Domande con scala di valutazione

Per le domande a scala di valutazione, seguite gli stessi passaggi di cui sopra per creare le domande, ma inserite numeri o valutazioni come fonte (ad esempio, "1,2,3,4,5").

Domande a risposta aperta

Per le domande a risposta aperta, lasciare le celle vuote per consentire ai rispondenti di riempirle.

5. Migliorare il sondaggio con la formattazione

Un sondaggio ben formattato con domande chiare e concise è più facile da capire e migliora l'esperienza dell'utente. Inoltre, aumenta il tasso di completamento e aiuta a ottenere risposte più pertinenti e corrette.

Ecco alcuni consigli per formattare un sondaggio in Excel:

Regola la larghezza delle colonne: Può essere molto fastidioso quando il testo della domanda viene tagliato mentre i rispondenti lo stanno leggendo. Quindi, regolate la larghezza delle colonne e assicuratevi che siano abbastanza larghe per le vostre domande e risposte

Può essere molto fastidioso quando il testo della domanda viene tagliato mentre i rispondenti lo stanno leggendo. Quindi, regolate la larghezza delle colonne e assicuratevi che siano abbastanza larghe per le vostre domande e risposte Mantenere le basi sotto controllo: Usare lo stesso font e la stessa dimensione per tutte le domande. È improbabile che un rispondente compili il sondaggio se si utilizzano più font e dimensioni, perché la lettura delle domande diventa confusa

Usare lo stesso font e la stessa dimensione per tutte le domande. È improbabile che un rispondente compili il sondaggio se si utilizzano più font e dimensioni, perché la lettura delle domande diventa confusa **Non esagerate con la formattazione: volete che il vostro sondaggio abbia un aspetto professionale e non come un arcobaleno esploso sul vostro foglio di calcolo Excel. Mantenete un aspetto pulito, semplice e coerente

6. Salvare e distribuire

Siamo al passaggio finale. Salvare il sondaggio come file Excel. È una buona idea salvare il foglio di calcolo con un nome chiaro e descrittivo, in modo da poterlo cercare facilmente in seguito.

È ora di distribuire il questionario sondaggio di feedback .

È possibile condividere il file del sondaggio via email, caricarlo su uno spazio di archiviazione cloud come Google Drive o Dropbox, pubblicarlo su piattaforme di social media o utilizzare qualsiasi altro metodo che funzioni meglio per i rispondenti. Assicuratevi che sia facile per loro accedere e compilare il questionario.

Best practice per la gestione dei sondaggi con Excel

Ecco alcune delle best practice da tenere a mente quando si crea un sondaggio:

Abbracciare la "regola dei terzi" per i tipi di domande

Se volete ottenere informazioni dettagliate da un sondaggio, aggiungete un gruppo misto di domande. È qui che entra in gioco la regola dei terzi.

Secondo questa regola, il vostro sondaggio dovrebbe avere circa la stessa percentuale di domande a risposta chiusa, aperta e moduli a scala. Questo perché:

Le domande a risposta chiusa (come sì/no o a scelta multipla) forniscono dati rapidi e quantificabili

Le domande a risposta aperta consentono risposte dettagliate e libere che possono rivelare intuizioni inaspettate

Le domande a scala offrono un feedback sfumato e misurabile sugli atteggiamenti o sui livelli di soddisfazione

Questo mix serve a due scopi chiave:

In primo luogo, mantiene gli intervistati impegnati, variando il tipo di riflessione richiesto inmoduli di feedbackriducendo la stanchezza da sondaggio

In secondo luogo, fornisce un ricco set di dati per l'analisi, combinando numeri complessi con informazioni contestuali

Ad esempio, se si sta conducendo un sondaggio sondaggi sulla soddisfazione dei dipendenti i dipendenti avranno interesse a partecipare e non si annoieranno nel compilare le risposte.

$$$a Implementare un rilevatore di stanchezza da sondaggio

Sapete che a volte le persone iniziano a cliccare più volte sulla stessa risposta quando sono stanche di un sondaggio? Le risposte inviate per stanchezza non aggiungono alcun valore, soprattutto per scopi importanti quali la ricerca sugli utenti di un prodotto . Excel può aiutare a rilevare la stanchezza da sondaggio.

Ecco come si può controllare: Si imposta una formula che cerca delle impostazioni nelle risposte, ad esempio se qualcuno sceglie "3" per cinque volte di fila. Se la formula lo individua, fa apparire una bandierina rossa nel sondaggio di Excel.

Supponiamo che le risposte del sondaggio siano nelle colonne da B a K, con ogni riga che rappresenta un diverso rispondente. Si vuole segnalare se qualcuno dà la stessa risposta per 4 o più volte di fila. Si potrebbe usare questa formula nella colonna L:

=IF(COUNTIF(B2:K2, MODE(B2:K2))>=4, "Affaticamento potenziale", "OK")

Ecco come funziona:

MODE(B2:K2) trova la risposta più comune della riga

COUNTIF(B2:K2, MODE(B2:K2)) conta quante volte appare la risposta più comune

Se il conteggio è pari o superiore a 4, viene segnalato come "Potenziale fatica" Altrimenti, dice "OK"

È possibile regolare il numero 4 in modo che sia più alto o più basso, a dipendenza di quanto si vuole essere rigorosi.

Utilizzare l'approccio della "piramide rovesciata"

Immaginate di compilare un modulo di un sito web che inizia con una domanda molto tecnica, che richiede troppa riflessione, come "Qual è la strategia della vostra organizzazione per implementare l'architettura a microservizi in ambienti cloud-native?" Può essere scoraggiante e potreste abbandonare la pagina web.

Al contrario, se il sondaggio inizia con le domande semplici che seguono, potreste sentirvi più a vostro agio.

Q1: "La sua organizzazione utilizza attualmente ambienti cloud-native?"

tipo di risposta:_ Sì/No

Q2: "Qual è la ragione principale che spinge la vostra organizzazione ad adottare soluzioni cloud-native?"

tipo di risposta:_ Scelta multipla (ad es. scalabilità, efficienza dei costi, flessibilità, innovazione, altro)

Questo è l'approccio a "piramide rovesciata".

Iniziare con domande facili a cui l'intervistato può rispondere rapidamente. Magari chiedete l'età o la frequenza di utilizzo del vostro prodotto. Sono come esercizi di riscaldamento per chi partecipa al sondaggio.

Poi, passate lentamente a domande più dettagliate. Magari chiedete delle funzionalità/funzione specifiche che piacciono o non piacciono. Quando arriverete alle domande più difficili, saranno già abituati a rispondere.

Questo approccio funziona perché è naturale. Crea fiducia ed evita che le persone si sentano sopraffatte fin dall'inizio. Inoltre, anche se qualcuno si ritira a metà strada, avete già ottenuto informazioni utili dalle prime domande.

Ricordate che un buon sondaggio è come una conversazione scorrevole: facilita l'ingresso delle persone e ne mantiene l'interesse fino alla fine.

Limiti dell'utilizzo di Excel per creare sondaggi

Sebbene Excel abbia delle ottime funzioni in termini di analisi dei dati, potrebbe non essere lo strumento migliore per raccogliere i dati grezzi del sondaggio. Ecco perché:

Mancanza di un'interfaccia di facile utilizzo

Excel non è lo strumento più semplice per creare sondaggi.

Ha una curva di apprendimento ripida e un layout complesso. Per creare un sondaggio attraente e facile da usare in Excel, sono necessarie competenze avanzate. Inoltre, la progettazione di flussi di domande e logiche complesse può essere particolarmente impegnativa in Excel. Potrebbe essere più semplice utilizzare uno strumento progettato specificamente per i sondaggi.

Tipi di domande al limite

I limiti di Excel nella progettazione di sondaggi diventano evidenti quando si considerano i tipi di domande. Certo, Excel è ottimo per le domande di base, come testo, numeri e date. Ma cosa succede se si vuole fare un po' di fantasia?

Se si volessero aggiungere immagini e chiedere agli utenti di scegliere il loro preferito?

Non è che non si possano fare queste cose in Excel, ma è come cercare di dipingere un capolavoro con un pastello. Potreste riuscirci, ma probabilmente sarà una fatica.

Nel frattempo, un programma dedicato software per la creazione di moduli ha a disposizione tutti i tipi di domande. Questi software facilitano la creazione di sondaggi interessanti per le persone che li compilano e forniscono dati migliori su cui lavorare.

Difficoltà nella raccolta dei dati

L'uso di Excel per i sondaggi può essere complicato quando si tratta di raccogliere i dati. Di solito le persone devono digitare le loro risposte nel file Excel. Ci vuole più tempo e c'è la possibilità di commettere errori.

Inoltre, la condivisione di sondaggi Excel online non è così semplice come si potrebbe pensare. Non è come gli strumenti di sondaggio che permettono di inviare un link. Con un sondaggio Excel, spesso si è costretti a mandare avanti e indietro i file via email, il che può essere un po' complicato.

Non si tratta di un problema, ma può rallentare un po' le cose.

Gestione inefficiente dei dati

Nemmeno Excel è adatto a gestire grandi quantità di dati di sondaggio. Un grosso problema nell'utilizzo di Excel per i sondaggi è la necessità di effettuare calcoli manuali. È necessario impostare e applicare le formule da soli, il che richiede tempo e noia.

Questo processo è anche soggetto a errori, come la voce errata dei dati o l'applicazione errata delle formule, che portano a risultati imprecisi e a sondaggi inaffidabili.

Inoltre, Excel non aggiorna automaticamente i risultati dei sondaggi quando arrivano i nuovi dati. Qualsiasi modifica ai dati richiede l'inserimento manuale e il ricalcolo della formula. Ciò rende difficile ottenere informazioni tempestive dai dati grezzi e complica la collaborazione, poiché tutti devono assicurarsi di lavorare con la versione più recente.

Usare ClickUp Modulo per creare e distribuire sondaggi

Abbiamo quindi stabilito che creare e distribuire sondaggi utilizzando Excel potrebbe non essere l'idea migliore. È invece consigliabile utilizzare moduli intuitivi con funzionalità di trascinamento, come ad esempio ClickUp per risparmiare tempo e lavoro richiesto.

Modulo ClickUp visualizzato

È possibile costruire facilmente un sondaggio con La visualizzazione del modulo di ClickUp seguendo questi tre semplici passaggi:

Aprire un elenco, uno spazio o una cartella a scelta

Fate clic sul pulsante + e selezionate Form

Assegnategli un nome e aggiungete una descrizione

Trascinate un Campo modulo qualsiasi dal pannello di sinistra per inserirlo nel Modulo

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/Product-Feedback-1400x797.png Modulo ClickUp per raccogliere il feedback dei clienti /$$$img/

creare sondaggi con un semplice drag-and-drop _utilizzando ClickUp Forms

È inoltre possibile raccogliere le risposte, assegnarle ai membri del team e convertirle in attività da svolgere. In questo modo, le risposte ai sondaggi non rimarranno lì senza alcuna azione. Non c'è nemmeno bisogno di farlo manualmente: basta automatizzare il flusso di lavoro che trasforma le risposte ai sondaggi in attività.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/Convert-Survey-and-Questionnaire.png Convertire i sondaggi e i questionari in attività /$$$img/

impostare i flussi di lavoro per convertire le risposte ai sondaggi e ai questionari in attività

Abbiamo menzionato che Excel ha dei tipi di domande al limite. Non è questo il caso di ClickUp! ClickUp offre un'enorme varietà di tipi di campo, tra cui testo, testo lungo, elenco a discesa, etichette, valutazioni, numeri, denaro e altro ancora.

È anche possibile personalizzare assegnatari, messaggi di risposta, avatar, temi e colori.

Dopo aver completato il modulo, è il momento di condividerlo con il pubblico copiando il link diretto e inviandolo a chiunque si voglia raggiungere.

Documenti ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/Simple-share-button.png Semplice pulsante di condivisione in ClickUp Documenti /$$$img/

utilizzate un semplice pulsante di condivisione per condividere il modulo con i vostri rispondenti_

Potete anche utilizzare Documenti di ClickUp per scrivere le vostre idee e modificarle in tempo reale con il vostro team. ClickUp Docs consente di condividere in modo sicuro i documenti all'interno dei team con controlli di privacy e modifica.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/ClickUp-Docs-17.png ClickUp Docs per creare sondaggi /$$$img/

usate ClickUp Docs per scrivere e incollare tutte le domande o le idee di sondaggio in un unico documento per una migliore collaborazione_

ClickUp Dashboard

Lo scopo di un sondaggio è ottenere informazioni preziose. ClickUp Dashboard offrono preziose informazioni aziendali basate sulle esigenze di sondaggio.

È possibile collegare i risultati del sondaggio a un Elenco ClickUp e quindi costruire un dashboard con grafici, diagrammi e tabelle. Questo vi aiuta a individuare facilmente le tendenze, a confrontare le risposte e a condividere le informazioni con il vostro team.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/ClickUp-Dashboards-8-1400x857.png ClickUp Dashboard /$$$img/

visualizzate i dati dei sondaggi e raccogliete informazioni utili con le ClickUp Dashboard

ClickUp Brain

Volete trovare idee per il vostro sondaggio? Potete utilizzare ClickUp Brain l'assistente IA di ClickUp, per fare brainstorming di idee. Si tratta di un semplice strumento di IA che risponde a qualsiasi domanda. Da fare un piccolo esperimento e chiedere all'IA di dirci quali domande di sondaggio utilizzare. Queste sono le risposte che abbiamo ottenuto.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/ClickUp-Brain-21.png ClickUp Brain crea domande di sondaggio /$$$img/

creare domande per il sondaggio con ClickUp Brain

Domande piuttosto pratiche, non è vero? ClickUp Brain può essere utilizzato allo stesso modo. Basta inserire una query sulla creazione di un sondaggio e ClickUp Brain vi assisterà.

Volete iniziare subito a creare un sondaggio? ClickUp offre una vasta libreria di modelli con oltre 1000 modelli da provare. Ecco alcuni modelli rilevanti che potete provare:

ClickUp Modello di sondaggio sul coinvolgimento dei dipendenti Modello di sondaggio sul coinvolgimento dei dipendenti di ClickUp è un

strumento di sondaggio per i dipendenti che vi aiuta a raccogliere informazioni su come i dipendenti percepiscono la cultura aziendale.

Sulla base delle risposte al sondaggio, è possibile identificare le aree di miglioramento e comprendere meglio la propria forza lavoro. Ecco come utilizzare il modello:

Creare questionari personalizzati con domande personalizzate

Fornire un feedback prezioso che può aiutare a formare politiche e strategie

Raccogliere feedback in tempo reale dai dipendenti su qualsiasi dispositivo

Modello di sondaggio sul coinvolgimento dei dipendenti di ClickUp

Modello di sondaggio sulla soddisfazione dei clienti ClickUp

Avete imparato a costruire un sondaggio sulla soddisfazione dei clienti in Excel, ma una volta che avete usato il modello Modello di sondaggio sulla soddisfazione dei clienti di ClickUp sarà difficile tornare indietro.

Con questo modello, potete raccogliere il feedback dei clienti e analizzare i risultati dei sondaggi per comprendere il comportamento dei clienti. Il modello vi aiuta a:

Raccogliere il feedback dei clienti in modo tempestivo ed efficace dal punto di vista dei costi

Identificare le aree di miglioramento per la vostra azienda

Analizzare i risultati del sondaggio per creare elementi d'azione

Modello di sondaggio sulla soddisfazione dei clienti

Modello di modulo di feedback di ClickUp Modello di modulo di feedback per ClickUp è un modulo digitale personalizzabile per raccogliere e gestire facilmente i feedback.

Offre vari tipi di domande, si integra con altre funzionalità/funzione di ClickUp per l'analisi e aiuta a organizzare e dare priorità ai contributi per le azioni di miglioramento. È possibile ottenere la valutazione complessiva, il motivo delle valutazioni, vedere i livelli dei clienti e altro ancora.

Modulo di feedback di ClickUp

Creare sondaggi interattivi con ClickUp

Ora che sapete come creare un questionario di sondaggio in Excel, saprete anche che Excel è indubbiamente in grado di gestire le basi, ma non è all'altezza della complessità e dell'efficienza richieste dai sondaggi moderni.

In poche parole, non ha le funzionalità/funzioni dinamiche di una piattaforma di sondaggio dedicata.

Ecco ClickUp, uno strumento che va oltre il semplice utilizzo come strumento di Alternativa ai moduli di Google . Grazie alla logica a condizioni, agli aggiornamenti in tempo reale e alla reportistica avanzata, ClickUp consente di creare sondaggi coinvolgenti, condividerli con gli utenti ed estrarre informazioni significative.

Siete pronti ad abbandonare i fogli di calcolo e a migliorare il vostro gioco di sondaggi?

/Riferimenti https://clickup.com/signup Iscrivetevi su ClickUp /%href/

oggi stesso!