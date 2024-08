FigmaJam vs. Miro: Quale strumento per la lavagna online è più adatto al vostro team nel 2024?

Riuscire a far fare brainstorming a un gruppo su una lavagna online può essere già abbastanza caotico; se si aggiunge il lavoro da remoto, può sembrare impossibile.

È qui che le lavagne online sono d'aiuto. Offrono ai team uno spazio virtuale per collaborare, condividere idee e trovarsi sulla stessa pagina senza essere nella stessa stanza.

FigJam e Miro sono strumenti per lavagne digitali di cui avrete sentito parlare e se state cercando di capire quale sia quello giusto per il vostro team, siete nel posto giusto.

Questo blog approfondisce i dettagli che rendono unico ogni strumento, ne confronta le funzionalità/funzione e vi aiuta a scegliere quello più adatto alle vostre esigenze di collaborazione. 👥

**Che cos'è FigJam?

Via: FigJam FigJam è uno strumento di lavagna online di Figma, progettato per riunire i team per un brainstorming e una collaborazione senza soluzione di continuità. Agisce come uno spazio di lavoro visivo in cui le idee fluiscono liberamente, rendendolo prezioso per i team remoti che hanno bisogno di lavorare insieme in tempo reale.

Ma FigJam non è solo un altro strumento di lavagna online: è un'estensione naturale di Figma.

Se state già utilizzando Figma per i lavori di progettazione, scoprirete che FigJam si integra perfettamente con tutti i vostri progetti, permettendovi di andare avanti e indietro senza problemi.

Leggi anche: 10 Migliori alternative e concorrenti di FigJam

Funzioni chiave di FigJam

Le caratteristiche di FigJam sono progettate per rendere la collaborazione facile ed efficace.

Che si tratti di brainstorming, di pianificare un progetto o semplicemente di mettere tutti sulla stessa pagina, questo software per lavagne online vi aiuta a Da fare in modo divertente.

Funzione #1: Lavagna online collaborativa

Il cuore di FigJam è la sua tela digitale. Questo spazio permette ai team di disegnare, scrivere e usare note adesive per esprimere visivamente le idee. È ideale per catturare pensieri veloci o sviluppare diagrammi complessi.

I membri del team possono lasciare commenti, reagire con emoji o persino partecipare a una chat audio per mantenere il flusso della conversazione.

💡 Suggerimento: Esplorate le varie esempi di diagrammi per capire meglio come le diverse strutture possono essere applicate ai vostri progetti. Questo può aiutare a perfezionare le idee e a determinare il modo migliore per rappresentare visivamente i concetti.

Funzione #2: Modelli e strumenti

Opzioni del modello in FigJam

FigJam offre diversi modelli che aiutano a semplificare le sessioni di brainstorming. Le opzioni includono mappe mentali e mappe del percorso dell'utente pronte all'uso.

Inoltre, è disponibile una serie di strumenti di disegno, come forme, marcatori e connettori, per aiutarvi ad annotare i file e a dare vita alle vostre idee.

Leggi anche: 25 esempi di mappe mentali - Cos'è una mappa mentale? Idee e suggerimenti

Funzione #3: Produttività alimentata dall'IA

Modelli generati dall'IA in FigJam

Quando avete bisogno di dare il via a una riunione o di visualizzare una sequenza temporale, l'IA di FigJam passa a generare modelli personalizzati e immagini basate sui vostri prompt.

La funzionalità di IA aiuta anche a organizzare i pensieri. È in grado di ordinare istantaneamente le note in temi, aiutandovi a concentrarvi su ciò che è più importante.

Funzione #4: widget interattivi e adesivi

Collezione di adesivi di FigJam

FigJam offre un intervallo di widget interattivi e adesivi per rendere il processo di brainstorming delle idee più coinvolgente ed energico. Questi strumenti consentono ai membri del team di condividere visivamente i loro pensieri, fornire feedback e partecipare alle discussioni, rendendo le riunioni più dinamiche ed efficaci.

Prezzi di FigJam

Free

Professionista: 5$/membro/mese

5$/membro/mese Organizzazione: $5/membro/mese

$5/membro/mese Azienda: Prezzo personalizzato

Che cos'è Miro?

Via: Miro Miro è una potente piattaforma di collaborazione digitale che agisce come una lavagna virtuale, aiutando i team a fare brainstorming, pianificare e gestire i progetti. È stata progettata per essere flessibile e intuitiva, il che la rende adatta a team remoti che collaborano in diverse aree geografiche.

Lo strumento offre un'ampia tela digitale per il brainstorming, il piano e l'organizzazione delle idee. Che stiate lavorando a uno sprint di progettazione, mappando un progetto o gestendo un workshop, Miro vi aiuta a terminare il lavoro.

Leggi anche: Le 10 migliori alternative e concorrenti di Miro

Funzioni chiave di Miro

Scopriamo cosa rende la piattaforma Miro una delle preferite dai team.

Funzionalità/funzione n. 1: tela infinita

Tela della lavagna online infinita in Miro

Infinite Canvas di Miro è un'area di lavoro digitale che consente di scrivere le proprie idee senza alcun vincolo fisico. È ideale per fare brainstorming, mappare progetti o semplicemente organizzare i pensieri in modo facile da visualizzare.

Funzione #2: Ampia libreria di modelli

Opzioni del modello di Miro

Con Miro si ha accesso a una ricca libreria di modelli che coprono tutto, dalla mappatura delle storie degli utenti alla pianificazione strategica. Questi modelli sono personalizzabili e consentono ai team di adattarli ai loro specifici flussi di lavoro e requisiti.

Funzione #3: Gestione visiva

Mappa mentale del processo con Miro

Miro è utile anche per project management visivo . Grazie a funzionalità/funzione come schede Kanban, mappe mentali e diagrammi di flusso, è facile tenere traccia di progetti complessi e visualizzare lo stato di avanzamento in modo chiaro e accessibile.

Funzionalità/funzione #4: collaborazione asincrona

Lascia un commento in Miro

Miro consente ai team di contribuire al proprio ritmo, il che è ideale per i gruppi di lavoro da remoto che lavorano da un fuso orario all'altro.

Funzionalità/funzioni come i video e i commenti permettono di mantenere la conversazione anche quando non si è online contemporaneamente.

Prezzi di Miro

**Gratis

Starter: $8/membro/mese

$8/membro/mese Business: $16/membro/mese

$16/membro/mese Azienda: Prezzo personalizzato

Leggi anche: i 10 migliori strumenti software di collaborazione visiva nel 2024

FigJam vs. Miro: Un confronto funzionalità/funzione

FigJam e Miro sono strumenti fantastici per la collaborazione tra team, ma brillano in aree diverse.

Analizziamo le loro funzionalità/funzione e vediamo come si posizionano l'uno rispetto all'altro.

funzionalità/funzione FigJam Miro FigJam Miro FigJam Miro Per chi è? Ideale per team di progettazione e brainstorming collaborativo Adatto a un ampio intervallo di team, dalla progettazione al project management Dimensioni della tela Lavagna collaborativa con ampio spazio per il brainstorming Tela infinita per un brainstorming senza limiti e per la mappatura dei progetti Collaborazione Supporta disegno, commenti e chat in tempo reale Supporta la collaborazione in tempo reale con integrazione di video e chat Modelli Offre modelli personalizzabili per diverse esigenze di brainstorming Estesa libreria di modelli per diverse attività Funzioni /IA Crea modelli personalizzati, automatizza l'ordinamento e la riepilogazione delle idee L'IA assiste nella generazione di idee e nel raggruppamento delle intuizioni Note appiccicose Include note appiccicose con opzioni di organizzazione flessibili Funzionalità/funzione di note appiccicose digitali con capacità di clustering Integrazioni Si integra con Figma e altri strumenti popolari Si connette con oltre 130 strumenti, tra cui Slack e ClickUp Accesso mobile Accessibile su piattaforme web e mobile Disponibile su web e mobile per un facile accesso Impegno dell'utente Incoraggia l'interazione con timbri, emoji e commenti Include strumenti interattivi come il voto anonimo e le reazioni in diretta File sharing Si integra con Figma per un aggiornamento continuo dei progetti Supporta una varietà di tipi di file, tra cui immagini e documenti Workshops & meetings Progettato per workshop e sprint di progettazione Migliora i workshop e le riunioni con funzionalità di intrattenimento e presentazioni interattive

Funzione #1: Dimensione della tela

Le dimensioni e la flessibilità del canvas sono fondamentali per diversi tipi di progetti.

FigJam

FigJam fornisce una lavagna online collaborativa con ampi spazi per abbozzare idee e fare brainstorming in modo creativo. È stata progettata per supportare i team nel generare e organizzare le idee in modo efficiente.

Miro

Offre una tela infinita per un brainstorming esteso e la mappatura dei progetti. Questo spazio illimitato è perfetto per gestire flussi di lavoro complessi e visualizzare progetti su larga scala.

🏆 Vincitore: È un pareggio! La tela infinita di Miro è ideale per pianificare progetti dettagliati, mentre l'ampio spazio di FigJam è ideale per sessioni creative mirate.

Funzione #2: collaborazione in tempo reale

Un'efficace collaborazione in tempo reale aumenta la produttività del team.

FigJam

Supporta il disegno, i commenti e la chat in tempo reale, consentendo ai membri del team di interagire e perfezionare le idee insieme. È costruito per favorire un feedback e una collaborazione immediati.

Miro

Eccelle grazie alle funzionalità integrate di video e chattare, supportando la collaborazione in tempo reale in posizioni diverse. Migliora la comunicazione e il coinvolgimento durante le sessioni di collaborazione.

🏆 Vincitore: Gli strumenti di comunicazione integrati di Miro offrono un'esperienza di collaborazione in tempo reale più completa.

Caratteristica #3: funzionalità/funzione IA

L'IA può semplificare in modo significativo i flussi di lavoro e il brainstorming.

FigJam

Utilizza l'IA per generare modelli e immagini personalizzate in base ai vostri prompt, automatizza l'ordinamento delle idee in temi pertinenti e riepilogherà i risultati in elementi d'azione chiari. Questo aiuta a concentrarsi sulle intuizioni chiave e a prendere decisioni.

Miro

Sfrutta l'IA per generare idee, raggruppare le intuizioni e riepilogare/riassumere le chiavi di lettura. Aiuta a organizzare e dare priorità alle idee, favorendo un brainstorming e un project management efficienti.

🏆 Vincitore: L'IA di Miro eccelle nella generazione di intuizioni e nel raggruppamento, rendendola la scelta migliore per l'analisi di dati complessi e la collaborazione.

Funzione #4: personalizzazione

Le opzioni di personalizzazione possono migliorare il flusso di lavoro e l'esperienza dell'utente.

FigJam

Consente la personalizzazione dei modelli e degli elementi della scheda, rendendo più facile per i client adattare l'area di lavoro alle esigenze specifiche del progetto. Questa flessibilità supporta vari tipi di tecniche di brainstorming e attività di progettazione.

Miro

Offre ampie opzioni di personalizzazione per la creazione di Bacheca, modelli e temi, in grado di soddisfare un ampio intervallo di requisiti e preferenze del progetto.

🏆 Vincitore: È un pareggio! Miro offre opzioni di personalizzazione più ampie, ma la personalizzazione mirata di FigJam è adatta alle attività di progettazione.

FigJam vs. Miro su Reddit

Per avere un'idea di come gli utenti reali percepiscono FigJam e Miro, ci siamo rivolti a Reddit.

I fan di Miro sono entusiasti delle sue funzionalità/funzione estese e del supporto della comunità. È apprezzato per la gestione di attività complesse come la mappatura del percorso dell'utente e i workshop.

Miro ha una tonnellata di strumenti per progetti complessi e flussi utente, ma il suo piano Free ha dei limiti, come il numero di schede.

Un utente ha menzionato

D'altra parte, FigJam è amato per la sua semplicità e la perfetta integrazione con Figma. È considerato un'ottima scelta per i team più piccoli o per chi già utilizza Figma.

_FigJam si è rivelato più pratico da quando usiamo Figma. È ottimo per il brainstorming e il piano senza tutta la complessità aggiuntiva"

Un utente di Redditor ha condiviso,

Anche le curve di apprendimento sono un argomento caldo. Miro è spesso descritto come uno strumento con una curva di apprendimento più ripida, che può essere scoraggiante per i nuovi utenti. FigJam è apprezzato per la sua accessibilità e facilità d'uso.

FigJam è un programma emergente e mi piace per la sua mancanza di opzioni: a volte è semplicemente in grado di terminare il suo lavoro,

ha detto un utente di Redditor

Il costo è un'altra considerazione. FigJam si distingue per essere conveniente, soprattutto per le startup o i team più piccoli, perché viene fornito gratis con Figma.

Sebbene sia robusto, il livello gratuito e limitato di Miro può essere considerato limitante per gli utenti.

**In ambito aziendale, le lavagne online possono migliorare l'innovazione aumentando la velocità di ideazione e contribuendo ad aumentare il tasso di esito positivo dei progetti.

Riunione ClickUp-La migliore alternativa a Miro vs. FigJam

Quando si tratta di scegliere lo strumento giusto per il brainstorming, il piano e la collaborazione, ClickUp si propone come una potente alternativa a FigJam e Miro.

Mentre FigJam e Miro offrono solide funzionalità/funzioni per la collaborazione visiva, ClickUp apporta una prospettiva nuova con il suo approccio integrato a project management del progetto e brainstorming creativo.

ClickUp's one-up #1: Lavagne online

ClickUp Whiteboards promuove la pianificazione visiva dei progetti per il team di progettazione Lavagne online di ClickUp sono progettate per essere più di una semplice tela digitale. Offrono uno spazio versatile dove i team possono fare brainstorming, pianificare e visualizzare idee in un ambiente dinamico.

A differenza delle lavagne tradizionali, queste lavagne online si integrano perfettamente con le altre funzionalità di ClickUp, consentendo un flusso di lavoro più coeso. È possibile aggiungere attività, assegnare azioni e monitorare lo stato direttamente all'interno della lavagna online, rendendola un hub centrale per i processi creativi del team.

Suggerimento per i professionisti: Integrare il software per il flusso di lavoro creativo come ClickUp con altri strumenti come Google Drive, Slack o Adobe Creative Cloud garantisce la centralizzazione di tutti i lavori, riducendo la necessità di passare da un'applicazione all'altra e migliorando la produttività complessiva.

Converti le tue idee in attività di ClickUp Whiteboards

Potete anche personalizzare la vostra lavagna online con varie forme, linee e connettori in base alle vostre preferenze.

Leggi anche: Guida per principianti alle lavagne online ClickUp con esempi di casi d'uso

L'asso nella manica di ClickUp #2: le mappe mentali

Visualizzate e organizzate i vostri progetti e le vostre attività con le mappe mentali di ClickUp Mappe mentali di ClickUp sono un'altra funzionalità/funzione che offre un modo strutturato per organizzare e visualizzare le informazioni. Questo strumento è perfetto per mappare idee complesse o piani di progetto.

Si può partire da un concetto centrale e ramo su vari argomenti correlati, rendendo più facile vedere come i diversi elementi si collegano e si influenzano a vicenda.

ClickUp ha reso l'allineamento asincrono molto più semplice ed efficace. Creando un quadro in cui delineare e strutturare obiettivi e risultati, i team remoti possono comprendere le aspettative e fornire aggiornamenti sullo stato in modo fluido. Il brainstorming con le lavagne online è facile, la riorganizzazione delle priorità è semplice e l'aggiunta di immagini di riferimento, ecc. è molto fluida

Bazza Gilbert, Product Manager, AccuWeather

Personalizzate la vostra mappatura dei processi con le Mappe mentali di ClickUp

Con le mappe mentali potete facilmente trascinare e rilasciare elementi, aggiungere note e modificare la struttura in base all'evoluzione delle idee. Questa flessibilità garantisce che le sessioni di brainstorming rimangano fluide e adattabili.

Bonus: Utilizzare modelli di mappe mentali disponibili in ClickUp per le diverse fasi del progetto. Per istanza, utilizzate un modello per il brainstorming iniziale e un altro per il monitoraggio dettagliato del progetto, in modo da avere un approccio strutturato al processo di pianificazione.

L'asso nella manica di ClickUp #3: i documenti

Creare, condividere e collaborare su documenti direttamente all'interno di ClickUp Docs I documenti di ClickUp offre uno spazio di scrittura collaborativa dove il team può lavorare in tempo reale. I documenti sono più di un semplice editor di testi: supportano rich media, commenti e assegnazioni di attività, rendendoli uno strumento essenziale per la creazione di contenuti e il brainstorming.

La natura collaborativa di Teams permette ai client e ai membri del team di contribuire senza problemi alle idee, fornire feedback e perfezionare i contenuti.

Aggiungete ClickUp Docs alla vostra lavagna online, in modo che tutto ciò che vi serve sia in un unico spazio accessibile e integrato

L'unico vantaggio di ClickUp #4: Brain

ClickUp Brain migliora la produttività fornendo contenuti e approfondimenti su misura

L'IA di ClickUp, nota come ClickUp Brain aggiunge un potente livello alle sue funzionalità. Aiuta a generare e perfezionare rapidamente i contenuti, sia che si lavori su proposte che su piani di progetto dettagliati.

Brain adatta i contenuti alle esigenze del team e assicura che i documenti siano completati in modo rapido e accurato. Lo strumento di IA è anche in grado di riepilogare aggiornamenti e discussioni, fornendo panoramiche concise che aiutano a prendere decisioni.

Per aiutarvi a iniziare, ClickUp offre una varietà di modelli adatti alle diverse esigenze.

💡 Suggerimento: Lo strumento Modello di diagramma a spina di pesce di ClickUp è ideale per la risoluzione dei problemi e per la loro scomposizione in parti gestibili. Modello semplice di mappa mentale di ClickUp aiuta a organizzare le idee, mentre il modello Modello creativo e di design di ClickUp supporta diverse attività di piano e di progettazione.

Questi modelli forniscono una solida base, rendendo più facile l'avvio del progetto.

Creatività con ClickUp

La scelta dello strumento perfetto per la lavagna online dipende dalle esigenze specifiche del team.

FigJam è ideale per i team di progettazione che lavorano nell'ecosistema Figma. Offre una perfetta integrazione e un'interfaccia semplice e intuitiva.

Miro, invece, offre un intervallo più ampio di funzionalità/funzioni e integrazioni, rendendolo un'opzione versatile.

Tuttavia, se siete alla ricerca di una soluzione all-in-one che incorpori il meglio di entrambi i mondi e aggiunga potenti funzionalità di project management, ClickUp è la scelta migliore per il vostro team.

Offre funzionalità di lavagna online, un assistente IA, documenti flessibili e molto altro ancora sotto lo stesso tetto. Quindi perché aspettare?

/Riferimenti/ https://clickup.com/signup Iniziare a lavorare con ClickUp /%href/

gratis oggi stesso!