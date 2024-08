Come elaborare politiche HR efficaci: Una guida pratica con esempi

Politiche HR cancellate e precise sono fondamentali in qualsiasi organizzazione. Guidano tutti i membri dell'azienda e mostrano cosa ci si aspetta dal lavoro.

Queste politiche formano la cultura del vostro posto di lavoro e fanno sì che le cose funzionino senza intoppi.

Guardate FedEx fedEx, per istanza. Il loro esito positivo deriva dall'attuazione di politiche del personale che si concentrano sulle esigenze dei dipendenti. Utilizzano i sondaggi per ascoltare il proprio team e risolvere rapidamente i problemi. Questa strategia intelligente delle risorse umane aiuta FedEx a rimanere al top, assicurando che tutti siano ascoltati e che i miglioramenti continuino ad arrivare.

Si tratta di prendersi cura delle persone e di garantire che, dall'alto verso il basso, tutti si sentano parte del team.

Frederick W. Smith, ex CEO di FedEx

Politiche del personale ben definite mantengono l'equità e la coerenza e garantiscono la conformità alle leggi vigenti.

Vediamo come queste politiche possono aumentare il coinvolgimento dei dipendenti e la conformità legale sul posto di lavoro.

Cosa sono le politiche HR?

Le politiche HR sono piani strutturati che aiutano tutti a capire cosa ci si aspetta da loro fin dalle fondamenta, mantenendo l'ambiente di lavoro trasparente ed efficiente. Agiscono come la spina dorsale della vostra azienda, impostando il comportamento dei dipendenti e le vostre responsabilità organizzative.

Quindi, cosa rientra esattamente nelle politiche HR? Vediamo in breve tutti gli aspetti:

Presenza e puntualità : Linee guida generali per l'orario di lavoro e la reportistica delle assenze non programmate o programmate

: Linee guida generali per l'orario di lavoro e la reportistica delle assenze non programmate o programmate Codice di condotta : norme per il comportamento dei dipendenti e pratiche etiche

: norme per il comportamento dei dipendenti e pratiche etiche **Pari opportunità e non discriminazione: Politiche e procedure per prevenire la discriminazione sul posto di lavoro

**Salute e sicurezza: protocolli per mantenere un ambiente di lavoro sicuro

Tempo libero: Regole per i diversi tipi di tempo libero, comprese le festività riconosciute dall'azienda

Regole per i diversi tipi di tempo libero, comprese le festività riconosciute dall'azienda **Gestione delle prestazioni: metodi per valutare e migliorare le prestazioni dei dipendenti

**Lavoro da remoto e telelavoroPolitica del lavoro ibrido per i dipendenti che lavorano da remoto

Uso dei social media: Regolamentazione delle attività dei dipendenti sui social media in relazione al lavoro

Regolamentazione delle attività dei dipendenti sui social media in relazione al lavoro Molestie e mobbing: Procedure per affrontare e prevenire le molestie sul posto di lavoro

Procedure per affrontare e prevenire le molestie sul posto di lavoro Protezione dei dati e riservatezza: Misure per proteggere le informazioni sensibili dell'azienda

Come creare una politica delle risorse umane completa

La creazione di politiche HR efficaci è essenziale per definire le norme e le aspettative all'interno di un'organizzazione, per guidare il comportamento dei dipendenti e per garantire che le politiche HR siano efficaci la conformità del progetto alle normative. Ecco come creare politiche HR complete, passaggio dopo passaggio:

Struttura di una politica HR

Ogni politica sulle risorse umane dovrebbe includere i seguenti componenti:

Titolo: Cancellare l'oggetto della politica

Cancellare l'oggetto della politica Scopo: Spiegare il motivo per cui la politica esiste e la sua importanza

Spiegare il motivo per cui la politica esiste e la sua importanza Campo di applicazione : Definire chi è interessato dalla politica

: Definire chi è interessato dalla politica Dichiarazione della politica: Delineare il contenuto della politica e le regole da seguire

Delineare il contenuto della politica e le regole da seguire Procedure : Descrivere in dettaglio i passaggi per l'attuazione e l'osservanza della politica

: Descrivere in dettaglio i passaggi per l'attuazione e l'osservanza della politica Responsabilità: Specificare chi è responsabile dell'applicazione e del mantenimento della politica

Specificare chi è responsabile dell'applicazione e del mantenimento della politica Conformità: Menzione delle implicazioni legali e dei requisiti di conformità

Menzione delle implicazioni legali e dei requisiti di conformità Revisione e revisione: Fornire linee guida sulle modalità di revisione e aggiornamento della policy

Processo di passaggio per creare una politica sulle risorse umane

Vediamo i passaggi che vi aiuteranno a redigere politiche HR che siano accettate e seguite dall'intera organizzazione.

1. Identificare la necessità della politica

Scopo: Individuare le aree dell'organizzazione in cui è necessaria una politica formale per guidare il comportamento, garantire la conformità o rispondere a specifiche esigenze aziendali.

Processo: Raccogliere i suggerimenti della direzione, sollecitare il feedback dei dipendenti ed esaminare i requisiti di conformità del settore. Parte di questa fase iniziale prevede la standardizzazione del processo per garantire la coerenza tra tutti i reparti e le posizioni. Analizzare problemi attuali quali:

Frequenti controversie sulle ferie

Aspetti poco chiari del lavoro da remoto

Confusione sugli orari di lavoro

Problemi con l'uso di dispositivi personali sul lavoro

2. Redigere la politica

Scopo: Creare un documento che definisca chiaramente le regole, le aspettative e le procedure relative a un aspetto specifico dell'impiego o del comportamento sul luogo di lavoro.

Processo: Questo processo implica una dettagliata procedura di scrittura in cui ogni passaggio, dall'avvio all'applicazione, viene delineato metodicamente per garantire chiarezza e facilità di adesione. Include:

Definizioni dei termini chiave

Una descrizione dettagliata della politica

Ruoli e responsabilità

Procedure specifiche per l'adesione e l'applicazione

💡 Pro Tip: Iniziate con un documento già pronto modello di politica aziendale , modello di codice di condotta o un modello di manuale per i dipendenti per creare rapidamente i documenti fondamentali per le risorse umane. Questi modelli sono stati progettati per aiutarvi a standardizzare la creazione di materiali critici, rendendo il processo di configurazione più efficiente e coerente.

3. Rivedere le politiche

Scopo: Assicurarsi che la politica sia conforme alla legge, che sia in linea con gli obiettivi dell'organizzazione e che sia pratica per l'implementazione.

**Processo: la bozza della policy deve essere rivista da professionisti delle risorse umane per verificarne la pertinenza e la praticità e da esperti legali per verificarne la conformità alle leggi locali, statali e federali. Questo passaggio potrebbe anche comportare la revisione della politica in base al feedback di queste parti interessate, per garantire che affronti tutti i problemi necessari.

💡 Pro Tip: È possibile usare software per i manuali dei dipendenti per facilitare questo processo di revisione. Offre funzionalità/funzione che permettono di aggiornare, condividere e commentare facilmente i documenti.

4. Comunicare le politiche

Scopo: Assicurarsi che tutti i dipendenti conoscano la nuova politica, ne comprendano le implicazioni e imparino a rispettarla.

Processo: Organizzare sessioni informative, workshop o riunioni per spiegare i dettagli della politica. Diffondere la politica attraverso newsletter, email o intranet aziendale.

5. Implementare le politiche e le regole di adesione

Scopo: Implementare la politica e integrarla nelle operazioni quotidiane dell'organizzazione.

Processo: Assegnare le responsabilità di applicazione e conformità a ruoli specifici all'interno delle risorse umane o della gestione. Assicurarsi che tutti gli elementi logistici siano pronti, come l'aggiornamento del software per il monitoraggio della conformità o la formazione dei team leader sulle loro responsabilità in base alla nuova politica.

Esempi di politiche HR complete

La creazione di politiche HR chiare e concise è fondamentale per impostare le aspettative e mantenere gli standard sul posto di lavoro. Vediamo alcuni esempi di politiche HR complete:

1. Presenza e puntualità

i dipendenti sono tenuti a trovarsi ogni giorno alla propria postazione di lavoro e pronti a lavorare all'orario di inizio previsto. Inoltre, in base alla legge sul congedo per motivi familiari e medici, l'azienda offre ai dipendenti idonei un congedo protetto per specifici motivi familiari e medici, garantendo la conformità e il supporto sia per il dipendente che per l'organizzazione

2. Codice di condotta

tutti i dipendenti devono comportarsi sempre con il massimo grado di integrità e rispetto nei confronti di colleghi e client. Qualsiasi comportamento contrario a questa aspettativa risulterà in una revisione immediata e in una potenziale azione disciplinare.{\i}

3. Assunzione e selezione

la nostra azienda si impegna a creare un ambiente diversificato ed è orgogliosa di essere un datore di lavoro con pari opportunità. Tutti i candidati qualificati saranno presi in considerazione indipendentemente da razza, colore, credo religioso, sesso, identità o espressione di genere, orientamento sessuale, origine nazionale, genetica, disabilità, età o stato di veterano. Le decisioni saranno prese nell'interesse dell'azienda e della potenziale relazione di lavoro

4. Lavoro da remoto

i dipendenti idonei possono lavorare da remoto fino a due giorni alla settimana, previa approvazione del manager. I lavoratori a distanza sono tenuti a mantenere i livelli di produttività e a essere disponibili durante le ore lavorative principali, come definito dal responsabile del proprio dipartimento._

5. Gestione delle risorse

i dipendenti sono responsabili del corretto utilizzo e della cura dei beni aziendali a loro assegnati. L'uso improprio o il danneggiamento possono comportare ripercussioni in base alla nostra politica di impiego "at-will"

6. Molestie e mobbing

le molestie, la discriminazione e il bullismo sono severamente vietati e saranno oggetto di severe misure disciplinari. Tutte le segnalazioni di tali comportamenti saranno esaminate prontamente

7. Politica sulla violenza sul luogo di lavoro

la violenza sul luogo di lavoro è inequivocabilmente vietata. Qualsiasi atto di violenza sarà riunito con severe azioni disciplinari, fino al licenziamento, in linea con la nostra politica di impiego a tempo indeterminato

8. Riservatezza e protezione dei dati

i dipendenti devono trattare con riservatezza tutti i dati aziendali, le informazioni sui client e le risorse proprietarie. La divulgazione non autorizzata di tali informazioni è motivo di azione disciplinare, compreso il licenziamento immediato

9. Politica di salute e sicurezza

l'azienda si impegna a mantenere un ambiente di lavoro sicuro e sano. Tutto il personale è tenuto a seguire le linee guida per la sicurezza e a segnalare immediatamente eventuali condizioni di pericolo.{\i}

10. Politica su droghe e alcol

la nostra azienda mantiene una politica rigorosa contro l'uso e il possesso di droghe illegali e l'abuso di alcol nei locali aziendali. La violazione di questa politica può portare ad azioni disciplinari, fino alla cessazione della relazione lavorativa, come previsto dalla nostra politica di impiego "at-will"_

Best Practices per un efficace sviluppo delle politiche HR

L'adozione di alcune best practice aiuta a creare politiche delle risorse umane conformi agli standard legali e a migliorare la cultura e la produttività del luogo di lavoro. Ecco alcune strategie raffinate per garantire che le vostre politiche HR siano efficaci e in corso:

1. Co-create il vostro manuale per i dipendenti con tutti i membri della Bacheca

I manuali per i dipendenti forniscono linee guida complete sulle aspettative del luogo di lavoro, sui diritti dei dipendenti e sulle politiche organizzative. Includono anche il vostro commit ad affrontare le lamentele dei dipendenti in modo prompt ed equo.

Pertanto, il processo di sviluppo delle politiche deve coinvolgere un ampio spettro di stakeholder, compresi i dipendenti a vari livelli, i manager e i consulenti esterni.

Per esempio aziende come Google incorporano meccanismi di feedback dei dipendenti ad ampio intervallo per garantire che le loro politiche riflettano le diverse esigenze dei dipendenti e favoriscano un ambiente di lavoro di supporto.

2. Piano per il domani: Abbracciare la trasparenza e la lungimiranza

Pur mantenendo linee guida chiare, progettate le vostre politiche in modo da includere la flessibilità necessaria per adattarsi a circostanze impreviste. Integrare la pianificazione degli scenari nel quadro delle politiche per anticipare e fornire ai provider linee guida per potenziali situazioni future, quali:

Cambiamenti normativi (ad esempio, aggiornamenti delle leggi sull'occupazione o delle norme sulla privacy)

Progressi tecnologici (ad esempio, l'introduzione dell'IA nel monitoraggio del posto di lavoro)

Fluttuazioni economiche (ad esempio, impatti della recessione sui compensi e sui benefit dei dipendenti)

Ristrutturazioni organizzative (ad esempio, fusioni, acquisizioni o ridimensionamenti)

Questa adattabilità evita la necessità di frequenti revisioni e aiuta l'organizzazione a rimanere agile.

Nissan filosofia del kaizen , o miglioramento continuo, esemplifica questo aspetto mettendo i dipendenti in condizione di identificare e implementare i miglioramenti in tempo reale.

3. Integrare e impegnarsi in una comunicazione politica efficace

Andare oltre la semplice diffusione delle nuove politiche. Implementate un processo sistematico di integrazione che includa quanto segue:

Sessioni di formazione strutturate

Sessioni interattive di domande e risposte

Uso di strumenti multimediali

Assicuratevi che ogni dipendente comprenda il "cosa", il "come" e il "perché" di ogni politica aziendale.

Ad esempio, Wegmans, che gestisce ottanta negozi sotto l'originale gestione familiare, è stata riconosciuta due volte da Fortuna come una delle migliori aziende per cui lavorare. Ciò è dovuto in parte al loro approccio alla comunicazione delle politiche aziendali, che sottolinea l'importanza di prendersi cura sia dei clienti che dei dipendenti. Wegmans si assicura che ogni dipendente comprenda non solo il "cosa" e il "come", ma anche il "perché" di ogni politica.

Questo livello di coinvolgimento contribuisce a rendere le politiche chiare ed efficaci in tutta l'organizzazione.

4. Abbracciare una mentalità orientata ai dati sulle politiche

Utilizzare l'analisi dei dati per informare la creazione e la revisione delle politiche. Analizzare le tendenze dei dati interni, quali:

Sondaggi di feedback dei dipendenti

Metriche delle prestazioni

Reportistica sulla conformità

Questo vi aiuterà a identificare le aree che necessitano di attenzione o miglioramento. Questo approccio basato sull'evidenza garantisce che le politiche riflettano le esigenze attuali e affrontino in modo proattivo le tendenze emergenti.

Ad esempio, FedEx Corporation raccoglie dati attraverso sondaggi annuali tra i dipendenti, che informano sugli adeguamenti delle politiche e migliorano le condizioni del luogo di lavoro rispondendo direttamente alle preoccupazioni e ai feedback dei dipendenti.

5. Sfruttare gli strumenti integrati per una gestione perfetta delle politiche

Adottare strumenti completi Software HR per semplificare la creazione, la diffusione e il monitoraggio delle vostre politiche. Con strumenti integrati come ClickUp, potete semplificare e migliorare l'intero processo.

La centralizzazione della gestione delle policy in ClickUp garantisce coerenza, migliora l'accessibilità e semplifica la conformità a tutti i livelli dell'organizzazione.

Ci affidiamo molto a ClickUp per la gestione delle attività. L'interfaccia utente è estremamente facile da usare, ben progettata e offre un'incredibile flessibilità in termini di possibilità di personalizzazione in base alle esigenze proprie e del team. La possibilità di organizzare e automatizzare le attività ci ha aiutato ad aumentare la produttività e la produzione.

Soumya Venugopal, Senior Manager - Risorse Umane, WazirX

Come sfruttare ClickUp per raggiungere l'eccellenza nella definizione delle politiche HR La piattaforma di gestione delle risorse umane di ClickUp è stata progettata per semplificare le complessità della gestione di una forza lavoro dinamica. Dall'assunzione all'onboarding e allo sviluppo continuo dei dipendenti, ClickUp offre un sistema centralizzato che semplifica questi processi, aumentando l'efficienza e migliorando la collaborazione del team. Con lo strumento di gestione delle risorse umane tutto in uno di ClickUp, potete:

Monitorare le prestazioni, impostare cicli di revisione e mantenere un database sicuro delle informazioni sui dipendenti

Gestire la pipeline di reclutamento, dalla pubblicazione delle offerte di lavoro al monitoraggio dei candidati, con automazioni per uno screening efficiente

Semplificare l'onboarding con attività strutturate e programmi di formazione interattivi all'interno di ClickUp

ImplementareCampi personalizzati di ClickUp e stati per flussi di lavoro personalizzati e automatizzare le notifiche di routine e gli aggiornamenti delle attività

Grazie al suo design intuitivo, ClickUp consente ai team HR di allineare senza sforzo le strategie di lavoro con gli obiettivi organizzativi, garantendo operazioni fluide e prestazioni ottimali del team. Ecco come le sue funzionalità/funzione dinamiche trasformano il modo di sviluppare le politiche HR:

1. Utilizzo di ClickUp Brain per ideare e organizzare le politiche HR

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/AI-Overview-GIF.gif Usare ClickUp AI per scrivere più velocemente e perfezionare i vostri testi, le risposte alle email e molto altro /$$$img/

scrivete e migliorate le vostre politiche HR con l'aiuto di ClickUp Brain ClickUp Brain è un potente assistente IA che aiuta a generare e raffinare idee per le politiche HR. È possibile utilizzarlo per fare brainstorming su aree di policy, raccogliere intuizioni basate sulle tendenze attuali e prevedere le esigenze future. Consente di esplorare le implicazioni delle politiche e di garantire che le bozze siano complete e lungimiranti. Con ClickUp Brain è possibile:

Generare bozze iniziali di politiche HR utilizzando i suggerimenti dell'IA

Esplorare vari scenari di conformità per garantire una formulazione solida delle politiche

Rivedere e perfezionare il linguaggio delle policy per garantire chiarezza e precisione

Creare FAQ complete per ogni policy, per facilitarne la comprensione

Riepilogare linee guida legali complesse in punti della policy di facile comprensione

2. Creazione e condivisione di politiche con ClickUp Documenti

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/07/collboration-editing-in-clickup-docs.gif modifica collaborativa dal vivo in ClickUp Docs /$$$img/

collabora con il tuo team in tempo reale per creare le tue politiche HR con ClickUp Docs

Una volta strutturate le vostre idee, passate a Documenti di ClickUp per redigere le vostre politiche. Questo strumento offre una solida piattaforma per scrivere, modificare e condividere i documenti. È possibile collaborare in tempo reale con il team delle risorse umane, sollecitare feedback senza soluzione di continuità e mantenere il controllo delle versioni per tenere traccia di tutte le revisioni. Con ClickUp Documenti è possibile:

Redigere politiche HR complete utilizzando la formattazione di testi ricchi e pagine annidate

Collaborare in tempo reale con i commenti, le modifiche e i suggerimenti del team per perfezionare le politiche

Collegare le politiche HR alle attività e ai flussi di lavoro pertinenti per semplificare l'implementazione e l'osservanza delle norme

Mettere in sicurezza e controllare l'accesso ai documenti HR sensibili con solide impostazioni di privacy e condivisione

3. Migliorare la creazione di policy HR con i modelli ClickUp

ClickUp offre una serie di modelli che semplificano il processo di creazione delle politiche HR, assicurando che i documenti siano completi e coerenti con gli standard operativi dell'organizzazione. Questi modelli consentono di creare e personalizzare facilmente le policy per soddisfare le esigenze specifiche delle risorse umane. Vediamo questi modelli in breve:

I. Modello per processi e procedure

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/image-100.png Modello di processo e procedure di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-228159706&department=other&\_gl=1\*1v8a057\*\_gcl\aw\*R0NMLjE3MjE5MjQ1MDYuRUFJYUlRb2JDaE1Jc3B6ZHlzekNod01WRThTUFoMXlnZcxRUFBWUFTFFZ0pXTlBEX0J3RQ..\*\_gcl_au\*MTYwMTcxOTY4MC4xNzE5OTg0MjkwLjE3MTgwOTk1ODEuMTcyMDE1NjI1OC4xNzIwMTU2MjU5 Scarica questo modello /%cta/ Modello di processo e procedure di ClickUp è stato progettato per centralizzare tutti i processi HR in un'unica posizione accessibile. Vi aiuta a creare istruzioni di passaggio per attività ripetibili e a organizzare le procedure in modo visivo, garantendo chiarezza e facilità di navigazione. Con questo modello è possibile:

Centralizzare la documentazione sulle risorse umane per facilitarne l'accesso e la consultazione

Semplificare la creazione dei processi di onboarding dei nuovi dipendenti

Migliorare la comunicazione all'interno del team delle risorse umane, mantenendo tutti sulla stessa pagina

Monitorare il completamento e la conformità delle attività e delle procedure HR

II. Modello di manuale dei dipendenti, politiche e procedure

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/07/image-468.png Modello di manuale, politiche e procedure per i dipendenti di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-228159706&department=other&\_gl=1\*1v8a057\*\_gcl\aw\*R0NMLjE3MjE5MjQ1MDYuRUFJYUlRb2JDaE1Jc3B6ZHlzekNod01WRThTUFoMXlnZcxRUFBWUFTFFZ0pXTlBEX0J3RQ..\*\_gcl_au\*MTYwMTcxOTY4MC4xNzE5OTg0MjkwLjE3MTgwOTk1ODEuMTcyMDE1NjI1OC4xNzIwMTU2MjU5 Scarica questo modello /%cta/ Il modello di manuali, politiche e procedure per i dipendenti di ClickUp offre un quadro completo per documentare e gestire le linee guida operative della vostra azienda e le aspettative dei dipendenti. È stato progettato per aiutarvi a creare un manuale dettagliato per i dipendenti che comunichi efficacemente la missione, le procedure e le aspettative della vostra azienda. Con questo modello è possibile:

Impostare le linee guida definitive per le operazioni aziendali e la condotta dei dipendenti

Organizzare e classificare i documenti HR per facilitarne la navigazione e l'accessibilità

Standardizzare le procedure HR per garantire una comprensione uniforme in tutta l'organizzazione

Automatizzare il processo di aggiornamento per mantenere tutti i materiali HR aggiornati e conformi

Iniziate oggi a ottimizzare le vostre strategie HR con ClickUp

La creazione di solide politiche HR è fondamentale per definire le norme e le aspettative all'interno di qualsiasi organizzazione. Assicurano un ambiente di lavoro strutturato e conforme e influenzano in modo significativo la cultura e la reputazione dell'azienda.

Un'efficace definizione delle politiche HR può gettare le basi per pratiche corrette e linee guida chiare, che prevengono i malintesi e favoriscono un ambiente di lavoro positivo. L'utilizzo degli strumenti giusti, come ClickUp, può facilitare notevolmente questo processo.

ClickUp fornisce una piattaforma completa per redigere, rivedere e implementare facilmente le politiche, garantendo che siano accessibili e allineate con gli obiettivi dell'organizzazione. Grazie alle sue funzionalità/funzione collaborative, ai modelli personalizzabili e ai sistemi di gestione integrati, ClickUp è una risorsa inestimabile per tutti i team HR che desiderano migliorare il proprio quadro normativo. Iscrivetevi oggi stesso a ClickUp e trasformate il modo in cui gestite le vostre politiche e procedure HR!