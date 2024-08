I 13 esempi più significativi di sistemi ERP per il 2024

Una soluzione ERP (Enterprise Resource Planning) funge da unica fonte di verità per tutti i dati dell'organizzazione. Offre un database condiviso a cui possono accedere gli utenti autorizzati, in modo che le decisioni vengano prese sulla base di tutte le informazioni disponibili.

Questa visualizzazione a volo d'uccello consente a un'organizzazione di prendere decisioni guidate dai dati per migliorare i processi, gestione delle risorse e risparmi sui costi. Come risultato, i risultati aziendali migliorano e i dipendenti utilizzano il loro tempo in modo più efficace.

Ma Da fare per selezionare il sistema ERP più adatto alle proprie esigenze? Soprattutto con le tante opzioni disponibili.

Vogliamo che la vostra organizzazione abbia successo, quindi il mio team e io abbiamo fatto una ricerca sui migliori esempi di sistemi ERP in circolazione. In questo post ne discuteremo le funzionalità/funzioni, i limiti e i piani tariffari, in modo che abbiate la posizione giusta per fare la scelta giusta.

Cosa cercare in un sistema ERP?

Il migliore Strumenti software ERP sono ricchi di funzionalità/funzione in grado di modernizzare le operazioni e migliorare l'efficienza

Nel decidere il miglior esempio di sistema ERP, i fattori chiave da considerare sono:

Allineamento con le esigenze aziendali: Volete ottimizzare il project management? Da fare una catena di approvvigionamento più stretta? Oppure state cercando un aiuto perl'allocazione delle risorse? Ognuna di queste aree è unica e lo strumento ERP deve essere progettato per gestire quell'area specifica

Volete ottimizzare il project management? Da fare una catena di approvvigionamento più stretta? Oppure state cercando un aiuto perl'allocazione delle risorse? Ognuna di queste aree è unica e lo strumento ERP deve essere progettato per gestire quell'area specifica Capacità di integrazione: Il software ERP deve essere in grado di integrarsi senza problemi con i sistemi esistenti, come il database dell'inventario,software di logisticao la soluzione per la gestione delle risorse umane; in questo modo le funzioni aziendali saranno gestite come un'unica unità

Il software ERP deve essere in grado di integrarsi senza problemi con i sistemi esistenti, come il database dell'inventario,software di logisticao la soluzione per la gestione delle risorse umane; in questo modo le funzioni aziendali saranno gestite come un'unica unità Supporto clienti: È importante avere un facile accesso al supporto, soprattutto durante i primi giorni, quando voi e il vostro team vi abituate al software ERP

È importante avere un facile accesso al supporto, soprattutto durante i primi giorni, quando voi e il vostro team vi abituate al software ERP Personalizzabilità: La scelta di una soluzione ERP flessibile vi consentirà di aggiungere o modificare le funzionalità/funzione che ritenete opportune e di scalare con la crescita della vostra organizzazione

La scelta di una soluzione ERP flessibile vi consentirà di aggiungere o modificare le funzionalità/funzione che ritenete opportune e di scalare con la crescita della vostra organizzazione Facilità d'uso: Dovreste scegliere un software ERP che permetta a voi e al vostro team di iniziare a lavorare rapidamente; una curva di apprendimento troppo lunga potrebbe vanificare lo scopo

Dovreste scegliere un software ERP che permetta a voi e al vostro team di iniziare a lavorare rapidamente; una curva di apprendimento troppo lunga potrebbe vanificare lo scopo $$$a: Sebbene un sistema ERP di alto livello sia un investimento degno di nota, dovreste considerare i costi di implementazione e manutenzione e scegliere un'opzione con un buon valore economico

I 13 migliori sistemi ERP da utilizzare nel 2024

1. ClickUp (il migliore per la pianificazione delle risorse aziendali e il project management) ClickUp è una soluzione di project management completa, ricca di funzionalità/funzioni pensate per le esigenze delle aziende.

Come piattaforma basata su cloud, ClickUp offre visibilità a livello di organizzazione, automazione dei processi e collaborazione in tempo reale tra tutti i reparti.

Ad esempio, la soluzione Software di gestione delle risorse ClickUp eleva il lavoro di squadra interfunzionale. Aiuta a fissare obiettivi chiari, a monitorare lo stato di avanzamento e a migliorare la reportistica, il tutto in un'unica comoda postazione.

Posso creare documenti e wiki per delineare i vincoli delle risorse e le note e archiviarli insieme ai miei progetti. Posso incorporare i file, taggare il mio team e condividerli facilmente con chiunque. È ultra-conveniente e intuitivo.

Rimanete in carreggiata per raggiungere i vostri obiettivi con il software di gestione delle risorse ClickUp

ClickUp è anche personalizzabile in base alle vostre esigenze di scala e di organizzazione. Grazie a una gerarchia di cartelle ed elenchi, è facile tenere organizzati gli account e condividere i progetti con i client controllando la visibilità con autorizzazioni granulari, indipendentemente dalla dimensione del progetto o del team.

Con ClickUp CRM clickUp CRM è un'applicazione che consente di gestire la pipeline commerciale e di account utilizzando flussi di lavoro personalizzati sullo stato e salvando modelli per lead, client e consegne di progetti. È inoltre possibile tenere traccia degli ordini, dei contatti e dei punteggi con campi personalizzati e generare report approfonditi per un'analisi più accurata.

Semplificate i processi e i flussi di lavoro del CRM con il software CRM Project Management di ClickUp

E c'è di più!

Il Modello di piano delle risorse di ClickUp offre un modo comodo per allocare le risorse all'interno di un team o di un reparto.

Modello di piano delle risorse ClickUp

Che si tratti di monitoraggio delle ore, gestione dei subappaltatori o organizzazione della disponibilità del personale, questo modello vi aiuta a Da fare tutto nel modo giusto e veloce!

Potrete gestire l'allocazione delle risorse, massimizzare il completamento del progetto entro i tempi stabiliti, identificare potenziali conflitti di risorse e migliorare l'allineamento organizzativo con gli obiettivi aziendali.

Funzionalità/funzione migliori di ClickUp

Visualizzazioni personalizzabili : Raggruppate, filtrate o nascondete le attività per tracciare e collegare i flussi di lavoro tra tutti i progetti conVista Gantt di ClickUp *Facilità del flusso di lavoro: Creare attività e assegnarle a più membri del team per suddividere il carico di lavoro conAttività di ClickUp *Integrazioni senza soluzione di continuità: Importa facilmente i lavori esistenti da piattaforme ERP e altri strumenti in ClickUp con un solo clic

: Raggruppate, filtrate o nascondete le attività per tracciare e collegare i flussi di lavoro tra tutti i progetti conVista Gantt di ClickUp *Facilità del flusso di lavoro: Creare attività e assegnarle a più membri del team per suddividere il carico di lavoro conAttività di ClickUp *Integrazioni senza soluzione di continuità: Importa facilmente i lavori esistenti da piattaforme ERP e altri strumenti in ClickUp con un solo clic Assistenza / IA : Semplificare la mappatura dei processi, riepilogare/riassumere i documenti strategici e snellire i contratti con l'assistenza dell'IAClickUp Brain Limiti di ClickUp

ClickUp Brain non è incluso nel piano Free Forever

I nuovi utenti potrebbero incontrare una curva di apprendimento con il pacchetto di funzionalità/funzione di ClickUp

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato: $7 al mese per utente

$7 al mese per utente Business: $12 al mese per utente

$12 al mese per utente Azienda: Prezzo personalizzato

Prezzo personalizzato ClickUp Brain: Da aggiungere a qualsiasi piano a pagamento per $7 al mese per membro

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (9.700+ recensioni)

4,7/5 (9.700+ recensioni) Capterra: 4,6/5 (4.100+ recensioni)

L'utilizzo di ClickUp ci ha aiutato a pianificare meglio, a consegnare più velocemente e a strutturare in modo efficiente i nostri Teams, e il nostro team di produttività è raddoppiato di dimensioni da quando sono entrato in azienda! Questo non sarebbe stato possibile se non avessimo avuto a disposizione una solida struttura per l'allocazione delle risorse e il project management.

Nicole Brisova, Responsabile delle operazioni di crescita, Walk the Room

2. Oracle Fusion Cloud ERP (migliore per la gestione di operazioni globali complesse)

via Oracolo Oracle Fusion Cloud ERP è una suite di applicazioni software ERP basata su cloud che offre funzionalità/funzione come l'IA per automatizzare i processi manuali, l'analisi in tempo reale per una maggiore adattabilità al mercato e la pianificazione degli scenari e le capacità di strategizzazione delle fusioni e acquisizioni.

Tuttavia, la sua gestione della conformità globale si è distinta per me. La navigazione tra le normative dei diversi Paesi è stata agevole, quasi come avere un esperto di conformità integrato nel sistema.

Oracle ERP Cloud integra anche automaticamente le leggi fiscali e gli standard di reportistica locali, rendendo più facile rimanere conformi senza regolazioni manuali.

Le migliori funzionalità/funzione dell'ERP Oracle Fusion Cloud

Automazione delle riconciliazioni degli account e della corrispondenza delle transazioni

Utilizzo di una libreria di regole di sicurezza precostituite per garantire la conformità prima di iniziare l'operatività

Misurare e ottimizzare le prestazioni dei fornitori strategici tramite scorecard e incentivi

Limiti di Oracle Fusion Cloud ERP

Con opzioni di personalizzazione limitate, il design delle schermate della versione desktop sembra superato

Alcuni utenti hanno riscontrato aggiornamenti lenti o mancati durante le operazioni

Prezzi di Oracle Fusion Cloud ERP

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Oracle Fusion Cloud ERP

G2: 4.1/5 (oltre 300 recensioni)

4.1/5 (oltre 300 recensioni) Capterra: 4.5/5 (oltre 50 recensioni)

3. Sage Intacct (il migliore per la gestione finanziaria con precisione guidata dall'IA)

via Sage Intacct Sage Intacct è una piattaforma di gestione finanziaria e patrimoniale basata su cloud con profonde funzionalità di contabilità, tra cui gestione della cassa, AR/AP, e modelli di contabilità generale .

Il rilevamento delle anomalie di Sage Intacct, basato sull'IA, è in grado di analizzare migliaia di transazioni, segnalando eventuali irregolarità e garantendo l'accuratezza e la sicurezza dei dati finanziari.

Le migliori funzionalità/funzioni di Sage Intacct

Accesso a centinaia di reportistica e dashboard multidimensionali in tempo reale

Confrontate in tempo reale il vostro budget con le spese effettive per evitare costosi sforamenti e collaborare efficacemente con il vostro team

Automazioni per la voce e l'elaborazione dei pagamenti; inoltre, taggate le transazioni e i dati operativi con valori dimensionali

Limiti di Sage Intacct

Gli utenti segnalano ritardi nell'allocazione dei pagamenti a causa dell'impossibilità di scaricare le transazioni bancarie in giornata

La modifica del paese di un fornitore richiede l'aggiornamento dell'Elenco dei contatti, che può risultare complicato

Prezzi di Sage Intacct

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su Sage Intacct

G2: 4,3/5 (oltre 3.200 recensioni)

4,3/5 (oltre 3.200 recensioni) Capterra: 4,2/5 (460+ recensioni)

4. SAP Business One (migliore per le PMI con esigenze di CRM integrato)

via SAP SAP Business One è una soluzione ERP per le piccole e medie imprese. Consente di controllare quasi tutti gli aspetti delle operazioni aziendali quotidiane, dalla contabilità all'inventario, dalla fatturazione alle vendite.

SAP Business One si integra con Microsoft Outlook e sincronizza direttamente i contatti dei clienti, rendendo molto più agevole la gestione dei processi CRM. Fornisce un accesso immediato alle informazioni aggiornate sui clienti, con il risultato di una rapida risoluzione delle loro richieste e di un miglioramento del servizio complessivo.

Le migliori funzionalità/funzione di SAP Business One

Monitoraggio di tutte le opportunità commerciali e delle attività dei lead dal primo contatto fino alla chiusura dell'affare

Miglioramento degli audit grazie alla corrispondenza dei documenti, al monitoraggio delle informazioni e alla gestione di più valute

Produzione di reportistica a partire da dati in tempo reale per migliorare i processi aziendali fondamentali

Limiti di SAP Business One

Il formato per i preventivi è limitato e impedisce la voce di tutte le informazioni necessarie per le descrizioni dei prodotti

Il prodotto richiede spesso la personalizzazione da parte di fornitori terzi per soddisfare gli standard del settore, con ripercussioni sul processo di implementazione

Prezzi di SAP Business One

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su SAP Business One

G2: 4.3/5 (500+ recensioni)

4.3/5 (500+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (500+ recensioni)

5. Acumatica (la migliore per le soluzioni ERP flessibili e scalabili)

via Acumatica Acumatica è un'azienda di software di gestione degli acquisti con un sistema ERP intuitivo in cloud che offre un intervallo di automazione dei servizi professionali e di strumenti per il piano dei progetti . Conosciuto per la sua flessibilità e il suo design dinamico, è ideale per le aziende di vendita al dettaglio e accessibile agli utenti di tutti i livelli di competenza tecnica.

Una delle funzionalità/funzione di Acumatica è l'automazione del flusso di lavoro personalizzabile nella gestione delle richieste. È in grado di raggruppare le richieste provenienti da più fonti in un'unica requisizione e di impostare facilmente le regole di approvazione, ottimizzando i processi di approvvigionamento.

Le migliori funzionalità/funzione di Acumatica

Approfittate delle integrazioni con Amazon, BigCommerce e Shopify integrate in Acumatica Retail Edition per semplificare le operazioni di vendita al dettaglio

Gestire le transazioni quotidiane, i saldi di cassa, i trasferimenti di fondi e le riconciliazioni degli account bancari in un unico posto

Creare preventivi, aggiornarli, collegarli al CRM e monitorare le versioni per semplificare il project management

Limiti di Acumatica

Ogni modulo è stato sviluppato separatamente, con il risultato di errori nel passaggio dei dati tra di loro

Alcuni utenti ritengono che la terminologia del software sia confusa

Prezzi di Acumatica

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su Acumatica

G2: 4,5/5 (oltre 1.200 recensioni)

4,5/5 (oltre 1.200 recensioni) Capterra: 4,3/5 (120+ recensioni)

6. Odoo (il migliore per l'estensione dei personali e la flessibilità open-source)

via Odoo Odoo è una suite open-source di app aziendali integrate che comprende personalizzazioni per helpdesk, project management, risorse umane, produzione, marketing e altro ancora. È ideale per le aziende che hanno bisogno di uno strumento altamente adattabile ai loro processi specifici.

Tuttavia, ciò che mi interessava era la sua integrazione con l'e-commerce.

L'impostazione di un negozio online è stata semplice e, grazie all'integrazione con altri moduli di Odoo come l'inventario, il commerciale e l'account, tutto era sincronizzato. Questo ha eliminato il fastidio di aggiornare manualmente i livelli delle scorte o di monitorare gli ordini: tutto è stato gestito automaticamente.

Le migliori funzionalità/funzione di Odoo

Sicurezza dei dati grazie a PostgreSQL; non c'è bisogno di preoccuparsi di formati di dati proprietari o di software lock-in

Prestazioni veloci, voce semplificata e interfaccia utente reattiva

Automazioni, progettazione di schermate personalizzate e reportistica personalizzata grazie a Odoo Studio

Limiti di Odoo

Un'eccessiva personalizzazione può rendere il sistema difficile da mantenere e aggiornare, soprattutto con soluzioni sviluppate internamente

Problemi di prestazioni possono sorgere in aziende di grandi dimensioni con flussi di lavoro complessi e grandi insiemi di dati

Prezzi di Odoo

Una app gratis: Free per una sola app, utenti illimitati

Free per una sola app, utenti illimitati Standard: $9,07 al mese per utente

$9,07 al mese per utente Personalizzato: $13,61 al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Odoo

G2: 4.2/5 (240+ recensioni)

4.2/5 (240+ recensioni) Capterra: 4.2/5 (850+ recensioni)

7. Epicor (il migliore per funzioni complete di back-office)

via Epicor Epicor è un sistema ERP cognitivo progettato per soddisfare le esigenze di vari settori, tra cui la produzione, la distribuzione e la vendita al dettaglio. I suoi strumenti avanzati di visualizzazione dei dati mi hanno permesso di trasformare impostazioni complesse in grafici e diagrammi facilmente comprensibili.

Questa rappresentazione visiva ha reso semplice identificare le tendenze, monitorare i KPI e prendere rapidamente decisioni informate. Queste intuizioni prontamente disponibili mi hanno aiutato ad avviare in modo proattivo la mappatura dei processi e affrontare i problemi più rapidamente.

Le migliori funzionalità/funzione di Epicor

Semplificare e perfezionare i processi logistici, commerciali e di acquisto nelle vostre operazioni quotidiane

Assicura funzioni di back-office complete per la manutenzione delle attrezzature, la vendita di parti di ricambio e le riparazioni in garanzia

Riunione degli standard internazionali e delle best practice di settore con le soluzioni di governance, rischio e conformità (GRC)

Limiti di Epicor

C'è una leggera curva di apprendimento e alcuni elementi del sistema di strutturazione dei dati possono sembrare ridondanti

Sebbene offra un ampio intervallo di opzioni di integrazione, potrebbe non integrarsi in modo coerente con tutte le origini dati cruciali per specifiche funzioni

Prezzi di Epicor

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su Epicor

G2: 4.0/5 (900+ recensioni)

4.0/5 (900+ recensioni) Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni

8. Xero (il migliore per un account e un project management di facile utilizzo)

via Xero Xero è un software ERP di facile utilizzo, incentrato sulla contabilità, in grado di gestire tutto, dalla creazione automatica di fatture e richieste di rimborso spese al pagamento delle fatture e alla generazione di reportistica.

La sua funzionalità/funzione di corrispondenza automatica delle transazioni allinea in modo intelligente le transazioni bancarie importate con quelle che inserisco nel sistema. Quando il software trova una corrispondenza, devo solo fare clic su "OK" per riconciliare la transazione.

Xero fornisce anche aggiornamenti in tempo reale, in modo da avere sempre una visualizzazione aggiornata del mio flusso di cassa.

Le migliori funzionalità/funzione di Xero

Utilizzate gli strumenti di monitoraggio di Xero per l'account dei progetti, il piano, il budget, i preventivi e la fatturazione

Accesso ai dati bancari di oltre 21.000 istituti finanziari in tutto il mondo, risparmiando tempo con i feed bancari e la riconciliazione automatizzata

Lasciate che i clienti paghino a modo loro; accettate pagamenti online con carta di debito, carta di credito o addebito diretto direttamente dalla fattura Xero

Limiti di Xero

Xero è stato progettato principalmente come software di account e potrebbe non offrire l'intera gamma di servizi offerti da Xerostrumenti di collaborazione in azienda* Le aziende più grandi potrebbero scoprire che Xero non è in grado di gestire in modo efficiente i volumi delle transazioni, i processi complessi o le esigenze di reportistica estese

Prezzi di Xero

Starter: $29 al mese per utente

$29 al mese per utente Standard: $46 al mese per utente

$46 al mese per utente Premium: $62 al mese per utente

Valutazioni e recensioni su Xero

G2: 4,3/5 (600+ recensioni)

4,3/5 (600+ recensioni) Capterra: 4,4/5 (oltre 2.900 recensioni)

9. Microsoft Dynamics 365 (migliore per la gestione delle relazioni con i clienti guidata dall'IA)

via Microsoft Dynamics 365 Microsoft Dynamics 365 è un sistema ERP altamente integrato che sfrutta l'IA e i dati in tempo reale per migliorare le operazioni aziendali. È noto per le sue potenti funzioni e capacità di integrazione.

Uno dei suoi aspetti chiave è l'offerta di informazioni commerciali. L'IA analizza i dati storici e le tendenze attuali per prevedere i risultati commerciali futuri. Suggerisce inoltre le azioni migliori da intraprendere con i clienti potenziali ed esistenti.

Questo livello di comprensione ha permesso al mio team e a me di concentrarci sulle opportunità con le maggiori possibilità di conversione, aumentando così le vendite complessive.

Le migliori funzionalità/funzione di Microsoft Dynamics 365

Semplificare la gestione degli ordini di lavoro con Copilot, creare un ordine di lavoro da un'email, programmare un ordine di lavoro o generare una risposta via email da un'unica dashboard

Impostazione di trigger automatici basati su azioni o eventi del cliente, come visite al sito web, apertura di email o acquisti, per coinvolgere i clienti al momento giusto

Migliorate l'esperienza di sourcing con i punch-out ai cataloghi di fornitori esterni ed esplorate altre opzioni per accelerare l'ordine

Limiti di Microsoft Dynamics 365

Alcune funzionalità/funzione avanzate sono limitate o richiedono componenti aggiuntivi, con conseguente aumento del costo complessivo

L'interfaccia utente non è così intuitiva, rendendo difficile la navigazione tra i menu e i selettori di campo

Prezzi di Microsoft Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365 Business Central: Versione di prova gratuita

Versione di prova gratuita Microsoft Dynamics 365 Business Central Essentials: $70 al mese per utente

$70 al mese per utente Microsoft Dynamics 365 Business Central Premium: $100 al mese per utente

$100 al mese per utente Microsoft Dynamics 365 Business Central Team Members: $8 al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Microsoft Dynamics 365

G2: 3.9/5 (660+ recensioni)

3.9/5 (660+ recensioni) Capterra: 4,4/5 (oltre 5.600 recensioni)

**Leggi di più 10 Alternative e concorrenti di Microsoft Dynamics 365 2024

10. Multiview ERP (la migliore piattaforma ERP cloud costruita da commercialisti, per commercialisti)

via Multiview Multiview ERP è una suite di sistemi ERP di gestione finanziaria che consente agli utenti di consolidare senza problemi i dati finanziari di più entità. Ciò è particolarmente utile per le organizzazioni con strutture complesse o numerose filiali.

Le opzioni di personalizzazione dello strumento per i report finanziari mi hanno aiutato ad adattare i report alle esigenze specifiche, assicurando che le informazioni presentate fossero pertinenti e fruibili.

Sia che si tratti di creare bilanci dettagliati, conti economici o reportistica sui flussi di cassa, ho potuto concentrarmi sulle metriche chiave più importanti per la mia azienda e il mio team.

Le migliori funzionalità/funzioni di Multiview ERP

Esplorate le informazioni dettagliate direttamente dai riepiloghi/riassunti presentati nei dashboard e nei rendiconti finanziari con il potente ambiente di reportistica di Multiview, ViewPoint

Misurare e gestire le attività produttive per un controllo finanziario più rigoroso, ridurre al minimo gli oneri fiscali e semplificare l'acquisizione delle attività

Previsione delle finanze, raccolta di tutti i dati di budget a livello centrale, gestione del processo di approvazione e confronto tra budget pianificato e risultati finanziari effettivi

Limiti di Multiview ERP

Il sistema è molto cliccabile e richiede frequenti cambi di scheda

L'aggiunta di documenti è noiosa, in quanto i file devono essere prima scaricati, poi trascinati nei caricamenti e infine tagliati e incollati nella scheda produttività

Prezzi di Multiview ERP

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su Multiview ERP

G2: 4.2/5 (190+ recensioni)

4.2/5 (190+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (80+ recensioni)

11. SYSPRO (il migliore per l'efficienza della produzione e della distribuzione)

via SYSPRO SYSPRO è un sistema ERP affidabile costruito per migliorare l'efficienza operativa, soprattutto nei settori della produzione e della distribuzione.

Offre visibilità in tempo reale sui livelli di inventario di più posizioni. Questa visualizzazione centralizzata aiuta gli utenti a prendere decisioni informate su riordini e trasferimenti di scorte.

Ad esempio, SYSPRO calcola automaticamente i livelli ottimali di scorte di sicurezza in base ai tempi di consegna e alla variabilità della domanda, assicurando che ci sia sempre una scorta tampone per far fronte a picchi di domanda imprevisti.

Le migliori funzionalità/funzione di SYSPRO

Aggiungete struttura alle vostre operazioni con la distinta base (BOM); facilitate l'accuratezza dei costi previsti per il monitoraggio dei costi di produzione effettivi

Tracciamento, identificazione e reportistica di ogni parte della catena di fornitura in tempo reale con un potente sistema di tracciabilità integrato

Generazione di manifesti e stampa di etichette esterne in base ai vincoli di imballaggio

Limiti di SYSPRO

Le soluzioni di integrazione plug-and-play sono limitate e richiedono uno sviluppo interno per l'assistenza

L'esecuzione di una singola funzione richiede spesso molti passaggi e il sistema non è sempre di facile utilizzo

Prezzi di SYSPRO

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su SYSPRO

G2: 4.1/5 (oltre 200 recensioni)

4.1/5 (oltre 200 recensioni) Capterra: 4.2/5 (100+ recensioni)

12. QuickBooks Enterprise (il migliore per una gestione finanziaria e dell'inventario completa)

via Quickbooks Enterprise Se QuickBooks è noto per il suo software di account, QuickBooks Enterprise è una soluzione ERP completa, utile per le aziende che richiedono un monitoraggio e una gestione dettagliata dell'inventario.

Il suo sistema di monitoraggio centralizzato, ad esempio, mi ha aiutato a mantenere registri accurati e a ridurre le discrepanze, assicurandomi di sapere sempre dove si trovava esattamente ogni elemento.

Ho anche potuto utilizzare fino a quattro livelli di categorizzazione dell'inventario e assegnare date di scadenza per vendere gli elementi più rapidamente nel sistema di pianificazione delle risorse aziendali.

Le migliori funzionalità/funzione di QuickBooks Enterprise

Oltre 200 reportistica integrata e personalizzabile per analisi e reportistica dinamica

Controllo dell'intero processo di prelievo, imballaggio e spedizione, compreso l'invio di istruzioni ai dispositivi mobili

Creazione di punti di riordino personalizzati, che attivano promemoria automatici quando i livelli delle scorte scendono al di sotto di una soglia specificata, per prevenire gli esaurimenti di scorte

Limiti di QuickBooks Enterprise

Non c'è un modo chiaro per tornare alla pagina originale dopo aver aperto una transazione

Gli utenti hanno segnalato problemi come la scomparsa delle voci del diario se la prima riga non ha account e i filtri del bilancio che mandano fuori sincronizzazione i conti correnti e le fatture

Prezzi di QuickBooks Enterprise

Oro: 1.922 dollari all'anno

1.922 dollari all'anno Platinum: $2.363 all'anno

$2.363 all'anno Diamante: 4.668 dollari all'anno

Valutazioni e recensioni su QuickBooks Enterprise

G2: 4,2/5 (940+ recensioni)

4,2/5 (940+ recensioni) Capterra: 4,5/5 (oltre 20.000 recensioni)

13. Visibility ERP (il migliore per la produzione complessa e la gestione della catena di fornitura)

via Visibilità Visibility ERP è un software ERP per produttori su ordinazione. Come SYSPRO e QuickBooks Enterprise, si concentra sull'inventario e sugli acquisti. Uno dei suoi maggiori vantaggi è la capacità di connettere senza soluzione di continuità le attività legate ai progetti.

Ad esempio, i materiali necessari per un progetto possono essere collegati automaticamente agli ordini di approvvigionamento, evitando di vincoli di risorse e garantire la puntualità delle consegne. Come piattaforma robusta, Visibility ERP offre agli utenti funzionalità/funzione avanzate come l'analisi dei dati in tempo reale e la reportistica personalizzabile.

Le migliori funzionalità/funzione di Visibility ERP

Configurazione e determinazione dei prezzi di preventivi e ordini commerciali complessi

Modificare automaticamente i colori delle scelte e delle funzionalità/funzione per mostrare le violazioni delle regole o le caratteristiche valide con il Configuratore di prodotto

Registrare transazioni di tempo e spese direttamente sulle attività del progetto, sulle linee degli ordini commerciali, sulle operazioni di lavoro e sulle spese generali del reparto

Visibilità limiti ERP

Le funzioni o i moduli più recenti e i nuovi campi sono raramente citati nei file di aiuto, generando confusione circa il loro scopo e l'impatto su altre aree

Manca la capacità di monitorare le revisioni multiple di un pezzo nell'inventario

Prezzi di Visibility ERP

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su Visibility ERP

G2: Non abbastanza recensioni

Non abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

Master Resource Planning con ClickUp!

Se state cercando un modo per connettere le varie parti mobili della vostra azienda, potete scalare in modo sostenibile e sicuro con una soluzione ERP. È stata progettata per semplificare la vita a prescindere dal settore, consentendo la collaborazione, garantendo l'accuratezza dei dati e supportando la scalabilità.

Uno qualsiasi degli esempi di sistemi ERP di cui sopra sarebbe una scelta degna per la vostra azienda. Tuttavia, se volete alleviare i vostri problemi e ottenere risultati senza problemi, non cercate altro che ClickUp, che con le sue numerose funzionalità/funzioni incentrate sull'utente rende facile la pianificazione delle risorse.

Quindi, se siete pronti a sperimentare gli impareggiabili vantaggi di gestire le operazioni aziendali con facilità, non vi resta che scegliere ClickUp, iscrivetevi gratuitamente a ClickUp oggi.