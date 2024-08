Come creare una lista di controllo del servizio clienti (con modelli)

Una buona esperienza di assistenza clienti può contribuire a guadagnare la fiducia dei vostri clienti. Tuttavia, l'esperienza di un cliente con il team del supporto potrebbe essere molto diversa da un'interazione all'altra.

Dipende da fattori variabili come la criticità del problema, il rappresentante del servizio di assistenza che gestisce il ticket e se la risoluzione richiede il coordinamento con altri team come quello del prodotto e dell'ingegneria.

Detto questo, se il flusso di lavoro del servizio clienti seguisse un processo standardizzato, si potrebbe compensare o ridurre al minimo l'impatto di queste variabili e risolvere le sfide del servizio clienti .

Per facilitare il vostro lavoro di manager del servizio clienti, potete implementare una lista di controllo del servizio clienti.

In questo blog, esamineremo la creazione di una lista di controllo per il servizio clienti che vi aiuterà a ottimizzare le procedure e a fornire esperienze impeccabili e coerenti.

Che cos'è una lista di controllo del servizio clienti?

Una lista di controllo del servizio clienti specifica gli standard del servizio clienti con regole, linee guida e best practice per il team di assistenza al fine di offrire un'esperienza cliente ottimale. Elenca tutte le risorse necessarie, i passaggi da seguire e la sequenza in cui questi passaggi devono essere seguiti.

Perché è necessaria una lista di controllo del servizio clienti?

La lista di controllo diventa un modello per tutti i membri del team , eliminando le congetture quando si aiutano i clienti o si risolvono le query

Con un processo ripetibile, si minimizza l'errore umano, si offre un'esperienza più prevedibile ai clienti e si ottiene una soddisfazione costante dei clienti

La lista di controllo aiuta i nuovi membri che si uniscono al team a avanzare più rapidamente e a gestire i clienti con maggiore sicurezza, poiché esiste un processo collaudato e testato

Quando tutti seguono un flusso di lavoro standard, il gestore del team può valutare in modo oggettivo le prestazioni del team usando kPI dell'esperienza del cliente

Una lista di controllo può fungere da stella guida per aiutare il team di assistenza a gestire le interazioni con i clienti con sicurezza e chiarezza. Ecco una lista di controllo in 15 punti per il servizio clienti con cui il team può iniziare:

1. Rendere il team del supporto facilmente accessibile

Quando i clienti si rivolgono al team del supporto, probabilmente hanno un problema urgente che deve essere risolto immediatamente. Un ritardo può portare a lacune nella comunicazione e a un'inutile confusione.

Non dimentichiamo che l'oggetto principale del team di assistenza clienti è risolvere i problemi dei clienti. Da fare solo se i clienti possono raggiungervi.

Come potete rendere più accessibile il vostro team di assistenza clienti?

Pubblicate le informazioni di contatto del team di assistenza (email, numero di telefono) sul vostro sito web, all'interno del prodotto e sui vostri social media

(email, numero di telefono) sul vostro sito web, all'interno del prodotto e sui vostri social media Implementare un chatbot sul vostro sito web per aiutare i clienti a ottenere risposte alle query di livello base

sul vostro sito web per aiutare i clienti a ottenere risposte alle query di livello base Inoltrare le query ai giusti rappresentanti del servizio clienti per una risoluzione più rapida

2. Cancellare le aspettative del servizio

Le interazioni con i clienti possono essere contrastanti. L'impostazione di aspettative realistiche da parte dei clienti è necessaria per garantire un'esperienza di servizio di alta qualità. Definite un parametro di riferimento utilizzando una lista di controllo del servizio clienti e formate il vostro team a fornire le prestazioni richieste.

Come si possono definire chiare aspettative di servizio?

Siate trasparenti sulla vostra disponibilità , sui tempi di risposta e sul tipo di query che vi impegnate a risolvere tramite il servizio clienti

, sui tempi di risposta e sul tipo di query che vi impegnate a risolvere tramite il servizio clienti Seguire una lista di controllo del servizio clienti per dare al team chiarità sui protocolli e sulle responsabilità

3. Providere opzioni per il self-service Diversi studi indicano che per la maggior parte dei clienti la cosa più importante che un'azienda può fare per loro è dare valore al loro tempo. Il self-service aiuta la vostra azienda a Da fare come mai prima d'ora.

Non tutti i clienti amano aspettare una risposta dal team del servizio clienti.

I clienti più esperti di tecnologia sono portati a scegliere la strada del fai-da-te e a cercare di risolvere le loro query da soli.

Questo può essere un vantaggio per tutti: i clienti ottengono una risoluzione rapida attraverso il self-service, che mantiene la soddisfazione del cliente, mentre il team del servizio clienti può concentrarsi sulla risoluzione di problemi critici.

Come potete offrire ai clienti opzioni di self-service?

Create una base di conoscenze completa sul vostro sito web con un repository aggiornato di articoli del centro assistenza

Configurare il chatbot per gestire le query più comuni dei clienti

In ClickUp abbiamo un repository di conoscenze per scopi interni e rivolti ai clienti.

**Un esempio su tutti: Centro Assistenza di ClickUp copre la suite di funzionalità/funzione che offre, compresi i modelli, i webinar, le integrazioni, i casi d'uso, l'onboarding, i primi passi, ecc. In breve, tutto ciò che serve per imparare a utilizzare ClickUp al massimo delle sue potenzialità.

il Centro assistenza di ClickUp è un esempio di self-service per iniziare a usare il prodotto_

4. Preparare risposte in scatola per le query ricorrenti

Uno studio di McKinsey ha rilevato che il 75% dei clienti si aspetta un servizio "immediato "* entro cinque minuti dal contatto con il marchio online. Le risposte in scatola lo rendono possibile. Le risposte rapide accelerano il lavoro dei team del servizio clienti e riducono il tempo di risposta a pochi secondi.

Alcuni clienti preferiscono contattare il servizio clienti per query comuni. Questi ticket possono aumentare il carico di lavoro del vostro team e allungare la sua larghezza di banda.

È possibile prevenire queste situazioni documentando le query ricorrenti e istruendo il team sulla risposta appropriata in scatola per ogni query. In questo modo il team può affrontare rapidamente un volume elevato di ticket.

Come gestire le query ricorrenti?

Documentate i problemi ricorrenti dei clienti e le risposte personalizzate per addestrare il vostro chatbot

e le risposte personalizzate per addestrare il vostro chatbot Pubblicate questo documento nel repository delle risorse della vostra piattaforma di assistenza clienti o di ticketing

della vostra piattaforma di assistenza clienti o di ticketing Formare i nuovi addetti all'assistenza sulle query ricorrenti come parte del loro onboarding

5. Conoscere a fondo il proprio prodotto

I Teams si aspettano che il team del servizio clienti sia un esperto in materia di prodotti o servizi.

Solo se hanno una conoscenza completa del prodotto (fino ai suoi dettagli) saranno in grado di fornire risposte soddisfacenti alle query dei clienti, costruendo credibilità e guadagnandosi la fiducia dei clienti.

I rappresentanti dell'assistenza che conoscono bene il prodotto saranno in grado di capire con precisione il problema del cliente e di risolverlo rapidamente. Al contrario, i ticket di assistenza possono trascinarsi per giorni se il rappresentante non ha la giusta conoscenza del prodotto o del servizio, lasciando il cliente frustrato.

Come può il vostro team di assistenza clienti acquisire competenze sui prodotti?

Condurre regolarmente sessioni di formazione sulle ultime funzionalità/funzioni del prodotto per il team del servizio clienti

sulle ultime funzionalità/funzioni del prodotto per il team del servizio clienti Costruire una base di conoscenze usandoDocumenti ClickUp con un repository di sessioni di formazione preregistrate che i rappresentanti dell'assistenza possono utilizzare per aggiornarsi sulle funzionalità esistenti del prodotto

aggiungete a ClickUp Docs le risorse per la formazione sul vostro prodotto o servizio, affinché i rappresentanti dell'assistenza possano comprendere meglio il prodotto_

6. Ascoltate più di quanto parlate

Se non si indaga sul nocciolo del problema, qualsiasi soluzione si metta in atto sarà come applicare un cerotto a un taglio profondo. Copre il problema solo in superficie, senza affrontare la ferita sottostante.

Peggio ancora, una soluzione temporanea potrebbe far riemergere il problema, richiedendo un'altra conversazione di supporto per lo stesso problema o per un problema simile.

Le soluzioni basate su una comprensione approfondita del problema forniranno una risoluzione duratura, eviteranno il tira e molla con il cliente e garantiranno una maggiore soddisfazione del processo di assistenza clienti.

Ecco alcuni buoni consigli da seguire

Fare le domande giuste durante le conversazioni di supporto. Questo aiuta a scoprire i minimi dettagli dei problemi dei clienti

durante le conversazioni di supporto. Questo aiuta a scoprire i minimi dettagli dei problemi dei clienti Prendere note dettagliate per catturare i dettagli chiave delle conversazioni di supporto. I clienti apprezzano quando i rappresentanti dimostrano di comprendere a fondo i loro problemi

7. Empatizzare con le esigenze del cliente

Un elemento chiave di un servizio clienti eccellente è far sentire il cliente "in mani sicure" I rappresentanti del servizio di assistenza devono dimostrare empatia e comprensione per la situazione del cliente, mentre gestendo le aspettative del cliente .

Mostrare un interesse genuino invece di risposte fredde e robotiche può trasformare le conversazioni di supporto clienti in esperienze memorabili. Questo contribuisce a fidelizzare i clienti e a consolidare relazioni a lungo termine, trasformando i clienti in sostenitori del vostro marchio.

Consigli per esprimere empatia nelle interazioni con il servizio clienti

Può essere semplice come riconoscere il problema per il quale il cliente vi sta contattando

per il quale il cliente vi sta contattando essere trasparenti sulle Sequenze e far sapere che si stanno prendendo seri passaggi per risolvere il problema

e far sapere che si stanno prendendo seri passaggi per risolvere il problema **Impostare le aspettative in modo chiaro, tempestivo e in più momenti durante l'interazione con il cliente

Per una comunicazione proattiva, stabilite una cadenza di follower e fategli sapere se qualcosa nella loro richiesta cambia

8. Ridurre al minimo il tempo di risposta

Uno dei pilastri di un buon servizio clienti è rispondere ai clienti il più rapidamente possibile.

È fondamentale disporre di una strategia affidabile per rispondere alle richieste dei clienti nel più breve tempo possibile. Un problema non risolto potrebbe bloccare il lavoro del cliente e le risposte tardive possono esacerbare le frustrazioni dei clienti.

In casi estremi, uno schema di risposte tardive al supporto clienti può portare alla rinuncia del cliente.

Come ridurre al minimo i tempi di risposta?

Utilizzare modelli per il servizio clienti flussi di lavoro ogni volta che è possibile: risposte alle email, liste di controllo delle attività, reportistica, risoluzione dei bug, ecc

flussi di lavoro ogni volta che è possibile: risposte alle email, liste di controllo delle attività, reportistica, risoluzione dei bug, ecc Misurare il tempo medio di risposta ai ticket di assistenza in tutto il team e farne un KPI per i rappresentanti dell'assistenza

ai ticket di assistenza in tutto il team e farne un KPI per i rappresentanti dell'assistenza Utilizzare il tempo di risposta medio del settore come parametro di riferimento e fissare un traguardo per portare il tempo di risposta del team al di sotto della media del settore nei prossimi 1-2 trimestri

come parametro di riferimento e fissare un traguardo per portare il tempo di risposta del team al di sotto della media del settore nei prossimi 1-2 trimestri Le startup dell'e-commerce di nuova generazione hanno stabilito un elevato standard di riferimento per il servizio clienti, con disponibilità 24×7 e risposte fulminee. Le aspettative dei clienti sono più alte che in passato. Investite in chatbot dotati di IA in grado di rispondere istantaneamente alle query dei clienti

9. Mantenere pazienza e compostezza

Le interazioni con i clienti possono spesso andare storte. La chiave per fornire un buon servizio clienti è saper mantenere il sangue freddo. Invece di spazientirvi, cercate di capire perché i vostri clienti sono arrabbiati e ascoltate attivamente ciò che dicono.

Formate gli agenti del supporto clienti a essere ascoltatori attivi e incoraggiateli a porre domande chiarificatrici; in questo modo ridurrete le possibilità di comunicazione errata e migliorerete la soddisfazione dei clienti.

Consigli per gestire le interazioni con i clienti

Ascoltate il cliente senza affrettarvi a fornire una soluzione e fate domande per assicurarvi di aver compreso le sue preoccupazioni

Mantenere un linguaggio professionale e un tono rispettoso ; mantenere la calma eviterà che la situazione degeneri

; mantenere la calma eviterà che la situazione degeneri Per aumentare la produttività del team, prendete in considerazione l'utilizzo diStrumenti di IA per il servizio clienti 💡Pro Tip: usare ClickUp Brain _, un assistente di scrittura dotato di IA, per trovare risposte di tatto quando si ha a che fare con un cliente insoddisfatto

i rappresentanti del servizio clienti possono utilizzare ClickUp Brain per redigere email in pochi secondi_

10. Mantenete i vostri clienti al corrente delle novità

Le lacune nella comunicazione possono far deragliare un buon servizio clienti. Siate trasparenti quando parlate con i clienti, assicurandovi che comprendano la risoluzione del problema e quando sarà risolto. Teneteli informati in ogni fase del processo di risoluzione. Questo approccio può rafforzare le relazioni con i clienti, risultando in un'ottima customer experience.

Consigli per una comunicazione coerente con i clienti:

Impiegare un sistema di comunicazione efficacegestione della comunicazione con i clienti per garantire coerenza e continuità in ogni passaggio del percorso del cliente

del percorso del cliente UtilizzoClickUp Automazioni per creare flussi di lavoro personalizzati per aggiornare tempestivamente i clienti sui cambiamenti di stato

creazione di automazioni personalizzate con ClickUp Automazioni

Ecco un esempio di automazioni personalizzate per i team del supporto clienti:

Creare un problema in GitHub quando il cliente segnala una funzionalità/funzione del vostro prodotto

ApplicareModello di segnalazione di bug di ClickUp a quell'attività

11. Follow-up sempre puntuale

Rispondere rapidamente alle query dei clienti è importante. Ma ricordate che non si tratta di un obbligo una tantum, quando viene sollevato il ticket. Trattate ogni punto di contatto con il cliente come un'opportunità per deliziarlo e impressionarlo. Il follow-up tempestivo deve essere il vostro mantra durante tutto il processo di risoluzione dei ticket.

A volte, dopo aver risolto il problema, la comunicazione con il cliente può raffreddarsi. Anche in questo caso, è importante seguire i clienti per confermare che la query è stata risolta in modo soddisfacente. Queste situazioni offrono l'opportunità di ottenere un prezioso feedback dai clienti.

Come fare follow-up con i clienti?

Inviate moduli di sondaggio e di feedback ai vostri clienti per ottenere informazioni sulla loro esperienza con il vostro prodotto o servizio

ai vostri clienti per ottenere informazioni sulla loro esperienza con il vostro prodotto o servizio Sfruttate la vostra base di conoscenze per inviare loro guide sui prodotti, best practice e guide su come fare per le funzionalità/funzione che ritenete utili

per le funzionalità/funzione che ritenete utili Offrite un servizio clienti proattivo e chiedete agli utenti se hanno bisogno di assistenza dopo aver effettuato un acquisto

Considerate l'utilizzo di Modello di modulo per il contatto con i clienti di ClickUp per ottenere informazioni sulle preoccupazioni del cliente e feedback su problemi specifici o bug. Con questo modello è possibile:

Creare un flusso di lavoro per raccogliere le informazioni sui clienti e memorizzarle in modo organizzato

Aggiornare gli stati man mano che le query vengono elaborate per tenere informati gli stakeholder dello stato di avanzamento

Monitorare e analizzare le tendenze e le aree di miglioramento dei processi di assistenza clienti

12. Suggerire soluzioni di prodotto per le esigenze dei clienti

Quando lavorate a stretto contatto con un cliente per risolvere un problema, cercate di capire meglio il suo caso d'uso aziendale e i suoi flussi di lavoro. Combinate la vostra conoscenza del prodotto e la comprensione dell'azienda del cliente per proporre funzionalità e moduli aggiuntivi.

Una strategia di assistenza clienti collaborativa non solo creerà opportunità di upselling, ma sarà anche un'occasione per dimostrare che andate oltre. Quando suggerite in modo proattivo soluzioni che aggiungono valore all'azienda del cliente, potete trasformare i clienti in sostenitori del vostro marchio.

Come capire meglio i vostri clienti e le loro esigenze?

Creare un database centralizzato del settore, dei dati demografici, delle intenzioni di acquisto, ecc. di ciascun cliente, per ottenere ulteriori informazioni sui suoi problemi

del settore, dei dati demografici, delle intenzioni di acquisto, ecc. di ciascun cliente, per ottenere ulteriori informazioni sui suoi problemi Utilizzare strumenti di IA per il servizio clienti per analizzare le interazioni tra i vari canali e fornire informazioni pertinenti

13. Cercare regolarmente il feedback dei clienti

Il servizio clienti è senza dubbio il miglior modo per un'azienda di dimostrare la propria centralità del cliente . Ogni interazione con i clienti può essere una miniera d'oro di informazioni: suggerimenti di funzionalità/funzione, potenziali miglioramenti, preferenze degli utenti, ecc.

Forse non c'è modo migliore per far crescere costantemente un'azienda che ascoltare e imparare direttamente dai clienti. Se chiedete ai vostri clienti un feedback, sapranno che la loro voce conta e ha valore.

Come raccogliere il feedback dei clienti?

La raccolta di input da parte di consumatori, utenti e partner è fondamentale per migliorare i vostri prodotti e servizi. Ma ottenere questo feedback può essere difficile. Modello di modulo di feedback di ClickUp vi aiuterà a semplificare il processo e a sfruttare al meglio ogni commento.

Il modello di modulo di feedback di ClickUp può aiutarvi:

Personalizzare la raccolta di feedback e visualizzare tutti i dati in un'unica posizione, consentendovi di migliorare le vostre produttività e i vostri servizi

Progettare sondaggi adatti alle esigenze individuali dei vostri client e ottenere informazioni rilevanti per orientare le decisioni sulla produttività

Consentite ai clienti di esprimere i loro pensieri e le loro preoccupazioni e valutate rapidamente le risposte per scoprire tendenze e intuizioni

Valutare i margini di miglioramento e progettare strategie personalizzate che li affrontino

14. Concentrarsi sul miglioramento continuo

Il team del servizio clienti è in prima linea nel rappresentare la vostra azienda. Man mano che i clienti e le loro esigenze si evolvono, anche il team del servizio clienti deve migliorare costantemente.

Stabilite delle metriche per valutare le prestazioni del servizio clienti: volume dei ticket gestiti, tempo di risoluzione dei ticket, feedback medio dei clienti, ecc. In questo modo si elimina la soggettività quando si dà un feedback ai membri del team.

Suggerimenti per il miglioramento continuo del servizio:

Usare un servizio dedicatosoftware di esito positivo per i clienti con mappatura del percorso del cliente e strumenti avanzati di reportistica e analisi

e strumenti avanzati di reportistica e analisi Studiate le best practice dei vostri migliori rappresentanti, incorporatele nel vostro programma di formazione e onboarding e allenate il vostro team a migliorare le loro prestazioni

Creazione di liste di controllo su ClickUp

Se volete sapere quale strumento utilizzare per creare la vostra lista di controllo del servizio clienti, non cercate altro che ClickUp. Il CRM di ClickUp aiuta i team a organizzare il lavoro, a migliorare la produttività e a raggiungere gli obiettivi del servizio clienti in modo efficiente. È possibile personalizzare ClickUp per i flussi di lavoro del servizio clienti, consentendo agli agenti e ai rappresentanti del servizio clienti di:

Suddividere i ticket di supporto complessi in attività e sottoattività gestibili

Assegnarli agli utenti dei vari team

Discutere i problemi dei clienti attraverso i commenti

Questo aiuta il team del servizio clienti a migliorare la centralità del cliente e a fornire esperienze eccezionali nella risoluzione delle query dei clienti.

La facilità e la semplicità di Modelli di lista di controllo di ClickUp li rendono la scelta più ovvia per i team del servizio clienti per gestire le attività in modo efficiente.

utilizzate le liste di controllo di ClickUp Tasks per creare liste di controllo con pochi semplici passaggi_

Vediamo una guida di passaggio su come creare una lista di controllo Lista di controllo delle attività di ClickUp :

Passaggio 1: Aprire l'attività

Andate all'attività esistente nello spazio del progetto su ClickUp dove volete aggiungere la lista di controllo.

Passaggio 2: iniziare a creare la lista di controllo

Una volta trovata la scheda "Elementi d'azione" vicino alla descrizione dell'attività o alla sezione dei commenti, fate clic sull'icona "+" per creare la lista di controllo.

Passaggio 3: Aggiungere elementi alla lista di controllo

Per aggiungere elementi alla lista di controllo, digitate ogni azione o attività da completare. È anche possibile incollare direttamente un elenco di voci/attività di ClickUp, che aggiungerà automaticamente un nuovo elemento per ogni riga della lista di controllo. ClickUp consente anche di trascinare gli elementi tra le diverse liste di controllo.

Passaggio 4: modifica della lista di controllo

Facendo clic sull'ellissi (...) accanto al nome della lista di controllo, è possibile aggiungere altre voci, rimuovere gli elementi esistenti dall'elenco, rinominare la lista di controllo o assegnare l'intera lista di controllo a un altro membro del team.

modificate e personalizzate la vostra lista di controllo con le funzioni della lista di controllo di ClickUp

Passaggio 5: Assegnare gli elementi agli utenti del team

È possibile assegnare gli utenti responsabili di ogni voce (o 'titolari') della lista di controllo facendo clic sull'icona 'assegna' (solitamente rappresentata da una sagoma grigia) accanto all'elemento. Questo è un modo efficiente per distribuire le attività all'interno di un team.

assegnare attività, fissare scadenze e assegnare priorità con le liste di controllo di ClickUp_

Passaggio 6: annidare gli elementi

L'annidamento di attività sotto un'attività principale o "madre" consente di suddividere un'attività più grande e complessa in "attività secondarie" più piccole e gestibili In ClickUp è possibile annidare gli elementi fino a cinque livelli di profondità per un'organizzazione dettagliata.

Passaggio 7: Monitoraggio dello stato delle liste di controllo

Nella vista Elenco di ClickUp, le attività che hanno una lista di controllo associata mostrano un indicatore dello stato di completamento della lista di controllo accanto al nome dell'attività. In questo modo è possibile monitorare lo stato di avanzamento delle diverse attività e identificare a colpo d'occhio quelle completate.

utilizzate le liste di controllo di ClickUp per tenere traccia del vostro stato di avanzamento dei compiti_

Una volta che la vostra lista di controllo è pronta, potete facilmente semplificare la comunicazione con i clienti grazie a Le integrazioni di ClickUp con gli strumenti utilizzati dal team del supporto clienti, tra cui Slack, Microsoft Teams, HubSpot, Google Drive, Microsoft Teams, Outlook e altri ancora.

Modello di lista di controllo per progetti ClickUp

Il Modello di lista di controllo del progetto ClickUp è un modello adatto ai principianti che copre tutti i requisiti generali di un nuovo progetto. È possibile impostare un nuovo progetto su ClickUp da zero in pochi minuti utilizzando la struttura delle attività secondarie.

Ecco come avviare ed eseguire un progetto:

Invitare i membri del team al progetto ClickUp

Quando l'intero team si trova nella stessa area di lavoro, è possibile assegnare le attività ai membri del team

Assicuratevi che il team esegua le attività nell'ordine corretto e discutete gli aggiornamenti/feedback attraverso la chat e i commenti

Monitorare lo stato generale del progetto utilizzando i seguenti strumentiVista Gantt* Identificare e risolvere per tempo i colli di bottiglia e garantire che il progetto rispetti le scadenze

Offrite esperienze di assistenza clienti eccezionali con ClickUp CRM

A cRM collaborativo può facilitare la comunicazione e la condivisione dei dati tra più dipartimenti dell'organizzazione. Con ClickUp, il software di project management per l'assistenza ai clienti, è in grado di facilitare la comunicazione e la condivisione dei dati tra più reparti dell'organizzazione è possibile collaborare con utenti di diversi team, assegnare attività, monitorare le scadenze e risolvere in tempo i reclami dei clienti.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/06/Customer-Service.gif ClickUp Software di project management per l'assistenza clienti /$$$img/

l'utilizzo del software di project management per l'assistenza clienti ClickUp consente al team del supporto di diventare un campione dell'esito positivo per i clienti

L'idea è di iniziare con il modello giusto, che taglierà la confusione della gestione simultanea di ticket, chat e assistenza e vi aiuterà a concentrarvi sui vostri clienti e sui loro problemi.

Modello di gestione del servizio clienti ClickUp Modello per la gestione del servizio clienti di ClickUp è una grande risorsa per il team del servizio clienti, in quanto consente di:

Gestire i clienti, i feedback e le priorità con efficienza professionale

Tenere traccia dei clienti, dei partner e delle valutazioni di soddisfazione in un'unica posizione

Collaborare con i team e i dipartimenti su ticket, problemi e soluzioni

Questo modello semplifica l'esperienza del supporto clienti grazie alle sue visualizzazioni, ai moduli e alle funzionalità/funzioni personalizzate di facile utilizzo, quali:

Vista Elenco: Accesso a ciascun ticket in base al tipo e all'escalation in un elenco configurabile

Vista Bacheca: Ordinamento e monitoraggio dello stato di ogni ticket grazie a una Bacheca Kanban drag-and-drop

Visualizzazione modulo: Conserva i moduli di richiesta del servizio clienti a portata di mano e pronti per essere consegnati in pochi secondi

Vista Documento: Potete consultare le istruzioni per l'uso di questo modello di visualizzazione in qualsiasi momento

Una gestione efficiente del servizio clienti può essere tra le più efficaci strategie di fidelizzazione del cliente . Rispondendo tempestivamente ai problemi dei clienti, potete diventare un partner prezioso per i vostri clienti, guadagnarvi la loro fiducia e costruire relazioni a lungo termine.

Trasformate l'erogazione del servizio clienti con ClickUp

Un'attenzione strategica al servizio clienti può trasformarlo in un vero e proprio elemento di differenziazione per la vostra azienda.

La standardizzazione dei processi di assistenza clienti può aiutarvi a offrire un'esperienza coerente a ogni cliente. Seguire una lista di controllo del servizio clienti è il modo perfetto per standardizzare i processi di assistenza.

Uno strumento dedicato al project management come ClickUp, con le sue numerose funzionalità/funzione e i suoi modelli precostituiti, può aiutare i rappresentanti del servizio clienti a offrire un'esperienza piacevole a ogni cliente. Iscrivetevi gratuitamente a ClickUp per sperimentare i vantaggi.