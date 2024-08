Come ottenere l'integrazione tra lavoro e vita privata

Vi siete mai chiesti di quel collega che è bravissimo nel suo lavoro, sempre felice di aiutare gli altri e che sembra avere una vita fiorente al di fuori del lavoro?

Purtroppo, questa non è la realtà per molti di noi. Infatti, il 60% dei lavoratori statunitensi riferisce che una mancanza di confini tra la vita personale e quella professionale.

Qual è la via d'uscita? Si potrebbe dire un sano equilibrio tra lavoro e vita privata. Ma con l'evoluzione dei modelli di lavoro e delle preferenze personali, questo concetto ha lasciato il posto all'"integrazione vita-lavoro", un approccio più avanzato e flessibile alle aspettative e alle sfide della vita lavorativa moderna.

L'integrazione vita-lavoro non consiste tanto nel tracciare confini tra la vita personale e quella professionale, quanto piuttosto nel passare senza problemi dall'una all'altra.

Immaginate di partecipare alla partita di calcio dei vostri amici a metà mattina senza avere la sensazione di marinare la scuola o di seguire una lezione di yoga pomeridiana per ricaricarvi per il resto della giornata.

Con questa guida sull'integrazione vita-lavoro, condivideremo i consigli su come costruire una vita in cui il mondo professionale e quello personale coesistano armoniosamente tra loro.

Che cos'è l'integrazione vita-lavoro?

**L'integrazione vita-lavoro è la perfetta fusione delle responsabilità personali e professionali per raggiungere la soddisfazione in entrambe le aree

Questo concetto è emerso perché oggi molti professionisti impegnati trovano impossibile isolarsi dalla propria vita personale mentre sono al lavoro e viceversa. Il modello di integrazione vita-lavoro riconosce questo aspetto e ridefinisce l'armonia tra lavoro e vita privata per incoraggiarvi a Da fare ciò che volete, quando volete.

L'integrazione tra lavoro e vita privata non divide la giornata in fasce rigide di tempo dedicato al lavoro e tempo dedicato alla vita personale, bensì sfuma le linee di demarcazione. Ciò significa che potete occuparvi di cose personali durante l'orario di lavoro tradizionale e recuperarle in seguito lavorando in orari di lavoro non tradizionali. Finché raggiungete i vostri obiettivi professionali e producete risultati, il vostro tempo è vostro e potete gestirlo.

La flessibilità e la commistione tra lavoro e impegni personali sono in primo piano nella moderna configurazione del lavoro, in quanto un numero sempre maggiore di dipendenti si sta orientando verso il modello di lavoro da casa (WFH) e l'orario flessibile. Questa è la spina dorsale dell'integrazione tra lavoro e vita privata.

Consideriamo un esempio per capire meglio.

Riunione di Janice. Janice inizia la sua giornata presto, alle 7 del mattino, perché è il momento in cui si sente più produttiva. La sua energia inizia a calare verso le 11.30, dopo oltre 4 ore di lavoro concentrato.

Per ricaricarsi, fa una rapida lezione di yoga, pranza e va a prendere suo figlio a scuola mentre torna a casa. Dopo aver trascorso un po' di tempo con lui, si collega al lavoro e partecipa allo StandUp quotidiano con il suo team distribuito in tutto il mondo. Trascorre anche un po' di tempo rispondendo alle email e ai messaggi urgenti accumulati durante la giornata.

Poi cena entro le 18.00, passa un po' di tempo in famiglia e alle 20.00 Janice è di nuovo al computer. Trascorre un'ora o due a sistemare le questioni in sospeso e a impostare il suo programma per il giorno successivo.

Questo è un esempio perfetto della flessibilità che una sana integrazione tra lavoro e vita privata comporta. Janice non ha bisogno di tenere la sua vita personale separata dalle responsabilità professionali. Trova un modo per integrare gli obblighi professionali e personali senza compromettere nessuno dei due.

Integrazione vita-lavoro vs. Equilibrio vita-lavoro

Se vi state ancora chiedendo in che modo l'integrazione vita-lavoro differisca dall'equilibrio vita-lavoro, ve lo spieghiamo.

Entrambi gli approcci mirano a creare un'armonia tra la vita personale e quella lavorativa. Tuttavia, il modo in cui affrontano la situazione varia.

La teoria dell'equilibrio vita-lavoro

**L'equilibrio tra lavoro e vita privata tiene separati lavoro e vita privata. Incoraggia le persone a dedicare un numero fisso di ore a ciascuna di esse, senza che il lavoro si mangi il tempo personale e viceversa. In questo modo, il mondo professionale e quello personale di una persona prosperano indipendentemente

La teoria dell'equilibrio tra lavoro e vita privata stabilisce confini rigorosi per garantire che le responsabilità lavorative e personali non si sovrappongano. Da fare definendo rigorosamente l'orario di lavoro e la compartimentazione, in pratica dicendo no al lavoro d'ufficio o alle chiamate una volta lasciato il posto di lavoro o spento il portatile.

Ecco un esempio di esempio di equilibrio tra lavoro e vita privata :

Equilibrio tra vita privata e lavoro

Routine mattutina

7:00: sveglia e esercizio fisico

8:00: colazione con la famiglia

**Orario di lavoro

9:00: inizio del lavoro

12:30: Pausa pranzo; breve passeggiata all'aperto

13:30: Ripresa del lavoro

17:00: Fine del lavoro

Routine serale

17:30: trascorrere del tempo con la famiglia o gli amici

19:00: cena

ore 20:00: attività di svago (lettura, hobby, ecc.); rilassarsi e prepararsi per andare a letto

22:30: dormire

La teoria dell'integrazione tra lavoro e vita privata

La teoria dell'integrazione dell'equilibrio tra lavoro e vita privata riconosce l'interconnessione di entrambi i settori e incoraggia la creazione di modalità flessibili, come il lavoro da remoto o l'orario regolabile .

Questo approccio aiuta a a lavorare in modo più intelligente, non più duro per raggiungere l'armonia tra lavoro e vita privata.

Ecco un esempio di ciò che significa integrazione, sotto forma di un elenco cronologico di cose da fare.

Integrazione vita-lavoro

7:00: sveglia, colazione, controllo delle email

8:30: lezione di Pilates

9:30: inizio del lavoro, riunione mattutina, attività chiave

11:00: portare fuori il cane per una passeggiata

11:30: preparazione dei pasti e pranzo con la famiglia

ore 13:00: Riprendere il lavoro

15:30: frequentare un corso serale/ incontrare un amico per un caffè

16:30: Ritorno al lavoro

19:00: cena

ore 20:00: Ripresa del lavoro

ore 22:00: riposo e preparazione per andare a letto

La teoria del confine tra lavoro e vita privata

Da fare: vedete il vostro lavoro e la vostra casa come due stati diversi di cui attraversate quotidianamente i confini per spostarvi? **Questa è la teoria del confine tra lavoro e vita privata in azione

**Identifica tre tipi di confini: fisici (dove si lavora e si vive), temporali (quando si lavora e quando si è impegnati in attività personali) e psicologici (come si pensa e ci si sente quando si lavora rispetto a quando non lo si fa)

Questa teoria prescrive l'impostazione di confini chiari e non negoziabili e la loro comunicazione efficace con le parti interessate, come i datori di lavoro e i membri della famiglia.

Ecco un esempio:

John, un responsabile marketing che lavora da casa presso un'importante azienda di marketing, applica la teoria dei confini dell'equilibrio vita-lavoro in questo modo:

Incorpora i confini fisici lavorando in un ufficio dedicato a casa

Impostazione di confini temporali limitando il suo orario di lavoro a un tradizionale turno diurno

Stabilisce confini psicologici spegnendo mentalmente il lavoro una volta terminato per la giornata

Gestendo questi confini, John riesce a mantenere un sano equilibrio tra lavoro e vita privata, assicurandosi che né il lavoro né la vita privata prevalgano sull'altro.

Strategie per ottenere un'integrazione positiva tra lavoro e vita privata

Se cercate una sana integrazione tra lavoro e vita privata, ecco come fare.

Creare una strategia di integrazione vita-lavoro

È il momento di una consigli per la vita privata e il lavoro per aumentare la produttività ! Essere consapevoli e organizzati aiuta a costruire una vita con uno scopo e un'intenzione. Decidete il tipo di vita che volete condurre e create una strategia per costruirla.

Definire l'equilibrio: Innanzitutto, definite cosa significa per voi integrazione tra lavoro e vita privata. Siete più felici di rimanere fedeli a un modello di lavoro a orario fisso? Questo modello è in linea con le vostre aspirazioni di carriera e con il settore che avete scelto? Vi sentite a vostro agio nel passare dal lavoro alla vita durante la giornata? Versione di prova: Seguite l'approccio "mordi e fuggi" fino a trovare un equilibrio. Fate dei cambiamenti oggi, vedete come funzionano e fatene altri domani finché non vi sentirete appagati sia professionalmente che personalmente. Sperimentate se fare quella lezione di yoga nel pomeriggio per recuperare il tempo perduto sia la cosa migliore per voi o se preferiate farla al mattino prima di iniziare a lavorare. Sgravatevi mentalmente: Datevi un po' di tregua e accettate la flessibilità. Non c'è problema se oggi la famiglia vi ha rubato più tempo del previsto. O se siete rimasti alzati fino a tardi per lucidare una presentazione importante. Purché alla fine della giornata siate sani e contenuti, fate tutti gli aggiustamenti necessari.

Indubbiamente le vostre preferenze personali giocano il ruolo più importante nell'integrazione tra lavoro e vita privata. Ma è possibile senza ruoli flessibili e datori di lavoro comprensivi?

Impatto delle pratiche e delle iniziative lavorative sull'integrazione vita-lavoro

Il momento migliore per definire le aspettative e aiutare i dipendenti a comprendere la flessibilità offerta dall'azienda è prima che inizino a lavorare. Questo permette loro di scegliere il tipo di equilibrio che desiderano nella loro vita professionale e personale.

Anche le attività di onboarding o di orientamento per i nuovi assunti dovrebbero spiegare chiaramente i modelli di lavoro che adottate.

Il modello di integrazione vita-lavoro riconosce che il lavoro flessibile, ibrido o da remoto lo consente. Ecco alcuni dei vantaggi che le aziende possono offrire ai propri dipendenti per supportare l'integrazione vita-lavoro:

Opzioni di lavoro da remoto e orari flessibili

Congedo per i genitori e assistenza all'infanzia/giornaliera per aiutare i dipendenti a prendersi cura delle loro famiglie

per aiutare i dipendenti a prendersi cura delle loro famiglie Programmi per il benessere come l'iscrizione in palestra, dove i dipendenti possono usufruire di queste strutture sul posto di lavoro

come l'iscrizione in palestra, dove i dipendenti possono usufruire di queste strutture sul posto di lavoro Assistenza per la salute mentale e programmi che supportano il benessere

Le persone con un livello più elevato di responsabilità e impegni personali possono trarre grandi vantaggi dalle politiche di supporto all'integrazione tra lavoro e vita privata. Ad esempio, due terzi delle donne con accordi di lavoro flessibili intendono rimanere con il loro datore di lavoro per più di tre anni, mentre solo il 19% di quelle che non hanno questa flessibilità ha lo stesso piano.

Ciò indica che le opzioni di lavoro flessibile e l'attenzione all'integrazione tra lavoro e vita privata hanno un impatto significativo sulla fidelizzazione dei dipendenti, in particolare per le donne. Per sviluppare e implementare queste politiche inclusive, è necessaria una leadership forte e committed al timone, che guidi il cambiamento.

Ruolo dell'orario flessibile nell'integrazione vita-lavoro

Come abbiamo menzionato in precedenza, l'orario flessibile è alla base di un modello di integrazione vita-lavoro positivo. l'81% di chi lavora alla scrivania cerca la flessibilità nel proprio ruolo lavorativo per avere la libertà di:

Personalizzare gli orari , ad esempio iniziando presto o finendo tardi, per adattarsi alle responsabilità familiari o agli interessi personali e agli stili di lavoro

, ad esempio iniziando presto o finendo tardi, per adattarsi alle responsabilità familiari o agli interessi personali e agli stili di lavoro Lavorare durante le ore di massima produttività per migliorare le prestazioni impiegandostrumenti di monitoraggio della produttività dei dipendenti *Assolvere questioni personali, come appuntamenti medici o eventi scolastici, senza prendersi un'intera giornata libera

per migliorare le prestazioni impiegandostrumenti di monitoraggio della produttività dei dipendenti *Assolvere questioni personali, come appuntamenti medici o eventi scolastici, senza prendersi un'intera giornata libera Creare un senso di autonomia e soddisfazione lasciando che siano i dipendenti a stabilire le proprie impostazioni

lasciando che siano i dipendenti a stabilire le proprie impostazioni Migliorare la salute fisica e mentale grazie a un equilibrio armonioso

Gestione dell'integrazione vita-lavoro con le funzionalità di ClickUp

Se siete convinti che l'integrazione vita-lavoro sia il futuro e volete implementarla nella vostra organizzazione o cercare un lavoro che la offra, siamo all'ultimo pezzo del puzzle: dotarsi degli strumenti giusti.

Gestire il tempo, creare programmi e dare priorità alle attività manualmente, soprattutto in un modello di lavoro non tradizionale, può essere caotico. È necessario raggiungere gli obiettivi di lavoro, riunirsi con i membri del team, ma anche ritagliarsi del tempo per occuparsi dei propri commit.

Entrare ClickUp , una piattaforma che combina strumenti di produttività , software di project management e strumenti di gestione del tempo con funzionalità che rendono semplice l'integrazione tra lavoro e vita privata.

Passare dal lavoro alla vita privata è un gioco da ragazzi con ClickUp!

_ClickUp non solo mi permette di mantenere i progetti in carreggiata e di individuare tempestivamente i rischi, ma mi aiuta anche come collaboratore individuale nelle mie attività quotidiane

Raúl Becerra, Responsabile della produttività presso Atrato

Attività di ClickUp

Lavorate fuori dall'orario di ufficio e non potete contattare immediatamente i membri del team? Nessun problema Attività di ClickUp fornisce tutte le informazioni necessarie per svolgere un'attività.

Agisce come una strumento di collaborazione remota attraverso il quale voi e il vostro manager potete comunicare in modo continuo ed efficace, da remoto o in modo asincrono.

creare attività e memorizzare tutte le informazioni rilevanti, compresi allegati e scadenze, con ClickUp Tasks_

Potete aggiungere Tag o Stati personalizzati alle attività per identificarle e classificarle rapidamente e gestire il lavoro del vostro team e di voi stessi.

Inoltre, è possibile fissare livelli di priorità e concentrarsi su ciò che conta di più. Aggiungete campi personalizzati alle attività per includere collegamenti, relazioni e file, in modo da avere il contesto necessario per portare a termine il lavoro.

Potete anche vedere come i vostri progetti si influenzano a vicenda con l'aggiunta di relazioni e dipendenze tra le attività. Potete visualizzare il lavoro a modo vostro, aggiungendo attività e sottoattività a più Elenchi per un accesso facile e immediato.

ClickUp Gestione del tempo

A volte può essere difficile monitorare il tempo quando si lavora a intervalli intervallati nel corso della giornata. Ecco, Gestione del tempo di ClickUp consente di avviare e fermare l'orologio quando si vuole, tutte le volte che si desidera.

Inoltre, grazie alla stima della durata stimata, è possibile valutare il tempo necessario per ogni attività e gestire di conseguenza i propri commit. È anche possibile utilizzare IA per la gestione del tempo per migliorare la produttività attraverso il monitoraggio efficiente del tempo, l'impostazione di promemoria, la definizione delle priorità delle attività e l'analisi del tempo trascorso.

cronometrate le vostre attività manualmente o automaticamente e create stime di durata stimata con ClickUp Time Management

Cercate una maggiore comodità? Utilizzate la funzione ClickUp Monitoraggio del tempo dei progetti Estensione di Chrome per tracciare il tempo manualmente o automaticamente, avviare e fermare l'orologio da qualsiasi dispositivo e aggiornare il tempo da qualsiasi posizione!

💡Pro Tip: Esplora I modelli di gestione del tempo di ClickUp per semplificare il monitoraggio del tempo al lavoro e a casa.

Visualizzazione del calendario di ClickUp

È possibile utilizzare questa funzionalità/funzione anche per segnare l'assenza nei giorni o nelle ore non disponibili, in modo da tenere tutti informati.

cattura e organizza tutte le attività e i commit in base alla data con ClickUp Calendar View_

E la parte migliore?

ClickUp Calendar si integra con i calendari personali come Google Calendar, consentendo di visualizzare i commit di lavoro e quelli personali in un unico posto. In questo modo si evita l'overbooking e si garantisce l'assegnazione di tempo sufficiente per le attività personali.

Allo stesso modo, è possibile creare un calendario di un'area di lavoro personale personalizzata che raggruppa i vostri impegni professionali e di lavoro in un'unica posizione, facilitando il passaggio da un contesto all'altro.

Automazioni ClickUp Automazioni di ClickUp migliorano l'integrazione tra lavoro e vita privata snellendo i flussi di lavoro, riducendo le attività manuali e garantendo una gestione efficiente delle responsabilità personali e professionali.

Ad esempio, è possibile automatizzare la creazione di un'attività di reportistica settimanale ogni venerdì, assicurando che le attività di lavoro ricorrenti siano gestite in modo coerente senza interventi manuali.

Ecco un altro vantaggio dell'automazione. Supponiamo che dobbiate inviare un file ad alta priorità a una certa ora che si scontra con un'attività personale. Potete inviarlo, ma avrete bisogno di una promemoria. È sufficiente impostare ClickUp per l'invio di promemoria, riepiloghi giornalieri delle attività in scadenza e notifiche ritardate sul dispositivo se siete attivi nella web app. E l'impostazione è fatta!

È anche possibile impostare l'automazione delle attività ricorrenti per le abitudini personali che si desidera costruire, come l'esercizio fisico quotidiano o il tempo di lettura L'automazione può ricordare di completare e contrassegnare queste attività come terminate, aiutandovi a integrare abitudini positive nella vostra routine quotidiana.

Obiettivi di ClickUp

Infine, Obiettivi di ClickUp è un modo efficace per monitorare gli obiettivi personali e professionali. Può fornire una visualizzazione olistica del completamento delle attività, aiutandovi a rispettare le scadenze e a destreggiarvi tra le varie responsabilità.

Ad esempio, un obiettivo di fitness può includere i traguardi dell'esercizio quotidiano, mentre un obiettivo di progetto di lavoro può tenere traccia delle consegne e delle scadenze chiave.

semplificare i traguardi e monitorare lo stato di avanzamento con ClickUp Goals_

Modello di gestione delle attività di ClickUp

Ecco un modello ClickUp comunemente utilizzato per facilitare l'integrazione tra lavoro e vita privata e assistere le persone in questo percorso.

Con un elenco completo di tutte le attività da svolgere, il modello di ClickUp Modello di gestione delle attività di ClickUp aiuta a gestire le attività in modo efficace e ad assegnarle in base alle priorità.

Visualizzate e organizzate al meglio le vostre attività e visualizzatele in vista Elenco, Bacheca o Calendario con un semplice clic.

Con questo modello è possibile:

Tracciare i dettagli delle attività e la Sequenza per snellire le attività personali e professionali

per snellire le attività personali e professionali Visualizzare la durata stimata, la priorità, lo stato di avanzamento e la data di scadenza in un unico posto per semplificare i flussi di lavoro

in un unico posto per semplificare i flussi di lavoro Separare le attività in elementi, idee e arretrati per stabilire le priorità in modo efficace

per stabilire le priorità in modo efficace Disordinare l'elenco delle cose da fare attraverso la categorizzazione di elementi d'azione, idee e arretrati

attraverso la categorizzazione di elementi d'azione, idee e arretrati Facilitarela collaborazione del team senza intoppi con la programmazione e l'assegnazione semplificata delle attività

Scaricare questo modello

Le sfide e le opportunità dell'integrazione vita-lavoro

Indipendentemente dal modello di lavoro e di vita privata scelto, è inevitabile che si presentino alcune sfide. Alcune di quelle comuni con cui la maggior parte dei dipendenti moderni si scontra sono:

Pressione di essere sempre disponibili a causa della costante connessione facilitata dalla comunicazione digitale

a causa della costante connessione facilitata dalla comunicazione digitale Diminuzione della qualità della vita personale e continue interruzioni dovute alla permeabilità dei confini tra vita professionale e personale

e continue interruzioni dovute alla permeabilità dei confini tra vita professionale e personale Difficoltà a gestire il tempo e a trovare il tempo per le cose importanti sul lavoro o a Home

Potreste anche considerare alcuni rischi che potrebbero sorgere nel perseguire l'integrazione tra lavoro e vita privata:

Sovraccarico dei dipendenti e stress dovuto all'impossibilità di staccare la spina dalle attività lavorative durante la giornata

dovuto all'impossibilità di staccare la spina dalle attività lavorative durante la giornata Procrastinazione e diminuzione della produttività a causa della flessibilità degli orari e della scarsa gestione del tempo

a causa della flessibilità degli orari e della scarsa gestione del tempo Relazioni tese con i colleghi che si vedono raramente o con cui si hanno conversazioni dal vivo e tempo personale compromesso a causa delle interruzioni del lavoro

Detto questo, questo approccio non è privo di pregi:

L'approccio all'integrazione vita-lavoro cerca di migliorare la salute mentale riducendo lo stress associato a orari di lavoro rigidi

riducendo lo stress associato a orari di lavoro rigidi Le aziende che supportano l'integrazione vita-lavoro attraverso modelli di lavoro da remoto, ibridi o flessibili possono registrare tassi di fidelizzazione dei dipendenti più elevati

Una maggiore flessibilità può aumentare la soddisfazione lavorativa complessiva e ridurre lo stress di doversi destreggiare tra diverse cose

Bonus: Provate questi 12 modelli gratuiti per la produttività per lavorare meglio in un ufficio o in un luogo di lavoro remoto!

Integrazione vita-lavoro con ClickUp!

I progressi tecnologici, come i canali di connessione potenziati e l'automazione delle attività lavorative, rendono promettente il futuro dell'integrazione vita-lavoro.

Concentrandosi su politiche e benessere incentrate sui dipendenti e utilizzando strumenti come ClickUp, le aziende possono accogliere modelli di lavoro non tradizionali e supportare le preferenze di integrazione vita-lavoro dei propri dipendenti. Iscriviti a ClickUp per integrare senza problemi il lavoro con la vita privata.

Domande frequenti (FAQ)

1. Che cos'è la teoria WLB?

La teoria dell'equilibrio tra lavoro e vita privata suggerisce di bilanciare lavoro e vita privata definendo le Sequenze per garantire che il lavoro non interrompa il benessere personale al di fuori dell'ufficio.

2. L'integrazione tra lavoro e vita privata è salutare?

L'integrazione tra lavoro e vita privata può essere una scelta salutare per coloro che si sentono a proprio agio nell'intersecare vita professionale e personale. Come principio, incoraggia i lavoratori a trovare il modo di alternare gli impegni personali e di lavoro fino a raggiungere uno stato di equilibrio e di realizzazione in entrambe le aree.

3. Qual è la teoria della compensazione nel WLB?

La teoria della compensazione nell'equilibrio tra lavoro e vita privata suggerisce che i dipendenti cercano di compensare la mancanza in un aspetto con gli aspetti positivi nell'altro. Ad esempio, un dipendente che si sente insoddisfatto del proprio lavoro investirà più tempo ed energie nella propria vita personale.

4. Perché l'integrazione vita-lavoro è diventata più importante dell'equilibrio vita-lavoro?

Molte persone ritengono che il lavoro e la vita moderna non possano essere compartimentati e incasellati in silos distinti. Questo ha dato vita a un modello flessibile che consente ai professionisti di riunire i propri impegni personali e di lavoro nel modo e nel momento che desiderano.

5. Quali sono i rischi dell'equilibrio tra lavoro e vita privata?

Non ci sono rischi di per sé per un sano equilibrio tra lavoro e vita privata. Tuttavia, nel perseguire l'equilibrio tra lavoro e vita privata, alcune persone possono trovarsi a combattere con aspettative irrealistiche, burnout, sensi di colpa e calo della produttività.

6. Qual era lo scopo del WLB?

L'equilibrio tra lavoro e vita privata è un concetto che cerca di ristabilire l'equilibrio tra le responsabilità professionali e la vita personale di una persona, in modo che le prime non prevalgano sulla seconda. Il WLB cerca di mantenere l'equilibrio e l'armonia in entrambi i campi per garantire felicità e benessere a lungo termine.