11 modelli gratuiti di scala Likert in Word e ClickUp

Sei un product manager che sta lanciando una nuova app. Hai dedicato innumerevoli ore alla creazione di un'esperienza utente perfetta, ma come fai a sapere se i tuoi utenti sono soddisfatti?

Entra nella scala Likert. Questo strumento può trasformare feedback vaghi in dati quantificabili. Che tu stia valutando la soddisfazione dei clienti, il coinvolgimento dei dipendenti o il feedback sui prodotti, una scala Likert ben progettata può rivelare le opinioni, le motivazioni e i sentimenti generali dei partecipanti al sondaggio, cosa che semplici domande sì/no non possono fare.

Tuttavia, creare domande efficaci con la scala Likert può essere un'attività scoraggiante. È qui che entriamo in gioco noi.

Questo post del blog elenca 11 modelli gratuiti di scala Likert che rendono i sondaggi più semplici ed efficaci. Sono progettati per aiutarti a porre le domande giuste, ottenere risposte utili e prendere decisioni informate.

Cosa sono i modelli di scala Likert?

I modelli di scala Likert sono strutture predefinite che aiutano educatori, ricercatori, professionisti delle risorse umane e progettisti di sondaggi a creare rapidamente sondaggi efficaci con scale Likert.

La scala Likert, che prende il nome dallo psicologo Rensis Likert, è un modello che presenta una dichiarazione e chiede agli intervistati di valutare il loro livello di accordo o disaccordo su una scala a più punti.

Il sondaggio con scala Likert offre una gamma di risposte che vanno da un estremo all'altro di una scala psicometrica, inclusa una misura come opzione neutra.

Ecco un esempio di domanda con scala Likert: Quanto sei soddisfatto del servizio fornito da [marchio, reparto, agente di servizio]? Al partecipante al sondaggio verrà chiesto di selezionare una risposta da questa scala Likert a 5 punti: Molto soddisfatto Moderatamente soddisfatto Né soddisfatto né insoddisfatto (neutro) Moderatamente insoddisfatto Molto insoddisfatto

Un modello di sondaggio con scala Likert è essenziale per creare un formato strutturato per raccogliere le risposte a domande o affermazioni qualitative. Consente una raccolta di dati qualitativi e quantitativi rapida, coerente, imparziale ed efficiente.

Funzionalità/funzioni chiave della scala Likert

Opzioni di risposta standardizzate : il modello di sondaggio con scala Likert include in genere risposte predefinite, da "Fortemente in disaccordo" a "Fortemente d'accordo", spesso su una scala da 5 o 7 punti

Affermazioni personalizzabili : puoi personalizzare le affermazioni o le domande relative all'argomento oggetto della ricerca

Layout coerente : le domande della scala Likert e le opzioni di risposta sono strutturate in modo uniforme, garantendo una facile analisi e un confronto tra le risposte

Raccolta dati: facilita la raccolta sistematica delle opinioni, dei pareri o delle percezioni degli intervistati

Ricercatori e professionisti utilizzano modelli di scala Likert per semplificare il processo di progettazione dei sondaggi e garantire sia i tassi di risposta che l'uniformità.

Cosa rende un modello di scala Likert efficace?

Un buon modello di scala Likert è essenziale per raccogliere dati accurati e utilizzabili. Dovrebbe offrire opzioni di risposta equilibrate che vanno da positive a negative in modo uniforme.

Ecco le funzionalità/funzioni che contraddistinguono un modello di scala Likert:

Opzioni di risposta chiare : una buona scala Likert dovrebbe utilizzare un intervallo equilibrato di opzioni (ad esempio, 5-7 punti della scala Likert) da un estremo all'altro, con un punto neutro al centro, idealmente

Affermazioni pertinenti : è necessario garantire che le affermazioni o le domande della scala Likert siano specifiche e direttamente correlate all'argomento, evitando ambiguità

Formato coerente : il modello deve mantenere un layout uniforme in tutte le domande della scala Likert per garantire coerenza e facilità di analisi

Facile da capire : le risposte devono essere semplici, in modo che i partecipanti possano interpretarle e rispondere con precisione

Scalabile: il design dei modelli deve essere flessibile, per consentire facili adattamenti alle esigenze del sondaggio

Con questi elementi, il tuo modello di scala Likert ti aiuterà a catturare efficacemente opinioni sfumate e a fornire dati affidabili per l'analisi.

Modelli gratuiti di scala Likert

Ecco un elenco di 11 modelli gratuiti di scala Likert tra cui scegliere:

1. Modello di scala Likert di ClickUp

Scarica questo modello Crea, monitora e analizza i sondaggi dei clienti in un unico posto con il modello per principianti della scala Likert di ClickUp

Il modello per principianti della scala Likert di ClickUp è perfetto per chi è alle prime armi con la progettazione di sondaggi.

Semplifica la creazione, il monitoraggio e l'analisi dei sondaggi con scala Likert, rendendoli accessibili e facili da usare.

Il modello è intuitivo perché puoi personalizzare il sondaggio con semplici passaggi: inserisci le domande e le opzioni della scala. Puoi condividere facilmente il sondaggio e raccogliere le risposte senza problemi, quindi analizzare rapidamente i dati per comprendere le tendenze e i modelli dei feedback.

Tieni traccia dello stato di avanzamento del tuo sondaggio con semplici stati come Aperto e Completato. Utilizza gli strumenti di ClickUp per gestire i feedback con commenti, automazioni e IA.

Ecco come iniziare:

Definisci le tue domande: usa i documenti ClickUp per delineare senza sforzo il tuo questionario con scala Likert Progetta la scala: crea attività per impostare i valori della scala in pochi clic Imposta il sondaggio: organizza le domande e le scale nella vista Bacheca di ClickUp Raccogli i dati: automatizza la raccolta e l'analisi dei dati per semplificare il processo Interpreta i risultati: utilizza le attività cardine per monitorare lo stato di avanzamento e ottenere informazioni dettagliate in modo semplice

Creare una scala Likert e gestire il feedback dei clienti o dei dipendenti non è mai stato così facile!

2. Modello semplice di scala Likert di ClickUp

Scarica questo modello Conduci sondaggi con scala Likert e analizza facilmente i feedback con il modello Scala Likert di ClickUp

Il modello di scala Likert di ClickUp è lo strumento ideale per creare istantaneamente sondaggi precisi ed efficaci con la scala Likert!

Ecco un esempio di come questo versatile modello può facilitare la raccolta dei dati:

Configurazione semplice: inserisci le domande del sondaggio Likert e le opzioni di risposta

Campi personalizzati: utilizza i campi Reparto, Email, Telefono e Scala di valutazione per acquisire dettagli essenziali e personalizzare il sondaggio per ottenere informazioni più approfondite

Scala di valutazione flessibile: Personalizza i tre campi di valutazione da 1 a 5 in base alle tue esigenze di feedback. Modifica la scala di valutazione Likert secondo necessità per ottenere i dati precisi che desideri

Punteggio semplificato: utilizza la lista di controllo integrata per assegnare un punteggio e valutare il posizionamento del prodotto senza alcuno sforzo

Condividi il tuo sondaggio con scala Likert con il tuo team o i tuoi clienti e raccogli informazioni utili che ti consentiranno di ottenere esiti positivi!

3. Modello di sondaggio sulla soddisfazione dei clienti ClickUp

Scarica questo modello Cattura e valuta rapidamente le risposte dei clienti utilizzando il modello di sondaggio sulla soddisfazione dei clienti di ClickUp

Una delle sfide più grandi che i ricercatori o i progettisti di sondaggi per i team di prodotto devono affrontare è capire se i loro clienti sono soddisfatti e prendere decisioni basate sui dati per apportare le modifiche necessarie al prodotto.

Raccogliere feedback sulla soddisfazione dei clienti è sempre stato difficile, ma il modello di sondaggio sulla soddisfazione dei clienti di ClickUp semplifica questo processo.

Questo modello è progettato per semplificare la creazione, la gestione e l'analisi dei sondaggi con scala Likert per raccogliere informazioni preziose sui clienti. Ti aiuta anche a prendere decisioni informate per migliorare i tuoi prodotti e servizi.

Perché questo modello funziona?

Creazione efficiente : progetta sondaggi personalizzati senza sforzo per ottenere il feedback di cui hai bisogno

Risposte rapide : distribuisci i tuoi sondaggi e raccogli le risposte con facilità

Informazioni utili : analizza i dati per individuare le tendenze e le aree di miglioramento

Stati personalizzati : monitora lo stato di avanzamento con stati come Aperto e Completato

Campi personalizzati : raccogli feedback dettagliati con campi dedicati a Utilità, Chiarezza e Risoluzione

Visualizzazioni personalizzate: gestisci i sondaggi con scala Likert utilizzando visualizzazioni quali Visualizzazione rispondenti, Visualizzazione modulo sondaggio, Visualizzazione valutazione delle conoscenze e Visualizzazione Inizia qui

Con il modello di sondaggio sulla soddisfazione dei clienti di ClickUp, puoi semplificare la raccolta dei feedback e apportare miglioramenti basati sui dati senza alcuno sforzo.

4. Modello di sondaggio sul feedback relativo al prodotto ClickUp

Scarica questo modello Comprendi bene le esigenze dei clienti con il modello di sondaggio sul feedback dei prodotti ClickUp

Se sei un utente alpha, beta o di lunga data del prodotto, avrai sicuramente ricevuto questo sondaggio con scala Likert nella finestra In arrivo o nelle notifiche dell'app.

Questi strumenti potrebbero averti chiesto di valutare varie funzionalità/funzioni su una scala di valutazione e di descrivere la tua opinione sul prodotto. Questi sondaggi con scala Likert sono sondaggi di feedback sul prodotto.

Possono aiutarti a ottenere informazioni preziose sulle esperienze dei tuoi clienti. Puoi lanciare rapidamente sondaggi di questo tipo con il modello di sondaggio sul feedback sui prodotti di ClickUp.

Questo modello semplifica la raccolta e l'analisi dei feedback, rendendolo perfetto per migliorare il tuo prodotto e aumentare la soddisfazione dei clienti.

Utilizza questo modello per identificare le aree di miglioramento del prodotto e migliorare l'esperienza utente, raccogliere feedback significativi in modo rapido e accurato e utilizzare i risultati del sondaggio con scala Likert per prendere decisioni informate sullo sviluppo del prodotto.

Ecco le funzionalità/funzioni che apprezzerai:

Stato personalizzato: Monitora lo stato di avanzamento del sondaggio con gli stati In revisione, Revisionato e Da revisionare

Campi personalizzati: gestisci il feedback con campi per la soddisfazione complessiva, la durata dell'utilizzo e altro ancora

Visualizzazioni personalizzabili: sfrutta visualizzazioni come Soddisfazione complessiva, Valutazioni dei prodotti e Invii dei sondaggi per organizzare i dati

5. Modello di sondaggio sul coinvolgimento dei dipendenti ClickUp

Scarica questo modello Ottieni informazioni dettagliate su come si sente il tuo team con il modello di sondaggio sul coinvolgimento dei dipendenti di ClickUp

Supponiamo che tu sia un professionista delle risorse umane e desideri condurre un sondaggio tra i dipendenti per valutare il loro livello di coinvolgimento. In questo caso, puoi utilizzare il modello di sondaggio sul coinvolgimento dei dipendenti di ClickUp per condurre rapidamente un sondaggio e identificare le aree di miglioramento sul posto di lavoro.

Questo modello ti consente di semplificare la raccolta dei feedback dei dipendenti, analizzare i processi, valutare la soddisfazione dei dipendenti e comprendere la cultura della tua azienda.

L'utilizzo di questo modello di scala Likert ti aiuterà a individuare le aree del tuo ambiente di lavoro che necessitano di miglioramenti e che possono contribuire ad aumentare la soddisfazione sul lavoro. Potrai inoltre conoscere le prospettive, gli obiettivi e le esigenze dei dipendenti e modificare di conseguenza le politiche aziendali.

Ecco perché ogni team di gestione dei talenti e delle risorse umane ha bisogno di questo modello per misurare il coinvolgimento dei dipendenti:

Informazioni utili : visualizza chiaramente la soddisfazione e il coinvolgimento dei dipendenti

Sondaggi personalizzabili : personalizza i sondaggi con domande adatte alle esigenze della tua organizzazione

Feedback in tempo reale : raccogli istantaneamente i commenti dei dipendenti su qualsiasi dispositivo

Stati personalizzati : monitora lo stato di avanzamento dei sondaggi con stati come Completato, In revisione e Da revisionare

Campi personalizzati : acquisisci feedback dettagliati con 32 attributi, tra cui equità retributiva, ferie retribuite e avanzamento di carriera

Viste personalizzate: gestisci il feedback in modo efficiente con viste quali Tutti gli invii, Feedback del reparto, Feedback del team e Guida introduttiva

Sfrutta questo modello per sapere come coinvolgere meglio i dipendenti e migliorare la cultura della tua organizzazione.

6. Modello di feedback dei dipendenti ClickUp

Se vuoi sapere cosa pensano i tuoi dipendenti della gestione, della cultura aziendale, degli stipendi e dei benefit, il modello di feedback dei dipendenti di ClickUp è quello che fa per te.

Scarica questo modello Utilizza il modello di feedback dei dipendenti ClickUp per monitorare il sentiment dei dipendenti

Hai bisogno di un ciclo di feedback nella tua organizzazione per facilitare una comunicazione strutturata che aiuti i manager a fornire un feedback coerente, incoraggi la titolarità delle prestazioni tra i dipendenti e promuova discussioni aperte e oneste e il riconoscimento.

Questo è l'unico modello di cui hai bisogno perché ti aiuta a:

Raccolta efficiente dei feedback : raccogli rapidamente input preziosi dai dipendenti

Monitoraggio del sentiment : utilizza visualizzazioni avanzate per monitorare il sentiment dei dipendenti nel tempo

Promuovere la trasparenza : creare fiducia e comunicazione aperta tra dipendenti e management

Stati personalizzati : monitora lo stato di avanzamento dei feedback con stati come Aperto e Completato

Campi personalizzati : acquisisci feedback dettagliati con attributi quali Valore del feedback, Opportunità di sviluppo e Cultura aziendale

Viste personalizzate: accedi ai feedback in modo efficiente con viste come Elenco di tutti i rispondenti, Elenco delle risposte, Tabella del sondaggio sul feedback dei dipendenti e Lavagna online "Inizia qui"

Con il modello di feedback dei dipendenti di ClickUp, puoi scoprire immediatamente cosa pensano di te i tuoi dipendenti e apportare i miglioramenti necessari.

7. Modello di modulo di feedback ClickUp

Il modello di modulo di feedback ClickUp è perfetto per i reparti che intendono raccogliere informazioni attraverso i clienti, i partner e la ricerca sugli utenti.

Scarica questo modello Raccogli dati significativi con il modello di modulo di feedback ClickUp

Puoi utilizzare questo modello per offrire ai clienti una piattaforma dove esprimere le loro opinioni e preoccupazioni. Chiedere attivamente un feedback migliora la fedeltà dei clienti e fornisce informazioni utili per migliorare i tuoi prodotti e servizi. Puoi anche identificare le aree che richiedono attenzione e sviluppare strategie mirate.

Questo strumento di feedback dei clienti ti consente di raccogliere e gestire le informazioni dei clienti in un'unica posizione, comprendendo il loro Pulse.

Questo modello consente di:

Sondaggi personalizzabili : personalizza i sondaggi in base alle esigenze dei tuoi clienti

Raccolta efficiente dei dati : raccogli feedback significativi a 360 gradi per orientare le decisioni relative ai prodotti

Analisi rapida : identifica rapidamente tendenze e approfondimenti dalle risposte al sondaggio

Stati personalizzati : monitora lo stato di avanzamento dei feedback con stati come Completato e Da fare

Campi personalizzati : acquisisci informazioni dettagliate con attributi quali provider di servizi, data di acquisto, livello del cliente, valutazione complessiva e suggerimenti per il miglioramento per salvare il feedback dei clienti

Viste personalizzate : accedi ai dati dei feedback tramite la vista Elenco raccomandazioni generali, la vista Elenco "Inizia qui", la vista Tabella feedback, la vista Tabella valutazione provider, la vista Bacheca raccomandazioni generali e la vista Bacheca feedback

Project management: Migliora il monitoraggio dei feedback con un potente dashboard per il monitoraggio del tempo e funzionalità/funzioni personalizzabili, tag, utili avvisi di dipendenza, notifiche via email e molto altro ancora!

Migliora la gestione dei feedback con il modulo di feedback!

8. Modello di scala Likert a 5 punti per Microsoft Word di TemplateLAB

tramite TemplateLAB

Il modello di scala Likert a 5 punti di TemplateLab è una scelta versatile se desideri stamparlo e condividerlo di persona con i partecipanti al sondaggio.

Puoi scaricare il sondaggio dal design accattivante in vari formati, come documenti Microsoft Word, diapositive Microsoft PowerPoint e file Adobe Photoshop.

Modifica il file in base alle tue esigenze.

Condividila con i partecipanti al sondaggio tramite vari canali di email, social o messaggistica personale per raccogliere e analizzare i dati.

9. Modello di scala Likert vuoto per Microsoft Word di TemplateLAB

tramite TemplateLAB

A differenza del modello precedente, la sezione delle domande nel modello di scala Likert vuoto di TemplateLAB è vuota, da cui deriva il nome.

In questo modo puoi creare domande da zero o anche al volo durante un colloquio individuale e raccogliere feedback.

Questo modello è eccellente per i professionisti delle risorse umane e gli psicologi che conducono sessioni individuali.

Come il modello precedente, puoi scaricare il sondaggio dal design accattivante in diversi formati, come documenti Microsoft Word, diapositive Microsoft PowerPoint, file Adobe Photoshop e file PDF.

11. Modello di sondaggio sulla soddisfazione degli studenti di Formplus

via Formplus

Sei un membro della facoltà o un insegnante presso un istituto o una scuola? Usufruisci di informazioni preziose sulla soddisfazione degli studenti con il modello personalizzato di sondaggio sulla soddisfazione degli studenti di Formplus.

Questo modello utilizza una scala Likert a 4 punti per aiutare gli amministratori scolastici o universitari, i membri della facoltà e il personale degli istituti di istruzione a valutare tutto, dalla qualità dei programmi di studio alla sicurezza del campus. Puoi raccogliere e analizzare senza sforzo il feedback degli studenti per migliorare gli standard e i servizi del tuo istituto.

Ecco come i professionisti dell'istruzione possono trarre vantaggio da questo modello:

Risposta tempestiva : aumenta le iscrizioni degli studenti rispondendo attivamente ai feedback, concedi l'accesso amministrativo per garantire azioni rapide sui suggerimenti e migliorare il coinvolgimento degli studenti

Notifiche automatiche : invia aggiornamenti automatici via email a studenti e personale per tenerli informati. Conferma l'invio dei sondaggi, riconosci i feedback e avvisa il personale delle nuove risposte per un'azione rapida

Invii flessibili : accetta documenti e immagini aggiuntivi per un feedback dettagliato. Imposta limiti alle dimensioni e ai formati dei file per gestire gli invii in modo efficiente

Sottodominio personalizzato : ospita il tuo sondaggio su un sottodominio personalizzato per un facile accesso e una maggiore credibilità. Personalizza l'URL in modo che rifletta il nome del tuo istituto e sia facile da ricordare per gli studenti

Design ottimizzato per dispositivi mobili: questo modello mobile-responsive garantisce agli studenti di condividere facilmente le loro opinioni su qualsiasi dispositivo, creando un'esperienza di feedback senza soluzione di continuità

Inizia oggi stesso a perfezionare l'offerta della tua istituzione con il modello di sondaggio sulla soddisfazione degli studenti di Formplus. Raccogli informazioni, agisci in base al feedback e fai risaltare la tua istituzione!

12. Modello di modulo di valutazione della formazione di Formplus

via Formplus

Sei un responsabile della formazione o un professionista delle risorse umane? Migliora i tuoi programmi di formazione con il modello di modulo di valutazione della formazione di Formplus! Questo sondaggio Likert a 5 punti ti aiuta a raccogliere feedback completi sulle sessioni di formazione, sui contenuti, sull'erogazione e sulla soddisfazione complessiva.

Perché ai formatori piace questo modello?

Inviti personalizzati via email: invia facilmente inviti aggiungendo o importando indirizzi email. Tieni traccia delle risposte in sospeso ed evita i duplicati per una raccolta dei feedback semplificata

Campi modulo versatili: i campi drag-and-drop facilitano la creazione dei moduli. Utilizza i campi di valutazione e i calcolatori per valutare le prestazioni dei formatori e calcolare i punteggi. Aggiungi la logica condizionale per personalizzare le domande di follow-up in base alle risposte

Flussi di lavoro e approvazioni: imposta processi di approvazione per esaminare le richieste di formazione e le autorizzazioni. È perfetto per gestire in modo efficiente il feedback e le richieste dei dipendenti

Valutazione collaborativa: invita i membri del team delle risorse umane e la direzione a collaborare alle valutazioni. Raccogli informazioni dai diversi reparti per migliorare la formazione

Valutazioni efficaci: utilizza una varietà di opzioni di valutazione (scale, stelle, cuori o faccine) per ottenere feedback dettagliati su aspetti specifici della formazione e capire quali aree richiedono maggiore attenzione o adeguamenti

Inizia con il modello e raccogli informazioni utili già da oggi!

Semplifica i sondaggi con i modelli di valutazione Likert

I modelli personalizzabili della scala Likert sono ideali per creare sondaggi strutturati e imparziali con una raccolta dati coerente. Questi modelli aiutano ricercatori, educatori, professionisti delle risorse umane e altri a semplificare il processo di progettazione e garantire risposte uniformi.

Sfrutta oggi stesso i modelli di scala Likert completamente personalizzabili di ClickUp e rendi il tuo processo di sondaggio più fluido ed efficace!

